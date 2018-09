Carrusel último tramo (23/09/2018): Luis Rubiales y el Sanedrín de los domingos

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Ben Nasser

Voz 1704 00:09 una cosa Manuel Carreño a cinco preguntas

Voz 1201 00:12 son muy duras siempre lo tocando en el

Voz 2 00:14 si no responde bien descarga eléctrica no se primera pregunta para Manuel Cardeña que es él era roja Allen Met para mí no vale quieres me está mirando vallar no no quiero porque que tengo es que el Estado no te Palomino segunda pregunta quién hace más demagogia con el asunto de las temperaturas

Voz 1375 00:32 Rubiales o te vas X pues venga es que lo sabía para qué X en la quiniela está con amor

Voz 2 00:41 quién está peor marca gol Piqué con el Barça ahorramos con el Madrid yo no tengo duda de que en primavera van a estar a tope los dos pero ahora mismo no me partidista no está en su mejor momento ninguno de los dos pero creo

Voz 1375 00:50 esta peor Ramos vale

Voz 2 00:52 te gusta el nuevo Santiago Bernabéu me encanta me parece

Voz 1375 00:56 siglo XXII con muchas cosas que ahora mismo maneja que dices es que hay cosas que te cambian si lo vendía

Voz 2 01:01 por ejemplo los coches buenas noches la algo vez aparatos teléfono dices esto el estadio es el siglo XXII en casa teléfono y la última la más complicada quién está peor Ponseti a la batería sin duda Jordi con la trompa prosigue trompa si Kiko con el trombón de Memphis Daimiel con el contrabajo o tocó la trompeta yo con la trompeta soy largo pero vamos lamentable pues ya

Voz 1201 01:28 es decir en principio ya estaré encantado lo hemos retirado esta mañana menuda banda sonora a menudo pero bueno lo que eso darle tampoco se y son C31 seguimos en este tramo de Carrusel deportivo hasta la una y media de la mañana y tenemos que hacer lo primero antes de saludar al presidente de la Federación Española de Fútbol en directo los líderes los el Camp Nou están aquí Adriá Albets todavía y muy buenas qué tal muy buenas pues empate a dos que me imagino que no estaba en el guión no ante el Girona no

Voz 1157 01:55 mucho menos el Barça pensaban récord en superar registros históricos sumando siete de siete en victorias de inicio de la temporada pero aparecido el Girona hay aunque el Barça parecía que arrancaba con buen pie con el gol de Messi en la primera mitad pues todo el minuto treinta y cuatro sacada de la que tanto vamos a hablar la roja al en letras consultar Gil Manzano Alvar ha descentrado al al Barça antes del descanso uno uno de Stuani y uno dos nada más arrancar pedazo delantero Stuani el uruguayo del Girona hay que rendimiento que está dando el equipo debió el bar llevaba cinco goles no creo lleva cinco goles creo que metió XXI la pasada temporada imagínate para un club como el Girona el poder disponer de un delantero como como Stuani y a partir del uno dos el Girona encerró a intentar defender el tesoro que tenían forma de Victoria no lo logró hasta porque Piqué empató el Barça lo intentó pero no pudo remontar el partido así que se queda con trece puntos los mismos que el Madrid primer tropiezo de de esta temporada para el equipo de Valverde

Voz 1201 02:44 eh me parece que estaba Ernesto Valverde en la sala de prensa pero creo que acaba de terminar Adriá Albets hola

Voz 3 02:51 habría terminado la rueda de prensa que Manu de Valverde hace olas minutos que te has cómo estás bien fantástica notado es seguramente mejor que Valverde se le veía poco contrariados por la decisión del Barça ha reconocido lo hemos escuchado en Carrusel

Voz 1906 03:05 lo que él creía que esta acción no iba a entrar el bar porque de hecho ha tirado de ironía y Pere Ponce

Voz 2 03:13 con con el inglés dice que la primera

Voz 1906 03:15 de él que es agredido se disculpa con el que es agresor pero al final Valverde sí que ha reconocido que cree que más que la expulsión lo que ha condicionado el partido han sido los goles que han venido en momentos puntuales que han afectado al equipo Ike ha destacado la actitud de los jugadores después que el público ha empujado mucho y ha tenido la sensación de que el Barça puede haber ganado Eusebio ha reconocido que la expulsión si ha marcado el partido que ha facilitado entre comillas las cosas al al Girona que se va contento con él

Voz 1375 03:42 la punto bueno pues eso es lo que ha dicho Valverde después de esa de ese empate a dos en el Camp Nou contra él Girona el Barça allí

Voz 1201 03:49 Ana

Voz 1375 03:50 que se juega en el Camp Nou ya veremos dónde se juega el Girona Barça

Voz 4 03:53 en este momento el Barça Girona en el Camp Nou

Voz 1201 03:55 hola Talavera qué tal qué tal buenas noches Dani Garrido y Mario Torrejón que ya les saludamos por aquí yo diría que en Girona eh sí yo también lo diría Pablo Pinto hola qué tal muy buenas Iturralde González penalti te oigo con Dani Garrido

Voz 1375 04:07 digo penalti e roja aclara por

Voz 5 04:09 por agresión

Voz 0514 04:12 antes tendrá Pons si no no antes tenía alguna duda de si era clara muy clara y ahora ya se ha quitado la duda es muy clara la roja

Voz 1375 04:19 después de que hoy haya dicho que no me parecía

Voz 1201 04:21 bueno eso es lo ha aclarado saber lo que diga

Voz 0514 04:24 esto es enseñar mucho de radio de reglamente nuevas al señor nada

Voz 1201 04:28 por eso digo que después ha quedado más claro te voy a escuchar ha dicho me parece parece más barato

Voz 1375 04:33 pero también también puede despedir

Voz 1201 04:36 esta no lo está por ahí no venía en la vida estamos ahí Adrià Alves con el protagonista con pena porque a ver quién le dice habría habla

Voz 6 04:43 se está aquí pero a Pons protagonista de esta acción con Clemente Anglet íbamos a escuchar las explicaciones del futbolista del Girona lo que cree sobre esta expulsión de jugador del Barça lo pasado propusimos

Voz 7 04:56 partido distinto no al final año pasado propusimos un hombre a hombre todo el campo intentarlo apretara Alba el balón a saque de portería y el Barça pues no superó muy fuerte y este año hemos decidido se no ha mandado pues estar más juntitos intentar tener la línea de cinco detrás con los tres pivotes ha por delante ya estuvo un poco más fijo con Busquets y al final bueno creo que hemos estado más bien hemos tenido menos desgaste físico y hemos podido aguantar hasta hasta el final creo que he estado bien por eso no porque no hemos intentado que no recibieran por detrás de los pivotes Messi Suárez a etcétera Hay y al final hemos sabido también hacer daño a un bar

Voz 6 05:30 verá aclara unos la duda era agregó

Voz 1375 05:33 de es justa la expulsión

Voz 7 05:35 no lo sé es lo que estoy diciendo yo voy al límite que le también no vamos a cien por cien la jugada no se no veo nada yo voy al balón al final no superamos los dos y es el árbitro en este caso el parque decida no no sé si no he visto la jugada no sé si es agresión agresión a no

Voz 2 05:51 la gente habla habla de que la política acaba pero parece que no porque si es intención no es intención darte da porque tenemos nada hay roja

Voz 7 05:59 si al final a mí me lo aquí el ojo también tengo un golpe el yo recibo un golpe no sé si me deja el codo no al final sí sí está al Bari el árbitro pues si lo ve más claro y se lo pitan debe ser que es verdad no final los dos vamos

Voz 2 06:11 a al a todas

Voz 0231 06:14 ni han tenido la culpa niño haciéndole frente al cero sea tuvieran Si tuvieran esposado por una cosa similar que has dicho la sensación ante el partido te has levantado como Kinsey incluso has ido a hablar con él los seis las pide disculpas no algunos dicen que si estos estos fútbol otros que la expulsión siete algo similar como hubieras dicho

Voz 7 06:30 ha llenado al final decide un tercero tú tienes que resignar ante y acatar lo que te dicen no poder hacer más yo creo que de golpe me viene al árbitro a pitar falta a favor del Barça yo me levanto le doy la mano al inglés ahí hasta el final veo que el bar decide no hay más al final ni lo que digo en inglés tiene la culpa ni o al final de un tercero

Voz 6 06:50 las explicaciones de pera Pons sobre esta acción con el inglés pues nada

Voz 1201 06:55 quieren bajar tampoco demasiado y tú dice que siente del golpe pero que él no ha visto las

Voz 0514 06:58 jugada claro lo que hemos dicho en Carrusel es decir suman los dos a fuerte muy fuerte aún balón dividido Isabel no sabe con qué le pega no ha visto la jugada es decir cuando la vea

Voz 1201 07:07 cambiarán opinión por cierto que no lo pita el bar el pero el árbitro va a haber era el monitor en ese proceso

Voz 0514 07:12 que pida siempre es el árbitro que es el último que tiene la palabra sabes

Voz 1201 07:14 subjetiva avisan el dicen oye revisa texto que goles roja entrevistó al árbitro que va lo ve en el monitor después de verlo dijo roja y luego

Voz 0514 07:21 un detalle muy importante que hemos dicho en Carrusel para que no hacer trampas por la tele pondrán todos los porno programas deportivos pondrán la imagen a cámara lenta eso lo tiene prohibido el árbitro no lo puede ver a cámara lenta tiene que ver la Cámara normal

Voz 1201 07:34 yo pensé que lo podía haber acabado en el no no no no sí si te lo ponen imagen normal no puede poner las repeticiones

Voz 0514 07:39 cama noventa sólo ponen donde donde se produce el impacto o en una jugada dentro o fuera del área si es dentro fuera a cámara lenta

Voz 1375 07:47 tal cosa anormal hubiese a cámara venta tampoco pasaría nada

Voz 0514 07:49 no porque la virtud más más yo creo la vista a cámara rápida segundos en tomarlas ha visto lo visto ha visto dos veces la imagen

Voz 1201 07:56 nada hubiera expulsado por esa agresión a Pera Pons que hablaba ahora mismo ya no queda nadie por ahí cerramos en el Camp Nou ya no quedan

Voz 0301 08:03 el jugador no cerramos Manu porque nos acaban de comunicar los responsables de prensa del Barça que no va a hablar ningún futbolista del Barça para las radios han hablado Arturo Vidal Se me doy Busquets en las teles con derechos Nos dice el club que esa es la prioridad que por lo tanto no va a hablar ningún jugador del Barça hoy después del partido frente al Girona en las radios

Voz 1201 08:23 abrazo sí que hay un abrazo para Adrià hoy no tenían ganas hubieran ganado a lo mejor sí igual

Voz 2 08:27 sí pero el empate a dos les ha quitado las ganas de hablar con la radio

Voz 1375 08:30 el abrazo sí que hay Adrià adiós luego ahora enseguida vamos con el Sanedrín con Jordi con Flash aquí con el resto de la banda con Romero Gallego Pulido Antón Meana bueno con todos que España por aquí Dani Garrido y compañía pero es simplemente que además del Barça dos Girona dos ahora analizaremos todo se adelantó el Barça con el gol de Messi luego se puso uno dos el Girona y al final han empatado los de Valverde con el gol de Piqué antes se jugó el Betis dos Athletic Club de Bilbao dos eh tenemos que ver ahí también lo que ha pasado y lo que ha dicho Quique Setién sobre los pitos de parte de la afición a Francis cuando lo han cambiado

Voz 1501 09:03 pues casi llorando mandaba casi llorando se tire lo vamos a escuchar

Voz 1375 09:05 ahora empate a dos digo el primer partido lata recibió el Villarreal cero Valencia cero partió a veintiocho grados setenta y tres por ciento de humedad por la mañana al Levante dos Sevilla seis partido con treinta y dos grados a la hora del encuentro eh repasamos al resto de noticias pero en supongo que habéis estado atentos a

Voz 6 09:25 la antena de la SER ya Carrusel deportivo ya ha

Voz 1375 09:29 ya nuestra web y habéis estado también pendientes del rifirrafe que ha habido esta tarde en las redes sociales entre Luis Rubiales presidente la Federación Javier Tebas presidente de la Liga ponía Luis Rubiales este mensaje este tuit al hilo del calor y los horarios de la Liga si la Liga mantiene horarios disparatados recuperaremos la competir CIA para la diecinueve veinte para la temporada que viene vergüenza para aficionados y gente del fútbol con mayúsculas vergüenza para aficionados y gente del fútbol a más de treinta grados no se puede jugar a determinadas horas golpes de calor por decenas inadmisible en la Real Federación Española de Fútbol estamos hartos lo acompañada de una foto colgaba ese tuit el presidente de la Federación Rubiales con una foto de bueno pues de uno de la de una de las afectadas por ese gol

Voz 2 10:16 eh de calor que es Yolanda Adams

Voz 0514 10:19 sí

Voz 1375 10:21 que en su momento fue jefa jefa de prensa al Levante cuando Rubiales jugaban el Levante bueno es una amiga de Luis no ha visto la foto la pedir permiso para poner la puesto ha contraatacado Javier Tebas que elevaba el fan muy muy bien en en en todo este tipo de cosas y en cuanto se pone el capote entra muy bien ha dicho amigo Rubiales mucha demagogia hoy en el Gran Premio de Aragón treinta y dos grados ciento catorce mil personas al sol sin quejas por cierto este agosto torneo de niños grandes Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas treinta y seis grados no se puede recuperar lo que no

Voz 2 10:52 desde uno bueno luego a partir de aquí ha habido un montón de

Voz 1375 10:57 pues eso de gente a favor y en contra declaraciones de unos y de otros incluso Tebas ha insinuado que hay gente que se inventa

Voz 2 11:03 los golpes de calor sólo ha hecho Javier Tebas esta tarde está por ahí el presidente de la Federación Luis Rubiales a esta hora hola Luis buenas noches

Voz 0453 11:12 sí

Voz 2 11:12 buenas noches mano eh lo primero que arrepiente de haber puesto el tuit

Voz 1346 11:17 no que va es una realidad quizás lo puesto bastantes Si pero como hemos hemos tratado de negociar con la Liga en en sede federativa en la Comisión Delegada para llegar a una propuesta conjunta de de cambio de de que de horarios sobretodo en época veraniega

Voz 2 11:37 uno intenta aguantar intenté aguantar

Voz 1346 11:39 pero ya no digo momento que obviamente pues ocurren estas cosas oí que parece que la mano le importa ahora vamos al fondo

Voz 1375 11:46 gestión ir te pregunto otras cosas muy concretas que los oyentes de la SER quieren saber ida el carro Celia Larguero pero te decía lo del tuit porque llevando más o menos razón que ahora hablamos de eso

Voz 2 11:57 no

Voz 1375 11:57 no crees que dos dirigentes como presidente de la Liga y presidente de la Federación tienen que arreglar esto de otra manera en otro foro y con otras formas

Voz 8 12:07 mira una cosa arreglarlo

Voz 1346 12:09 la cuestión que en ocasiones según con quién tenga enfrente en la mesa prácticamente imposible y otra cosa es cuando ahí un una cuestión de interés general que tras Ike genera una situación de emergencia como la que hoy entendido que había ideal habiendo pasado por otras similares en en este último mes entonces pues bueno es algo yo no conocer mi opinión desde hace años el fútbol es muy importante de que se Televisa del fútbol es muy importante que llegue a muchos sitios pero siempre respetando los valor del propio deporte unos mínimos de salud y de integridad entonces bueno pues no es sólo hecho con verdad con toda la convicción y la verdad es que me da vergüenza yo soy de la federación también siento vergüenza me que nuestro fútbol ocurran cosas así y si puedo contribuir a arreglarla lo voy a hacer aunque otro no

Voz 2 13:05 la foto que acompaña tu tuit de Yolanda Damià que es cierto que fue jefa de prensa Levante cuando tú jugabas allí no si hay sitúa a Javier Tebas que hay gente que está insinuando inventando exagerando los golpes de calor

Voz 8 13:24 la palabra mezcla oigo vigoroso

Voz 1375 13:27 eh tú le pide permiso a esta a esta mujer irá publicas el tuit no sin más

Voz 1346 13:32 yo estoy con mi familia comiendo me manda a un amigo a la foto de Yolanda y me dice mira lo que me ha pasado adelantado y la llamo por teléfono inmediatamente y le he pedido permiso además siendo periodista reputada en Valencia pues me parecía que podía servir hasta de notarios una persona que podía darse de lo que haya ocurrido bueno hoy lo hecho lo echó con su permiso ella no quería ningún tipo de protagonismo pero bueno hay gente que es capaz de hacer cualquier puede afirmaciones iré llevar ya los extremos de la vulgar

Voz 9 14:07 ya

Voz 1346 14:09 idiota otra no lo voy a dejar aquí no quiero tampoco quiero ser elegante pero lo que está claro es que han ido a personas que han tenido que muchas Yolanda me decía que incluso han tenido que venir más ambulancias de las que había allí en un momento que no daban abasto con la gente que había eso es lo que me ha trasmitido eh ya que había una muere vomitando cabía otra señora que han tenido que atender por otro golpe de calor ocho por lipotimias y una feria de persona pero bueno ya me imagino que ella a partir de mañana en su medio hablará o dirá lo que tenga que decir aparte de de que creo que has sacado una noche aquí sí

Voz 1375 14:45 ha sacado una nota diciendo mi nombre Yolanda Damià suele a persona afectada tratar debida a este golpe de calor requerido asistencia médica el parte medio corrobora como se han producido los hechos ya que te pueda asistencia ha sido sometida no he querido ser protagonista en ninguna discordia ni tengo ningún interés personal profesional con ninguna de las partes en disputa tal hecho bueno a esa casa nota queriendo aclarar esa historia Luis importante dices tú en tu mensaje que queréis recuperar las competencias sobre los horarios de la línea para que los oyentes sepan ahora mismo los horarios son competencia de la Liga mediante un convenio que tiene firmado con vosotros que termina cuando esta temporada

Voz 1346 15:21 esta temporada termina ese convenio

Voz 1375 15:23 no implica que la Liga os pagan dinero para que ellos manejen los horarios es cierto

Voz 1346 15:29 es cierto entre otras cosas han también de fútbol sabe que nuestra marca es Adidas Nike se juega algún balón nada porque se firma en el convenio se firman también ciertas cuestiones arbitrales se firman también fue otra cuestión de es una viernes jugarlo la que hay algo que tampoco me gusta ya lo voy adelantando sobre todo los de los lunes y entonces nosotros no tenemos inconveniente ya estamos encantados con que la Liga explote ciertas cuestiones que son competencia de la Federación pero dentro de unos mínimos y jugar a la plaza de la mañana a más de treinta grados no cumplen son mínimos obviamente habrá días muy calurosos que se tenga que jugar a las siete de la tarde a más de treinta grados pero todos sabemos que no es lo mismo jugar a esa temperatura común sobre Justicia que ya cuando ha mermado no entonces no se implicaciones que coherencia Manu al final lo que queremos es coherencia más nada

Voz 1375 16:22 bueno e importante que la gente sepa esto la Liga es decir

Voz 2 16:26 las osea Roures

Voz 1375 16:29 dos

Voz 2 16:30 porque no trabaja para Roure porque no trabaja en la misma empresa pero al fin y al cabo van de la mano

Voz 1375 16:35 todo Liga

Voz 2 16:36 pone los horarios Tebas yo yo no yo

Voz 1346 16:39 de la mano yo creo que aquí hay una persona que padece la otra claramente yo estoy harto de escuchar que quién pone aquí los horarios en la televisión y me parece de verdad vergonzoso que los guiones que no se pongan colorados mira dentro muy sencilla la televisión tiene que intentar sacar los máximos beneficios que reviertan en el fútbol no estamos encantado cuanto más mejor pero con unas reglas que las con el fútbol no la tele no la tele es me da igual si Mediapro Mediaset Televisión Española o quién se quien tenga los derechos tiene que explotarlo al máximo pero con unos mínimo

Voz 2 17:12 porque si no entonces a Clavero

Voz 1346 17:13 no dejando que la televisión no diga que tengo

Voz 1375 17:17 o que no lo sé

Voz 1346 17:19 yo creo que sentido común si no sí sí sí

Voz 1375 17:22 en eso estoy de hablar contigo creo que hoy no debería haber puesto ese tuit es mi opinión creo que te has equivocado poniéndose TUI públicamente mi opinión pero en el fondo de la cuestión estoy de acuerdo y antes de que tú llegar a siempre ha sido muy crítico con esta oiga que es la única de Europa de las Grandes Ligas la única que tiene diez partidos diez horarios distintos y la única que tiene cuatro días de duración de jornada cuando digo la única es la única Portugal Portugal tiene cuatro días pero no lo hacen diez

Voz 2 17:47 varios la única que tiene cuatro días de jornada

Voz 1375 17:50 duración y que tiene diez partidos diez horarios es la Liga española pero por rematar esto hay una cantidad que os paga la Liga por los horarios ya además hay otra cantidad que son cercano a los tres millones y medio por lo cual se le permite poner partidos lunes y viernes vosotros queréis recuperar en eh las competencias porque hay que negociarlo ya para ese convenio que termina en verano del año que viene lo que quiere la ley la Federación qué es exactamente Luis

Voz 1346 18:16 era la Federación que es una cuestión no de los lunes no nos gusta nada queremos también que haya una franja horaria pues la tarde preferiblemente el domingo lo otro anunciara donde no se Televisa fútbol para que así todo eso un equipo modesto que tienen que su partido también a las doce una hora

Voz 0453 18:35 si despectiva lo puedan poner ahí

Voz 1346 18:37 los aficionados puedan ir a ver porque en su televisión en su casa no se da otro partido de fútbol de categoría

Voz 1375 18:45 como hace en la Premier

Voz 1346 18:50 Luis se acordado Luis ha cortado no ahora ahora digo te decía que algo

Voz 1375 18:54 parecidos hacen la Premier

Voz 1346 18:56 sí sí sí eso pues es una copia exacta que se ha aspecto en concreto físico pero no lo luego pues por supuesto tenemos que mirar mucho más a fondo porque la Liga ha llegado asumir un nivel de competencia que cede a lo meramente normal y un nivel de ingresos que además dedica para cuestiones que no revierten el fútbol crea una macro estructura tremendo entonces todo esto tenemos que sentarnos con ellos ellos están siendo pasivos son lo que tienen que venir a buscarnos porque las competencias se delegan por nuestra parte bueno que vienen y quieren me pasa que tema

Voz 1375 19:29 te vas dice que te vas dice que eso es competencia de la Liga que no se puede recuperar una parte de la Federación

Voz 1346 19:34 te va a ser una argumentación del Real Decreto de televisión donde dice que se tienen que pactar sobre con unas condiciones conocido pero las condiciones que se han conocido no quiere decir que la ponga el alivio que la ponen la Federación estamos durante mucho años cediendo derecho a cambio de una compensación económica o sea que eso está más claro que el agua no dirá lo que quiera lo que es una pena es que siempre quiere ir a la confrontación al juicio al arbitraje tan bueno yo no quiero ese estilo pero tampoco quiere esto pues tendremos que hacerlo y ojalá podamos ponernos de acuerdo

Voz 1375 20:09 si no quieres partido viernes y el lunes sobre todos los lunes en ningún de ninguna manera sí que queréis que algún partido coincidan Horario entonces

Voz 1346 20:17 es que el fútbol va a llegar un momento que no todos lo que es lo que se está consiguiendo con esto de verdad Jáuregui a la gente que ama al fútbol

Voz 1375 20:30 habrá quién piense que eso puede generar menos ingresos pero eso lo hacen todas las Ligas todas eh en la italiana la alemana en todo las hay cuatro cinco partidos a la misma vez en uno de los desde el fin de semana decías Luis fórmula para ganar

Voz 1346 20:42 lo mas ingresos nosotros además tenemos tenemos un proyecto interesante que queremos compartir con la Liga cuando se cuando quieran hablar ha reconocido hacia el otro día escuchaba yo no quería recibir a a a Javier que no le habíamos residió que no habríamos contestado hoy ha salido diciendo no es que es que me he equivocado parece que es que uno le dijo que amable San tira unas semanas diciendo que no les queremos recibir no han pedido la cita entonces yo creo que estamos en una época en la que las cosas con rigor y cuando uno habla a hablar con la máxima responsabilidad digo aunque nos equivoquemos que no podemos

Voz 1375 21:18 pero me quedan dos dos preguntas si te dejamos a ese convenio de coordinación que tenéis Liga y Federación incluye los de los partidos de los lunes y los viernes que es aparte

Voz 0514 21:27 te digo tres millones y medio aproximadamente tres coma tres millones

Voz 1375 21:30 el resto de dinero que es por los horarios de fin de semana sábado domingo y además has dicho el balón la Federación decidirá con qué balón se juega la Liga

Voz 1201 21:40 o habrá que negociarlo o en todo caso habrá que negociar

Voz 1346 21:42 no ha habrá que negociar los no tenemos de verdad en este aspecto queremos llevarnos bien con ninguna mira creo además que que será un buen baloncesto mañana para aclarar muchas cosas y quizá nuestro secretario general tiene una cosa que decir con respecto mañana es secretario local

Voz 2 22:01 algún mensaje para está refiriéndote Andreu Camps que es uno de los mayores expertos en derecho deportivo de la Federación que mañana va a haber algún mensaje

Voz 1346 22:11 para mí aún maestro de maestros además de de la humildad que tiene no pero no bueno no vamos a hablar de algunas cosa también apoyándonos en la argumento jurídico para que la gente conozca de primera mano cuál es la realidad por ejemplo

Voz 2 22:24 Liga Santander podría cambiar de nombre siquiera la Federación pregunto bueno todas

Voz 1346 22:30 dentro pero vamos que no que que no queremos confrontar que queremos solucionar vale queremos que la Liga que la Liga siga ostentando ciertos derechos cero ojo nosotros tampoco queremos estar aquí aguantando todo lo que un señor pueda decir en un momento determinado no no creo que sea justo

Voz 1375 22:53 y la última los partidos del fútbol amateur del fútbol femenino que se juegan ahora de treinta y tantos grados como por ejemplo pasa este fin de semana de quiénes competencial

Voz 1346 23:02 sí

Voz 8 23:03 de los propios clubes está regulado de una manera

Voz 1346 23:06 para mí ya anticuada tenemos que intentar que sea lo que venga una regla culo la Federación de hoy en día se nos escapa de las manos no lo tenemos entonces un reglamento que vamos a encontrado queremos cambiarlo pero sobre todo es importante una cosa en el momento en el que haya una franja horaria en el que no hay televisión seguro pues no ponían de ejemplo de Fuenlabrada labrada a lo mejor lo hago todas las doce porque sabe a la cuatro juega un equipo de la primera vez que ha dado otro gabacho es que no puedo con el otro ahora es que se encuentran en una situación entre España la aparece en el momento en el que tengan la posibilidad de utilizar un horario en el que no haya televisado partido de Primera División Segunda División ahí ya verás como coincide muchos poniendo a un horario mucho más sensata

Voz 2 23:52 gracias Luis gracias a vosotros

Voz 1201 23:55 un abrazo Luis Rubiales en directo el presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 2 24:01 ahora tú sacas tus conclusiones estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo la otra parte por cierto también la invitado esta casa a Javier Tebas presidente de la Liga de Fútbol Profesional Le hemos invitado para entrar pero él está acostumbrado a ir donde dan baño y masaje

Voz 1375 24:14 eh

Voz 2 24:14 que no es aquí aquí ha preferido no entrar ha dicho que venía debía

Voz 1201 24:18 G que mañana madrugada edita

Voz 2 24:21 pues que descanse que mañana va a tener un día duro

Voz 11 24:24 eh y largo pero

Voz 1375 24:29 Nos gustaría que hubiera escuchado exactamente igual que Rubiales nosotros aquí tenemos nuestra opinión y a veces estamos con quién creemos que tiene razón o con ninguno de los dos au quien no la tiene a mi me parece que lo de la el horario de la Liga con todo lo bueno que está haciendo Javier Tebas que es lo digo muchas veces innegable indiscutible ha hecho mucho por esta Liga ha hecho mucho por el fútbol

Voz 2 24:48 pero lo que hace mal me parece que es rematadamente van está acostumbra claro ahora entiendo porque no quería que ganara que ganara Rubiales claro con Larrea habrían renovado otros tres años más

Voz 1375 25:00 este convenio que es lo que querían ellos porque en el fondo

Voz 2 25:03 lo que se ignora si trabaja para Ruhr eso trabajan de la mano

Voz 1375 25:07 junto pero ya lo sabéis todos al final

Voz 2 25:10 trata de

Voz 1375 25:11 de manejarlo todo como si fuera el único amo que tiene este deporte rey que es el fútbol en nuestro país

Voz 2 25:18 entiendo que al final

Voz 1201 25:20 a la Real le podía manejar de alguna manera Luis Rubiales no

Voz 1375 25:24 a mi me parece que es lamentable lo que he visto hoy en las redes sociales lamentable por ambas partes pero que el presidente de la Liga y el presidente de la Federación no tienen que resolver estas cosas en Twitter y uno contesta el otro replica era pero entiendo que ese convenio hay que renovarlo veremos a la Federación el intento

Voz 2 25:38 la si si le interesa renovarlo o no

Voz 1375 25:41 delito hay que renovarlo de cara a la temporada que viene el balón el nombre de la Liga que ahora mismo Santander

Voz 2 25:48 jugar los lunes y los viernes porqué diez horarios diez partidos por qué

Voz 1375 25:53 por qué cuatro días la única Liga que le dura la jornada cuatro ya lo vengo diciendo desde mi primer año de

Voz 2 25:57 Carrusel

Voz 1375 25:59 el único y él siempre decía Javier se parecía cada vez lo van a hacer más países ya lo veréis cada vez van hacer más ligas pues han pasado ocho años ocho y sigue todo igual la liga italiana a la que se acerca un poco más pero aún así no hay ninguna que tenga cuatro diez dura tres entiendo que es un tema que hay que debatir luego estaría más de acuerdo con uno o con otro en el término medio pero es un tema que hay que debatir no puede ser como lo del partido de Miami ustedes Girona hay Barça no vamos a Miami pero avisó al presidente del Real Madrid hoy a Florentino Pérez en en la Asamblea de socios compromisarios habéis escuchado lo que ha dicho el presidente el Real Madrid sobre la cuestión del partido ir a Miami

Voz 12 26:36 tranquilidad que no vamos a EEUU nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no se a qué intereses responde pero no in no responde a los intereses de los clubes ni de los afines

Voz 1375 26:50 donados por tanto nosotros nos negamos

Voz 12 26:53 es rotundo

Voz 1201 26:54 aplauso de los abonados ya cuánto aquí Mario Torrejón hace meses que el Madrid iba

Voz 1375 26:58 esa línea ya contamos este fin de semana que este domingo Florentino Pérez seguramente se iba a pronunciar públicamente al respecto lo ha dicho entonces esto qué es

Voz 1201 27:07 tan a favor tantos como creemos de lo de la Liga Estados Unidos parece que no sin embargo temas ha dicho que no vamos que está todo hablado ya está todo hecho pues como él hace las cosas

Voz 1375 27:15 sí ya yo entiendo que no es la manera en la que un presidente de la Liga de Fútbol Profesional tiene que trabajar pero si lo dice

Voz 1201 27:21 esto se enfada

Voz 1375 27:22 entonces dice pues como me enfado como los niños pues no voy a hablar en la cama que tengo que madrugar pues mañana vamos a ver lo que dice Andreu Camps que le entendí de Luis Rubiales presidente la Federación que algo va a decir con respecto a ese convenio que acaba este año y que va a dejar o qué va a hacer que Tebas deje de mal fijar los horarios del fútbol español pero no por nada sino porque lo dice el convenio de coordinación entre Federación de Liga eh nos hubiera gustado que te vas hubiera dado sus explicaciones aquí pero no ha sido posible sólo una cosita más muy rápidamente en Vila real

Voz 0231 27:55 no

Voz 1375 27:56 y en Valencia donde hoy ha insinúan Javier Tebas que la gente sea inventado los golpes de calor Xavi Isidro

Voz 1201 28:02 está en Vila real hola Xavi muy buenas qué tal temperatura había a la hora de

Voz 2 28:06 el partido es ha jugado en el estadio la cerámica

Voz 0889 28:08 hacia las cuatro y cuarto el termómetro marcaba veintinueve grados pero ya no es esa la temperatura que tener en cuenta hay que sumarle el ochenta por ciento de humedad que hacían Vila real es decir sensación térmica de unos treinta y seis grados pero si te vas a la grada de Gol Norte te vas a la grada donde está la afición del Villarreal también en la parte alta la afición visitante en este caso la del Valencia al sol esos veintinueve grados se convertían perfectamente en treinta y XXXV contando el ochenta por ciento de humedad nos vamos perfectamente a los cuarenta y dos o cuarenta y tres y que no me quede corto por eso hay siete personas en el deseo de la cerámica han tenido que ser atendidas por las bueno por los equipos de sanitarios Cinven inventamos todo

Voz 2 28:50 eso no no te explico son datos sí

Voz 0889 28:52 qué fidedignos que los de la Cruz Roja eran de la Cruz

Voz 1201 28:55 coja o eran disfrazados de cartón piedra

Voz 0889 28:57 Kiko lo dio visto gente que compra comprando

Voz 1201 29:00 francés en la tienda es todo de la Cruz Roja que cuidaba y eso hay que andar con ojo

Voz 0889 29:04 pues ya te digo que son datos que nos da la empresa contratada por el Villarreal CS ambulancias

Voz 2 29:09 si me perdonas atendidas seis

Voz 0889 29:11 golpe de calor y una por lipotimia esta última ha tenido que ser traslado e incluso a un centro sanitario pero estamos hablando de la grada Si te vas al campo Álvaro González titular hoy con el Villarreal nos confesaban zona mixta que al descanso ha sufrido un golpe de calor y por tanto tenía mareos e incluso vómitos ha podido jugar todo el partido pero ha tenido que ser atendido en el vestuario se quererlo escuchamos

Voz 1201 29:34 el calor era para mí uno

Voz 1610 29:36 los peores que hemos pasado en el en el descanso llegado exhausto un poco de mareos vómitos pero pero bueno había que hidratarse lo máximo posible para para salir de ello pero bien es cierto que que bueno que es una horarios dificilísimo Si y el Partiso si hubiera movido un poco pues para nosotros hubiera sido mejor al final las televisiones son las que mandan porque mueven mucho dinero y a nosotros y a los clubes pues son los que hacen esas inyecciones de capitales así que bueno es feo quejarnos pero también es feo jugar con este calor porque hace que los partidos sean muy pesados

Voz 0889 30:10 Álvaro confesaba también en esa zona mixta mano que ha sido uno de los partidos más duros por el calor de jugar en toda su carrera futbolística Alex cántabro tal vez Lozada han acostumbrado a esto pero sí que es evidente que era un horario y unas condiciones totalmente adverso para la práctica de

Voz 1375 30:23 en la hago dos preguntas solamente a un aficionado que ha tenido el gusto de atender no

Voz 2 30:27 ahora mismo a esta hora de la noche que ha estado en el estadio al ex campaña hola Alex aficionado del Valencia no

Voz 14 30:32 exactamente sí cuántos años tienes veintitrés

Voz 2 30:35 ha sufrido un golpe de calor otro la y dentro no no no no vale vale que que que te vas a cuéntanos

Voz 14 30:43 pues estaba en la grada visitante a arriba del todo en la cuarta fila exactamente en el minuto veinte veinticinco de la primera parte empezado a notar mareos Un fuertes me tengo que sentar en el asiento intentar apoyar más atrás y he tenido que seguir en cinco minutos no ha llegado de reloj ha tenido que seguir corriendo los vomitorios a intentar mujer me la cabeza beber mucha agua debido lo menos cuatro-cinco vasos de agua sí me ha tocado llamar a los a los sanitarios también el Villarreal porque no no podía

Voz 1201 31:15 Nos estamos media horita me han dicho tumbado en la camilla

Voz 2 31:18 exactamente sí bueno estás bien no poquito calor pero estás bien no sí sí podría estar el testimonio de un abrazo Alex vale gracias gracias bueno la zona de la isla conocéis donde se ponerlos al viviéramos visita

Voz 1201 31:31 están ahí enfrente del día y en Valencia en el estadio del Levante está José Manuel Alemán donde hoy se jugó también el partido contra el Sevilla hola José Manuel muy buenas también ha hecho calorcito esta mañana no a las doce

Voz 1346 31:44 muchísimas calor treinta y dos grados centígrados con una amiga que rozaba el ochenta por ciento por lo tanto la sensación térmica era de unos treinta y cinco grados y además por la estructura del estadio Ciudad de Valencia tres cuartas partes de las gradas no están cubiertas lo que significa que el sol era implacable para jugadores ya aficionado pero es que hace veinte días

Voz 2 32:02 en el derbi ante el Valencia

Voz 1346 32:05 la fue de treinta grados la humedad no alcanza el cincuenta por ciento hubo alguna razón ahora viento y fueron siete las asistencias por golpe de calor hoy han sido cantor se han duplicado han tenido incluso Kerviel el refuerzo de la segunda ambulancia por si había que realizar algún traslado porque como confesaba el aficionado del Valencia en Villarreal justo más o menos los mismos tiempos al final de la primera parte es cuando sean acumulado los golpes de acabó entre los aficionados por lo tanto yo no sé el señor Tebas cuando dijo después de el derbi que parecía que no había motivos para alerta hasta la Generalitat Valenciana le pidió por escrito a la Liga que modificar el horario sí modificó el Sevilla Villarreal buenas Extremadura deportivo lo arreglo repartiendo cincuenta mil botellines de agua para aplacar el calor pero es que por desgracia hoy se ha vuelto a repetir sino que ha referido es que se ha duplicado la asistencia sanitaria hoy a catorce personas

Voz 2 32:56 gracias José Manuel un abrazo un abrazo hasta luego catorce atendidos en el Ciudad de Valencia por el calor haber tampoco es que te llevas tenga la culpa de que el calor a ver si ahora vamos a ver si Athletic que ha hecho mucho calor y una ola de calor es que salgas diciendo que me mira ciento catorce mil en Aragón con treinta cuadras no pasa nada y hay gente que está inventando los golpes de calor cuando Tebas está mal cuando está jodido porque era llevar una estocada importante y la que viene va a ser más la que viene va a ser mayor

Voz 1201 33:24 cuando está acorralado he reacciona de esta manera no diciendo este tipo de barbaridades no que hay gente que sin venta los golpes de calor bueno yo creo que está nervioso por muchos motivos y eso le lleva a decir esas barbaridades que no hay que tenerle

Voz 1375 33:36 pero en el fondo te Tebas tampoco tiene culpa al calor simplemente habrá que intentar ponerse de acuerdo digo yo le digo yo cuando yo escuchaba la radio desde hace muchos años no soportaba una cosa y es que al final notables quién era amigo de quién y quién era enemigo de quién decías es que éste le va a defender atacar siempre pase lo que pase hoy nos hemos puesto en contacto con directivos del Villarreal Levante a los dos clubes hemos pedido una valoración los dos han dicho silencio los dos íntimos de Tebas al final todo funciona nadie va a decir por qué no puede salir alguien del Villarreal y decir pues si ávido golpes de calor señor Tebas pero como son cómo van de la mano y detrás todos en fila india como el flautista el flautista de James claro al final tiene que ser así es que no puedes negar la evidencia cómo puedes decir o insinuar que hay gente que está inventando el golpe pero digo al final y terminamos con estos vamos al fútbol todo esto se resume en una cosa en la guerra Rubial Estebas que lo que más pesimista neceser porque veníamos de no sé cuántos años en los que no había ningún diálogo entre la Liga la Federación ya ha empezado un nuevo presidente de la Federación parece que con ideas nuevas las partículas quieren ahora el fútbol con sus fallos y con sus defectos faltaría más los tendrá hice lo diremos equivocará nosotros también pero se lo diremos pero claro el diálogo parece que es inexistente tanto o más que antes también nos hace entender porqué Rubiales quería que siguiera Larrea eh Tebas quería que ganara Larrea porque sabía que con Rubiales tenía una china en el zapato como todo esto que nos ha contado Luis de el convenio de los lunes y los viernes del nombre de la Liga Santander o no del balón Nike Adidas hoy ya veremos cuánto bueno e intentado que entendiera es un poco mejor de dónde venía a todo esto no sólo es una cuestión de orgullo y de a ver quién

Voz 1201 35:19 me he a más largo por decirlo vulgarmente venga vamos yo pues todo esto porque otro tuit que ya me parece lamentable lo repito podrán

Voz 2 35:24 las partes Se trata de la pasta porque aquí detrás de esto todo es la pasta Tebas no quiere perder la pasta y Rubiales quiero sacar más pasta haciéndolo de otra manera

Voz 1375 35:34 doce y cinco mangas peor

Voz 2 35:37 eh ahora en aquel momento

Voz 4 35:39 son juanetes a ver todo esto aserto

Voz 1201 35:42 por el oro es que el próximo verano esto del Partido de los horarios del calor y de tal al lado de cuando le quiera quitar como parece Rubiales esa Tebas la competencia los horarios la pastas eh tú sabes la pasta ya se viene encima no

Voz 1576 35:57 cuando cuando conviene se pone un horario cuando hace calor el martes van a jugar a las diez de la noche y día laboral a las diez de la noche pero el miércoles se juegan otros dos partidos ardid de anoche y el jueves se juega otro a las diez de la noche en España que hay gente que tendrá que trabajar ya siguiente Guilad que habrá niños que puede que sean socios y que tengan que ir al colegio el día siguiente pues entonces ahí no hay problema de de de golpe de calor claro él

Voz 3 36:19 problema se arregla muchas veces buenas noches señor donde uno va a la sede

Voz 1576 36:24 la Liga yo he tenido la suerte de visitar la sede de la Liga Twente aquí en la sede de la Liga

Voz 0231 36:28 lo que menos les importa es el fútbol lo digo completamente en serio sólo les importa el marketing el business

Voz 1375 36:34 está muy a Expansión que está muy bien pero que en la sede de la Liga tú

Voz 0231 36:37 en tres preguntes quiénes Gárate y no lo sepan es preocupante que en la sede de la Liga española tuve en tres preguntes quién es Paco Gento y el ochenta y cinco por ciento de la gente que trabaja de ordenador en esa sala no lo entienda es muy duro ira digas ha convertido en una empresa súper grande súper importante en el que lo menos importante es la liga de fútbol español sólo importa el tuit el marketing la tele la expansión y un equipo por ejemplo tan español tan clásico de la Liga como el Cádiz lleva en Segunda División este año dos viernes un lunes un domingo dos sábados eso no hay hincha normal que lo resista digan lo que digan las televisiones y cualquiera que vaya Torrelaguna sesenta pregunta quiénes Mágico González el ochenta por ciento de la gente que trabaja en la sede de la Liga sabe decirte cuánto red tuits tiene el último tweet de la Liga pero no sabe quiénes el Mágico González

Voz 1375 37:27 importante el marketing es importante que se expanda la Liga y la marca de la Ligue que se saquen ingresos bajo las muy importante pero no es lo único importante y sobre todo sin peligro ante unas sobre todo y sobre todo lo más importante lo menos importante lo poco importante todo habrá que negociarlo con todos los órganos de Alfredo digo yo

Voz 1201 37:44 que está ahora Íñigo Marquínez que nos cuenta también ha estado narrando en Carrusel el Betis dos Athletic Club Bilbao dos Vaya partidazo que ha estado ganando el Athletic dos cero dos ya está a punto de perderlo hola Íñigo

Voz 0453 37:56 hola mano muy buenas mira en el minuto cuarenta de la primera parte yo creo que los del Betis pensaban que era un milagro conseguir un punto y según iba transcurriendo la segunda del Athletic eran los que pensaban que era absolutamente milagroso conseguir un putas y un partido mediatizado por una auto expulsión la de Susaeta que fíjate que los tiros que tiene este tío en en el ala más que la banda de Nápoles bueno pues sea auto expulsado cometiendo una infracción una falta una segunda tarjeta amarilla que Elia mandado para casa para el vestuario en el minuto cuarenta y cuatro la primera parte haya cambiado absolutamente el partido el Betis Nacho Moya el señor y bueno pues se final un puntito que se lleva el Athletic otro recibe al Betis todos contentos es que han podido pasar de todo

Voz 2 38:36 así un partidazo cero dos para para el Betis prácticos de cero dos para el Athletic y al final empate a dos en un partido que deja al que además ha dejado otro

Voz 1375 38:45 asunto

Voz 2 38:46 cuando Quique Setién ha quitado a Francis canterano que ha sido titular le ha pegado una pitada a parte de la afición en el Villamarín Dani importante sí yo creo que la gente no lo no lo entendería considera que debería hacer es el cambio voy meter otro pero es verdad que la cogió

Voz 1201 39:00 está más Barragán el año pasado Barragán jugó muy bien y no quién te habrá y ponga el canterano

Voz 1576 39:04 conoce bien a Francisco es un chico que tiene cabida en el Luis no

Voz 1375 39:08 creo que hay una imagen donde se le ha pillado Quique Setién cuando ha oído los pitos diciéndolo

Voz 2 39:13 aficionados iros a tomar por culo con perdón

Voz 11 39:16 y y bueno y luego