"Tengo un problema con la humanización de las mascotas"

Voz 1995 00:00 sí lo que les gusta es vivir al límite por favor sigan escuchando hoy por hoy llegan nuestros cuerpos especiales camina por la cuerda floja de la broma sobre el foso de cocodrilos en las noticias hace malabares con la actualidad son prestidigitador es de la opinión no tendría ningún problema en ser arrojados como hombre bala sobre las redes de las Fake News saludamos ya a dos hombres que provoca lo mismo que los calcetines a topos ellas cinturón

Voz 1 00:25 en teoría combinan pero la práctica dan risa son cuerpos especiales Dani Mateo buenos días buenos días acudía muy buenos días a dar cuenta que la banda sonora de Loca academia de policía no me he dado cuenta qué maravilla mes y medio aquí y ahora me voy yo voy más lento Antoni Soy un chico especial

Voz 0460 00:48 pues la verdad es que no es verdad que somos un traje chaqueta de Ágatha Ruiz de la Prada así es como deberíamos combinar bien

Voz 1 00:56 pero sí que así

Voz 0460 00:59 qué tal usted que esta semana que está diciendo para ahí uno con el teatro bueno con el teatro la televisión pues muy bien estuve estuve en un en un festival de cortos que te parece

Voz 1 01:10 es cierto que viene muy bien en Jaén en en

Voz 0460 01:13 jueves y hay corto estático que hay cortos que no parecen tan corto lo estáis arrolla políticos desarrolla salida comiso corto que está viendo ese momento viendo largo parece el señor de los anillos tres esa es la gracia que cortó por el formato pero no porque el contenido tengan que que ser etéreo y no no pasa nada a mí me sorprende mucho que la gente que hace cortos logre gente que quiere hacerlo con ellos porque cuando vino hacerte la propuesta es quién es pasarte un día entero trabajando gratis en un proyecto en el que perderemos dinero todos Iturbe por su puesto que sí claro que sí me apunto a eso vale de la polémica

Voz 1995 01:51 así de estos días yo no sé si llamarlo polémica pero hubo cierta controversia me gusta más la palabra controversia con Masterchef Celebrity que ha pasado pasó

Voz 0460 02:03 el momento es el rey

Voz 1995 02:05 aunque lo que se dice técnicamente Ron que de atún ocurría esto

Voz 2 02:09 el arte de empezar el atún se conoce como creo os advierto que es todo un espectáculo lo de momento

Voz 3 02:17 entren los ayudantes de Ángel León

Voz 1995 02:22 mientras muy bonito Boris Izaguirre también esclavo correspondientes a verla carne

Voz 3 02:27 sobre la carne de la tú la cabeza una de las partes más nobles de del atún donde hay muchas parte que luego veremos

Voz 4 02:36 tras la accedan a la fuma que a quien

Voz 1995 02:40 o Manigat quemo nada un corte más por ahí

Voz 3 02:44 lo mejor forma de entenderlo es como el Kobe del mar novela infiltración que tiene de grasa es un color descargue que no tiene nombre cortamos por la mitad vale para separar el ronquido

Voz 1995 02:58 ha sido definido porque algunos tuiteros como el descuartizamiento de un animal les hay cierta controversia una vez más a eso hay comentarios y pase lo más macabro que he visto en mi vida coger un peso

Voz 0460 03:11 hombre es que yo respeto para los pescaderos pobres yo yo la verdad es que tengo a mi me gusta mucho de los animales pero tengo un problema con esta humanización de los animales que estamos los si el otro días me llegó que hubo una encuesta por internet que decía Si un niño quema tu casa un niño desconocido con tu perro dentro sólo puede salvar a uno aquí en salvas al niño o al perro sabéis que votó la mayoría no es que no se siguió al perro como te voy a respetar si están viendo un niño arder vámonos que anhelo que aquí huele a niño muerto ojo decisiones en años eso sí que es un niño muy alto corporativismo de especie no nos viene mal la pierna ciertos sonidos puso la enmienda que Iñaki ha introducido variable sí como especie necesitamos que esto todo supuesto una cosa es tener ganamos en el aire que has dicho habrá niños no no si como especie Darwin aprobaría salvara un niño que quema cosas pero es un niño al frente al aborto imaginas

Voz 0660 04:22 si hay gente que ya no se lo pensó como tiene que ir de menos que eso guiño que si yo veo un niño arder cojo yo tengo perro la hice veo un niño cojo mi perro y apago el juego con el perro con los cachorros apago los pocos pequeños

Voz 0460 04:34 Annie con niños es un niño que que es verdad es que no ha sido en conmigo un viaje en Sevilla con niños vale vamos a cambiar de tema porque esta semana está un poquito pero nuestra postura es que me perdí de no sé qué postura si tú estás si no se hace un rato vale bueno polémica diatriba en Master Chef a nosotros que hacéis muchas espectáculos aquí en el teatro y la gente estaba porque damos bastante sois de ir a espectáculos yo soy del poquito tengo yo soy poquito y casi todo me parece largo o aburrido mira soy así señorita señorita sí sí casi todo esto y que están y no habrá gente que habría ido tu espectáculo ella pensaba lo mismo es posible porque soy justo milimétrico yo cuando empieza a cansar me voy lo importante eso sí claro que sí he visto el tuyo a medio espectáculo también no entrar ganas de que cierra las puertas pero hay un problema grave que no pasa los por espectáculos es que cuando hablamos entre nosotros cuando hablamos entre nosotros estamos probando texto corrido nuestros espectáculos con lo cual estamos viendo espectáculos veinticuatro horas al día veinticuatro

Voz 1995 05:46 siete a vosotros como es esa tú estás viendo optimismo proyectado

Voz 0460 05:51 no si yo hablo con Iñaki Iñaki está probando el texto de su nuevo espectáculo conmigo disimulada a sólo por curiosidad lo habéis hecho ahora digo que sí hizo el espectáculo por eso digo que no no pero me recuerda si eso sí lo hizo si había algún tipo de texto comenzar a pensar es incluir en cualquier espectáculo no hemos reído no lo hagáis nada no no lo hagáis nada pero mira eso lo hizo una vez un angosto que iba por una carretera cuidado que esto promete que va estaba intentando meter valor si ahora mismo ya a ver si lo de Pepe Navarro no que tú tienes de colaborador ya estado hace un rato fuera esta medida Cueva que era maravilloso bueno pues cuando estaba a Pepe error

Voz 3 06:30 no no no al contrario elevó ya les voy a halagar

Voz 0460 06:32 me contó un guionista que le prepararon un ránking eso que hacía cuando estaba Pepe la noche de Pepe en el ranking de la Rambla te acuerdas que había un personaje era el Rambo y había otro que era la rampa entonces hicieron tenían que hacer el ránking de la Rambla y nadie quería hacer el ranking de la Rambla entonces todos los guionistas se iban pasándose guión e iban metiendo cosas sin ganas

Voz 1995 06:53 ese buena nota

Voz 0460 06:55 total que al final hundía PP dijo ve que salga la rampa salió hizo una cosa infecta entonces al día siguiente PT fue al redacción médico quién hizo el ranking de la rama de dijeron bueno un poco entre todos trabajar juntos nosotros como tú has dicho finalista viene pero poquito porque de hombre no segundos vamos a hablar con el mejor mago moon el mejor no lo dices tú lo dice él mejor un abrazo sino está estallen en con el me en en Vitoria misma ahí en la radio en Vitoria sentados esperando a hablar sí que hablamos si ya no sabía del mundo

Voz 4 07:37 eh

Voz 1995 07:38 Miguel Muñoz Segura no segundos

Voz 4 07:43 uy punto com Toni Garrido

Voz 1995 07:47 hay que cambiar esa sintonías pero parece que va a ser tiene hay que contar algo muy interesante ahora muy guay muy arriba esa sintonía Hoy por Hoy de la Cadena Ser y luego

Voz 0460 07:56 ahora dice Toni Garrido no habla de nosotros claro ya se ya pero no quiere ser uno más la venta primera vale Toni pero es decir con Dani

Voz 1995 08:04 Mateo Iñaki Urrutia y ahí es cuando se te baja

Voz 0460 08:08 eso también es responsabilidad tuya no tú solo que no me vais a Dios al final

Voz 1995 08:17 el ganador del Campeonato Mundial de Magia temas como el ganador del Campeonato Mundial de Magia de extrañas español se llama Miguel Muñoz su compañía punto cero el espectáculo con el que ha ganado el campeonato del mundo de magia se llama

Voz 5 08:32 agua

Voz 6 08:35 Montes mucho la Gran Vía

Voz 0460 08:37 ese agua pero en año desapareció desaparecían cosa está madera

Voz 7 08:45 lo que hay que aguantar Miguel Muñoz Segura el mejor mago del mundo

Voz 1995 08:48 los días buenos días el espectáculo suena muy evocadora guay cuéntanos cómo cómo conseguir conquistar a ese jurado

Voz 8 08:56 bueno pues el número de agua es el número

Voz 0039 08:59 bueno claro que Satse conejo gay en chorro que aparecen unas bolas de cristal y así visual y poético

Voz 1995 09:06 eso es un poquito el número ballet usted ya esté arquitectura temas ya está estudiar danza escena circo y teatro

Voz 0039 09:14 el cine cines como fantasía bueno o no yo me defino como mago el fantasma está lo pues algún periodista o pero pero sí mago ilusionista hay lo que pasa que sí que me gusta combinar la magia eso con danza con teatro visual

Voz 1995 09:34 un poquito con otras cosas pensando que miran los fans taxistas sólo de Uber es que son como parece inhibir los se saben vale no solamente en el Gran Premio Mundial de Magia también el gran del dos mil quince el Gran Premio Nacional dos mil once El Gran Premio en dos mil catorce premio Jackson el mejor mago en el año dos mil diez realmente tiene una carrera extraordinaria

Voz 0039 10:00 sí la verdad que dado todo de la UEFA Champions League

Voz 1995 10:02 al Balón de Oro

Voz 0039 10:05 sí la verdad que con este nombraban ha sido premiada muchas veces sí bueno genial porque primero que está ayudando a a poder hacer el número más así tampoco tiene mayor importancia pero sobre todo que lo puedes hacer

Voz 1995 10:18 y actuar en los teatros que es lo que nos gusta a diario y con claro los ojos de cualquier niño ya han visto volar dragones decirnos con efectos especiales el CGI ya hemos visto todo todo es muy difícil que algo te sorprenda lo que pasa que el diré

Voz 0039 10:32 esto claro no sabes que no es trucos de cámara cuando lo estás viendo en un teatro cuando lo estás viendo donde sabes que es magia un ilusionista entonces yo creo que la gente lo percibe como cosas distintas no no es lo mismo ver un efecto especial en una película que vieron en directo

Voz 1995 10:46 cuando estás en el teatro hay gente que va a pillar porque tú sabes que gente esta gente en la puerta no los podéis echar hacer

Voz 0039 10:56 yo creo que todo es un poco cuando vemos magia hay una parte de todos que van a pillar un poco hay otra parte que va a disfrutar pero es normal porque porque la magia tiene esa cosa que que de que pelean por la razón y la estas cosas es decir esto no puede ser entonces lo que pasa es que hay algunos que solo van a pillar quizá o disfrutar en espectáculo desde ese punto de vista pero pero bueno cada cada uno de los espectáculos a su forma claro

Voz 0460 11:21 hola Miguel qué tal Tengo una pregunta que no tiene que ver con tu éxito claro una vez que has tenido éxito es fácil reivindicarse como es arquitecto si como siento en casa cuando dice ahora que ya tengo la carrera me voy estudia circo la los cinco ida y danza a Londres si ese momento Miguel

Voz 0039 11:47 sí la verdad que yo ya ya era aficionada a la magia mientras estudiaba Arquitectura Técnica hay entonces fue un poco algo natural Mis padres que siempre me han apoyado mucho en todo lo que escribirlo lo de circo sí

Voz 0460 12:00 no hay nada no

Voz 0039 12:02 no no afrontará humano

Voz 1995 12:06 uno de los estrenos más esta semana además de los estrenos más esperados Danny De Vito hablábamos con la hace unos minutos en una entrevista en el estreno de Doom sí que tienes tú que ver con con Dunga

Voz 0039 12:18 dicho uno de los personajes de circo de de decir que pertenece de humo yo hice no de alcalde que somos de la campaña punto cero Nos los contrataron a los dos para hacer unos personajes hemos está allí estuvimos rodando cinco meses con como decías con Danny De Vito con Tim Burton y eso hacemos no puedo contar mucho el guión pero hacemos en los personajes de de la película que tienen que ver con el circo en el que en el que está en el y magos no haga algún si algo no podemos contar

Voz 3 12:49 ya la pregunta era fácil

Voz 1995 12:53 es interesante si la persona

Voz 0039 12:56 yo creo nombre Si son pues sí claro los los magos del circo

Voz 0460 13:00 tienes que estás aquí porque de esta raza

Voz 1995 13:04 en sí misma es muy interesante porque claro es una película

Voz 7 13:07 habla de la magia del circo claro pero

Voz 1995 13:10 en su día también hablaba de la crueldad de las la crueldad de algunos circos no olvidemos la escena de los elefantes rosas de vamos que en escena casi de pesadilla lisérgico no hoy no podría hacerse en el cine

Voz 9 13:28 ya plenamente lisérgico

Voz 1995 13:32 en esa película intervienen Michael Keaton Colin Farrell

Voz 9 13:34 le vas bien

Voz 1 13:35 Danny De Vito y el gran

Voz 1995 13:38 Miguel mías pues el mago que acaba de ganar

Voz 0460 13:40 ni Magín es verdad que en tu mundo

Voz 1995 13:43 ilusión y ajustarnos espectáculos en la moral de los tiempos

Voz 8 13:47 no debe ser sencillo si

Voz 0039 13:49 la verdad es que que lo que decías antes claro la película de uno de los espectáculos tienes que estar muy muy atento en magia pasa a mí no nunca me ha gustado hacer magia con animales pero pero la gente que hace magia con animales con animales pues cada vez está peor visto oí los que trabajan en esa línea se tienen que adaptar a a los nuevos tiempos y a la evolución de la sociedad claro

Voz 0460 14:12 he trabajado con conejo

Voz 0039 14:15 pues alguno hay y sí sí sí

Voz 1995 14:17 pero el conejo dando la garantía de que no sufren ningún tipo de maltrato durante las leyes Master Chef creo que hacen un truco hacen desaparecer poco a poco con cebolla cebolla y Miguel cuál es el próximo cuál es el próximo reto cuando podremos ver agua

Voz 0039 14:38 es agua ahora no esté haciendo estoy girando Vara estaba en Vitoria en el festival el día en España había estar el mes que viene en Ronda en Cabra ir posiblemente no pueda avanzar mucho todavía pero posiblemente esté todo mes en Madrid entre febrero y marzo Colino

Voz 1995 14:53 a vosotros los magos Magia es completamente internacional os paséis medio vamos media vida fuera

Voz 0039 14:58 sí mi espectáculo es muy visual así que ahora es claro yo giro por todo el mundo entonces eso dio por España pero bueno así la semana que viene luego ausencias como al ser visual y al ver muchos festivales de todo el mundo pues sí que nos movemos bastante fuera así

Voz 1995 15:14 sí ahora a parte es el mejor del mundo en ese mejor mago aparte de los nuestros que nos encantan aparte Juan Tamariz de de Blas de El Mago Pop de los nuestros Inés la maga Llum que por ahí hay alguno bueno

Voz 0039 15:27 sí claro por ahí mago es muy buenos en en Corea ahora hay una escuela muy buena de magia y luego magos de toda la vida que a mi me gusta mucho mago en fin yo de de norte de Europa pero la verdad es que yo como ha crecido con Juan Tamariz lo vivido de pequeñito para para mí es el el más grande claro mire tenemos aquí pero no sólo aquí sino que se les reconoce a nivel mundial también como una leyenda Tamariz

Voz 1995 15:54 desde luego Miguel Muñoz Segura el mejor mago del mundo muchísimas gracias un placer y toda la suerte del mundo

Voz 0039 15:59 además gracias nos gustaría pues entonces Iñaki

Voz 1995 16:02 a ser el mejor en algo

Voz 0460 16:04 sí pero para que veas aunque sea el mejor en algo lo que es el mundo del espectáculo Miguel lo mismo está en París Capra dicha es tanto que ni la ubica en el mapa en Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba así somos los del mundo del espectáculo hay que estar al pueblo pequeño año a la gran capital europea sea sincero vais a contestar a la pregunta

Voz 1995 16:26 se os hubiera gustado hacer muy bien algo al

Voz 0460 16:29 sabes lo que pasa que el pobre Miguel es el mejor del mundo está tío hay un mago de la leche les reconocen en Las Vegas en Cabra en todos lados pero cada día les dice lo de hecho truco algún truco entonces como si fuéramos los mejores en algo crees que estaríamos aquí contigo Antonio pues es bien visto queda recto mejora bien visto no rompe nada porque tienen que tirando cascos tienes cosas Tom un comentario muy bien tanto el único truco para seguir aquí es no romper nada el mejoren algo es muy cansado Toni tienes que hacer todo lo todos los fines semana fotos para El País Semanal y al semanario es un rollo no te entiendo pues te entiendo es porque sabe bien de lo que olas no es así ya si no has descrito no si es que yo cuando hablo sentencia tiene algo como esto vale cuerpos especiales Iñaki Urrutia Dani Mateo salida aquí con esos cuerpos serranos especial por eso vamos a quemar coches no no no me dejado

Voz 1995 17:31 el niño el incendio el gato al niño bueno ya hubo mucha polémica con esto es que lo vamos a dejar ahí