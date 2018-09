Jordi Torres: "Se siente uno el más pequeño de lo que es mirando al cielo a las estrellas"

Voz 1 00:00 vamos con el motociclismo ya sabéis que estamos en casa que estamos en el Gran Premio de

Voz 1991 00:04 Motorland Aragón Mela H

Voz 2 00:06 hola qué tal muy buenas US Rafa

Voz 1104 00:09 las Yago muy buenas noches saludos desde las afueras de ALCA

Voz 3 00:12 añitos menos ruido que en el propio Alcañiz porque las

Voz 1104 00:15 esta en esta ciudad es vive hasta altas horas de la noche gas llegar a Gran Premio yo estoy un poquito apartado Aurore por la zona de la circunvalación camino de Caspe así que el sonido espero que sea bueno que sea nítido

Voz 1991 00:26 sí sí de momento de momento fantástico el el sonido aunque no está además eh de vez en cuando escuchar algún ruido de de motos eso es cuando estamos de motociclismo ya que no podemos como dices tú oler la gasolina la goma quemada por lo menos el escucha el motor pero bueno a estas horas

Voz 1104 00:41 sí me gusta lo de Alcañiz lo de Alcañiz te juro que es atronador Nuria su iba sustente imposible hace la conexión desde el centro de la ciudad

Voz 2 00:48 bueno cómo ha ido la jornada hoy pues mira

Voz 1104 00:51 espectacular en Moto GP la primera fila más glamourosa no puede ser están los tres que cortan el bacalao como decía el jueves Alex Rins aunque en el orden inverso el que lo dijo porque dijo Márquez Dovizioso y Lorenzo y la primera fila ocupada por Lorenzo Dovi y que Ducati le quitó la pole a Márquez ya con el tiempo cumplido Súmate que ha acabado enfadado consigo mismo porque siente que ha fallado en la última vuelta Lorenzo que firma su tercera pole consecutiva lo que no conseguía desde el año dos mil doce lo que Katy desde hace diez años con Casey Stoner y bueno que tienen muchas lecturas se porque aunque a los de Ducati Honda les va muy bien les va fatal a los de Yamaha Maverick Viñales undécimo y además ha sufrido una penalización de tres puestos en parrilla por molestar a Smith en la Q1 Valentino Rossi décimo octavo es el peor resultado de Valentino Rossi no entrenamiento oficial seis Indonesia mil novecientos noventa y seis la segunda de las trescientas el diecisiete carreras en las que ha participado o comparecido en Gran Premio fíjate el panorama que tienen en Yamaha

Voz 1991 01:50 antes de que nos presentes al invitado de esta noche tenemos que comentarlo de Pol Espargaró que mala suerte ha vuelto a tener otra caída otra fractura de clavícula a parar hay que mandarle mucho ánimo

Voz 1104 02:01 pues sí solamente un mes diecinueve días después de caerse en el warm de Breno romperse la clavícula izquierda que es la que se ha vuelto a romper hoy y bueno pues además hay tuvo también un fuerte traumatismo cervical que acuérdate nos contó a punto estuvo dejar en silla de ruedas lo de hoy ha requerido que Le en viaje a Barcelona y la intervengan quirúrgicamente la fractura anterior la de hebreo no fue necesaria la operación está y le ha puesto una placa hoy mismo la operación Aído con éxito y esperan que pueda volver dentro de dos semanas en Tailandia te digo una cosa si por él fuera estoy convencido que intentaba una machada estilo Lorenzo en en Holanda en dos mil trece cuando volvió solo treinta y cinco horas después de romperse la clavícula pero evidentemente en el caso de Paul no está jugando el Mundial sobre la KTM así que se recupere tranquilamente vuelve a lo más fuerte posible dentro de dos semanas en Tailandia claro que sí desde aquí todo nuestro ánimo alguno de

Voz 1991 02:51 de Poli que esté cuanto antes de nuevo los circuitos preséntanos al al invitado esta noche que es debutante

Voz 1104 02:56 bueno escúchame es que es un lujazo este tío paz debutar mañana en la clase reina del motociclismo Bale ha estado hasta dos mil catorce en el Mundial en Moto2 categoría en la que fue capaz de subir al podio de ganar una carrera en Alemania y luego de esa buscaba la vida en las Superbikes hayan a ganar carreras también allí no y además alguien pero se han acordado de Jordi Torres en el día para ir a Tito Rabat porque la anterior sustituto con son pues el hombre no iba bien en Game Jordi Torres aunque sea clasificado último la parrilla un tiempo bastante más de gente que el francés hace dos semanas en Misano y además te digo una cosa estamos todos encantados de tenerle de vuelta aquí es un cachondo mental

Voz 2 03:33 Jordi Torres qué tal buenas noches buenas noches qué tal

Voz 1991 03:36 como carta de presentación contrataran Mela no está mal no

Voz 1185 03:39 hombre no está mal visto cómo me va a dejar listo muy alto ahora tengo que cumplir

Voz 1991 03:43 por eso por eso te lo digo ha dejado como grandísimo piloto que además eres un tío fantástico con lo cual no se puede pedir

Voz 1185 03:49 no la verdad es que no yo siempre intentamos ser lo más natural posible si tienes que a lo mejor lo has natural todo esto y más centrados en el mundo intente ordenar la palabra pero muchas veces me sale comensales eso es total

Voz 2 04:06 eres más ordenado dentro de la pista que fuera no

Voz 1185 04:08 no te creas tampoco lo echar por ahí en la pista

Voz 1991 04:13 a ver a ver si lo que ha tuvo a la anterior a Ponsoda cayeron palos eh

Voz 1185 04:18 no no yo de momento como como dice Mena ha hecho un cuatro años Éste es mi cuarto año en el Super Light quizás un poquito me te experiencia intentamos pueblo bien motos grandes me codeó con gente también del campeonato del mundo es otro campeonato del mundo paralelo pero sin más no a nivel mundial y aquí me encuentro con que el nivel es muy alto ya me lo esperaba

Voz 1104 04:41 sí pero con muchas cosas diferentes

Voz 1185 04:43 es duro una conducción que tiene que ser muy preciso sólo una línea perfecta pocos movimientos encima de la moto yo vengo precisamente dos campeonato donde montamos neumáticos Pirelli el M tengo Peris te permite hacer muchas más cosas de carcasa blanda de gestionó mal de forzarlo tú tener seguir presionando los neumáticos entonces me encuentro aquí es totalmente al contrario lo que espero habituados así que te puedes imaginar el Holocausto caníbal de fin de semana que

Voz 2 05:14 qué buena película Holocausto caníbal cómo es eso de

Voz 1991 05:19 encontrarte en el Mundial de Moto GP a mirar a un lado encontrarte a Rossi a Márquez a Lorenzo Dovizioso como se encuentra uno entre esos monstruos

Voz 1185 05:27 pues la verdad es que se siente uno más pequeño de lo que les miraban al cielo evito las estrellas pero realmente te puede dar cuenta que yo me gusta ir hacia los lados y encontrar damos gracias que es estar en el pasado son los lados encontrar tantísimo los amigos que llevo en el corazón y los veía o los y en este caso por ejemplo me las colas y la verdad es que tenía Eugebino seguimos grandísimos amigos de este campeonato y no sé cómo me he disfrutado con la Gran Premio de los vinos de los del Wall Superbike

Voz 1991 06:01 oye la calificación bueno vas a salir último pero no muy lejos sólo cinco puestos por delante y por detrás la rueda a seguir es la de Rossi lo digo para que lo sepas

Voz 2 06:11 adelante seguro en carrera por eso obtuvo engancha te engancha tenga ese

Voz 1104 06:15 Rossi no sale los bingos

Voz 1185 06:20 que es alguien importante la ojalá yo yo sí que es verdad que me me quedaría muchos kilómetros para llegar a ser como se conduce esta moto yo lo que estoy acostumbrado a inclinar tanto tanto como te permite a estos debates que ha llegado hasta este límite así que me cuesta realmente me pongo yo mismo muchas Marcela intento no llegara más zona límites así que no sabatino muestran caídas tontas y de su señora el equipo ya que soy eventual más gasto que los necesarios

Voz 2 06:47 claro que Mela algo para Jordi

Voz 1104 06:52 sí yo precisamente hoy te has ido al suelo ellos del empezar la mañana cómo ha sido esa caída yo te han dicho al llegar al box nada la verdad es que ha sido una caída rookie del año de señor Pardo total hasta que llega allí dado

Voz 1185 07:06 hay que bajar una marcha de pasa golpea alrededor de la palanca de cambio para porque las marcas se invertir en la leva del cambio al pasar al pie tocado Selim de nada la palanca de cambio y cómo estás nosotros somos sensibles hay que tener una marcha más cuando estaba frenando el nos sola así como podéis comprobar pues la si la rueda delante quiere para atrás y la rueda de atrás para adelante eso es que era recoge

Voz 2 07:36 seguro algo falla ahí claro no falla

Voz 1104 07:41 vela que nos haga yo no soy el único digamos hace pues es un fan de La hora chanante Muchachada Nui

Voz 1185 07:49 de todos estos personajes no por quién están fan de esos personajes y luego cuando es un análisis de la carrera de mañana previsión de la carrera de mañana estilo por uno puede ser Jordi Torres que da la víspera la ligera que cuando antes de Zelaya tendrán los ojos en blancos cuando se entienda el semáforo en rojo tendrá la de la cabeza más el rojo que el propio semáforo cuando se apaga el semáforo le van a dar vueltas los ojos igual que el acelerador iba a intentar durante toda la carrera si pueden seguir una rueda como un perro ordinariez lo hasta el final porque no sabes lo que no te que sería si yo llegara como lo cual en esta carrera incluirá seguirá allí hasta incluso meter a alguien que todos los años aquí sería espectacular para tirar cohetes sobre todos los partidos por la mitad

Voz 1104 08:40 vamos a analizar de una forma más original

Voz 1991 08:42 la carrera eso está claro es decir que Jordi tú con meterle la rueda cita a uno en la carrera de mañana hacerte una buena pasadizo ya casi estaría satisfecho no

Voz 1185 08:51 bueno no pasaría que tomen la escuadra pero ya he referido

Voz 1991 08:59 pues nada Jordi encantado yo no sé si habíamos hablado antes contigo en El Larguero creo que no me acordaría creo que me acordaría que nada que disfruta disfruta de este de esta carrera este Gran Premio en el Mundial de Moto GP y ojalá ojalá lo consiga ojalá mientras hay reedita que tengas esa foto para guardar en el

Voz 2 09:18 bueno vale ojalá Jordi mil gracias que vaya fenomenal un abrazo muy fuerte a vosotros hasta luego bueno pues ahí vamos a estar pendientes de la verdad es que da gusto encontrarse yo siempre digo lo mismo a mí me

Voz 1991 09:30 encanta entrevistar a los pilotos de motociclismo porque no sólo están hechos de otra pasta dentro del circuito sino que fuera es que no me he encontrado a ninguno desagradable sea la excusa como que son todos encantadores

Voz 1104 09:41 la gran mayoría te diría que el noventa y nueve por ciento de ellos son personas es decir realmente entonces los temas más o menos majos pero todos son personas como una educación buen rollo hay colegiados son muchos años viajando alrededor del mundo juntos de atiende con amabilidad esquí hay casos como este el de Jordi Torres es un auténtico figura el día que cunde el mono o dedicarse una comedia si quiere sin ningún problema que seguro que podrá seguir dejándose la vida esa forma

Voz 1991 10:06 sí señor gran tipo antes de preguntarte por Moto2 y Moto3 cómo está la situación en Yamaha

Voz 1104 10:12 bueno pues es caótica y dramática Valentino Rossi hoy ha dicho en rueda de prensa que de esta manera cuesta muchísimo mantener la motivación yo le preguntaba que cómo mantiene esa motivación precisamente y me he dicho mira pensando que estamos en Aragón que estamos más cerca de que sea domingo por la noche intentar mañana hacer la carrera lo más rápido posible para que se acabe lo antes posible esta casa ese es el panorama de Valentino Rossi porque dice que viendo como están las cosas lo más normal es que mañana le metan treinta segundos por cierto que hagan una posición en parrilla no sólo Rice mostramos no dijimos eh estimó pulgadas amigo Morbidelli le han penalizado con seis posiciones por molestar igual que Maverick a Smith durante la calificación uno

Voz 2 10:53 bueno pues nada está Valentino Rossi deseando que acabe este fin de semana porque la Yamaha Nova eso está claro

Voz 1104 11:01 sangrante que Yamaha estuvo aquí hace unas semanas haciendo entes Ducati lo mismo que Ducati Yamaha dijo no a la posibilidad de correr en Silverstone el lunes porque quería hacer este pese al que para Jeffren importantísimo sí la verdad es que no sé si a tomar el sol porque es lo que vinieron porque esa moto cada día va peor tienen problemas electrónica problemas de motor lo mejor el promotor Valentino dice constantemente que el trabajo en el boxes bueno el problemas que trabajan sobre algo que no va bien no funciona bien estas soluciones desde Japón nos las dan además no hay comunicación directa con la fábrica

Voz 1991 11:32 bueno lo que está claro es que el examen de Alcañiz lo han suspendido eso

Voz 1104 11:35 pues mira a mi a mí Yago Valentino Rossi tiene treinta y nueve años el palmarés que tiene contrato hasta los cuarenta y uno dos temporadas más hasta dos mil veinte incluso inclusive me da miedo que la burra es segura y luego de haber firmado que es todo lo que vosotros deje el ridículo Yamaha son veintidós carreras sin ganar y mañana va veintitrés la peor racha la peor sequía de su historia

Voz 1991 11:59 en fin esa es la situación de Valentino Rossi actual y de Yamaha por completar Moto2 y Moto3 cómo ha ido el día

Voz 1104 12:05 pole de Brad Pinter en Moto2 seguido de Retegui de Jorge Navarro el mejor de los españoles en tercera posición el líder nadie saldrá quinto y Oliveira hablará mucho más atrás decimoctavo y en cuanto a Moto3 el más rápido de lo va a seguir fácilmente el de siempre Jorge Martín novena pole de la temporada para él saldrá mañana por delante demasiado ha sido segundo ida Enea ni su mayor rival en la pelea por el título es pese que a ocho puntos de distancia partirá sexto Martín ha reconocido que en el equipo han hablado que el objetivo es intentar ganar la carrera pero que si no se puede ahí cruzar la meta delante porque es momento ya de pensar en el campeonato

Voz 1991 12:38 tanto hay que pensar ahora en el Mundial está ahora mismo Jorge Martín con ciento sesenta y seis Si cheque con ciento cincuenta Hay ocho así que están regalitos gracia