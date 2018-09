Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días palabro para comenzar el lunes y la semana cohabitación eso que hemos visto en Francia o Portugal y que vemos todavía cuando el presidente de la República y el primer ministro y el Gobierno son de distintos partidos estamos estrenando tantas cosas en España que no nos hemos detenido mucho en la cohabitación en la convivencia política de mayorías diferentes cada una tratando de ejercer su mando en plaza PP y Ciudadanos tienen la mayoría de la Mesa del Congreso heredada de la legislatura de Rajoy pero no la mayoría importante la mayoría de la Cámara que votó presidente del Gobierno Pedro Sánchez El Sánchez decidió formar gobierno en minoría de manera que nosotros tenemos en realidad poco habitando tres realidades políticas diferentes la de la Cámara la de la mesa y la del Gobierno un gobierno que lleva sólo cien días cien días hoy esa cohabitación empieza a pasar un examen muy importante el más importante porque de él depende que haya o no presupuesto el año que viene iré de momento el examen empieza con zancadillas de la derecha en la mesa hay exigencias imposibles de los independentistas separarán un rato a pensar en el día a día de la gente en los que esperan y necesitan que el sector público funcione y el gobierno gobierne aprenderán de la cohabitación en países como Francia o Portugal a los que se refieren permanentemente como ejemplo para el lo que les conviene pondrán al país por delante de sus intereses a corto plazo preguntas para comenzar la semana bueno