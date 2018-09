Los últimos sonidos de El Gallinero

yo estoy aquí dice cuando tenía once años ahora tengo veintiuno llevo aquí diez años aquí en España individuo aquí a en los barrios aquí hemos vivido aquí espero que otros no vuelvan a vivir los mismo

dramática mejor no para mis hijos nuevo que estamos normas como el Estatuto a gente que es normal donde mandan le ahora les deseamos a los niños del Gallinero los rumanos los gitanos ir a veces se sentían rechazados no porque varios así

claro sombrero Nos preocupa a los tiempos en los que nos movemos sobre todo por la incertidumbre las familias también por lo que supone de de su ubicación de los colegios niños empeoran los colegios a las familias no se ha dicho se iban a seguir van a ir a los colegios nuevos por un lado se habla afortunadamente dada no estigmatización pero por otro lado pues a lo mejor se incorporan tarde a los colegios pero

Voz 8

02:04

casi todas partes no es que no quiere que el racismo no aunque haya racismo aún vamos a ir a verla a esas viviendas aunque ellos es luchen que no estemos vamos a estar porque somos unos y otros es que no somos animales y otras cosas somos seres humanos aunque haya haya con perdón a la gente que diga esas cosas yo creo que el que tenga esa está caras de vernos de revés se va a perder los mejor hasta que nos van a ver después de vernos seguramente dirán esto no es lo que nosotros habíamos expresado antes es otra cosa