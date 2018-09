Concierto en el comedor social

Voz 1 00:00 hace tiempo sitio bueno voy un concierto el barrio sobre todo no

Voz 2 00:04 yo

Voz 3 00:04 porque lo que cuesta no tenemos mucho dinero cuando salimos al comedor a veces uno cobra la renta mínima por Annan tiene de habitación por los porque como ma cuatrocientos treinta euros

Voz 4 00:17 muchísimo muchísimo que no lo haga cierto el último cierto juez de La Oreja de rango nos diera una invitaciones de casualidad mira una oreja tampoco verlo siempre les viene muy bien una manera también de pasarlo bien entrar se van las personas como nosotros que estamos aquí bajo más contigo se Gerarda a todo esto ha de este salario también hay que buscar otro tipo de instalaciones que no sea

Voz 5 00:43 hombre no sólo estar en la calle en la calle Langa

Voz 2 00:47 que es un poco complicada porque pedido ayudas Mela se están denegando pedir una vivienda todavía si esperando la respuesta no cobró paro no puntos no tengo pensión de viudedad no tengo ningún ingreso estado de camarera de piso no

Voz 6 01:05 sí se lavandería en el hotel eh

Voz 2 01:08 el recorrido ya yo creo que todos menos gobernanta de todo no hay deprimo muchísimo venir aquí que viendo a mi hija también que esta es la situación que estamos muy mal nerviosa en me la corrida Canseco a mi me gusta mucho la música ahí he sido una persona muy muy muy alegre pero bueno con unas circunstancias vas perdiendo las ganas de escuchar música a última vez que que estuvo en el último de la fila precisamente es la única vez que he ido a un concierto en directo en Cannes

Voz 7 01:42 Pablo Alborán hola

Voz 8 01:45 Antonio Orozco

Voz 7 01:47 Bisbal también me gusta me encanta tiene

Voz 2 01:49 en ese sentido serás también me gusta mucho el cine pero se les hay más prioridades que todo eso no se puede decir lo fui a ver a Leño en la Casa de Campo pero tenía yo dieciséis años aquí imagínate el Roca en Río pero bueno eso no es ir a conciertos colarse no eso no no cuenta no el otro día aquí abajo al al auditorio de del Parque del Paraíso porque había un concierto ya no no acá no mi edad son XXXII llevo aquí desde los Veinticinco mucho menos que tuvo un accidente de tráfico y las circunstancias de la vida me llevaron a comedor social los conocemos ya de hace años sabes no hay discrepancias no es como el pasa laboral aleja y la gente de más cada te mira así por encima de El hombre ítalo Serrano va por cerrarle las calles los prejuicios y esas cosas no se están en la vida da vivo este comando Pablo carcelario que he salido hace un mes os ya que estoy esperando a ver si me lo toman insistir con eso lo único que hago es sobrevivir como toda mi vida Perros callejeros en los bolsillos Nochebuena

Voz 9 03:05 eh mira yo cuatro cinco días eh hacia poquito que venía llevo casi cinco meses en la calle mira voy a pedir el pacto porque ellos trabajaba limpiando portales pero con la calle vive Eli la gente se siguieron etcétera La me encanta la música me encanta Manolo García música española cuando me encanta