Gol de Asensio (Real Madrid 1 - Espanyol 0)

Voz 2

00:15

no como no que no el bar no ha dicho lo que está claro es que no tiene claro tiempo Antonio Cuerva tiempo Alvar esperarle primero vamos a contar lo que pasa y luego luego tú dices Iturraspe Además el árbitro asistente en ningún momento repito en ningún momento de la jugada levanta la bandera Si por orden interna le dice antes de levantar la bandera él fuera me puedo hacerle Hunger fuera de juego pero repito intolerable el árbitro asistente en ningún levantaban de ver ahora la jugada tiene razón en ningún momento le vendan lo que no sé yo es porque pita fuera de juego Él de mutuo no es claro al bar debería decir que es legal verle va a decir que es legal pero que el gol es legal que quede muy claro le levanta el gol en fuera de juego lo anula Mateu Lahoz por sí eso sí lo que yo veo no me lo puedo contar lo que veo pues Romero pero va a Benito el árbitro eso sí