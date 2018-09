Manu Carreño: "¿Por qué tiene que haber diez horarios distintos para los diez partidos de Liga?

Voz 1375

00:22

Nos gustaría que he escuchado exactamente igual que Rubiales nosotros aquí tenemos nuestra opinión y a veces estamos con quien creemos que tiene razón o con ninguno de los dos o quien no la tiene a mi me parece que lo de la el horario de la Liga con todo lo bueno está haciendo Javier Tebas que es y lo digo muchas veces innegable indiscutible ha hecho mucho por esta Liga ha hecho mucho por el fútbol pero lo que hace mal eh me parece que es rematadamente van muy bien esta costumbre aclara ahora entiendo porque no quería que ganara que ganara Rubiales Klar porque con Larrea de habrían renovado otros tres años más este convenio de lo que querían ellos porque en el fondo lo que sí no sé si trabaja para Roure eso trabaja de la mano van junto a ver si ya lo sabéis todos al final se trata de de manejarlo todo como si fuera el único amo que tiene este deporte rey que es el fútbol en nuestro país y entiendo que al final a la Real le podía manejar de alguna manera Luis Rubiales no eh a mi me parece que es lamentable lo que he visto hoy en las redes sociales lamentable por ambas partes pero que el presidente de la Liga y el presidente de la Federación no tienen que resolver estas cosas en Twitter y uno contesta el otro replica edad pero entiendo que ese convenio hay que renovarlo veremos a la Federación el intenta la si si le interesa renovarlo o no repito hay que renovarlo de cara a la temporada que viene el balón el nombre de la Liga que ahora mismo Santander jugar los lunes y los viernes porqué diez horarios diez partidos por qué porque cuatro días la única Liga que le duró la jornada cuatro ya lo vengo diciendo desde mi primer año de Carrusel el único y él siempre decía Javier se aprecia cada vez lo van a hacer más países ya lo veréis cadáver deban hacer más ligas pues han pasado ocho años ocho y sigue todo igual la liga italiana a la que se acerca un poco más pero aún así no hay ninguna que tenga cuatro diez sólo dura tres y entiendo que es un tema que hay que debatir luego estaría más de acuerdo con uno o con otro en el término medio pero es un tema que hay que debatir no puede ser como lo del partido de Miami ustedes Girona hay Barça gana vamos a Miami pero avisó al presidente del Real Madrid hoy a Florentino Pérez en la Asamblea de socios compromisarios avisa escucha lo que ha dicho el presidente del Real Madrid sobre la cuestión del partido e ir a Miami