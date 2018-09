Javier del Pino, una vieja gloria

Voz 1 00:00 Dúrcal

Voz 1378 00:06 júbilo

Voz 1 00:10 Manuel Burque

Voz 3 00:15 sí

Voz 1 00:16 va a haber una cosa

Voz 1378 00:19 tú en veinte años déjame que te cuente una cosa que me habló esta semana con que pasan sobre mí no si va a ser para humillaron

Voz 0874 00:27 pero lo que sí fue el martes el martes y el martes no estás trabajando no estaba presente el libro de Eduardo Mendoza pero después se me acercan tres señoras jóvenes cuarenta años más o menos simpatía quisimos hay dos oyentes del programa esto y tal no lo siento señora y entonces me dice me dice una de ellas erigen portavoz de Lastres se me dicen nos encanta el programa nos encanta

Voz 1378 00:54 la verdad para acá tiene que haber un giro no es en que nos encanta pero

Voz 4 00:58 después de pregunta Carlos yo digo sí explícame porque está Manuel Burque porque no lo entiendo

Voz 1378 01:06 y tú me dejaste vendido o dijiste yo tampoco lo entiendo yo yo les dije que estoy digo usted está coge tu cosas que esperas a ver si cuajan cómo se llamaba esa señora no lo sé pregunten señora pero si me está escuchando no seguramente ya ya pago Si es una de las que ha pagado no es la primera vez que se primera persona que tú sabes que esto es esto yo provoco bien mal no si es verdad que hay mucha señora esos señores que me paran por la calle

Voz 0874 01:36 a vivir me dice oye buenísimo buenísimo en A Vivir no

Voz 1378 01:40 oye esto es lo mismo una puedes tener personalidad gustarle a todo el mundo pero me gustó al gusto mucho en el denunciado que fue explícame porque Manuel Burque claro persona si hay una razón que ya

Voz 0874 01:53 ya no cazaban sobre tu presencia de programa solamente pero digo

Voz 1378 01:57 claro no entiende qué hago aquí dices una persona de la calle que la pones ahí nos dan pero bueno pues bueno pues yo se lo voy a explicar señora porque no hay más pelirrojo en el programa es por eso es porque la serie Custer diez yo lo dije que era por contraste es lo único que se me ocurrió pero no me defendí pero tío ni siquiera en privado allá esto ya era un acto público canta al cielo verdad a ver yo yo que te voy a defender hoy a mí a ver si tú deporte psicópata la semana pasada bueno yo no no sólo llevo e las redes ardieron pero bueno he luego seguimos hablando de esto donde te ves todo en veinte años en veinte años

Voz 0874 02:37 al seguramente es pero viendo crecer tomates básicamente en quince y cuando te ves profesionalmente no lo sé no lo sé

Voz 1378 02:47 pero vi en plan presentando los y no no no me he tocado techo entonces te lo pienso te iba a decir tú te el representante no jo tienes a alguien que te lleve las cosas un montón no

Voz 0874 03:00 eso te voy a mi se me hubiera gustado pronunciar la frase habla con mi abogado o pero no tienes abogado mi abogado para alguna ocasión pero pero no

Voz 1378 03:08 cuál sí porque no hay nadie que te di que le llame yo estoy cansado dijimos hoy

Voz 0874 03:12 el a por ejemplo tenemos una cosa no juzgado que tiene que ver con una cosa que dijo aquí otro cómico

Voz 1378 03:18 a esta es cosa que no se marchó no

Voz 5 03:20 el lo de no

Voz 1378 03:23 así que me caiga vale vale entonces tienes un abogado puntual pero no a nadie que te que te acaricia el lomo a mí me localice a Pilar Miró Pilar representante Pilar Pilar González yo cuantos más esto que haces tú de escucharme Mis para no ya veinticuatro IPIC de cuantos más de más gente yo me imagino a los representantes como los de este acuerdo que no sé si es para que no se parece en nada no no tiene algo que ver eh sí pero no recibos no notan americanos pero sí entonces yo quiero ser tu

Voz 0874 03:55 tú tú manager no va a pasar

Voz 1378 03:58 sí por lo dicho por un poco de cambiante esto porque yo creo que tú llegues más arriba Javier no te puedes quedar

Voz 6 04:03 te reconoces a esta música

Voz 7 04:07 mi es When You will amistad

Voz 1378 04:12 de Louis Armstrong bueno es yo creo que ahora mismo tú estás en un punto muy bueno estás en el tope de tu carrera hasta aquí la gente ahí ahí sube su es tú lo has dicho

Voz 8 04:24 entonces la gente te quiere hacer esta sección sobre mí porque quiero escarbar en tu corazón soy un minero

Voz 1378 04:32 a pesar de ciento tres que de si es cuesta abajo ya lo sé claro no no no puede ser puesta bajo no tú lo decides depende de de mí ahora mismo entonces tienes tres opciones tú puedes acabar como Emilio Aragón por ejemplo que lo dejó muy arriba hice retiró un poco como la primera de Michael Jordan que lo dejó arriba del todo y luego se puso a dirigir peli dirigir aunque parece eso es lo que tú quieras triunfar en otros sectores ha escrito libros ha escrito libros también es un un ocurre todo terrenos se ha vivido la vida exacto pero por todo lo alto y además de contar una anécdota el otro día en la historia me lo encontré me dio la enhorabuena señora Emilio Aragón me dio la enhorabuena por ser diferente me dice que enhorabuena porque eres muy diferente y eso es muy difícil y me dice que además el fracaso y me empezó a hablar del fracaso te calor el fracaso te anima el fracaso te ayuda a mejorar entonces me caló perfectamente

Voz 0874 05:25 positivismo y luego pues tiene la segunda

Voz 1378 05:27 te puedes acabar aquí no sé qué le ha pasado pero yo me imagino que como no sale no la debido pasar nada bueno o si no lo sé puedes acabar como el rubio de Cruz y Raya

Voz 9 05:38 sabemos que la pasada pues yo tampoco o es Ultra millonario está en las Caimán o no le ha ido muy bien

Voz 1378 05:45 entonces esa es la segunda opción si decide ir por libre vale vale hilo puede respetarlo hasta el día que te jóvenes puede estar ahí cada vez más arriba pero esto es más difícil y me necesitas Javier punto de yo he traído porque tú

Voz 0874 06:00 hacer un ajeno yo voy a hacer todo gente

Voz 1378 06:02 esto ya te voy a asesorar desde ahora mismo esta es la primera hora gratis te cobro el veinte por ciento es tu tu que me recomendarías entonces he traido a una estrella que siempre ha sido estrella

Voz 9 06:13 de toda la vida ahí toda la vida lo será

Voz 1378 06:15 que te va a dar unos consejos para que tú te mantengan a la última por ahora música de Petar lo mucho

Voz 10 06:23 entonces esto te para demostrar nada no te interesa por eso está claro no está será la última

Voz 1378 06:30 por eso no estoy arriba y creo que no porque no te da pero danzas como la persona que va a hablar a continuación Jordi Hurtado eh claro porque yo soy Jordi no podría ser Juan Carlos el entonces sigue sigue en la cresta pero no es el Mick Jagger de la comunicación

Voz 11 06:49 Iñaki Gabilondo buenos días hola buenos días

Voz 1378 06:53 sí la verdad es que dale dale uno hay que decir ya lo siento que te diga yo no no no

Voz 11 06:57 ya ves que qué vergüenza que moleste

Voz 1378 07:01 a ver Iñaki está en la cresta tú estás en la cresta has vivido siempre en la cresta

Voz 12 07:07 bueno qué dices de la cresta no está en la cresta niño la vista yo lo que he tenido suerte de salud y aguantar sin morirme pues yo creo que hay mira o temores a los treinta y tres años que no es nada deseable pero entonces pues pasado mitología sino a lo mejor lo mejor es intentar pues pues resistir todo lo pruebas no morirse si es posible a Mail cundido médico usted en caso de procure no morirse entonces sí sí

Voz 1378 07:34 no punto ciento externas

Voz 12 07:37 las terminas pues bueno si tienes que las empresas de confíe paréntesis viendo cosas pues bueno tiene inconvenientes grandes eh

Voz 1378 07:46 como por ejemplo el catorce por ejemplo

Voz 12 07:49 no es que si eres una referencia positiva para unos es una referencia negativa para otras ya soy como mantiene su afecto pues los que te apreciamos pues también no te alías con el olvido con deporte los que no apreciar siguen manteniendo su su crisis hostilidad no

Voz 1378 08:09 bueno hay una cosa que tú has estado en la cresta porque además el otro día hable con él en en la presentación de Movistar a ver estuvo hablando con Iñaki Le pedí consejos para entrevistar por lo de Radio Gaga tú tenías como una muletilla quiera decirme tú tienes que entender porque él hacía las entrevistas las calabazas mil me decía tienes que entender que llevo cuarenta años haciendo esto yo ya ya es Iñaki Gabilondo entonces y como hace como tiene que hacer Javier para mantenerse en la cresta no acabar como el marido de Cruz y Raya

Voz 12 08:38 pero si Javier está en la cresta absolutamente seguirá estando metásticas salud y las empresas confiere le otorguen la oportunidad de hacer cosas ahora se tiene también la ocasión de hacer cosas de una manera totalmente individualizada a través de iniciativas pues pues personales en Internet Youtube etcétera pero la clave está es el milagro de nuestro oficio la suerte de contar con que las empresas te encarguen cosa así te encarga cosa si tienes salud y entonces ya está pues fíjate Javier ahora mismo la bandera que ya es pues imagínate cuando pasen unos cuantos años más si salud las empresas seguirán otorgando oportunidad pues fíjate tú era un estandarte pero pero para llegar ahí Iñaki

Voz 0874 09:21 hace falta competir eso es suerte hace falta trabajo que serían las circunstancias que hay una empresa que confidente la pregunta que es la más importante Emmanuel y deberías haberlo hecho tú siguiendo el consejo dime que no es como llegar ahí sino como dejar de estar ahí

Voz 11 09:32 con cómo cómo retirarse con dignidad

Voz 12 09:35 pues no es difícil es habla otro la solvencia fórmula de la solvencia sólo uno aguanta si tiene una cierta credibilidad a la solvencia de la gente que otros te no creo en absoluto no es es decencia más tiempo o sea tú piense decente disponer de tiempo como cometer muchos errores porque es imposible no cometerlo el tiempo permitirá que se note que en el marco de esta actividad esos errores pues constituyen en fin seguir esa borrones pero no algo que altere de Estonia es lo más difícil que yo voy a mí te diré que es mi objetivo en Navidad me tuviera que que que formulara eso yo quiero acabar con gran dignidad a mi me gustaría acabar cuando llegan los hoy Solla medido profesional sin vida vamos saber saber despedirme como es debido no solo estoy lleno de curiosidad por ver si soy capaz claro

Voz 0874 10:29 no voy a decir nada que ha quedado muy bien precioso como siempre oye Iñaki de de nuevo Siento que te a llamada

Voz 11 10:34 esto es lo que no estoy a primera hora entre Broncano oye oye Jaime explota lo bueno

Voz 1378 10:44 no te temo que si quieres además cuando cuando vayas a estas cosas de Movistar no molestar a venir aquí de verdad no no pero si a él le encantaba dar clases no vengo yo pero todo el mundo como tú ahora no te crees que no encantado pues sí porque me da consejos y los consejos muy valiosos saber algo más si te voy a hacer otra Pérez no es de psicópatas para ver si lo era y lo estoy haciendo a la semana entonces te pregunto no suelo sentir ni culpa mi remordimientos de uno a tres lo contrario culpa hay mucho que te lo digo en serio os cuando te vas a casa dice no debí decir que se pero se lo cree nadie yo estoy lamentando A vivir que son dos días Javier del Pino