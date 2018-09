¿Está mitificada la Transición española?

Voz 1 00:00 la Chain ONO eh eh yo no pues sí no ha de ser

Voz 0874 03:41 yo puedo es una lectura cuestionable pero siempre que describía la política como una función teatral y explicaba su ruptura con Adolfo Suárez y la desaparición de la UCD que uno de los principales protagonistas de la Transición se llamaba Alfonso Osorio tuvo una gran presencia en ese periodo trascendental que siguió a la muerte de Franco Alfonso Osorio ha muerto en Madrid a los noventa y cuatro años queríamos adentrarnos en ese régimen del setenta y ocho que tanto se ha hablado esta semana a partir de esta necrológica del otro barrio que no extrae Luis Alegre están Córdoba hasta mañana cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 04:12 hola buenos días sí aquí estoy en el Congreso del Bienestar que organiza la Cadena SER correcto

Voz 0874 04:18 la muerte de Osorio no ha tenido mucho eco pero el fue una de las figuras más relevantes de la Transición sí sí

Voz 1326 04:23 el tuvo una influencia decisiva a menudo en la sombra desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas de junio de mil novecientos setenta y siete

Voz 0874 04:32 el héroe de Santander no si en esa ciudad

Voz 1326 04:34 nació en mil novecientos veintitrés y allí vivió hasta que fue a la Universidad de Oviedo

Voz 0874 04:38 a estudiar

Voz 1326 04:39 se licenció en Derecho Illán la Universidad destacaba como alguien muy brillante a los veintitrés años entró por oposición en el cuerpo jurídico del Ejército del Aire ya los veintinueve sacó el número uno en las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado pasó una temporada en Estados Unidos donde estudió cómo funcionaba la política norteamericana esa experiencia le marcó mucho

Voz 0874 05:00 el salto a la carrera política en ciento

Voz 1326 05:03 el sesenta y cinco con un treinta y un años cuando su paisano Faustino García Moncofa le convirtió en el número dos del Ministerio de de Comercio en mil novecientos sesenta y ocho fue nombrado presidente de Renfe ya hasta los primeros setenta también fue

Voz 6 05:16 el procurador en Cortes luego ocupó

Voz 1326 05:19 la presidencia de eso Petróleos españoles filial de Exxon la multinacional norteamericana

Voz 0874 05:24 en ese momento en el entorno del franquismo dicen que convivían ideología es sensiblemente diferentes sensiblemente enfrentadas el perfil ideológico de Alfonso Osorio donde estado

Voz 1326 05:34 bueno para dar una idea desde su juventud en Santander su máxima referencia fue el periodista jurista sacerdote Ángel Herrera Oria que luego llegó a cardenal fundó con el Padre Ayala la Asociación Católica Nacional de Propagandistas

Voz 0874 05:48 pero además de franquista era católico acérrimo

Voz 7 05:52 sí

Voz 1326 05:52 bien un monárquico entusiasta que acabó siendo una persona muy próxima a Juan Carlos de Borbón pero nunca fue falangista llegó a convencerse tanto de que el futuro de España pasaba por la democracia que en mil novecientos setenta y tres fue uno de los fundadores del grupo Tácito que reunía intelectuales periodistas y políticos que en esos últimos años del franquismo se mostraban partidarios de una salida democrática a la dictadura él mismo se definía como demócrata-cristianos

Voz 0874 06:19 pero él al morir Franco en el primer Gobierno de la monarquía fue nombrado ministro por Carlos Arias Navarro que ya no podía ser ni menos demócratas ni más franquista

Voz 1326 06:27 sí pero el nombramiento de Osorio como ministro de la Presidencia en diciembre del setenta y cinco fue una imposición del Rey Juan Carlos

Voz 0874 06:35 que no le gustó nada Arias Navarro hasta

Voz 1326 06:37 punto de qué áreas le puso el despacho sobrio en un edificio diferente al que estaba él entre otras cosas para no sentirse espiado

Voz 0874 06:44 pero en ese momento de Orio y Arias representaban lo contrario Osorio en parte la aspiración democrática desde el franquismo harías la permanencia en la dictadura Rey Juan Carlos entonces tenía claro porqué inclinaba

Voz 1326 06:56 naturalmente eso las relaciones entre Arias Navarro y el Rey Juan Carlos fueron tan tensas y complicadas en el caso de Ossorio su cercanía al Rey también explica que tuviera tanto peso en la política española de aquellos momento

Voz 0874 07:09 en este gobierno de Arias Navarro Alfonso Osorio entonces coincidió con Adolfo Suárez claro

Voz 1326 07:13 sí en ese gobierno Suárez era ministro secretario general del Movimiento Suárez y Osorio se hicieron muy amigos Él mismo Alfonso Osorio lo recordaba hace cuatro años en el programa galería de Radiotelevisión Española

Voz 8 07:25 bueno Suárez no es que me llama a mí Suárez si yo no sé hicimos muy amigos en el Gobierno de Carlos Arias que yo recuerdo que le pregunté al Rey que con qué ministros me podía entender mejor eh al hablante Suárez me dijo hombre podéis forman un buen tándem creo que aceptó

Voz 1326 07:49 luego cuando el Rey encargó Adolfo Suárez la formación del Gobierno en julio de setenta y seis Suárez demostró su total confianza en Alfonso Osorio le nombró vicepresidente tal y como le había prometido y lo convirtió en su principal asesor Suárez hizo ministros a gente muy cercana Osorio común Landelino Lavilla Marcelino Oreja o Enrique de la Mata Gorostiza

Voz 8 08:10 tuvimos una relación muy muy intensa por ejemplo yo iba a jugar al golf con muy mal por cierto un día a la semana a la Moraleja ahí me acompañaba Suárez que Lugo jugo al gol mucho y yo abandone ese deporte aquí sí tuvimos una gran relación y cuando Suárez fue llamado por el rey y me llamó a mí para decirme que da la zarzuela y quedamos guiarla para el día siguiente si formamos un Gobierno en el que había muchos amigos míos

Voz 0874 08:50 claro estamos hablando de once meses que transcurren entre el primer Gobierno de Suárez Julio de setenta y seis y las elecciones de junio del setenta y siete la más

Voz 1326 08:58 pura transición sí fue el periodo en el que mayor protagonismo tuvo Alfonso Osorio cuya máxima inquietud compartida por todo aquel Gobierno era que la transición fuera serena que no se volviera a producir un enfrentamiento violento entre las dos Españas él reivindicaba que esos meses fueron la verdadera transición

Voz 0874 09:15 pero él pertenecía también al Ejército en aquel momento era obviamente mayoritariamente fascista franquista

Voz 7 09:21 si él era

Voz 1326 09:21 más andante del cuerpo jurídico del Ejército del Aire pero él no compartía la idea de que el Ejército fuera un nido de golpistas

Voz 8 09:29 el yo creo que una de las de las grandes equivocaciones es sostener la teoría de que el Ejército estuvo siempre en una actitud golpista durante la Transición les sale todo estuvo disciplinadamente viendo y lo que es lo que pasaban ir además acuerdos sobre todo o lo los leales y los oficiales jóvenes hombre los viejos generales de la guerra pues naturalmente tenían su historia a su espalda y querían pues se lo voy lo hicieron lo así lo manifestaron a en las Cortes votando en contra de la ley pero lo que hacían era votar a favor de su valor pero no se opusieron en no se opusieron en ningún momento eso es un invento

Voz 0874 10:21 bueno también defendiendo el honor defendían el franquismo en esos meses de transición uno de los asuntos más delicados fue Luis todo lo que tenía que ver con la legalización de Partido Comunista

Voz 1326 10:31 sí un episodio en el que no queda muy clara la postura de Soria

Voz 8 10:34 yo nunca me opuse a la acción del Partido Comunista es más eh hablé muchísimo muy muy muy intensamente con mucha gente en Europa sobre qué opinaba los políticos europeos de la derecha sobre la aleación del Partido Comunista y todos opinaban el Partido Comunista debería estar legalizado porque esa es la diferencia que existía entre una democracia y el bloque soviético

Voz 0874 11:02 es curioso que se refiere también en ocasiones a Henry Kissinger el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos como el único que se oponía a la legalización del PCE Osorio deja caer que si Kissinger no llega a salir de aquel Gobierno de Estados Unidos igual el PC nunca hubiera sido legalizado

Voz 1326 11:17 sí al menos hasta después de las elecciones del setenta y siete es un testimonio que insinúa de qué modo el rumbo de la política española llegó a estar sujeto a los intereses norteamericanos

Voz 6 11:27 hay que recordar que Ossorio había sido presidente

Voz 1326 11:29 de de la filial española de una multinacional norteamericana mantenía estrechas relaciones con

Voz 9 11:34 poderes fácticos de aquel país llega un momento

Voz 0874 11:36 Eto'o que marca un poco el distanciamiento entre Alfonso Osorio Adolfo Suárez

Voz 1326 11:41 y hubo varias razones para ese distanciamiento una fue que Ossorio perdió mucha influencia sobre Suárez éste comenzó a confiar en liberales y socialdemócratas que no eran para nada de la grados sobrio vamos a escucharle

Voz 8 11:54 ya la hora de hacer unas listas pues empezaron a entrar los más extraños socialdemócratas y liberales y unos personajes que no los conocía bueno Familia lo conocía pero el resto de los españoles no tenían ni idea sí por ejemplo Paco Fernández Ordóñez Si Joaquín Garrigues personaje encantador por otra parte hubiese en organizado un mitin hubiesen tenido que llevar a toda su gente con dos taxis hubiesen tenido bastante

Voz 1326 12:28 otra de las razones del distanciamiento como hemos escuchado antes es que Osorio no estaba dispuesto a ser cómplice del giro al centro izquierda que quería imponer Suárez a su Gobierno y otra razón más que a Osorio no le gustaba nada la figura de Fernando Abril Martorell al que Suárez le había concedido mucho poder

Voz 8 12:45 con la sinceridad yo aceptaba de muy buen gusto la dirección política de Adolfo Suárez y además era muy receptivo al Consejo y a la opinión pero que desde luego no estaba dispuesto a aceptar bajo ningún concepto que el que dirigiese políticamente la evolución de España fuese un un ingeniero agrónomo de concentración parcelaria

Voz 1326 13:14 toma ya Teruel el sentía de una manera muy clara que había cumplido la misión que le había encomendado la historia

Voz 0874 13:21 pues no comprender lo que pasó a aquellos años a través de una figura única que acaba de fallecer Elsa Porto después de la política no

Voz 1326 13:29 no se apartó totalmente pero disminuyó mucho su protagonismo escucha como Osorio resumía su última etapa dentro de la derecha española en la que trató sin mucho éxito cumplir un encargo muy peculiar relacionado con el control de los instintos ideológicos de Manuel Fraga Iribarne con el que siempre discrepo desde los tiempos en los que coincidieron en el Gobierno de Arias Navarro

Voz 8 13:50 quién podía me dijo que por qué no modera moderaba a Fraga

Voz 11 13:55 eh para que no

Voz 8 13:57 no se fuese hacia la extrema derecha y lo hice allí estuve un par de legislaturas intentando yo repito intentando modelo darle

Voz 11 14:09 aquí me retiré ya

Voz 8 14:12 estoy de es de pues desde el año noventa es

Voz 1326 14:18 en mil novecientos ochenta publicó un libro de memorias titulado trayectoria política de un ministro de la Corona que luego conoció una reedición en dos mil titulada de orilla a orilla

Voz 12 14:36 eh

Voz 1 14:42 claro

Voz 13 14:44 yo me he que hace Rok para ir a

Voz 6 15:05 las Moha

Voz 14 15:07 una tres de la sociedad española en los últimos años de la dictadura y en el plazo de transición presiona al dirigente político para un cambio la democracia con una fuerza tremenda presión por abajo liberación yo

Voz 15 15:24 que fueron los instrumentos para cerrar todas las heridas de quienes quieren cerrar sus es cierto

Voz 5 15:34 que se lo hubiera sido posible eso que ha llamado mi compañero Gabriel Cisneros ese paso sin traumas de la orilla del autoritarismo a la abrir anhela el pueblo español no quería una nueva ver a vivir la idea de que no debe ver revanchas de unos contra otros como la idea de la amnistía para ambos campos eran fundamentales porque la reconciliación de los españoles era Pelé

Voz 16 16:17 calificando al régimen del setenta y ocho del que me siento muy orgulloso incluso que le llamen régimen del setenta y ocho se supone que antes había otro régimen y al partir del setenta y ocho había uno diferente que las circunstancias aquel momento eran de una extraordinaria complejidad

Voz 0874 16:39 es una manera de ver las cosas hay otra forma de contemplarlas

Voz 17 16:43 la democracia no la trajo el Rey no la trajo a Suárez no la trajo Fraga la trajín vosotros queréis el pelo gris gracias gracias y estamos otros mayores que trajín la democracia

Voz 18 16:55 el sistema de setenta y ocho absolutamente agotado desprestigiado por su corrupción inserta estructuralmente por su caciquismo sus redes clientelares su mal funcionamiento de la Justicia sus trampas a la hora de salvar a la monarquía sus cuentas

Voz 6 17:07 Maiso fiscales una serie de circunstancias

Voz 18 17:10 que no invitan a pensar que este sistema de setenta y ocho no va a ser desde luego el que nos saque de la crisis y por lo tanto hay que diseñar

Voz 19 17:16 nuevas reglas de juego para avanzar hacia una democracia más real

Voz 20 17:20 claro que la transición hubo cosas buenas lo que pasa es que no

Voz 6 17:22 creo que son cosas demasiado viejas ya que hay que cambiar

Voz 21 17:25 lo que hay que devolver la palabra y la capacidad

Voz 1 17:28 prácticamente a la gente

Voz 0874 17:36 el banco paramos a la conversación a varios invitados de lujo aquí conmigo esta Paca Sauquillo que es abogada laboralista hay política sido senadora eurodiputada actualmente preside el comisionado de la memoria histórica en el Ayuntamiento de Madrid queda para cómo estás

Voz 6 17:49 buenos días después venir en Radio estará

Voz 0874 17:52 a los acompañan Alberto sabio profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza experto en la transición y autor con Nicolás Sartorius de un libro que además se se reedita ahora el final de la dictadura la conquista de la democracia en España cómo estás Alberto buenos días

Voz 9 18:05 hola buenos días junto a ti creo

Voz 0874 18:08 en Zaragoza Javier Fernández López que es profesor de Derecho Constitucional en esa universidad especialista en la historia política y militar española en el diecinueve en el veinte ha publicado varios libros también sobre los sucesos del 23F qué tal Javier cómo estás buenos días déjame empezar pidiendo un poco tu opinión porque yo supongo que tuviste algún cuerpo a cuerpo con Osorio en aquella época de la política no

Voz 6 18:28 sí mira yo era entonces militante tenía treinta años hay tantos era militante de la OEA Organización Revolucionaria de Trabajadores que era una de las organizaciones que había luchado bastante durante toda la época la dictadura porque llegase la democracia teníamos mucha implantación en barrios teníamos implantación en bastantes en casi todo el Estado español no bueno yo creo que la Historia no es verdad pero hay que matizar algunos temas desde mi punto de vista yo creo que os Orio el primer gobierno procedía de FT hijos aunque no fuera nunca falangista luego fue de la UCD efectivamente es cierto todo lo que sea para los que se ha planteado lo que él mismo dijo antes de morirse no pero yo creo que en el segundo Gobierno de Suárez lo que él era vicepresidente eh Suárez en ese momento se dio cuenta también lo dices hay de que había que avanzar más y que había que legalizar a los partidos que habían luchado durante la dictadura entre ellos el Partido Comunista in incluso algunos otros y al final pues efectivamente en el año setenta y siete cuando se legalizó al Partido Comunista que yo creo que uno de los acontecimientos por lo que se legalizó fue desgraciadamente los asesinatos de los abogados laboralistas en donde estaba mi hermano Javier mi cuñada Lola la manifestación absolutamente impresionante que hubo con motivo del Entierro bueno pues yo creo que Suárez presionó por algunas personas no sé si dice Carmen Díaz Rivera pero en fin yo creo que presionado por la situación legalizó al Partido Comunista Osorio no no estaba de acuerdo en ese tema de legalizar en ese momento al Partido Comunista según mi opinión e sobre todo no estaba de acuerdo en que ese avanzas en lo que era la democracia y que se tuviera en cuenta también se ha dicho hay otra manera que se pero él no quería avanzar yo creo que estaba más en la línea poco aunque tuviera contradicciones como Fraga en la línea de AP que fue a donde él fue luego a El paso de UCD a P bueno no estaba de acuerdo con con legalizar los de hecho pues organización entonces hubo R T no fuimos legalizados en las elecciones del setenta y siete sino hasta pasadas las elecciones de setenta y siete ya legalizar el Partido Comunista que tanto el Partido Comunista con el Partido Socialista entraron en las elecciones del setenta y siete nosotros O R T P T MC que era un poco la Liga Comunista que era un poco los partidos que habían estado en la universidad en barrios etcétera fuimos legalizados pasado las elecciones de junio de mil novecientos setenta y siete bueno yo creo que ese punto fue así segundo el ha dicho una cosa sobre de Ejército en aquel momento el Ejército yo no sé si los jóvenes son los viejos y ya no lo sé pero efectivamente hubo la operación Galaxia José Sanroma que era el secretario general de la entonces tuvo un proceso militar para hacer unas declaraciones de que podía haber un gol podía haber un golpe de Estado y que había al ejército aquel momento no era un ejército que es eso metiese democráticamente Loles sobre siguieron el procedimiento aquí en Madrid el pero efectivamente no fue no era así osea él era un ejército que se oponía a la sitio

Voz 0874 21:25 ante franquista yo creo que esos dos motivos

Voz 6 21:28 bueno son las lo que yo pienso no desde luego su figura fue muy importante en la transición pero claro la transición no fue tan fácil como se está contando a mí muchas veces lo dicho ni la Transit vamos ni la democracia no la tan sitio el proceso de lo que había sido la dictadura democracia realmente el Rey contribuyó pero no trajo la democracia y no lo trajeron exactamente la derecha la derecha se vio forzada porque teníamos bastante fuerza y es verdad que luego ya en las elecciones del setenta y ocho digo en la Constitución del setenta y ocho algunos partidos como el ahorre Te hicimos campaña bueno yo tengo un tobillo por ahí el un cartel de José Sanroma planteando la defensa de la de la Constitución porque veíamos que era muy importante el avanzar en la democracia o sea que a veces ha contado desde mi punto de vista como que todo fue fácil no fue nada fácil efectivamente hubo la hubo discursos y verdad hay diálogo de los demócratas cristianos donde entró cedían el fondo Osorio como también se ha dicho con una parte de la Iglesia que era una iglesia también era contestataria había por un lado la postura que entonces se planteaba de Pablo VI que quería el diálogo Figueredo con una postura de una iglesia aquí que se oponía

Voz 0874 22:42 Richard en las ideas antiguas pero luego entramos en el avance hacía ese setenta y ocho primero al Alberto y Javier si queréis no sé cómo valora que vosotros la aportación de Osorio a esa transición

Voz 9 22:53 bueno los protagonistas directos suelen tener siempre una visión muy amable del periodo edulcorar su biografía no hay no hay político de la Transición que no tenga su libro de memorias donde subrayes sus méritos pero por seguir con el tema de la legalización del Partido Comunista desde luego al principio Osorio no era favorable hay que recordar ahí coincido con Paca por supuesto hay hay que recordar que Ossorio había promovido en septiembre del setenta y seis una reunión de Suárez con la cúpula militar en los jardines del Congreso de los Diputados donde supuestamente Suárez había prometido que era inviable la legalización del PC es decir que fuese por convencimiento propio o por temor a la reacción de los militares Osorio solamente empieza a plantearse con Suárez la legalización del Partido Comunista después del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha de ese de esa enorme muestra de repulsa que fue el entierro Ivy irá eso le honra pero bastante tarde no desde el principio lo además Osorio creo que participa de esa interpretación canónica de la Transición que nos viene a decir que todo se hizo de la ley a la ley y es verdad pero antes hubo que forzar esa legalidad esa legalidad se fuerza con presión en la calle para el ex tejer la red para que la caída de Arias Navarro carecía de reposición que ese es un momento fundamental

Voz 10 24:15 yo si me permitís quisieron incidir en la figura de Osorio y en su papel dentro del mundo castrense ha recordado antes Luis Alegre que el primer trabajo profesional que tiene este político es el de entrar en el cuerpo jurídico del Ejército del Aire en los dos gobiernos en los que estuvo los dos primeros gobiernos de la monarquía él no tuvo responsabilidades directas en lo castrense pero sí jugó un cierto papel eh malo en algún caso y bueno en otro en relación con este mundo así hay que recordar como también se ha dicho antes qué Ossorio tiene buena relación con Don Juan Carlos el Rey le hace dos encargos en relación con Adolfo Suárez Icon los militares el primero de ellos es que Suárez a quién el Rey conoce perfectamente bien es un absoluto desconocedor del mundo militar por lo que le pide a Osorio que sea en alguna medida la persona que le instruía que le ayude que le dé consejos en todo lo que tenga que ver con lo militar y en relación con los militares en contra de lo que él opina muchos años después la memoria la verdad es que es bastante floja en la mayoría de los casos el Rey sabía yo Osorio sabía que un porcentaje muy muy alto de los militares sobre todos los altos mandos eran personas absolutamente franquistas y que no iban a ayudar en nada a la transición democrática por lo tanto el Rey lo que le pide es que sobre todo con los cuatro militares que hay en el Gobierno recordemos que había una vicepresidencia de Fernando de Santiago iría de Mendi tres ministros militares bueno pues que les ayude a estar en el Consejo de Ministros que les dé algún tipo de pauta a la hora de entender cómo se funciona en este tipo de organismos colectivos y que intente de alguna manera pues que no sean demasiado mariscos a la hora de pronunciarse lo que evidentemente no consiguió ya que el veintidós de septiembre del setenta y seis el vicepresidente de Santiago pega un sonoro portazo la reúne en el Consejo de Ministros porque se había atrevido el ministro

Voz 22 26:33 pero De la Mata nada más y nada menos que a hablar

Voz 10 26:36 en ningún caso habló de legalizar simplemente citó la existencia de los sindicatos clandestinos por supuesto en aquel momento y que en algún momento pues habría que estudiar su situación tal vez dar algún paso en esa

Voz 0874 26:48 es plantearlo ya era un pecado casi no no es que lo

Voz 10 26:51 fue se levantó dio un portazo y Osorio salió rápidamente de la reunión del Consejo de Ministros a tratar de paralizar esa dimisión ya tratar de endulzar de alguna manera lo que evidentemente se veía que iba a ser una crisis por lo tanto el papel de Osorio en relación con los altos mandos I no fue muy afortunado pero permitidme que recuerde una decisión muy importante que tomó Osorio en relación con el mundo castrense y es que en el primer gobierno la monarquía el de Carlos Arias Navarro él como ministro de la Presidencia incorpora como subsecretario como su número dos a una persona que será decisiva en lo positivo en toda la transición que es el general interventor Sabino Fernández Campo que en entra en Presidencia posteriormente será subsecretario en el Ministerio de Información y Turismo ya con Carlos Herrera

Voz 0874 27:44 yo alcanzó el que luego tendrá en la Zarzuela

Voz 10 27:46 papel realmente notable a favor de la democracia es decir de la transición del franquismo la democracia

Voz 0874 27:52 la pasada centrarnos en esto que tú sugerías tú hablabas de como todos los políticos en sus memorias eso incluso en sus recuerdos como también lo pasa periodistas toda su actividad del pasado vosotros como historiadores crees que la transición es un proceso que también hemos mitificado todos colectivamente siendo como es yo compartía lo que decía creo que era Monedero no que la transición el han hecho señores que tienen el pelo gris no solamente los políticos que lo pusieron en marcha no pero da la sensación de que es algo intocable y lo hemos convertido en una leyenda ya hay políticos que parece que no quieren atreverse a cuestionar cosas que se hicieron mal

Voz 9 28:27 sí bueno efectivamente un poco está la versión de la Transición modélica y además modélica en la doble acepción del término verdad o sea modélica como irreprochable y además modélica en su facultad de crear un modelo un modelo que pudiera ser exportable verdad entonces en os decía a los país desde el este de Europa o a países recién salidos de dictaduras militares pienso que no se trata ni de ni de subirla a los altares e ni de condenarla a los infiernos conviene valorar que fue un cambio acabar con una dictadura pero que dejó fisuras que dejó olvidos y sobre todo que sin negar los méritos evidentes de algunos personajes cabe preguntarse si un país lo pueden cambiar media docena de personas irá hay un viejo chiste sobre la guía telefónica verdad que dice que es un libro con muchos personajes muy poca acción pues a la transición les sucede al revés es decir hay mucha acción pocos personajes entonces claro frente a esta perspectiva de los grandes protagonistas únicamente con el Rey Juan Carlos encabeza como piloto del cambio o como escudo protector

Voz 0874 29:31 pues eso toda claro que todo eso

Voz 9 29:34 se ha dicho pues conviene subrayar un poco la dimensión más colectiva y sobre todo tenemos mitificada como decías la transición y la identificamos con el consenso y ese consenso efectivamente sólo se produjo en momentos puntuales de la Transición que es después de junio de mil novecientos setenta y siete es decir después de las elecciones de quince de junio son los meses del debate preconstitucional entonces ahí sí eh por qué porque en el Parlamento lo que hay Square en un cuarenta y tres por ciento de votos del bloque ideológico de la derecha y un cuarenta y tres por ciento del bloque ideológico de la izquierda hay un empate en esos meses de debate preconstitucional sigue allí unos meses de consenso pero si proyectamos el consenso a todas la transición creo que esto desdibuja más de lo que explica por qué porque porque sí no hubiese habido una demanda de cambio en los meses de Arias Navarro los jerarcas del régimen apenas hubiese

Voz 6 30:29 movido si yo estoy totalmente de acuerdo sea quizá el error mi punto de vista para las generaciones joven que únicamente han visto programas de televisión en donde la transición pues la hacen de esos un grupo de gente no se cuenta la realidad fue yo creo que mucha gente en la que participó el desde luego el Partido Comunista los que habíamos sido legalizados posteriormente la selección setenta y siete teníamos una participación muy activa en la sociedad entre hay que reconocer que las elecciones municipales se fueron en las primeras fueron en el setenta y nueve las importantes en donde entraron gobiernos socialistas pero hasta entonces avión movimiento muy fuerte vecinos y había manifestaciones debía contraposición entonces yo creo que hay dos hitos importantes el que hay que contar la verdad y la verdad es que la Transición fue la lucha de mucha gente en la calle evidentemente es verdad que los entonces de la derecha tenía el planteamiento de que no podían parar aquello Osorio en aquel momento cuando se legalizó al Partido Comunista queda un poco como algo trascendental en la fin también en la discusión en el debate que tuvo con Suárez bueno yo creo que él se retiró pasó a Pepe pero en aquel momento ni Fraga Iribarne ni lo que significaba P estaban de acuerdo con lo que habíamos estado trabajando en la dictadura si no se ha querido borrar yo creo de la historia el la gente que había estado trabajando realmente te para que hubiera democracia en este país líbero puedes entonces a mi me parece que eso es grave por lo tanto se cuenta una historia que las generaciones jóvenes no la pueden ver yo creo que luego en ese periodo que la ha planteado que ha planteado el compañero que hablaban de que yo el historiador pues es verdad que en el Parlamento no entraron nada más que entró a unas cuantos militante del PCE no muchas eh hubo unos cambios muy importantes porque se pusieron de acuerdo en varios temas y cuando se hizo constitución pues hay muchas cosas que no se tuvieron en cuenta porque teníamos tal ansia de libertad de democracia que no se tenía en cuenta ni contar la historia de la memoria tanto ahora está en debate sí claro porque era como retomar un enfrentamiento no queríamos enfrentamientos queríamos que llegara cuanto antes la democracia y la libertad nuestro producto

Voz 0874 32:37 cuál no significa que no se pueda plantear a vernos años claro

Voz 6 32:40 no es que yo creo que en este momento en la Constitución que existen en el setenta y ocho y que desde luego yo entonces la defendí y como te he dicho fuimos al País Vasco que que no votó la Constitución ya hay de carteles por ahí de la defensa que hizo entonces la Organización Revolucionaria de Trabajadores a favor de la Constitución ahora no claro no yo creo que tiene que reformarse la Constitución porque no se han tenido en cuenta en aquel momento muchas cosas que ahora han cambiado no solamente han cambiado entonces ya teníamos que haber tenido en cuenta pero era el ansia de la libertad lo que no es llevaba hacer la Constitución que yo creo que fue buena pero no es intocable ni mucho menos yo creo que hay que modificarla en este momento con consenso pero que hay que modificarla

Voz 10 33:22 se me permití yo quisiera volver al tema castrense para de alguna manera desmentir lo que recordaba en esas palabras que habéis puesto Osorio ya en una edad bastante avanzada él sabía perfectamente que el Ejército no era monolítico si en el ejercito en aquellos años hay que recordar siempre que sea la Transición se olvidan de que hubo un grupo de oficiales de los Ejércitos que estaban en una organización llamada UMD que estaban luchando desde el interior del ejército a favor de la democracia pero que era muy minoritario el Ejército es disciplinado es jerárquico la mayoría de los altos mandos la mayoría por no decir todos eran absolutamente franquistas eso Osorio lo sabía

Voz 0874 34:07 la gente que está en la UME desvela jugaban bueno

Voz 22 34:09 a la jugó porque algunos de ellos

Voz 10 34:12 fueron procesados y expulsados del Ejército aquel lamentable proceso en Hoyo de Manzanares a nueve oficiales de esa organización por lo tanto la gran mayoría del ejército era franquista una minoría era antifranquista siempre por el medio pues hay algunas personas que no tienen claro lo que va a ocurrir que no quieren definirse pero desde luego afirmar como ha hecho Osorio en esas palabras que el Ejército era disciplinado y que aceptaría lo que dijera como muy bien supimos en el futuro no era así por lo tanto el Ejército no estuvo desde el primer momento a favor de la democracia ni físicos el

Voz 6 34:51 pues no yo quiero recordar aquí a Luis Otero que acaba de morir

Voz 22 34:56 ahí es decir pero este año que acaba de decir

Voz 0874 35:00 por qué efectivamente nunca fueron reconocidos sí

Voz 6 35:03 y si al final el proceso pero estuvieron condenados

Voz 0874 35:06 en julio del setenta y siete después de nombrar a su segundo Gobierno que ya no estaba Osorio Suárez nombró a una serie de consejeros de la Presidencia ahí sí que incluyó a Ossorio e incluyó también a un político muy joven entonces tenía cuarenta y tres años que era Federico Mayor Zaragoza está al teléfono Federico buenos días cómo vas

Voz 1121 35:24 hola buenos días qué tal tenía que haber venido

Voz 0874 35:26 pero no ha podido acercarse por eso lo tenemos un momentito por teléfono yo creo que a lo mejor lo que hace falta Federico es que gente como tú que participó en aquella transición diga públicamente que nuestra Constitución es perfectamente revisable

Voz 1121 35:39 esto no sólo lo lo tenemos que decir yo ya lo he dicho hace más de veinte y además lo tengo por escrito efectivamente yo cuando escucho a personas jóvenes de este momento que hablan de la Transición pues yo me gusta mucho recordar el contexto el contexto en los que tuvo lugar la transición el contexto no sólo español ve no sólo español era un contexto mundial era un contexto en el que el noventa por ciento de los españoles nacían vivían morían en cuarenta kilómetros cuadrados que no sabían nada de nada ni de lo que pasaba en de lo que sucedía eran gente y ahora ese porcentaje ha disminuido pero todavía es muy grande en muchas partes del mundo sea que los protagonistas de los acontecimientos que se están relatando efectivamente eran muy pocos pero lo que sí que es importante destacar que es lo que he dicho Paca Sauquillo es que ya representaban movimientos nuevos que ejercían un clarísimo podría la decisión en aquel momento de Santiago Carrillo fue fundamental Santiago Carrillo en aquel momento representaba efectivamente un grupo de personas muy considerable que además lo habían pasado muy mal durante el franquismo pero el que él todo optar a aquella el que hubiera el Príncipe el Príncipe fue la persona que a mí me pidió por ejemplo pues que a pesar de que yo había durante la época de Franco pues llovió solo ocupado cargos académicos pero me bien expulsado progresivamente de ellos y algunas veces como me sucedió en el mes de junio del año en mil novecientos setenta y tres me dieron una ahora al abandonar la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por ser rojo por ser franquista yo tengo no de que mide el hermano de mi abuela se llamara Marcelino Domingo y fuera un Nobel el fue el primer ministro que nombró don Manuel Azaña en la República al ministro de Educación de Instrucción Pública como se llamaba entonces lo digo porque es muy importante saber que en aquel momento había personas que ejercían este papel que fue muy importante después para la transición como el cardenal Tarancón frente a una iglesia como ya se ha dicho ante ese aquí pues había también de los que ya preconizaba vamos la confesionalidad del Estado ya había personas como yo mismo cuando a mí me llaman el el Gobierno que estaba pidiendo que fue el último de la época de Franco y me dicen que me gustaría que fuera subsecretario dotada digo Belén también me han echado hace seis meses por esta razón no colaboraba más bueno pues al cabo de un momento me llamó el Príncipe diciéndome mira ha llegado momento en que ahora tenemos que procurar que al menos aquellas personas que piensan que sí que es posible que en España haya la transición de la dictadura a la democracia colaboré bueno digo todo eso porque es muy importante fijar los contextos ahora está acabado Paca Sauquillo que opaca eso que yo la admiro y la quiero desde hace muchos años pero en aquella época la mujer no tenía ningún papel miren ustedes las caras de las personas de la transición no había ningún papel después también se ha hablado de algo muy importante se hablaba del papel que tuvieron los militares no nos engañemos no hay que olvidar que cuando estábamos precisamente pensando en que en la configuración del Estado en el Título VIII lo que se podía hacer era una democracia federal que era lo normal que se pensara pues no hay que olvidar que hubo general Del Bosque que advirtió claramente de que no podíamos pensar en una España rota que es qué harían los tanques a la calle y que sacó los tanques a la calle o sea que no nos engañemos cuando el 23F sacar los tanques a la calle ya hay un gobierno de concentración militar perfectamente regulado yo recuerdo muy bien porque me lo enseñó el propio Suárez sea que teníamos un gobierno de concentración nacional presidido por el general Armada todas estas cosas son las que hay que aclarar pero sobre todo decirle a los jóvenes ahora sí Regan miren el contexto era totalmente diferente ahora ahora por suerte tenemos voz cobrando por suerte podemos expresarnos todos ya tenemos la está en los móviles la posibilidad de expresarnos ahora tenemos la la mujer en igualdad prácticamente en igualdad que es como debe ser con los hombres ahora las cosas han cambiado y ahora lo que es intolerable es que siga habiendo personas que piensan con una nostalgia ya muy pretérita que piensan que lo que hay que hacer es volver aquí a situaciones en las cuales no vaya esta igualdad esencial entre los españoles

Voz 0874 41:05 sí yo lo que quería era revisar un poco el pasado pero para mirar al futuro así que déjame que os pregunto Un poco a los cuatro a lo mejor es que la palabra consenso también está demasiado sobrevalorada en el ámbito político actual en cualquier parte del mundo y la palabra que deberíamos ser más es acuerdos hay que llegar a acuerdos para cambiarlas

Voz 6 41:21 acuerdos y diálogos a mi me parece que la palabra acuerdo es muy importante pero la la palabra el diálogo es que a veces no se dialoga a yo veo a los actuales políticos efectivamente intentan decir que ellos tienen únicamente la razón imponen Osán no hablan no dialogan nos escuchan pues yo creo que el diálogo es muy importante pero lo que sí que está claro es que es muy importante para reformar una Constitución que fue muy importante pero no hay que decir que es el texto sagrado que no se puede tocar tocar que hay otra España me lo ha dicho muy bien Federico hay otra España totalmente diferente las mujeres los jóvenes ya hay una parte yo estoy trabajando bastante lo que es la plataforma el tercer sector en aquel momento en la Constitución no se habla nada más que de los sindicatos pero no se habla por ejemplo ni de organizaciones no gobernar o lo que es la sociedad civil organizada porque no existía en aquel momento sea que no me inicié usáis otra España por lo tanto ahora es muy importante que se refleje la situación actual pero eso mí cuando hay mucha gente joven que la Constitución la consideran como el principio del movimiento entonces que te los decían y parecía que eran intocables hindúes rebelado contra edificio pues ahora no es que hay que rebelarse contra la Constitución pero efectivamente hay que ser conscientes de que hay otra España esa España no solamente el tema territorial como ha dicho Federico que no se quiso tocar por el miedo que había sino muchos otros temas de la sociedad que no están en la Constitución

Voz 0874 42:51 hay que hay que enmendar la sencillamente otra

Voz 6 42:54 oye la palabra día no la palabra diálogo y consenso quizá tiene razón consenso no se va a llegar pero si se tiene que dialogar para verlos y temas fundamentales es que en aquel momento España estaban incluso internacionalmente como muy bien ha dicho también Federico estaba fuera del contexto internacional y ahora tenemos un partido

Voz 0874 43:12 el mundo Alberto Javier

Voz 9 43:14 bueno a la política y la democracia siempre decepciona en un poco no entonces yo creo que en esa imagen de la Transición que hasta pasar a ser una referencia más agrietada yo creo que ha impactado mucho sobre todo en la gente más joven en el impacto de la crisis económica de dos mil ocho porque si revisamos las encuestas que se hacían por ejemplo en el año dos mil el ochenta y tantos por ciento de la población española estaba satisfecha de cómo se había realizado este proceso de transición Easy repetimos esa encuesta por ejemplo en el dos mil quince y esto no han estudiado algunos autores bueno pues nos damos cuenta de aquí nace un poco esa idea peyorativa no del régimen del setenta y ocho es decir cómo como empezamos mal vamos a proyectar un poco el germen del mal sobre el pasado para para poder empezar bien pero claro ni podemos subir a los altares pero tampoco responsabilizará la transición de todos nuestros males ya convertirla un poco en en el pozo de la basura de todos nuestros males pues claro no hay que dialogar desde luego pero nos quedan fisuras se queda fisuras ahí continuidades el acceso a la documentación a lo cual somos muy sensibles los historiadores es decir el acceso a la documentación no se puede acceder a determinados

Voz 0874 44:23 a los militares que están empezando a ser abiertos ahora

Voz 9 44:26 en estos días atrás pero claro hay además hay una imagen un poco que no nos dejan mirar determinadas informaciones que no pertenecen al núcleo duro de la intimidad de aquellos personajes

Voz 0874 44:37 con un afán de oscurantismo entonces claro claro es que no

Voz 9 44:40 tienen que ver no queremos saber sus enfermedades ni sus relaciones personales pero queremos saber un poco cuáles serán las directrices en materia de orden público

Voz 0874 44:48 queremos recuperar un poco la oposición anti Franco

Voz 9 44:50 esta como referente también de una sociedad democrática en desarrollo

Voz 10 44:54 yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento contra el consenso el consenso le da a las minorías un poder de bloqueo que no deben tener es decir la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías absoluto respeto pero no hay que llegar a un consenso en todo porque si queremos llegar a un consenso siempre habrá alguien que querrá hacer un valor de sus ideas y de alguna manera hacer que se impongan hacia los demás por lo tanto es una palabra muy bonita una palabra de la que se ha abusado en exceso y que por cierto yo creo que no es real no hubo tanto consenso como se dice hubo negociación hubo acuerdos y cada cual hizo valer la fuerza que tenía en el momento en el que se tomaban las decisiones y así es como hay que hacerlo por lo tanto negociación por lo tanto que cada partido defienda sus ideas pero que luego finalmente se llegue a acuerdos pero eso llegar a los acuerdos que hay que llegar Easy no estamos todos de acuerdo no pasa nada me parece una idea absolutamente ridícula es decir que no se puede reformar la Constitución porque nunca llegaremos a tener el consenso que hubo en el setenta y siete setenta y ocho oiga señores la Constitución tienen unos procedimientos de reforma que son los que hay que utilizar yo olvidé monos de decir que no lo vamos a hacer porque no tendremos aquel consenso lo que usted está queriendo decir es que no quiere reformar la Constitución que eso es otra cosa pero por favor dígalo así no se amparen en el consenso que ya digo es una palabra muy bonita pero yo creo que bastante

Voz 8 46:29 hueca

Voz 0874 46:30 Federico actuabas tú sí

Voz 1121 46:34 qué tal te parece esta cota

Voz 7 46:36 ante el consenso acuerdo yo creo que

Voz 1121 46:39 la reforma de la Constitución en muchos aspectos pero insisto yo creo que el Título VIII es absolutamente necesario que se haga rápidamente además di con una proceso de negociación también día se tenemos gente estupenda para para para en todas partes para poder realizar esta nueva visión de un país que tiene una nueva composición como yo insisto mucho en que tengamos en cuenta han cambiado los reactores por fortuna y ahora lo que necesitamos es con gran rapidez hay otros aspectos también que hay que modificar pero creo que el primero es que España puede tiene que ser o una nación estatal por sobretodo alguien mejor como la mayor parte de las Estados federales puede ser un Estado plurinacional y dentro de este Estado plurinacional es donde yo creo que hoy pueden germinar una semilla de futuros que de otra manera pues la muy difícil que germina

Voz 0874 47:45 pero podía haberlo expresado mejor Federico Mayor Zaragoza exdirector general de la Unesco también agradezco mucho Paca Sauquillo en abogada laboralista hay política o ex política sido senadora eurodiputada fuente preside el comisionado de la memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid que falta hacía por cierto que Mandela pusiera esto en marcha Alberto sabio profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y también allí Javier Fernández López que es profesor de Derecho Constitucional y especialista en la historia política y militar española militar en la reserva no Javier

Voz 10 48:13 sí señor

Voz 0874 48:15 pues muy bien que no haga falta sacarte de la reserva Cabieces

Voz 1326 48:20 la gran gran asesor de de Javier Cercas cuando hizo Anatomía de un instante fueran su principal fuente de información

Voz 0874 48:27 muy bien gracias Luis Bárcenas es ella

Voz 19 48:29 que te dice Inger con lo que te gusta tijera Javier oye yo ya he terminado el trabajo que se ha hecho un informe que se lo entregué al Ayuntamiento antes de verano por encima de la mesa lo que es lo que tiene que poner exactamente y lo tienen que poner en práctica el Ayuntamiento

Voz 0874 48:43 pero es que es una cuestión aquí en este programa nos interesa mucho gracias hasta luego gracias a todos adiós un abrazo

