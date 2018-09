Lo que hay detrás de un medicamento

Voz 2 00:00 buen inicio eh

Voz 0902 00:52 de acuerdo aquí las mentes más lúcidas de este programa que Piñera Javier Sampedro Days con heridas es decir lucidas en la camisa la mente está es por el pelo que nos la cayendo pero es químico es bioquímico y es conductor en la dos del cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en genética biología molecular y colaborador de El País en un lenguado dices que sí parece un lenguado bueno si el caballo no unos todos los planos estamos hablando no de no de lo que te vas a zampar luego que seguramente es algo parecido sino de sino de Dickinson y el que ya me gustaría a mí porque tiene una pinta de muy jugoso aquel vuelve a estaría qué te parece el único ejemplar recién aparecido Un poquito dura este el todo por el que está fosilizado del animal más antigua de la tierra bueno pues así lo han presentado sus autores no todos los paleontólogos están de acuerdo en eso pero la novedad porque estos fósiles ya se conocían hay dos hay dos FAO unas que llaman los paleontólogos son no son son fósiles todo claro pero ellos lo llaman fauna puesto que fueron fábulas no es el animal suelto por ahí al que nos gustaría que lo fuera no haberlo descubierto ahora claro pero hay una cuestión muy importante se llama explosión Cambridge hace unos quinientos cuarenta millones de años que donde de repente aparentemente realmente surgen ahí todos los planes corporales de los todos los animales actuales nuestro plan corporal que es el de los colgados el plan de los insectos y los artrópodos están todos los organismos más sales de es de cada uno de estos linajes aparecen en la explosión cambia unos quinientos cuarenta millones de años durante un periodo relativamente corto para que son unos estándares geológicos pueden ser unos diez millones de años hay esta fauna es anterior a una de las cosas nunca hembrita y no está claro sigue sin estar lo que sean nuestros ancestros así como los de las Américas y está claro que son nuestros ancestros estafado una debía caer a las dependencias Dickinson ya son unos es muy extraños con unas que comenzó tras los normalmente ha supuesto que esto fue como un intento un borrador inicial de la evolución en un intento de comer a los animales que fracasó todo esto fue una línea perdida que bueno hasta que llegamos nosotros no entonces incluso pues claro decir si algo es un animal o no sólo por su forma en un fósil una piedra es muy difícil la novedad que ha introducido estos científicos ahora es que han encontrado colesterol o o molecular muy próximas derivadas del colesterol que como sabemos todos ya los programas de nutrición y cocina es una molécula exclusivamente animal las plantas no tienen colesterol y como sabemos todos no es esencialmente positiva salvo cuando no hay no hay venenos sino dosis no

Voz 1730 03:47 bueno esto es fundamental porque es cualquier cosa

Voz 0902 03:53 un kilo de sal es mucho más letal que un microgramos de arsénico por ejemplo hace la hemos podido certificar lo segundo

Voz 1730 04:05 has probado microgramos de arsénico

Voz 0902 04:08 ah bueno a lo mejor sí sin saberlo porque hay hay algunos Río por ahí es a saber lo que lleva no pero entonces qué significa que se haya detectado colesterol pues que apunta que si son animales porque si es una característica propia de los animales y sólo en los animales porque no las plantas las bacterias no tienen de esto pues claro de ahí lo del primer animal no claro eso es gracias porque porque

Voz 1730 04:32 se conocía como has dicho Javier desde hace unos cuarenta cincuenta años pero no sabía si era un animal o una planta o una ameba gigante Osado uno uno de estos tipos y esta es la gran novedad o se encontrar unas moléculas en esos fósiles

Voz 0902 04:46 que te indican de quinientos cincuenta kilos hay que decirlo pez parece que también poder verlo parecido

Voz 4 04:54 es una hoja de un árbol grande de un adulto

Voz 0902 04:57 sí sí sí tiene a mí me me recuerdo ahora caballo casi lo que es preciso Mc Cain comer frente a ese viaje al pasado están más que también un viaje hacia el futuro con este proyecto de lo mal

Voz 1730 05:10 es que ya hay un millonario que quiere irse para allá y que se va a llevar a sus amigos a ver si si un multimillonario japonés que ha comprado un ticket no se sabe el precio no no lo han hecho público pero se dice que es Ymbro invirtió como cien millones en una obra de arte dicen que esto es muchísimo más es el viaje que es lo más quiere hacer en la a la Luna en dos mil veintitrés Se ve que tiene un coste entre cinco mil y diez mil millones de dólares hay una parte en principio la sería el ticket de este japonés que se llevaría él ha dicho que a ocho compañeros artistas para que después de esta experiencia tan significativa que es estar en la Luna pudieran crear obras de arte pudieran crear música los decidió no no no ha dicho que se llevara ningún geólogo que estaría bien llevarse pobrecillo los que se quedan en tierra claro claro no

Voz 4 06:08 fue uno uno fue la luna Un en una de las misiones Apolo

Voz 0902 06:12 no no lo hablaban seguramente no

Voz 1730 06:15 pues yo creo que lo dejase el módulo Unidos reciente porque la noticia ha recibido con escepticismo pues ahí lo más que es como que estuviera perdiendo un poquito de crédito no las cosas que ha hecho

Voz 0902 06:25 acordemos aparte de recordar a la gente que es el el el jefazos de Tesla el y meterte los coches eléctricos esto súper coches eléctricos que hace poco salió en una entrevista pues fumando porros pero André entrevista que depende tanto

Voz 1730 06:38 millones en Bolsa pues no no queda muy bien claro está utilizando el Twitter de una manera muy mal

Voz 5 06:44 el ex e insultó a un merece quedarme

Voz 1730 06:46 la al día en los cajones de su despacho hay algo más que agua pero pero no es imposible en cinco años llegar a la Luna es cuestión de dinero en realidad sé si hace cincuenta años con él quiere llegar a Marte claro otro encuentro pero Marcos sí que tiene martes martes sí que tiene unas limitaciones que no están resueltas

Voz 0902 07:05 todavía por ejemplo que si te gusta el combustible en llegar a Marte no te queda para volver a latir pero la luz la pequeña convenía a quién sabe quién sabe a lo mejor sí que con mucho dinero bueno sí en pocos años ha podido a revolucionar el mercado de los coches eléctricos que ya existían hace mucho pero que ellos han dado la vuelta por completo no pues sí dedica a suficiente dinero la investigación quizá encuentre fuentes alternativas de energía para poder hacer el viaje de vuelta sobre todo si sigue fumando sus utensilios no es que es aficionado pero bueno hay un número de teléfono es un número de whatsapp también porque quieren hacer alguna consulta nuestros científicos como siempre ya digo que no sé si habrá tiempo porque además tenemos a dos invitadas esperando pero por si acaso yo voy a hacer lo posible seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve como es de whatsapp mandar también su número de teléfono lo llamamos enviarnos algún tipo de mensaje de voz lo que quieran seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro cuatro

Voz 7 08:12 huy

Voz 0902 08:19 y hablamos mucho y a veces cuestionamos mucho también el comportamiento de la industria farmacéutica ahí siempre prestamos atención a los grandes descubrimientos voz Boza científicos que en su laboratorio tan con fórmulas secretas hasta entonces para curar una enfermedad para crear un medicamento que nos haga todo es la vida más fácil lo a quienes sufren alguna enfermedad detrás de ese gesto tan cotidiano de bajarla farmacia pagar por una caja de ibuprofeno por ejemplo de antibiótico hay un larguísimo proceso que es muy complicado y que dura muchos años algo no sabría decirme cuánto tiempo pasa desde que se descubrió una molécula capaz de curar de prevenir una enfermedad hasta que la compras en una caja la luz estas de infinitos lo moléculas sprint en alguno de los dedos de las pruebas preliminares no hay ciento entonces acabará llegando

Voz 6 09:05 no

Voz 0902 09:07 esos son complejas bueno pero acabará llegando donde no

Voz 1730 09:15 los oyentes no lo han visto pero están ahí apoyando al sobre la mesa

Voz 0902 09:20 diciendo a ver me vine lo que pasa es que yo diga una cifra para que luego me corrija en nuestra página Carmen Fernández que es doctora en Química e investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC Nuria Campillo es científica titular en ese mismo centro donde trabaja en el diseño y la aplicación de nuevos fármacos y juntas han publicado el libro cómo se fabrica un medicamento Carmen en Nuria cómo estáis

Voz 6 09:42 muy bien gracias por habernos invitado buenos días gracias

Voz 0902 09:45 nos asustadas de estos locos en la mesa no

Voz 3 09:48 en de momento no que estamos la mesa

Voz 0902 09:50 esta primera pregunta cuánto puede tardar supongo que es muy diferente en función de las investigaciones ida que vaya dirigido pero hay una media más de

Voz 3 10:00 si la media

Voz 6 10:02 es hay un rango grande pero se supone que entre diez y quince años puede tardar desde que se identifica la la diana terapéutica la que queremos y queremos la que queremos trabajar hasta que llega a fase clínica ligera como decías

Voz 0902 10:18 claro que sí lleva porque las ensayos clínicos a sus bueno antes de los ensayos

Voz 3 10:23 los ensayos clínicos estarían incluidos dentro de esos quince años que dice Nuria y después continúa porque el proceso no se pone en venta tiene que seguir haciendo un seguimiento de que no si no aparecen nuevos síntomas perjudiciales digamos secundaria usa exactos de usar ese fármaco que no se hubieran detectado en los procesos de antes pero esos quince años incluida en los ensayos claro

Voz 0902 10:44 satén desde que se empieza a ensayar con ratones digamos o desde que

Voz 3 10:48 pues eso que se empiezan a ver con ratones hasta que se pone a la venta a lo mejor serían esos últimos seis años no lo los quince años incluirían desde que en el laboratorio en empiezas lo que decía Nuria la identificar la diana para esa enfermedad concreta la que tú quieres atacar sería el proceso de principio a fin digamos obligado

Voz 0902 11:05 ahora mismo y esta es una pregunta muy genérica dice que es muy complicada pero se ponen más investigaciones en marcha en función de lo grave que es una enfermedad o de lo rentable que puede ser el medicamento

Voz 6 11:16 en mi opinión más de lo rentable que es la la enfermedad hay enfermedades olvidadas que no se están teniendo en cuenta y otras donde sí se está invirtiendo bastante afortunadamente yo creo que en los últimos años esto está cambiando pero hay enfermedades que las tenemos que las tenemos casi olvidadas en un armario y luego el cambio por ejemplo para obesidad se está investigando mucho claro porque es es

Voz 0902 11:43 es que cómo afecta tanta gente muy fácil vender algo no

Voz 3 11:45 pero que también como en otras áreas de de la ciencia es cuestión de modas si quiero decir pues a lo mejor trabajas aproximadamente una diana porque también en la diana más conocida en todo el mundo piensa que Conesa pasa a poder sacar resultados es están olvidando otros otras dianas hubo otros genes a los que atacar hace poco una noticia justo en esa línea

Voz 0902 12:04 pero sí si son cada día como si te pasas en modas a los quince años yo te digo que los pantalones de campana no sé

Voz 3 12:10 ya no se bueno pero se recuperan a lo mejor veinte años después sí sí sí

Voz 1730 12:15 y cómo está cambiando es que esto es muy conocido no los incentivos que tienen la investigación pública son unos el como el proceso final de Fabre de fabricar un fármaco es la privada pues sí que tiene más económicos Nuria decía que estaba cambiando y es verdad que hay muchas iniciativas de de ver cómo cómo corregir esto no sea que el que el retorno de la industria farmacéutica no sea tanto por los precios sino por unos premios que se les puede dar las instituciones públicas quizás coger algunas de estas fases que que hasta ahora estaban sólo las hacía la industria farmacéutica cuando tenía interés como está corrigiendo su este problema

Voz 6 12:58 pues lentamente yo que exactamente vamos a ver no voy a con lo que digo no voy no quiero defender a la empresa farmacéutica pero no tenemos que olvidar que es una empresa que van a ganar dinero entonces lo que deberíamos y lo que yo creo que se está intentando es que desde desde el el área privada pidió perdón pública intentar un poco competir con ellos is it desarrollar las mismas fases que ellos claro el problema es que nosotros en la en la pública hacemos las primeras fases que es lo más económico pero cuando llegamos ya a clínica es ese ese puente que hay que es el puente el puente Ball el Valle de la Muerte no podemos enfrentarnos a ello porque es mucho dinero entonces bueno yo creo que sí se está intentando que la empresa privada y la pública colabore para que él

Voz 0902 13:50 hombre es que si una cuestión de salud pública eso debería ser la norma pasó por ejemplo Javier con el el la investigación de once Noma humano fue una empresa compartida entre Elena venga acelera más que compartida paralelas fue uno competir tienen muy fuerte no muy cruenta vamos al final salieron Craig Venter el Francis Collins director del Proyecto Genoma en la época salieron juntos con Tony Blair Bill Clinton no pero más que una colaboración aquello fue una competición muy encarnizada qué qué qué porcentaje de los medicamentos que llegan a la fase de ensayo por ejemplo acaban en una estantería una farmacia

Voz 3 14:33 pues de las a lo mejor diez mil moléculas que empezamos a trabajar en el laboratorio en ese en ese proceso largo que te decíamos tenemos suerte si llega una un doce por ciento se caen por el camino en cualquiera de las etapas de los obstáculos que X noria yo en el libro por los que tienen que ir pasando

Voz 0902 14:51 lo que sí pueden ser el fallo

Voz 3 14:53 puede ser una brisa esos efectos secundarios que sea tóxico que se demuestra que en el tubo de ensayo si es efectivo para lo que tú estás buscando pero después ya en animales no o que no haya financiación para poder dar el salto a a aparecen ensayos clínicos los hay tantas etapas en el camino que los modos en que se pueden caer y que pueden tropezar digamos contra la valla cola que con la que pretende a la que pretende exaltar son inmensos

Voz 1730 15:19 los animales es en temas como la del Rey marital a mí han hay fármacos que funcionan bien en modelos animales pero cuando se intentan pasar a humanos no han funcionado

Voz 0902 15:28 encuentro está el sistema inmune EPO uno y medio por ejemplo o las diferencias son casi un ratón pero sí en algunas diferencias es en los genes del sistema inmune aquí en la cola los que hacen la cola también

Voz 6 15:40 porque además los modelos son modelos es que lo que estamos haciendo es implementar un modelo humano en un animal yo evidentemente no

Voz 3 15:50 te pone esos defectos o que cuestión

Voz 0902 15:52 a la hacienda con lo que trata de vais antes de la rentabilidad que es que hasta qué punto lo interesa a la industria farmacéutica investigar enferma cosas tan importantes como las vacunas que lo que pretenden es que te la pongas una vez te olvides de esa enfermedad para el resto de tu vida claro luego dejan de vender la que el medicamento no

Voz 3 16:13 eso es muy controvertidos y tiene razón ahí habría que trabajar desde otro punto de vista quizá lo mejor con la legislación en la mano y obligando igual que en lo que decía antes Nuria en enfermedades olvidadas enfermedades raras que no se están trabajando tanto precisamente porque no salen rentables tienes que buscar otra estrategia de manera que tú consigas forzar a que se investiguen esas áreas pero bien es cierto que que es controvertida pero interes a curar au interesa

Voz 1730 16:43 deja de enfermos crónicos podrían de una vinculado casos de antes les he preguntado si tenían conflicto de interés y me han dicho que no vale entonces no había visto eso enfermedades que dices aquí parece que una línea se ha parado porque porque no como yo

Voz 6 17:02 son no no lo he visto lo que sí ha visto que es eso pasaba hace unos años había empresas que compraban la patente la patente de un grupo de investigación is quedaba metida en un cajón y esa línea moría

Voz 0902 17:16 o sea que compraba para evitar que los reglas que ella no

Voz 6 17:19 que de eso eso eso sí ha pasado lo esto

Voz 0902 17:22 antes caduca es patente estado si cada cuánto tiempo doce coma hago cuando son quince

Voz 6 17:28 años doce quince años y luego el asunto Nos sí perdona si nosotros por ejemplo acabamos de perder una porque claro en la primera son digamos que son baratas las primeras fases pero luego ya suponen mucho dinero entonces los grupos de investigación no pueden hacer frente a ella y el Consejo el Centro Superior investigaciones científicas claro cuando ve que que eso puede llegar ok alguna empresa que está avalando esa patente continúa pero si no llega un momento en que evidentemente no dinero no hay dinero nosotros acabamos de perder una para Alzheimer con con algún datos interesantes en modelos in vivo y ahí está José tengo

Voz 1730 18:06 te lo que resulta que serio porque además mucha inversión para qué

Voz 6 18:11 la que ahora haya resultados prometedores

Voz 1730 18:13 no se continúe claro cuando hablamos de dinero para

Voz 0902 18:16 si hablamos de esto no entre otras cosas porque he visto se financia con fondos públicos al final

Voz 3 18:21 que si esas primeras fases si is it sino se sigue haciendo inmersión pues la industria farmacéutica que hablábamos antes que se ocupa ahora mismo de la parte más cara que son los ensayos clínicos pues va a llegar el momento que va a empezar a ir hacia atrás y topándose dejase es anteriores Si sino tienes inversión pública en aunque ya para poder desarrollar pues eso

Voz 0902 18:42 Dios es son más económicas que los ensayos son muy caros pero también es la parte más arriesgada no ahí sí que grande no sabes si eso te lleva a algún lado no es donde se a mayores de los compuestos ir a Industria tampoco estará muy deseosa de meterse en esa tarea de alto riesgo no claro es bueno yo tengo un amigo americano que siempre que me quejo del precio de los medicamentos en Estados Unidos dice es verdad que son muy caros pero es que tenemos las mejores industrias farmacéuticas desarrollando los mejores medicamentos esto es verdad

Voz 6 19:13 sí yo considero que si realmente la investigación está en Estados Unidos y luego también está en Inglaterra aquí tenemos a algunas muy buenas pero que la empresa madre está

Voz 3 19:30 las grandes farmacéuticas en como está

Voz 0902 19:32 Meca del capitalismo pues tiene un sistema sanitario en el que el aumenten por ejemplo de los niños no estaba como cincuenta dólares un botecito y aquí cuesta no sé cuánto pero muchísimo menos no y luego los seguros médicos tienen quién está todo inflado en función de esas es escalas capitalistas no hay una llamada por cierto que tenemos y que yo creo que es más para vosotras que Paradise que para ellos yo soy de Barcelona como unos buenos días hola buenos días querías preguntar algo que tiene que ver con esta conversación no

Voz 8 20:01 sí yo me estaba preguntando si si esos quince años es posible saltarse los con el consentimiento de alguien que probar ese principio activo o esas moléculas en en un ser humano

Voz 1730 20:18 pues es una pregunta muy interesante gracias Jordi hasta luego va hasta luego

Voz 6 20:23 pues en

Voz 3 20:24 no a día de hoy que no

Voz 6 20:27 ver sí que se está haciendo se llama reposicionamiento de fármacos y entonces son fármacos que se están utilizando para otras enfermedades e intentar ver si pueden utilizarse para enfermedades nuevos tratamientos entonces si son eficaces evidentemente las primeras fases clínicas de de de Estudios de Seguridad

Voz 1730 20:48 te pueden dar tiempo a que viéndote

Voz 3 20:50 asaltando los pasos estás tomando un fármaco que ya ha demostrado no ser tóxico unas fases previas e intentar utilizarlo para para ver si es eficiente en otra enfermedad es decir ahorras tiempo y ahorras costes con algo que ya se ha demostrado que está bien pero lo que él preguntaba yo entiendo que sería más bien selló en el laboratorio descubierto en el tubo de ensayo un principio activo que parece prometedor voy directamente y se lo inyectó a una persona sin pasar por todas las fases intermedias y eso la regulación a día de hoy desde las agencias de medicamentos tanto a nivel nacional como europeo en nuestro caso no lo permitirían en caso de detectar lo claro podemos hablar de Bayona sí sí o sí se hace pero porque no se entiende que se haga de cara al público que eso ya es cuestión de investigación de película de películas y de series de televisión que yo creo que también en este terreno han al han hecho mucho daño a hablar

Voz 1730 21:46 con investigadores punteros en campos te dicen que sí que reciben solicitudes de de gente oye prueba lo conmigo

Voz 3 21:53 claro lo he corrido una enferma terminal

Voz 9 21:56 o estamos a cambio de la oye yo me

Voz 0902 21:59 bueno hoy pero yo espero que vosotros vosotras y supongo que todos los buenos científicos siempre tienen en la cabeza que hay gente pues que tiene enfermedades terribles y que seguramente está constantemente buscando información sobre avances y que de repente le algo esperanzador

Voz 3 22:12 si te llaman y es verdad recibe correos electrónicos y recibes llamadas porque evidentemente es es una enfermedad grave como decías tú si es un cáncer o cualquier otra cosa que te afecte personalmente estás buscando agarra arte a un clavo ardiendo digamos a la mina una esperanza que tú puedas encontrar claro ahí está la buena praxis del investigador que es el que le tiene que explicar en qué estado están esas investigaciones eso que que asaltado a lo mejor a las noticias como tratamiento prometedor en qué fase está en qué punto está hasta cuánto se va a tardar en que en que llegue a poder ser utilizado o en que puedas pasaron en ensayo clínico que hay ya se empezaría a admitir pasada la primera fase que son siempre en voluntarios sanos a pacientes ha visto ahí entregarlo muy claro siempre

Voz 0902 23:01 en varias ocasiones las palabras efectos secundarios de la publicidad en televisión de los prospectos tengo la sensación de que los efectos secundarios pueden ser todos más que nunca y que nunca sabéis muy bien claro cada persona es diferente a una persona le puede hacer que crezca la nariz con una pastilla

Voz 3 23:19 tanto como eso no creen pero sí es verdad que que a veces hay prospectos que te asustan más eso sí te Loles te tomaría efectivamente os creéis lo que tú dices tú esas estás haciendo ensayos también en lo decíamos antes en grupos entrecomilla estadísticamente representativas pero son grupos pequeños a fin de cuentas puede haber reacciones adversas asociadas a tu propia genética o a tu propia cosita yo qué sé por ejemplo el al con un ejemplo que no tiene una ver ahora con fármacos pero el alcohol yo me bebo medio vaso a cabo bailando encima de la mesa ya lo mejor vosotros volvéis diez y no les hace efecto o no pues puede pasar una cosa similar

Voz 6 24:02 sí se ha detectado que hay alguna cosa

Voz 3 24:05 con la que ese fármaco puede interaccionar aunque que te pueda provocar algo lo tienes que dejar detallado porque puede haber un caso particular en que esas reacciones adversas Eden pero no va a ser lo general porque si lo general fueran todo ese pliego de reacciones adversas qué te dan en el prospecto del fármaco como nunca no no es que nunca lo pondrían a la venta no así para todo el porcentaje de personas que han entrado en el ensayo clínico todos mañana padecer esas cosas que se reseñan S

Voz 1730 24:31 pues sí pero si te dicen cosas ser sangrar por las uñas cosas terroríficas porque sabía que pasaban en Madrid un tema demasiado demasiado espinoso no pero en una subasta una farmacia hay fármacos de los que estáis describiendo en muchos tienen homeopatía tiene enervó Larios que no han pasado esto es la misma farmacia pero estos mismos

Voz 0902 24:56 criterios si yo que lo pregunto veces la farmacia dice no no pero bueno las propias farmacéuticos que creo que tienen más

Voz 1730 25:06 les sale más rentable vender estos productos que no los fármacos convencionales pues te los defienden como habéis evaluado este tema mira

Voz 6 25:14 es un tema que me me pone muy nerviosa porque creo que realmente es una tomadura de de de pelo y que esa sí que está engañando a la gente entonces bueno si es para un resfriado no pasa nada pero ha salido ahora más gente con que se está intentando ocultar cuando me apatía

Voz 1730 25:32 pero este es yo pues entonces es

Voz 6 25:35 Mente jugar con la salud y con la esperanza que hablábamos antes de cuando estás con una enfermedad como el cáncer intentas agarrar por cualquier cosa

Voz 0902 25:43 sí

Voz 6 25:44 entonces yo creo que que deberíamos ser muy duros saben muy duros en ese

Voz 3 25:49 muy estricto es y sobre todo exactamente ahí hay un problema desde propiamente etimológico de llamarle medicamento algo que está demostrado que no cura

Voz 0902 26:01 la europea se nos echa encima como siempre Carmen Fernández y doctora en Química e investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC Nuria Campillo que es científica titular en ese mismo centro donde trabaja en el diseño y en la aplicación de nuevos fármacos quién la redacción de prospectos farmacéuticos que son muy largos cuentas han publicado ese libro cómo se fabrica un medicamento Nuria hay Carmen gracias por venir hasta luego ya vosotros pues hasta la semana que viene