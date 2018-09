Cañizares: "El peluquero me vio con mala cara el peluquero y sin avisar me lo hizo"

Voz 1992

00:10

si te fijas en la sombra que es donde está situado el sol ahora mismo Asenjo en la primera parte tiene el sol de cara todo esto es tremendamente incómodo sea lo mejor que le ha pasado pues es que no me Two ten por lo menos posible porque evidentemente no solamente la ESA la visión te afecta P Pero aunque te pongas la mano igualmente ves una claridad pues que que que no es nada cómodo no hay término no aprobó no lo aprovecha al Valencia no existimos no recuerdo ningún tiro a puerta del Valencia donde habían hemos podido o no ha habido ninguno ninguno de los dos sin ninguno de los los los tirabas jamás muy alto unos mil no de la gorra quedó un poco antigua no es cómodo con la gorra te venía bien cuando no estaba la pelota claro yo creo que el ahora no hace tanto claro no es que la gorra cuando no estaba la pelota tú te pones la gorra y entonces no te suele ver muy bien el partido