Conversación con Jesús Pérez, de ecologistas en Acción

depende del día hemos encontrado papeleras que efectivamente tienen esos tres compartimentos para separar los diferentes tipos de de residuos domésticos papel orgánica envases en otros casos no hay una sola bolsa en la cual se va a echar todo ese residuo eh junto ya sabemos que ese residuo finalmente no se va a poderse para va a tener que directamente vertedero incinerar se es un problema que bueno que una empresa como Renfe pues tiene que darle una solución y realmente controlar que de forma habitual esto se hacen de forma adecuada y cumpliendo con la con la legislación y que por tanto el la posibilidad de esta separación de residuos sea efectiva hay se pueda pueda cumple claro del asunto es que lo que hemos visto es que hay papeleras que están en forma correcta con sus tres compartimentos y tres bolsas distintas quién lo que suponemos que posteriormente esa gestión se hace de forma separada pero lo que sí que también hemos visto es que hay algunas de las papeleras que tienen una sola bolsa en que se echa Se da la posibilidad de que se cualquier cosa todo juntos mezcla hoy sabemos que eso ya no se va separa San no se no puede vender la idea de que no tecnología de que nosotros sin ninguna responsabilidad echando lo todo mezclado finalmente al haber una tecnología que va a resolver el problema de la gestión eso no es así ni lo va a ser en los próximos cincuenta años por lo tanto ya digo además que es que la tecnología que hay para separar los residuos Si llegan a las planta de tratamiento mezclado que es está obteniendo unos porcentajes de eficiencia entren en torno al cinco seis por ciento solamente del total de lo que entran esa planta como residentes

Voz 1074

01:46

de que no funciona que queda por hacer de yo creo que ahí hay diferentes responsabilidades y habría que ver un poco que hacer en cada caso no yo creo que por una parte que a veces se cargan demasiado las tintas como que los ciudadanos son los responsables e parece que la única responsabilidades la de los ciudadanos de que de forma adecuada eso es cierto tenemos una reconcilia muy grande si no se hace esa separación en los domicilios no lo como decíamos no se va a poder lo gestionar de forma adecuada pero las administraciones también tienen que dar los medios adecuados para hacer la forma hacerlas esta gestión de forma acorde hicieran sedán en algunos casos pero en general no por ejemplo el los planes de residuos todavía en España no es obligatoria la recogida selectiva de materia orgánica y por último las empresas las empresas son los principales responsables de poner en el mercado productos que ya cesado desde primer momento que se ponen en el mercado que no se iban a poder ni separar porque no hay tecnología para hacerlo ni por sus características Se van a poder reutilizar o reciclar entonces el tema del Eco diseño de que hay una normativa que obligue a que cuando una empresa ponen el mercado producto se sepa cuál va a ser su canal de recuperación de reutilización uno de reciclaje es fundamental sin hoy este cambio en este modelo de producción todo lo demás no va a servir de nada gracias miren a vosotros