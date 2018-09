Historia de Canciones: "Madrid". Xoel López

son López os quiero hablar de de mi canción Madrid una canción está incluida en en mi último disco ensueños Sipán que grave el año pasado muy a la gallega yo entiendo que está hecha desde el punto de vista claramente de un gallego porque casi se podría resumir en un Madrid no sé si sube eso sí bajas empieza diciendo no sé si me abraza y creo que va un poco por ahí quise hacer una una boda realmente una una oda a Madrid

con esa idea un poco ambigua no porque creo que también en todo el disco derecho un poco de Gil ya no como pues los opuestos se interrelacionan y yo creo que en este caso está o no quería ser un bueno pues puro peloteo la ciudad sino que quería reconocer ese amor con toda su complejidad realmente un amor profundo no puede ser sino complejo para que sea real y verdadero creo que que que bueno no sentí un poco obligado definir lo de definirlo de esa manera que es tal y como yo lo siento quiero decir con Madrid siempre fue muy compleja porque yo vine con veinte años me fui después a Salamanca después volvía a Madrid después no se hubiera Buenos Aires y después por última vez en esta última llegada volví también a Madrid y ahí de ahí surge de hecho esta canción porque creo que tiene que ver con él estiman que tira de mí que de alguna manera bueno pues me me obliga a volver siempre a a este punto creo que lo que fue mi relación con Madrid pasó claramente el filtre noviazgo y finalmente casi podría hablar de estas pequeña historia de esta canción Madrid