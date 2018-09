Miguel Rellán: "Tengo la sensación de que mis defectos se ven mucho"

Voz 1995 00:00 Tica que sólo un ocho por ciento de los actores de este país se dedican a su oficio

Voz 1 00:05 y claro eso depende de a quién consideremos actor o actriz este fin de semana por ejemplo

Voz 1995 00:14 vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Casado sobre el legado

Voz 2 00:16 Partido Popular en Valencia demos un orgullo de pertenecer al Partido Popular que la Comunidad Valenciana no hay que arrastrar los pies ni agachar la cabeza cuando pertenecemos al partido que más ha hecho por esta tierra porque la Comunidad Valenciana antes de que gobernar al Partido Popular era irreconocible no había las infraestructuras autopistas ni aeroportuarias ni de alta velocidad ni había la llegada de infraestructuras culturales no cuál es la gente viene falso también de turismo de la gastronomía en definitiva era una comunidad autónoma en blanco y negro

Voz 1995 00:52 nada cuando no había nada hoy recuerden por cierto que comienza el juicio contra los gestores de del Banco de Valencia faltan cuatrocientos veintiséis millones diario Público tuvo que poner cuatro mil quiniela juntos para rescatar aquel banco no había nada en Valencia apenas agujeros apenas apenas nosotros creemos que para decir algo así

Voz 1579 01:14 hay que ser un actor excepcional hay que ser alguien que interioriza cediera una vida que no es la tuya que es a lo que se dedican a los actores

Voz 1995 01:23 es es algo casi shakesperiano en ese ocho por ciento de actores que trabajan está en nuestros vivienda invitada lleva cincuenta años dando y dando vida a todo tipo de personajes detrás de las cámaras y ahora sobre los escenarios hidrantes las cámaras Alvarez lo que aún no sabe Miguel Rellán que está aquí es que

Voz 1579 01:40 en Hoy por hoy es donde va a tener que enfrentarse al papel de su vida añadió Miguel Rellán buenos días buenos días antes que nada querido esto me asombra inequívoca o Kevin no me asombra lo de Pablo Casado porque haberlo para hacer un una disección del asunto es cara dura no lo sé yo es ignorancia evidentemente no

Voz 1995 02:01 no lo sé yo yo lo que creo es que para decir es que desparpajo tanda absoluto a eso vamos tapamos bien se porque creemos que hay que es el papel lo sea en el fondo es un poco lo que él pero puede que es de verdad no lo sé o anterior yo quiero yo que a mi me encantaría es que yo no conoce míos de Pablito cuénteme lo de verdad no puede ser que sea idiota pero es que es que eso es que ese entonces el el negociado que tú te dedicas a intentar dar vida a algo por más que sea fruto de una ficción que tú te crees

Voz 3 02:28 vamos a analizar eso no lo vamos a hacer una pero si alguien la edad un hijo

Voz 1995 02:33 define son distintos pero vamos a ver si en la práctica lo que esperan metodología oficio sería posible que un gran actor dijera con ese mismo desde ese mismo mensaje defensa con esa con esa garra y esa fuerza ese mismo yo te pongo un ejemplo vamos a vamos a poner de lo más difíciles y este es el texto de lo que acaba de decir Pablo Casado

Voz 1579 02:54 vale para que te

Voz 1995 02:57 Terre crees en tu personaje vamos a ponerte una música

Voz 4 03:00 no esto no perdón perdón se dice que está mal dicho porque es un verbo pero el aborto la operación yo necesito ensayar claro yo necesito ensayar ya un con bastante ensayo dudo de que me saliera medianamente bien

Voz 1995 03:15 pues mira llevamos hacer como humor amarillo que iban tirando gusto alguna fuimos amaré que tiran obstáculos entonces mira el texto lo tenemos aquí por ejemplo tú dices tenemos íbamos a ir soltando a Bossi la despistar veraz no es fácil esto voy a hacer yo de Pablo Casado tenemos un orgullo de pertenencia al PP que la Comunidad en el sentimiento es difícil seguir hablando bastante de fondo el Bigotes pero yo sigo porque la Comunidad Valenciana antes de que gobernara el PP era irreconocible no había las infraestructuras no pueden conmigo son sonidos eh no y las autopistas ni aeroportuarias ni de alta velocidad AVE había llegado las infraestructuras culturales y esas

Voz 3 03:56 es que yo me considero maltratado por Instituciones Penitenciarias durante el tiempo

Voz 1579 04:01 no había nada antes de que llegara el Partido Popular no no había nada ahora yo tengo una teoría que no es descabellada por incrustó atestada lamentablemente por familiares tengo una familia muy amplia amigos que pueden dejar de serlo los familiares no pueden dejar de serlo es que hay una gran comunidad de ciudadanos que se creen lo que dicen sus líderes están dispuestos a creer los Lete lo que digan lo que digan pero estas alturas tuviese

Voz 1995 04:32 eso es posible

Voz 1579 04:33 sé que hay cosas

Voz 1995 04:36 son la biología de de cualquier partido simplemente

Voz 1579 04:39 porque son los tuyos independientemente de lo que ocurrió que yo creo que aquí no se vota a un partido se vota contra el otro nadie le un programa electoral ya no hay programas de hecho Gianni programa da igual pero que lo que no hay ideología podemos suponer a un líder diciendo señores pongo mi cargo a disposición de porque lo que este partido ha decidido no va contra mi conciencia con también es tu eres idiota o es directa que vamos si ahora mide ahora mismo dejaba un ejemplo extremo convirtiera al PP le dijeran a Pablo Casado señor casado con viene que usted esté de acuerdo a muerte con el aborto porque son sé cuánto motor mañana mismo siempre hemos defendido el aborto la libertad de la mosca es bueno cuando crees y lugar a dudas pero cree que esa falta de

Voz 1995 05:31 fundamental e ideología es extensivo a los demás decir podemos podemos focalizarla en una si queremos pero fundó nuestro problema es la falta de de ideología de de de del profundo interés acerca de lo que uno hace y porque lo hace pero no solo

Voz 1579 05:45 siete los políticos son reflejos de la ciudadanía no vienen de Marte los elegimos nosotros dos son ciudadanos normales y corrientes y la falta de ideología de creencias la la veo hombre vuelvo a remitir pero a perdonar me queridos míos mi familia que son católicos están apuntados nadie nadie te tiene nada de nada a la hora de de protestar por el matrimonio homosexual presentarán pero a la hora de la verdad es que Nadal no no son no hay nadie católico conozco muy poca gente católica diga perdón esto me lo prohíbe mi religión

Voz 1995 06:18 pero mi yo quiere una comida tuya de tu familia sean en dos minutos las mencionadas

Voz 1579 06:22 si no hay gente si no me pero es que es para que no haya la menor duda

Voz 1995 06:25 me gusta mucho lo he familiar de amigo bueno familiar no puede de estrategia no puedes dejar de ser familiar claro bueno las esos tú lo juzga de los juegos los juzgados están a rebosar de gente que quiere dejar de ser familia bueno

Voz 1579 06:37 sí sí pero no puedes dejar tu primo es tu primo lo quiera sonó puede dejar de tenerlo o no relaciones eh pero bueno oye que programa de buenos no sociológico tenéis aquí tan interesante no

Voz 3 06:48 es hablar de lo que yo no vengo a hablar de ello

Voz 1579 06:50 yo vengo a hablar de lo que diga sabe una cosa que yo detecto en esta bendita sociedad que no ha tocado lisa y llanamente y suena la gente no piensa ese ejercicio pensar incluso en la ideología hay GIA no deja de ser un sistema de concepto pero Sadam percibo yo me apunto a este insecto ya lo tengo que pensarlo

Voz 1995 07:16 a ver señor Jean yo voy a hacer es una entrevista con su obra de teatro siete años que además es curiosamente viene de de la tele que es al revés gente cuando algo funciona en el teatro se lleva la tele pero esta vez no esta vez

Voz 1579 07:28 esto es sin Dios esto es Francia ya va por Dios

Voz 1995 07:31 Deneuve además la película The Ned vamos a hablar de mi libro vamos a veces libro vamos a hablar de un de una cosa me hace mucha ilusión pues estén esta semana en San Sebastián la última la nueva película mejor dicho recuerda a iban a poder ver un grupo de gente muy privilegiada va a empezar a ver la no no recuerda el actor español que no salen esa película es que no existe sea si tú no sales

Voz 3 07:53 la película es que no no eres actor en unos segundos con el señor

Voz 5 08:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 08:06 Arturo Pérez Reverte comparte en Twitter esta escena de Miguel Rellán en el maestra desgrana

Voz 6 08:10 va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol el

Voz 7 08:13 la guillotina la guillotina voy a seguir escribiendo panfleto hipotecado contra Bores éxito la guillotina recto guillotina los chulos de has ido a dos tomos de resaltar lo bien a los ministros mirar yo tira los obispos rodean a Quito un dato dinamita hubiera opinado señala que te tira

Voz 6 08:32 ha terminado usted sí señor

Voz 1995 08:38 como decíamos antes vamos a comer como decíamos antes Miguel Abellán no sólo no ha dejado de trabajar sino que además forma parte del reparto de muchas de las películas que conforman la historia del cine español como el crack

Voz 2 08:53 Llamas parece cojonudo lleva al padre cojo el uno en marcha

Voz 1995 08:59 el perro del hortelano de Miró

Voz 8 09:02 para la cólera mía Bustos alemán con Amal os merecéis esto

Voz 6 09:08 Irak tiene su nombre que salió de aquí

Voz 9 09:11 pieza maestra Amanece que no es bueno que ocurrencia Carmelo has hecho eso el que espera que durante al mismo tiempo ha pues no se me habré poblado será una cosa que hacemos lo borracho darnos cuenta tienen mucho mérito te gusta si crees que lo haga todos los días yo le doy una prestaciones sexuales de mujer muy bueno

Voz 1995 09:37 en estos días se estrena en San Sebastían tiempo después que es la secuela de la que también participaron sólo Dino no queremos no queremos que nadie nos stripper

Voz 3 09:48 pero hace imposible destripar stripper

Voz 1995 09:52 es el mismo personaje

Voz 1579 09:53 no gracias del borracho no no no

Voz 1995 09:56 Aparicio en general de la Guardia Civil un respiro

Voz 1579 09:58 esto pero es que es que el mundo donde estamos en el año nueve mil novecientos si no sé cuantos pero Miguel

Voz 1995 10:05 perdóname en qué momento se quebró todo se ha pasado de ser tipo idealizada en una película a cargo de una institución

Voz 1579 10:12 desde el momento en que José Luis Cuerda se sienta delante de folio empieza a escribir ahí puede pasar cualquier cosa no somos una pareja de la Guardia Civil es una especie de Arca de Noé porque el mundo va a la porra cosa que es proféticas yo lo dije una rueda de prensa miro que no me gusta de esta película documental Falta Un cuarto de hora para ser un documento ya hay una representación y quedamos un par de Guardia Civiles el otro por cierto es escocés llama Morris va con falda escocesa al lado

Voz 1995 10:44 que te daba miedo cuando te llega el guión de tiempo después después de lo que representa para para los amanecía estás hay mucha gente tan fan de la película que una vez al año se reúnen los pueblos donde se rodó en Albacete saben ahí hay todo y entonces hacen una uno si hay una noche donde representan en las imágenes Isabel los diálogos eran mucha gente enamorada que entregado subidas a un poco de sensación de responsabilidad a ver a ver qué vamos a hacer ahora porque claro que yo fue muy grande

Voz 1579 11:14 pero querido esas responsabilidad queda a cargo de director sobre todo a nosotros somos somos hay que Woody Allen que es muy listo dice que si supiera dónde está el éxito de cine supone que era el teatro lo haría los bancos esto es un misterio pero se pueden decir más cosas se Adolfo Marsillach decía con aquella cosa pedante que tenía naturalmente que el público no tiene razón nunca tienes razón cien público tuviera razón Mozart no hubiera muerto de hambre pues claro porque dicen las Rolling en catorce o quince editoriales que se olvida es la estupidez de Harry Potter señora que toma en la decimosexta ahí lo tiene una de las fortuna más grande porque en La Traviata de dicen haber Vidic que sea otra cosa señor don Giuseppe esto no va a ningún sitio

Voz 3 12:07 es un misterio sí que hay muchas ejemplo es verdad que si fuese perdona perdona que ya que tengo algo estoy con el uso de la palabra lo Beatriz no pero vamos siempre Miguel porque hables amanece

Voz 1579 12:17 no es poco no tuvo el más mínimo éxito el más mínimo bueno hará el anterior el precedente que se llama total que os recomiendo que era para televisión que también estoy yo yo soy creo el el actor que más ha trabajado con José Mourinho cuando nuestra baja porque no podía en el se titulaba total y la critican el país de Ángel Fernández Santos nada menos era total José Luis menos quiero le dijeron de todo bueno con Amanece que no es poco pasa el tiempo y treinta años después es mítica por qué pero es verdad que tiene verdaderas va pero agentes de la sabe de memoria Hay sí sí

Voz 1995 13:00 esas ganas y mucha expectación a esa secuela de Amanece que no es poco esa es que no es

Voz 3 13:05 bueno no tiene nada que ver no tenía que bueno me vais a cómo lo llevamos otra película de

Voz 1995 13:12 pues la verdad es que es muy incómodo a veces los invitados no se dan cuenta de que estás hablando y yo tengo aquí al sueco Ivra cito

Voz 3 13:20 pero la espalda todos hija yo me puse detrás intentando hablar con invitados y tengo que mirándome el boli tú a mí que soy el invitado que cree gestionar bien no son no me cargo de la para la quién de hecho algunos elogios sobre su país a ver si voy a tener que ver rebajada pues piensa hacerlo ahora no espérate la presidencia espérate a cómo acabará vista ya hay elogio no

Voz 10 13:46 de una cosa estoy leyendo esto claro tú has es un papel un este papel este personaje gente te identifica para toda tu vida es que estoy peleando la bibliografía de Basel Rascón no que decía que estuvo en ratones el actor

Voz 1995 13:59 hacía deshielos en la BBC o contamos

Voz 10 14:02 toda la peli no yo tengo si me deja yo tenía pensado incluido Garrido que es selló acabas harto de gente en la que hay diciendo hola Sherlock Charlotte nadie me llamaba básica esto no pasan poco útil que vivir toda la vida por lo menos cara al público

Voz 1579 14:23 cuando hay hay actores en España que si Antonio Ferrandis está basado en la lista de Chanquete que no se quitan de tema cuando haces una serie que tiene mucho éxito durante un tiempo porque la memoria es otra cosa que ahora es frágil durante un tiempo ERE se a mí me pasó con una serie yo creo que también mítica en el panorama televisivo ex compañeros como durante muchísimo todavía hace veinte años y todavía bacteria o porque os alumnos me llamaban bacteria era no te falla haré yo soy el de compañero compaña

Voz 1995 14:55 Eros y maxilar claves claro con una

Voz 1579 14:58 época pero pero pasa al cabo del tiempo pasa hay o los que no te suena de Kenia

Voz 1995 15:04 no te ha pasado alguna vez que están todo dónde se mete la gente en esa ficción que alguna venido decirte tú eras profesor de instituto que sea ella

Voz 3 15:13 ya han desdoblado sustituya piso toda la vida yo no va a cuenta de que me de que me quedaba claro usted ya no de nada te he dado clase de mentira de compañero bueno siete años siete años es la obra de teatro

Voz 1579 15:28 bueno por fin dejamos de tonterías

Voz 1995 15:30 pero vamos a sin previo muy bueno

Voz 1579 15:32 de hasta llegar a la hora de teatro que más habrá de política sí que se ven tus nombre con unas ideas muy concretas no no que va no tengo dudas tienes gracia te lo que yo achacan los demás procuro procuro pensar y sobre todo lo que tengo dudas respuestas poca pero preguntas o con el tiempo cada vez más amenas más las las respuestas respuestas en el viento hablar puestas pues no tengo

Voz 1995 15:59 Mina entre

Voz 1579 16:00 entre las después de viento sueco me estáis dando una mañana porque todavía estamos pues la mitad prepárate

Voz 1995 16:07 te oiga es una obra de teatro inspira una película es que las películas y tenemos una tradición en este país películas que han marcado generaciones y generaciones estéis la siete años la película original

Voz 6 16:20 el tenéis todo el mismo grado de responsabilidad socios fundadores a partes iguales tenemos que

Voz 1995 16:26 Pericles con guiones muy teatrales hay una gran historia de este país de películas de cine que en el fondo son exclusivas con Unió muy teatral por ejemplo el método son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores no obstante otras además fue al revés ayer volvió en el teatro pasó al cine smoking room

Voz 1579 16:42 estaban buscando no presidente pagan en negro muy negro y en esa tradición de películas españolas que es una obra de teatro La Gran Vía

Voz 1995 16:50 llena hermana Viridiana son personajes muy bien definidos que así es un estereotipos sociales pero un actor es fácil de enfrenta sea en este caso de tu papeles muy claro o muy definido con dos otros actores más no no mucho más de tu casa es porque se agradece mucho ese tipo de ejercicio

Voz 1579 17:13 no no soy diferente de los demás en mi caso supongo que los demás pero pero me me pregunta usted a mí en mi caso siempre difícil cada nuevo papel eso el folio en blanco y empezar a ese nombre algo habrá quedado bueno es de cincuenta años de carrera algún lugar común algún atajo habrá hay una cosa que se llama experiencia hay un pero la sensación de que esta vez se me ve el plumero no era esta vez me pilla

Voz 1995 17:46 bueno aquellos cargó judío sea descubierto todo no sé quién usted tiene la sensación de que algún día les vamos a descubrir a poner a tan buen actor no

Voz 1579 17:55 claro es que ocurre una cosa afortunadamente todo trabajo creativo no tiene fin nunca se es buen pianista no hay datos pero que seguro que se murió diciendo está bien cien años de soledad pero a ver si me da tiempo de escribir una buena y seguramente Velázquez dijo muy bien las Meninas pero a ver si consigo un cuadro definitivo nunca se acaba nunca nunca terminas de ser buen actor pianista Hay como decimos nosotros la mejor representación siempre es la siguiente entonces en casos como el mío soy mucho más como es lógico además porque yo creo que hay que ejercer la autocrítica mucho más consciente de mis defectos que de mis virtudes voy a por mí efectos me parece que se ve mucho

Voz 1995 18:42 y entonces claro pues no no no se nota eh lo digo como fans sendos yo lo sigo las gracias muy generoso no preso que hacía eso que si él hubiera podido elegir hubiera hecho un solo disco el último ese pero todos los demás es un camino hasta conseguir claro justamente es

Voz 1579 19:00 pero hay una cosa de Eduardo Galeano que el escritor que murió hace poco que a mí me la contó un argentino la cuento en argentino generalmente me me hace más gracia que define estuvo muy bien son dos tipos que están si me permite encontrarlo por favor dos tipos que están discutiendo uno tiende a lo mejor lo conocéis muchos de los oyentes lo conocerán que están dijo uno defiende unas pragmático eficaces vino no vino el otro defiendo lo utópico y el otro un pelo todo en esta vida hay que ser eficaz de pragmático la utopía no sirve de nada mira al horizonte pues tener ahí el horizonte pues camina diez metros se te varias metro o camina veinte metros lo hizo ante ese tema voz caminar un kilómetro camina caminatas años el horizonte ese te va a diez años y es la utopía como lo hizo ante para qué sirve el otro para caminar pues eso esto no se acaba nunca bueno te te retira la salud afortunadamente no hay ningún creador que no se tenga alma de funcionario en el sentido de la palabra que se retire no músicos retira cuando te da un peritaje los músicos los escritores para que es yo siempre pongo el ejemplo Plácido Domingo veinticinco años confesados no se puede tener más prestigio en el mundo jamás dinero supongo que para saldar la deuda externa de varios países

Voz 3 20:20 pero sigue me queréis contar que hace metiéndose una ópera

Voz 1579 20:23 nueve de tres horas y pico del esto Barenboim o Vargas Llosa es premio Nobel ya quema escribió esta novela

Voz 1995 20:30 no vaya a ser que a si es la buena me lo dice usted que nada nada termina pero peligrosas que el cuatro de octubre se estrena Siete años en el teatro hasta hasta ese día no vamos a tener que esas palabras van a resonar en nuestra cabeza señor hayan

Voz 3 20:44 un verdadero placer allá está ahí no te pregunta ya está claro es que estos dos señores aquí media hora me lleva usted quería de Pablo Casado

Voz 10 20:52 sin nada ya hemos empezado con casado oí terminando con icono

Voz 1579 20:56 desde ese supone se supone que estas cosas aparte entre el placer de estar con vosotros y eso es lo que venga a promocionar algo

Voz 3 21:02 en octubre si lo dicho yo ahora mismo el cuatro de octubre que van a venir

Voz 1579 21:06 es un rollo

Voz 3 21:07 hombre no se trata de una cosa buenísima de una película que Netflix lo que no podemos sacar son las entrevistas haciéndose no te lo cuento rápidamente muy rápidamente tenga son cuatro eh

Voz 1579 21:21 de cultivos

Voz 3 21:22 modernos y uno tiene que iban a ir a la cárcel van ahí la alcance porque comete agradecía iban llenos la tiene que decir quién de ellos

Voz 1579 21:29 no no entonces ahí los cuatro de pronto uno tiene una idea dice que pasa si uno de nosotros auto inculpa se come el marrón como se dice vulgarmente nosotros libre estupendo