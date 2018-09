3.000 niños desaparecidos en Estados Unidos

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 1667 00:25 es el angustioso llanto de un grupo de niños migrantes solos sin sus padres en la frontera de EEUU hace meses que en la organización pro pública difundió este sonido obtenido en un centro de detección de la patrulla fronteriza norteamericana tres meses después la situación ha podido irá peor para mí

Voz 4 00:43 esos de esos chavales corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 00:47 qué tal buenas noches no podemos decir que debe ha ido a mejor

Voz 5 00:49 Marta porque la Administración norteamericana ha reconocido que ha perdido la

Voz 1667 00:54 Vista de casi tres mil niños que estaban a su cargo y que cruzaron solos la frontera

Voz 1510 00:59 sí lo que ocurre es que cuando los menores inmigrantes no acompañados son detenidos tras cruzar la frontera de forma ilegal pueden estar por ley un máximo de setenta y dos horas en centros de detención a partir de ese periodo son llevados a albergues quién se encarga de regular esto es el Departamento de Salud y Servicios Humanos que lo que hace para que no se satura en esos albergues es buscar una está miles de acogida unos tutores temporales su sponsors como lo llaman aquí que normalmente son familiares del menor son amigos entonces son llevados con estos sponsors y con ellos están meses incluso años hasta que el juez migratorio decida si se puede quedar en EEUU su si iba a ser deportado que está pasando bueno pues que una investigación del Senado ha revelado que el Departamento de Salud no da con el paradero de mil cuatrocientos ochenta y ocho niños lo que hace el departamento este es llamar por teléfono a a esa casa una vez al mes en estos casos el menor ya no está allí y entonces no tiene forma de saber dónde está por eso el Departamento de Salud matiza que no es que estén desaparecidos sino que están no localizados que consideran que no es lo mismo esto además se suma a que ya en abril ocurrió lo mismo con otros mil quinientos niños así que que sepamos este departamento ha perdido el rastro de al menos tres mil niños que llegaron sin papeles y solos a EEUU entre este año ya el año pasado

Voz 1667 02:24 claro Marta casi tres mil niños y yo no sé si hay algún indicio que nos puede indicar que al menos parte de ellos han podido caer en manos de mafias porque yo creo que es ahí donde está el riesgo no

Voz 1510 02:34 eh claro datos no tenemos pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos de protección de la infancia lo que tienen es mucha preocupación lógicamente denuncian que esto puede ser un riesgo para ellos no bien porque caigan en redes de explotación ya sea laboral sexual porque siendo utilizados como mulas para traficar droga o simplemente por ejemplo porque no sean escolarizados entonces los congresistas están presentando una propuesta de ley bipartidista para que esto se regule para que se dé un seguimiento de las familias a las que son entregados estos niños que se comprometan por ejemplo a acompañarlos a las audiencias migratorias que tienen periódicamente se trata básicamente de que el Gobierno federal asuma la responsabilidad de cuidar a estos menores aunque ya esté en esas familias de acogida

Voz 5 03:23 todo esto ha ocurrido en el marco de la política de tolerancia cero de Donald

Voz 6 03:27 San Gil chao España once y el de Street if it again de Weibo rastro y Kichi chapa

Voz 1667 03:39 una política que anunciaba en mayo el fiscal Jeff Sessions ya entonces lo lo dejaba claro sessions decía que si entras ilegalmente con un niño lo separemos en un mensaje directo a migrantes Marta una orden que luego revocó el presidente Trump en medio de un tremendo escándalo el de los el sonido de los niños enjaulados que escuchábamos hace unos minutos pero me gustaría saber qué relación tiene la política de Trump con los niños con estos niños no contactados con estos niños a los que ha perdido la pista no la administración

Voz 1510 04:08 bueno en la Administración ahora mismo tiene un caos de política migratoria iraquí esta situación de los niños no contactados después de pasar por los albergues federales es uno de esos síntomas de de este caos no qué es lo que pasa con la política de de tolerancia cero hace dos meses que no se separan a los niños de los padres al ser detenidos tras cruzar la frontera de manera y ahora lo que hacen es que se les detiene todos juntos pero la política de esta administración de criminalización constante con el indocumentado especialmente contra en documentado latino en la verdad es que no ha parado que hablaba de los sponsors esta semana por ejemplo conocíamos que los agentes de migración han detenido a decenas a más de cuarenta migrantes sin papeles que iban a hacerse cargo de menores no acompañados por ejemplo un niño de doce años cruzó la frontera de manera ilegal le dice a las ciudades que tiene una tía en San Diego las autoridades la contratan para preguntarle si se puede hacer cargo de ese niño latía dice que si al presentarse en migración para ir a por él la detienen por no tener papeles no bueno pues eso está pasando en EEUU igual que están pasando redadas en centros de trabajo donde las autoridades saben que la mayoría son hispanos sin papeles en factorías por ejemplo en campos de cultivo hacen redadas deteniendo en sus lugares de trabajo a decenas y decenas de personas y eso también está pasando en Estados Unidos y eso también es política de tolerancia cero

Voz 1667 05:43 claro cuéntanos para acabar Marta en qué situación estamos ahora y sobre todo que se sabe de los niños que sí que fueron separados de sus padres a principios de verano y lo qué ha pasado con ellos no porque ahí los vimos en esas jaulas escuchamos el sonido de propugna rica poco es un poco más se ha sabido

Voz 1510 06:01 sí fueron unos dos mil quinientos menores que fueron separados de sus padres todavía quedan cuatrocientos noventa y siete niños separados de cruzar la frontera esto fue entre mayo y junio fueron separados de sus padres todavía no los han podido reunificar a pesar de que desde hace dos meses hay una orden judicial que obliga al Gobierno a reunificar a estos niños con sus padres entre sus cuatrocientos noventa y siete menores que continúan solos en centros en albergues federales hay veintidós niños con menos de cinco años no se han podido reunificar con los padres porque en muchos casos los padres han sido deportados en otros casos los padres están detenidos porque además de ser acusados de cruzar la frontera a sin papeles tienen algún otro tipo de delito están cumpliendo cárcel por eso y por eso no les ha podido juntar y otros simplemente no los pueden contactar no los encuentra

Voz 1667 07:02 Marta del Vado gracias un abrazo

Voz 1510 07:04 lazo buenas noches en el pero

Voz 1667 07:07 Ama y vamos a seguir el rastro también a los minas que llegan a España

Voz 7 07:12 ahora mito europeos son más todavía son más de tres mil nadie en el caso español pues seguramente esas reconocen ni mucho menos de lo que realmente son ahí noches que aquí en Melilla en el barco en el palco que estar para Málaga Almería hace luego los barcos que sea el antes de Melilla Swan hasta veinte

Voz 1667 07:30 menores no acompañados cuya tutela enfrenta a las CCAA que no se ponen de acuerdo en un reparto justo de esa responsabilidad todo lo contrario de lo que hace y esto nos debería sonrojar a lo que hace Pakistán es el segundo país que más refugiados acoge después de Turquía y el Gobierno se ha comprometido a reconocer la nacionalidad a las nuevas generaciones a los descendientes de los primeros refugiados una historia que nos va a contar desde la zona Víctor Martín estaremos en Moria el campo de refugiados de Lesbos que acaba de abrir sus puertas

Voz 8 08:00 son ya niños adolescentes y adultos que vienen muy traumatizados por las garras al adquieren escapando pero lo que hoy en día es está haciendo intentar suicidarse son las condiciones David encuentro moría porque tenemos actualmente gente que lleva más de dos años y medio en estas condiciones de vida simplemente para que todo hizo una idea la semana pasada tuve de coser la muñeca yo misma a un menor no acompañado dieciséis años y a una chica de diecisiete años junto con su madre exceden intentado cortar la faena

Voz 9 08:29 claro por las condiciones de vida en la memoria

Voz 1667 08:32 contacta haremos con el personal de Médicos sin Fronteras en Lesbos para que nos detalle la situación allí dentro ya hablaremos de la mujer en los medios de comunicación el a corto Spain On the Line refleja los ataques machistas que reciben muchas compañeras de Mundo Express escucharemos lo que tiene que decir Greenpeace sobre la subida de la luz

Voz 10 08:52 de hacer pagar más a las empresas más contaminantes el Gobierno lo que está haciendo es subvencionar a las centrales más contaminantes de hecho acabamos de demostrar a través de una investigación que en los últimos veinte años a través de nuestra factura eléctrica hemos regalado casi dieciocho mil millones de euros a las grandes eléctricas para que siguieran contando

Voz 1667 09:14 pues venga empezamos porque este mundo como sabéis también importa

Voz 11 09:31 dentro París

Voz 12 10:36 sí

Voz 13 11:41 a punto de fuga

Voz 1667 11:45 y como anunciábamos vamos a seguir también la pista a los menores migrantes que llegan a nuestras costas pocos conocen esa realidad como José Palazón director de la ONG Prodein buenas noches José hola buenas noches nos contaba Marta del Vado al comienzo el caso de los niños desaparecidos en Estados Unidos hay casos así en España menores migrantes bajo la tutela del Estado a los que se les pierde la pista

Voz 14 12:10 eh hay quizás más que en Estados Unidos

Voz 15 12:12 el otro día sea Estados Unidos estamos

Voz 1667 12:15 hablando de tres mil los reconocidos por por la Administración

Voz 14 12:18 sí bueno en el ámbito europeo son más todavía son más de tres mil nadie en el caso español pues seguramente esa no reconocen ni mucho menos de los que realmente son mira te voy a dar un dato hay noches que aquí en Melilla en el barco los barcos que zarpan a Málaga Almería once los barcos que zarpan desde Melilla son hasta veinte niño sea imagínate son niño que además pasan la frontera se quedan en la calle de Melilla porque no que centros de Melilla porque no tienen confianza en el sistema de protección aquí en nombre y lo que quiere que intentan pasar enseguida a la península hay estar allí yo algún país europeo no

Voz 1667 13:02 eso son son menores José que viajan solos también no van solos

Voz 14 13:05 que viajan solos eh pero además con una salvedad no son son niños que vienen por tierra no son dime que cogen pateras pagando ni son niños que echan en la calle Niña que tengo un desarraigo muy grande sea no no seguramente no vienen por razones bueno pues lo que es un país que es un desastre no socialmente a punto de vista sanitario desde el punto de vista educativo el de dicta de de opciones laborales el punto de vista de democracia no entonces la muchas niñas que huyen de de eso no buscando una una opción mejor dónde dónde está no oí que de muy normal muy muy humana hacer eso claro pero estos niños son un niño lo que te digo que la mayoría en la calle son niños que ya estaban en la calle sufren un desarraigo muy fuerte familiar hay de todo tipo no entonces a la península son niños que rara vez aquí en Melilla identifican se sabe que son son niños que corren que vean que vaya tiene que tienen muy poca muy poca identificación soñar tan perdido tan perdido en España tan perdido que no primero en su familia en la pérdida resurgiendo de su familia no ahora te preguntaré

Voz 1667 14:28 el debate José sobre la tutela de estos menores que está abierto entre las comunidades autónomas pero antes me gustaría que nos aclarase es que marca la ley cuando el Estado se encuentra con uno de estos chicos migrantes solos que han llegado a nuestra nuestro país

Voz 14 14:42 la ley marca exactamente lo mismo que cuando nueva familia Puebla se dijo no usas tu tiene un hijo creo mi hijo la ley marque cuándo un niño padezca una comunidad autónoma así admitía la comunidad autónoma tiene no tiene la opción de decir lo tuteló o no lo Tupelo que es lo que parece hoy día que que dice la ley y la ley en absoluto y eso la ley dice que la tutela que haya automáticamente sobre la ciudad autónoma el responsable el director que haya en la correspondiente comunidad autónoma de los servicios sociales y padre de los niños no y eso no se puede evitar una opción sea eso es así es así por ley incumple la ley y bueno pues ahí estamos viendo en los casos de máster y todas estas cosas no hay que Mitre no tendrá que dimitan porque hicieron más pero no lo hicieron sin embargo por cuestiones tan importante como una tutela de menores pues parece que da igual no pienso así se lo que hay que hacer primar en primer lugar y sobre todo que cualquier otra cosa

Voz 1667 15:49 te iba a preguntar si el Estado destina los recursos suficientes no para garantizar esa tutela Portu respuestas entiendo que no

Voz 14 15:56 el Estado no no no en ciertas comunidades haría falta más efectivamente no me dio económico pues para para llevar a cabo una tutela que bien bien desarrollará ahora lo que podría haber también es un control del dinero que se manda por ejemplo aquí en esta ciudad donde estamos

Voz 16 16:13 eh

Voz 14 16:15 ese residen muchísimo dinero y nunca se de que ese dinero se aplique directamente sobre menores no una mejoría en el trato a un menor en la atención a me doble no no no sé no sé no se notas no cuando las cantidades de dinero que se requieren son tremendas no tiene que haber dinero y tiene que haber un control que se hace con ese miedo porque lo que no se puede hacer es permitir que se en el caso de que se cree un mercado que se tenían un valor y que en función de ese valor se cojan niños no se cojan niñas y niños venían niños vayan a sino que primero tiene que haber pues una atención la tiene que tiene que haber un dinero que se tienen que justificar y tiene que ser una salida distinta a la que estamos acostumbrados últimamente en el ámbito político de la decisión de comer

Voz 1667 17:10 ahora mismo como sabes José hay un intenso debate abierto sobre el reparto estos menores no entre las comunidades autónomas es Andalucía la que más inmigrantes asume a día de hoy

Voz 14 17:20 posiblemente se producía en la la lado tanto a donde llegan no en ese sentido así desde los Andalucía tiene que tutelar de forma inmediata porque Andalucía quiera o no quiera como he dicho antes no porque es así a los menores que les llegan otra cosa es que Andalucía se quede con la guarda de son menores que Andalucía tiene la tutela pero que Andalucía mantenga la guarda o los mandé a Cuenca podían en Cuenca yo mayor como cualquier familia un Coma donde duerma donde lo mantenga no teniendo la tutela de Andalucía que tenga la guarda Cuenca pagando lo que tenga que pagar ITA bien es verdad que no tiene porqué pagarlo Andalucía lo ver el el estado que yo creo que el camino y la donde se habla ahora de viene pues yo creo que se enviará un poco por ahí la tutela de quien lo recibe porque sino cambiar la legislación española ir Laguardia puedes de cualquiera que la quiera aceptan pero en condiciones fe condición era aceptable por supuesto hay que pagar ese trabajo no

Voz 1667 18:34 claro eso es lo que está debate ahora mismo no ese reparto esa solidaridad que pide Andalucía para la Tuta

Voz 17 18:41 a la I y la asunción de de

Voz 14 18:45 para la tutela yo creo que no puedo hablarle solidaridad yo creo que tampoco es que cuando se habla de él no se debe de hablar es una obligación que existe legal y no se incumple bueno imagínate que una familia no incumple la obligación de atender a su hijo no podía un iba a pedir a la cárcel el niño va a un centro de acogida hicieron porque con extranjeros tienen nacionales no no sé quién hace que la obligación de un político es un político o de un responsable de Bienestar Social responsable de Bienestar Social de la sitio tutelar a los menores y buscarle un sitio donde estén ya sean la propia comida o en otra pero la tutela de momento pinta no cambie la cosa sigue siendo siempre quiera o no quiera de ese político que tiene responsabilidades podrían dejas de la irresponsabilidad política buscar medios para poder deja bien no para que te hace años dan media hora es que los políticos hoy día están como intentando negociar otro niño o quitárselo de enmedio no eso no se político no se elegido

Voz 16 19:52 estar ahí para hacer eso

Voz 14 19:55 no para para hacerlo bien para hacer lo que tiene que hacer que América pues bueno la las que las capacidades de coger las capacidades necesarias para meditar al mundo de personas que mantener

Voz 1667 20:07 ya sea de forma apropiado

Voz 14 20:10 trastero como volví del Gobierno de la Nación para los gastos que que se ocasionen porque ese tratamiento no

Voz 1667 20:18 veremos en qué queda esto porque el debate sigue abierto entre efectivamente las comunidades José Palazón

Voz 14 20:23 lo que se tanto

Voz 1667 20:26 no yo así que no puede haber ahí sí

Voz 14 20:29 y después sobre esos pues bueno si hay opciones un debate de lo hago no lo algo bueno eso no hay que hacer hay que hacerlo efectivamente es lo que también te digo la vergüenza instituciones que tienen que garantizar que eso hay que hacerlo la instituciones vigilante por concretamente la Fiscalía pues cuando eso hay muchas comunidades que no lo hacen con actúen de una forma rápida no radical dijo no ha ido lo arreglen no porque se da lugar a los ver a todo lo que está pasando en mil niños perdidos cinco niños perdidos por toda Europa y en España sólo en España es saber cuánto no

Voz 18 21:11 José gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga un abrazo venga a todos

Voz 21 21:21 en qué

Voz 1667 21:24 no queremos desaprovechar la ocasión para conocer la situación en la que se encuentran los migrantes y refugiados del centro de Moria en Lesbos esta semana ha abierto las puertas para que todos sepamos lo que está pasando ahí dentro hay nos puede contar algo Luca Fontana coordinador de Médicos Sin Fronteras en Lesbos me unido al programa cómo estás

Voz 19 21:44 bueno huy dieran muchas cansados

Voz 1667 21:46 ponemos porque está siendo muy intensa la atención allí en en Grecia lo primero Luca cómo es ese campo de refugiados de Moria quienes viven allí desde cuándo lo más importante en qué condiciones están

Voz 19 21:56 bueno son hoy día que yo no era un campo que fue construido con una capacidad de tres mil y quién vive son hombres mujeres madres padres niños abuelos hay de todo hay de todo de muchos países la mayoría de cierre de Afganistán de la República Democrática de Congo ir como subida allí se vive como en el infierno hay personas una encima de la otra no hay espacio la mayoría de la gente vive en tienda de campaña traes cuatro personas pero en una tienda pequeña la que piezas Herrera un poquito más fríos que seamos viéndolas primeras lluvia un baño porque a distintas personas horas tras cuatro horas de este horas para coger la comida CATA días una botella de agua nosotros tenemos una clínica psiquiátrica en la que atendemos centro residen ciento veinte niños cada día y por un adulto es casi imposible consiguió un médico Éstas son la coalición de la vida en la cárcel de memoria

Voz 1667 23:05 diferente a esas condiciones cuál es el ánimo de los refugiados que están dentro Luca

Voz 19 23:11 es que es el hecho de que estamos hablando de gente que ha huido de un país en guerra que de torturas que han tenido que hacer un viaje en lo que han tenido que pasar a cualquiera llegar aquí en este campo y quedar atrapado a mí este año a veces que demasiado demasiado para he rumanos concebir aguantar con todo esto ya entonces a llevando la gente a la desesperación total y lo estamos viendo en nuestra clínica tanto hombres mujeres como menores

Voz 1667 23:49 bueno de hecho habéis constatado un aumento del número de intentos de suicidio esta semana hemos leído algo terrible que en sólo una semana habéis tenido que coser las muñecas de dos adolescentes de quince y dieciséis años para que no se cortan las venas las lesiones están dando incluso en gente muy joven no

Voz 19 24:07 tenemos a una actividad mental también para para menores Si claramente no conseguimos eh a ver todo todos los los menores que necesitan pro casi un cuarto de lo que hemos conseguido ver los problemas como de suicidios que intentaron se Quillo que hicieron heridas de ellos mismos ya esto no hay absolutamente normal como te decía tanto los niños como los adultos ayer también dos joven la cárcel en el campo esto es algo que sigue que es algo que ha vuelto a hacer la normalidad el intolerable y totalmente inaceptable en un campo que en teoría te quiere ofrecer protección a gente ella traumatizada

Voz 1667 25:00 habla abiertamente de un infierno que explicación encontráis porque ese están dando tantos suicidios

Voz 19 25:04 ahora esto por el trauma que supone vivir More ya está claro que estas críticas de contención de la política migratoria ahora de la de la Comisión Europea pues no podrán cero vendiera común sucesos porque si hay menos refugiado que llama a Europa tras el precio que está pagando un precio indica humana informar a las personas que quedan para años

Voz 16 25:28 no Iker dando incurriendo en puro

Voz 22 25:31 de miles de personas en miles de niños

Voz 16 25:35 por fin los medios de comunicación

Voz 1667 25:36 han podido acceder a ese campo como decíamos Luca crees que a raíz de las pésimas condiciones que esos mismos medios están constatando dentro de de ese centro mejorará la atención de quiénes viven allí

Voz 22 25:48 a mí lo que sin duda va a mí yo rara que por fin se está hablando de este problema la el flujo migratorio nunca paro nunca pero llevo aquí desde negro no ha habido nuevas llegada yo ahora hemos llegado el nivel de emergencia estamos viviendo aquí es una emergencia hizo una crisis humanitaria porcino gracias a los medios de comunicación se está hablando eso está mostrando al mundo entero lo que está pasando en este país

Voz 1667 26:20 es importante no porque el invierno está a la vuelta de la esquina y no sé si las condiciones dentro de Moria son las óptimas no para para soportar ese invierno el frío

Voz 22 26:30 no ir a esta esta razón es importante que el Gobierno griego en la Comisión Europea haga algo una respuesta rápida ahora que es que llegue el invierno tiene que haber más de cuatro mil personas que viven en tiendas de campaña extienda que cualquier otras personas debería para irse de camping unos días en la playa está no son más no es posible para unas familias para niños pastar limpiar madre en esa situación el invierno puede ser muy duro en esta ciudad ya en el dos mil dices seis personas murieron en invierno intentando cada calentarse ahora no querremos esperar otra tragedia para ver una respuesta de la Comisión Europea y el Gobierno griego

Voz 1667 27:12 desde luego Luca Fontana coordinador de Médicos Sin Fronteras en Lesbos gracias por estar con nosotros suerte

Voz 23 27:37 quitando el tanto conducta Punto de fuga tanto Pablo Morán de impacto ambiental vetando culpan de Europa

Voz 1667 27:51 pues seguimos en punto de fuga si antes hablábamos de los problemas que se plantean aquí para la acogida de los menores migrantes resulta sonrojante compararnos con países como Pakistán que aunque desde hace tiempo es el segundo país del mundo que más refugiados acoge se ha comprometido a conceder la nacionalidad a la segunda generación de inmigrantes a los hijos de los primeros refugiados estamos hablando de Center

Voz 0861 28:14 Nares de miles de personas nos lo va a contar

Voz 1667 28:17 por nuestro corresponsal Víctor Martín La

Voz 0978 28:19 tenía que divide Afganistán y Pakistán se conoce como la Línea Durand unas montañas que en los últimos cuarenta años han cruzado millones de personas millones de refugiados que huyeron de la invasión soviética de la invasión estadounidense de la violencia talibán ideó una infinidad de inestabilidad permanente es en la actualidad viven en Pakistán casi un millón y medio de refugiados afganos que se suman a los doscientos mil refugiados de Bangladesh que abandonaron su país en la Guerra de la Independencia ahora al Gobierno paquistaní quiere darle la ciudadanía a los hijos de estos migrantes es decir a los refugiados que nacieron en territorio paquistaní que llevan décadas viviendo en el país

Voz 24 28:56 el tema de ha

Voz 0978 28:58 Don

Voz 24 28:59 ya hay Nicanor Pas por dímelo donde un hombre

Voz 0978 29:02 el primer ministro Imran Khan lo anunció en un discurso en Karachi en el que se preguntaba cómo es posible que en cuarenta años no se le haya dado un documento de identidad a tanta gente tal como establecen las leyes del país

Voz 25 29:14 yo ten private Kelly o arcano una

Voz 0978 29:17 all you can insistió días después en el Parlamento donde reafirmó que esta medida tiene también el objetivo de reducir la violencia ya que como los refugiados no tienen papeles no pueden acceder a empleos muchos acaban abrazando la delincuencia

Voz 26 29:30 sí le va a dar todo

Voz 27 29:33 temblaban handling las tertulias paquistaníes

Voz 0978 29:35 en estos días de debates entre quienes dan la bienvenida a la iniciativa y quiénes la reciben con escepticismo hay de hecho fuerzas políticas que ya han mostrado su rechazo y que se lo pondrán difícil al Ejecutivo de Can este paso sería muy significativo porque hasta ahora los gobiernos paquistaníes habían impulsado las repatriaciones masivas de los refugiados afganos que vuelven a un país sumido en la violencia

Voz 28 29:57 esta crisis en la gente eres tú tú no

Voz 0978 30:03 Alija Lodi la representante de Pakistán en la ONU decía que la paz en Afganistán sólo se puede restablecer con las negociaciones entre los diferentes actores

Voz 28 30:11 a que están a tu Play Fútbol

Voz 0978 30:16 afirmaba que Pakistán está preparado para jugar un papel constructivo en favor de la reconciliación en Afganistán

Voz 29 30:22 Busquin pues tranquilo Way Piscu focos son Afganistán Mínguez eléctrico solución Tutto conflicto

Voz 0978 30:28 por su parte Filippo Gandhi el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados visitó recientemente a los afganos de Pakistán lo más importante decía es centrarse en buscar una solución política al conflicto fomentar el desarrollo del país a largo plazo es lo que creará una solución para el problema de los refugiados tuvo incluye

Voz 29 30:46 el equipo azulgrana aseguró que

Voz 0978 30:49 el Gobierno paquistaní le ha prometido que en caso de que haya más repatriaciones Éstas serán siempre voluntarias

Voz 23 30:59 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 1667 31:02 Virginia buenas noches qué tal buenas noches qué es lo peor que te han llegado a decir

Voz 18 31:07 a través de las redes pues mira

Voz 27 31:09 no te lo puedo decir porque no me acuerdo porque son comentarios que los leo me molestan más o menos pero automáticamente los anuló en mi memoria ahí de Mi cerebro porque no quiero que me ocupen ni el más mínimo porcentaje de mis pensamientos no entonces no se sabe supongo que lo mismo que a todas sus a mí me han llamado llamado zorra fea gorda en fin todo lo que quieras no pero ya hemos llegado a tal punto que ya ni siquiera yo por lo menos no soy capaz de quedarme con uno claro claro recuerdas pero en ese momento los ignoradas Virginia tú respondes a esos mensajes no suelo responder hubo una época en bueno a los insultos burdos iraquí simplemente insultos no restó no jamás nunca lo he hecho no si hay alguien que a modo de insulto dice algo que está mínimamente argumentado pues en algunas ocasiones ha respondido ahora ya no lo hago practicamente

Voz 1667 32:08 nunca nuestra invitada es Virginia Alonso presidenta de la Plataforma en defensa de la libertad de información cuyo objetivo es el seguimiento y difusión de ataques a la libertad de expresión e información de eso de esos ataques tienen mucho que decir compañeras periodistas como Virginia y periodistas expuestas continuamente a ese machismo extremo a través de las redes

Voz 30 32:33 la primera que que encontré

Voz 9 32:35 fue Salma como Week fue la primera vez que yo denuncié a la gente no no tenía realmente conciencia de que eso fuese un problema real ni siquiera yo es decir yo que estaba acostumbrada a dar noticia sobre sobre mujeres que en el mundo físico sufrían acoso y maltrato no podía concebir que lo que yo estaba sufriendo el mundo virtual fuese acoso o maltrato psicológico y me costó mucho me costó mucho aceptarlo porque yo lo minimizado pruebas yo pensaba caros aquí voy a ir con esto Antena suena reír de mí la amenaza la agresión

Voz 31 33:18 en mi caso que es permanente y muy cotidiana coincide siempre con asuntos delicados au o en los que la sociedad está muy polarizada o bien cuando abordamos que yo a bordo

Voz 27 33:29 esta frecuencia asuntos que tienen que ver

Voz 1727 33:32 con igualdad de género las periodistas hacemos entrevistas agresivas cuando una entrevista es dura el hace un periodistas una entrevista profesional y muy documentada sí los políticos y quiénes tienen liderazgo social alimentan esa doble manera de calificar el trabajo de unos y otros naturalmente que alimentaron una cosa

Voz 0145 33:50 lo que creo es que hay que hacer una distinción desde quién lanza ese mensaje y quién lanza ese ataque yo creo que no es lo mismo una persona anónima que lanza un mensaje a la que hay que denunció al insulto o amenaza o hay un político detrás o una estructura digamos más creada o institucionalmente más protegida

Voz 1667 34:07 esto es lo que cuentan Lara Ciscar Pepa Bueno y Ana Pastor en Spain on the Line un corto en el que ha participado la plataforma que preside Virginia en el que se habla reflexiona sobre este fenómeno pero el machismo Virginia ya existía antes de las redes que ha cambiado exactamente con con la aparición de este nuevo canal de comunicación

Voz 27 34:28 a ver las redes lo que favorecen es una interacción permanente del usuario el lector para los que trabajamos en medios sólo oyentes supongan vuestro en vuestro caso no lo cual es enormemente positivo porque a través de las redes pues ha ocurrido cosas fabulosas como el 15M por ejemplo no hay prácticamente toda la disidencia política intelectual la puedes encontrar en las redes sin embargo ese digamos movimiento y de respuesta inmediata lo que ha provocado es que muchísima gente se sienta muy cercana a gente a la que se sentía muy lejana os Hay una de esas personas somos los periodistas no en los medios de comunicación lo cual tiene un punto muy favorable para nosotros que nos ha obligado a los medios muchas veces hacer reflexiones que nos habíamos planteado hasta que nuestros lectores nuestros clientes nos han alertado de algunas cosas pero también tiene este otro problema que esa cercanía muchas veces al final supone una inversión una invasión de espacios que sobrepasa todos los límites no yo creo que eso es un poco el el resumen entonces el machismo del final es algo que efectivamente de existía de antes existe desgraciadamente seguirá existiendo pero que siempre encuentra el vehículo para hacer daño para molestar para incordiar para reivindicarse en las redes es un vehículo perfecto para poder al final lo que reflejan es la propia

Voz 1667 35:57 la sociedad no oí cómo me dices tú pues invadiendo quizás esos espacios tú me decía antes que responde a los ataques ignorando los quizás olvidando los pero sí que hay debate sobre sobre esto no sobre si hay que responder o no cuando se debe responder Virginia

Voz 27 36:14 yo sólo respondo a ver y no siempre que los al necesitaría días de setenta heridos

Voz 4 36:20 claro claro esto puede sobre todo pensando en todo es otra de muchas compañías yo tengo un trabajo

Voz 27 36:26 casi dos de diría yo soy codirectora del diario Público y además presido la la Plataforma en defensa de la libertad no tengo horas en el día os allá para hacer todo lo que tengo que hacer como para estar respondiendo a cada uno come pregunta o redes me insulta no entonces cuando creo que el ataque que me dicen a través de redes merece puede Ménez por la pena porque supone dejar claro un posicionamiento mío personal o de alguna de las o de la empresa para la que trabajo de la ley entonces en ese caso respondo vale hoy por ejemplo antes de venir aquí alguien me ha hecho no sea que las feministas es tal que recibís dinero público para tu tener tus gastos privado algo así no recuerdo el comentario no como diciendo que me estaba lucran no por defender el feminismo no de dinero público no entonces sí que me ha parecido oportuno decir porque no lo había dicho nunca que yo no cobro como presidente de la ley entonces les respondido no les respondido realmente puesto un tuit en bebiendo su tuit para que no sólo se entere de que yo no cobro como presente de la ley sino que todo el mundo lo sabe lo sepa no pero ni siquiera es una respuesta es bueno es un una apostilla digamos escucha

Voz 1667 37:38 vamos el documental una reflexión sobre la diferencia no de de este tipo de ataques son todos los ataques iguales es decir es lo mismo una expresión machista un comentario de carga machista de un político de un de alguien con un con un cargo público que alguien que haga anónimamente un ciudadano que siga

Voz 27 37:55 no no es lo mismo no es lo mismo tienen muchas más consecuencias y peores que lo haga un cargo público o alguien que está en un partido político hacia un periodista que eso signifique un indicador claro de que está intentando coartar su libertad de expresión con lo cual es muchísimo más grave a que lo haga un ciudadano anónimo que no conocemos no también dentro los ciudadanos anónimos hay rangos John esto siempre digo Salah el acoso para que sea acoso tiene que ser algo sistemático sostenido en el tiempo luego hay muchos que para mí yo los llamo siempre los pellizcos de monja todos estos que están aquí P cada dos por tres y muchas veces están coordinados y lo sabemos que están coordinados porque en cuanto hablamos de determinados temas te llegan setenta comentarios de setenta bípedos que tienen diez seguidores no

Voz 0861 38:46 obviamente hay algo no que les dice ahora

Voz 27 38:49 contra esta sabe eso pero yo eso no lo consideró acoso por ejemplo

Voz 1667 38:54 es muy diferente este acoso al que sufrís este tipo de ataques a las mujeres con cargos de responsabilidad pública con la exposición pública como la vuestra el que puede sufren una mujer anónima

Voz 27 39:05 yo creo que sí yo creo que nosotras recibimos por lo menos más Ma por lo menos más o me refería en cuanto a al sentido no de esos ataques

Voz 1667 39:15 la carga machista si puedes sala

Voz 27 39:18 creo que la cargas la misma esa ahí creo que que en cuanto una mujer se significa políticamente ideológica ante el feminismo es política porque es política y es derechos humanos porque reclaman una igualdad que no existe da lo mismo la mujer que lo haga lo que pasa es que obviamente tiene mucha más repercusión que lo hagamos ciertas mujeres que tenemos una cierta visibilidad pública a que lo haga una mujer que no la conoce prácticamente nadie que apenas tiene seguidores no sales merece mucho más la pena atacarnos a nosotras las mujeres que tenemos esa visibilidad que a una mujer no lo conoce nadie pero vamos me consta que la carga de los mensajes es exactamente la misma porque lo veo entre mis propias seguidoras a gente que cuando a mí me insultan a lo mejor salen a defenderme lo hace en cualquier comentario ibamos ella ellas Machete no

Voz 1667 40:05 esto cómo se resuelve no sea este tipo de actitudes Virginia estamos acabando ya a través de la educación es suficiente cuánto habrá que esperar para que en fin este machismo tan tan duro oí tan extremo que que recibís muchas de vosotras porque es así venga a ver yo creo que estamos en un momento en el que el hay una real

Voz 27 40:27 son fortísima no y es lógico que exista esa reacción porque aquí en España el movimiento del ocho M fue muy fuerte fue absolutamente notorio mucho más que en otros países y esto pues siempre ha provocado un repunte reaccionario entonces yo creo que es lógico que esté ocurriendo todo esto no estoy de acuerdo contigo esto es un problema de educación pero también es un problema de gente que se siente y como los espacios que tienen ganados desde hace siglos de pronto

Voz 0861 40:57 ya no los tienen tan ganados no os lo cual no quiere decir que hay cambiando bueno no

Voz 27 41:01 el hecho de que nosotras lleguemos a ciertos espacios no quiere decir que ellos no tengan acceso la realidad además es que te siguen teniendo muchísimo más acceso que nosotras no pero bueno es lógico que se produzca un acoplamiento vale osa como se comentaba el otro día en el encuentro que celebramos aquí en Madrid te de feminismo y medios hay una un cierto desconcierto en ahora mismo entre muchos hombres no que creo que es lo que creo que nosotras tenemos que ayudar también a suavizar un poco ese sentido cuando se sienten agredidos sentirse agredidos creo que también es nuestra tarea intentar que eso no sea así porque ese no es el objetivo de nadie no pero creo que de momento tiene difícil solución cosa creo que esto va a ser a muy largo plazo saque en muchos años veremos cómo las cosas se van normalizando y mientras tanto pues a las que nos toca aguantar todo esto pues tendremos que ir denunciando cuando toca echándonos Lahm en la mochila como llevamos haciendo desde hace siglos muchísimas cosas y tirando para delante y seguir peleando para estar donde creo que nos merecemos esta

Voz 1667 42:06 sí con el apoyo de muchos más hombres que son los que los que reconocen todo esto que que los que os atacan Virginia Alonso como somos vecinos pues casi casi que otro día te pasas por aquí por la SER si hablamos de más cosas

Voz 27 42:18 pues de encantada cuando quieras muchísima plata

Voz 32 42:22 el Mundo Express

Voz 0861 42:26 comenzamos hoy nuestro viaje en Yemen porque la situación sigue siendo crítica especialmente para los más pequeños Save the Children alerta de que son ya más de cinco millones de niños los que sufren malnutrición o están en situación de hambruna por culpa de esta guerra recordemos en la que participa la coalición internacional liderada por Arabia Saudí repetimos el dato pues se ha pasado desapercibido cinco millones de niños sufren malnutrición vamos a ampliar esta información desde Beirut con Oriol Andrés y con un ejemplo terriblemente gráfico

Voz 33 42:58 hay niños tan débiles por el hambre que no tienen ni fuerzas para llorar así describe Save the Children la situación en un hospital en el norte de Yemen hay una hambruna sin precedentes que amenaza con matar a una generación entera la organización estima que treinta y seis mil niños morirán este año debido a la malnutrición y el pronóstico podría empeorar por la renovada ofensiva de la coalición saudí contra las he ido a través de su puerto entrada al país el ochenta por ciento de alimentos básicos combustible y una ayuda humanitaria esencial la interrupción parcial o total de su suministro podría causar miles de muertes el temor es tal que el sólo cierre de la carretera que une Jude de ahí la capital sana ya grabó el escenario lo explicará a los representantes de Save the Children Yemen

Voz 0861 43:38 la suya

Voz 33 43:40 a dos respondieron al cierre de la carretera con un aumento en los precios de los alimentos que se doblaron en algunos sitios así gente que podía permitirse comprar comida ahora ya no pueden unos precios disparados que sumados a una devaluación de la moneda del tiempo ochenta por ciento cunden a muchas familias millones de menores en la inseguridad alimentaria

Voz 0861 43:57 pues no sólo España vende bombas a Arabia Saudí ojo Alemania se suman realista el país germano ha aprobado también la venta de armas de artillería Arabia Saudí a pesar de haber anunció también la suspensión de estas operaciones con los países involucrados en la

Voz 9 44:12 la guerra de Yemen

Voz 0861 44:17 irónicos también están sufriendo una auténtica pesadilla en la República Democrática del Congo donde el ébola sigue causando estragos el dato que ha puesto sobre la mesa Unicef lo acredita el último brote de ébola en la región de Kivu Norte ha dejado a ciento cincuenta y cinco niños huérfanos dio Don de sólo trece años es uno de ellos

Voz 9 44:39 mi mamá

Voz 34 44:41 primero fue mi madre ella enfermó primero después el virus se expandió todos en nuestra casa contrajeron la enfermedad todos murieron de ébola perdí a toda mi familia ocho miembros de mi familia murieron no puedo suicidarme debo seguir viviendo tengo que seguir vivo como se funden legal

Voz 0861 45:05 el ébola es una amenaza rápido y letal la hepatitis C es lenta pero también extremadamente destructiva los pacientes que conviven con este virus han tenido una mala noticia esta semana la Oficina Europea de Patentes ha decidido mantener el blindaje de la patente sobre el sofocón huir uno de los medicamentos vitales para estas personas porque les cura el problema es que esa patente permite que laboratorio Geely at puede imponer unos precios exorbitados a los países que financian este fármaco ante esta decisión organizaciones de diecisiete países se han concentrado frente a esa oficina europea en Múnich para desafiar esa decisión y hacer un llamamiento al boicot internacional en esa movilización estuvo Elena Urdaneta directora de Médicos del Mundo

Voz 35 45:50 esta patente inmerecida contribuye al monopolio de ideas y evita que cientos de miles de pacientes en Europa reciban el tratamiento asequible porque permite a las empresas presionar a los gobiernos para que paguen precios exorbitantes por medicamentos que salvan vidas esta decisión de la Oficina Europea de Patentes es muy grave por lo que significará para que los nuevos medicamentos contra el cáncer que están saliendo al mercado actualmente puesto que su precio es diez veces superior al del sofocón rubios creemos que es vital que las organizaciones de la sociedad civil puedan desafiar al sistema de patentes en el grupo porque es la única manera de evidenciar la tolerancia la oficina

Voz 9 46:25 europea

Voz 4 46:31 uso sobre la factura de la luz esta semana bueno hemos escuchado los

Voz 0861 46:34 planes del Gobierno para mitigar el imparable aumento del precio de las eléctricas pero nosotros hoy nos hemos preguntado dos cosas primero que se esconde detrás de esos precios abusivos y segundo cómo cambiar el modelo de consumo en nuestro país bueno hemos pedido ayuda a Sara a Pizzi nato responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace y ojo porque vais a escuchar un dato brutal un dato que desconocíamos Greenpeace ha puesto cifra a cuánto hemos regalado los españoles y a las grandes eléctricas para que sigan contaminando en España en los dicen no se está aplicando la máxima de quién contamina

Voz 10 47:10 es decir nosotros pagamos las facturas quién contamina no paga nada lejos de hacer pagar más a las empresas más contaminantes El Gobierno lo que está haciendo es subvencionar a las centrales más contaminantes de hecho acabamos de demostrar a través de una investigación que en los últimos veinte años a través de nuestra factura eléctrica hemos a lado casi dieciocho mil millones de euros a las grandes eléctricas para que sirvieran contaminan lo que nosotros detectamos es que hay tres grandes distorsiones eh que hacen que las facturas de los obra es de las empresas crezcan cada vez más la primera es una enorme concentración del sector eléctrico en manos de cinco grandes empresas Endesa Viesgo elepé Naturhouse e Iberdrola esto provoca situaciones de abuso en el mercado eléctrico por un lado es abusos que han sido no sólo documentado sino incluso multados cuanta más renovables o cuanto menos consumo haya en el mercado eléctrico cuanto más bajarán los precios de la electricidad cuanto más aumentamos nuestra demanda o consumo de combustibles fósiles más aumenta los precios lo tanto la política anti renovables de los últimos diez años está marcando nuestra dependencia de los combustibles caros importados por lo tanto nos está abocando a tener factura cada vez más caras a menos que impulsemos rápidamente las energías renovables y el autoconsumo era ciencia energética en España

Voz 17 48:40 en Rumanía

Voz 0861 48:44 preside desde ayer es llega otra noticia preocupa ante Rumanía entre los pocos países de la Unión Europea que todavía prohibe el matrimonio homosexual pues bien lejos de intentar arreglar esa indefensión igualar los derechos sociales el número rumano quiere cerrar esa puerta sea como sea este país va a celebrar un referéndum para cambiar la Constitución y cerrar la puerta al matrimonio homosexual

Voz 36 49:06 ahí el país mayoritariamente cristiano ortodoxo con una población de diecinueve millones de habitantes someterá a votación popular cambiar la definición constitucional de matrimonio de unión entre dos personas para que conste como unión entre un hombre y una mujer eliminando así cualquier posibilidad legal para que una pareja gay pueda casarse en el país así lo ha anunciado la primera ministra socialdemócrata

Voz 9 49:27 como allí a la consulta

Voz 36 49:29 qué será los días seis y siete de octubre se realizará después de que organizaciones religiosas y conservadoras reunieran tres millones de firmas para exigir esa reforma de la Constitución este referéndum una está en contra de las minorías sexuales tal y como especulan algunos sino que es el efecto de una petición ciudadana ha dicho la portavoz de un gobierno que ante el riesgo de que la baja participación en la consulta anule el resultado Se necesita un treinta por ciento de votantes para que sea válido ha decidido ampliar el plazo para votar a dos días

Voz 0861 49:56 de vuelta a España esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que van a diseñar un plan para actualizar el censo de fosas de desaparecidos para localizar a las víctimas del franquismo ampliamos con Alberto Pozas el responsable de Memoria Histórica Fernando Martínez no se atrevía

Voz 0055 50:12 hablar de plazos este mediodía pensar también que tengo

Voz 37 50:14 puestos pero nuestro actual presupuesto cero para memoria histórica se tendrá que dotar

Voz 0055 50:19 pero asegura que todas las comunidades se han comprometido a sacar el proyecto adelante un plan exhumaciones de víctimas del franquismo

Voz 0861 50:24 no con tres pilares ampliar el mapa de fosas

Voz 0055 50:27 el día refleja menos de dos mil quinientas en todo el país un banco de ADN y finalmente un censo de víctimas de la guerra y la adicta

Voz 37 50:33 dura que nos permita conocer el alcance que tiene la violación de los derechos humanos en España durante la Guerra Civil y el franquismo

Voz 0055 50:42 el Gobierno y comunidades volverán a reunirse en cuatro meses también está previsto censar aquellos edificios o monumentos construidos por presos y represaliados

Voz 1667 51:06 bueno pues nos vamos seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter arroba Punto de fuga también en el podcast de nuestra web pero bueno creo que no había tenido oportunidad de hacerlo todavía pero

