Los caprichos de Burque y la sangre encebollada

Voz 1 00:10 eh

Voz 0874 00:20 lo que ahora mismo hay cientos de miles de personas que han apagado la radio no les culpo por ello

Voz 1378 00:31 ha sido mi madre mi madre que le tiene manía David porque siempre me come sección ha movido hilos

Voz 0874 00:37 bueno es que sus secciones más larga capilla tuits se suponía que no tenías que venir hasta menos cuarto claro si usted es como una mancha de aceite

Voz 1378 00:43 yo no sé bronca no estará pero el chapapote de la radio un maletero eh todo lo ha movido mi madre para tener más tiempo

Voz 0874 00:51 por qué Manuel porque a mi madre

Voz 1378 00:54 quiere que salga yo más y cada vez que sale Broncano y me roba sección está ese chico chico no me gusta

Voz 0874 00:59 lo que sale ya es más que suficiente es más mucho

Voz 1378 01:02 entonces pero es que para mi madre no pero que te coja manía tío te deje también en un maletero es mi madre pueden estar buscando que tu madre se lo gasta no se las gasta se gasta sexóloga con eso te digo todo no sé qué conclusiones Acker oye que a ver estas en la Gran Vía no la bien lo puedes demostrar que estás en directo que conoce en no sé qué puedo decir para demostrar que estoy en directo además claro porque son normalmente es el Twitter voy a preguntarle a esta chica para que demuestren sólo una cosa que días hoy domingo a las once y diez demostrado Javier Clemente se ha impuesto en el futuro

Voz 0874 01:43 en otros pero bueno vale

Voz 1378 01:44 y por dónde iba más qué quieres que haga

Voz 0874 01:47 no quiero que me el tú sabes de qué vamos a hablar

Voz 1378 01:49 hace mucho sol y me estoy quemando Javier me vuelvo a las quinientas de la sombra cuando me digas que vamos a hablar con tu piel

Voz 0874 01:58 nadie te he dicho de que vamos a hablar de lo que queríamos hablar hoy

Voz 1378 02:00 como de dinero algo así no tú sabes que esto en realidad

Voz 0874 02:03 es es una cosa seria lo que hago con David pues es un experimento un poco también de andar por casa pero en el fondo lo usamos para hablar de algo que sí que nos interesa

Voz 1378 02:12 no mientas lo lo usas para demostrar tu poder de colaboradores ir demostrar a todo el mundo la de fotos que le piden no no nos conmigo no vas a perder ya te lo digo quién será una foto contigo no sí bueno pero por pelirrojo Manuel Burque algún asiático que nunca visto alguno te haces una foto con especímenes que muy bien no lo vamos a ver acabamos a hablar hace un momento

Voz 0874 02:35 con los científicos coinciden con quienes también te llega estuvo además sobre ese ese vuelo a la luna y que está un poco organizando y lo más que el de Tesla Irún japonés que es un multimillonario ha comprado el billete que estaba la venta varios otros asientos para unos amigos y tal comprado todos no ha comprado todos esta mañana hemos hablado también de Jeff Bezos el dueño de Amazon que ha donado dos mil de sus ciento cincuenta mil millones de dólares tras aún a una cosa beneficiarían besos no

Voz 1378 03:07 sea como obesos en castellano un poquito sí sí llega

Voz 0874 03:09 esos vale y entonces la cuestión era caprichos de la gente porque estamos en una economista nos decía que en el fondo pues lo que ha hecho este hombre seguramente es desde luego el japonés que ha comprado el vuelo al espacio es un capricho pero lo caso incluso dueño de Amazon se grandes el capricho de ser visto como un filántropo entonces queríamos hablar un poco de los de de la gente en qué se gastan más dinero del que debería que caprichos edad

Voz 1378 03:32 tienen que ser caprichos egoístas So Ho caprichos solidarios

Voz 0874 03:36 puede ser cualquier cosa prefiero más no es egoísta es lo que queremos analizar lo poco el punto de vista neurólogo

Voz 1378 03:40 pero pero tiene que ser con su dinero o si tuviese es mucho dinero mira eso es una vía de investigación que pasa

Voz 0874 03:46 corrió muy bien bueno por ejemplo empieza

Voz 1378 03:48 venga yo si tuviese mucho dinero compraría durante un mes todos los ejemplares de la razón y la fe que hay en los quioscos con qué objetivo con el objetivo de dejar sin línea de pensamiento pero creo que la gente si Solbes no sé a mí me parece como una buena propuesta con tu dinero capricho te para mí dos plantas Javier plantas pero pero tecnologías pero es que son mis dentro de las

Voz 0874 04:14 plantas te puedes comprar yo que sé pues una orquídea salvaje que te puede costar una

Voz 1378 04:18 puesto esto me compraría las plantas más exóticas las que están a punto de extinción para poder cuidarla yo mismo pero cómo funcionan tu cabeza hay un hay un hay un como diría un un buen Burque a un lado y un mal Burque otro uno que te dice compra gasta gasta cierto hombre hay mira el para que veas lo malo que es el malo yo lo máximo que he llegado a imaginar es que me un piso es al mi generación Javier Estado si tú has falta aseado conocí me he vuelto loco ya lo si lo siguiente que va a tener trabajo fijo no claro claro eso más o menos puedo decirlo pero lo de tener piso es como si tuviese si fuesen multimillonario que tendría un piso en tu caso es yo creo que va con lo que fantasías es que algún día me

Voz 0874 05:00 en un premio no

Voz 1378 05:03 el otro día me dieron uno en Vitoria para bueno a mí no a Radio Gaga

Voz 0874 05:09 me venga pronto pregunta poco por ahí pero voy a dejar a la audiencia que que Manuel Burque es perdedor bien

Voz 1378 05:13 esto es co deja David lo hace mejor hay gente como que se frena ahí tienes que ser más convincente para que freno del todo tiene mucho que ver con el aspecto eh ya eso también porque vengan pelirrojo también hola os puedo no me dicen que no es la madre ahí ha tenido mucho que ver si hola sois de aquí sí somos sí os puedo hacer una pregunta se eso que es bueno o malo nuevas más o menos es que es escucháis Onda Cero

Voz 3 05:42 de vez en cuando Onda Cero y la Cope no

Voz 1378 05:47 radio Tres radio Tres bueno eso es más más que la SER no es muy indie sois indies sois indies no nosotros somos pues no sabéis que somos y bueno

Voz 3 05:58 no

Voz 1378 05:59 tú sí que eres de fuera no vale os voy a hacer yo también lo podríamos decir camino también lo podría decir es un poco como yo dentro de diez años este señor yo no sé cuántos quién es igual me estás o veinte echando pero claro son pero por eso supe piropo yo quería preguntar si fuese multimillonarios qué caprichos daría fue ese minuto multimillonaria que capricho me daría un capricho un capricho loco

Voz 3 06:30 loco

Voz 1378 06:31 te deja una pista si quieres me daría

Voz 3 06:34 a la vuelta al mundo

Voz 1378 06:36 no hay muchos países que no quiere aburridos eso no pero bueno sois pareja

Voz 3 06:42 eso te diría sola es bueno por ejemplo vivía sola no está nada claro si me sorprende porque le preguntaba otra persona ahí ha dicho yo les pagaría la factura de la luz la España bueno mi hijo Ayers acaba de encontrarse a un chico en la calle no lo has traído a casa a dormir si día pero parece que los Valle Unión no oye enlace que has hecho tan brutal sí porque claro no sé si es una está en tu casa no lo acabamos de dejar ahora para que se ha dejado las maletas y se acaba de ir a dar una vuelta por mi hijo estaba trabajando no ha ocupado de él y encima me lo deja mi que no hablo inglés y a diera todo un follón como un un turista extranjero en casa si un chico de fisio que tiene subsidio que tenía aquí una cosa y que va de camino a otro sitio un chico majo muy majos y sí pero

Voz 1378 07:34 cuando la gente de derechas dice mete los en tu casa vosotros lo habéis hecho

Voz 3 07:38 bueno es que mi hijo no nos ha quedado otra alternativa encuentra Angela dice oye no tengo dormir industrial sea bueno pues venta dormir a mi casa fenomenal

Voz 1378 07:46 el caso de su persona no

Voz 3 07:49 lo que sí parece él tiene su casa o vive con vosotros con nosotros a vale porque si no vayan como este que no ha traído hombre que buena

Voz 1378 07:58 gente cómo se llama tu hijo hubo

Voz 3 08:00 la beige educado bien estoy un poco entorno Radio Gaga grave la habéis educado bien hemos dicho lo que hemos podido ir amargo tú tu hijo llevando a

Voz 1378 08:12 la persona que se encuentra por la calle acaso Itu te quieres gastar

Voz 3 08:14 todo el dinero un viaje al no no todo es dinero un poquito joder y que hay muchos quiero viajar y no puedo antes viajar que ayudar a los demás antes voy a joder claras y me lo dado a no no yo te lo estoy dejando

Voz 1378 08:29 no me lo mejor es así Boa es difícil viajas pero provocan la muerte de un montón

Voz 3 08:35 hay personas que prefieren no es verdad que el límite que límites verla así más difícil pudiera haber toda dónde en qué te gustaría es el dinero tú no lo sé porque ya estás muy condicionado eh

Voz 1378 08:50 dar mucho y que me lo gasta

Voz 3 08:52 ya en todas las cosas que pueda pagar a toda la gente que quiero

Voz 1378 08:58 está bien eso está bien porque porque eso ya veremos y el segundo lo había gente que no quiero mucho pero necesita que la está señalaba Javier está diciendo esto señalando a su chica a claro a la gente que no quiero mucho señalando la primera establece señalando estaba entonces tú estás manipulando poca gente para eso me pagan claro por eso te pagan bueno no me paga mucho pero algo

Voz 3 09:22 ya no pero yo muy mal

Voz 1378 09:25 muy mala peso

Voz 3 09:27 fatal queréis decirle algo a mi jefe que está ahora mismo arriba escuchan no no quiero decir pero he trabajado para el Grupo Prisa hoy no conozco Javier queja mire empresarial voy sudando ahora mismo

Voz 1378 09:38 tú verás está tu futuro en el aire pero no estoy

Voz 3 09:41 no yo yo le estoy dando voz a alguien claro claro tú mismo ver sigue desarrollando lo de no no no están bajando los de seguridad pero yo de vosotros saldría corriendo por de mira ahí vienen cuidado hoy que han trabajado en este edificio muchos años aquí me gustaría prenderle fuego algo así porque luego prenderle fuego no tanto como eso no malvados no estaría mal que cagar en una bolsa dejarla en la puerta que al los entonces en donde trabajaba esto que en qué piso en el cuarto tercero cuarto era es que no era primaria pero

Voz 1378 10:23 ah vale a todo prisa no ya todo prisa en qué zonas se nos fuimos a Sogecable a Tres Cantos no escucháis la ser muy mal aquí os voy a dejar venga pasarlo muy bien ir a terapia porque os tenéis que creer un poquito más vale venga un beso a tu hijo entonces

Voz 0874 10:44 oye está bien ahora búscame buscó Target diferente mira no son buenísimos

Voz 1378 10:49 hola qué tal no nada pero me gusta también

Voz 0874 10:53 en ti caprichos aunque está más tuvieron su día

Voz 1378 10:55 hola qué tal cómo estáis muy bien os puedo hacer unas preguntas si estoy preguntando a la gente en qué capricho claro tú eres muy joven y quién era tiene quince años bueno voy a tener más experiencia Álvaro eso es lo pregunto por si acaso no pero sí pero a veces lo que más dinero te has gastado en tu vida en libros mangas creo yo es que si eróticos no vale normal eso sí cuánto te has llegado a gastar no sé tengo unos cien mangas en casa o algo así su madre está poniendo la Macarena como lo has dicho te lo que sus padres a ustedes a Dios no no se lo ha gastado ella me lo he gastado yo directamente no tienes todo vale en qué dinero se ha gastado manga manos muchísimo pero como loca

Voz 4 11:41 no sobre todo pues todo tipo premio tipo pues nos vamos de vacaciones para lectura pues cumpleaños

Voz 1378 11:48 sí es cosas de esa sabes que yo compraba muchos cómics cuando era pequeño desde aquí tengo que hacer una confesión le robe alguna vez a mi madre del bolso para comprarme Comics todavía no ha llegado que tú sepas no es el dinero que llevo en el monedero es más yo hay veces que la quitó ya de su lucha así como esto es para llamar Asuntos Sociales se llama Itu estuvo en que en que te has gastado más dinero en viajes viaje El viaje más loco que has hecho más caro faenas lo Toledo casi iba a decir te Aranjuez no estaba yo muy segura adonde adonde fuera de España me imagínese si fuera de España Grecia ese es el más loco si cuando te gastas un total no fue dinero lo que me gaste es lo que lo que lo dice tú te queremos saber si fracasa es que es feo pero queremos saber es lo que más me va a estar la casa en la casa cuando te gastaste mucho mucho para imaginar la casa hacer también hay que saber la década en el año dos mil unos doscientos mil euros y una buena casa si está en el centro de las afueras no está aquí una esta madre osea que es gigante no es grande pero no es que no lo antes pero no está en Madrid estás fuera de ella estudia totalmente que hablar no es del banco desde el banco vale vale ya iba yo a a Sugar de emoción no no yo yo yo fantasea con eso no me extraña es tener una casa hoy en día es complicado

Voz 0874 13:18 es un premio de no

Voz 1378 13:21 bueno pues nada muchas gracias luego te voy trucos para que le venga hasta luego en connivencia con los niños es claro nada igual a dice que llevo once pone el bolso vale a ver voy a quiero a alguien que haya alguien que tenga pinta de millonario voy a tirar de prejuicios últimos venga el último pero tiene que tener pinta de de en esto podría ser un fuerte mayo está el que va con gorra pero no sé si la aquí hola qué tal tienes que tener mucho dinero porque ni me ha mirado no a esta este tiene que ser muy rico hola qué tal cómo estás PN desde aquí m rombos y bueno no me atrevo y Javi Venta se te voy a ver este hola qué tal cómo estás o móvil otro más pero bueno esto qué decir para saber estos también tienen pinta hay uno que parece perceptor que no me atrevo a hablarle hola qué tal hola qué tal muy bien y tú también te quería preguntar en qué te has gastado más dinero en tu vida capricho en que es un capricho el capricho más loco y caro que has tenido jamás no se viajes a la mejor yo creo viajes adonde donde nos Nueva York Madrid pero desde dónde

Voz 3 14:40 México ha de México a Madrid tu más locos este es el digo igualaba varias partes pero hay algo más algo más que no sean viajes más no es lo con lo demás es sentido común

Voz 1378 14:51 como que por ejemplo comer vestir carro eso es lo común qué coche tienes que coche tengo camioneta Explorer eso no sé si es bueno o malo es bueno por si una fútbol no sé si es América una Ford americanas Javier tú sabes más que yo no compro mira este es tu chico no es amigo amigo tú tienes pinta de darte más caprichos en los viajes lo principal lo principal pero alguna cosa que dije es es me la voy a gastar aunque no tenga el dinero

Voz 4 15:26 el ciclismo de montaña me gusta mucho lo de bicicleta de montaña me compró dos bicis el puerto de bicicletas y todos los accesorios

Voz 1378 15:34 son las más caras del mercado no no no

Voz 4 15:36 son se puede decir que llaman de gama media gama

Voz 3 15:39 día osea ni siquiera son las altas no no no

Voz 4 15:41 que son carísimas casi como un carro cuánto pueden llegar a costar en dólares dólares expuesto en como unos dos mil dólares podía ser 2000E marca entre que especial a eso muy buenas marcas que hay ahora que tuvimos aquí en Santiago Compostela máximos el viaje mucha gente en bicicleta y me quiero traer amigos para hacer el recorrido en bicicleta el Santiago de otro que tales de Francia hasta Halle creo que el ópticas

Voz 1378 16:10 este lo haré

Voz 4 16:12 definitivamente sí creo que es lo que más disfrutamos mi esposa yo lo que más disfrutamos

Voz 1378 16:17 pues oye muchas gracias se monta

Voz 4 16:20 es un negocio de bicicleta se porque sabes mucho

Voz 0874 16:23 venga hasta luego sabes que sube Manuel puesto que no noticias me has dado no nada pero nada hay así en particular pescado nada en este punto a la villa Le habrían intentado foto dos Carlota foto sí si tú sí casi que mi madre pero pero sólo sólo una cosa eso suele despacio vale vale vale me doy tiempo porque es otra gran kilo adiós

Voz 5 16:49 para

Voz 0874 16:54 te compras de caprichos queríamos hablar están ser Málaga con José Ruiz que es experto en euro Marketing en innovación en comportamiento del consumidor cómo estás José buenos días muy

Voz 6 17:04 buenos días Javier qué tal muy bien has escuchado lo que cuenta

Voz 0874 17:06 vamos no he escuchado he escuchado no parece que la gente Cometa grandes no se grandes tropelías en su consumo no son un simple

Voz 6 17:13 bueno lo caprichos manejables digamos pero pero él lo lo normal creemos que a veces el el dinero es el mayor obstáculo para comprar cosas en realidad el dinero lo que te impide comprar una o dos cosas es la vuelta al mundo que decía alguien por ahí o poco mal no el resto del de la vida está llena de de compras que podemos hacer sino para eso se han inventado la financiación en los préstamos el me cuando pagas como otro

Voz 0874 17:36 el hito y luego la deuda que te lo pagas con otra tarjeta efectivamente esa eso sí sin problema oye negro marketing definen un poco qué significa pues mira neuronal que tiene lo que hacemos es esto

Voz 6 17:47 cuidar el comportamiento de un animal que se llama ser humano cuando hace algo muy concreto que se llama comprar para que bueno pues en primer lugar para entendernos un poco más a nosotros mismos y conocernos un poco más y en segundo para entender un poco qué es eso de la compra pues para poder ayudar a quienes se dedican a eso que se llama vender

Voz 0874 18:09 claro pero tú eres psicólogo pero es informático y tienes una empresa que se dedican poco a esto al al estudio del comportamiento de los consumidores tú eres de los que le puede recomendar por ejemplo no atienda que coloque determinados objetos a la altura de la vista

Voz 6 18:21 efectivamente y no sólo eso sino cómo disponer la tienda como disponer el ambiente de la tienda iluminación sonorización para destacar determinados productos

Voz 0874 18:30 hay que que que que trucos están empleando la mayor parte de las tiendas y no nos damos cuenta de que está en el pleno

Voz 6 18:36 bueno más que más que trucos y generales lo que hay son muchos particulares no porque cada atienda es un mundo aunque aunque todas cumplan unos cánones y unos patrones cada tienda es prácticamente un mundo precisamente lo la ventaja de este tipo de trabajos es que Podemos eh analizar un ambiente de compra como decimos nosotros recomendar para esa tienda

Voz 0874 19:00 solamente para este tema en concreto un hombre Manuel

Voz 1378 19:03 colas señor señor cómo se llama usted José horas vale vale para el pose

Voz 0874 19:09 sí ese es psicólogo ten cuidado es informático y es fundador y director de proyectos de gol

Voz 1378 19:15 no Goñi boli negro marketing si muchas cosas no bueno en la vida hay que hacer muchas cosas no hay que hacer de todo y sobre todo cuando lo mezcla todo puede salen cosas interesantes acaba de decir alguien que tienes la misma voz que yo en Twitter este hombre la voz parecido

Voz 0874 19:30 ya lo siento no sé si es bueno o malo a digerirlo

Voz 1378 19:33 hablando un poco más grave que nuestro CERT

Voz 0874 19:35 pero es capaz de manejar los las compras compulsivas digamos

Voz 6 19:39 sí es una cuestión sobre todo de de expectativas no sea en realidad nosotros creemos que compramos por productos y que compramos cosas y en realidad no compramos cosas lo que compramos son aspiraciones compramos a esta señora que que quería dar una vuelta al mundo más que la vuelta al mundo en sí es la expectativa que tienen esa vuelta al mundo en la que le lleva a colocar la vuelta al mundo en uno de sus viajes ideales y que tú y yo a lo mejor con lo queremos en otra cosa

Voz 1378 20:06 me gasto todo lo que gano aquí en A Vivir en plantas

Voz 6 20:09 qué sentido tiene bueno

Voz 1378 20:11 las plantas robando hotel oxígeno bueno pero dando oxígeno a la atmósfera no sea que bueno todo contribuye a la contaminación de Madrid cuyos a quitarlo pero quizá no te Bonnie coche pero escúchame escúchame porque tengo yo esta esta sin por tener plantas mira ya había llegado a mi límite lo había dicho a la hambruna la de la tienda había dicho ya no voy a comprar más pues ayer me compré tres me puse explicar qué me pasa mira la psicólogo bueno si quieres te doy un paso en cerramos vale pero bueno oye Javier siempre si a eso me mira la compra

Voz 6 20:54 es algo pues como hablar como andar como cantar es una conducta

Voz 1378 20:58 sí

Voz 6 20:58 vale salmón que hemos aprendido desde pequeños a ninguno de nosotros nos hemos ido a una clase donde nos han dicho que es comprar qué cosas influyen en comprar y como hay que hacerlo simplemente hemos visto comprar desde que éramos pequeños ya hemos asumido que en nuestra sociedad la forma de adquirir productos y de adquirir servicios y de obtener cosas comprarlos entonces los hemos los hemos la hemos ido aprendiendo a compra desde que éramos pequeñitos igual que hemos ido aprendiendo a andar desde que éramos pequeñitos o hablar con lo cual la compra entonces sí es una conducta estará influida por todas las cosas que influyen en una conducta una de ellas es la generación de expectativas como decíamos antes pero otra de ellas muy importante es nuestra relación con el entorno quiere decir que desde que somos pequeños nos estamos relacionando con los que tenemos alrededor porque el ser humano es un ser eminentemente social ir en esa relación con los demás vamos asimilando y aprendiendo cosas en tu caso pues si si en tu entorno has ido aprendiendo te han ido gustando las plantas bueno pues ha llegado el momento de tu vida en el que ha saca un poquito a a relucir es oí ha llenado tu casa de plantas Valle que está muy bien

Voz 0874 22:10 dineral que va ganando pero tiene que ver también con el dinero que tenemos quiero decir si pasas a tener mucho dinero te empiezan a gustar cosas más caras genios

Voz 1378 22:20 en él ahí hay un tipo de bueno por el Ferrari hace cinco años no tenía el dinero que tengo ahora que no es mucho más y sólo tenía tres plantas invasoras baratas el piloto el piloto yo ahora tengo pues una por ejemplo una policía que es más cara

Voz 6 22:41 a ver si hay compras en las que hay objetos a las que socialmente se les dan valor vale por ejemplo el Ferrari no pues no tenía dinero para comprarse un Ferrari ahora tiene dinero para comprarte un un Ferrari con lo que ganas en la SER yp te has comprar un Ferrari por lo que significa

Voz 1378 22:59 empezamos japonés arriba porque estos son delirios de pero te has comprado Ferrari de las plantas vale la policía el Ferreira dentro de tus posibilidades has compraba el el el Ferrari de las plantas es decir

Voz 6 23:12 lo que en el entorno de los aficionados a las plantas les dan un valor importante un valor más importante el dineros una barrera si no cabe duda que es una barrera pero no no es la barrera más importante lo decíamos al principio están los préstamos están las financiaciones que se han inventado para eso vale para que dentro de tus posibilidades puedan adquirir cosas no perdonó

Voz 1378 23:32 pero tu posibilidad claro claro bueno si fuera dentro

Voz 6 23:35 posibilidades mes a mes claro claro

Voz 1378 23:37 todo muy capitalista no toco muy capital esta sí en la en la URSS en la antigua URSS esto no funciona bien bueno en la en la antigua URSS también se compraba ahí también había aspiraciones malo sea y eso es inherente a los niños

Voz 0874 23:52 desde pequeño aprenden a comprar Solbes deberían aprender a que tienen que trabajar para poder comprar

Voz 6 23:57 claro claro pero sabe sabe lo que ocurre que como es algo de lo que ninguno de nosotros somos realmente conscientes no nos preocupamos de enseñarle a nuestros hijos a comprar ya ya que le del el de den el valor correcto a las cosas y al y al esfuerzo de ganar el dinero para para comprarlo porque como es algo que ocurre simplemente vale pues igual que andar igual que hablar no le damos ese valor y quizá le prestamos demasiada poca atención

Voz 0874 24:21 Jose Ruiz que es experto en negro Marketing en innovación y en el comportamiento del consumidor están ser mala gracias José un abrazo gracias a Dios el abrazo gracias hasta luego no oculta que Ángela qué tal Ángela hola ahora sí champiñones no

Voz 1378 24:37 que había que anunciase

Voz 0874 25:14 entonces Ángela no son champiñones pienso que pequeñas que el otro día no sé cómo pero todavía me decía una cosa pero no verano Dina champiñones champiñones días se de opiniones de los antiguos Sambeat lechuga buenos son como venía hoy Burque porque no podía David hemos traído algo especial que yo creo que además en Galicia gusta mucho el gusta mucho pero a mí me pidáis mi de mis pocos hábiles para dar buenas temporadas

Voz 1378 25:42 hombre claro como David Cal sabe lo que es no sé si estoy muy sorprendido claro

Voz 0874 25:50 realmente nunca lo saben sangre

Voz 1378 25:53 sangre pero que sangre sangre líquida luego el cebolleta sangre Revollada vallada pero

Voz 0874 26:00 has tomado mucho tú no lo he tomado nunca nunca en tu vida no

Voz 1378 26:04 no soy un vampiro no no pero no toma en Madrid y tomaba mucho pero en este ella como es pues no lo vas a ver el Barça aprobar Ángela

Voz 0187 26:17 mira he traído la definición médica que viene del latín Sandy Samu Samu Luis San es ese tejido colectivo líquido que circo los capilar en la pena las arterias de los vertebrados hay muchas cosas que no me digas que eso pero mucha gente no sabe que es un tejido es un tejido tejido tejido colectivo que lleva dentro como que lleva dentro lleva la sangre pues no hemoglobina Sabina ayer pero

Voz 0874 26:43 los vegetarianos son los que no comen carne los lácteos vegetarianos son los que tampoco beber la leche del animal

Voz 0187 26:50 los lácteos si lo toman lácteos y huevos

Voz 0874 26:54 vale entonces metiendo los en terreno muy peligroso ya lo sé ya veré la pregunta es la sangre que se considera sangre ya pueden comer

Voz 1378 27:03 es claro tiene tiene proteínas de origen animal es como tú qué piensas que acarició

Voz 7 27:09 con el me acuerdo era una jeringuilla

Voz 1378 27:12 a la que le va sobrado catorce excedentes

Voz 0874 27:16 bueno es es bueno comer sangre

Voz 0187 27:19 a ver es exalta en en proteína y además es una proteína agregó mucha disponibilidad que quiere decir que tiene los aminoácidos que mi cuerpo no puede fabricar esos que llamamos esenciales

Voz 1378 27:28 no no sables con terminología que no podamos saber explica eso bien

Voz 0187 27:32 ver dentro de los aminoácidos hay dos grupos en los que se llaman esenciales y otros no es esencial nosotros los podemos fabricar pero con ellos construimos cosas costero lo por ejemplo reales por Mona neurotransmisor pero los esenciales los tenemos que consumir sí sí a través de los alimentos por ejemplo uno de ellos es el profano que luego se sentirán serotonina entonces el la sangre rica en en todos en toda la gama de los aminoácidos

Voz 1378 27:56 espero momento sabes que ella me recomendó Trip profano para antes de los mismos serían mordiera a alguien y chupar la sangre

Voz 0187 28:03 por ejemplo te vendría muy bien

Voz 0874 28:05 se encuentra el Tito escrito fue por ejemplo sí

Voz 0187 28:08 encuentran el huevo pues a un aminoácido

Voz 1378 28:10 no no huevos también bueno

Voz 0187 28:13 el director se convierten serotonina que es la que nos da felicidad y luego se convierten en melatonina sirve transferir claro claro si ella me me

Voz 1378 28:26 exploró explorar en su consulta y me dice estás cómodo deprimido yo le miré como una sonrisa le dije que estaba estaba deprimido en sin saberlo pero es medio deprimido psicológica toman nada triste estaba tristón na si ilesos porque eso dijo Javier porque no me da por eso cuál es el sabor del tú tú lo has probado pero yo no nunca pues mira vamos a hacer una cata tenemos aquí una

Voz 8 28:55 cuchilla y serio como se suele comer

Voz 0187 28:59 pues de muchas maneras se puede tomar en embutido que sería la famosa morcilla también cero que nombres algo gallego pues voy a Roma

Voz 0874 29:07 pues morcilla como sangre claro claro

Voz 0187 29:10 qué es lo que nosotros vamos a tomar que es sangre cocida y luego también se puede mezclar con con salsas para darle

Voz 6 29:15 ciencia

Voz 1378 29:16 te falta algo muy importante Galicia ahora mismo está gritando unida bajo Angela sabe las pillos de sangre eso que es la Filho hay una manera tradicional de hacerlas que es en vez de con leche guagua le echa sangre

Voz 0187 29:31 pero líquida si sangre líquida punto quedan

Voz 1378 29:34 como verdad verdad Paqui Paqui dice que cree arriba sufre más vigorosa

Voz 0874 29:41 manos del propietario del Rincón murciano restaurante madrileño ubicado en la calle Alonso Heredia número nueve Rosa también trabaja

Voz 1378 29:49 siempre no no estoy nuestro tiempo de investigar pero la cocinera cocineros de la hermana no cómo estás buenos días hola buenos días qué tal nos confirma que trabaja en un restaurante vale bueno es una mano de vez en cuando has pasado por ahí alguna vez sí ah vale no tu hermano te dijo ella me da estoy muy cansado porque no tú a la radio bueno es que hoy concretamente

Voz 9 30:12 han a tope no no había

Voz 0874 30:15 tiempo para hablar delante de dos millones de personas se pero tampoco el pulso no creo que vuestras prioridades están equivocadas como se prepara la sangre pues mira

Voz 9 30:25 sangre y es muy facilita de preparar Se pocha un poco de cebolleta Hay de cebolla y luego se hace una vez pasada se añade la sangre que la compramos en bloques

Voz 0874 30:40 el luego es en un callejón Berdych en un hospital vamos espera perdona llega llega en un bloque

Voz 1378 30:48 congelado y esto porque si no no congelado no era exactamente cocina cocido sí sí sí son un bloque sólido que luego pues sí pero no pero no no Celati sangre sangre básicamente sí tengo un montón probarlo ya eh

Voz 0874 31:10 entonces cómo manejar con qué con qué tipo de respeto al dueño de la sangre maneja Ice

Voz 1378 31:15 bueno pues eso ya no lo puedo ver la pregunta claro está dividida en grupos sanguíneos no no no no no

Voz 9 31:24 es básicamente el el que el señor Carnicero Casquero nos quiere dar

Voz 1378 31:30 vale no es Blanc estas a B negativo la más rica de todo

Voz 8 31:33 de todas maneras yo creo que estos no sé si se sigue comiendo mucha sangre en Madrid yo creo que antiguamente sí que existía pero no sé me parece que no

Voz 9 31:42 bueno en el rincón murciano yo te puedo decir que es una de las tapas estrella pero cuál es el perfil del tipo

Voz 1378 31:50 bueno va de negro y sólo va de noche con una capa bueno normal

Voz 9 31:55 Mente pues sí puede ser que a lo mejor la gente más más mayor au de mediana edad sea más aficionada a tomarlo pero bueno también hay gente joven que le puede gustar o no

Voz 1378 32:08 sí es una cuestión de

Voz 9 32:11 que no sabes lo que tú estás comiendo lo prueba así es que es como seguro que te puede gustar no es parece que es

Voz 1378 32:18 está catalogada en la en el lugar de las frutas excarcelada hay gente que para las frutas calzado y hay gente que le que le encanta estas cosas la sangre

Voz 0874 32:26 los intestinos pero eso es lo que ha dicho Rosa además quería hay hay gente que segunda haberla aprobara a lo mejor me gustaría lamentablemente no lo va a aprobar nunca

Voz 1378 32:33 por ejemplo no se va a arriesgar a ver

Voz 0874 32:36 el aspecto no lo sé yo si llegamos

Voz 1378 32:38 a mí lo que me ha sorprendido pero siempre lo iba a hacer pero Quique lo me han mandado mensaje lo pudo leer esto va a aportar Ángela dije venga lo le Quique lo has dicho tú yo no he dicho vale el tríptico no está en la leche materna ya sabes lo que tienes me lo puede explicar a ver Quique por favor a ver a ver es

Voz 0874 33:00 un poco el aspecto pues parece Tóful

Voz 1378 33:03 como encharcado rojo sí es como coges el Tóful lo metes en barro y lo sacas esto es lo que parece de aspecto no digo que sepa así pero es verdad no parece un poco como barro claro es un tono oscuro un tono muy feo hay que decirlo no no es bonito no está de acuerdo son con el sabor yo creo que tampoco no porque a ver yo tengo que decir que te compro Almada cebolla me siento hasta me machacan pues claro a ella pero sí hablar antes de empezar por cuanto costaría que extraído Rosa es grande y pesado normalmente la sangre a la solemos dar de aperitivo entonces cuatro

Voz 9 33:43 aquí pues bastantes haya iba hasta veinte a lo mejor no veinte no pero bien a lo mejor

Voz 0874 33:49 oye perdona mi ignorancia pero es sangre de

Voz 1378 33:52 es sangre de vaca

Voz 0187 33:55 me dé por la que venden en los supermercados es de pollo que yo he pensado que para conseguir sangre de pollo cuando pollos

Voz 1378 34:01 Adriano que no abramos ese melón dentro de diez años era una aberración que estamos haciendo sangre en vilo pobre estaban los pastos bueno voy a decir pienso la banca cómo se llamaba la vaca que tendría no no no he tenido el placer hora augurar pues también yo creo que es cierto es intolerable al picante no me gusta me gusta esta es una de las cebollas más limpias de los micrófonos de la SER que por favor en A B negativo eh bien gracias pero me hace sentir muy bien hace falta hacerlo con sangre sabe al entorno no pero no es así que sabe a sangre Saban poco a cuando te sangrar la nariz hay no me digas no no una que no lo definido imagínate el último sabores Sierro que se te queda así pues eso como si lo aderezan con cebollas no estoy que me miren pero te ha gustado au bueno no como como hace bronca no a quedar mal con lo que más me gusta en el mundo se podría decir así sea igual hay quinientas cosas que me gustan más pero la quinientas bueno sería

Voz 0874 35:26 debería aprobarlo Ángela no la toma sí

Voz 1378 35:28 Ángela quiere una nueva ya que tú eres de yo sí prueba Javier yo hacía sangre te voy a Venus era Rosa Campuzano que

Voz 0874 35:42 un día conoció a alguien que pasó por El Rincón murciano un restaurante ubicado en la calle Alonso Heredia número nueve

Voz 1378 35:47 hay otras cosas no os os lo recomendamos definitivamente

Voz 3 35:52 es muchas gracias al talento