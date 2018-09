A Vivir Madrid | Trajano! estrenan el ciclo Madtown Days by Jim Bean.

Voz 2 00:00 a vivir que son dos días Madrid

Voz 3 00:06 Puri Beltrán y P I

Voz 1751 00:12 tan sólo unos días vuelve a Madrid la nueva edición ya la sexta de Mata un ciclo de conciertos impulsado por esta casa por Radio Madrid este reverso tiene grandes nombres de la escena internacional como amor Chiva los que estamos escuchando

Voz 2 00:27 actuarán en la Reguera el día veintisiete de noviembre no

Voz 1751 00:29 desde mujeres es grandes como la banda leitmotiv en A Vivir Madrid tenemos el gusto de hablar con los primeros en actuar en este fin tiene nombre de emperador ellos son Trajano Álvaro qué tal muy buenos días es Illinois qué tal buenos días buenos seis los primeros en actuar en esta edición será el próximo cuatro de octubre la sala El Sol supongo que tener nombre de emperador romano te ayuda a abrir paso no eh cuenta Trajano en el sol

Voz 4 00:56 bueno la verdad es que estamos para empezar de formar parte este ciclo no de que marcas como Jim Beam

Voz 5 01:06 me en con la música independiente decidan apoyarla en vez de apoyar otras cosas

Voz 4 01:13 bueno

Voz 1751 01:14 se movió completamente la pregunta no te preocupes decía que actuará el día cuatro de octubre en la sala El Sol Ike además nos están contando que podemos regalar dos entradas dobles a los que quieran ir a veros que llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta cuatro de octubre Trajano en la sala El Sol lo ibas a vais a tocar uno de vuestros temas de vuestro último álbum en os vais a sorprender con lobos no que es un tema muy especial para vosotros pues cuando queráis os escuchamos en directo Trajano doce cincuenta y uno en A Vivir Madrid lobos

Voz 1751 05:18 en directo doce cincuenta y cuatro Trajano en A Vivir Madrid como decimos actuarán el día cuatro de octubre la sala El Sol y bueno hemos hemos tenido un montón de llamadas de gente que quiere ir a veros para conseguir esas dos entradas dobles que estamos regalando está esta mañana aquí en A Vivir Madrid os voy a pedir que os acerquéis a la mesa para poder charlar mientras saludo a Belén Belén qué tal buenos días

Voz 23 05:40 hola buenos días Belén has llamado ha sido de la primera tendido Jesús blanquiño en conseguir esas esas dos entradas para para poder ir a verlos a la sala El Sol cuéntanos qué te ha sorprendido de su música

Voz 24 05:52 pues qué te ha parecido diferente muy diferente la pero muy interesante

Voz 23 05:57 muy interesante pues Belén los tienes pues si quieres hablar con ellos si tienes alguna duda para que te reconozcan cuando vayan a cuando actúen saber oye que soy yo que llevo un clavel rojo en reconocer aunque se dieron cita Tinder o buena qué tal hola hola nada

Voz 24 06:14 encantadísima de de que me hayan tocado a las entradas si si queréis llevar

Voz 23 06:19 Juan a que lo lleven ellos no que es un clavel rojo a Belén te acuerdas que somos nosotros porque estaremos están probablemente pero vale vale pues un clavel rojo lo que venga bueno pues Belén muchísimas gracias por llamar para atar a las drogas

Voz 1751 06:35 las decía Belén no que que ese sonido es diferente supongo que es lo que más os os comentase llevan lleváis varias temporadas siendo parte fundamental de la escena de Madrid los críticos dicen que forma parte del nuevo sonido Malasaña yo no sé si os identifica es en ese caso como definirse ese sonido

Voz 20 06:52 bueno yo creo que que más que un sonido es una manera de hacer las cosas porque normalmente los grupos que suelen como como formar parte realmente a nivel sonido no estamos tan conectados porque por ejemplo ocho Nástic o incluso las Heinze son un poco más a gemas rock se nosotros venimos otro lado pero bueno tenemos como esa para empezar somos todos amigos que tenemos que compartimos bares de esa esa esa una enfermera habéis sacado esto

Voz 1751 07:28 por último álbum Lázaro tiene con temas como este álgebra opuesta vamos a escuchar también el otro día le entrevista que hacían el Mondo Sonoro el titular era copia a Camela sin saberlo

Voz 20 07:44 fue pues teníamos sin dormir mucho ir y bueno no es no todo esto y por esto

Voz 26 07:52 qué hace muy poco vamos

Voz 20 07:54 cuando sacamos el el videoclip semana pasada si escribo una amiga en Inma y me dice haber plagiado a Camela resulta que es el el el Cuando zarpa el amor que lo ver si él y entonces sí que son externo muy mal visto no solamente no solamente en eso a partir del

Voz 1751 08:17 dos de los pues a lo mejor ya no hemos inventado que pensábamos que habíamos inventado algo ya lo ha hecho Camela todo lo ha hecho Camela antes siempre no mejor pero bueno chicos directos hemos escuchado Trajano con con este tema con lobos y encima de la mesa tengo esta maravilla que es un vinilo que ha distraído también habéis decidido no apostar por este sonido el sonido vinilo

Voz 13 08:39 sí bueno nosotros es que ella

Voz 20 08:42 no se nos sentimos más cómodos con ese formato como ya el formato digital es como una cosa que tiene que ser cien por cien ya tienes tu bueno pues hay o las plataformas que se usan no pues bueno considerábamos que que que lo del CD es una cosa que está entre entre un mundo y otros no pero poco entre el físico pero al mismo tiempo se defiende digital no no no sé no sé

Voz 27 09:09 no nos sentíamos muy cómodos la parte

Voz 20 09:10 pero me a mí personalmente me hace Se me hace bastante feo me parece difícil hacer algo bonito con conformar tan pequeño el plástico no se había consenso no porque yo es que a mí me gusta mucho escuchar música en el coche sí

Voz 28 09:25 sí cada tendrán que no ella

Voz 20 09:27 mentar el el tocadiscos y ahora además tiene que comprar un coche nuevo con las restricciones al tráfico de la mochila viene con Bluetooth todo lo que quieras una lista de Spotify

Voz 1751 09:40 estamos hablando además de en el Día europeo sin coches que se celebra hoy en Madrid por el que bueno pues bien bueno pues podremos apostar chicos Trajano por qué por qué os llamáis Trajano

Voz 20 09:52 es un extra larga preguntarles como super rápido sí que tienes diez segundos exactamente estupendo que estaba estudiando una historia una asignatura Alarte estaban pocos es una contra esta cosa un colega me dijo pues ponle algún nombre de emperador me dijo pues Trajano estaban