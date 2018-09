El Colegio Público Amador de los Ríos se viste de arte urbano

Voz 1515 00:00 con esta felicitación al Boss hoy queremos también contarles un proyecto de arte urbano en este caso que demuestra que si se puede la historia de los padres que se cansaron de ver frente al colegio de sus hijos un muro blanco que decidieron que ese espacio era el lienzo perfecto para que unos artistas le diesen color y vida estamos hablando del colegio madrileño Amador de los Ríos un edificio histórico construido en mil novecientos setenta y tres en el madrileño barrio de Fuente del Berro en el distrito de Salamanca it dos de los padres de este Sí se puede están aquí en nuestros estudios Sergio Cathay Celia azafrán chicos qué tal hola hola qué tal cómo nace este proyecto las fotos las tenemos Javier Jiménez Bas hola qué tal hola Marta unas fotos fantásticas colgaban día

Voz 0887 00:56 el proyecto soy yo que soy amante del arte urbano me me encantó en cuanto lo vi

Voz 1515 01:00 es más con la grúa cómo iban ir muy bonito porque los dibujos eran no nos lo contará los padres Javi también que ha charlado con los escolares y con los artistas los dibujos los hicieron los niños y los artistas bueno le dieron otra dimensión no chicos padres

Voz 1 01:15 sí bueno es como bien ha dicho nace ACB una de una iniciativa de ver el ese gran muro blanco que invitaba a ser pintado no entonces sí que fue me en conjunto con la con la dirección del colegio en la idea de presentar un proyecto al Ayuntamiento que tenía que dotaba de un fondo de reequilibrio de barrios no para fomentar el que iniciativas como esta no hay bueno el lo amamos así sí que como como has citado se hizo taller la dirección el cobre con los profes un taller para que los niños plasmarán a partir también de la inspiración de los dibujos de los estos artistas foso elimina sus propuestas y entonces se las enviaron a ellos inspiraron

Voz 0887 02:03 Sergio Tuta tú lo has contado muy muy rápido pero es supongo que eso es un proceso dilatado de de como unos padres al principio de NC Moore hoy dicen hay muro blanco podíamos hacer algo hasta que culminan los lo has contado muy muy bien pero muy rápido y quería que me explican las un poquito más

Voz 1292 02:18 las el intríngulis o Celia bueno año y medio no ha costado llegar hasta aquí hay veces que pasó por la calle no me lo creo todavía cuando porque bueno partido de una de estas ideas locas de una madre del cole eh eh pero con mucho empeño pues hemos llegado hasta aquí han costado muchos negociaciones con la disponibilidad de los artistas con el ayuntamiento con la comunidad de vecinos propietaria de el inmueble con qué menos con Bórquez poner

Voz 0887 02:48 mente el muro no no pertenecía al colegio y no es lo que está justo enfrente

Voz 1292 02:53 mediante eras una medianera de un edificio de la calle Hermosilla que da al patio pero es lo que más ocupa visualmente espacio en el en el patio de Primaria del cole que es un color precioso del Año XXXIII de tiempos de la República y nos parecía que podíamos hacerlo todavía más bonito pero más del siglo XX

Voz 0887 03:09 cómo es ese proceso de una madre que tiene esa idea como lo transmite al al resto de padres mosso llega al colegio

Voz 1292 03:17 la relación en el colegio es muy estrecha entre las familias y el grupo de dirección del Coll es un colegio pequeño de dos líneas muy de barrio muy familiar afortunadamente es una relación muy estrecha básicamente la madre se plantó en el despacho de la jefa de estudios que además es muy amante del arte y le contó la idea ya a partir de ahí pues empezamos a buscar aliados y a a buscar recursos y es verdad

Voz 2 03:41 pero cuando ya no nos lo creíamos en cuando pensábamos que ya casi habíamos tira la toalla apareció os tomasteis con más de algún inconveniente algún problema a la hora de

Voz 1 03:50 sí pero sobre todo bueno al mes comenzará a los vecinos que a modo había distintas sensibilidades en ellos al final por el tipo de de dibujo o no claro porque tibote tenían miedo con razón vamos para aunque sea a su espalda plasmarán una obra que no les interesara no también historias técnica el más más

Voz 1515 04:09 seguros en fin todas estas cosas y ahora que dicen los vecinos ahora

Voz 1 04:14 no ponemos porque eso acaba pasada hace una semana pero yo creo que están contentos porque no ha dicho nada

Voz 1515 04:20 eso es que están contemplados

Voz 1292 04:22 Assange es verdad que la gente se para por la calle porque se ve desde fuera del colegio y se ve con el Pirulí al fondo que es un marco así muy bonito en la gente separa en la calle

Voz 1515 04:30 vamos a escuchar a los artistas en los chavales a los niños porque estos días Javier has estado con ellos

Voz 0887 04:36 sí hemos hablado con con los chavales de una o de otra manera y esto es lo que nos han ido contando los niños

Voz 3 04:45 anda esfínteres IML llegan al está me dio el fina es el tercer día ya estaba Andre

Voz 1490 04:57 hola soy esto cuando en fin cuando empezaron a pintarlo Novo es Straw cuando se vieron en la grúa que sufría subía fría fría ahí lo pintaron muy bien es una París Plame era un poco absurdo

Voz 3 05:24 pero al final o al tintado de ha decido al mural viejos y anticuados

Voz 1490 05:37 Juanma maniataron que vea que cero dos que a lo mejor sabían muy grande que tenemos aquí en el mar dirá adiós fue en emociones dando empecé a dibujar como loco con la suerte de que dijo una planta carnívora ya está aquí en este mural que me alegra mucho el patio hola soy el yo creo que el mural del patio es una fuente de creatividad que pirata con esos colores

Voz 1515 06:12 bueno me ha encantado este niño que decía cuando me enteré que iban a hacer esta intervención de arte urbano me puse a dibujar como loco dibujó una planta carnívora y ahora la tengo aquí cada día en el la pared del patio

Voz 2 06:23 no debe ser un gustazo que tuve dibujos se ha plasmado en gigante que lo pueda ver todo el mundo no es lo mismo que que acabe en un folio pegado en la puerta del colegio a que esté en un muro y lo puedan ver absolutamente todos qué maravilla los guiños padres no es que además esto es lo típico que recuerdo

Voz 1 06:41 o que por por lo menos cinco esos niños que han que transitan a todo el patio van a ser llamados por el arte no seguro labor que tener eso tan presente viniendo de ellos y sabiendo porque luego los artistas les explicaron el proceso a los toreros como como estrellas de rock era una negación total porque porque ese es el gran muro Illes a a esa o Maduro agiganta era muy ético no el asunto entonces ya yo creo que SK empatados en principio y luego al verlo todo el rato y al ver su dibujo tan presente creó al haber del del compañero eso vamos los va marcado para siempre

Voz 2 07:20 es que además es inocular les entusiasmo pero a dosis tremendas no que cuando escuchas este chico que además creo que es tu hijo no es mi hijo mayor eh lo que queríamos es que

Voz 1292 07:31 el que el patio fuera un lugar inspirador hemos tratado de convertirlo hay más avión más intervenciones en el en el patio y hay pintado un skyline de Madrid con un rocódromo dentro hay pintados juegos infantiles tradicionales también para repartir de alguna manera los espacios de juego y que no sea el fútbol el que ocupe de manera masiva todo el todo el lugar disponible yo creo que esto era lo que nos faltaba no por por culminar y sigue queremos que sea un espacio inspirador y creemos derecho que en el cole se nota están cambiando las cosas y están llegando cada vez más niños

Voz 0887 08:01 Nos habéis contado que la dirección fue bueno muy abierta al al a la idea pero esto hay que hay que financiarlo ese proceso como fue con porque supongo que bueno presentar un proyecto y que salga adelante no no debe ser tarea fácil

Voz 1 08:17 sí bueno esto parte que como adelantaba antes de un fondo de reequilibrio del Ayuntamiento bueno es un digamos una partida destinada a equilibrar los barrios en el colegio es uno de los tres públicos que el barrio Salamanca estamos dos por dieciocho privados o concertados entonces él desequilibra es brutal porque digamos que todos los problemas en general de Rey derivan en nuestro cole no entonces con ese digamos que esté fondo está destinado a comunidades au agrupaciones o ciudadanos

Voz 5 08:51 o que estén de alguna forma

Voz 1 08:54 en desequilibrios aquel que que noten que no cuenten con con tanto dinero como en el resto del del distrito entró en nuestro la zona de fontanería es la más perjudicada por eso salió fue viable este proyecto no para dar visibilidad acción precisamente Alba al colegio que la gente no sabe que es público que es uno de los colegios que se crearon al en el XXXIII hace ochenta y cinco años y que es una maravilla de colegio porque está pensado el edificio para ser el colegio con un estudio de la luz arquitectónico brutal ahí esa maravilla no se pasa desapercibida ahora

Voz 1515 09:29 no hay además sobre todo es interesantísimo desde el punto de vista social en marcarlo allí que el desequilibrio que hay que hay copia en un barrio como el un distrito como Salamanca será uno de los pocos centros públicos rodeado de los grandes centros privados del barrio de repente encontrarse con que al final pues la gestión es complicada por eso es importante que haya también financiación pública para el reequilibrio escolar en en lugares como este hemos hablado con los chavales los padres nos acompañan los artistas Javi que dicen

Voz 0887 09:58 hemos hablado con todos en bandido y mina Hamada actualmente están en Corea pero aquí los tenemos

Voz 7 10:08 hola somos Xosé en Milán a todas estas ciudades que veremos desaparecerá Ona yo nací en Buenos Aires Argentina Nina el Japón de Tokio hacemos colaboraciones sobretodo en Morales de gran formato como este que hemos pintado en el colegio Amador de los Ríos

Voz 1490 10:28 las madres y los padres escupieron la idea de tener honorable

Voz 8 10:33 el AMPA del colegio nos contrataron el año pasado cuando empezaron a darle vueltas al proyecto de el mural Si bueno poco a poco también con con la gente del distrito de Salamanca pues hubo conversaciones bastantes muchos emails moral ha sido también poco una colaboración en base a las ideas que ellos fueran dibujando murales se ve desde la calle tiene un gran impacto pues a partir de estos ideas estos bocetos que Nos mandaron interpretamos pues parte de de todas estas ideas

Voz 7 11:06 con nuestro estilo Panda estamos poniendo todas las colores está las niñas se empieza a la clase y hacer y bueno poquito a poco a poco pues luego pudimos concluir en el tiempo que estaba previsto en las que todos nos echamos que es de colegio mantiene no hechas nacionalidades están mezcla de las dos entonces

Voz 9 11:27 son un ejemplar al final no los niños que como todos juegan con todo sólo se relacionan con toda igual si no eres un originalmente tus padres de otro país au también habla otra lengua o tienen otro color

Voz 8 11:40 la piel entonces sí mismo como mina yo que uno es de Oriente otro de Occidente y eso es la riqueza de la vida al final no de aprender compartir y no cerrarse a conocer no nuevas culturas gracias por darnos la oportunidad de trincar el patio no que vuestro colegio de aquí en el programa también de explicar no nuestra experiencia de estos días

Voz 1515 12:04 bueno sin duda estos eran los artistas padres que fueron recibidos como auténticas estrellas de rock por parte de los escolares después de que pintas en lo que ellos habían dibujado en pequeñito en clase

Voz 1292 12:14 sí si es que llegaron al colegio el viernes este curso empezó en viernes y encontraron una grúa que se levantaba casi los veinte metros del del edificio

Voz 1515 12:26 hemos visto la foto es impresionante Eve a la guapa

Voz 2 12:29 EFE nada en comparación con el con el muro el museo

Voz 1292 12:32 sí desde luego además se rompió la grúa y luego empezó a llover les ha pasado de todo la verdad es que han sido han estado entregados han tenido que pintar de noche con iluminación han tenido que comprar es censores

Voz 1 12:42 cuánto cuánto tiempo duró la incidencia ideas pero intensos perdieron un día y medio por la lluvia entonces luego también como Voluntad esa al Moore estaba algo separado porque había un murete intermedio entonces tenían que cinta la parte de arriba con ascensores porque no llevaban con lo cual eso supone

Voz 1292 13:02 el refuerzo físico héroes ya tenemos que ver levantar el hombro los brazos para llegar a la altura final el es agotador

Voz 0887 13:09 contaban los artistas que se integraron con los chavales y que incluso llegaron a comer algún día con ellos en el en el en el comedor

Voz 1292 13:15 no sé si se pasaban el día ahí entonces nos pareció que que tenía lógica que comieran algunos días en el comedor escolar y otros ratos pues los padres y las madres íbamos llevando alimentos y suple

Voz 1 13:28 a ver si claro porque fan de fallecido los pobres

Voz 1515 13:31 bueno me quedo con dos cosas me han encantado decía que uno de los padres lo recordarán siempre se ha hecho cantera de aquí sale algún algunas algunos artistas eh

Voz 1 13:42 no seguro seguro porque es totalmente inspirador es tener además ahora existe un gran problema un déficit de arte en general los coles porque artística okupa es un okupa sólo un día a la semana la María música otra con lo cual el recorte ha sido tan impresionante que todo esto trasciende más no porque porque digamos que el suplemento que necesitan los los niños para ver que hay otra realidad que hay otra realidad que vi que también la comunicación entre ellos y se hace más sale más

Voz 1515 14:14 queremos a estudiantes de Bellas Artes habla menos de fútbol y más claro claro Javier Jiménez vamos a recordar el colegio para quien pase por la zona como puede ver el mural que también se ve

Voz 0887 14:23 es el colegio Amador de los Ríos que está en el Paseo Marqués de Zafra número diez