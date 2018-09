El Alcázar Real de los Austrias

Voz 1 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas puedan en

Voz 1515 00:29 ya azar muy cerca de esta emisora nos vamos a ir al Palacio Real mejor dicho al al cazar que había en este lugar y que se destruyó en un fatal incendio en su tiempo uno de los palacios reales más majestuosos aunque también caótico hay que decirlo desde el punto de vista arquitectónico en él residía la familia real española como sede de la Corte desde la dinastía tras Tamara hasta que el edificio fue pasto de las llamas en mil setecientos treinta pro durante el reinado de Felipe V ya mucho adelantado porque quien se sabe realmente todos los detalles de esto ese Nacho Ares

Voz 3 01:03 es director de Ser Historia qué tal hola muy bien encantado de estar una semana más un lunes más aquí intentando hacer un poco más de historia como digo en microgramos

Voz 1515 01:10 a aprender a aprender de Madrid en algo que tenemos tan que podemos tocar porque no tenemos aquí muy cerquita de la Gran Vía aquello que fue que hoy vemos de una forma diferente pero que en su tiempo fíjate era la Corte el Alcázar que pasó un hecho

Voz 0772 01:26 pues fíjate estamos ante un edificio del que no ha quedado prácticamente nada y lo poco que quedó en época de Felipe V bueno pues fue destruido fue remodelado fue acondicionado para el nuevo Palacio la gente que se acerque a la plaza de Oriente idea el Palacio Real de los Borbones del siglo XVIII bueno pues tiene que pensar que en ese mismo enclave en ese mismo lugar eh varios siglos y antes desde prácticamente la Edad Media hasta como decías ahora el año mil setecientos treinta y cuatro no hay había un alcanza una una fortaleza lo que luego sería el Palacio Real de la dinastía de los Austrias y de los primeros Borbones pues incluso más grande más grande de lo que hoy es el el Palacio Real no fíjate por ejemplo un detalle

Voz 3 02:09 las más grandes más grande todavía al Palacio Real ocupaba lo que son los jardines de la plaza de Oriente María enfrente de ópera lo que era todo el espacio de La Almudena de la de la catedral

Voz 0772 02:19 injusto por ejemplo debajo de donde hoy está la cripta de la Almudena ahí estaban las caballerizas Se conoce la ubicación de algunos espacios del antiguo alcázar porque por suerte han llegado hasta nosotros algunos algunos planos del edificio original por ejemplo en la Biblioteca Apostólica Vaticana ahí lo se conservan los planes del año mil cientos veintiséis no del diseño de un arquitecto Juan Gómez de Mora que rehabilitó lo que fue hasta entonces el una fortaleza musulmán Si quieres está parte de los inicios del comienzo de la Historia de escuchamos en la voz de Alfredo Alvar en ese miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia buen amigo yo creo que es una de las mejores personas que conoce en la historia del Alcázar de los Austrias vamos

Voz 0328 03:03 por el construido entre los años ochocientos setenta aproximadamente os ha avanzado el siglo no vino por un Hammett primero y formaba parte pues en la red de fortificaciones en la red de defensa de la gran ciudad de Toledo no porque si nos fijamos que es como hay que ir leyendo muchas cosas en el este de España del norte a sur en función de la Reconquista pues tenemos la la sierra trago Madrid Toledo por ejemplo no como son las de fortificación antes de llegar a Toledo

Voz 0772 03:34 fíjate Marta una simple fortaleza que estaban en una zona en una Altozano para proteger lo que era el bueno la la zona musulmana cuyo enclave principal estaba en todo

Voz 1515 03:45 Iturrate para que los oyentes también entiendan y marquen lo que fue hay algo que es muy visual tan visual como un cuadro porque el arte nos ayuda a recrear Nos ayudado como fue a que el Alcázar por dentro y hay un cuadro que todos tenemos en mente que fue pintado en una de las salas Las Meninas

Voz 0772 04:02 si las Meninas bueno hay otros cuadros de Sánchez Coello que recrean un poco bueno nos ayudan a imaginar no a sumergirnos con la imaginación como debió de ser ese Alcázar por dentro también hay muchos grabados que lo reconstruyen por fuera pero fíjate la historia de de Las Meninas es para mí uno de los cuadros más apasionantes de la historia de la pintura no solamente porque fue pintado en uno de los salones de del antiguo Alcázar de los árbitros por Diego Velázquez a mediados del siglo XVII hacia mil seiscientos cincuenta y seis que como sabes bueno pues aparece en la en la parte de atrás del del cuadro el Retrato con la Familia Real Felipe IV y su mujer Mariana de Austria y luego en primer lugar aparece la infanta Margarita rodeada pues de sus Meninas de sus lacayos están bola

Voz 4 04:50 ah bueno y otros grupos de de enanitos que que servían no para el entretenimiento de

Voz 0772 04:56 de de la familia en este caso de de la niña pero el estudio que ha habido de ese de ese enclave de esa habitación ha ido mucho más allá no porque yo tengo aquí los datos de un investigador Yacla Shen en el año mil ochocientos setenta y tres fue el primero en decir que realmente la posición de las figuras de Las Meninas en esa habitación del Alcázar lo que hacía era recrear una suerte de amuleto un amuleto mágico que Velázquez plasmó en ese gigantesco cuadro que hoy vemos que en en en en el Museo del Prado eh

Voz 1515 05:24 ya se sabe algo de cómo era ese amuleto con cómo están situadas las figuras del cuadro con Las Meninas incluidas

Voz 0772 05:30 sí pues fíjate el que profundizó en toda esta historia es Ángel del Campo francés un ingeniero que en el año mil novecientos setenta y ocho publicó un libro que llama la magia de Las Meninas pues bien uniendo el corazón de las figuras que aparecen en el cuadro lo que haces formar la constelación de Corona boreales una instalación que se perfectamente B por la luz también de el de de la habitación que debió de pintarse alrededor del veintitrés de diciembre de mil seiscientos cincuenta y seis es decir la fecha del cumpleaños de Mariana de Austria la la mujer de de Felipe IV es decir Velázquez que luego se sabe por la documentación que quedó en el Alcázar de sus libros de astronomía de magia de de evidencias de mi ignorancia también podríamos definir lo así era un amante de estos elementos más extraños más esotéricos y sobre todo de cómo enclavados en una pintura y construir con ello un un amuleto realmente sorprendente y fíjate que la por desgracia Las Meninas fue uno de los pocos cuadros que se pudo salvar de ese desastroso final en mil setecientos treinta y cuatro en la el día de Navidad de mil setecientos treinta y cuatro

Voz 3 06:39 precisamente que por eso se tardó tanto en en hacer caso a las campanas porque la gente estaba de fiesta el peor día para no Journey alguno que entre la fiesta con estas están de broma aquí fíjate vamos a escuchar a Alfredo Alvar que nos cuenta un poco los de

Voz 0772 06:54 calles de cómo fue el inicio de ese de ese incendio

Voz 0328 06:57 bueno fue en la en la Nochebuena de mil setecientos treinta y cuatro y y no se sabe bien pero hay indicios que que si se deja un brasero Un pintor francés hay ardió por los cuatro costados vivía quién puede sacar más de medios medio millar de cuadros pero se perdieron también muchos ir no sólo se perdieron sino que algunos pues pues hubo que recortar los en fin están ahora casa

Voz 5 07:23 pues hay mucho el Prado en patrimonio

Voz 0328 07:26 la forman parte del patrimonio fue una desgracia para en el antiguo alcázar musulmán que lo había remodelado sobre todo Carlos V Felipe II de la habían ido dando vida también Felipe IV mucha muchísima vida porque era riquísimo por dentro del espectáculo no las colecciones de arte que había y entonces el quinto decidió levantar el actual Palacio Real tiene un espectacular inmenso

Voz 5 07:54 prior a cualquiera o no

Voz 0772 07:58 siempre lo decimos vemos en las imágenes de televisión Londres el palacio de Buckingham no por echarlos flores por el palacio real que tenemos en Madrid es infinitamente mejor más bonito más hermoso desde el punto de vista del del diseño absolutamente todo porque a Felipe V el realidad que no utilizaba el Alcázar ya no utilizaba en el Alcázar como Palacio Real porque decía que era poco ostentoso no para la para el boato que se utilizaba en aquella época en el siglo XVIII no mandó construir en mil setecientos treinta y ocho

Voz 4 08:28 uno nuevo sobre el solar donde

Voz 0772 08:31 de estaba el el Antiguo Alcázar Se lo mando en primer lugar a Felipe para que

Voz 4 08:37 eso fue unos unos pequeños

Voz 0772 08:39 bocetos unos esbozos luego Juan Bautista esa Shetty es el que entra ya un poco atajo y construye el Palacio tal y como lo vemos en la actualidad pues con esos salones enormes más pequeño realidad como decíamos de lo que era el antiguo Alcázar pero mucho más sofisticado mucho más el lujoso pues yo que vivo al lado todas las mañanas cuando salga pasear por ahí veo colas y colas y colas de gente para para verlo porque merece la pena es uno de los enclaves más importantes de nuestra historia

Voz 1515 09:05 ya te estaba pensando qué mal sabemos muchas veces hacer marca España tú decías ahorro de Buckingham cuando tenemos algo así aquí hace ahora mes y medio dos meses estuvimos viendo un programa una edición especial del Hoy por Hoy Madrid n Matadero con motivo de unas jornadas de repente reunimos a tótems cada uno en su ámbito de los números uno pero si es que tenemos una mesa de Marca España hay muchas veces no ni y también está pensando fíjate lo de las medicinas explicabas que el incendio fue uno de los pocos cuadros que se salvó digo qué cantidad de joyas pictóricas y de arte se nos han ido por el camino y me acordaba de lo poco que queda para el que me gusta justa Flynn en el Palacio Belvedere en Viena de gusta Kim porque cuando las tropas alemanas pasaron por Austria de Viena quemaron prácticamente en la mayor parte de la obra pictórica de Clint de la que queda muy poquito quien quiera verlo muchas veces cuanta porque tiene el beso en su casa no a mí esto no me gusta nada yo lo compré hace veinte años y de repente se puso de moda ya lo tenía todo el mundo no pero de repente dices hay quiero ver el original bueno pues de Clean lamentablemente hay pocos originales precisamente por el paso de las tropas alemanas durante la Segunda

Voz 0772 10:14 esto sí que tiene las obras de arte que lo comentado en muchas ocasiones la historia de las piezas va más allá de cuando el autor firma como final de la obra no iba a una galería una colección privada un museo o una institución nos puede gustar más o menos no pero esos cuadros recortados por ejemplo que decía ahora Alfredo Alvar que se tuvieron que sacar de aquella forma pues ennegrecidas por el incendio en el Alcázar de Alcázar de Madrid y que hoy los podemos ver en el Museo del Prado pues no dejan de ser testigos no de de esa historia de un momento dramático desde luego para los monumentos de de Madrid pero que bueno dio pie a construir un palacio que es el que tenemos ahora que poco a poco patrimonio también lo está poniendo más en valor no es que no lo haya hecho porque el Palacio Real siempre ha sido una de las joyas de de Madrid pero también desde hace un par de años creo que hay un cambio de guardia real un par de días en a la a la semana es que bueno ya sea

Voz 3 11:08 variantes gano o monárquico en allá adentro me ha pillado de pasada Elvis espectacular no deja de ser parte de nuestra historia de nuestra propia

Voz 0772 11:16 esencia como madrileños en mi caso madrileña adoptivo no

Voz 1515 11:20 es que fíjate que nos vamos a Londres a ver cómo hacen el cambio de guardia en Buckingham nosotros también lo tenemos en muchas veces no lo sabemos por eso te digo que mal y no sumamos tantas veces a lo de la marca España en esta ocasión pues con con carroza

Voz 0772 11:32 has con un despliegue de de caballo son realmente espectacular trajes de época muy muy muy muy muy bonito la verdad es que yo lo recomiendo a todos los que se acerquen por Madrid o incluso los propios madrileños que no lo hayan visto es acerquen al palacio real que busquen en la página web de del Palace en patrimonio las fechas y las horas de este cambio de guardia que es espectacular

Voz 1515 11:52 eh tú que vive es muy cerquita Nacho Ares ves mucha cola de gente para visitar el Palacio Real lo lo tenemos casi de reducto de japoneses

Voz 0772 12:01 pues lo que dices por desgracia son más extranjeros que nacionales no imagino que los fines de semana los fines de semana sí que hay más gente sin los ojos rasgados no pero el durante la semana de lunes a viernes prácticamente son japoneses y extranjeros ingleses alemanes franceses los que vienen a a la al al Palacio Real todos claro se Se quedan prendados no de de la de la maravilla y fíjate que hacer una una cola bastante bastante larga no porque hay dos dos zonas de entrada a la zona de grupos y la zona frente la Almudena de es la la individual siempre está abarrotada de gente haciendo fila para para para disfrutar del yo lo he visto yo llevo quince años viviendo en el Palacio Real y todos los años voy un par de veces Nicola dentro a haberlo porque es un lugar maravilloso maravilloso

Voz 1515 12:47 estaba pensando digo que reflexión a a al hilo de de de lo de las visitas ahora que se ha globalizado lo de viajar tenemos aquí un triángulo pictórico espectacular único en el mundo claro al tenerlo tan a mano muchas veces habrá más de uno que se siente identificado con esto hemos podido ver más la National Gallery el British Miuccia el MOMA en Nueva York que a lo mejor haber visitado el Museo del Prado no o haber ido al Reina Sofía o al y Thyssen por ejemplo no

Voz 3 13:21 es que yo estaba haciendo esa reflexión conmigo misma escribiros nadie vaya a veces no habrá pasado eso no al final nadie es profeta en su tierra en el sentido de que tenemos más apego a lo que hay

Voz 0772 13:30 ahora lo que tenemos dentro no ya en los últimos años trabajando para Cuarto Milenio para televisión he tenido la posibilidad de visitar sitios que yo incluso que tengo pues cierta predilección por el mundo de la cultura las humanidades el arte estoy seguro de que no hubiera ido a ver si no hubiera sido forzado por una cosa de éstas no sea el romanticismo

Voz 1515 13:49 Madrid es precioso es espectacular es como viajar

Voz 0772 13:52 en el siglo XIX si el con esos salones con con esas paredes pintadas de verde botella de color burdeos es espectacular es tenemos aquí en Madrid un montón de de museos Un día tenemos que hacer alguna sección dedicada no solamente al Museo Romántico sino otros pequeños museos que practicamente pasan desapercibidos con Museo del Ferrocarril también es precioso yo lo conozco porque el primer fin de semana de cada mes hay una feria del juguete yo que soy de Playmobil de los clic siempre me acerco

Voz 3 14:20 mí me digas cosas ya muy y yo creo tú sabes que nuestro compañero de equipo Javier Jiménez Bas también me encanta ahora presenta Oh

Voz 1515 14:31 es que bueno oye que vamos a hablar la semana que viene

Voz 0772 14:34 pues mira vamos a visitar otro palacio que tiene una historia muy misteriosa pero a lo voy a dejar a David Zurdo nuestro compañero para que la trate en otra ocasión pero vamos a hablar del Palacio de Linares que se muy conocido a finales de los años ochenta ICO y tal pero vamos a hablar de la parte más histórica de la parte más nobiliaria del propio edificio en sí que hoy es la que Sadam

Voz 1515 14:54 me encanta porque el otro día nos mandaron una convocatoria de prensa han renombrado han debido remodelar la terraza del Palacio de Linares sabes cómo la han llamado Raimunda Raimundo

Voz 3 15:06 por el fantasma que bueno me parece genial lingüística frías si estamos de demostraron yo no lo recuerdo bien pero se demostraron que eran falsas no os yo creo

Voz 0772 15:18 la doctora Carmen Sánchez de Castro con todas falsas luego otros grupos Julio César Iglesias por ejemplo que estaba en esta casa en la Cadena SER coger mandar fueron varios equipos de la propia radio grabaron sonidos auténticas

Voz 1515 15:30 pero pero bueno yo recuerdo que el Carmelo Encinas cuando dirigía Radio Madrid envió a dos redactores bueno recuerda quiénes eran ya no están en esta casa a dos redactores a pasar una noche en el Palacio de Linares

Voz 3 15:44 no fue el año hablaremos de esto la semana que viene lo preguntar esta semana la contamos muy un placer gracias muchísimas gracias

Voz 0772 15:51 los otros son beso fuerte