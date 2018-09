"También hay una explicación futbolística: el Espanyol ha defendido bien"

Voz 1 00:00 Antonio Romero qué tal buenas noches horas Rafa Alkorta muy buenas hola buenas Yago Romero que tapar

Voz 1991 00:07 nacido hoy el Real Madrid porque yo creo que los primeros minutos todos esperábamos un poco algo más de lo que vimos en la Liga de Campeones y al final nada de nada

Voz 2 00:15 esperemos que el listón estaba muy alto de uno de los partidos más completos que el Real Madrid ha hecho en Liga de Campeones donde tiempo sí que es verdad que que con las rotaciones de Lopetegui pues todos tenemos la ilusión de ver un partido eh teniendo en cuenta además el español tiene buen trato por la pelota hay que en esta nueva era y es un rival que intenta jugar de tú a tú pues yo creía que el partido iba a ser de mayor nivel que ofreció el Real Madrid en la primera parte ha tenido veinticinco minutos treinta minutos en los que ha dominado bastante bien pero luego en la segunda como ya futbolistas que física gente como por ejemplo Casemiro han terminado muy muy muy cargados de ahí la explicación de de la salida de Marcos Llorente y termina con dos mediocentros defensivos porque no lo veía absolutamente nada claro los tres puntos Julen Lopetegui y me parece que ha sido para mí el peor Real Madrid de la temporada en el campeonato nacional de Liga en la segunda parte izaba comparable a lo que pasó en la primera en Girona pero a mí eso me pareció que tenía un poquito más de de fuerza de coma termina hoy el Real Madrid en esta segunda parte lo más positivo ha sido el resultado la buena actuación de Isco los bueno minutos que han tenido futbolistas con o con pocos pocas oportunidades como es el caso de Marcos Llorente no pero sí

Voz 0458 01:25 español subiera llevó al empate con ese remate

Voz 2 01:28 Borja Iglesias que después de un error de Sergio Ramos sólo El Larguero lo ha evitado tampoco podríamos haber dicho que que el empate para el español hubiera soñado Rafa

Voz 3 01:38 bueno yo diría casi un partido raro algo extraño no porque es verdad que la primera parte sobre todo con ese inicio de Odriozola que yo creo que ha sido fantástico esos primeros veinte veinticinco minutos como decía Antonio pues el español no ha podido ser español no porque es un equipo que que le gusta tener el balón le gusta la posesión con con unos centrocampistas como más Roca Granero que yo creo que de mucha calidad pero curiosamente ha tenido las mejores ocasiones ha pegado tres contraataques que la pillaba al Madrid hace sin vuelta no con con pocos jugadores atrás y la segunda parte el inicio ha sido parecido otra vez apareciendo Odriozola pero yo creo que en cuanto a él equipo empezar a jugar demasiado por dentro se olvida de las bandas es verdad que Nacho no tiene tanta vocación ofensiva como Marcelo lógicamente pero cuando han insistido en jugar por dentro así cuando el española está más cómodo y al final los últimos quince veinte minutos y se ha notado el cansancio sobre todo de Casemiro yo creo que le ha venido muy bien la entrada de Marcos Llorente es verdad que era una entrada con riesgo no porque si llegan a el español pues seguramente ya hubieran caído las primeras para Julen no para hacer ese cambio pero la verdad es que le ha salido bien ahí Marcos Llorente posiblemente haya sido el mejor jugador con Asensio de los últimos quince minutos bueno ha sido una victoria muy sufrida contra un equipo que al final ha aparecido apareció sede del español de esta temporada

Voz 1991 03:03 ahora un qué tal muy buenas qué tal buenas noches Yago pregunta ahora mismo a romeros y esperaba más del Real Madrid que por supuesto que esperaría más pero igual no tanto como el nivel de la Liga de Campeones pero es que ha empezado muy bien el Real Madrid lo que pasa es que luego una salsa diluido

Voz 0097 03:18 bueno yo creo que cada partido es una historia completamente diferente no hay mantener el nivel de excelencia del miércoles duelo durante todos los partidos es es imposible hoy también tiene una explicación futbolística es que el español ha defendido bien sabe el español ha hundido muchísimo su bloque solamente iba iba a apretar arriba sabiendo las dificultades de Curto va a iniciar el juego pero a partir de ahí en cuanto el Real Madrid tener continuidad de pelota acumulado Borja Iglesias estaba defendiendo diez metros por delante de su área prácticamente así que ha sido muy difícil llegó al Madrid le ha faltado pues algo de profundidad estoy con Rafa quizá en ser un poquito más incisivos por banda un poquito más agresivos en el último tramo del campo o un poquito imaginación que el otro día a lo mejor sí que había esa inspiración que también necesitas de los jugadores talentosos luego sí creo que en la segunda parte a partir de los cambios de de rugby el partido ha cambiado también el el cansancio en algunos jugadores del Real Madrid por haber jugado miércoles y para mí la haber sacado del campo a Ceballos yo creo que era un jugador que estaba sujetando muy bien al Real Madrid sobre todo en el trabajo sin balón es que estaba cogiendo todos los rechaces estaba robando una infinidad de balones y creo que el equipo se ha caído un poco luego la consiguió levantar Julen de nuevo con el cambio de De Marcos que para mí ha estado muy acertado pero que necesitaba el equipo eso porque estaba muy partido porque había fatiga porque el Espanyol obviamente ya no tenía nada que perder pero bueno el Madrid ha tenido momentos bueno seno obviamente un partido brillante pero ha tenido buenos momentos con con el balón y sobre todo pues de por lo único preocupante por así decirlo es es que te llegan muy claro no ha llegado el español tres veces pero muy muy muy claras

Voz 1991 04:52 os pregunto precisamente por Julen Lopetegui Romero te ha gustado el planteamiento de hoy y luego cómo ha ido reaccionando las variantes que iba que ha ido metiendo los cambios también que introducido

Voz 2 05:01 hola planteamientos a planta dentro del Real Madrid desde que Julen Lopetegui técnico del conjunto blanco me ha gustado exactamente lo mismo que me ha gustado en otros partidos el cuatro tres tres cuando tienes AIS con banda izquierda pues es evidente que es diferente a cuando tienes a Bale pegado a una banda el equipo pierde un poco de verticalidad pero un poco de profundidad y ganó un poco de dominio en el centro del campo pero el planteamiento táctico ha sido el mismo horario lo que hay no ha habido ninguna variación y luego a mi lo que más me gusta de Lopetegui Álvaro creo que el cambio de Ceballos salvo que haya pasado algo físico e a nosotros se nos escape que no tenía pinta porque caballos estaba corriendo mucho yo creo que cambia el caballo se ha equivocado porque caballos de los desde el medio estaba siendo el más activo el que más ha estado ayudando en tareas defensivas y estaba sujetando muy bien la pelota creo que en ese cambio se equivoca Julen Lopetegui pero a mí lo que más me gusta de Lopetegui por ejemplo decía en el carrusel bueno tiene saber en el banquillo joder para ganando uno cero en casa no comete bueno que es que no mira el DNI el acceso lectura de partido que podría estar de acuerdo o no con él yo creo que en este cambio la lectura era correcta porque el equipo estaba perdido marcó Llorente le ha dado esos quince minutos de frescura en el centro del campo que seguramente es es sin él el Madrid hubiera sufrido todavía más aquí gusta que tenga esa personalidad de meter en el terreno de juego cuando parecía que que hoy era el día del inicio pole dejado clara como teoría o lo criticaron no cuando parecía que Karim Benzema había empezado como un tiro o les quita media hora porque no lo estaba dando una patada o mote pero luego la temporada es muy larga de momento lo está haciendo los cambios según la lectura de partido ido fijándose detenido juristas a mí eso me gusta

Voz 1991 06:38 no desde luego el Lopetegui salgo tiene es que es poco previsible porque había entrenadores anteriores por ejemplo Zidane desde en el minuto no sé cuánto va a hacer este cambio el siguiente que va a salir del campo no sé quién va entrar no sé cuánto con Lopetegui eso nos acierta Rafa te parece

Voz 3 06:53 bueno con las cosas muy claras y que no le importa el qué dirán no lo digo por el por el cambio de Marcos Llorente que nos ha digamos se nos hemos quedado sorprendido sorprendidos porque el partido estaba roto y ir quizás lo veíamos más para un jugador como Bailey terminar el partido que un jugador como Marcos no pero evidentemente acertado pues que como decía antes yo creo que marque el mejor del último cuarto para el resto de el resto de los cambios en la dirección que él quería que que que fuera el partido no seguramente Mariano es un agitador tremendo con una fuerza y una energía espectacular que que yo creo que lo necesitaba en Madrid yo creo que sí Lucano que está buscando era otra vez a empezar a jugar otra vez por fuera no tener esa profundidad que sabía perdió con Odriozola que ya no sorprendía con Lucas no con lo cual yo creo que es un entrenador que sabe lo que hace de momento a mi me parece que lee muy bien los partidos y eso es algo muy importante y es difícil que no todos los entrenadores hay unos que tienen algunas virtudes unos defectos pero no todos tienen esas lecturas de los partidos como yo lo estoy viendo últimamente Álvaro

Voz 0097 08:06 bueno yo lo que quiero es que que no mira nada más que él desarrolló el juego que es lo que tiene que hacer un entrenador no ahí y luego obviamente siempre estás expuesto al resultados el resultado es Dios en el fútbol ahí sacas acá Marcos Llorente te acaban los cambios si empata en en en la jugada siguiente a sacaba a Márquez en el banquillo teniendo que hacer otro gol pero el entrenador tiene que tomar decisiones a tiempo presente no sólo las difíciles e intentar cambiar el curso de de del juego el desarrollo del juego con con piezas con con jugadores con características de jugadores no tener esa lectura del partido yo creo que Julen lo interpreta perfectamente ha sacado a Lucas porque estoy con Rafa y lo he dicho en Carrusel al al Real Madrid estabas atascando mucho

Voz 1991 08:47 el segundo andamos hondo Álvaro que aparece Marco Asensio con Javier Herráez sí

Voz 1422 08:52 que llega a Marco Asensio vamos a escuchar la primera respuesta de Marco tanto por el gol los tres puntos el equipo ha sabido sufrir muy importantes que nos llevamos los tres puntos a un partido complicado Tour es uno de los fijos de este era el Madrid al sección española una curiosidad que leía hace poco que algún día quieres llevar el diez ofrecieron por ejemplo el siete este año para llevarlo

Voz 4 09:17 la verdad es que sí

Voz 1422 09:18 yo no no me han dicho nada ningún número y por eso tampoco he podido he podido decidir el día te gustaría algún día es no porque no es un número que siempre me ha gustado pero ahora están buena mano como este de Modric pero porque no los futuros que me gusta

Voz 5 09:32 María has leído y a Jorge Valdano en El País escrito un artículo que el último párrafo está dedicado a ti lo que no le textual porque me parece super interesante dice Jorge Valdano refiriéndote a a Marco Asensio para que sea crack está faltando una cosa que se sienta crack que ese sacuda la timidez de actor secundario tome el mando un jugador de su categoría no está ahí para jugar un partido sino para ganarlo que te parece te pone mucha presión hombre el primer día ya lo ha ganado todo que tienen mucha presión no es un don nadie es Jorge Valdano entrenador del Real Madrid campeón del mundo y director general de este club

Voz 1422 10:07 para sobre todo agradecer esas palabras para mí son son el elogio oí bueno porque no he yo siempre cada vez pues me siento más importante en el equipo y siempre que pueda pues marcar goles como para para que puedan decidir una victoria es mejor para mí

Voz 6 10:25 marcó cuando llegaste tú Ramos piano Peter Brown mucho la mochila con piedras que era joven que tenía que crecer tercera temporada lotería difícilmente podamos echar alguna pudiera ser más responsable más peso

Voz 1422 10:39 si ponerme las piedras que quieras para eso estoy si sigue cuando tengo la oportunidad de salir de inicio es siempre intento pues aportar lo máximo con goles con la asistente como jugó mejor y yo creo que cada vez pues no puedo tener más peso en el equipo es el más importante y eso también pues para crecer como como jugadores y me ayudará también pues aportar más en el equipo marcó el partido ganan el partido en la segunda parte quizá dado el cansancio hemos hecho una buena primera parte y como he dicho él la segunda así que nos ha costado un poco más hemos estado más imprecisos e yo creo que que el equipo ha llegado un pelín cansado de la segunda parte el esfuerzo también de de Champions de hace tres días el calendario está muy apretado tenemos que que que descansar bien intentar recuperar bien que como he dicho cada tres días tenemos un partido hoy con cada rival que que es muy complicado y yo creo que tenemos que cuidar todos esos pequeños detalles Si bueno tener más control sobre sobre el partido sobre todo la segunda parte cuando acusamos un poco más el cantante el hecho de que es verdad sorprende un poco que el año pasado decías en Nicosia no a mí la mochila me da igual sin piedras me da igual sea tu madurez y entereza como que está dispuesto a asumir responsabilidad que llevar el peso de un equipo como el del Real Madrid al menos el peso ofensivo son muchos jugadores ahí adelante los todos los estoy yo he tenemos a varios jugadores que también llevan muchos años más que yo que también tiene mucho peso dentro de de la parte FES va de del equipo hoy yo estoy para aportar si me quieren echar más piedras como como decís eso cómo lo queráis llamar yo encantado final estoy ahí para para eso hoy para poder pues ser importante en este club

Voz 6 12:34 Marco

Voz 5 12:39 varios partidos que se vaya a casa tranquilamente que sus admiradores ya encontraremos una mesa donde se cumplan

Voz 1422 12:54 de la mesa está de moda de mesa o te gusta picar goteo no sé depende también la compañía no se el Balón de Oro pues bueno si queréis hablar de eso al final

Voz 7 13:12 dedico a a lo mío oí si llegado pues

Voz 1422 13:15 ya llegarán pero yo creo que hay que tener paciencia ir poco a poco como como he hecho estos tres años y bueno eso era futura Marrero celebrar así el gol no para ir a la decisión del bar el balón entra en un ratito una situación un poco rara si es un poco extraña el esperar a ver si se gol o no pero con final nació lo justo antes si no hubiera habido bares lo hubiera contado el y bueno contento por el gol porque se haya hecho justicia muy bueno pues se va Marco Asensio sonriente contento evidentemente porque las cosas están marchando muy bien voy hecho un gol que al Madrid le dan tres puntos Si bueno pues elude la mochila ésta gracioso si al final que maldad caso es que lo haga

Voz 7 13:54 bien y que al Madrid le de puntos porque ahora

Voz 1422 13:57 es un jugador fundamental para este equipo para la selección española de fútbol

Voz 1991 14:01 lo había visto en bebida en un artículo en mitad de una buena amistad hay tiempo para todos los pero bueno Álvaro estabas hablando de ida la palabra

Voz 0097 14:11 sí bueno primero ya que esta reciente lo de lo de Asensio yo creo que que a él no le pesa nada de lo que le echen en la mochila esa me parece un jugador que tiene una personalidad lo ha demostrado desde recién llegado al Real Madrid en el debut de todas las competiciones hizo gol asumía riesgos asumía responsabilidades así que yo creo que por ahí no no va a ser que era un superclase yo creo que lo será más por su regularidad por por cada vez conocerse mejor como jugador y en qué zonas el pues él es letal y ocupar las mucho más a menudo no supongo que Julen ayudará mucho al respecto a mí va totalmente asociado a la juventud que tiene pero yo creo que es un jugador que el techo no no sabemos dónde lo puede poner porque es muy muy muy determinante y eso es lo que más vale dinerito en él

Voz 1422 14:56 el problema es que es la verdad es que es la verdad

Voz 0097 15:00 de lo que habla hablábamos de de Julen no de de que realmente sólo piensa en el desarrollo del juego

Voz 1991 15:07 cortamos abortos en sí creo que son los acortaba no

Voz 1 15:10 Álvaro Álvaro prejubilado no dale dale quiero

Voz 2 15:16 yo quería mientras que Calvo a la reflexión ha dicho una cosa Iturralde muy poco el tercero pero

Voz 1 15:23 dale para que recuperamos Álvaro

Voz 2 15:26 y de una pregunta del bar yo yo creo yo estoy de acuerdo con lo que he dicho aparte que mató es un desastre pero eso ya desde hace muchos años y con más más que yo creo que el bar ha dicho Iturralde a lo largo del partido que a los que más va a beneficiar es al Barcelona y al Real Madrid que yo estoy absolutamente de acuerdo digo beneficiar en el sentido de que son equipo que más generan que más oportunidades crean que provocan situaciones al límite yo creo que este año el bar al Barcelona y al Real Madrid le van a dar más puntos de lo que les banalizar en contra seguramente de la opinión generalizada en Barcelona me iban a ayudar más al Madrid que va a más al Barcelona yo creo que son los dos los que van a ver sus acciones resueltas con mayor justicia por tanto más decisivos ahorro de toda la temporada

Voz 1991 16:15 no me al fin y al cabo cuando uno pisa más un área tiene que pasear sencillo claro

Voz 0458 16:20 si Dani no es mira lo que decía romeros cierto de porcelana ese dato que quedamos en en en Carrusel y cuarenta y cinco partidos de Liga cuarenta y cinco partidos de Liga trece bese trece veces un árbitro visto corregido por el por el por el bar de esas trece en cuatro oportunidad de tocado Mateu y si no que es un es algo algo tiene que haber es más y Mateo llega hacer bien su labor el gol hubiera subido al marcador porque lo lo que ha hecho es corregir no corregir sino pitar del fuera de juego cuando no debería haberlo hecho dicho local

Voz 2 16:51 esto es inventar algo raro que no es algo que yo nunca foro hizo sea yo lo he visto en un campo previsto al revés he que tipo levanta la bandera el árbitro lo he visto muy claro y lo hizo judía no no baja la baja aquí mando yo sólo he visto

Voz 1991 17:04 pero que no levante la bandera el jueves

Voz 2 17:06 línea inquietud de motu propio piso el gol o anule salvó yo eso no lo he visto a la vez pero yo nunca bueno lo de

Voz 0458 17:12 cierto es es alucinante Yago la personalidad pensando Marco Asensio presentaba el que apenas tiene veinte veinte veinte un año que viene una situación es en en su juventud complicada por la perdió una persona importante que su madre yo creo que ahí el tío el chaval avanza mucho madurez y es increíble ver cómo cómo se gestionan los mensajes queda porque no sólo no le importa que le pongan mochila es que a la sensación de que quiere una mochila cien kilos para demostrarle a todo el mundo que la puede levantar llamarla dicho una cosa Javi importar bueno importante yo no soy muy de dorsales pero qué no está no estaba ahí abajo no creo que a través de Dosal se lea una línea de jerarquía en el Bruno pero está diciendo que él tiene el veinte ya dijo a la buena oportunidad que él quería otros al igual el día que no han ofrecido el siete es decir que podría haber hecho otra cosa que no me ha dicho nada por eso no he podido decidir no digo que sea ni mucho menos pero si un chaval ambicioso en sus declaraciones da gusto oírle hablar y si al tío dice cosas

Voz 1991 18:01 cerramos vamos cerrando en el Bernabéu porque creo que ya no van a salir más protagonistas pero nos falta por escuchar precisamente a Julen Lopetegui Meana

Voz 0231 18:08 es una respuesta de Julen Lopetegui a preguntas de Carlos Carrusel Deportivo comentaba Romero durante la narración lo que le costaba a Courtois sacar en corto empezar el juego con los pies desde su portería y esto ha dicho Lopetegui cuando le preguntábamos por ello

Voz 8 18:23 el tiene condiciones para poderlo hacer lo haces y seguro que va a mejorar todavía más pero no no no podría el acento en un problema que no existen es decir el culto tiene un buen dominio de dejó un balón golpeo hora aquel rival hoy puntualmente nos ha nos ha apretado a veces cuando un inicio no sale no es culpa de portero de puede ser culpa de de de que igual no estábamos bien situados o no hemos tenido continuidad en los en los comicios no pero nada más

Voz 0231 18:49 las doce de la noche dentro de nueve horas arranca la asamblea del Real Madrid un punto importante para Florentino Pérez que lo prueben que van a aprobar la reforma del estadio Santiago Bernabéu

Voz 1991 19:01 pues veremos veremos esa asamblea y lo contaremos mañana Meana Herráez un abrazo los dos hasta mañana

Voz 1422 19:06 cuatro por ciento por cierto Isco es el mejor de largo lo que ha hecho hoy en el Bernabéu a una primera parte una jugada sacando va donde entre los centrales y poniendo la banda para hacer jugada de peligro eso sólo puede hacerlo el mejor que Xisco tú lo dirías como que bueno seis con niños que es muy bueno gracias a radiación ahora hasta luego para cerrar este

Voz 1991 19:24 en Madrid uno Espanyol cero algo más que comentar Romero

Voz 2 19:28 no bueno quizá la ha sobre nueva suplencia de Bale que luego por la lectura del partido no ha tenido minutos creo que a lo mejor también ahí no manejamos los datos que maneja el cuerpo técnico incluso Lopetegui tiene muy claro no tenemos muy claro casi todos que Bale a pesar de que físicamente ahora está muy bien necesita derrotar y necesita mimos porque físicamente está muy bien pero a lo mejor no para jugar sesenta partidos a lo largo de la temporada

Voz 0097 19:53 bueno bueno que lo que yo creo que que los cuerpos técnicos manejan mucho mejor que a nosotros la información de la de la fatiga de de la repartición de minutos y sobre todo eh el Real Madrid se va a jugar los títulos a partir de marzo abril no entonces ahí es cuando todos los jugadores más importantes tienen que llegar en perfecto estado de forma y no con con fatiga acumulada entonces va a haber partidos donde va a haber rotaciones sobre todo viniendo de de jugar entre semana y me quedo con las noticias positivas que yo creo que la erupción de Ceballos no está demostrando un nivel espectacular y es uno más de los jugadores importantes a los que me refiero no te puedes rendir en partidos de nivel iba a ser un gran recambio pues para cuando Kroos Modric Isco etc etc necesiten esas rotaciones no bueno sí un poco pasado por poder porque el Real Madrid controla bastante bien los partidos pero le le llegan me llegan muy claro no le llegan pocas veces pero muy claro el otro día la Roma pasó el Real Madrid género quince ocasiones clarísimas de gol pero las dos otras que llegó la Roma fuera un practicamente mano a mano no con Keylor entonces bueno el equipo pues tiene obviamente que ir mejorando que Julen acaba aterrizando y así pero bueno yo soy optimista porque me gusta mucho el equipo me gustó mucho Julen y yo creo que el que

Voz 1422 21:10 el Madrid está en el camino correcto Rafa

Voz 3 21:13 el éxito está al final de temporada para tener éxito como ha pasado en estos últimos años hay que utilizar la plantilla y a mi me parece que lo debe él me parece normal me imagino que también porque con él no sé si siguen teniendo más miedo que con otros pero yo creo que por lo que hoy hace poco lleva un año sin tener ningún problema cosa que tampoco es normal porque es un futbolista es muy raro estar un año sin sin tener ningún problema muscular aunque sea una contractura yo creo que Julen está utilizando bien lo que tiene y eso también dice mucho de un entrenador no porque ves que hay entrenadores que quizás se les cuesta confiar en jugadores au o quizás tienen algunas inseguridades con la con la plantilla hay lo que estamos viendo es que Julen no lo tiene

Voz 1991 22:00 bueno pues tenemos jornada entre semana luego el fin de semana más cercanos el clásico contra el Athletic el derbi contra el Atlético de Madrid así que tenemos Juana es intensa y luego volví otra vez la Liga de Campeones luego tenemos jornada luego ya el parón es decir que esto que esto no para

Voz 2 22:15 a parados para que pare Borghese para no eso lesión no paramos

Voz 1991 22:19 parón de selección bueno el paran quiero decir la competición doméstica hay la de Europa

Voz 2 22:24 por lo disfrutan de lo que a más fácil hasta el quince de junio ya no separar corregido que te la semana de Navidad y ya está