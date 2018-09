Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 6 01:21 Lluís Rovira buenos días buenos días la temporada pasada episodio anterior vamos buscando piso en Madrid víctima de la gente dedicación en el pies es una barbaridad básicamente querían que se marchara uno más no suben subieron un veinticinco por ciento eh pasaba email un poco más hacia ópera pero es un piso sin ascensor pero esto ya no es Lavapiés no es otra y me gustaba más la piel ha cambiado pero está muy bien está cerca del Palacio Real está más cerca de la base ecuaces andando bueno también venía sacando pides no pero que la gente ficción no ha llegado a ópera

Voz 0300 01:57 lo que sí a todo el centro de las ciudades que ya pasó en Barcelona y es lo que estamos viendo no como tendencia curiosamente antes la ciudad de tener un sitio de cosmopolita que iba a la gente ya no van echando la gente que es cosmopolita iban metiendo turista

Voz 6 02:11 un sitio extrapolar lo que no te tienes que tendrás vecinos nuevos con lo cual cotilleo Grace y luego nos contarás historias de esos vecinos raros que suele saber te os pero no sólo sean turistas

Voz 8 02:40 pues ahora bastante tiempo Figueres supongo se durante los últimos meses

Voz 6 02:44 ha aprovechado para visitar uno de los festivales de foto periodismo es más importantes del mundo en el lugar cerquita es el de Ubisoft Buddy Miles en Perpiñán si el celebra su

Voz 0300 02:53 sí mediciones treinta años normalmente este festival es un festival de Perdidos una guerra es el fotoperiodismo y siempre dominan las exposiciones sobre las guerras pero este año yo me me ha gustado y me ha llamado la atención que hay mucho material sobre la destrucción del planeta muchas cosas sociales y ecológicas etcétera

Voz 6 03:15 es bastante impactante porque quizás estamos un poco de espaldas algunas lo están desde luego llamaba contaminación después de nosotros el diluvio es una de las exposiciones de las que hablase las que más visitado no hace falta mucha imaginación para entender con qué te encuentras con ese título no

Voz 0300 03:31 la verdad es que no son fotos del viaje del fotógrafos Samuel vendedor que ha visitado diferentes lugares del mundo contaminados por la acción humana concretamente en los países que fueron siendo el motor de la industrialización observó lo que llamamos la civilización

Voz 6 03:45 alguno te ha llamado la atención en particular

Voz 0300 03:47 todos son realmente impactante no contaban por ejemplo el caso de Río aduce que es muy reciente porque desde el año dos mil quince en Brasil se rompió un dique que retenía más de quinientos millones de residuos tóxicos de una minería de la fundado se libró el equivalente de veinte mil piscinas olímpicas de agua y barro tóxicos no se comparó esta desgracia como Fukushima la contaminación se extendió seiscientos cincuenta kilómetros de por el río y a ciento un alza de no me imagino ha roto completamente la vida local

Voz 6 04:16 no se del río Deutsche el Río Dulce a unos sé como el río muerde el río muerto frente a las fotografías que contaban esa historia en contraste con Elizabeth

Voz 0300 04:24 Lucía si una madre y una hija que habían ido a visitar la exposición de Perpiñán las preguntas que pensaban sólo las imágenes inside parece la escuchamos allá

Voz 9 04:34 bueno cada año sorprende muchas cosas su que es totalmente desconocido por mucha gente vengo con mis hijos pocos tanto porque en el mundo

Voz 10 04:53 sí en el mar ya he visto mucho en España

Voz 9 04:57 has visto tú con tus ojos cómo ha sido esto

Voz 10 05:01 pues estaban el barco en el Cairo de mi padre he visto un montón de porquería

Voz 9 05:07 tenemos que venir aquí para ver la realidad porque en verdad todo esto está muy escondido e justamente no está en la actualidad Ny desde el calendario de de la gente que

Voz 8 05:19 domina esta persona prioridad

Voz 10 05:22 totalmente digna una botella

Voz 8 05:28 pero basura si hay escalones cambió los hábitos tu tu hija veo que es mucho más militante que tuviese nuevo sí

Voz 9 05:37 utilizamos menos productos químicos se en casa

Voz 8 05:42 has cambiado hábitos de comida en comprar comida por ejemplo por ejemplo no

Voz 9 05:50 ves compramos sabes esto porque vamos a comprar en un sitio muy a gusto sí que son agricultores aquí sabemos que

Voz 10 06:05 toda la basura que había cole mayores y todo cogido hoy la la papelera tienen

Voz 11 06:25 sientes que era una dentadura sí

Voz 0300 06:27 por lo que la niña no que luego me dio una lección de huevos de porque parece que es la cuando van a comprar ya le gusta escoger los huevos huevos cero uno huevos dos y huevo tres Isabel lo que son los huevos es conocer el tres es el peores la comida industrial ya el cero es combinada de gallinas libres no entonces ella compra esto y escoge

Voz 6 06:48 bueno pues empieza no bueno le pregunté

Voz 0300 06:51 la mente por los zapatos que llevaba unos zapatos de marca con lucecitas rojas muy bonitos bajo la cabeza entonces la madre dijo que el tema de las compras de la ropa sería el siguiente paso

Voz 6 07:01 está bien detalle detalle se vaya concienciando a gente como ella pero la pregunta siempre es cómo conjugar una actitud responsable y sostenible con un sistema basado en el crecimiento y en la productividad sí sí

Voz 0300 07:14 bueno este es este es la gran incógnita no esta lógica si la trasladamos a la alimentación nos lleva a empresas como Monsanto no una de las multinacionales más importantes del mundo en producción de semillas transgénicas en la exposición ahí el caso de Annie son que tú debes conocer muy bien donde la industria química envenenado de residuos PCB toda esta región

Voz 6 07:36 sí que lo recuerdo más de veinte mil familias en Aniston emprendieron una acción civil contra esta empresa por haber contaminado la tierra el agua el aire decían y haber provocado un alto porcentaje de casos de cáncer malformaciones congénitas diabetes entre otras muchas patologías que siguen surgiendo

Voz 0300 07:53 con lo peor de todo es que se conocía lo que estaba pasando la empresa sabes cómo resolvió el tema no prefirió pagar la multa que era de setecientos millones es una cifra ridícula pero continuo con la contaminación

Voz 6 08:05 es un año muy difícil de cuantificar porque a nadie le sorprende hoy la relación directa que hay entre Contaminación y Salud

Voz 0300 08:11 sobre todo ello estuvimos conversando en precisamente con una pareja de médicos jubilados en la interventora pública de Zaragoza

Voz 8 08:21 ustedes son de Zaragoza sí que en Benidorm propia más vendida en el goza aquí a ver a ver qué profesiones

Voz 12 08:32 yo soy funcionaria de la Administración local interventora

Voz 8 08:36 el ex médico jubilado digo es que me jubilada que cuatro meses

Voz 13 08:43 sí sabe usted lo de Alabama debe haber impresiona

Voz 14 08:46 la relación que hay entre los tóxicos la enfermedad del cáncer los tumores como tienes una relación directa

Voz 15 08:54 hola agregó no empiezas esto un auténtico desastre porque somos muy pocos uns consciente desde el daño que le estamos haciendo al planeta digamos a dejar a las futuras generaciones porque eso no es fácil de eliminar

Voz 13 09:06 esta historia de Alabama va conocía leer en la mano

Voz 14 09:09 sí pero por ejemplo la de Brasil en Río Doce que en el dos mil quince Se volcó ciento HK bueno el equivalente a ciento ochenta y tres petroleros del como sea no lo conocía es algo brutal río totalmente

Voz 15 09:23 esto negro de Rusia sea yo tampoco conoce el país ha hecho diferentes reportajes Si bueno que la mafia hay maneja hay manipula todo tipo de basura contaminante y la quema de cualquier manera las autoridades e italiana es o no tienen capacidad no tienen ganas para poner fin a eso pero eso se sabe desde los años setenta se esto es la mafia en Álava más Monsanto no

Voz 12 09:52 Santo que la tenemos más próxima componente económico mafioso que hay detrás no coma actual las empresas y con qué impunidad e saca beneficios arrasando poblaciones Baixa cuando la salud de los ciudadanos irse aspecto no se toca no hablamos del medio ambiente pero detrás hay un pelotón capitalista que obtiene unos beneficios yo creo que impresionantes y que las legislaciones no no se meten con ellos no es decir decirnos aquello que decía la Unión Europea el que contamina paga yo creo que no es verdad

Voz 13 10:25 porque los políticos cuando tienen la disyuntiva entre crecimiento y equilibrio decide en el crecimiento y gana en votos

Voz 15 10:33 para el corto plazo creo solamente piensan y cómo se van a mantener en el en el poder no no les interesa otra otra cosa no tienen ninguna ninguna propuesta a diez a quince o veinte años

Voz 13 10:43 si no hay acuerdos próximos tres aclaró no hay idea le da mucho tiempo y ustedes tienen un sentido apocalíptico de estos decir que no estaremos a tiempo y que no habrá capacidad de de frenar e de la manera de ser el ser humano

Voz 8 11:02 que sí que no le veo muchas soluciones

Voz 16 11:05 no natural somos optimistas pero esto va a peor eh aquí un cambié ahí cultural tremendo es empeorar la calidad de vida tal como la entendíamos hasta ahora hay eso va a ser muy difícil

Voz 13 11:18 Miguel el barco se hunde los ricos estamos tocando el violín encubierta claro algo de esto hay sí sí

Voz 17 11:28 además este año claro

Voz 4 11:35 lo que siempre tan optimista mira que ellos también

Voz 0300 11:41 son médicos son médicos muy interesante ver a un grupo de médicos rurales los aquellos tienen bastante datos sobre lo que está ocurriendo en la salud a la gente no

Voz 6 11:50 pero lo más interesante también es como una simple exposición fotográfica puede provocar servir de reflexión

Voz 0300 11:57 es verdad esperanzador no porque quiere decir que el periodismo sigue haciendo documental no me parece muy interesante como se ha pasado un poco de esta fotografía de guerra del conflicto a ver que los fotógrafos están buscando otros caminos para explicar de hecho lo mismo que es la deriva el mundo de los conflictos los problemas no

Voz 6 12:15 que el mundo en el que vivimos el fotoperiodismo seguirán y que por cierto sabes que Gervasio estado de viaje por los antiguos escenarios de la guerra de los Balcanes Juan turistas también es un término que hay que emplear entrecomillado un poco para explicar ante fotos que él tomó durante la guerra el lugar en el que se ha convertido ahora hay lo que pasó allí en en esa época dentro de un par de semanas vendrá por aquí con algunos de esos turistas no interesante escucharle el Rey hace veinticinco años veinticinco años hay toda una generación de gente que nació después de esa guerra Rovira hasta

Voz 18 12:47 buenos días sí