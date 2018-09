Iturralde: "Para todos los árbitros del VAR era roja"

Voz 0458 00:00 doce dieciocho tenemos que hablar del calor del codazo de la inglés Casio roja para Iturralde supongo que para muchos ahora preguntaremos a ver para Jordi para más bueno está por ahí Jordi Martí hola hola buenas noches Marcos López también tal buenas noches hola Marcos aquí está por ahí Antonio Romero hola Antonio hola qué tal muy buenas Jesús Gallego también hola Gallego

Voz 1062 00:18 hola Manu está pulido o la Julio muy buenas qué tal buenas noches eh

falta me falta Álvaro Benito está ya también por ahí Álvaro estaba al manos buenas noches y el resto están otros presentados a Torrejón Dani García Antón Meana Pablo pito pausa que empieza el sanedrín

Voz 6 01:49 la historia del atraco perfecto Se trata de un butrón en un banco ve un robo desde las cloacas de la ciudad durante sólo tres noches seis millones de euros en el plan parece sencillo lo único

Voz 2 02:03 tiene usted es entrar y coger las joyas

Voz 6 02:05 pero no será nada fácil en cuanto la policía descubra el butrón lo primero que hará será hablar con los bienes son minuto para desdibujar sí sí

Voz 0458 02:14 es con nosotros sonoro minutos

Voz 6 02:16 San Bleda de los muertos una serie sonora basada en la novela homónima de Tomás Var Boulogne publicadas en Salamandra ya disponible en Podium podcast punto com

el Deportivo Cadena Ser

Voz 6 02:36 eh

doce y veintiuno en Canarias estamos el tiempo del sanedrín hasta la una y media en este tiempo extra de Carrusel deportivo todos los domingos

Voz 9 02:56 celebra lo que ahí está

Voz 0458 02:58 pues eh eh pues eso murió el martes

Voz 1501 03:01 tampoco te la primera pregunta que sabe

Voz 9 03:03 por si alguien quiere añadir algo Iturralde que también

Voz 0458 03:06 eh esto del calor y la temperatura y los partidos de Rubiales si Tebas no sé si alguien quiere opinar algo o no aunque seguramente mañana Galle

Voz 9 03:13 en su sección como es ahora

Voz 1501 03:15 fusiona en Miami exactamente

Voz 9 03:18 mañana espera nuevos episodios en confusión en Valladolid pero alguien quiere decir algo de lo del último episodio o penúltimo Tebas Rubiales Rubiales te vas

Voz 0985 03:26 hombre a mí sí que me gustaría decir un par de cosas la primera es que escuchando a Rubiales hay una cuestión personal de fondo que va a hacer que las cosas sean muy difíciles

Voz 9 03:38 tiene mala pinta si tiene mala pinta cuando Rubial

Voz 0985 03:40 Nos dice hace un momento que con Tebas es imposible arreglar nada quiere decir que al margen de la discrepancia puede empezar a ver un factor personal de falta de respeto personal que les aleje mucho y a partir de aquí y quién entra en juego la va a venir encima mucho trabajo mano es María José Rienda yo creo que muchos asuntos de estos el partido en Miami esta misma controversia de los horarios va a ir a la mesa del CSD igual también el de del Gobierno porque yo recuerdo el pasado veintidós de junio la federación hizo una propuesta al Consejo Superior de Deportes de modificar los horarios pero si tú por ejemplo mano yo me pregunto en voz alta si accede a modificar los horarios por las temperaturas en el mundo de fútbol qué hacemos con una serie de deportes que me vienen a la cabeza donde la exposición a altas temperaturas ya al sol también es muy evidente léase ciclismo léase tenis léase etc etc etcétera pero lo que quisiera reseñar

Voz 9 04:38 qué pasa lo que pasa que perdona claro lo de lo de cambiar horarios creo tengo entendido que no

Voz 0231 04:43 no es sólo por el calor

Voz 9 04:46 es porque en la Federación bueno acababa así Rubiales también lo de los lunes nos gusta haya calor o haga frío lo de los viernes de aquella manera lo de diez horarios diez partidos la única Liga de Europa la única creo que no convence demasiado haya calor o haga frío perdona yo no

Voz 0985 05:00 que te iba a arruinar esto finalmente me parece que la discrepancia de fondo que tiene los dos si se une además una discrepancia formado que hace muy difícil que se puedan sentar a dialogar

Voz 9 05:10 pues tendrá que sentarse en el CSD de poner paz de hecho esa es la postura de momento se mantiene callado pero si no hay consenso y no hay manera de arreglarlo tendrán que intervenir lo cierto es que si te

Voz 1501 05:19 a las chocó mucho antes con la Federación en el fútbol era por la inacción de Villar que ha habido en el otro era difícil chocar por eso luego ya era era por ausencia no quiere decir que cuando una persona que todo lo que dices es muy difícil discutir con ella pero no es el caso de Rubiales Si yo creo que estamos en unas cuantas no sé si con razón de uno o de otro porque creo que van a estar bastante empatados en eso pero pero se cree que vamos a tener más espectáculos seguro

Voz 0097 05:41 grapas a Tebas es que hasta ahora pensaba que todo esto del fútbol español hará su cortijo y ahora ha llegado Rubiales y la dicho oye mira que como mínimos de los dos efectivamente que este cortijo no es alguien que es cuando menos lo menos tengo yo una parte también del con la herencia al cincuenta por ciento que lo dejaré que tras de mí tengo muchos que a los que represento que también piensan que este no es tu cortijo y a partir de este aumento no se va a hacer sólo lo que tú digas sino también tienes que contar con nosotros para todo lo que tú quieras hacer eso me imagino que te los lleva no lo lleva bien tiene que permanecer tiene a acostumbrarse a que este no es su

Voz 9 06:17 por su jefe Roures y eso no les gusta

Voz 0239 06:20 sí yo yo sólo voy a decir una cosa bueno primero el espectáculo de la tarde de hoy Bush

Voz 9 06:25 sí

Voz 0239 06:26 ha sido una podían haber ahorrado sí correcto yo tenía muy claro que que desde hace mucho tiempo que ha Tebas el fútbol le importa mucho pero lo que más le importa es el dinero que tenía la duda de la gente el aire eh fresco y las ventanas que se iban a abrir en la Federación Española de Fútbol si iban a pensar mucho en el fútbol Hypo con el dinero por lo menos no iban a pensar tanto en el dinero creo que a la gente nueva que llega a la Federación Española de Fútbol le importa mucho el fútbol pero también el dinero y nos hemos encontrado con dos estamentos tan importantes como la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol a los que casi casi lo único que les importa parte de mear uno más largo que el otro es la pasta y eso en un negocio como el fútbol que es negocio pero no sólo negocio es muy peligroso

Voz 10 07:10 bueno hay que hay que hay que ver que aquí hubo unas elecciones hace unos meses y que Javier Tebas apoyó al otro candidato yo creo que lo apoyó oí lo dijo públicamente en privado de todas las maneras si yo creo que ese ese precedente ha marcado una una tensión porque rubia de puede tener razón en algunas cosas evidentemente si te vas en otras pero si tú tienes una intención de ser dialogante de llegar a un acuerdo de reunir de lo que haga falta de ceder en una cosa para pues entonces las cosas serían diferentes a cómo cómo están siendo no aventuró que de aquí a que termine el mandato de Rubiales que parece que le queda un año y medio hasta la

Voz 9 07:54 en lesiones esto va a ser muy duro

Voz 10 07:57 pero un espectáculo realmente preocupantes

Voz 0231 08:01 la Liga como organismo yo creo que es mucho mejor desde que llegó Tebas la Liga de Astiazarán era horrorosa y la Liga de Tebas es mucho mejor como duda organización

Voz 0097 08:12 bueno no lo tenía muy difícil pero lo ha hecho

Voz 0231 08:14 mucho mejor así el nivel estaba por el suelo lo ha puesto diez plantas más arriba como organismo la Liga es manifiestamente mejor con Tebas que sin Tebas pero creo que seguir la competición es mucho peor mucho más difícil con Tebas que antes de Tebas deberían encontrar esa igualdad tener una buena empresa como en la Liga no tiene que significar hacer una competición mucho más complicada de seguir para todo el mundo como hace mucho

Voz 1501 08:40 en una semana que los que son en baloncesto Pacojó Talavera entre otros nos advertían esto pasó con la Liga ACB llegó un momento se dispersó tanto que nadie era capaz de seguir la Liga ACB no se sabía ni donde se jugaba ni a qué hora ni cómo ni de qué manera ni en qué condiciones y es verdad de hecho ahora es más atractiva en la Euroliga verla es así más atractiva ver la Euroliga que verla en la Liga ACB ya digo la NBA que casi cuatro mil kilómetros no parece más interesado por la encontrándose que que tú

Voz 11 09:07 en el pero porque juega dos partidos a la misma vez

Voz 9 09:09 cada noche Cabrero se te puedes ver ocho partidos exactamente entre las dos vías un carcelero atractivo cosa que así se perdona Pablo igual somos los más listos nosotros en España o en este caso Tebas igual es el más listo porque cuando nadie nadie nadie hace lo mismo que tú a ver si que equivocado eres tú porque nadie le gusta Storari excepto a Roures y a él lo daban la clave antes de Meana que la Liga está haciendo muchas cosas muy bien en en el organigrama en el marketing en fichar al tío que brillan Netflix en fichara a no sé quién pero en lo que llevamos de temporada episodios tres a bote pronto en un mes muy graves el de Vallecas que se tuvo que suspender de aplazar un partido porque un estadio no requería las condiciones lo de Valladolid el terreno de juego que era un auténtico patatal ahora estos golpes de calor que con cambiar simplemente el horario de los partidos se hubiera solucionado no están al fútbol y es un poco Rubiales habrá fallan las formas habrá fallan cosas habrá fallado en otras historias y en otras polémicas pero sí que está yendo a la esencia del juego ya la esencia del fútbol intentar proteger Caixa adiós curiosamente sólo ha cambiado perdona Donatella curiosamente sólo a cambiar el horario del partido que iba a las seis y media

Voz 0239 10:10 sí

Voz 12 10:11 y lo ha retrasado para que coincida con el con el del Movistar Plus con el partidazo Movistar Plus que seguro que ha sido una casualidad que podía haber cambiado de las doce y el de las cuatro pero eso no está mal pensado

Voz 1576 10:21 no había todo lo que decía Pablo simplemente añadir a todas esas cosas que ahora he dicho luego con con una herramienta con bar de andar por casa que no funciona bastante mejor y bastante más claro es la herramienta

Voz 13 10:33 la de del gol y que aquí no implanta en en nuestra Liga

Voz 1576 10:38 porque tan tampoco le convenía al final yo creo que tú puedes mejorar como decía Antón muchas facetas pero lo que nunca te puedes olvidar es la esencia y la esencia es el fútbol el fútbol es los jugadores el fútbol son los equipos del fútbol son los aficionados que en toda esta historia son los grandes olvidados eh de golpes de calor de horarios de lunes de viernes de abonos que pagan y muchos no pueden ir al final yo creo que la Liga que para mí empezó realmente bien ahora yo creo que esa desviado un poco el camino yo creo que al final eso seguro

Voz 1501 11:08 de reconducir es simplemente volver otra vez a hacer un premio

Voz 1576 11:10 esto hiper competitivo como es la Liga pero no olvidando a los autores principales

Voz 10 11:15 pero tampoco tampoco nos olvidemos de una cosa porque el el el el operador que tiene los derechos ahora aunque los ha rendido Mediapro pero el año que viene ya es Movistar que ha ido a una oferta la comprado hace dos meses Si el año que viene tú les vas a decir a Movistar vas a tener que jugar tres partidos a la vez en el mismo otras horario a lo mejor el Movistar Fácil perdona

Voz 11 11:41 sin tiempo ya lo hubo Movistar y Movistar nunca dijo que no Movistar pero que hace años tenía

Voz 0458 11:46 Canal un partido en el canal de la otro y en el canal de la otro en el Caldas

Voz 9 11:49 tenía tres cuatro partidos a la vez se veían y nos va a ser de clasificarse en la Champions dos partidos hago una hora cuatro a otro a la misma hora

Voz 11 11:56 la fase de clasificación Eurocopas igual la Champions

Voz 9 11:59 Diego sea que no sé si pero bueno la Champions

Voz 10 12:01 ya este año ha puesto dos horarios diferentes

Voz 9 12:04 pero coincidiendo partidos entonces vamos a ver qué

Voz 10 12:06 de Movistar porque a lo mejor su idea es otra historia y puede pesar oye que yo me he pagado una pasta por esto y ahora me van a jugar a ver el Madrid y el Barça yo voy a tener que de que que sea

Voz 9 12:18 hombre árabe a la vez Madrid Barça eso ya lo he visto evitaron y calvo y con dos pelucas que hicieron a mí

Voz 12 12:23 lo mío

Voz 9 12:24 ni una cosa ni la otra no eso lo va a pasar Madrid Barça me pasa a mí de deber eso ya sería lo que pasa es que ahora sí es partidos en la Premier ahí cada día cada jornada no prevé cinco aunque ahora en la época de Italia y en Alemania en el siglo en el que estamos que es

Voz 1501 12:35 el siglo de la ofensa que todo el mundo se siente ofendido por casi todo seguramente a muchos equipos

Voz 9 12:39 no hay tome también decir

Voz 1501 12:42 pero fíjate que no pero es verdad que ahora se sienta ofendido todo el mundo porque cualquier cosa y más tratándose de fútbol algo tan banal como el fútbol va a haber equipos que se puedan sentir ofendidos son maltratados pero si lo reúne a todos esos equipos en un mismo horario se hace mucho más atractivo se pongan como se pongan mucho más atractivo más fácil de seguir igual el producto que si dejas un partido sólo que no hay quien se lo trague salvo el del equipo concreto que al final es una es que es muy reducido y le interesa ese ese partido

Voz 12 13:10 sí

Voz 0985 13:10 pero mira cuando hacía Pablo Pinto la relación de despropósitos con que ha arrancado la temporada hay otro también que es muy importante que es el partido de Miami yo yo soy partidario de la bondad del fondo del partido de Miami creo que es bueno para el fútbol español crecer en mercados como norteamericano pero de nuevo las formas de nuevo las formas y los hechos consumados pueden llevar al traste una iniciativa que yo creo que si se hubiera empezado escalón tras escalón hablando con todo el mundo y buscando un consenso antes de los hechos consumados igual habría salido de las

Voz 0097 13:43 sí pero que arreglamos antes lo de el campo de Vallecas arreglamos ante el pero luego te llame y luego ya comparando lo arreglaremos sí pero vamos por partes primero arreglamos esto y luego ya pensamos en Miami

Voz 9 13:55 el Huesca sólo una cosa Antón lo que pasó en Ipurúa que fue gravísimo que lo contamos en Carrusel es que es que por motivo de la estructura de de bar no podía salir una camilla con un futbolista del Eibar que es Kike Márquez Kike García que esto ya ya es el colmo es tremendo nos cada minuto que él

Voz 0231 14:10 pesca el Depor la Real Sociedad pidieron jugar tres jornadas fuera de casa primero porque no tenían espacio cierto el Rayo Majadahonda no tiene estadio el Valladolid no tenía que pueden estar así hasta hoy por hoy algo que añadir no sólo sólo de mi gremio que no se prometieron y que ya tenía más segura social veinticuatro de septiembre seguimos sin seguridad social pero eso lo pagaba Tebas yo digo veinticuatro de septiembre seguimos sin seguridad social

Voz 9 14:33 sí sí sobre todo esto

Voz 0985 14:36 en esto hasta donde sabemos Eduardo Rubiales lo trasladó a Pedro Sánchez

Voz 0231 14:42 Nos habían vendido de ya que la Liga había puesto el dinero y que ya las había seguridad social no

Voz 9 14:47 el fondo a día de no está puesto no es más iba para largo

Voz 12 14:52 vale doce treinta y cuatro os quiero preguntar por lo de la inglés por él partido el Barça de Madrid en un poquito fútbol un amigo mío que sabe creo creo que hay bastante de Tel eventos deportivos

Voz 9 15:06 el dijo la la atracción en el fútbol y en la televisión y los medios se consigue de dos monedas cuna con los grandes partidos de manera individual no necesita nada más Un Barça lo que se en Madrid y el resto con la concentración del resto de partidos

Voz 6 15:18 Justo lo que hacemos sí

Voz 21 17:33 sí

Voz 8 17:38 Carrusel deportivo

Voz 22 17:40 cadena SER doce treinta

Voz 6 17:46 hay seis unámonos en Canarias por cierto mañana veréis visto la sí

Voz 9 17:49 imágenes las pondremos en cuatro por ejemplo entre otros sitios no sólo entre Cuatro y Telecinco

Voz 11 18:01 es la televisión de pago en este caso los veréis así que aquí todos Si te vas Gallego

Voz 9 18:08 en las imágenes de en serio de Tiger Woods que ha ganado hoy un torneo después de cinco años que ha sido la cosa es que le bueno hace poco estuvo a punto de ganar un grande voy a ganar un torneo Atlanta que no son grandes pero ya se ve que Tiger ha vuelto si veis el reguero de gente la riada de gente acompañándole hoy otras hoy unos últimos metros en los últimos hoyos hasta que ha ganado ha sido la leche mañana lo veremos desde dos mil trece no ganaba y ha vuelto a ganar hoy Tiger Bud por cierto la semana que empieza la Ryder pero vamos al lío decía Iturralde González que roja clara para el inglés mirad lo que ha dicho tanto Valverde como Busquets sobre esa expulsión al central del Barça

Voz 23 18:43 la verdad es que no la he visto en la en la tele pero me da igual

Voz 6 18:47 has visto toda que es posible que haya

Voz 23 18:50 bueno y un encontronazo está claro es la primera expulsión en la que el jugador al que hacen la falta pide perdón a al otro porque he ido Petra pues a disculparse con con el inglés por la falta les puso al inglés ninguna agresión

Voz 24 19:01 va a buscar a jugador todo lo contrario implementado de Girona cuando se levanta el perdón porque Nacho falta yo siempre he sido partidario del bar pero estaría bien que se usara de una manera correcta tanto los fueras de juego como en las como en los penaltis y que fuera el mismo criterio para todos los equipos

Voz 12 19:19 claro visto así a ver

Voz 0231 19:21 generalmente se equivoca SS se quejan del bar cuando no les beneficia la acción es curioso existe una cosa más

Voz 9 19:31 hoy no no no dormir oye para hay gente que hace esas pausas para la gente de que estaban dentro del bar cien por cien roja para la gente que estaba dentro el bar cien por cien roja a las opiniones a cinco que hubiera ahí o tres todos decían que sí

Voz 1704 19:46 vale adiós mayor tenía estar pero por cien equivocados claro está pero la el problema radica veintidós ya ya me decir que no pero que no te sale a mi me gustaría preguntarte

Voz 0239 19:58 claro sí cuando nos explicaron yo yo creo que se le puede sacar roja también cada vez que veo la la imagen que nosotros hagamos parada bueno si no vamos lo del bar no nos el Barça y bueno no entre unas que ven verán alguna parada pero bueno no no voy a eso creo que eso no lo importante voy a lo mollar yo creo que se puede sacar roja y creo también que se puede solventar con una amarilla se acabó mi pregunta es con las reuniones a las que fuimos a principio de temporada que nos explicaron para lo que servía Alvar tú crees que el VAR en cuestiones de agresiones estaba pensado para esto o para un tío que le pegó un puñetazo a otro una colleja el guarro del otro día Douglas Costa que el escupe a al al futbolista contrario

Voz 0231 20:42 si realmente crees

Voz 0239 20:44 que el tipo que está viendo la tele creo que era del Cerro no de Claude Juan Carlos Yuste que que la gente que está viendo la tele le tiene que decir al árbitro oye esto es una agresión clara esto es una agresión clara de bar yo creo que no generalmente te lo digo a ver dos cosas del bar no puede ver

Voz 0231 21:01 las imágenes en cámara lenta Albacete a lo Moya Manolo

Voz 9 21:04 de la pillería de fumar a veces lo que yo no estoy dando si no la gente es importante que recibe y en la repetición es si no la repetición en cámara lenta sólo son para el lugar donde se comete la acción ahí dentro fuera del área el agresión futbolística de bar esto es una agresión de la joya al mollar

Voz 0231 21:23 lo he dicho desde el principio

Voz 9 21:26 pero no que no que no te digo no es una que no es una opina

Voz 0231 21:28 no es una información es decir toda la gente del bar dentro hoy esa jugada dicho cien por cien roja

Voz 1704 21:35 no no no no tiene no tener dudas tú puedes tener durante durante no te

Voz 0231 21:41 estoy diciendo los cinco del Sil cinco del bar han dicho cien por cien roja que eso ya lo imagino

Voz 0239 21:47 no lo que está diciendo sí

Voz 0231 21:49 donde el mejor comentarista arbitral de este país que para mí eres tú si en tu opinión el bar se creó para agresiones como esto o para un tipo de agresiones que todos entendemos como una agresión esto para mí no es una agresión efecto gracias pues el roja amarilla es opinable esto para mí no es una agresión

Voz 9 22:06 no te hablan de Avon gracias gracias por darme la píldora pero es roja roja Mishima

Voz 1704 22:10 dentro de muchas gracias pero intentando que no ha acabado de contestar a la pregunta

Voz 0231 22:21 a ver pero no no si te lo estoy respondiendo y no lo que pasa es que no no no estáis escuchando lo que queréis

Voz 1704 22:28 no no no no no no no no sí si queréis escuchar Marcos queréis escuchando que no es que es muy poderoso que Gross respondo claro

Voz 0231 22:39 es decir el único para entrar en Sol Herrera en errores claros en errores gruesos en errores que no haya posibilidad

Voz 9 22:47 a a la duda los del

Voz 1704 22:49 Bar todos los del bar no te estoy dando

Voz 0231 22:52 opinión te dando información

Voz 1704 22:54 a todos y el uno por ciento la duché en Las Rozas también tuvo un error claro su hijo eso donde ha entrado

Voz 0097 23:02 perfecto es una agresión y que suele sí claro

Voz 9 23:06 pero más clara el cien por cien de los que estaban en el

Voz 0985 23:09 ambos no estaban en la sala el bar árbitro incluido hiper a el supuesto árida incluido no han visto agresiones jugar

Voz 1704 23:15 ya pero lo que pasa es que tiene razón no

Voz 0231 23:19 no es que sólo es un problema el que tiene que decir que es un error claro eso no es en los cien mil que están en el campo es el que está

Voz 1704 23:25 no pero no incluido no no era sí

Voz 0231 23:31 el lo os estáis haciendo trampas al solitario el árbitro como porque

Voz 9 23:35 dentro no lo ha visto pasos salvar porque sí

Voz 0231 23:38 pero la ve nubes esa roja si el árbitro llega a ver lo que después ha visto en las imágenes si lo llega a ver en directo hasta tres pulsa el habitan ha visto tantas cosas hoy

Voz 9 23:47 también podría haber ocurrido hoy tú que cuando lo llevan al árbitro va a la pantalla lo hubiese visto os he dicho que no claro

Voz 1704 23:53 podía haber todos los cinco de arriba claro el bar no te dice el bar no tengo derecho a verlo siempre que hay una parte dice que les han dicho

Voz 9 24:02 esta claro se Alexander

Voz 11 24:04 yo he visto que a veces han llamado al árbitro y el árbitro ha dicho los siendo bueno es verdad que pocas veces pero en lo que a buscar la frase no no si la tengo

Voz 1576 24:12 Pons por por no sé qué le ha dicho Flaqué no ha dicho nada de que no se agresión

Voz 11 24:16 no yo ellos dicen que que seguro que no lo estoy que ha disculpado sí pero un choque no hay visto el relato no ha dicho que no sangre

Voz 9 24:25 si fuera tan clara alguien en el campo la habría dicho que no será en las frase que vas a ver es de quién es la frase que es ha dicho del bar al árbitro si sale de

Voz 1704 24:34 dentro de la sala creo que tienes que ver la imagen

Voz 9 24:37 ah muy bien y con eso ya está porque

Voz 1704 24:39 diríamos porque lo dejamos para bajo tiramos abajo

Voz 9 24:49 formación vale pero me lo esperaba mejor me hace

Voz 1704 24:52 no puedo decir que roja amarilla no no claro que el bar

Voz 0239 25:00 si la gente que lo considera eso como una agresión

Voz 1704 25:02 no me parece bien que no tenemos

Voz 9 25:06 esto Romero para ti no se puede sacar roja pero para mí esa no es una jugada de vamos a hacer un segundo a ver quién se creía Romero no me ha dicho que la Rosa Romero no gallego

Voz 11 25:19 ha hecho se puede

Voz 10 25:21 para mí no es roja me parece un movimiento involuntario de di no tenía que haber opuesto pulido para mí tan

Voz 0097 25:27 poco es roja y efectivamente creo que es un movimiento que no busca hacer daño al rival

Voz 9 25:33 Álvaro Benito roja clarísima que sabe de fútbol Mario Torrejón

Voz 1501 25:38 para mí no es que creo que también es voluntario que no se ve ninguna otra por eso iba a hacer el matiz a Pons yo creo que él no que él lo sabe si esa agresión porque no lo ha visto nunca

Voz 9 25:45 con roja

Voz 12 25:47 sí el fracking para mí no roja

Voz 9 25:51 Jordi no es roja porque no hay ánimo ni voluntad de agredir Marcos

Voz 13 25:56 roja pero sí sirve de frontera para como bien dice Antonio a partir de ahora se mide a todo esto

Voz 9 26:01 lo vamos a pasar bien en esta Liga Talavera

Voz 1576 26:04 Barcelona no rompe la disciplina de voto eh siempre no no

Voz 9 26:07 Talavera cuando no tenemos que pensar no es roja para mí

Voz 1576 26:09 es roja pero porque yo creo que es equivocada lo que decía ahora Mari yo creo que no es cuestión de voluntariado zona Monetarea yo creo que él expone demasiado levantando

Voz 9 26:16 todo hierro Álvaro digo Pablo los que hemos jugado a esto como Álvaro Benito ICOM Antón Meana vemos roja absolutamente clara Expósito puesto antinatural de lado Dani roja Dani Garrido se pues hay cuatro Pablo Pinto Dani Garrido Antón Meana tú Álvaro Benito en Toronto Talavera Talavera entendió que no no roja roja el incendio que no me lo me lo he dicho uno déjame que te pregunte rompió claro

Voz 13 26:41 y así Iturralde lo que me deja es súper contento

Voz 1704 26:46 difícil porque voy a tener Curro toda la vida oye mira que sois torpe a la verdad porque lo

Voz 0097 26:57 yo te quería pero yo te crea una cosa sobre el bar que se haya otros dado malos

Voz 9 27:02 EFE yo creo que más que arbitrar malos

Voz 0097 27:05 sobre un campo no pensemos que iban a ser árbitro buenos por estar metidos en una sala igual de mal

Voz 1704 27:11 no no no mira quién que lo del Este

Voz 0097 27:14 hecho de que estén ahí metidos en una sala todos aire acondicionado y con calefacción ahora cuando empiece el frío no les va a hacer buenos

Voz 1704 27:21 esto que les está digamos mirar a continuación me llevo ya va ser se queda corta eh esto esta compra la fase

Voz 9 27:30 cómo era la frase no parece que tienes que ver la imagen

Voz 1704 27:33 sí creo que tienes que ver creo que tiene que ir a tomar un café al bar

Voz 0458 27:38 a un montón de un maquinilla que iba a contestar a Julio ya era mayor Jordi

Voz 0231 27:42 Pitu entiendo en julio en plan irónico es cierto no en plan real en plan Rato no ha dicho nada en toda la noche en planeó Nico Julio es es cierto lo están estudiando vamos a que ahora que ahora ahora están haciendo todos llevar pero es cierto que hay árbitros gente pues que no sirve para usar las imágenes del bar aunque sea cinco

Voz 1704 28:02 la Sala no sólo son dos y tú eres periodista lo tenía dicho cinco no nunca nunca he dicho a cinco nunca actuar dichos juntos jugamos una cosa vamos dando

Voz 9 28:14 sí que hay cinco dentro lo que pasa que está

Voz 1704 28:17 ha dicho que había no

Voz 0231 28:20 no no no pon pon la cinta nacidos no es esto queréis escuchar lo que queréis escuchar yo no he dicho con nunca es que me ponen nervioso

Voz 1704 28:34 bueno

Voz 9 28:36 decir que iba a dar una información buena que hay algunos que no valen unos eso es correcto

Voz 0097 28:42 a mí para el Camp Nou no y eso eso lo sabía

Voz 9 28:44 comité por ejemplo en Estados Unidos ya te con el barro casan muy reducido han reducido

Voz 0231 28:49 a los árbitros que deciden en el bar en España pasará que igual los veinte no sirven para estar en las salas

Voz 0985 28:55 yo sólo quería decir deja bajo el Barça en veinte segundos que el entrenador del Barcelona ha dicho literalmente que en uno sabía que el bar podía entrar en esta jugada del lenguaje por lo tanto todo lo itinerario que se hizo a principio de temporada amén a la clave eh hay que

Voz 0231 29:11 volverla a hacer revisar espero

Voz 1704 29:13 Sarmiento hacer yo tengo cuando Manu empezando por el poder

Voz 9 29:19 la tengo yo

Voz 0985 29:22 bueno el señor Valverde una primera clase porque él sinceramente he dicho yo desconocía que al podían tan esta jugada

Voz 1501 29:28 al final de la temporada pasada Antón contó que esto estaba en pañales que eso es lo que creían la gente que estaba que la responsable del bar sigue estando en pañales en verano lo estaba cuando diccionario unión con todos los periodistas

Voz 1576 29:37 yo ahora si al final todo el mundo parte de cero no esto y esto sí

Voz 1501 29:39 en pañales esa si la gente sigue aprendiendo valora no tenían idea de que podía entrar en esta

Voz 0985 29:43 contra mueven los detractores todos

Voz 9 29:45 es así que de repente todos los detractores

Voz 0985 29:48 ya habían subido al carro del bar mueven a aparecer por esta jugada en concreto

Voz 0239 29:51 oiga que la anécdota no es para destruir la categoría

Voz 11 29:54 es el primer razón Jordi enajenado Jordi momento en tu pues mira para esto ha fallado porque está en pañales

Voz 0231 30:07 lamento capaz de seguir el primer detractor lo que tú quieras

Voz 9 30:10 primer detractor ha sido Budapest

Voz 0239 30:13 y cierto por cierto no me gusta nada lo último que he dicho Busquets porque esos tirarla piedrecitas de joder la mano cuando ha dicho que que yo creo que en clara referencia a cómo se ha utilizado el barco en el Madrid que quiere que se utilice el VAR de la misma manera y con el mismo criterio para todos los seguimos en penaltis en fuera de juego yo creo que esa declaración de Busquets no es a Ricardo Sierra no ni mucho menos casual

Voz 9 30:39 está por ahí Javier brota una cosa pero me mandado

Voz 12 30:41 un chaval Mensah un tuit dice oye cuando dicen saca la cinta eso que es claro que chavales no saben lo que es una cinta lo dijo aquel caserón que sacar una cinta de magenta el pelo una cinta de colores

Voz 1704 30:54 ha hablado

Voz 11 30:57 por el propio Siglo XXI ya no distintas dos mil sacaré P3 saca el el bueno eso tampoco se llevará al archivo de streaming

Voz 9 31:09 a Javi Herráez hola muy buenas hola qué tal cinta de Reebok por ejemplo la cinta

Voz 1501 31:14 no centrar frente a lo que nos referimos a que bueno soy gran finta grandes que

Voz 9 31:18 he hablado Florentino Pérez no sólo del partido de Miami que ya lo hemos escuchado

Voz 12 31:21 DS diciendo que se opone rotundamente a jugar en Estados Unidos aunque sea en eso solo en eso va de la mano de Luis Rubiales van juntos en eso

Voz 9 31:30 para una vez que coincidió digamos van en la misma

Voz 1501 31:32 acción de la marea pues bueno sí sí sí es es desigual

Voz 9 31:35 a lo que de otro acuerdo pero además de eso qué más ha dicho Florentino en esa Asamblea de socios compromisarios eh

Voz 25 31:42 bueno aprobada la financiación la remodelación las obras del Santiago Bernabéu un endeudamiento qué va a ser aproximado de unos quinientos veinticinco millones de euros a treinta y cinco años eso en cristiano son veinticinco millones anuales el tres por ciento de presupuesto y que según el presidente del Real Madrid tiene un riesgo cero ha puesto como ejemplo que tiene incluso más arriesgó el fichaje de un gran jugador por posibles lesiones os falta de acoplamiento en la votación habido discusión mil noventa y siete votos es curioso tienen derecho casi tres mil cien y dos mil noventa y siete son los representantes del resto de los socios habría que hacérselo mirar por mil diecisiete cincuenta y siete en contra y veintitrés abstenciones por tanto aprobado por unanimidad es bueno ese endeudamiento para el nuevo Santiago Bernabéu que tendrá tres años y medio de plazo para construirse el punto más importante del día

Voz 0239 32:32 era ese socio le pedía Florentino

Voz 25 32:35 que que ser rascado bolsillo que fuera él el que habrá personalmente como presidente como hizo en el año dos mil cuando metió ciento cuarenta y siete millones de euros en un momento complicado para el Real Madrid con la que el fichaje de Zidane y compañía bueno pues entonces ya se ha remarcado el presidente ya ha dicho entre otras cosas esto

Voz 26 32:52 acabe con la violencia no sé cuántas veces me sentaron en casa ya está la tumba de mi mujer que no he dicho nunca hasta hoy pero si soy presidente del madre

Voz 1704 33:05 pero si soy presidente del Madrid yo tengo

Voz 26 33:07 que velar por todo eso de que no se cuele en las asambleas de que no hagan cosas que no se pueden hacer estoy detrás de ello también que todo el mundo entienda que este es un club que es modélico en todo dentro y fuera del terreno de juego

Voz 25 33:24 pues desde las diez de la mañana hasta casi las tres de la tarde la asamblea de los socios conversé del Real Madrid ovaciones para Zidane que ha sido el hombre más aplaudido de la mañana creo que se lo merecía el francés también para Cristiano Ronaldo en baloncesto para hablaba Doña

Voz 9 33:40 aplaudió a los tres mando nombrado Florentino Pérez a Zidane a Cristiano a Doncic ovación para para los tres

Voz 0458 33:45 Álvaro Benito del partido de ayer que porque veníamos del mejor partido de la temporada y ayer como te dejó el cuarto

Voz 0916 33:51 bueno yo creo que el que el Real Madrid sigue tuvo durante muchas fases del juego el control de la pelota y que y que en zona de de circulación sí que estuvo fluido para mí la gran diferencia el partido de la Roma al al de ayer estuvo en los últimos metros no le faltó tanto profundidad por banda como una velocidad extra en esos últimos metros incluso hasta la imaginación la finura no en el donde aparece el talento de los jugadores como Isco como Asensio como Benzema pues para para hacerle más daño al español de lo que de lo que no se pudo no luego sí es cierto que que el Real Madrid defiende mucho mejor que estos últimos años pero las las que llegó el español fueron clarísimas no algunas veces por por exceso de relajación de de Sergio oí otras pues por esas transiciones que que a veces son difíciles de evitar cuando juegas con tantos jugadores por delante de la pelota pero a mí yo la gran diferencia sobre todo estuvo en los últimos metros no hay que darle mérito también al Espanyol que creo que que cerró muy bien los pasillos interiores y que durante muchos momentos pues hasta incluso con Borja Iglesias defendiendo únicamente diez metros por delante de su área no faltó algo más en los últimos metros un poquito de de imaginación un poquito de velocidad un poquito de profundidad un poquito de colmillo que yo lo llamo colmillo no esos últimos metros acelerar las

Voz 0985 35:04 va de el ataque para para generar más Ocaña

Voz 0916 35:07 en más ocasiones de gol porque no hubo a tantas

Voz 12 35:10 el año Asensio parece éste ya definitivamente no sé si si te Romero buena todos Asensio

Voz 9 35:15 ella no le veo marcha atrás no parece que este sea un año en el que vamos a ver pero esto ya va para arriba clara

Voz 0239 35:20 a un partido en el que haya derrotar es evidente pero pero ahora ya se puede confirmar ya Asensio al margen de ser de lo mejorcito del Real Madrid en este arranque de temporada se puede considerar titular en el en el Real Madrid y ayer volvió a hacer un buen partido de más a menos para mí en el gol vuelve a demostrar que tiene un cañón en la pierna izquierda y luego me gustó mucho las declaraciones por partido en los micrófonos inalámbricos hayan incluido el de Javier Herráez que además fue el que le hace la pregunta cuando tiene el desparpajo yo he de decir que a él el club no le ha ofrecido el número siete que le gustaría no terminar la carrera con el veinte kilos de las piedras y la mochila que el que le echemos Thomas Pedraja quiere porque él sabe que es un tío que tiene que ayudar más seguramente de lo que ayuda en las últimas temporadas y para eso no le tienen que quitar piedras de la mochila porque cualquier titular del Real Madrid que se quiera considera indiscutible tiene que tener tantas piedras como como todos los demás insistía en la calidad de Marco Asensio muestra que él quiere muchas piedras porque para serlo

Voz 9 36:16 titular la necesidad de poner todas las semanas porque

Voz 1501 36:19 es que está jugando muy bien es que aparte de que ya no marque que que esta vez la tocado marcar y no lo había hecho en las jornadas anteriores marcas eso está jugando muy bien más allá de eso creo que ahora mismo seguramente por estado de forma visto la diferencia entre el partido de la Roma el partido contra española aparte del rival que es verdad que el español ha mejorado bastante de en de un año para otro con con Ruby o jugaba con el jugador no es exactamente con que la manera de presionar de estar metido hasta el final pero creo que la diferencia todavía reside en cuando hace rotaciones hay determinados elementos que yo creo que son imprescindibles ahora mismo el Madrid ya te digo por estado de forma calidad Bale por ejemplo es imprescindible ahora mismo el Real Madrid creo que Cross está muy grande de casi todos

Voz 9 36:54 es como supuesto pero jugó quiero decir que

Voz 1501 36:56 eh que ahí no se nota mucho incluso fíjate que Marcelo no está al cien por cien ni muchísimo menos pero la diferencia que te da tener no solamente un zurdo de de lateral zurdo y Marcelo concretamente el lateral zurdo te da mucho un apunte sobre la portería eh volver a ir muy bien Joaquín y Navas muy bien es que yo no sé cuándo va a acabar esto es que juega muy bien

Voz 0239 37:18 me va muy bien ayer Courtois jugó que la tú si fuera lo de la toma de las serías no ni mal ni bien sin calificar

Voz 9 37:25 falta por falta de trabajo de trabajo que no bueno pero bueno igual que me las novelas no es una parada solo de alguna para una parada

Voz 10 37:37 el centro iba a hacer una manada dio al centro despejó

Voz 9 37:40 despejó de manera irregular echando Junta no

Voz 0097 37:44 pero tú no no yo no he dicho es que yo no he dicho que estuviera mal lo he dicho que me cuentes qué otras paradas hizo burda que a lo mejor yo me los perdí yo creo que sólo hizo esa parada

Voz 0239 37:53 y luego un tiro al larguero de

Voz 9 37:55 Borja Iglesias en el resto

Voz 1704 37:58 en calificar porque

Voz 0097 38:01 el secretario es que si hay que hablar bien de Courtois porque el otro día hablamos ayer no el partido ayer no es el día efectivamente

Voz 1704 38:07 bueno yo lo que voy crecidas que la sensación de seguridad

Voz 1501 38:10 el Real Madrid con los porteros da igual que se una se ponga otro es lo que yo quería decir que no me parece mal pero no creo que que yo ahora me refiero que no sé dónde te digo temió que no sé dónde va a parar la rotación ni cómo se va a realizar yo no tengo ni idea porque se lo diría no sé yo creo que los jugadores tampoco lo saben visto el rendimiento creo que es difícil determinarlo lo único que digo

Voz 10 38:29 yo creo que ayer no sabe cómo se pasó de frenada con las rotaciones porque no estaba Carvajal que está en un momento impresionante debutaba a Odriozola que tuvo un despliegue físico el chaval se lo dejó todo claro se le notaba que cuando llegaba al área no era Carvajal quitó a Marcelo y puso a Nacho que el hombre sufre en la izquierda lo deja todo y demás pero es que no es ni de lejos su sitio Iniesta dejó Marcelo yo les dio descanso a Toni Kroos lo dejó fuera de la convocatoria entonces yo coincido que el Madrid tiene el mejor centro del campo para mí del mundo pero cuando en la segunda parte el equipo estaba cansado que se les notaba un montón y quito a Isco ya a Dani Ceballos el Madrid perdió completamente el control de partido yo creo que es la primera media hora excepto la prórroga con el Atlético de Madrid en la Supercopa en en la que el Madrid ni controla ni domina ni tiene posesión y que se vio expuesto como nunca y creo que Lopetegui y la rotación me pareció excesiva no acertó en los cambios por primera vez

Voz 0985 39:36 iba Jesús siguiendo este hilo quizá pregunto

Voz 9 39:39 en la misma en la misma semana lo mejor y lo peor entre ellas la diferencia es claro Jordi

Voz 19 39:44 hoy va a decir sí quizá lo más doloroso a ojos de la hinchada merengue fue ver a Lopetegui vaciando en la banda pidiendo cuánto falta ahí pidiendo la hora

Voz 0985 39:55 incluso con algunos cambios que nos parecieron conservadores incluso para mantener el resultado ante un Espanyol muy entero no sé si esto este aspecto de pedir la hora es algo lo más doloroso que pudo ver la hinchada merengue y no lo percibirá Belang

Voz 1704 40:09 no no si yo me gusta aunque con igual hay mirarla ahora que cambió con ella

Voz 0239 40:17 pero fue la mar fue Otegi Paraninfo perfecto yo lo dije esto marcó Llorente le dio le dio lo vendido al equipo que era

Voz 9 40:25 hay un poquito de pulmón en el centro sin llegar al nivel de quitar a Luis Suárez que pone Arturo Vidal Pablo lo dije en agosto y lo digo hoy que el Madrid se pone colíder con el Barça me parece que el año largo al Madrid en cuanto a plantilla han cuanto a profundidad me parece que no tiene plantilla para competir Liga Champions hasta el último día al mismo nivel que el resto al final los cambios del Madrid ayer que quiere dar descanso porque tiene que darlo del Sevilla le viene Athletic termina entrando en una plantilla mejor el Madrid no no me trasplante el Madrid luego seguimos pero Nacho no puede será suplente Marcelo y el tercer central lo que ha dicho no puede competir entendió que no va a competir digo que en mi opinión no va a poder llegar hasta la línea afinada foto finish conectado un segundo habló Nacho

Voz 1704 41:09 esto no pero era el suplente el año pasado pero Nacho el año pasado

Voz 27 41:14 y el anterior fue suplente de Marcelo

Voz 9 41:17 no estaba ateo estaba ateo no jugaría mejor se ha temido cuantos partidos juego tengo jugó diez o quince el año pasado pues son diez o quince partidos menos importantes cuando no jugaba mal vino a mí no me parece normal en una planificación que Nacho sea la izquierda suplente el central suplente pero luego sigo es que para mí

Voz 1576 41:35 hay una profundidad banquillo no es tener a Valverde

Voz 9 41:38 eh a Marcos Llorente que son todos grandes proyectos de futbolistas pero que en el día la verdad cuando les toque jugar por una sanción de un tío en cuartos de final no sé si el Real Madrid tiene esa doble plantilla como ha tenido durante mucho tiempo veremos habla aquí con Kovacic con Morata con James con PP con Cristiano con todos estos que es para mí un hay mucho a Savall joven con muy buena pinta pero que también han jugó cincuenta partidos en Primera pero por eso

Voz 1576 42:01 corazón Pablo yo yo sí entiendo lo que ha dicho Jesús yo estoy de acuerdo con las rotaciones pero yo creo que el problema es el cortoplacismo yo creo que al final Lopetegui sabe que para llegar a donde tú quieres tú dices que tiene que llegar a la última línea tres sufrió hoy tiene que dar confianza tiene que sufrir hoy yo creo sinceramente que ayer hay demasiadas rotaciones el Real Madrid y el equipo lo paga pero yo creo que Lopetegui está mirando hacia el futuro para cuando esté en el mes de febrero y marzo iré que tirar de jugadores no jugadores como le pasó el año pasado en que no contaban para nada hay que no estaban sino jugadores que hayan tenido diez doce partidos en en la pierna

Voz 9 42:35 yo creo que al final esa carrera de fondo

Voz 1576 42:37 sinceramente me parece inteligente lo que hace lo que hizo Lopetegui ayer empezará a meterá Jover Sendin amiga

Voz 0097 42:43 la verdad es que si ayer no hace rotaciones Lopetegui cuando

Voz 9 42:46 pero no respeté viene

Voz 1704 42:48 a lo que pasa

Voz 10 42:51 si no lo hiciera

Voz 1704 42:53 bueno ya pero si es que lo que es el once que saca ayer Lopetegui es un once buenísimo sí pero no los once no no aparece nival

Voz 0916 43:01 verde Marcos Llorente fue en cambio al final cambio acertado pero que estamos hablando de jugadores todos internacionales financiados no no fue ninguna locura lo que hizo fue locura pero sí que hubo jugadores

Voz 1704 43:13 bueno esto pero esto no

Voz 28 43:16 esto es esto es el fútbol después el nosotros

Voz 10 43:19 el titulares de Madrid uno estaba debutando uno estaba debutando el otro estaba fuera de sitio

Voz 0916 43:24 pero son jugador internacional y Nacho Hadid docientos millones de veces de una manera resuelva

Voz 28 43:28 no igual año lo que no podemos ir sobrado no

Voz 1704 43:32 es que vamos siempre siempre tendemos solamente al resulta

Voz 0916 43:35 no puedes Álvaro

Voz 1704 43:37 sus gana tres cero no al revés por eso lo digo ahora Collier