A vivir Madrid | Entrevista a Alba Palacios "Puedo jugar gracias a un alias"

Voz 2 00:07 qué tal muy buenos días hola muy buenos días hoy se ha cumplido una semana de de tu debut unas semanas de que me diste un gol sigue explotando el subidón todo esto

Voz 1855 00:16 sí la verdad que yo te estaba esto de hecho estoy muy nervioso también el partido de hoy bueno ya a ver si tengo la suerte de poder

Voz 3 00:24 el poco con algún otro gol pero bueno existió flotando la verdad

Voz 2 00:34 hasta llegar aquí has pasado por muchas barreras emocionales sociales burocráticas

Voz 1751 00:39 qué te clase han tocado en la Administración para que tú puedas estar jugando al fútbol ahora mismo en este instante

Voz 1855 00:43 bueno la verdad es que yo primero se lo suyo ahora es como entrenada administración por por todo lo que han hecho por mí porque yo prácticamente no nada pues simplemente me dieron en un en un reportaje del país Si Javier Ezcaray que es el director general de Deportes de Madrid he habló con con mi club con la rosa sí les comentó que había una ley en dos mil diez que yo desconocía y creo que mucha gente transgénero también también desconoce no de que simplemente hecho de Bono del sentirte mujeres sentirte hombre oí contarlo pues pues tienen que dejar jugar no a raíz de ahí ya ellos se ponen la cuna de Madrid está en contacto con la Federación y empiezan todos los trámites dio practicamente es no tengo que hacer nada igual no me dicen que voy a poder jugar lo único pues que me dicen que tendré que os parto la ficha de Álvaro Palacios nombrado Palacios porque tiene pues bueno me me me lo pienso un poco porque digo pues que qué vergüenza no tener que jugar que ponga me hacen todas las chicas y que ponga Álvaro no

Voz 1751 01:35 la única posibilidad sí

Voz 1855 01:37 tienen que hacerlo conviene lo que pasa es que existe una ley no que que te pueden hacer un alias dentro la Federación entonces gracias ese alias pues ahora ya juego que las fiesta de Palacios

Voz 1751 01:47 estas son las barreras administrativas pero claro luego están las barreras psicológicas cuando decidiste que no querías jugar más al fútbol con chicos y cuando empiezas a entrenar con chicas

Voz 1855 01:57 bueno pues la verdad es que tuvo un torneo de fútbol siete en verano cuando llega siete meses estos momentos moral que fue bastante bastante duro para mí porque porque vi que que me sentía muy segura no a jugar con ellos e intentaba ir al choque como siempre y baby que con la fuerza que estaba perdiendo con el tratamiento hormonal bueno me empezó a dar miedo mucho miedo oí a ver que que la gente pues que se cree que esto es lo que usted darme miedo a voy a darme donde me corresponde donde yo quiero siempre donde he querido siempre estaré muy bueno tardes que me han acogido muy bien

Voz 1751 02:28 el apoyo de tu entrenador de David ha sido clave como te acogieron tus compañeras desde el principio como fue ese esa recepción

Voz 1855 02:35 bueno la víctima tenía un poco de miedo de nada porque en esos casos como el mío oí

Voz 1751 02:39 no lo dijiste al principio verdad Alba no lo dijiste

Voz 1855 02:42 a ver yo yo como entrenador para que hablase con ella yo yo tenía miedo no y cuando hijo ha entrado habla con algunas de ellas y que que venga nadie y el primer entrenamiento yo yo no sé yo no comenté nada simplemente me pregunto cómo Alba Palacios pero tenía miedo y luego yo ya señalando con ellas poco a poco esto lo comenté porque no quería esconder nada yo siempre es una persona que hay no quieres con desgana y la verdad es que bueno una familia más sociedad la verdad no tengo palabras para para decir lo que lo que me quieren y yo lo que las quiero ya ya

Voz 1751 03:08 llegó ese día llegó ese partido se cumplió una semana ese partido para Haití fue muy emocionante porque como decía al principio marcase marcase un gol no le diste el triunfo a a tu equipo que sentiste en ese momento Alba que Sentís

Voz 1855 03:21 bueno sí la verdad es que cuando cuando puede meter el gol Grammys pues fueran muchas sensaciones no me quede como un poco han estado esto por qué no me lo creía premio porque porque ya está jugando al fútbol femenino ahí después por meter ese gol no me quedé un poco así de Estado pero luego recuperé como la conciencia rápidamente y nada es ya dedicárselo a buena mi pareja sobre todo porque me da mucho apoyo al cuerpo técnico oí a la grada

Voz 1751 03:45 tu experiencia tú dirías que el si en el siglo XXI el fútbol sigue siendo un deporte machista

Voz 1855 03:49 sí sí yo creo que todavía sigue siendo una cifra de hecho es tan así como de las noticias a cualquier medio y lo primero es el el pudo el masculino aunque por ejemplo vengan a las chicas el Mundial o algo así siempre tienen que al al primer estudio masculino hoy después después pequeñina entonces ya haya con ver esto ya es ya se puede ver cómo es el fútbol

Voz 1751 04:07 a vivir como tú quieres vivir no cada vez que darse ese paso no no hay vuelta atrás aparte de cumplir tu sueño no sé qué es hasta qué punto eres consciente de que de que has abierto camino Alba a muchas personas que puedan estar en una situación parecida a la tuya

Voz 1855 04:19 bueno la verdad es que ha sido muy muy fuerte para mí porque yo pensaba que bueno no nos a hacer ningún tipo de referente y demonios todo esto encima eh la gente cuando bestia no es que ahora es un referente abre puertas pues pues sí la verdad que yo estoy feliz muy contenta de que de que a ver si pueden ver esto el máximo número de personas que están en esa situación y por eso agradezco a los medios que ganes eco de esta noticia y bueno la verdad es que a ver si a ver si con esto podemos hacer que que el mundo cambia un poquito y bueno yo creo que estamos en la buena dirección

Voz 1751 04:49 para que tú no seas una una excepción para que los que vengan lo tenga más fácil que tú que había que cambiar en la normativa vigente

Voz 1855 04:56 bueno a ver para mí por ejemplo el que sea dos años de tratamiento hormonal para que te den el DNI me parece exagerado porque yo ya estuve un año antes de ciclos psiquiatras hay que sumar dos años más sí la verdad es que el cambio que tenía ya ha sido muy rápido por lo menos pido está yo entiendo que que es una cosa que que que que hacerlo con paciencia con tiempo tienes que transición a la gente a correr tiene que transigir pero por lo menos que sea cansina de como un año suele un año donación para que en el en ellos no piden mucho más no pido cosas raras nada ni que sean instante no el cambio porque yo sé que estado que fíjate que diesen a personas transgénero y impida como que tiene que sectores Spacey con cada para que sean las cosas bien pero por lo menos un año suele un año armonización para que esto sea que hagamos un masaje un año cortar

Voz 1751 05:39 acortar ese tiempo acortar entre proceso Alba tú eres ingeniera informática

Voz 1855 05:44 sí sí cuando llega el trabajo

Voz 1751 05:46 hoy les cuentas que ganaste el partido de la semana pasada que que te han dicho otros compañeros

Voz 1855 05:51 bueno es que cuando llega al trabajo de estudio dentro de las medios para mi fue algo de Hot Jobs trajo es muy grande no de lo que queda de mucha gente y y todo el mundo te diste la tele te he visto en la tele y enhorabuena ahí bueno lo primero que me quedé un poco sorprendida porque me llamó el director de Recursos Humanos yo creía que cubría cuando no recibiese llamada es es que

Voz 1751 06:09 sí sí sí iba a tener

Voz 1855 06:12 el lema ahí bueno suya haberle y la verdad es que me sentí y me dio la mano en el fuego Alba enhorabuena que te gusta el fútbol que bueno pues me dio gran abone las licitaciones sí que me dijo que era muy valiente y nada que está la super orgulloso de mi iban a la verdad es que me quedé impactada no cuando cuando tuve esa llamada Hay lares muy contenta de cómo está también la sociedad por lo menos a que la Comunidad de Madrid me están tratando súper bien no tiene ningún tipo de problema de momento toco madera porque hemos tenido todo muy bien y aquí son agradezco de corazón a todas las personas

Voz 1751 06:39 el apoyo de de tu entorno en el apoyo de de también de tu familias has mención antes a tu pareja pero también de tu familia

Voz 1855 06:46 sí al principio es bueno pero hay que entenderlas yo siempre digo que que las personas como yo teníamos que también pedir calma porque las personas que están alrededor nuestro también te quitaran nada tienen que entender lo que nos está pasando entonces a precio pues es duro pero luego la verdad es que la familia también ha sido fundamental Iker que que que es necesario no para personas que estén pasando misma situación que tienen todo el apoyo posible el mundo porque se pasa bastante mal si no entiendes muchas cosas pero pero cuando te quieren y te apoyan y te te empujan no es una gozada

Voz 1751 07:15 todavía te queda te queda mucho camino por recorrer cuando escuchemos esta entrevista tú estarás jugando contra contra el equipo de fútbol de de Coslada la Escuela de Fútbol de de Coslada así que te deseamos muchísima suerte Alba un beso muy agradecido

Voz 1855 07:30 la verdad es que muchísimas gracias Cibona hacer eco

Voz 5 07:32 la noticia el enorme suerte Alba hasta luego

