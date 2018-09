"Epi y Blas eran pareja... pues nunca me lo hubiera imaginado (guiño guiño)"

Voz 1 00:00 Dani Garrido

Voz 2 00:03 no seré la fotografía vamos a ver Ponseti la fotografía de izquierda a derecha hola Meana habla Laura Pous Escorial ola de izquierda

Voz 0645 00:14 derecha se Daimiel al contrabajo lamentable espectacular sobre contundente recién llegado de Nueva Orleans después Alfredo Relaño al Bakio dominio de la situación aire sureño fantástico Laura Martínez a los teclados

Voz 3 00:33 madre

Voz 0645 00:34 si no les sabiendo no esta rascando la falda Pacojo diríamos que es la fusión perfecta entre José María Cano y Stevie Wonder bien gracias después de izquierda derecha al violín dice la que el Ara Malikian de la SER todos darme un par de veces en la barraca el violín a ver qué te parece ahí Lorca con el bajo Ivor salino Francisco José Delgado vecino hay encabezaría oye oye de ganar nada vería el sombrero quince no regala me voy a quedar Montaner bueno macho la fotografía que había por aquí a la batería Ponseti por fin algo que a mí me va recién salido recién salió de la escuela White más lindo Ponseti Star

Voz 2 01:26 no sé si me hubiese dedicado bueno Mc mantiene la foto de la banda sonora de de las

Voz 0645 01:36 Jesús Gallego Satriani a la guitarra eléctrica bien decía su bolso en el manejo de las cuerdas parece que es un robamos Cúcuta

Voz 4 01:44 pero bien bien bien

Voz 0645 01:45 es verdad que algún natural haber otra Freddy a ver a la trompa Jordi Martí

Voz 5 01:52 sido la foto sale detrás

Voz 0645 01:54 a

Voz 1 01:57 de Castellar

Voz 0645 01:58 esto ahora lo hablamos pero cambiamos para mi es el mejor de la foto sí Carreño y Romero con la trompeta parecía me muchísimo Louisa May Davis que mofletes que que potencian el pulmón de sintonía Laura con la mirada que bien

Voz 1 02:15 Petra Carreño Le veo bien siempre siempre

Voz 0645 02:18 bueno bueno vamos Merea mínima pero ahora contamos con otros la foto eh aquí Carrusel la tenéis de los periódicos de este santo país también bueno que tomar pero aquí hay una estrategia hacen más entrenador Álvaro Benito le cayó el clarinete pero pero nunca me robó los sonaba como querellado clase Ponseti después le dejó la batería estuvo hay enseñando me emocionó al respetable

Voz 1509 02:47 que si emociono a Pons la fue para Axel

Voz 0645 02:50 Torres sacó un sonido muy profundo queda declinante intimista llegó al corazón los trombones de Memphis que se llaman así carbono para Kiko y Santi Cañizares madre mi estilo funky totalmente Jordi una docena seleccionando a las rodillas girando el instrumento de izquierda a derecha muy coordinados buena Fire vaya para Iturralde el saxofón la reencarnación del mismísimo Charly Parquer

Voz 1 03:23 Cerro objeto es correcto

Voz 0645 03:26 lo que pudo infló pulmón verdura que has dicho muy bien un abrazo grande para la banda

Voz 2 03:33 bueno Cortés

Voz 1 03:39 en resurgir Vicky blande en los periódicos del día

Voz 0645 03:45 las esculturas la banda sonora del del deporte lo hemos hecho con cariño para los oyentes de Carrusel a veces parecerá música para vuestros hay dos a veces tendremos malos su buenos días para hacer otra cosa pero con mucha ilusión Laura ha quedado claro cada uno está en su papel la arroba carruseles una foto la tenéis en arroba personalizado una eh Jordi Martí hombre pues queráis yo

Voz 1606 04:10 Martí parece el mafioso que financia la banda no

Voz 0645 04:13 bueno está aquí también el making of en arroba Carrusel hay un making of ahí en la peña con sus risotadas historias el maquillaje más había Laura Photoshop puede confirmar que no había Photoshop en alguna circunstancia de los sí

Voz 1 04:25 proveen donde no lo hay no lo hay no estaba demasiado

Voz 0645 04:31 entre Ponseti no no no no no no no

Voz 1269 04:34 perdona ya verás tiene mucho pecho Daimiel no tenía ojeras yo hay dos cosas Laura que me han llamado la atención

Voz 1 04:41 a ver el pelo el pelo de Antonio Romero que tiene más pelo que en la vida real lo bueno que tiene mucho

Voz 6 04:50 he dicho que tiene más colores que en la vida real me voy me voy me gusta más el el fondo de Daimiel y Relaño

Voz 0684 04:59 lo que parece que son ellos de verdad parte que están actuando parece que esta Vanessa tocando

Voz 0645 05:04 tranquilamente el instrumento Si y que visten así

Voz 0684 05:06 me gustan sus conmilitones

Voz 1 05:09 el único están posando correcto le daba al tema

Voz 3 05:12 la precisión yo no soy el que está detrás de todo es hoy el que está en lo más

Voz 2 05:17 chao fotógrafo decidió que Jordi Martí que mide dos metros quince Aún así se tenía que subir encima de una caja de refrescos

Voz 1509 05:25 decidieron dijeron Por favor una pose seria de Big Bang tal y tú te fijas en la fotografía no y los oyentes pueden ver en arroba Carrusel podrán ver que sólo hay una persona sonríe sonriendo como como partiéndose la todos además Jordi Martí

Voz 0645 05:39 claro el patriarca el patriarca lo hemos hecho con amor estamos de estreno es un fotón y Teresa M que no fue en arroba carruseles los periódicos muy buenas tardes a todos bien

Voz 2 05:48 venga bienvenido deportivos con Borja Cuadrado al frente de Carrusel hemos contado en Levante

Voz 7 05:58 dos Ruggeri City Simon Sevilla seis tres deben Carriço André Silva ir Sarabia

Voz 0645 06:06 vaya partido a partir de las cuatro y cuarto de la tarde enseguida la primera conexión Villarreal Valencia a las ocho de la tarde el Betis Athletic Club hizo cerraremos con el partido de la jornada Barcelona Girona DSK uno veremos si la vuelta en enero es en Miami en Pernambuco pose yo el área Miami

Voz 6 06:24 bueno yo ya lo he dicho en el show business

Voz 1704 06:28 las motos al descanso como ha ido Motorland es una verdadera pasadas sobre todo la carrera de Moto GP en lista de Marc Márquez segundo Dovizioso tercero Iannone cuarto Rins en el Mundial marque saca ya setenta y dos puntos a falta de ciento veinticinco doscientos veintiún puntos mar ciento cincuenta y cuatro Andrea Dovizioso muy lentamente el Risk ha terminado cuarto pero Dani ha sido un carro con duelo entre Espanyol y los italianos ya que también se ha metido por un rato ahí a a tocar en las narices a Marc Márquez que ha terminado finalmente primeros la sexta victoria de la temporada en Moto2 ha ganado Brad Being there segundo Vandal ya tercero Baldasano y cuarto Alex Márquez en Moto3 también gran victoria de Jorge Martín por delante de su rival mundialista el italiano ve y aumenta su ventaja el español trece puntos entre Jorge Martín Chequia ahora mismo así que pinta bien el Mundial de Moto3 y pinta muy bien el Mundial de Moto

Voz 0645 07:16 P Carrusel hasta la una emisora espero mañana enseguida el gallinero Naga en cinco minutos el gallinero nueva edición y atención al sorteo de Carrusel deportivo y sorteando de Carrusel deportivo una camiseta del equipo ti te de la gana de perder el segundo en número la talla manga larga manga corta nada de primera segunda tercera equipación ciudad ilusión que por ejemplo se ponga Ponseti llegaron a ver este tiene Iturralde González lo que sea pero una camiseta una camiseta oficial del equipo que queráis que hay que hacer Escorial bueno pues estar muy pendiente con pulso de Axel mal Antena de la cadena ser efectivo

Voz 1704 07:50 Clemente donde vamos ir poniendo las pistas de Axel Torres va a pasar por aquí en torno a las seis y a partir de las siete y media abriremos teléfono

Voz 0645 07:57 Nos para que la gente llame vamos a dar

Voz 1704 07:59 siete pistas buscamos un gol un gol si lo sabéis tienes que llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0645 08:07 bueno e todavía no nos cogemos Tour no

Voz 1704 08:09 allí luego a partir de las siete y media decidiremos quiénes entrar en antena se refiere Abortar es verdad por teléfono si tenéis la suerte de hacer de acertar el gol os lleváis la son siete de pistas vamos con la primera atentos

Voz 0645 08:21 la primera es el saxo el gol se Marc

Voz 8 08:24 en un derbi de una comunidad autónoma

Voz 0645 08:27 bueno eso es la primera

Voz 1 08:31 derbi si alguna comunidad autónoma nos lo vamos

Voz 0645 08:34 sólo hay una persona Quique sabe cuál es la respuesta porque aquí se ha negado a decírselo si ni al director de Carrusel deportivo no pronunció ni a los técnicos a nadie lo sabe Escorial porque luego claxon y que evidentemente no voy a decir ni mu porque si no luego me coge buena ahí está la primera pista

Voz 7 08:50 un héroe tengo sabe seguro sí sí sí

Voz 0645 08:52 más vale pero no digo nada nueve cero dos catorce sesenta sesenta alemán en el Ciudad de Valencia vaya meneo que le ha pegado el Sevilla Levante muy buenas

Voz 5 09:01 buenas Hacienda tremendo dos seis goleada por todo lo alto

Voz 9 09:04 el conjunto hispalense decía Pablo Machín al terminar el partido que había planteado el encuentro como un intercambio de golpes y hay evidentemente han sido más eficaces aunque quién vea el partido o al menos sólo la primera parte se sorprenderá porque a pesar de uno cuatro al descanso el mejor de Sevilla había sido Thomas vas hasta incluso Morales perdonó la posibilidad empatar el partido con un posible el dos dos porque el guardameta checo ha hecho un auténtico partidazo pero sin duda partidazo el que se ha marcado Sarabia asistiendo para que Benger ya haya hecho un hat trick además de los goles marcados por André Silva por Carriço para contraprogramar lo que ha sido desde luego una decepcionante goleada para el Levante mismo Quico Catalán acaba de anunciar en conferencia de prensa que adelanta el periodo electoral a diciembre de dos mil dieciocho su mandato terminaba en diciembre de dos mil diecinueve porque considera que es responsable por su parte el llevar adelante tres proyectos muy importantes para el conjunto granota la remodelación integral de su estadio con una nueva semi cubierta la inauguración de una nueva ciudad deportiva en Nazaret un barrio muy próximo a lo que es la capital del Turia y la democratización del club después de haberlo saneado con una deuda que se encontró de noventa y cuatro millones de euros que tenía por delante y ahora mismo la cuenta está a cero por lo tanto Quico Catalán se ve fuerte para seguir siendo presidente del Levante ya decidido presentarse en diciembre por cinco años más al consejo de administración de la entidad granota por lo tanto una muy mala noticia para el Levante hoy por la goleada feliz para el el conjunto hispalense que sin duda ha encontrado otra vez el camino del gol después de los cinco que le endosó al Standard de Lieja en la Europa League pero sin duda una feliz noticia para el levantino entendiendo que en el mejor que puede seguir

Voz 0231 10:43 al frente de este proyecto es el presidente Quico Catalán

Voz 0645 10:46 dos seis ha ganado el Sevilla hoy noticia veremos con la presencia de Levante y a partir de las cuatro y cuarto de la tarde otro derbi en la cerámica dos equipos necesitados después de lo que pasó en Europa el Villarreal no pudo pasar del empate ante el Glasgow Rangers de cerrar el Valencia que cayó ante la Juve en el debut de la Liga de Campeones en la temporada el centenario Pedro Morata Ximo más mano

Voz 2 11:06 Xavi Isidro y los comentarios en Carrusel de Javier Subirats mira el portero Santi Cañizares a la Morata muy buena

Voz 0684 11:12 hola qué tal muy buenas tardes desde el Estadio de la Cerámica quién Villarreal no veraniego sino casi más diría yo el sol tropical practicamente más Erazo al césped del Estadio de la Cerámica la primera preguntas saldrá a flote el submarino amarillo levantaran el vuelo los muros el gol de Marcelino a quién le aprieta más el nudo de la corbata el Villarreal por lo menos ha ganado tiene cuatro puntos el Valencia todavía no conoce lo que es la victoria en la Liga tres puntos tiene nada más hay novedades y sorpresas en las alineaciones por parte del Valencia recordar que no están no pueden ser de la de la partida porque no están di convocados por lesiones Garay con dos ya Iván y el vas que ha vuelto Cockell han a la convocatoria de puede seis meses largos de lesión desde el quince de marzo que en el Villarreal no pueden ser de la partida porque están también lesionados Bruno Cáceres If Javi Fuego los onces están ya decididos Isora oficiales por parte del Villarreal Xavi Sigre muy buenas quiénes van a formar

Voz 10 12:11 qué tal muy buenas bueno siete cambios con respecto al equipo que no pasaba del empate el pasado jueves en la Europa League ante el Rangers jugará Asenjo Hong portería defensa de cuatro Jaume Costa lateral zurdo Mario lateral derecho Víctor Ruiz y Álvaro pareja de centrales repite el argentino Funes Mori como medio centro defensivo veremos si con el cuatro cuatro dos clásico con el rombos y dibujamos un cuatro cuatro dos clásico Funes Mori Trigueros doble pivote Fornas

Voz 1269 12:36 la Jung en bandos es decir no juegas Antic

Voz 10 12:39 porla ya arriba en principio la pareja con más gol del submarino Carlos Bacca llenar

Voz 3 12:44 bueno y atención al once de el vale

Voz 0684 12:46 se porque sorprende no juega

Voz 3 12:49 Rodrigo

Voz 7 12:50 no juega Guedes

Voz 0684 12:53 juegan estos neto en la portería Puccini lateral derecho Gaya lateral izquierdo Gabriel Paulista hay día Cadí que es novedad con respecto al partido de la Juve en el centro de la defensa juega el doble pivote que quiere la afición del Valencia juega forzado porque si estuviera vas o estuviese con dos o Copeland no viniera de seis meses de lesión no jugar y este doble pivote que van a jugar Carlos Soler ir parejos los dos por el centro Ferran Torres el joven por la derecha Cherie ser jugador cedido por el Villarreal sin cláusula del miedo por la izquierda y arriba juega Santi Mina aquí Gameiro es el once inicial para mí sorprendente de Marcelino García Toral en este partidazo que vamos a vivir aquí en el Estadio de la Cerámica con arbitraje de Jaime Heras de a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en el Carrusel deportivo de la cadena

Voz 0645 13:47 el Villarreal Valencia cuatro cuarto ocho de la tarde el Betis Athletic a partir de las veinte cuarenta y cinco el Barcelona Girona y estamos preocupados por lo que ha acontecido en el Mallorca uno Albacete tres esta mañana estamos

Voz 0460 13:57 desde el Xisco Campos jugador del equipo local que ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y que ha permanecido inconsciente durante unos minutos tendido en el terreno de juego las va a última hora era la tranquilizadora como está Pedro Morla qué tal muy buenas

Voz 11 14:12 buenas pues a falta de comunicado médico decir que el jugador está estable así que tranquilidad y nos comentaban que sufre una fuerte contusión y una brecha que se ha hecho pero en todo momento el jugador ha estado consciente iba a pasar la noche en el hospital simplemente o precaución van a explorar ne pero no en principio nos comunican que que está estable

Voz 0460 14:36 sino un choque gracias Pedro con el futbolista de del Albacete que estamos Perianes durante todo el día pero nos dice Pedro que que está bien y nos alegramos más

Voz 0645 14:44 la nacional esta cuando el Chelsea y está perdiendo el París Saint Germain en el partido de Francia abren la daño

Voz 1269 14:51 no se lleva a quince minutos ya el partido del París Saint Germaine y ya está perdiendo como le pasó ante el Liverpool ha tenido algo de mala suerte ha marcado rabioso en propia puerta pero el caso es que está uno cero perdiendo contra el Rennes contra el equipo local hoy el

Voz 0645 15:05 en ese partido cero cero en el partido

Voz 1269 15:08 el Londres de derbi entre West Ham Chelsea de momento sin goles hay que decir Dani que no ha ido bien en el primer partido de Lillo e Iniesta juntos Lillo en el banquillo y está jugando Wiesel Kobe ah perdió por cuatro goles a cero con un agua Red hoy también tenemos a las cinco de la tarde un arsenal Ewerthon en la Premier League jugará Cristiano porque no está sancionado porque es liga italiana a las ocho y media y Noone Juventus

Voz 0645 15:30 dos minutos el gallinero ya lo podéis seguir atrapado

Voz 1 15:32 de de Carrusel a través a través del canal de dos somos nosotros podéis compartirlo con la que el gallinero de Carrusel de la fotografía siga Especialistas secundarios presenta

Voz 0645 15:44 el tema del día el tema lo vamos a hablar enseguida Antón Meana hola de nuevo te has pasado la la mañana a la Asamblea de socios compromisarios del Madrid no ha habido demasiada sorpresa Si un mensaje claro de Florentino que verbalizó una posición que ya esclarecidos aquí del Real Madrid espetos respecto al partido de Miami pero luz verde para el nuevo Bernabéu sol primero

Voz 0231 16:02 Luz verde con una mayoría absoluta de la Asamblea desde primera hora de la mañana ha explicado Florentino Pérez a los socios del proyecto de reforma del estadio más de mil votos a favor ir cuando tenía que intervenir para hablar de temas relacionados con el deporte con el fútbol el primer equipo Cristiano Zidane qué pasa con el partido en Miami le mandaba el siguiente mensaje a la Liga Florentino Pérez

Voz 12 16:23 Billy que no vamos a ir a EEUU nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no se a qué intereses responde pero no hacen no responden a los intereses de los clubes ni de los aficionados

Voz 0231 16:38 luego por tanto nosotros nos negamos rotundo este mensaje lo recibía finalmente vas escuchando a Florentino Pérez pero es que ahora el presidente de la Liga tiene otra disputa en directo ahora mismo diez minutos le ponía un tuit Luis Rubiales que decía lo siguiente si la Liga mantiene horarios disparatados recuperaremos la competencia para la temporada diecinueve veinte vergüenza para aficionados ingente de fútbol a más de treinta grados no se puede jugar a determinadas horas golpes de calor por decenas inadmisible en la Real Federación Española de Fútbol estamos hartos pues bien le ha contestado hace cinco minutos

Voz 0645 17:14 Javier te es una batalla digital los tiempos cambian y un absolutamente digital que éste produce nada hace bien minutos Antonio

Voz 0231 17:19 amigo Luis Rubiales mucha demagogia hoy en Aragón GP XXXII grados ciento catorce mil personas al sol disfrutando de las carreras sin quejas por cierto este agosto torneo de niños en Las Rozas Ever Great Real Federación Española de Fútbol a treinta y seis grados no se puede recuperar lo que no es de uno en esta frase Javier Tebas habla de que la Liga pone horarios de los partidos sin preguntar a la Federación porque digamos que esa licencia la alquila pagando un dinero que la Federación toma pues bien para el año que viene hay que negociarlo si quieres ponerte horarios me tienes que dar dinero cuando nuevas a dar pues bien es lo que están disputando en redes sociales

Voz 1509 17:58 Diego hace año y por eso pone los horarios que nos ponen

Voz 0231 18:00 es que los lo negoció Larrea antes de perder las elecciones el que fuera tesorero de la Federación entonces van a ser las primeras negociaciones con Rubiales Tebas tienen guerra ahora mismo online en tiempo de Carrusel

Voz 1 18:13 es muy importante no en cualquier caso podríamos Pla

Voz 1509 18:16 ante el debate no a la Audiencia si le parece aceptable que los dos responsables de dos de los estamentos más importantes del fútbol español la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional estén ahora mismo hace seis minutos según las

Voz 1 18:29 eso te iba a meter

Voz 1509 18:30 enzarzados en cosas que competen y afectan a muchas personas como son los jugadores de los clubes de Primera de Segunda B F

Voz 0645 18:37 no es el fútbol universal pues vaya imagen que están dando los dos mandatarios fundamentales de nuestro fútbol mira tenéis efectivamente lo hizo el seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve en arroba Carrusel con las hasta que el gallinero de Carrusel podéis hablar de este de este asunto este debate que se ha generado ahora mismo Jordi Martí aunque ser rápidamente información de fuentes de la Liga respecto al partido de Miami ya la declaración tan potente Florentino Pérez esta mañana

Voz 0985 18:56 si Florentino como dice me Ana dicen no sabemos no sabemos a qué intereses responde lo de Miami que lo que nos dicen fuentes próximas a la Liga es que lo de Miami lo llevan los mismos relevan que son los que organizan la gira americana de Barça Madrid etcétera que algo a Florentino le tiene que sonar es decir que los americanos también la ofrecieron a Florentino la posibilidad de jugar en Miami según fuentes próximas a la liga lo que dijo Florentino es primero que vaya el Barça el Barça nos dice que levantaron la mano Girona hay Barça que son los que se llevan el gato al agua pero en todo caso cuando Florentino dice no sabemos

Voz 3 19:36 a qué intereses responde lo de Miami

Voz 0985 19:38 esto de Miami lo lleva la misma empresa que sí invitar al Real Madrid a la gira europea que enriquece por supuesto a clubes como Barça o Real Madrid

Voz 0645 19:47 lo seguiremos deporte en directo mundial de contrarreloj por equipos Borja Cuadrado da ni saludos soy entregas rusa en la Akon

Voz 0231 19:54 ha estado el Mundial de Ciclismo en tres minutos va a tomar la salida el Movistar no va a ser fácil conseguir la medalla pero no es imposible porque tenemos un equipo con buenos rodadores como Imanol Erviti como Mar Soler como ya a su término el portugués Oliveira a las tres y cuarenta y tres minutos saldrá el equipo favorito el de la actual campeón

Voz 1 20:10 el de Tony Blair a punto de llegar la gran batalla entre los mejores equipos del mundo más

Voz 14 20:15 por otro lado iban a Dani qué tal carro Carolina Marín campeona del Abierto de China de bádminton veinte trofeos sumo Ayala onubense en su carrera además ha ganado uno de los dos

Voz 1284 20:27 de los tres grandes que le quedaban en la Liga Iberdrola se han disputado tres partidos en la mañana del domingo Sevilla dos Sporting de Huelva uno Granadilla tres Valencia cero Logroño dos Real Sociedad dos desde las tres veinticuatro minutos de partido Málaga cero Betis cero y además una buena noticia porque Paquito Navarro ha recibido el alta hospitalaria después de que ayer en el máster de Portugal se rompió uno de los cristales y sugiera cortes en la rodilla llenos

Voz 15 20:50 bueno estoy en en redes sociales

Voz 16 20:53 es Paquito uno Crystal cero

Voz 2 20:55 señoras señores ha llegado el momento el gallinero en carros hola soy muy buena Meana que ese Jordi Terrades

Voz 0645 21:11 que la foto es tremendo si los pelos tres y Juan Ochoa el uno que Gay sigue vosotros que nos podéis ver a través del canal de Youtube de Carrusel deportivo a través de las redes sociales y que podéis opinar con ese hasta que el gallinero de de Carrusel is sobre el tema del día en el seis tres seis cero veintitrés cero noventa El día armar calentito encima de la mesa

Voz 1606 21:35 está muy calentito estaréis de acuerdo conmigo que una de las noticias de esta semana en la que Emalsa han afectado de manera emocional porque apela nuestra infancia ha sido lo de Epi

Voz 0645 21:43 las sí sí sí

Voz 1606 21:46 quizás los legendarios personajes de Barrio Sésamo

Voz 1 21:48 no eran pareja no no claro seguro

Voz 1606 21:52 claro eso lo he dicho el guionista sí que la pareja que de hecho uso era él era una tratado de su

Voz 17 21:57 ha habido un poco pero Barrio Sésamo la rocola dicho que no son

Voz 2 22:04 habrá que llevar a cambiar

Voz 1606 22:05 aquí lo que no se estrena la productora que que Epi Blas no pero es una sí que son simplemente que son muñecos y pero lo cierto es que discutible a Mista noticia pues más recordó dos mitos de la infancia y esto es lo importante yo lo que quiero compartir con todos los oyentes de Carrusel Iker otros oyentes comparten con nosotros pena los otro infarto ya mitos en el se era Jordi por ejemplo los Pitis serían los puños no

Voz 3 22:29 ah sí por supuesto pero sobre todo viendo pero antes pero es que yo tengo un recuerdo muy potente de Dallas

Voz 1 22:39 a poner las venga luego lo mutante de va esto

Voz 1606 22:42 sí puede ser perfectamente un referente de la infancia y queremos que los bueno ponemos ese personaje esa persona que al verla o al escucharla Pam pasa este nuevo la infancia te recuerda tu infancia el envío por ejemplo era pues éstos los Epi Blas o Pamela Anderson

Voz 0645 22:58 cuál era la mía vuelve al tú no hay no hay un orden por eso es un orden para después para cada uno de los tripa malos tripas el tuyo es el mío pensaste en Los Ángeles y yo os digo que sí

Voz 5 23:14 Ángeles de Charlie vale

Voz 2 23:16 a saber de los vigilantes de la playa

Voz 1606 23:22 mucho mejor que nadie puede ser tú puede ser los Pokémon Super Mario Bros

Voz 0645 23:29 es una foto

Voz 1606 23:31 no no va carrusel o también llamando al seis tres seis cero veintitrés cero veinte nueve unos de mensajes sobre vuestros infantil hablando de mitos de la infancia tenga una llamadas de mensajes sino de alguien que ya es un mito para nosotros aunque nosotros somos un mito para él se trata de Alfonso VI es Alfonso el niño de Granada que es fanática de la NFL

Voz 0645 23:51 les hacen este mensaje Ponseti porque esta mira

Voz 1490 23:55 hola hola Carrusel deportivo sí Alfonso Lara y quería decirle a Ponseti en fin manía Bibi llevamos dos a cero los dos primeros partidos ellas también quería comentaros sobre la camiseta que vaya hacia que los niños también queremos

Voz 1509 24:22 también queremos eso la calle pequeña

Voz 1 24:26 el saludo

Voz 1490 24:29 G

Voz 18 24:35 además cuál el jefe corriente que tenemos

Voz 0645 24:40 recalan un par de camisetas de todos los colores a hay problemas sabe Ana llame

Voz 1 24:49 necesito que me dé la talla que no las

Voz 1606 24:52 suele salen seis tres seis cero veintitrés cero noventa

Voz 1 24:58 el niño de cinco años Bonillo niño está muy otra de mandarle una M una L

Voz 2 25:04 para el niño

Voz 18 25:15 Carrusel deportivo con Dani

Voz 0645 25:18 dos

Voz 19 25:21 penaltis a los que gritan gol sin complejos a los que no

Voz 26 27:18 es casi escuchando la Cadena SER la emisora que escuchan escucharlo

Voz 20 27:27 enviar pero muy poco como que escúchanos bicis

Voz 27 27:31 bueno es una forma de deben de un producto Face esto al famoso pues famoso lo lo lo oye Angulo consume tal famosa sí pero de un producto según se usa mucho

Voz 28 27:43 me parece una entero de comunicación ya pero es decir que lo que pasa es que si no pueden escuchar la Cadena SER Si pasar que la ser decide quién les puede oir y quién no no no presume estás rabia una radio abierta todos sí pero qué pasa con los vale

Voz 26 27:59 la Cadena Ser

Voz 18 28:46 el Deportivo con

Voz 0645 28:47 Dani Garrido

Voz 17 28:50 no me importa todos muy buena y tenemos la claro que tenemos receta vamos la costa

Voz 0802 28:58 el tradicional ella estaba para para Meana que tiene que aprender tiene la cocina de su tierra y no en Meana no son no son fabes eh venga vamos a tener un cachorro con rápidamente además es muy sencillo si Cachón José que os gusta algunos le echan espárragos y dentro de poco echarán hasta berberechos

Voz 0645 29:15 en una clasificamos dos filetes de

Voz 0802 29:17 de buena calidad filetes de ternera a ser posible circuitos más o menos del mismo tamaño bueno estos filetes se rellenan con jamón queso no leches nada me gusta con Jamal también de buena calidad también se pone la el otro filete encima Se pasa por harina Se pasa por huevo batido claro se pasa el pan rallado o sea porque ni en abundante aceite con buena temperatura también lo ponen sería una hoja de Umbrella para quitarle el exceso de grasa hice sido estaría bien acompañarlo con unos patines dicen allí en en Asturias el fritas intervino con un pimiento si es posible del piquillo porque de los que tienen Iturralde no nos va a dar no bueno pues esto es un cacho a la semana que viene otro

Voz 2 29:59 lo que más

Voz 1509 30:01 sí

Voz 0514 30:02 cómo va la operación pimientos por cierto Iturralde pues tenemos buenas noticias hemos terminado ya os habéis terminado ya este fin de semana además en fin de semana pero yo siempre les doy un SMS cuatrocientos kilos tiene dos kilos

Voz 0645 30:15 Zamora que desde mañana ya no la familia verdad conmigo ay en el choco acordado ahora

Voz 32 30:19 ya en mi casa sabes que había una queja formal sí

Voz 0645 30:22 por qué no

Voz 6 30:25 pues si tu casa es tu casa porque son de gran impacto en tu casa habrá pimientos y haré todo lo posible para que los prueben en tu casa y tú no

Voz 1 30:34 vale

Voz 0645 30:38 no

Voz 1 30:39 no me dijo nada

Voz 16 30:43 esta jornada de pimientos habrá una pequeña remesa para Carrusel deportivo

Voz 6 30:46 volviendo Laura la la foto de la banda sonora del deporte que es la de la de la SER que me hay mucho mucho maquillaje

Voz 16 30:54 a mí me pusieron una capa muy gorda sueca había mucho feo agosto

Voz 0645 30:58 pero por encima de practicar una intervención quirúrgica

Voz 6 31:03 para lo que tenemos que contar es la realidad y la verdad no no no no cuentes porque no puede

Voz 1509 31:09 cerca había dos salas de maquillaje y una sala una persona que está aquí

Voz 1 31:14 para la presidenta para hora y media para la directora de Deportes hora tuvo la reina de la fiesta pues no se queda ahí estamos haciendo mereció la pena bueno Laura primera primera dual

Voz 0645 31:31 unas dudas que nos plantea la gente en redes sociales como como fue la distribución de los instrumentos

Voz 1 31:36 pues cada uno iba agarrando el que le daba la gana

Voz 0645 31:39 eso no fue así no fue así no no estaba todo peor

Voz 1509 31:42 dado amiga una dirección de marketing que conducía el asunto y a cada uno le repartían un instrumentó hubo cambios después en el directo porque bueno pues igual uno descompensada al lado del otro había alguien muy alto alguien muy bajos hubo determinados cambios eso sí Gallego se tiró a la guitarra eléctrica

Voz 1 31:58 no la belleza

Voz 0645 32:02 ya tres por Salinas había tres cosas mías que son los correctos

Voz 1 32:05 Pacojó perdí verdad otra excelente y otros se puso Daimiel creo no muy bien y

Voz 1509 32:14 yo diría que la peor idea fue darle las baquetas de la batería Ponseti

Voz 6 32:19 él no estaba una de las fotos totalmente de acuerdo es decir pum rompí Pale

Voz 1 32:24 una hora que estuvimos una hora una hora

Voz 0645 32:29 se sí

Voz 1 32:31 Atxondo Adif a una hora que me lo voy a si llega

Voz 0645 32:39 a maquillarse sólo seis a las siete de la mañana salimos a las

Voz 1 32:42 tres de la tarde recto no

Voz 1509 32:44 eso no es exagerada la verdad es que no sé que os queréis llega en la vida si os parece mucho estrés

Voz 1 32:50 maquillas te coja hola qué tal buenas tardes estamos todavía tiene el trombón de Memphis

Voz 20 33:04 yo la única experiencia musical que tenía

Voz 15 33:06 la cuando juegas uno que cantaba algunos domingos la verdad que estaba ahí un poco raros estaba un poco raro pero bueno perfecto luego cuando eche un ojeada al lado me di cuenta

Voz 1 33:17 debilitaría bastante ignorancia música

Voz 3 33:20 crías matizar y decir han por los gestos brilla por cómo coge

Voz 20 33:26 llegan los instrumentos accidentalmente con eso pues ya sabía es que músico

Voz 0645 33:31 no no no no no

Voz 6 33:33 que no lo incite a meter amargamente de la banda

Voz 1 33:36 la ya no Small me Pérez quién sabía acogería

Voz 1509 33:38 estropeada uno echado por ejemplo tú no sabías verdad O'Shea Yossi hombre

Voz 1 33:42 es una pena porque mira que eso también lo había cantado en algún que otro

Voz 3 33:46 a lo mejor soleares custodió digamos cuéntanos Jordi yo esta esta magnífica fotógrafa de la banda de los deportes de la Ser estado comparando con otros grandes cuadros de la historia y sí fijáis si tomamos como referencia el cuadro de Las meninas Las Meninas de Velázquez le pedimos que el hubo más alto tan tras como se refleja un espejo la figura del Rey Felipe una bueno pues eso majestuosas que harán cuando no pero fijaos que en los cuadros no tienes vergüenza quién aparece en la parte más alta suele ser digamos la parte más importante del cuadro

Voz 15 34:27 no os invito aquí pero meninas tiene clara para vamos lo que a mí me Nina será la cabeza tú serías Felipe IV

Voz 3 34:35 año iraní arenga serial Las Meninas estoy todas las medidas no tengo ningún problema promedio pintor Diego Velásquez o el propio Velásquez que podía

Voz 0645 34:44 yo soy Velásquez

Voz 33 34:47 sabes Jordi Jordi tú sabes que Felipe IV tenía una adición al sexo no tuvo cuarenta y seis hijos no te digo una cosa más

Voz 3 35:00 bueno sí ahora estoy durando de Fernando Xavier le tenía una cierta de formación

Voz 0645 35:07 digamos en África bueno asegura que los podéis ver pues opinar sobre la fotografía si os parece buena mala o muy bueno excelente lo que sea cualquier cosa quién fue el viví Laura yo creo que Jordi Martí Jordi ical

Voz 1509 35:22 embargado también con con Daimiel eh

Voz 1 35:25 oye ese también

Voz 0645 35:31 y para mí porque es que el baño parece que ha nacido con él ha sido para tocar el voto

Voz 1704 35:36 yo no pero Daimiel está muy bien

Voz 0645 35:39 el examen lo único que tiene las manos cuesta como se tiene que el instrumento que tiene entrenando

Voz 2 35:44 mira ahí así sonaba de me daba

Voz 0645 35:52 sí

Voz 6 35:54 estaría sobre y miel toca el contrabajo porque tiene las manos acuéstate con la Cordish

Voz 1 35:58 pero eso nada tiene Samara que de machaca todo por ahí pero en realidad era cuando estamos calentando toda

Voz 0645 36:11 a echar raíces cubanas el hombre pues nada algo algunos de de todos estos habrán sido mitos de la infancia de algunos que estará escuchando Carrusel deportivo Arman

Voz 34 36:22 yo por ejemplo Épila será un ellos pero uno de Tarzán Tarzán Tarzán

Voz 35 36:31 eh

Voz 17 36:37 el grito claro

Voz 1606 36:37 a SETI en aquel mono medio desnudo que cruzaba la selva colgado una alianza con taparrabos pegando gritos

Voz 3 36:44 has dicho el ser humano si es medio mono medio humano

Voz 34 36:50 de un hombre la verdad es que sigo yo coche pero es que ahí Tarzán la imagen que ha cambiado mucho el Tarzán de hoy en día

Voz 1606 37:01 no es como vosotros pensáis bueno pero estoy haciendo vosotros no yo oye su nombre negocios Fernández

Voz 37 37:06 no no primero primero a un hombre a hombre no

Voz 1 37:10 a medio mono lo que no era un hombre

Voz 0645 37:12 el negocio pequeño empresario me gusta es decir amén vale

Voz 1606 37:15 yo ha decido cortarte has montado por de negocios

Voz 5 37:20 turismo rural turismo rural a una casita en el campo que Jenni yo compremos la recordemos remontémonos habla como mono pequeño para a esa gente que quiere ver del estrés de la ciudad buscar un lugar donde

Voz 0645 37:36 el delito con eso donde

Voz 5 37:39 pues por las noches que vuela caca de vaca donde el pan sabe a tomate saben a pan y el vino sabe también que parte de África se monta un delito ataque ala fuera de Toledo acto un poco pijo burgués el fin de semana

Voz 1606 37:55 ah vale Toledo tiene más tiempo buseas no pero una cosa entonces el hotelito que es tradición castellana o rollo africano que tiene

Voz 5 38:01 soy humano mezclado dos estilos para un lado habrá perdiz y mazapán por otro habrá animales con ñ móvil mañana

Voz 3 38:09 no incluyan

Voz 0645 38:12 arañas y arañas

Voz 3 38:14 mira pequeños perros que lleva Miguel bueno

Voz 5 38:18 no podemos encontrar Liana en los árboles donde enseñar ellos a los niños al grito de todo a luego por la noche cuando los pequeños estén acostados Jenny yo haremos un espectáculo erótico

Voz 0645 38:37 con aliada si preside qué significa ser

Voz 5 38:39 pondremos los dos únicos de una piel de león eh

Voz 0645 38:43 hemos a tanta me parece lo de semi era lo de ser me quita lo erótico quita lo por

Voz 1606 38:53 vale hoy una cosa que estaba rondando los oyentes y mucha gente aquí en la misma Chita

Voz 5 38:58 o lo que sea

Voz 1606 39:01 sumarse marcha proyecto no la Liga pasada no reconocería ex

Voz 8 39:05 Tarzán que nos deja fuera el para Evin tengo una cosa es lo que te digo que arrieros somos ya ya Arriero Harrier y todos somos

Voz 1 39:18 yo estoy contra titulo Jenny yo pudimos con esa perra

Voz 8 39:24 tú te vas con Shane yo te da lo mejor de mi vida mi Hayes años mejores bananas

Voz 1 39:32 tu nombre

Voz 8 39:33 a sigas

Voz 1 39:37 lo que es bueno verás muy era pobre chico bueno pues muchísimas gracias

Voz 35 39:53 y todo

Voz 5 39:56 entre seis cero veintitrés cero noventa no belga

Voz 0645 39:58 pero de Carrusel al

Voz 3 40:02 y no recuerdo si el coche

Voz 18 42:01 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 4 42:03 no

Voz 2 42:04 Nasser infancia de las mira

Voz 16 42:10 eran pareja podrá contar no lo contar Laura menos permiso para contar una una intrahistoria un making of de la simpatizantes se cansó de permiso ha vinculado a golfa Nos pareció Arman esto esto es una broma el espero que bueno éste se puede contar encima hemos querido buscar un contexto a la situación de Epi Blas y buscar un poco colegas Amy Blas para Convit no para para vender un poco el tema serán pareja cómo se llevan las hemos decidido por la gloria de mi madre que lo digo aquí que nos parecía bien entrevistar Ponseti a la rana Gustavo que me está diciendo o a Espinete piadoso pitón no concreta hemos intentado estos dos Espinete nos hemos puesto en contacto con la agencia representación autora de la de la rana Gustavo sí de Espinete unos han pedido pastan entonces estamos también están en su derecho pero que ganas así la rana Gustavo Richard H

Voz 1 43:07 mira de español coño esperamos un detalle de periodista percibimos está muy claro

Voz 0645 43:16 bueno suena Jordi mitos de la infancia suena Dallas que es el tuyo no Dallas totalmente

Voz 6 43:21 veraces JR con

Voz 3 43:25 JR era un personaje magnífico bueno malo yo decir que no sé quién es nadie no de París huelen que también andaban a mí me enganchó pero no sólo a mí fue un fenómeno

Voz 1509 43:42 tu vida de cuando lo veías de quién era personaje favorito nos da igual quién te rodean

Voz 0645 43:46 Jorge Falcon Crest mejor que facultades

Voz 3 43:50 no interior pues sería pues fueron dos fueron eh tú lo sabes guardo de Dani correcto correcto sucedáneos de JR es una figura es verdad que luego también Vino Dinastía Jordi de acuerdo GER sombrero la casa de la pradera era por ahí también muy azucarado será modo cursi no es así

Voz 1 44:13 la hija de marras vista que será una vergüenza

Voz 16 44:21 yo estoy estoy con me vas con ocho basta y esas cosas praderas todo esto Jordi remata rematadores

Voz 0985 44:29 simplemente oscuro decir fijaos por fue el éxito de Dallas que una canción que se hizo muy popular red corría de a a rabo España desidia del Cabo de Gata de Finisterre hay que ver la gente cómo está claro JR en esto se popularizó en este tema que ahora vais escuchar con Pepe

Voz 5 44:51 yo no como está como está buenísima

Voz 0645 45:01 yo creo que sí

Voz 3 45:03 pero yo siempre me gusta venido preparada no preparado siempre con documentación Cannes de nuestro precioso y entonces exigentes

Voz 16 45:11 bueno pues el el mito de la infancia sería a JR o algo así a Lass para para Jordi Martí el tuyo Antón Meana tiene varias tiraría más por Hulk Hogan me gustaba mucho precio sea así y me gustaba mucho

Voz 6 45:24 pero la tele hasta el pero tú sabías que hay que yo las peleas son bastante y me lo sigo creyendo

Voz 0645 45:35 si hoy en día eres muy muy fan de la roca

Voz 16 45:38 me le gusta mucho

Voz 0231 45:42 yo Héctor del Mar como lo pone la voz me gustan mucho de pressing catch es una cosa que me identifica bastante me dirás eleva la infancia y no hubiera más hubiera dicho algo más sensible por ejemplo Julian Ross en el corazón de Oliver

Voz 6 45:58 me parece que era

Voz 0231 45:59 como ese chico tierno al que todo el mundo veíamos en la tele con ganas de que le fuera bien que suele pasar

Voz 6 46:04 nada en el corazón no tuve la teoría de que Julian Ross era mejor que Oliver Atom pero el hombre no nos a todas la sensación de que te diga pero dio libertad a esos más mediante tenía un Handicap pero el mejor era Julian Roger Ross Brawn Button cuando se enfrentaban lo admito Lezama un corazón haría muy estos dos van por delante gadgets caigamos delantero

Voz 1 46:29 pero si va por delante los dos Hulk Hogan

Voz 6 46:32 los y luego gracias creo que son como la BBC o la M generaría de infancia serían ellos tres

Voz 0645 46:37 no sólo lo había alineado ya tiene su nada como yo

Voz 1 46:41 no

Voz 28 46:41 hacía falta es decir sólo aquí tenemos tenemos que ir de la Guardia Morrás para abajo Laura sí sí sí sí podríamos ir a Falcon Crest

Voz 1 46:50 en Congreso Malumbres

Voz 1509 46:53 por ejemplo podría ir yo me iría Barrio Sésamo Vardy

Voz 1 46:56 eso me encantaba pasa Dimitar moría Peña en todos los capítulos no hombre

Voz 2 47:18 entre

Voz 1 47:21 estará con Melissa verdad

Voz 6 47:26 la malísima Angela Channing le gustaba un bicho

Voz 1704 47:30 comía datos

Voz 1 47:33 pues muchas que recuerdan a gente como Verano azul evidentemente pero no joven esos años verdad otra serie eran estamos no no era Sensación de vivir también por amistad el rostro Melrose Pleiss evidentemente los problemas crecen los problemas crecen que tenían por cerrada si se pasando por por por gente del fruto

Voz 0645 48:07 hubiera distinto y deja de que te viera tu tu tu mito de la infancia pues mira es que estoy diciendo como puede ser mito erótico del mito musical siempre Phil Collins usted nada quería Perea que estoy hablando de le el granero de americanos

Voz 2 48:24 el gran héroe americano

Voz 0645 48:33 a mí me pegó fuerte con Michael Knight en el coche fantástico pero luego hacia el hall absolutamente borracho perdido sé que el público

Voz 1 48:41 desde que se impecable

Voz 0645 48:43 hasta tan que ver madurada a lo pierde mitos con hacerle hombre siempre hay una frase muy despacio que dice sin la voz de locutor te enamoras

Voz 1 48:53 nunca más por la emisora hay suena Phil Collins de Nani supongo que esto es una ópera el mito

Voz 6 49:04 me hago un trío rápido oculta tinte me marcó la serie cuando la serie lo de Toby cómo te llamas como te has llamas cuenta quien te has final cortan el pie leía más Toby final nada bueno luego luego por supuesto spoiler a la serie de risa que me marcó mucho fue Los Roper

Voz 1 49:23 ahí valoró mil Clesa escasean los Roper

Voz 0514 49:27 sí tenía tenía que me acuerdo eso de pequeño que tenía en una pecera esos Ángel Le llamaban Moby Dick

Voz 1 49:33 al predecir aquí vengo el que me el que sí

Voz 0645 49:38 Decía Coco

Voz 1 49:39 hola hola hola soy tú no da asco

Voz 0645 49:43 hasta ahora estoy aquí y ahora dice nuestro compañero y buen amigo José Larraz aquí en ETB en euskera ponían la serie Magnum

Voz 1 49:54 espera espera

Voz 0645 49:55 en Cataluña también transgresora yo era muy bueno mensajes de la gente que no

Voz 1 50:02 sí

Voz 2 50:03 desea que se van a seis tres seis cero veintitrés estará noventa y nueve armar de bonito

Voz 1606 50:15 el mito de la infancia de las de dibujos animados luego un oyente que no entendido muy bien que su mil Se trata de un mito de la infancia sino que es un mito erótico ir finalmente Alfonso Nos contesta

Voz 34 50:27 atención Ponseti te va a dar la batalla vamos a escuchar a

Voz 0645 50:29 venga buenas querido Garro

Voz 34 50:33 desde aquí desde Meco voy dirección Zaragoza hace cuarenta y cinco minutos preferido era patán

Voz 3 50:42 perros

Voz 17 50:44 buenos recuerdos

Voz 42 50:47 salud deporte porque además entendido un mito erótico y además visto en blanco y que no es que me voy me supera pero cuarto pues la valenciana Virginia Marta otra hice una vez es me quedo con Gina Lollobrigida Sofía Loren

Voz 1 51:06 a la venta el tabaco Luxemburgo

Voz 1490 51:10 no Ponseti camiseta IMI talla en la talla ocho por cumplimos

Voz 1606 51:22 para comérselo seis tres más uno veinte nueve enviarnos mensajes de teléfono Iker escucharemos

Voz 0645 51:28 hola eh seis tres seis cero veintitrés cero noventa bueno en este en este nuevo gallinero Laura Martínez para cargar de hacernos ver a los que somos más clásicos IVIE unos

Voz 1 51:39 sé cuáles son esos términos millennials las

Voz 0645 51:41 la que están en la calle que están correteando hay por por las calles de este país ser millennials la nuestra es que primero que es el milenio

Voz 1509 51:50 es una sección la verdad es que me encanta no aprende

Voz 1 51:52 las más sucios el martes de Like a lo vamos el S

Voz 0645 51:55 el segundo tenerlo el primer primera

Voz 1 51:57 en besar salimos pues toda la temporada cada temporada de toda la temporada ser millennials no los comentaristas venga ser lila

Voz 1509 52:06 la década de mil novecientos ochenta como referencia Illa de novecientos noventa como desenlace a los nacidos en esa época se conoce como millennials o Milene Nikos del inglés milenio

Voz 1 52:16 está bien explicado

Voz 1509 52:19 es perfecto diréis guía que generación corresponde no soy milenio al usado ahí buscando hurgando haber digo cuál será la mía por ejemplo generación baby boom de mil novecientos cuarenta y cinco a mil novecientos sesenta y cuatro

Voz 1 52:32 mira ahí Volga Larguero por el no no no no no no

Voz 1509 52:42 estamos paso Jordi acciones ante la Jordi estas nada

Voz 6 52:46 bueno pues nada identifícate no continuar

Voz 1509 52:53 nación X sería la de mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos ochenta