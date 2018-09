A vivir Madrid | Bobsultorio literario Bob Pop 23 septiembre

Voz 1 00:00 no no

Voz 1751 00:07 la mecánica es sencilla manda es un audio de seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis contándonos vuestros problemas Ivo pop bueno pues hace terapia de choque recomendando libros y dejarlos a cualquier hora del día de la noche repito el número al que tenéis que enviarlos seis tres ocho uno cinco cinco

Voz 0697 00:24 siete siete seis

Voz 2 00:28 enseguida escuchamos

Voz 1751 00:29 vuestros mensajes pero antes Bob aplica la biblioteca Tapia a personajes que han estado de actualidad esta semana en Madrid el primero es Bob el autor de esta frase Ador queremos vuestra silla sino os presentarles yo lo paro te veas base varias opciones y que profesión dirías que tiene el autor de esta frase repito la frase queremos vuestra silla si nos presenta es yo lo paro esto lo ha dicho un portero de un equipo de fútbol madrileño lo ha dicho el presidente de una comunidad de vecinos que ha quedado sencilla en una reunión lo ha dicho ahora mis Fuster en la casa de Gran Hermano VIP

Voz 0697 01:12 a ver si lo supiera quién es el autor de esta frase se me encantaría que hubiera sido Pepe Viyuela queremos vuestra así llegue verdadero el espectáculo con ella bueno sí

Voz 1751 01:22 sabes quién es el de esta frase no señor Meetic y Ximo Ángel Viñas y concejal del PP de Torrelodones en un intento de chantaje a la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun para que no se presente a las elecciones municipal

Voz 3 01:35 es fortísimo y bueno exconcejal actualmente

Voz 1751 01:39 es una claro de dimitió avaro una exclusiva Radio Madrid que nos dejó atónitos el jueves que provocó un terremoto de reacciones y que todavía hoy domingo bueno pues sigue sorprendiendo por la carga informativa pero también por el tono de la conversación porque estos son algunos momentos de esta conversación

Voz 3 01:57 entre Ángel Viñas ya dimitido entonces no lo estaba Elena Biurrun alcaldesa de portavoces

Voz 4 02:11 pero bueno lo que queremos es así que lo si es Silvia que queremos educar de pelearme contigo para que iba que me voy a ver porque ya lo sé porque si esto próspera creará lo como muy bien yo creo que es mucho caso demasiado sinceramente habéis hecho eh seguro de que no se mucha soy el defensor de vuestro bueno tirar yo soy un defensor de Boston se seguro que lo sabes

Voz 6 02:50 eh

Voz 4 02:54 no tengo nada simplemente porque yo defiendo un partido político yo creo que ya hay algo que los sus sus a presentar vuestra guerra pues a nada

Voz 2 03:08 venir aquí

Voz 7 03:11 ahora virus amiga decir Don Corleone pido justicia

Voz 8 03:16 pide aspecto

Voz 4 03:21 quemados lo digo por lo que no si ya me iba que me voy yo lo sé

Voz 7 03:29 Nos ya se iba

Voz 0697 03:31 me gusta mucho además momento en el que en el que dice sí sí lo dejara usó el condicional al señor Griñán si eso es subjetivo condicionales dejaría ambas a pesar de todo esto de todos los que os estáis gramática en el mal uso del del condicional lo de sus contigo porque se también es interesante Viñas que ahora tendrá que estar buscando otra profesión entonces el Aubisque pues a lo mejor mira un portero de equipo de fútbol ahora mis Fuster en la Casa Gran Hermano maniquea ni que ha tenido menos sillas bueno

Voz 1751 03:58 que no sé si la novela negra Islam

Voz 0697 04:02 con opción para combatir esto a ver yo es que creo que la novela negra ya la leído bien este señor porque maneja muy bien sus códigos llueve recomendar otro libro lo que es una novela fabulosa de un escritor colombiano que se llama Juan Cárdenas y que tiene un título que me encanta que es el diablo de las provincias lo publicado aquí en España periférica es una novela preciosa que habla acerca del regreso de la imposibilidad de la nostalgia pero sobretodo habla de una cosa muy importantes como la corrupción es violencia como la corrupción lo pudre todo y arrasa cualquier posibilidad de progreso o de felicidad en cualquier sitio creo que ese señor les vendría muy bien leerlo porque la novela no habla directamente de la corrupción pero lo que sí te muestra es como es imposible progresar con esa ese fondo corrupto que es lo que el señor Viñas en este audio estremecedor nos íbamos sea la corrupción

Voz 1751 04:59 es un tipo de violencia voz no es bien

Voz 0697 05:01 denuncia es violencia no son tiros no son palizas por la corrupción también es violencia la corrupción es probablemente tiene tantas consecuencias como lo que consideramos violencia física la corrupción hace que nuestra vida no pueda ser mejor y hace que los lugares pequeños se conviertan en en grandes infiernos

Voz 1751 05:21 la segunda protagonista de nuestro consultorio bueno pues hizo un simpa

Voz 3 05:25 pero no del que estás pensando a no no a eso no serían

Voz 0697 05:29 noticia la mujer hizo un simpa

Voz 3 05:31 el voto así lo contaba Alberto

Voz 1751 05:34 eso Pozas esta semana en la antena de la SER esta es la crónica de un simpa de bótox en Madrid sucedió en una clínica

Voz 9 05:39 cercana al Hospital Gregorio Marañón la mujer se sometió a un tratamiento

Voz 0055 05:43 cimientos facial con bótox Isère dio a la fuga sin pagar cuando terminó con la excusa de ir al cajero a sacar dinero según fuentes del caso no fue difícil dar con ella había dejado sus datos por escrito había sido grabadas por las cámaras de seguridad del local incluso había olvidado la funda de un abrigo en un perchero sucedió en abril de este año veinte días después ya estaba sentada en el banquillo de un juzgado de lo Penal una condena recién confirmada por la Audiencia Provincial de seis meses de cárcel y la obligación de pagar los mil cuatrocientos cincuenta euros que costaba el tratamiento

Voz 0697 06:19 bueno se quedó S

Voz 1751 06:22 el abrigo en el perchero es que me me gustó

Voz 0697 06:24 en fuerte es que toda la Historia me encanta tengo que decir que me gustan muchísimo las crónicas Alberto Pozas titanes hemos me parecen maravillosa Si también podrían ser recomendarles como como lectura hago lecturas son son divinas ir escuchando eras tú cuando me lo me lo mandase pensé hay un cuento precioso mira seis Barral sacó el año pasado una antología de cuentos de una autora norteamericana maravillosa que es Jody Williams son cuentos escogidos se llama a la antología ir dentro escuelas escogidos hay un cuento que se llama centro de belleza que es la historia bueno no no voy a destripar nada pero es muy bonito porque te cuenta una chica que vamos dentro de belleza a a ponerse morena profesor dentro de uva que te cuento lo que pasa allí dentro lo que pasa en su cabeza yo pensaba ostrás es que este cuento al accionar el voto sí podría ser perfectamente un inicio y un final de cuento yo y Williams además justo en este cuento centro de belleza aparece Madrid de de refilón sí porque no los personajes del cuento te una historia maravillosa que para mí es lo más hermoso de esa historia y es que era una visita que cuenta que hace a Madrid al Museo del Prado hay un momento en el que de uno de los desnudos de Goya se cae unas escama de la pintura al suelo ya lo recoge y lo tiene como una especie de fetiche guardado en un cachito de pintura de Goya encaje entonces ahí me gusta mucho esta mujer de hecho y otra cosa que también me interesa ahí es como si yo lo hice un cuento con esta mujer si en vez Jody Williams yo lo hiciera se prevé imagínate que ya fue al cajero a sacar dinero pero el cajero era de reconocimiento faz tal entonces claro ella no era la misma persona después del voto entonces no es que huyera es que no pudo sacar el dinero porque ella era otra ella era otra era otra mujer ella en realidad suyo anterior se debía ese voto útil

Voz 1751 08:08 Gines Alberto Pozas contando eso lo de reconocimiento facial como me encanta

Voz 0697 08:12 daría yo yo creo que Alberto Pozas debería de dejar de ceñirse la realidad e inventarse cosas

Voz 1751 08:18 Alberto Pozas qué tal buenos días

Voz 9 08:21 bueno pues favor Alberto Pozas cuando honor

Voz 1751 08:25 Alberto eh tú tú has escuchado la la las ideas que te está dando voz no lo del reconocimiento facial tú tú tú te imaginas en una crónica futura diciendo esto

Voz 10 08:35 fíjate yo cuando estábamos así esta noticia me imaginada incluso porque a mí me gusta mucho imaginas mentiras que luego contra el las noticias porque no puede pero pero quedan muy gracioso yo imagínate cómo fue el juicio porque esto se resolvió en juicio rápido a los quince días entonces apareció allí la señora con la cara común bienvenida a De Juana y les digo y les dijo a la jueza dice que yo no que yo no me hice el tratamiento situar las cosas miro hombre señoras sí sí ha hecho el ejemplo el teatro se resolvió de la forma bastón

Voz 0697 09:04 de hecho me da una idea espero que a una editorial esté pendiente para un libro que sea Alberto Pozas las historias que me inventé no pude contar

Voz 10 09:13 claro claro no podemos sino que a mí yo estuve me imagino que a otro Almodóvar protagonizado por pues no sé por ejemplo por Carmen Machi haciendo haciendo de protagonista de señora que va a robar el voto me imagino también ha pues pues no se ha Bonilla por ejemplo cien molestias ministra tiene ya tienes de todo el elenco de Alberto médico y luego cuando Uche se cruza con Jon Kortajarena choca iba corriendo selección la pijos revisar la idoneidad esto

Voz 1751 09:41 esto ha sucedido esta semana en Madrid señores con la seriedad que la contaba Alberto Pozas porque es que yo cuántas veces la crónica entraría la risa todo el rato de de intentar contar esto de una manera seria

Voz 10 09:52 pero la gravedad de la primera pero luego al previamente me había tirado a media hora de risa que luego son los usuarios esto es que está poco valorado pero no reírse en directo cuando cuenta esto

Voz 9 10:02 Alberto Pozas gracias por traernos este momento de simpa de bótox Madrid radiofónica había muchos otros Scottie por muchas crónicas más Alberto

Voz 1751 10:20 bueno pues de los protagonistas de la semana en Madrid después de la publicidad vamos a escuchar ahora así las consultas que nos han enviado los oyentes muy bien al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete

Voz 1 10:34 no a mí

Voz 1751 10:37 cada una hacemos terapia tras las lecturas que recomienda Bob Pop en base a los problemas que nos envía a los oyentes así tres ocho uno cinco cinco siete siete seis vamos con la primera consulta que Nos manda Jorge y que tiene que ver con los límites la paciencia en un espacio público o Bob soy Jorge

Voz 11 10:52 en mi problema es esta gente cuando va por un paso estrecho y demás van una pareja de la mano es imposible adelantar los a veces son señoras amigas que van del brazo con el carrito iban muy lentas o o parejas enamoradas que el amor no les deja ir más rápido en Italia no hay hueco para pasar que que me recomiendas para esto qué libro que El libro me recomienda

Voz 0697 11:16 ay ay ay pero no saber Jorge

Voz 1751 11:18 estás enfadada el conjunto no pero lo quiero decir una cosa

Voz 0697 11:21 Jorge cielo corazón cariño tú no tiene ningún problema de verdad tu problema es este no tienes ningún problema tú quieres saber sobre problemas reales de verdad pues tuviera un libro hay una obra estupenda de un autor que se llama Julio Fajardo Herrero de título Asamblea extraordinaria publicada por Libros del Asteroide y ahí sí que te hablan de problemas de verdad de hablan de precariedad laboral hipotecas sin pagar soledades en pareja traiciones de clase imposturas dañinas ahí sigue te vas a encontrar gente con problemas le heló porque es fantástico te va a gustar mucho como consejito extra que quedó

Voz 3 12:03 camina despacio detrás de la gente que se quiere

Voz 1751 12:06 lo que se sostiene para no tropezar por la acera porque eso está muy bien y mientras caminas miraló observa imagínate sus historias pero muchacho

Voz 0697 12:15 no me digas Jorge

Voz 1751 12:17 el un hombre bueno a lo mejor no ha querido decir que es un gran problema dicho un pequeño pero en esa sección somos muy persiguieron con las palabras Puri Pérez su cultivo la usado bien bueno vale cuál es el tiempo máximo que has esperado para que te atiendan en un restaurante de Madrid bastante pero es que yo soy muy paciente y siempre tengo mucha vida interior

Voz 12 12:36 hola soy Pablo oí te quería preguntar a ver qué libro me recomendarías para esa gente que bueno para esos camareros que atienden antes al que acaba de llegar que tú que llevas veinte minutos esperando con cara de tonto con el dedo levantado gracias

Voz 1751 12:49 quiere consulta como fíjate consulta estás acaso ninguneando a este oyente que acaba de viento está acostumbrado a que atiendan a otros antes que él a vale puede esperar va a esperar la claro pero bueno pues vamos con la con la siguiente

Voz 13 13:03 hola qué tal soy Carlos tengo veinticuatro años y haber te cuento mi problema yo soy periodista y acabo de empezar a trabajar en una redacción por primera vez llevo saben de una semana uno de los colaboradores que me pone ojitos y la verdad es que no sé muy bien cómo gestionar esta situación es bastante más mayor que yo y bueno pues nada sino porque la comida en algún libro para ver cómo puedo tratar con él porque espero quedarme mucho tiempo aquí entonces bueno pues espero a tu recomendación muchas gracias

Voz 1751 13:30 Bob estás a tiempo quién es decir decirnos algo que no que no sepamos bueno voy a decir una cosa está voces de Carlos es nuestro Carlos el ex becario a mi me parece que es bastante parecida a de la pecera Carlos un momento por favor Rodrigo momento al estudio nombre pero lo normal y me encargo de que en caso consulta que lo ha mandado al audio de cuatro yo igual yo les voy mira ven Carlos hola ven ven ven vencieron no pero escucha una cosa me dejas a mí me decía yo tengo que estar velando por la integridad ganarlos en este momento no les vamos a dar nada

Voz 0697 14:08 se trata ves ahí al otro la pecera Un señor vale es mi marido llevamos quince años juntos y es colombiano hay un libro te a recomendar de Fernando Vallejo que se llama La virgen de los sicarios entonces tú Lete este libro no te cuento supongo que le pasa a la gente cuando

Voz 14 14:27 lo de hacer algo chungo aún colombiano y luego hablamos pero tuyo

Voz 0697 14:32 los solos ya no hace falta que sean Antena ni mantener a el folk recuerda Carlos La virgen de los sicarios Fernando Vallejo dejarlo hace entender muchas

Voz 1751 14:41 cosa bueno Carlos buenos días buenos días cómo estás lo primero te quieran hacer gracias por mandarnos este mensaje a nuestro consultorio yo creo que es de bastante utilidad ha dicho bastante mayor que yo te has dado cuenta de su bueno pop es un arreglo ya es decir el ha algo que no ese objetivo de unos dicho que no usted consultorio somos los muy objetivos pues es bastante mayor que Cary acepta lo bueno Marina oportunidad sino por la mía bueno vale arreglarlo ahora bueno vamos a la virgen de los sicarios Fernando a la virgen de los sicarios Carlos compañero gracias vamos a escuchar la última consulta que tiene que a ver con a ver como te digo yo voy a ver

Voz 9 15:20 cómo superar una ruptura

Voz 15 15:26 bien

Voz 16 15:33 hola Bob y Alejandro

Voz 17 15:36 quisiera que me tengo que dar un libro para un amigo que después de haberla todo medio año después con su pareja vaya sigue pensando en ella no aceptar su lectura

Voz 0697 15:49 pues mira te voy a recomendar un libro para tu amigo que acaba de publicar Black Ibooks Se llama arde tu casa ayer autores dan Marshall es un libro sobre superar rupturas no es un libro una novela divertidísima de un humor negro salvaje sobre superarlo todo sobre enfrentarte con una situación familiar y personal terrible para hacer un pequeño introducción el libro es la historia el autor en la historia real cuya madre está enferma de cáncer cuyo padre enferma de ELA y que tiene que volverse a casa a cuidar de ellos junto con su hermano dejar toda su vida dejar su trabajo lejos de ese lugar adaptarse a esa vida con sus padres el Ibex ha cuando el humor salvaje que es para cualquiera que creamos que no está pasando algo terrible en la vida darnos cuenta de que en realidad lo peor está por llegar y que son capaces negras siempre pero eso es así siempre que

Voz 1751 16:44 está porque llegas siempre lo peor está por llegar

Voz 0697 16:47 a lo mejor de todo es que hasta lo peor lo vamos a

Voz 1751 16:50 tras

Voz 0697 16:52 y con humor es muchísimo más fácil os recomiendo muchísimo de verdad arde tu casa de dan Marshall porque demuestra una frase que Andreu dice muchas veces Buenafuente y ha escrito y dibujado en un cuadro y es que reír es la única salida

Voz 1751 17:09 tú crees que te lo digo más que por qué me tengo que ir a publicidad Italia Gavà el consultorio crees que podremos escuchar ya la consulta de Pablo no se hayan de la que has pasado palabras sigue esperando esta

Voz 12 17:21 hola soy Pablo y te quería preguntar a ver qué libro me recomendarías para esa gente que bueno para esos camareros que atienden antes al que acaba de llegar que tú que llevas veinte minutos esperando con cara de tonto con el dedo levantado gracias

Voz 0697 17:34 pues ahora sí Pablo mira te voy a recomendar a un poeta un poeta que se llama Karmelo Iribarren se ha pasado veinte años escribiendo poemas en un bar a lo mejor empezó a escribir poemas porque el camarero no le hacía caso con lo cual la cosa buena de esta Pablo si es que está levantado puede estar con la manita escribiendo un papel poemas tan buenos como los de Karmelo Iribarren he traído uno para leer si me permites Pujol muy cortito Amaya

Voz 3 18:04 eso sí ya poseemos casi todo lo que nos iba a hacer felices puede decirse que lo hemos conseguido ya está ahora sólo nos queda comprobar hasta qué punto fuimos sinceros con nosotros mismos

Voz 18 18:47 cada domingo hacemos dile terapia aquí en A Vivir Madrid con Bob Pop con los mensajes que nos envía seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis notas de voz estoy poco preocupada porque no sé dónde está Carlos estaba

Voz 1751 18:59 antes en control está Mauricio también está pues no creo que no pues sin darle tenemos que parar vamos a hacer una pausa para la publicidad está lo favor solucionamos lo que ha pasado todo entre entre Mauro Carlos ir continuamos mejor