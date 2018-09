¿Es la filantropía de los multimillonarios una farsa?

Voz 1 00:00 sí que

Voz 0874 01:10 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal muy bien como gas

Voz 1791 01:14 bueno ayer había muchísima gente en la calle yo y no sé si va a haber más maratón como Valle que hay una carrera de nueve a diez inmediata si no creo que sean los mismos que estaba ahora estamos hablando de Madrid como siempre porque son más asquerosa mente centralistas bueno podemos hablar de que hacer mirar de otro sitio en prueba sabes qué pasa que me lo dicen mucho de la gente tiene razón como nos pensamos que nuestro nuestra realidad en la que nos rodea

Voz 0874 01:37 este tiene mucho que ver con lo que hacemos tuyo en esta sección por cierto acabamos siempre hablando de cosas que pasan de Madrid como el todo el mundo estuviera viendo

Voz 1791 01:43 entonces más que cada uno habla de la realidad que les rodea porque claro a hablar de otras realidades más complicados pero sí es cierto que hay una cierta va primer mutismo en nosotros lo ejercemos en Madrid el primer mundo lo ejercen en primer mundo Shine solida que muchísima gente por ahí fuera

Voz 0874 01:58 te vas ir hacer un viaje por Estados Unidos pero para hundir

Voz 1791 02:01 las vacaciones que no estuve porque estuve metido en la novela esta que entregado o la presunta novela he si ahora lo voy a Estados Unidos le a descansar y preparar el siguiente libro

Voz 0874 02:10 siguiente libros de viajes es si es un viaje

Voz 1791 02:13 que ir primero Estados Unidos después al sitio del viaje que ya haremos algún programa

Voz 0874 02:20 ah vale vale ya lo contaremos va a ser interesante venga empezamos

Voz 0874 02:56 títulos más leídos en el New York Times está todavía yo creo en la lista de las más leídas del último mes es es uno que te explica cómo retirar tengo ya como jubilar te digamos si consigue es ahorrar un millón de dólares entre parece que hay un movimiento que se llama Faith que significa algo así como pues en retirarme joven eh a ahorrar pronto recrearte joven en las siglas en inglés que consiste en trabajar mucho hasta que tienes treinta y cinco cuarenta años acumula todo el dinero que tienes entonces con ese millón de dólares invertirlo de manera que puedas vivir el resto de tu vida sin trabajar porque se da una circunstancia muy curiosa y es que son personas que se jubilan antes que sus padres padres siguen trabajando y ellos están Gila los esto parece que está muy de moda gente que se mata a trabajar digamos en el país en el que bueno pues si tienen suerte es verdad que puedes ahorrar un millón de dólares no

Voz 1791 03:43 no sé qué te parece aquí me parece un poco no sé muy americano que dedica toda una vida poco contemplativo si tiene que tener cuidado de ahorras porque tras el Pirineo en Lehman Brothers pues te lo tienes difícil pero hay un run run que si hay otra crisis hay que si el Brexit que ya veremos cómo acaba esto es en el dos mil veinte si es vivir en constante miedo de que algo puede que el dinero es lo mejor que puede hacer es gastar por eso por descontado como decía Alfredo Relaño que es una frase que le escuché una vez yo lo conozco físicamente le oyen talante Khalil está diciendo oye cómo te has puesto que tripa tienes dijo todo pagado

Voz 0874 04:22 pues imagínate si en vez de un millón fueran ciento cincuenta mil millones que tienes en el banco todo ya estaría un poco más tranquilo

Voz 1791 04:29 este año muestra que obviamente no importaría tanto la inversión

Voz 0874 04:31 pues bueno ciento cincuenta mil millones o más es una cifra muy difícil de imaginar pero se estima que esa es la cantidad de dinero que tienen en su cuenta bancaria el empresario norteamericano ya besos que es el fundador presidente y consejero delegado es todo él es esa empresa en la que supongo que la mayoría de nosotros compramos su fortuna ya supera por descontado la de Bill Gates y no sé si Nos gustaría tener un amigo siempre es mejor tener un amigo con piscina que una piscina o un amigo con barco que un barco no

Voz 1791 04:58 sí desde luego porque lo lleva a él en el caso es bueno a nosotros nos vendría bien porque podríamos decirle que los financie algo parecido al Washington Post eh su relación con algo así topó usted es bastante profesional deja el Washington Post hace su trabajo al director hace su trabajo

Voz 0874 05:13 lo compraron pero no no hacen nada con L'Aliança querías

Voz 1791 05:17 exacto entonces bueno eso está bien lo que hace luego en Amazon con sus trabajadores sabía que sus trabajadores

Voz 0874 05:23 sí sí con los repartidores pero en fin besos anunció hace unos días que destinará dos mil millones de dolares ayudar a personas sin hogar a fundar escuelas es un fondo filantrópico que el mismo vaya mar besos de Wang el fondo del día del primer día digamos Se trata simplemente de puro marketing o realmente si te interesa tanto el bienestar de las personas bueno suero en vez de dos mil de los ciento cincuenta mil pues igual podía ser cuatro mil no

Voz 1791 05:50 pagan impuestos chico que pagar impuestos sigue las grandes fortunas no manejen su dinero en los paraísos fiscales pues ya sería algo no lo voy muchas de estas empresas que generan tanto dinero resulta que aquí presupone España tienen pérdidas de si no pagan impuestos en miran

Voz 0874 06:06 en Gran Bretaña hay un gran escándalo esta semana porque Star Bucks que es una de las compañías llegan a cientos de millones al año en ese país solamente paga el cuatro coma cinco por ciento

Voz 1791 06:16 casi cualquiera en millones también lo conseguiría

Voz 0874 06:18 cuántas veces no es el único parece que la filantropía se ha puesto de moda entre los millonarios que Paffett Soros el mismo Amancio Ortega también que en dos mil doce donó veinte millones de euros a Cáritas por ejemplo son algunas de las personas que han donado parte de su inmensa fortuna a la caridad no sé si es que la gente generosa de repente hay incentivos fiscales a este tipo de donaciones tú crees que es una es una mera pose o realmente les preocupa el bienestar de la gente como parece que es el caso de

Voz 1791 06:45 a Gates no diciendo que eso sí su mujer sí es cierto que crearon la Fundación Bill Gates y su mujer que se dedica a trabajar para erradicar la malaria bueno eso es algo positivo Ortega por ejemplo ha dado su dinero a Cáritas pero no ha hecho una fundación con su nombre para estar ahí no Soros da dinero por ejemplo parte del dinero de Soros va open Democracy que es una organización que ayuda a medios de comunicación en países ese digamos emergentes en América Latina grandes periódicos digitales como el Faro de El Salvador y otros muchos sino fuera por la ayudó a Soros hubieran tenido muchas dificultades hay gente que está haciendo cosas que sí que sí tiene una repercusión en la en la sociedad

Voz 0874 07:23 vamos a saludar a catedrático economista Juan Gimeno que es patrono de Economistas Sin Fronteras y miembro de la Plataforma por la justicia fiscal qué tal Juan buenos días

Voz 3 07:31 muy buenos días

Voz 0874 07:33 crees que el filántropo piso la filantropía digo yo que no vaya a la filantropía es una farsa en algunos casos es una manera de lavarse la cara

Voz 3 07:43 en muchos casos la mayoría de edad la base va cara efectivamente no lo cual no quiere decir que que no estén controladas no es sino todo lo contrario de las donaciones benéficas no incluso de que tengan un buen trato si se hace realmente a fines sociales y no no espurios no pero es cierto que las más de las veces se trata de lavar la cara de empresarios que que han generado su riqueza de manera pues cuestionada por lo menos no pasa por ejemplo en el caso de Amazon donde ahora pues hay muchas protestas laborales respecto a cómo funcionan sus empresas ir también por lo que se ha mencionado de la evasión de impuestos no es decir de es conocida que todas estas grandes empresas digamos no no ya solo las multinacionales en general siendo especialmente las tecnológicas pues son una máquina de evadir impuestos de buscar la forma de poner todos los beneficios en aquel lugar donde no deben pagarlos mientras después no las sin sin no pagan impuestos Insein gana filantropía pues es una hipocresía absoluta no porque están están decidiendo por todas no ese dinero debería venir a un fondo común controlado democráticamente que desde que decidiera quién se destina no a que el filántropo correspondientes decida a lo a lo que van

Voz 0874 09:12 los trenes que gente como él por ejemplo podría resolver las condiciones laborales de sus trabajadores en todo el mundo una cantidad seguramente inferior y sin embargo no lo hacen parece que no te importan los empleados

Voz 3 09:23 bueno porque dentro de esa máxima de que lo que se trata ese conseguir el máximo de beneficios posibles pues parece que está en el en reducir al máximo las condiciones laborales de los trabajadores imponer un régimen es que están siendo muy criticados no porque es un nivel de de trabajo es que siendo lo consigue los objetivos de Son Bonet el despido no entonces con unas reglas así pues es posible a lo mejor aprender una margen de beneficios mayor pero sin duda yo creo que que debemos valorar el que la el bienestar de trabajadores también un factor muy importante no ya de justicia elemental sino incluso de productividad no eso está también demostrado

Voz 1791 10:15 un recuerdo Toyota en las fábricas que tenía estos sueños y tenía una una especie de no me donde tú podrías poner los trabajadores podían poner sugerencias que si realmente ahorraban dinero luego se trabajó recibía premios desde viajes vacaciones o incluso dinero y eso da uno es que la gente se implicara en en mejorar su empresa no

Voz 3 10:38 muchas de las empresas tecnológicas han llamado la atención por quieren entornos laborales diferente del clásico no hay espacios más de relax de juego de sentirse a gusto y eso parece está demostrando que que está consiguiendo que funcionen mejor no

Voz 0874 10:57 es curioso te da la sensación Juande que la gran máxima del capitalismo y del mundo empresarial de este de este siglo XXI es controlar a los salarios de los trabajadores eso es lo más importante que no son eso no

Voz 3 11:08 efectivamente así sin existen dos impuestos sólo lo pagamos los trabajadores uno cualquier capital practicamente consigue en buscar la forma de evadir

Voz 1791 11:19 pero ha habido momentos en los que se ha podido tener un capitalismo con unos ciertos controles a todos los que se establecieron tras el gran crash del veintinueve todo eso salta por los aires si exaltando con contratan no

Voz 3 11:33 claro en el problema está en que en que parece que no aprendemos de la historia no la primera mitad del siglo XX una una mitad realmente sangrienta en todos los sentidos no tanto en el Real con dos guerras denominadas mundiales con unos niveles de pobreza desigualdad a tremendos con una especulación tremenda se pone remedio a parte al menos de los defectos que había con una serie de controles de prohibiciones con una política social digamos estado de bienestar que se que se consolidan Europa etcétera y a partir algunas de las décadas ochenta empieza un sistema como como a volver a donde estaba o incluso peor se va deteriorando el clima de de de GRE se deja una creciente liberalización de los movimientos de capitales crecen de forma que pasamos ya auténticamente una economía de casino como se se dice ya con tanta frecuencia no deseado amigo mío

Voz 0874 12:40 un mercado financiero

Voz 3 12:41 un mercado real no un mercado debían ese servicios cuando yo estudiaba Economía el el dinero se decía que eran velos que lo importante era el intercambian mercancías en dinero sólo en la media no ahora es que las transacciones monetarias en los flujos internacionales oponer más de la por ciento de las operaciones y la reales sólo el cinco el día entonces a San tornado Santa malas las reglas ya además pues se se encuentra favorecidos favorecen la existencia de eso que algunos llaman paraísos fiscales que nosotros en la plataforma insistimos en llamar guaridas porque esa cualidad de forajidos auténticamente

Voz 0874 13:28 en las de los piratas por Gimeno patronato de patrono de Economistas Sin Fronteras sí y miembro de la Plataforma por la justicia social te has jugado un abrazo

Voz 3 13:37 muchas gracias chao

Voz 1791 13:51 estás siguiendo Ramón el culebrón del juez al hombre propuesto

Voz 0874 13:56 plan para el Tribunal Supremo ha acusado

Voz 1791 13:58 por una profesora de California Kristin Ford de agresión sexual si es un caso terrible independientemente de lo ocurrido lo que pase esta semana que ya testificar ante el Senado sino todo lo que se ha envuelto a este a este caso la la actuación de Trump por ejemplo que pasó de querer invitar a esta mujer a la Casa Blanca para escuchar su versión a arremeter contra ella directamente que qué hace treinta y seis años ocurrió esto hará lo dice bueno lo dicen sentirse años precisamente porque hay gente como Trump eh que denunciaron Jun acoso un intento de violación pues supone otra violación social no está en el foco porque no olvidemos que esté jueces muy importante para Trump es muy importante que sea antes de las elecciones de noviembre porque quiere dejar un Supremo el conservador y esto es otra cosa

Voz 0874 14:48 ha recordemos además que son cargos vitalicios hasta que no fallezca o no renuncien muy poco a menudo este hombre sí día juez en el Tribunal Supremo de yo el otro día te decía que me recordaba yo no lo viví pero me recordaba al caso de Anita Hill que no tuvo ningún éxito denunciando a otro juez que luego ha tenido también una actuación muy cuestionable en el Tribunal Supremo crees Thomas eso sí que nunca habla por cierto en los juicios nunca dice nada nunca sabemos lo que piensa pero siempre cuenta conserva

Voz 1791 15:14 por si le nombró Bush padre este hombre pues se durante los lo mismo que ahora Knut es que el Senado los comités del Senado comité del Senado está estudiando su currículum pues salido el caso Anita Hill algún caso cierto iría a pesar

Voz 0874 15:30 eso también ya denunciaba agresión sexual

Voz 1791 15:32 pues sí en nada y no y no pasó nada y es decir este señor siguió hasta el Supremo pero es que ahora ha pasado bastantes que tenemos estamos en el año del mi tú el editor no sabemos qué cambios va a haber el cambio ha sido que por lo menos el Senado va de ha decidido que quiere escuchar esta mujer pero claro la presión sobre esta mujer qué tipo de de de de preguntarle a hacer no sé yo creo que es muy duro para las mujeres que sufren acoso denunciar el acoso

Voz 0874 16:00 me saludar a alguien a quien no conozco personalmente pero creo que tenemos o hemos tenido amigos comunes es Albert Montagut es periodista y profesor en la Pompeu Fabra cómo estás Alber buenos días

Voz 5 16:09 hola buenos días a todos los que nos están escuchando

Voz 0874 16:12 yo yo creo tú tú estuviste de corresponsal en el país con Carlos Mendo sino recuerdo mal

Voz 6 16:16 con Carlos y después con Antonio Caño

Voz 0874 16:19 correctas a una delegación de

Voz 6 16:21 de de Washington sí sí es verdad

Voz 0874 16:24 eh tú te te prácticamente te encontraste con Anita Hill y en cierta medida fuiste la única persona de consiguió hablar con ella en este caso

Voz 5 16:31 bueno cuando cuando hubo la votación del

Voz 6 16:34 el Senado la definitiva después de los donde Anita Hill explicó su caso ella volvió a su pueblo a Norman en Oklahoma donde ya daba clases en la en la playa

Voz 5 16:47 sí

Voz 6 16:48 yo llegué allí en coche porque estaba a pocos kilómetros de de Oklahoma y me perdí en la ciudad iraquí en una calle donde había la aquí PK calle de del del sur de Estados Unidos

Voz 5 17:01 qué Espert larguísimo las casas perfectamente al día

Voz 6 17:04 miradas me parece perdido le pregunto de un hombre que estaba cortando el césped si sabía dónde estaba la universidad en Oklahoma y me dijo que que Si Bud si venía por el tema de Anita Hill de dije que si me dijo vive en esta casa de aquí en la calle South Sea lo primero que encontré en Norman después de perder me saber dónde y eso me permitió después del de de la votación que le dieron la luz verde a Clarence Thomas poder ir a su casa con posterioridad ahí sea el con un compañero de Associated Press los dos únicos periodistas en en aquel momento un norteamericano y un corresponsal extranjero que pudieron hablar con ella

Voz 0874 17:47 claro que decidió con

Voz 6 17:50 su vuelve a la puerta de su casa y no dijo aquella frase de que no tenía miedo de que la convirtieron en el símbolo porque nunca tuvo desperdicia

Voz 0874 17:58 es verdad que no lo tuvo pero luego tardó mucho

Voz 7 18:00 ver a hablar con con la prensa aquí casi no habla Casino hablado

Voz 0874 18:03 exacto ni siquiera ahora ahora ahora

Voz 6 18:06 complicado ahora hecho en artículo ni el Times el pasado día dieciocho bueno

Voz 0874 18:11 si hace unos días dos días

Voz 6 18:14 un hizo un artículo en el New York Times que que les recomiendo todos los estudiantes de Derecho haya personas que estén interesadas en el tema es que lo en ella viene a explicar que tiene que pasan en los Kings para que está declaración de esta mujer sea tratada correctamente siempre pensó que su caso nunca fue tratado correctamente de hecho el presidente del Comité Judicial en su caso era Joe Biden pues llegó a ser vicepresidente de Obama que era un demócrata la web también ha declarado hace poco que no hicieron bien

Voz 0874 18:50 ahí hay una concomitancia con el caso actuales que la Cámara sigue siendo mayoritariamente masculina

Voz 6 18:57 sí mayoritariamente masculina alguna diferencia en la que el caso no decida no Clarence Thomas son nominación el presidente del comité el demócrata y ahora es Chuck así un republicano de Iowa que línea dura del partido hay muchos hay muchos temas que se que coinciden básicamente la gran diferencia es que en aquel caso fue un un cara a cara entre dos afroamericanos líderes culturales en su comunidad y fue un tema racial racial hasta el punto de que recuerdo a la famosa frase de Clarence Thomas cuando estaba acorralado completamente que dijo que había sido High Tech una alta tecnología un linchamiento de alta tecnología a todas las televisiones fue impresionante el despliegue mediático que hubo en aquel caso ahora ha vuelto pasa lo mismo que a unos esta el tema en en redes sociales porque todo el tema de la comunicación ha cambiado pero fue realmente Anita Hill un caso excepcional y extraordinario en cuanto al a los medios común

Voz 0874 20:04 se fue

Voz 1791 20:07 la Christian Faure se enfrenta no sólo a esos mismos medios sino a todas las redes sociales ya un presidente que es muy poco presidente que está totalmente fuera de los esquemas normales qué entendemos por un presidente

Voz 0874 20:19 cuando claramente las tesis del aspirante a juez del Supremo

Voz 6 20:23 sí será interesante ver esta mujer haciendo declaraciones hemos de pensar que Anita Hill abogada una mujer preparadísima y en su momento tenía veinticinco años cuando declaró que cinco años sobre sobre un tema que le había afectado cuando ella ya tenía uno no se típico vale Christine tiene cincuenta y uno años de edad exótico está muy preparada para el tema

Voz 0874 20:51 ah sí

Voz 6 20:53 si ella es una una doctora Grafite nació en Maryland como Brett Kavanaugh Bretaña había nacido en Washington se conocieron el High School en Bethesda y ahí fue donde hubo la agresión se recordaba que la agresión que sufren y continuada fue de agresión verbal el caso de Christine es una agresión de intento de violación

Voz 0874 21:15 sí pero gravedad que recordar para que no siga este caso plena que es ella dice que en una fiesta cuando estaba efectivamente que es una escuela como diríamos un School pijo en Washington Post sí que el el el intentó violar a esta mujer

Voz 1791 21:31 la que estaba borracho y con un amigo delante del amigo el ya pude unir sí que lo intentó desvestir y que bueno que claro pero como dicen los medios de comunicación salvo que hubiera testigos acaba convertido en un caso de él dice ella dice

Voz 0874 21:46 antes

Voz 6 21:46 digo si hay un tema hay un tema científico técnico que es importante en el caso de mi Tahir el el FBI le hizo las primeras indagaciones para saber si lo que decía podía ir a un comité

Voz 5 21:58 no no lo hicieron el polígrafo

Voz 6 22:01 que viven decía Maiden decía que los resultados de un polígrafo no sirve para nada pero en cambio en este caso sí que se ha hecho un polígrafo le han hecho el FBI le hizo una prueba muy intensa a Christine Bassi Ford y la provincia es el día en el sentido de que decían FBI certificó que lo que decía era cierto siempre debería hacerse si hay un tema que para mí es interesante que que la gente que nos escuche y sepa sí claramente cuando he cuando hay sexo a la palabra que emergió en la cultura americana en aquel momento acoso sexual el acoso sexual puede ir desde transgresiones físicas que es de lo que sea puso a aclaren Thomas insinuaciones ataques verbales hasta el asalto el abuso de la violación a ese ahí un abanico de posibilidades muy amplio entre los dos sexos pueden sufrirlo prominente también de los dos sexos cuando es sexual al régimen Se considera que es acoso sexual en el mismo momento que la persona que se siente acosada le dice al acosador que no continúen porque se siente mal no lo acepta considera que el gastan acosando si el el agresor continuó es decir momento ahí empieza ya el relato del acoso sexual absolutamente castigado que es el momento en el que la persona acosadores tiene y el aviso verbal de la otra persona del

Voz 5 23:31 no

Voz 6 23:32 a partir de hay empieza a acoso sexual

Voz 0874 23:35 en aquella conversación si ya veía como también con con Anita Hill que tuviste ella estaba digamos afectada o deprimido no no no fue increíble porque ella

Voz 5 23:45 el día de la votación efectivamente en Oklahoma brillaron centenares de periodistas por eso te digo que siempre recordaré que sólo dos pudieran ir

Voz 6 23:52 Puerta de hecho

Voz 5 23:54 de hecho como hace tres hizo el despacho a vas a media hora tres cuartos de la de la visto en el informativo de la noche Dan Rather dijo que Anita Hill no ha dado declaraciones no va a hacer declaraciones al periodista pero un reportero local ya se ha hablado con ella la pregunta se las hice yo también tengo que decir leí esta frase de de los recibió en la puerta de su casa con su abuela ya dijo nos dijo que qué iba era inevitable que tuviera que decir algo pero que ojalá nuestros medios lo explicaran bien lo que decía porque nunca más volvería este tema con la prensa bueno no habló con la prensa estuvo buscada por por todas las grandes revistas a mí

Voz 6 24:43 canas durante meses y durante años inunda

Voz 5 24:46 da lo nunca habló con nadie excepto estas últimas ocasiones en las que sí que ha destapado su baúl de los recuerdos no pero era una mujer que se la veía muy entera o una mujer bueno pues

Voz 1791 24:58 el líder social no bueno casi no

Voz 5 25:01 yo he ahí aún no exacto ella dijo que su caso sería un ejemplo muy bueno el a la noticia es que durante veintisiete años el acoso sexual continuó hubo más denuncian pero estamos todavía en el bueno antes es uno de los dos ha hablado del mi tú Estados Unidos el caso de Anita Hill sirvió para destapar el problema para darle sólo al problema sexo o o no era conocido en el en el en el argot de la gente

Voz 6 25:34 eh

Voz 5 25:34 pero el tema ha ido más se las decía hoy en día están también en España también en Europa es mucho el tema el tema sexual sido un problema ahí y no se ha solucionado pero sí que es verdad que aflora en estos temas es importante no

Voz 0874 25:51 yo tengo que despedir que no una desconexión te agradezco mucho la conversación se un día bienes por aquí vamos por allá a ver si esta vez en la radio te parece

Voz 6 25:59 muy bien el verbo periodista

Voz 0874 26:02 a pesar de la Pompeu Fabra un abrazo adiós gracias hasta luego hasta luego te mueres Yamón ya siento no tener tiempo ni para escuchar a Tom Waits tú Week cantando

