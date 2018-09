Acento Robinson: 'Braian Toledo, el triunfo del humilde' (23/09/18)

Voz 1 00:00 acento Robinson en la Ser hola bien acento Robinson o un programa vamos a hablar con chico de veinte

Voz 1546 00:06 cuatro años es de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires se llama Brian Toledo en unos Juegos de Río con tan sólo veintiún años lanzó la jabalina unos ochenta y uno con noventa y seis metros para entrar en la final de la competición su gesta les puede hacer más que digno sin embargo no son fiel representación de quiénes Brian Toledo Brain fue abandonado por su padre que no guardan ningún recuerdo sin embargo lo que puede recordar nítidamente es el llanto de su madre cuando le contó al pequeño prime con tan sólo ocho años que no podía darles de comer desde entonces Bryant se hizo cargo de la fábrica

Voz 2 01:29 lo son Nin pintando a continuación van escuchar un reportaje muy cuidado por parte de Sonia Ballesteros nosotros sí que vamos a quitar esperanto y encontrar el paraíso la filosofía del Gobierno entonces era la siguiente no tienen dónde vivir pues Hacienda de Dios allí no había luz ni asfalto ni autobuses pero el Gobierno de los ricos pasaba de nuestros problemas como ya he dicho Ciudad de Dios queda muy lejos de la típica postal de Río de Janeiro

Voz 1913 02:56 pero sigue quedando muy lejos pero de esa favela peligrosa

Voz 4 02:59 siete personas fallecieron en la favela Ciudad de Dios de Río

Voz 5 03:02 tener en Brasil tras un fuerte enfrentamiento con la fuerza

Voz 1 03:04 judicial personas han perdido la vida en un tiroteo en Río

Voz 6 03:07 de Janeiro comenzó en mitad de una de las principales vías de entrada de la ciudad entre la policía brasileña hay un grupo de narcotraficantes el tiroteo se extendió sobre la peligrosa favela Ciudad de Dios entre los fallecidos

Voz 1913 03:29 el deporte le cambió la vida Rafaela Silva con cinco años y por qué una ONG se dejó caer por Ciudad de Dios empieza practica el el judo y eso que su familia no tenía dinero ni para el quimono sólo prestaba su profesor demostró maneras y ganas con ayuda su esfuerzo ha llegado a lo más alto y su caso es similar al del lanzador de jabalina Brian Toledo no están solos en el fútbol son unos cuantos los que empezaron dando patadas el balón en barrios marginales ya han acabado en la Liga de las Estrellas Ángel Di María de niño llegada a los entrenamientos con las manos negras tras ayudar a eso

Voz 0173 04:02 padre a repartir carbón empecé a los doce trece años con incorporar ayudarlo y después iba a la escuela pues la mañana juegan al fútbol la tarde y en el Tiempo Libre que tenía repartía con el carbón lo ciudad en mi caso danés

Voz 1913 04:18 Kun Agüero hace unos años contado en los micrófonos de la Cadena SER que su infancia en la pasó en una chabola de un peligroso barrio de Buenos Aires está tan acostumbrado al sonido de la lluvia sobre el techo de uralita que cuando dejó dio irlo no podía dormir a veces explicaba su padre no tenía dinero ni para llevar los entrenamientos

Voz 2 04:37 del total de ganar alguna moneda para para que no conmigo bueno y a veces no tenía vayan a veces no iba allí yo siempre creí pero bueno a veces a otros padres de mi compañero voy a Ny ha pasado que pasan por ahí porque a veces se siempre hará conmigo que nada pues no en todos

Voz 1913 05:01 en el fútbol son muchos los nombres el mítico Pelé Ronaldinho Cristiano Ronaldo cambiaron su vida con el deporte qué decir de los corredores que proceden de Kenia o Etiopía Haile Gebrselassie considerado por muchos el mejor del mundo con sólo cuatro años corría ya diez kilómetros diarios para ir a la escuela eran catorce hermanos de su padre recuerda las palizas diarias que les daba después de la escuela tenía que ir al campo arar la tierra además de contar con unas condiciones físicas apropiadas con una pizca de suerte la clave que hizo posible ese cambio de rumbo en sus vidas ha sido el esfuerzo

Voz 1546 06:00 vamos a vieja arrastran Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires a saludar a Brain Brain como estamos encantados saludarle

Voz 9 06:08 qué tal encantado encantada imparte

Voz 1546 06:11 pues mire lo curioso es que hasta que ser bueno hacer de padre Familia antes de alcanzar la adolescencia como es por hacer eso a hacer cargo de la familia con tan sólo ocho años

Voz 10 06:25 la verdad que una es consciente no cuando de chico simplemente trata de hacer la mejor acción para las seres queridos en mi caso era mi hermana mi mamá entonces bueno como lo explicado de una mañana encuentro más orando en una madrugada yo pregunto qué era lo que pasaba y eso me decía que nada nada nada bueno entre que insistió bastante me dijo que no sabía que me iba a da de comer a mi hermana a mi yo bueno suero que ese día Carrière una responsabilidad importante de creer a sudar los entendí la situación que teníamos porque solamente me levantaba iba a la escuela jugaba todo a día la vida de un niño normal pero a partir de ahí me encanta dibujar entonces empieza a hacer dibujos y vender los enlaces pueda completar la carpeta dibujo de mi compañero de trabajo práctico y me daban pie quince veinticinco centavos que en su momento compraba va de eche azúcar selva para el mate entonces conoces deseaba casa un poco así empecé tratando de de colaborar con drama que bueno yo masiva trabajar de la mañana atractiva noche empleando cazas para para traer veinte Prieto que Calatrava para comer día no no no era para protestar en ningún tipo de aspectos de la entre comer intentar sobre la de esa manera sí que hay yo creo que no me daba cuenta pero como que ese día entendí que todo el peso que sea mi hermana no era nada fácil y bueno durante a sudar la y mi objetivo una acción poco a partir de ahí

Voz 1546 07:44 cómo fue su primer encuentro con el atletismo para eh

Voz 10 07:47 bueno estaba en la escuela estaba en cuarto grado tenía nueve años y mi profesor Gustavo Osorio que que bueno dieciséis y en la escuela escuelas siempre fui alto soy muy tímido usaba anteojos no nada que ver con las vimos y juegan a la pelota todos los sábado domingo entre en el club tapa que sociedad critica eso argentino Marcos Paz me acuerdo es hacía sedes actividad pero no conocía de veinte era muy ignorante en el tema no sabía que era ir API la verdad tiene me parecía interesante pero a partir de ahí me dio una escuela la pelotita a Paul para lanzar que no siempre era él el único profesor que tuve que no vaya correr saltar y lanzar hizo exactamente quería jugar la pelota no quería Cerezo

Voz 11 08:35 ah bueno sin efecto no te apruebo

Voz 10 08:37 este porque teme que lanzar para sacar una nota buena

Voz 11 08:41 bueno ese correo está como una piedra en el barrio con las chico con mi vecina con mis amigos cuando a pie

Voz 10 08:50 era netamente dos uno acá ahí no reúne

Voz 11 08:52 como piedra entonces bueno esto fácil corrida esté guardado hace momento había otro hubiese llamado Bryan que iba primero en el grupo como cuarenta y cinco metros Illera como una cosa extraordinaria lo que te un mundo tiraba Trinca metros un ejemplo no entonces yo tiré setenta metros tiene muchísimo y él me dijo bueno uno más yo no no entendía no os estás está lleno una más porque las cinco con una masa de Don siete y con esto hace sacar un diez entonces me tiré en los otros dos tiros que me quedaban tenía tirado setenta y cinco y un poco más eran muchísimo para mí dos nueve año entonces cuando pues bueno Ayuntamiento que que sólo tampoco lo conocía tenía un brazo bueno yo era empezó a decirme porque aparte lo veía todos los días la escuela siempre emitía tiene que pista entrenar me quería entrenar de ni benigno ni ataque terminado ganando cansancio empecé a venir in querer queriendo terminen en este deporte que que vaya Mi vida no

Voz 1546 09:47 es curioso lo que hace el deporte no porque la gente abierto a la vida a otros cosa no es decir que he leído que a estos doce años tienes una cama para para niños y no cabía sin Elia en el año dos mil nueve hicimos un viaje con la delegación argentina cuando son especies quién porque no puedes dormir en una cama normal por su altura estaba sacos

Voz 10 10:11 no suelo dormir en suelo como te cuenta tío dormía el suelo con un año en cata

Voz 11 10:19 teníamos una cajista muy vieja que es es obvia todo un día de lluvia muy fría en invierno y en verano la verdad que ninguna condición óptima de vida creo que nadie se merece vivir así sea cualquier circunstancia es vivir cómodo itrio en una linda que

Voz 10 10:36 es fundamental

Voz 11 10:37 pero si vivía así nos hacíamos en la chica que bueno eso después de doce años no se encuentra mamá porque era alto y empecé a bajar el coche del Pizzi bueno tuve muchos noche de madrugada dormía porque hecho bien estaba el piso había que levantar todo de casa hay estar velando para que se termine este días veo para quitar después de un viaje que con mi compañero delegación lo cuentan una Kavanaugh él hizo tenía vértigo no he podido dormir da cuenta o el trataba como Estado entonces lo que hago correr la cama correr la cara me han contado si tuviese mucho ruido entrenador a Ariel va a haber Marín entrenador el equipo es momento golpeara la puerta fuerte por la tarde de las nuevas la noche dice que están haciendo K luego fui yo le digo yo digo

Voz 10 11:23 culpa pasta que corrí la cama porque no puedo dormir en la cama

Voz 11 11:26 el coche en el piso me miran entendió mucho y va a otro uno es distinta conmigo me de contarme lo que pasó en Chile en casi todo el mundo Collina en el piso soy una tele acostumbrado a dormir en la cama eh por eso lo dice Si me acuerdo que en la unas lágrimas el entrenador y me dijo te pido disculpas por el trato que te y anoche no no va a pasar más a partir de ahí ya he puesto los días que muchos años más mi compañera mismo cuando saben sea va tarde porque venía de otro tú

Voz 10 11:54 me veo algo a a la competencia esos mismos me corrían la cama y me estaba en el ocho enteramente jodido

Voz 12 12:02 a era una época muy difícil para no

Voz 1914 12:04 nosotros

Voz 13 12:05 este porque yo trabajaba de limpieza este buenas noches en ese cargo la hermana del hermano pues ya estaba Inaxio así es que fue fue muy dura muy difíciles situaciones el tiempo no alcanzaba pena para lo que se trabajaban era para comérselos además así que vivíamos más ante mal siempre se conformó con los poco o mucho que les voy a dar un chico que no puede pedir ni exigir nada siempre se ha a Roy tomó lo que se les dio de a poco pero no Lucas fue exigente nunca nada bueno siempre tranquilo contrarios tratando de evitar pedir para poder que los hermanos y él también tuviesen la todo el día

Voz 1546 12:48 el hambre que vivías en casa esa lucha esa Antic Nisman lucha de la tamiles humildes ha servido como una enero

Voz 12 12:59 sí ya más con misas

Voz 1546 13:01 cuando te hago deporte es presente en tu vida

Voz 11 13:05 sí gracias a a la actividad que puedo gran empezaron a una pequeña beca secretario por temor a mí que me acuerdo de Conesa que hayan terminamos sabían después con el tiempo así la provincia conocer en hicieron una campaña muy linda en el cual se encuentra viviendo cómoda con todas las condiciones óptimas para vivir a ciclo fue un poco mi mi mi empuje no mi hambre como les decía Bosso creo que que si en mi caso particular el hambre no fue algo negativo sino que transformado en algo positivo porque a veces

Voz 10 13:37 de hecho veo que al no tener que todos difícil muchos chicos suelen tomar el camino más más corto y más difícil de futuro no quiero hacer olvidar un poco de todo de todas a la realidad que no es tan buena que bueno para el lado positivo todo al transformarse en negativo en algo bueno tiene algo que pueda cambiar la habían en familia porque eso me planteaba cuando era chico sí quería ir sí la verdad que que no no no quería vivir así

Voz 1546 14:01 pero desde luego eres un buen chico eh buen hijo porque hace poco construirse con tus propias manos una casa para tu madre

Voz 14 14:13 la cocina eh

Voz 2 14:16 estamos orgullosos de la casa la madre o el hijo

Voz 11 14:20 lo que me emociona a la vez super feliz o no lo puede creer de cómo vivíamos yo estaba

Voz 10 14:28 Sonia como puede estar hoy no solamente feliz y me encanta a ver con el conocido de los mejores lugares lo mejores hoteles pero también bajar de deseo vengo fiarme las manos con tierra con barro y construir algo que va a quedar para entonces es lo que soy avisó como decía Habbo el hambre lo que son es decir estar en el mejor en todo lo que sea pero eso necesito volver a bajar para parar al y mental de hambre que tenía y que tengo hoy y que hoy en día hago cosas por ejemplo me encanta el día de hoy su trabajo cumplimos que vacantes parezcan imprima el Estado añil ahora que no hace nada pero estoy con él buenos días trabajando a mitad de tiempo libre así a mi casa y la gente sí pero porque lo hace de Zipi y la gente no lo entiende pero eso lo hago porque es lo que yo soy no es mi esencia es de donde vengo El esfuerzo sacrificio y sentir lo que sí que huele y y que se llevaron un trabajo arduo trabajo de de año así dedicación tiene trabajo también un trabajo muy duro que a veces uno lo vea fuera inminente

Voz 11 15:27 tiene la dimensión de de que tan duro de has dicho

Voz 1546 15:30 que una ocasión que las mujeres tienen más huevos que el hombre hitos las mujeres en Family tiene unas huevos que los hombres

Voz 11 15:37 sí verdad Cristina tengo ninguna duda eso es lo tengo bien claro demostrar llegaba como te digo yo me acuerdo que me levantaba hasta unos mates en la mañana se iba sin comer iba todo el día trabajaba sin comer durante años hacía esto simplemente para darnos un plato de comida a mi hermana y a mí iglesia fue el mejor ejemplo que tuve no lamentablemente mi viejo no estuvo no no no sé lo que es tener un Papa tampoco al día de hoy por eso creo que que sí cumplen poco cerró con mi hermano pero en mi papá mamá hito lo que lo que lo que use eso no esa esa señora no tengo ninguna duda de que decirlo siempre creo que la mujer de tienen mucho yo mucho me hago que los hombres todo sentido no en el aguante en la perseverancia no rendirse nunca en luchar y mapa tiene el único no absorbí que tiene una madre

Voz 15 16:25 Bryant Toledo impenitente viene Brian

Voz 16 16:31 esto que va a estar muy cerca la clasificación muchachos hizo que contamos ahora sino sólo Chepe tren Le Pen el palo atentos en Argentina estamos esperando ochenta y tres cero cinco ochenta y dos Brian finalista

Voz 8 16:48 impresora otra mejor marca su vida es que es yo diría

Voz 1546 16:52 es más que probable e inquietud madre está Pray presume de de su hijo mi hijo ha hecho esto mi hijo en los Juegos de mi hijo haciendo Tábano se qué cosa Si tú te esperabas que tu padre está presumiendo de Tim Kelly dirías

Voz 11 17:14 la verdad que en este momento es simplemente preguntado cuando era más joven que hubiese reaccionado diferente no Davis en las un poco herido abandonado un poco agresivo también pero hay que me lo preguntas con veinticinco años el sábado que lo veo diferente capa que no le diría nada pero sí me gustaría sentarme con él y tienen en cuenta muchas cosas que no sé tengo la versión de vino nada más no porque fue lo que pasó lo que pasó pero bueno poder preguntarle muchas cosas de de porque fue cuáles fueron motivo de por qué me dijo que sentía él adherirse a ver cuando un hijos eso no tengo hijos pero tengo sobrinos Si la mejor tío entonces preguntarle que cómo fue esa decisión tan dura que que fue lo que superó para hacer y otro lado conocerlo más porque a eso estoy viendo a mi mamá en muchos aspectos se me pareció esa clásicamente pero internamente no ser muy parecido a doce también buscando un poco de dónde vengo no de de ser que tenga mucho de él y no lo conozco no entonces creo que no es una respuesta negativa hoy pero sí sería una de de incluirlo a mi vida no he conocerlo de de que bueno no sé si ya va puede tapar todo lo que pasó como padre pero bueno porque no conocerlo como amigo íntimo y no tener que hueco en la vida ahí arrepentirme cuando sean lo tengan

Voz 1 18:29 creo que lo vería

Voz 1546 18:32 decir que Argentina son país existía hasta aquí resultadista que a pesar de que en dos mil diez conseguís el medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la juventud en dos mil once o tuviste la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara dos mil doce la medalla de oro en el campeonato Ibero iba americano de activismo en el Campeonato del Mundo de Junior en barco lona irritó lo que esas logrando a lo mejor has puesto el listón tan alto ya argentina está esperando que ganas todos siempre ATC eso padece es de

Voz 8 19:08 su propio éxito no ahora no sólo con lo cual

Voz 11 19:11 el chico tiene dos mil doce bueno que fui a Londres como decía actúen los Juegos Olímpicos de Río con dieciocho años convirtiendo en el nombre más joven de la delegación argentina está en juego olímpico y así todo me acuerdo que me he quedado veintiocho si él

Voz 10 19:24 es recibido muchas críticas de los medios de la gente como que esa sea haya acabado el campeón indies y me ha afectado mucho pero te quiero mucho de experiencia porque a partir de ahí me tome todo más tranquilo

Voz 11 19:36 cuando empecé a a cobijarme condiciones querido no

Voz 10 19:38 lo lo que están siempre siempre van a estar sea son campeona porque para ellos hay hizo lo que lo que Vostok en realidad no ningún resultado ni una distancia ni una medias

Voz 1546 19:49 es evidente que ese sea el resto estás dando todo lo que tiene que para un chico de barrio como tú ir debido a otro lado del mundo ir hasta Finlandia es un paso gigantesco que dijeron los tuyos cuando dices algo y me voy a Finlandia que te dijo tu mamá

Voz 10 20:06 en principio puede raro les pareció raro pero entendieron que que lo que busco está aún ahí mejor que aunque en el camino en por lo menos intentarlo entonces también lo entiende esa porque eso también lo dejó en su momento como con los que tuvo una herramienta sabe qué momento que tienen que aprovechar el tiempo no mis primos Miño todos a gente entiende que si se lo que más extraño no no es la cosas materiales no ni nada por el estilo extraño el efecto canino mucho ha eso suena duro de ambas parte de mi lado impuso también

Voz 1546 20:39 pues el gran gurú del lanzamiento de jabalina en Finlandia I am tenemos se me encaré decidido es como esos como case un elogio que él decide entrenar tiene no porque supone que en medio mundo Krkic lanzar una jabalina que destacó en él sin embargo ha decidido encoger a que habría visto en Ci crees que habrá sido es hambre que esa ambición que tiene ese Saint mejorar qué crees tú es lo que sentí

Voz 10 21:12 si es así como lo explicaba pues bueno eso se lo voy a preguntar no porque también hay una pregunta porque no

Voz 11 21:17 me iré el me dijo que nada es bueno reconoció

Voz 17 21:21 veía ese hambre y esas ganas

Voz 11 21:24 por ejemplo de que cuando no no da más seis intentando cómo estás todo por ejemplo aún eso sí sí las manos lastimada desangrada seguir seguir como que no te importe nada bueno eso es un poco lo que él vio en mí quiere desde que se vio reflejado en él en su juventud en mí y que que él sabía que momento lejos que por eso te proceso que vamos llevando un tiempo pero son entrené con un entrenador de durante trece años fue cambiar poner hace dos años es muy poco cambiar todo el requisito durante trece años cambiarlo todo de golpe en dos años se ha su tiempo así que eso creo en él seguro que que creyó en mí

Voz 1546 21:59 pues tienes tan sólo veinticuatro años pero que parecen cuarenta de dos coloquios bebido y supongo que por Marcos Paz o por otros lados a jóvenes que están en la misma situación que es como tú estabas digamos musa en su tiempo no cuando vuelves a casa porque ahora se Marcos Paz su

Voz 10 22:21 que te piden consejos

Voz 1546 22:23 en este verán como el gran hombre del gran a Letta que tan bien a baby parcialmente en Finlandia cómodo Un gran gurú para esos jóvenes estoy seguro que sí que se acercan a cómo es ese diálogo que tienes cojones te piden consejos y charlas con ellos compartes sus vivencias con ellos

Voz 10 22:45 creo que mi éxito Él es fundamental no siempre es la misma de perfil bajo de chico de barrio de aquí Ana caminando de que va a entrenar en bicicleta de que de que vean que tienen hasta doce superhéroes que simplemente una persona común y corriente que que hizo no tiene Gustavo de la mejor forma posible para conseguir el éxito entonces trato de los que se acercan un concejo de decirles que bueno que prosigan lo que lo que quieren que que nada está escrito que a veces uno nace con una realidad como la mía hizo no no define qué hacer toda la vida

Voz 17 23:21 es una mala vida Ny

Voz 10 23:23 mal mal dormían he pisado toda mi vida cambió mi destino que cada uno años vecino del destino solamente se cambia con actitud no con con disciplina ártica sean una disciplina en el estudio un aquí tu de educada que son creo que también ser educado es una gran pueblo también mundo oí respetar a lo más porque soy una persona de bien sea tener un cincuenta por ciento de de todo ganado después el resto se ganan once difícil lamentablemente no existe una varita que va a talentoso que ven ciento veinte exigente que me toquita señero abogado médico metano eso lo formamos nosotros eso depende de nosotros de levantarte sacrificar cosa sacrificar amigos sacrificar familiares sacrificar gente que os queréis para lo que hubo que desde entonces yo creo que nace mucho de uno mismo no de de Quetta dispuesta perder por conseguir lo que quieres y eso trato de transmitirles que que nada está escrito que la Historia describimos nosotros día a día

Voz 1546 24:21 por cierto hábleme de la ONG en que participas arriba pymes

Voz 11 24:26 si arriba vive con va la verdad es que se trata de dar un espacio a los jóvenes en el sentido de que vengan a hacer una parte recreativa uno bien a dibujar otro vienen a escribir otro Viena en apoyo escolar después partido esto tiene una esa ley abre también una comida yo empecé a sudar de hace dos años con poco medio de la sea Webber que en ninguna versan Evo va en una empresa de construcción de materia de conclusión insiste en que son autor de tal caso vamos a a distintas ONG eso tengo una está encamina una nueva así que otros atletas también tienen otra pero a partir de eso siempre fue algo que quizá hacer pero bueno te entiende que mi deporte lamentablemente el fútbol no no pueden hacer una diferencia económica para decir bueno voy a hacer esto para saludar una fundación ir simplemente otro deporte para vivir Eloy y que vamos a ver en un futuro no nos retiramos hay que sigue trabajando pero se llame aquí en promedio por medio de este sponsor me brinda ese ese sueño que temía también que quería hacer algún día a sudado la gente eso a quienes más lo necesitan y volver a estar de dijeron principio bajar de vuelta cuando yo vine para motivar a otro joven

Voz 10 25:40 así que que crean en esos y que eso no hacer para siempre se sostienen que cambia

Voz 1546 25:46 bueno Brain cuando te digo Tokio que me dices que viene a mentir a Tokio

Voz 11 25:51 lo que quiero que sea mi mejor juegos olímpicos hasta el momento quiero dar lo mejor de mí nada puesto dejar todo por Estados lo más pronto posible

Voz 1546 26:01 sobre lo que siempre pienso yo no obstante han para una Lete de élite menor claro y es un gran aliciente unos Juegos Olímpicos no pero todos lados tienes por ejemplo

Voz 18 26:14 la regularidad una temporada para coger el ránking mundial eso está computado al largo de una temporada pero un día

Voz 1546 26:24 en Tokio te levantas son poco para te levantas quedaron de lado de Muelas de algo así lo hemos fastidié aún de Pacho carga o todo el trabajo es que yo no sé si esto añade a los nervios y los nervios hace juegos le estas es Kimi Palme que hay no digo que alguien de suerte pero puede extrema la suerte no obstante tener un mal día íbamos fastidiado

Voz 10 26:51 se pasa la verdad que uno trata de estar lo más posible cuidarte muchísimo

Voz 19 26:57 no el frío del calor de todo tomar agua natural acertó lo más posible prolija mente posible porque sí

Voz 10 27:07 claro tablet ante la suerte también es una una circunstancia que ocurre y que lamentablemente ya pasaba muchos grandes lanzadores de momentos importantes tan mal Imad pasaba alguna que otra vez cambiar sí la verdad que la suerte influye se puede pasaron muchas cosas

Voz 1546 27:24 nadie Game de suerte puedo puedes perder por mala suerte

Voz 10 27:28 sí puede parecer obvio se me ha pasado que perdió en torneos porque era muy bien físicamente ya competir y y me tropecé m quince y perdió un torneo por ejemplo entonces para caminar y que te ves mucho cuidado para no importan

Voz 1546 27:44 bueno en Toledo muchas gracias por este rato charlando inmigrante tu Story puede da bueno servir Prado inspiración al con otros chicos que no han tenido la juventud están bueno no ante el muchas espero has luchado buenas luchado ya representes del país está sin camino a Tokio donde seguramente base tener el éxito que tu esfuerzo Itu hombría merece muchas gracias

Voz 10 28:12 muchas veces Orthez y bueno por haberme contactada orinar mete espacios hizo lo vio el lado tuve mucha suerte porque la vida que tuve fue la persona que me transformó en la que soy hoy no así que si volviera a nacer volvería

Voz 20 28:25 si las circunstancias lo dictamine a volver a dormir El pito las cosas duras porque fuera de fondo un carácter y hizo la persona que soy hoy no cambiaría nada así que lo que vienen soñando por ahí que vienen con mucha falta de Coto también

Voz 9 28:39 no renuncia a lo que tienen y piense que lo que tienen claro los expertos tocó simplemente es un obstáculo para lo más porte caballeroso muchas gracias Colmenar

Voz 21 28:48 gracias a lado eh

Voz 1914 32:31 con fue la mujer recuerda su tiempo la más rápida del atletismo mundial en los años treinta pero subida también va ligada a la incógnita a la controversia hablamos de Stanislav Beach más conocida como Stella Wells don Juan March Case

Voz 23 32:50 seguido cuatro campeonatos nacionales de Estados Unidos XXII Campeonato de polo en oro en los cien metros de los Juegos de Los Ángeles mil novecientos treinta y dos plata en Berlín mil novecientos ochenta y seis y un premio a la mejor atleta de sin

Voz 1914 33:07 Stanislav ha nació en mil novecientos once en Polonia sus padres decidieron salir del país y buscar una nueva y mejor vida en Estados Unidos la familia se instaló en Cleveland en Ohio la pequeña está destacó pronto por sus dotes atléticas está que como toda su familia americanización nombre pasó a llamarse la estela Wolf en mil novecientos treinta con diecinueve años se proclamó campeona de Estados Unidos en las pruebas de cien yardas doscientas veinte yardas y salto de longitud y es que en aquella época atletas de otras nacionalidades podían participar en los campeonatos nacionales de Estados Unidos por eso Stella pudo participar

Voz 2 33:44 sí

Voz 1914 33:45 pero es que además ese mismo año Stella Wolf se convirtió en la primera mujer de la historia que superaba la barrera de los seis metros en salto de longitud estableció una marca de seis cero dos pero lo mejor estaba por llegar Stella participó en los Juegos Olímpicos de Los Angeles mil novecientos treinta y dos lo hizo representando a Polonia ya que todavía no tenía la nacionalidad americana en Los Ángeles logró la victoria en los cien metros lisos con una marca de once segundos y nueve décimas oro olímpico en la prueba reina de la velocidad representando a Polonia con tan sólo veintiún años

Voz 24 34:22 Lozano también son favoritos CEAPA subrayó

Voz 2 34:28 sí Wells

Voz 1914 34:31 tras los Juegos fue recibida en Polonia como una heroína nacional miles de personas le dieron la bienvenida en el puerto de Dinio donde arribó el barco con los deportistas polacos

Voz 25 34:40 eh recibió numerosas distinciones y premios

Voz 1914 34:43 en los Juegos de Berlín en mil novecientos treinta y seis no pudo repetir el primer puesto pero se llevó la medalla de plata pasó a ser una de las grandes celebridades de Estados Unidos aquí es entrevistada en un programa de radio por el mismísimo Groucho Marx que no terminaba de captar su nombre real

Voz 26 34:59 las Spice gas necesitaba Bob Pop veis Make chamanes

Voz 27 35:07 claro

Voz 26 35:07 en en Ein estábamos más libre e hijos mis guapa Basabe charla agresiones en Goethe están espada láser echado las

Voz 1914 35:20 Stella vive en Cleveland el resto de su vida se casó con el boxeador Neil Olson aunque el matrimonio no duró mucho fue uno a Nyon corta bastante conflictiva pese a todo Stella conservó el apellido Olson superada la barrera de los cuarenta años Stella seguía compitiendo sobre todo en competiciones locales se retiró con cuarenta y seis y se dedicó a entrenar a las futuras promesas y organizar torneos su vida se truncó en mil novecientos ochenta lejos de las pistas mientras hacía la compra en un supermercado unos atracadores entraron a robar Stella falleció en medio del tiroteo tenía sesenta y nueve años de edad así lo contaba el telediario

Voz 28 35:59 bueno igual manos por sexto en qué orden órdenes empaquen Ausàs

Voz 1914 36:08 caso saltó a las páginas de los periódicos pero no por la investigación policial ni siquiera como recuerdo a sus éxitos pasados su caso fue portada porque la autopsia desveló que Estela tenía órganos genitales masculinos el titular no podía ser más amarillo o and estela Fela Stella era un chico ahí empezó una vorágine de dimes diretes desprestigio y morbo el portavoz de la policía tuvo que salir a decir esto a este departamento no le importa cuál era su

Voz 29 36:40 sexo sólo nos interesa que un ser humano ha sido asesinado y queremos llevar a sus responsables ante la justicia

Voz 1914 36:47 hasta que el forense anunció las conclusiones oficiales de la autopsia Stella Walsh tenía una mezcla de cromosomas masculinos y femeninos también una mezcla de órganos genitales de uno y otro sexo la gran campeona había perdido su identidad a ojos de todo el mundo el Comité Olímpico Internacional se negó a reabrir el caso alegando que no había pruebas de verificación disponibles jamás quedó claro si Stella competía con ventaja o sin ella aunque la verdad ya poco importaba este la Wells fue la primera mujer en bajar simultáneamente de doce segundos en los cien metros de veinticuatro segundos en los doscientos metros lisos a lo largo de su carrera batió o igualó diecisiete récords mundiales conquistó cuarenta y un títulos nacionales en Estados Unidos en pruebas de velocidad salto de longitud lanzamiento de disco pentatlón pero su nombre su récord su memoria quedaron manchados por el morbo y la ignorancia de unos cuantos

Voz 27 37:53 son

Luis de un experiencia que tuviste tu brilló

Voz 8 38:04 Luis de un experiencia que tuviste tu brilló

Voz 1546 38:10 la el placer de presentar escribir

Voz 1 38:14 la historia de Manu Devon y arranca justo en el digo para nosotros para Informe Robinson arranca el día de su muerte estábamos recuerdo perfectamente en la redactó

Voz 4 38:26 en en mitad del Mundial de Suráfrica dos mil diez cuando los teletipos las noticias las webs empiezan a hablar de la muerte de de Manu Table en ese momento es como como retroceder ha muerto Malú te Ball le teníamos pérdida de la pista todos desde hace muchísimos años lógicamente pero claro empezamos a retroceder en nuestra memoria hay para cualquier persona que haya nacido en que se ha criado mejor dicho ya somos mayores que en los ochenta los que nacimos en los setenta ahí hemos crías de los hemos quedado en los ochenta la figura de Kanouté volverá a una figura absolutamente incómodo la irrepetible era la historia de un jugador nacido en Sudán del Sur es miembro de una tribu de los incas que llegó al primer mundo cuando el mundo todavía no cuando no existía la globalización practicamente el la puso en marcha la historia de un de Inca de dos metros treinta y uno de dos metros treinta y uno e hijo de un noble guerrero de Inca llega a la NBA

Voz 27 39:30 hay yo recuerdo perfectamente en el colegio cuando

Voz 4 39:32 teníamos ocho nueve diez años que el concepto Manolete era sinónimo de de alto sea el alto del colegio se eres un Manu te hito tenía que ver con con Manu Table bien detrás de todo de la historia de un hombre de dos XXXI venido de una tribu de África se esconde más allá de lo baloncestístico una historia personal absoluta

Voz 27 39:54 irrepetible por lo que tiene de de casi de heroica

Voz 0877 39:57 descendiente de la nobleza inca Manu te debería haber sido el jefe de la tribu pero le habían hablado de baloncesto

Voz 30 40:07 ya habían hablado de un mundo perdido

Voz 31 40:13 para darnos cuenta un poco de de de de donde provenía Malú en la estatura que fijaba su pasaporte era de uno cincuenta y ocho Kanouté perfectos sua Gili y le dijo a su compañero de claro los oficiales sudaneses habían medido sentado intentan enrolarse nubosidad de este es prácticamente imposible minutes Juan analfabeto no sabe leer no sabe escribir

Voz 2 40:39 termina en una pequeña Universidad de la segunda

Voz 31 40:41 categoría de la universitaria como esprín Sports donde lo primero que demuestras lo queremos Sara siempre era básicamente una una máquina de de taponar

Voz 0877 40:50 un salvaje de dos metros treinta y centímetros que taponado es es el reclamo turístico Manu te quiere más

Voz 1 40:57 tampoco mantiene escribirme en el draft jugar en la NBA todo el mundo la dijo juegas en segunda estás muy delgado no puedes jugar en la NBA iban Utah dijo haré lo que tenga que hacer voy a hacer lo que sea jugar en la NBA

Voz 2 41:10 dime que cuando

Voz 1546 41:13 buscamos el barniz Luis hay un elemento cuando hay un elemento de cruenta o era mi para hacer es decir sacar el tipo de las fincas del primer mundo donde la gente Lim mire como fuese un especie de Montse dos cabezas cómoda mujer barbuda octanos no sé que merece una especie Park y luego que esté muy cerca de largo de meter cuantos entonces desde un primer pensamiento puede que peras no es tan así y luego hay un desarrollo donde realmente Masia que debutar en la NBA es un FAR en Libia era casi un progreso de un ser humano de alguna forma no

Voz 1 42:03 hay que hay que volver al al

Voz 27 42:06 al momento en el que todo esto ocurre aparece en la NBA a mediados de los ochenta cuando la NBA practicante están su pico de popularidad comienza en los primeros pasos de un tal Michael Jordan por supuesto la river y Magic Johnson y en ese circo absolutamente glorioso de de la NBA aparece lo que decías un nombre de dos metros treinta y uno con ochenta kilos que era una especie como de alambre que se iba a romper era como la parte más freak más más friki del del del del So del So Ho NBA ochentero los los pabellones se llenan volver a proveerá a una a una criatura que después de diez años de jugar en la NBA yo creo que es el único caso que ha pasado que acabó con más tapones que puntos es el único jugador que ha tardado tapones que puntos

Voz 4 42:52 bloqueaba absolutamente todo era era un

Voz 27 42:56 era una razón más para pagar para pagar para pagar la entrada es cierto es cierto que digamos que no se lo tomado nunca en serio había su capacidad baloncestística sí que sí que es verdad que te progresó intentó ganar peso pero no que se pudo quitar nunca esa especie de pintura que si me apuras un poco de de dibujo animado de Walt Disney pero detrás de detrás de todo eso había una lucha tremenda que llevó acababa que llevó a cabo en en su país en en Sudán del Sur uno de las guerras más cruentas que que dejó atrás el siglo XX tuvo tuvo el epicentro en en Sudán en su en su país

Voz 0877 43:34 en mil novecientos noventa y uno El Mundo llega tarde a una de las guerras más salvajes del siglo XX desde mil novecientos ochenta y tres Sudán se deshace en nombre de la religión el sur del país es masacrado por el Gobierno fundamentalista del norte

Voz 33 43:55 dos millones de civiles son asesinados

Voz 34 43:58 los desplazados son cuatro millones

Voz 35 44:03 sea que no formen no cuando el Gobierno de Sudán arrasó los pueblos abriendo fuego hoy bombardeando mucha gente murió los que sobrevivieron muchos de ellos niños salieron corriendo y huyeron en cualquier dirección

Voz 36 44:19 vaya

Voz 0451 44:21 no sabía dónde estaban mis padres mi tío me cogió de la mano y caminamos hasta llegar a Etiopía murieron algunos de mis familiares y mis amigos algunos por las bombas otros atacados por animales salvajes el viaje hasta tío vía duró cinco meses a pie Subías por carretera el coche podía ser bombardeado no teníamos nada para comer a veces comíamos fruta podrida no teníamos elección era comer eso o morir

Voz 36 44:45 no

Voz 1 44:52 cuando al fin llegaron a Etiopía eran unos treinta mil niños torista se convirtieron en un ejército de niño que Manucho

Voz 0744 45:03 eso cuando aún jugaba en la NBA en mil novecientos noventa y uno viajó a la zona de guerra para visitar a esos niños dos días después de que Manu te abandonará el campamento varios aviones de la ONU lanzaron alimentos muchos niños perdidos piensan que hoy están vivos gracias a la ayuda de Manucho

Voz 0451 45:24 por supuesto podía haber muerto pero gracias a Dios él trajo comida salvó la vida

Voz 1546 45:31 tuvo una anecdótico pero curiosa relación con el dentista no porque la a veces y no mi faena memoria ha habido más que uno Carson cuando ha asaltado sus dientes quedado enganchado con la red

Voz 1 45:50 eso fue nada más llegar a Estados Unidos pero tenemos que tener en cuenta

Voz 4 45:52 hasta que uno de los uno de los de la cultura Inca y y el paso de la de la de lo que es la niñez a la juventud digamos con sé con queda no lo cuando cuando un niño consideran que empieza a ser niño con cuatro cinco años le arrancan los cuatro dientes de abajo como parte del ritual de de ser hundían

Voz 27 46:11 la niño luego cuando pasan de niño

Voz 4 46:14 el adulto les hacer unas marcas en la cabeza entonces el gol que llega a la NBA ya viene con menos cuatro dientes de abajo por su por su ritual de Inca y al matar no en la NBA eso eso pasó en Sudán todavía antes de viajar al matar va a hacer un primer mate que para él era como para ti para mí haber una botella de agua cuando Mata en en la red con los dos dientes de de de de arriba

Voz 1 46:38 te engancha y entonces se encuentra con menos cuatro y menos dos

Voz 4 46:42 ya antes de llegar a la NBA sí sí pero así fue así fue así lo cuentan

Voz 1546 46:46 porque inclusive para Manu Thibault a todo el que fisio del dentista todo es como hablamos hablamos de un adulto en una luto de Inca en a Estados Unidos todo lo quiera entrar en un pabellón ir al dentista a hacer un chequeo médico es es el mismo proceso que puedes hacer con Joaquín del primer mundo Ellen cuente todos por vez primera no

Voz 4 47:14 el resto allí es más cuando el de ficha del primer equipo los Washington Ballet en aquel momento Washington Ballet le tienen que poner rápidamente a una especie como te te secretario asesor que le que le que les siga en todo porque es de verdad es como las películas de aquellas de un un salvaje en Nueva York es es verdad que viene completamente sin sin ningún tipo de conocimiento no sabe conducir hay que llevarle a los sitios ve la televisión y se pasa el día entero hablando con frases de comerciales se volvía loco con el precio justo americano y se pasaba el día diciendo la gente

Voz 37 47:45 la jugada a jugada todo el rato

Voz 4 47:47 no sabe utilizar las palabras correctas quiere irse a quiere comprar una cosa para su casa hice que por favor necesito un tren necesito un tren necesito un tren el asesor le lleva alto hoy Saras más cercano de su casa a comprar un tren y cuando ve donde le dice pero yo quiero un tren para limpiar la casa dice no tú quieres una aspiradora esa es la la la esencia de las comidas familiares al principio entraba directamente en el horno y sacaba el pollo y se lo comía igual es un poco la ley las leyendas de ese tipo de nota general ido engordando con el tiempo pero así es como lo contaban la gente que le que le que le vio llegar de de de una aldea del Sudán del Sur de Venture Lay a Washington imagínate el viaje en todos los sentidos

Voz 27 48:30 no no solamente en el geográfico sino en el persa

Voz 4 48:33 mal para alguien que dedicaba su vida antes de ir a Estados Unidos a llevar las vacas de un lugar seco a un lugar húmedo

Voz 27 48:41 de de cantar canciones a la lluvia de estar toreando básicamente ésa era la vida de un de hundir Inca de los años ochenta en Sudán del Sur

Voz 38 48:52 es un viaje muy lejos hizo un viaje muy lejos yo tengo el privilegio de ser abuelo de una nieta que está por cumplir una ningún año los bonos

Voz 1546 49:04 pero va a ser mucho más fácil para el guía Rubén mundo cumplirlos dieciséis años y sentirse cómodo con los suyos irle podrás llevar a Sidney Australia Nueva York Londres buenos aires de votantes hispanos apañárselas da de alguna forma no pero a Manu tipo les indica ya maduro en cuanto a edad casi tendré muchas más dificultades porque llevo tantos años con una formación que era apto para ser pastor en el sur de Sudán IVE Juli cogemos ponemos en Marte absoluta vería maduro de edad

Voz 27 49:52 sí sí sí con todo un aprendizaje hecho hoy con como un astronauta básicamente si es como cómo llegó lo más precioso que tiene la historia de Manu te más allá de de esta especie como de de hombre entre comillas circense y espectacular es que nunca se olvidó de su pueblo jamás estando en Estados Unidos ya siendo un hombre que ha acumulado una fortuna de cuatro millones de dólares tranquilamente en sus diez años se encuentra con el drama de Sudán del Sur con con lo ha bueno con la guerra civil desde mediados de los ochenta que acaba con el noventa y uno con una con un problema humanitario de de desplazados y él se encarga de personalmente de visitar las zonas donde los sudaneses que cruzaban la frontera de Etiopía a Etiopía allí se encuentran pues hay como una Train unas pero se calcula en más de treinta mil más de treinta mil niños sudaneses que por causa de las bombas salieron se pusieron a caminar a caminar con las familias para evitar para evitar la guerra las imágenes que llegan de los años en el año noventa y uno de la frontera de Etiopía son las de treinta mil críos completamente desasistidos han tenido que hacer meses y meses seis meses de de caminata solas entre las bombas si vas por la carretera las bombas y si vas por el campo los animales salvajes comer fruta podrida Malú te oye hablar de de esos niños perdidos de los los Boys que que llegan a cargo de ellos órgano organiza batidas de de aviones de la ONU para que para que tiren comida allí muchos de esos niños hoy en día están en Estados Unidos hay muchos sudaneses en en Estados Unidos que forman parte de de aquella generación de niños perdidos entrevistamos a varios de ellos en en Filadelfia en el viaje para construir la historia de UTE hablamos con una de ellos que nunca se me olvidará la la pregunta que le hago le digo cuántos años tienes hiel comienza a decirme Yo nací en mil novecientos ocho se queda callado hice no sé cuándo nace no tengo historia y yo soy uno de los críos que cruzó el mapa africano en busca de refugio y gracias a Ute Nos nos salvó la vida Manu T voy él ve a Estados Unidos le utilizan en unas elecciones y el intentan convertir al islamismo de forma absolutamente radical les secuestran y él es un hombre que por su estatura por sus problemas de constitución comienza a enfermar y cuando vuelve a Estados Unidos ya muy enfermo muy enfermo ha dilapidado absolutamente toda su fortuna dilapidado en el sentido

Voz 37 52:24 no es la palabra adecuada lo lo ha donado todo

Voz 27 52:27 a la a la causa de de Sudán del Sur y él está completamente arruinado por eso en la historia la historia acaba con con con una lectura absolutamente de que detrás de aquel mito entre comillas circense de un hombre que he machacado hay que ponía tapones y que medía dos XXXI se esconde un una de las mejores historias sin mayores historias de solidaridad y de entrega absoluta a un pueblo que que hoy en día sigue sufriendo porque Sudán del Sur Se convirtió en estado en en dos mil once en país quiero decir sigue ha abrasado por por por la guerra por la destrucción pero la figura de minutes absolutamente capital para entender la la historia

Voz 2 53:09 de de el

Voz 35 53:12 un día me dijo quiero construir colegios pero no sólo en el sur de Sudán quiero construirlos en todo Sudán

Voz 1 53:20 no

Voz 0744 53:22 minutes una figura de categoría mundial cuyo ejemplo cambió la vida de mucha gente luchando por los más desfavorecidos pero es una figura principal en la reconciliación Manu te perdió doscientos cincuenta familiares en la guerra asesinados por los musulmanes del norte aún así minutes supo reconocer los musulmanes no son mis enemigos los del norte no son mis enemigos son mis hermanos el culpable es el Gobierno

Voz 0877 53:47 con el final de la guerra se supo que el gobierno de Jartum convirtió a los musulmanes de la región de Darfur

Voz 1 53:52 en soldados contra sus vecinos del sur lo llamaban usar esclavos para matar esclavos imagínense

Voz 1546 54:00 si alguien nuestro propio entorno podemos brindar felicidad al prójimo sus recaló de enorme dimensión Manu supo hacer esto para tantísima gente por lo tanto puede que se quedó sin dinero pero ha dejado algo muy muy muy importante el poder de hacer el propio más feliz

Voz 12 54:37 bueno hablar

Voz 1546 54:38 no compro en Toledo al final de la entrevista metido nos decía que de niño había tenido mala suerte que no no no merecía su juventud es precisamente lo que le ha hecho ser un deportista de élite ha sabido canalizar todas las dificultades que haya bebido y convertirlas en algo muy positivo habrá quien dan las gracias y le deseamos mucha suerte en el futuro día ustedes y gracias por estar ahí

