Estartapeando: micromundos vegetales

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca cada insecto

Voz 2 00:18 general

Voz 0194 00:21 llegamos al tiempo de las empresas innovadoras y originales Rafa Bernardo buenas noches noches lleve hablamos de mini jardinería

Voz 1762 00:27 sí es una ficción que combina el cuidado de las plantas isla decoración pues para crear pequeños mundos no pequeñas escenas con plantas figuritas y otros elementos decorativos que pueden convertir pues no maceta un terrario en un jardín ideadas por ejemplo Don en un paisaje mágico bueno en una escena casi de cualquier tipo María Ruano cofundadora de jardines en lata buenas noches

Voz 1474 00:47 la muy buenas noches bueno yo Weiss en marcha dos años con usted

Voz 1762 00:49 negocio que se basa en una afición que habéis traído desde Estados Unidos háblanos de que tiene que tener una composición como las que hacéis vosotros para considerarse pues son jardines lata pues los

Voz 1474 00:57 mini jardines tienen una característica y es que se pretende que todo tenga una como una medida determinada no tiene que tener un equilibrio entre cada una de las piezas que se ponen y se pretende que las plantas que todas son vivas también tengan ese equilibrio nosotros trabajamos principalmente dos dos ámbitos no por un lado los terrarios qué es esto viene más de la zona de la zona de Centroeuropa de Asia trabajamos también la lo que son los jardines de ideadas ambos se pueden determinar denominar como y jardines pero es verdad que no tienen nada que ver los unos con nosotros

Voz 0194 01:31 cómo entra la jardinería en tu vida como acabas dedicando te profesionalmente esta actividad

Voz 1474 01:35 es una vocación y es una pasión pues es lo que intentamos fue bueno desde siempre el tema de las miniaturas de mí me han me ha llamado mucho la atención en el más amplio sentido de la palabra no y por los coches Yemen siempre me han atraído los los coches pequeños de los bonsáis que sentido absoluta pasión por por ellos también me bueno instrumentos musicales también hay instrumentos más más pequeños como el ukelele hay estuve muchos años trabajando la técnica de la de los bonsáis a raíz de ahí descubrió una vez por casualidad a una mujer que hacía jardines en Estados Unidos una crack bueno y estuve buscando las figuras para hacer eso culmine jardines si copiar un poco la idea es que en España no había nada en Europa muy muy muy poco casi todo lo que ahí está en Reino Unido bueno pues me lo empecé a barajar la posibilidad de Hole compartimos esto con más gente dice os traemos figuras para acá empezamos a importar figuras se contacta con con especialistas en todos los ámbitos necesarios para para abrir una página web y poner una tienda online Ilya que está hablando

Voz 0194 02:39 es un poco de los tipos de mini jardines que allí cómo se componen aquí nos has traído uno es una especie de pecera esférica que tiene como un pequeño mar interior como se todo esto cómo se seleccionan las plantas y qué tipos de mini jardines son los más icónicos

Voz 1474 02:51 las plantas un poco en torno a si decides hacer un mini jardín para dentro de casa para fuera puedes utilizarlos en ambos casos porque nuestras figuras las que vendemos son de alta calidad y entonces el producto se puede utilizar tanto dentro como fuera soporta los rayos del sol soporta la humedad entonces eso ya depende un poco de nosotros por ejemplo para para los terrarios que son siempre para interior recomendamos un tipo de plantas que la verdad es que duran bastante pero siempre vivas que nos preguntan pero eso también está vivo si si eso también está vivo entonces ahora mismo lo que más estamos trabajando son los los jardines de los jardines de hadas que llevan esa temática ya pueden ser no homologadas además pero a pesar de que tiene esta temática podía parecer un poco de cuento y tal no tienen nada que ver con la infancia quiere decir que es una actividad que se desarrolla iba dirigida a adultos no me parece que cuando cumples determinada edad tienes que empezar a pensar más en la prole no hay te tienes que olvidar un poco de optimismo lo que intentamos reivindicar también como jardines en lata de ese la la pretensión de oye que tú también tienes tiempo libre que si te gustan las plantas pueden seguir disfrutando de ellas pero con un entorno en poco más creativo no no hace falta que tengan un gran terreno en casa para obtener tu propio jardín bueno pues eso es lo que pretendemos un poco de los más icónicos ahora mismo el que lo que estamos trabajando en en temas de terrario es la técnica del agua que es este que te traído aquí no lo pueden ver pero una ajo y en nuestra página web sí que hay un montón de ilustraciones donde pueden verlo eh eh es eso se pretende es hacer un una especie de lago de o de paisaje de de playa en un entorno cerrado entonces tan buen rollo estar en tu oficina tu despacho en el salón de casa ahí tener un ambiente tan sabes que recrea con tanta fidelidad un terreno así que ahora es que es muy muy satisfactorio verlo hoy hacerla

Voz 0194 04:33 hacemos una pausa y seguimos hablando de mini jardines y de qué tipo de personas se dedican a esta aquí

Voz 3 04:36 vida

Voz 1 04:39 año negocio puede tener una pequeña incidencia que suponga un gran problema que necesite una gran solución Vodafone One Profesional te ofrece grandes soluciones para que tu pequeño negocio crezca como soporte informático las veinticuatro horas al día siete días de la semana informa tiene catorce cuarenta ingreso en tiendas Vodafone Vodafone ocupar un en la era digital tu Eric

Voz 0194 05:00 seguimos con María Ruano de jardines en lata antes decías que en vuestra web se puede ver bien que tipos de jardines hacéis qué tipo de productos y servicios ofrece Isaí en jardines en lata punto es

Voz 1474 05:09 eh nosotros sobre todo ofertamos es un poco como la tienda Lego no tú tienes las figuras luego tu compones lo que tú quieras es vendemos también kits para que los montes en casa pero la finalidad que buscamos es que en casa puedas disfrutar de de de lo maravilloso que es crear con tus manos no no hacerlo tú mismo y es verdad que es una de las cosas que más feed back nos da nos reportan los los compradores las clientas sobretodo clientas y es que crea genera muy buen rollo hacerlo mal es algo como muy creativo oí que tiene muy muy buenas vibraciones y por otro lado el que cuando tú lo terminas es como tu hijo no te ha podido ir mejor es peor pero todo el mundo le encanta subterráneos

Voz 1762 05:49 fin un acabas de decir que sobretodo tres clientas hablarnos un poco del perfil no de las personas que por lo que lleváis viendo en estos dos años de de marcha se interesan por el mundo de la mini jardinería

Voz 1474 05:59 fíjate con una curiosidad es mujeres casi siempre encima terrarios más de de hombres también pero lo de los jardines de hadas son mujeres de una media de unos treinta y cinco cuarenta y cinco años y hay una de las curiosidades que hemos descubierto es que son amantes de los animales fíjate muchísimas cliente al que tenemos son grandes amantes de los animales lo cual también Nos Nos encanta

Voz 0194 06:25 María Ruano cofundador de jardines en lata muchas gracias por estar esta noche con nosotros muchísimas gracias a vosotros

Voz 1 06:32 lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que éste crezca y para eso contar con un asesores muy importante que sabes cómo puedes conseguirlo con Vodafone One Profesional que pone a tu disposición soluciones y asesoramiento especializado para que tu negocio crezca informa tiene catorce cuarenta y tres o en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital cruel

Voz 1762 06:55 Rafa vamos a hablar ahora de un libro que tiene tres palabras en el título Iverson en inglés si es networking para da mis o lo que es lo mismo redes de contactos para principiantes un libro que están la colección para de Planeta escrito no Ellis Ruiz Arvelo estratega en redes de contacto formador conferenciante experta en networking el libro va de cómo construir y gestionar una red de contactos allí útil no hemos pedido la autora como presentación de lo que nos vamos a encontrar en sus páginas que no sale de la importancia del networking de cómo hay que afrontar esto de construir nuestra propia red aquí muy importante qué clase de personas hay que evitar porque más que mejorar estropean una red Se trata de crear reto

Voz 3 07:32 pasiones sostenibles en el tiempo aportando valor para que nos beneficie a nivel profesional y personal por lo cual queda claro que no es un evento sino un proceso qué necesita cuatro pasos fundamentales no el primero es saber cuándo se produce ese encuentro saber que no es un trabajo sino que tenemos que asumirlo como un estilo de vida es un trabajo diario hay que serlo constantemente saber que Se trata de crear las relaciones in negocios no nos podemos olvidar tampoco que necesita tiempo para generar esa confianza que como mínimo se se se conviertan en la han amigos prescriptores o aliados Ike esa red nos pueda sorprender con posibles negocios para que esto funcione hay que hacer una excelente gestión de contactos que es donde los caemos todos bueno una de las premisas del networking es que las redes de contacto deben estar activas para que estén activas hay quedar aportar contribuir colaborar a hacer favores y ofrecer ayuda dar dar ha sustituido al ganar ganar en un evento de networking todos somos vendedores usualmente no asisten compradores asumiendo que estas personas que asisten a los eventos han creado una estrategia personal o corporativa y un plan de acción cada uno los asistentes se centra en su propia agenda personal es decir todos están jugando a un juego diferente y esto no puede arrojar ganadores dar dar ha sustituido al ganar ganar a menudo nos encontramos con personas que son que pueden ser un obstáculo para el alcance de nuestros objetivos hay una frase popular crisis sigue si alguien te pide que le acompañes un kilómetro tu acompañarle tres pero si te retrasan el camino noté que no les siga está acompañando muchas veces lo único que deben hacer las personas para que les acompañen es convertirse en alguien acompaña hablé es decir una persona fácil de acompañar justamente estos personajes no lo son devorar los que me vienen a la memoria el al que hay que evitar el afilador el chin el el ególatra el que Gica o nube gris como les digo yo el cotilla y el borracho evitarlos para poder nosotros avanzar en nuestro en nuestro en el desarrollo de nuestra red y nuestros objetivos

Voz 0194 10:02 bueno pues así hemos llegado al final de estartapeando el jueves volvemos pero hasta entonces pueden ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales y en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com pues hasta el jueves