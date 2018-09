Lenglet: "Lenglet va al límite y yo también, yo no veo nada"

Voz 1 00:00 esta día Adrià Alves con el protagonista competían por ver Berkeley dice habría hola se está aquí pero a Pons el protagonista de esta acción con Clement inglés digamos a escuchar las explicaciones del futbolista del Girona lo que cree

Voz 2 00:13 estas sobre esta expulsión el jugador del Barça no pasado propusimos un partido distinto no os final año pasado propusimos un hombre a hombre todo el campo a intentar apretar a Alba al balón a alguien saque de portería y el Barça pues no superó muy fuerte y este año hemos decidido Eusebio Nos han mandado pues están más juntitos intentar tener la línea de cinco detrás con los tres pivotes ha por delante ya estuvo un poco más fijo con Busquets y al final bueno creo que hemos estado más bien hemos tenido menos desgaste físico y hemos podido aguantar hasta hasta el final creo que hemos estado bien por eso no porque no me he intentado que no recibieran por detrás de los pivotes Messi Suárez a etcétera Hay y al final hemos sabido también hacer daño a un Barça

Voz 1 00:50 para aclara nos la duda era agresión de la ingleses justa la expulsión no lo sé es lo que es

Voz 2 00:56 diciendo yo voy al límite que él también nos vamos en la jugada no se no veo nada yo voy al balón no al final operamos los dos y es el árbitro en este caso el que decida no no sé si no he visto la jugada no sé si es agresión agresión no no la desde

Voz 3 01:11 sí claro la gente habla habla de que la polémicas polémica con el bar pero parece que no porque si es intención las intención darte da porque tenemos nada hay roja

Voz 2 01:19 si al final a mí me da aquí el ojo también tengo un golpe el yo recibo un golpe no sé si me deja el codo no al final sí sí está al Bari el árbitro pues si lo ve más claro que se lo pitan debe ser que es verdad no final

Voz 4 01:31 los dos vamos a al valona a todo

Voz 5 01:34 así han tenido la culpa niños cocina defender cero sea tuvieran sietes a esposado pues nada pues así Velarde has dicho lo voy a daba sensación ante el partido te has levantado como quizá ha sido a hablar con los y las pide disculpas o no a unos dicen que si estos esto es fútbol otros que la expulsión siete algo similar como este hubieras dicho

Voz 2 01:50 se ha llenado al final decide un tercero tú debes que resignar ante y acatar lo que te dicen no poder hacer más yo creo que de golpe me viene al árbitro a pitar falta a favor del Barça yo me levanto le doy la mano Atleti ya está dado final veo que el bar decide hay más al final ni con lo que digo en el inglés tiene la culpa ni o final decide un tercer

Voz 1 02:10 son las explicaciones de pera Pons sobre esta acción con Lenglen pues nada no

Voz 6 02:16 a remojar tampoco demasiado actitud dice que siente del golpe pero que él no ha visto la jugada aclara lo como has dicho en Carrusel es decir los dos allá fuerte muy fuerte a un balón dividido

Voz 7 02:23 Isabel no sabe con qué le pega no ha visto la jugada