Andrea Levy: "En el grupo de What's App de Vicesecretari@s intercambiamos memes nuestros"

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules yo voy a españoles blanco y Balbino por eso es el mercado negro así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 2 00:23 más

Voz 3 00:33 sí

Voz 2 00:35 queda

Voz 4 00:41 sí seguro

Voz 5 00:45 sólo mucha una defensor de vuestro en estirar no mide

Voz 6 00:57 qué grande lo de Torrelodones eh tres cosas

Voz 0864 00:59 somos un poco como la España plural en Radio Barcelona está Toni Martínez

Voz 1509 01:03 es lo bueno están Especialistas secundarios son buenos

Voz 0864 01:06 la mitad del Mundo Today en Radio Madrid y la otra mitad del Mundo Today señor es Roberto Sánchez el regresado en Radio Valencia Pedro Aznar la mitad de Pedro Aznar que perdido ya ocho que sí sí sí

Voz 2 01:16 a poder ser

Voz 0864 01:20 no no ha ganado los culo a dos sano en tan poco tiempo menos siete a un ratito nuestra entrevistada eh si esto

Voz 7 01:30 la ministra de Hacienda por empezar por algún lado no la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha dado un consejo líder del Partido Popular Pablo Casado lo que podría considerar

Voz 0230 01:39 se

Voz 7 01:40 un consejo definitivo señor casado tiene que dimitir si ya vamos así las ayudas claro tampoco

Voz 1610 01:50 el recorrido

Voz 0230 01:54 te voy a decir una cosa tiene que dimitir pero a continuación esto es lo malo le pide que haga otra cosa deje ya la pataleta claro es injusto claro porque si dimite qué más te da que siga con la pataleta sea cual sea la pataleta es más incluso podría tener sentido tener una pataleta después de dimitir si dimite razonable estar con la pataleta y ante la previsible resistencia de dejar la pataleta la ministra lo pide dos veces

Voz 7 02:19 deje ya la pataleta

Voz 1610 02:21 deje ya la pataleta hay una costumbre

Voz 7 02:23 no de decir las cosas y sin los dos veces las ya la pataleta están todos en España pidiendo se la dimisión Un día más

Voz 0230 02:34 ya la política española es peligrosa como el patio de Prison Break

Voz 7 02:42 ah

Voz 8 02:45 o Lilia

Voz 0230 02:46 a la ministra de Justicia Dolores Delgado ha pedido ir a las Cortes a explicar los términos exactos precisos de su relación con el ex comisario Villarejo que está en prisión preventiva es un comisario en prisión Holland esto ya lo damos por normal pero a la ministra se la acusa de haber tenido tratos con el excomisario la ministra dijo que apenas conocía al ex comisario y ha publicado la grabación de una conversación de tres horas en la que participaron la ministra y el ex comisario y hablaban cordialmente

Voz 0573 03:19 es de tortilla de patatas sí

Voz 7 03:21 bueno se supone que el autor de la grabación y la filtración es el ex comisario Villarejo

Voz 0230 03:29 quien también se supone que es el autor de las filtraciones sobre las conversaciones de Corinna la amiga especial del ex Rey Juan Carlos buenas noches se ve que hay conversaciones de todo tipo están grabadas

Voz 7 03:42 hoy en día se graba todo todo está grabado que barbaridad que la ministra ha hecho hoy una nota diciendo que ha coincidido con el ex comisario Villarejo tres veces que irá a las Cortes a explicarlo porque no aporta las venas de todas las noticias posibles de todas maneras de todas las noticias imaginables de todo lo que pasa no hay nada comparable a la desaparición del otoño a menudo calor

Voz 2 04:12 sí siempre muy amarillo

Voz 7 04:23 hace tanto calor frío no tanto brillo también hacía tanto calor

Voz 0230 04:27 que se habla del tiempo incluso fuera de los ascensores

Voz 9 04:30 las

Voz 7 04:31 le llaman el niño es verano no no es Meroño no hay que buscar un eufemismo no es verano hace tanto calor que nadie habla de la guerra comer

Voz 0230 04:42 el entre China y Estados Unidos que es una guerra sin soldados una guerra incomprensible para la mayoría de los seres humanos

Voz 10 04:48 sin acaba de publicar un informe en el que califica los nuevos aranceles de Estados Unidos de grave amenaza al libre comercio

Voz 11 04:55 doscientos mil millones de dólares en aranceles que han entrado en vigor esta noche a los que el gigante asiático responderá con otro paquete anuncia de sesenta mil millones

Voz 0230 05:04 sí bueno esto haciendo entienda que levante la mano porque no hay nadie es como una partida de es como una partida de póquer rara además porque dice doscientos mil millones dice responderá con sesenta mil que a priori pues parece que es menos Estados Unidos

Voz 7 05:17 no no no no no

Voz 0230 05:21 los sonidos pone encima de la mesa aranceles por doscientos mil millones de dólares China responde con sesenta mil millones

Voz 9 05:28 la cara

Voz 7 05:31 a estas cantidades son tan difíciles

Voz 0230 05:37 oye que yo soy de pueblo pero los doscientos mil millones de dólares es todo lo que producen un año Finlandia es decir en esta partida de póquer Estados Unidos

Voz 7 05:44 por encima lo Desafilar China responde veo tú Finlandia Luxemburgo poco no lo peor de esta guerra es que no hay manera de saber con quién vamos que por cierto buscando en el archivo del calor para poner la canción de esta hemos encontrado esto que hicimos alguna vez

Voz 1509 06:02 Angela Merkel podría ser del Rayo Vallecano

Voz 2 06:10 sí

Voz 7 06:11 pero pero Angela Merkel podría ser del Rayo Vallecano acuerdo alguien se acuerda de esto no esto no no no y que sepa no cómo se encuentra el Archivo cosas misteriosas Angela Merkel no es el móvil que no sabes que es ahora pero imaginaros que por causa de esta guerra comercial podríamos morir todos hola aparecer una nueva civilización de simios inteligentes lagartijas gatos El planeta de los a los gatos dominan la tierra ayer una excavación arqueológica el único rastro

Voz 1509 06:47 de Europa que encuentran es este Angela Merkel podría ser del Rayo Vallecano

Voz 0573 06:52 ahora bien aunque deducido a partir de ahí

Voz 7 06:56 también ha visto la tierra

Voz 0230 06:58 más difícil sería que esa nueva civilización de gatos inteligentes encontrara esta otra frase del líder del Papa del Partido Popular Pablo Casado porque

Voz 1610 07:07 ya valencianas desde que gobernaba el Partido Popular

Voz 7 07:10 era irreconocible ahora a partir de ahí imagínate reconstruye la realidad no mucha gente iba a la Comunidad Valenciana se desorientado decías toques serán Burgos será Pekín será Murcia comunidad irreconocible respecto de cuando porque la fe

Voz 0230 07:31 se plantea una paradoja temporal inquietante

Voz 7 07:34 pero si la Comunidad Valenciana era irreconocible con respecto a como es ahora

Voz 0230 07:39 Pablo Casado está sugiriendo que no sabe los habitantes del presente

Voz 0573 07:42 sí

Voz 7 07:42 viajaran a través del tiempo hacía un momento en el que el Partido Popular no gobernaba la Comunidad Valenciana en la reconoce

Voz 12 07:50 hola

Voz 1610 07:56 siempre nos quedarán las twiterías vamos al repasó Twitter empezamos con una reflexión que no está mal tirada a cargo de Guillem Martínez lo loco

Voz 1262 08:05 Nico cuando saquen a Franco sería meterlo en el consejo de Endesa

Voz 1610 08:10 cuando te dicen algo como lo que tú vitrinas Bartolo el malo pues sólo te queda bajar las a la cabeza

Voz 1262 08:15 aceptar fue el espermatozoide más rápido respétame

Voz 1610 08:19 luego hay gente a la que el romanticismo pues no les sale un ejemplo

Voz 13 08:23 c5 tuyo junto a la chimenea a la luz de las velas con una botella de vino que te parece poco vino

Voz 2 08:33 vamos

Voz 1610 08:33 vamos con de lea o muy que no sabemos si esto es una amenaza pero lo parece la pena

Voz 1262 08:38 esta no es un pecado tan malo porque me impide llevar a cabo los otros seis

Voz 1610 08:43 ya es más de uno ha intentado lo que plantea

Voz 1262 08:45 este tuit cosas ojalá una impresora que se pudiese detener con un haya o no

Voz 14 08:54 que el equipo hizo pasar a todos

Voz 1722 08:56 no venga después de las twiterías

Voz 6 08:59 vamos con las noticias del Mundo Today de pedazo sintonía sonora en una maravilla

Voz 1981 09:08 anulan el gol de Koeman en la Copa de Europa del noventa y dos tras analizar el partido con el VAR

Voz 0573 09:13 que reunir de nuevo al dream team para el encuentro desde ese punto

Voz 1981 09:17 a Pedro Sánchez crea un Ministerio de dimisiones

Voz 0573 09:20 gestionará las más de doscientas dimisiones que se producen diariamente en el Gobierno de España

Voz 1981 09:25 Paulo Coelho y Jorge Bucay se enfrentarán en un duelo a muerte para decidir cuál de los dos es más feliz

Voz 0573 09:31 el que pierda tendrá que beber cicuta de una taza de Mister Wonder descubren una nueva especie de homínido al encender las luces de una

Voz 1981 09:38 Ter

Voz 0573 09:39 es incapaz de caminar erguido tiene un fuerte olor corporal no ha desarrollado el lenguaje y se reproduce de cualquier manera

Voz 1981 09:46 un hombre que lleva años intentando suicidarse con homeopatía confirma que a él no le funciona

Voz 0573 09:51 su Homeópatas le recomienda que espere a ponerse enfermo y la homeopatía hará el resto

Voz 1981 09:56 el nuevo iPhone tiene la mejor cámara del mercado pero sigue sin la función de pagar impuestos en España

Voz 0573 10:01 el desactiva automáticamente la ubicación cada vez que toca pagar al fisco la música del hilo musical de Movistar es del grupo de pan que ha montado el hijo del consejero delegado los abonados tienen que soportar los abonados tienen que soportar al adolescente gritando permanencia permanencia hasta que les atiende un operador

Voz 1981 10:20 todas las personas también podrán apostar en las carreras de caballos

Voz 0230 10:24 Ellos saben más de números sino estiman con las apuesta

Voz 0573 10:27 se quejan los equinos

Voz 1981 10:28 mi lado masoquista que no recogía las cacas de su esclavo cuando lo paseaba con Correa

Voz 0573 10:34 me más multa Mi ha gritado a los agentes de un bebé muy prematuros echan novios

Voz 1981 10:40 desde la incubadora estamos enamorados sino

Voz 0573 10:42 vamos a casar papá ha dicho el niño en su primera semana de vida

Voz 16 11:03 hoy Luczak sí

Voz 0230 11:31 el Gobierno español presentará una protesta ante la Organización de Estados Americanos por las palabras de su secretario general Luis Almagro dirigidas al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero

Voz 17 11:44 mi consejo mi consejo mi consejo es un consejo nada más que no sea imbéciles este eso es muy importante es un consejo importantes en Consejo bueno esté que creo que puede hacer mucho bien

Voz 1722 11:57 pero la agresividad de la expresión

Voz 0230 12:00 es una frase pues agresiva provoca que el periodista quiera asegurarse busque una ratificación es imbécil sin Zapatero lo es verdad que un periodista siempre tiene que buscar la confirmación de la noticia pero tal vez en este caso había ya suficientes datos como para pensar que el señor Almagro tiene su opinión curiosamente en ese punto el secretario general de la Organización de Estados Americanos busca un meandro

Voz 17 12:26 Señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión pero por si hubiera dudas

Voz 0230 12:34 finalmente Almagro establece una categoría

Voz 17 12:37 usted sabe que estoy midiendo grados de imbecilidad que tienen que ver con cuantas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto invatibilidad actualmente porque no ha necesitado siete explicaciones para entender y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entienden

Voz 7 12:57 parece que está todo confirma confirma todos alrededor de las

Voz 0230 13:03 labores de mediador que Zapatero está haciendo en Venezuela ya se ve que Luis Almagro no es partidario os habéis dado cuenta de que habla

Voz 18 13:09 hay grados de investigar virilidad

Voz 7 13:12 no no no no imbecilidad

Voz 18 13:14 de sensibilidad es difícil

Voz 17 13:17 que te midiendo grados de imbecilidad el Mini

Voz 0230 13:20 pero de exteriores español Josep Borrell ha anunciado una nota de protesta no se puede aceptar carné

Voz 13 13:26 al señor Zapatero súmmum de la imbecilidad

Voz 0864 13:32 bueno sí es una frase equipo que ha añadido ávido y una ha habido yo no

Voz 0230 13:39 discusión parlamentaria muy complicada cuya conclusión es que el Gobierno lo tienen más difícil para aprobar los Presupuestos Generales del Estado es una discusión está de la Mesa del Congreso sobre una enmienda a una ley que de aprobarse permitiría aprobar la Ley de techo de gasto que a su vez es necesaria para la eventual aprobación de los presupuestos generales del Estado

Voz 1509 13:57 te vi

Voz 8 14:02 bien

Voz 7 14:07 nada fácil de entender el Partido Popular y Ciudadanos tienen mayoría en las

Voz 0230 14:11 Mesa del Congreso de los diputados han votado juntos en estas discusiones eran siempre argumentos jurídicos pero en extraña coincidencia los argumentos jurídicos de cada partido coinciden con los intereses políticos de cada partido extraña coincidencia esta mañana el presidente del Partido Popular Pablo Casado en Onda Cero sobre los independentistas catalanes son desleales incorregibles no hay nada que dialogar con ellos y en este caso también hemos aprendido de las lealtades absolutamente incorregible de los independentistas por tanto

Voz 7 14:40 ya no hay nada que negociar es todo el diálogo está muy bien cuando se dialoga sin una pistola encima ha preguntado el señor casado por la pistola responde lo siguiente que no puesto una pistola encima esa es una forma de hablar es una forma de hablar

Voz 8 14:55 hoy breve Boeing mientras tanto el presidente del Gobierno

Voz 0864 15:05 estoy en Canadá como se sabe en Canadá los independentistas se quede que organizaron algunos referéndums que no era legal

Voz 10 15:11 si bien es verdad que nadie envió a la policía a los colegios electorales hubiera sido una opción enviar a la Policía Montada de Canadá que probablemente como era Canadá ya estaba ya pero relativamente fácil pero nos envió a la policía por el contrario se acabó con una llamada Ley de claridad para órgano

Voz 1722 15:27 ahora un referéndum con garantías que por cierto perdieron los Indep esto es lo que sucedió en Canadá y Pedro Sánchez en Canadá dijo lo siguiente creo que es algo que tenemos que aprender podemos extraer de la experiencia de cara respecto al que ve que es esa precisamente yo desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad se puede encontrar sin duda alguna una solución

Voz 0230 15:49 Pedro Sánchez no dijo que la solución sea un referéndum como en Canadá pero sí se dice en Canadá que Canadá es una ejemplos está invitando a pensar en Se está sugiriendo sin decir y todas estas cosas de la política moderna Pedro Sánchez en todo momento habla de Lady diálogo desde la ley Diane en cada frase lo repite un par de veces

Voz 7 16:08 sí

Voz 1722 16:09 y que lo vamos a hacer desde la ley desde el diálogo

Voz 7 16:11 por cierto que el primer ministro de Canadá dijo una cosa en inglés quedan inglés confía en que este delicado asunto dice se resuelva con respeto a las reglas del juego a la

Voz 0230 16:21 Acción Española ya los derechos humanos

Voz 19 16:24 ains a otros lo jugamos dentro Pestano disco

Voz 0230 16:26 esto de los de Newman raids esta alusión a los derechos humanos indica que por ahí fuera esto de la policía y los palos en los colegios electorales no lo acabaron de ver claro llama les tiquismiquis extranjeros os acordáis de Donald Tusk que vive el primo de Peter Sellers presidente de espejo europeo que también después del los palos el día de las votaciones ahora hace casi un año dijo su famosa frase esto no sé si lo veo él lo dijo en inglés la fuerza de los argumentos es mejor que el argumento de la fuerza

Voz 19 16:53 de aquí en el Albaicín trata de momento feroz

Voz 0230 16:58 de como Peter Sellers la ley de claridad para quien no lo sepa si hay un dice que si hay una mayoría sostenida en el tiempo a favor de la independencia se plantea un referéndum con una serie de condiciones la victoria del sí tiene que ser con una mayoría cualificada tiene que ser homogéneo en todo el territorio y en ese caso se inicia una negociación no sexo también una independencia de aquí te pillo aquí me independizó estas es una fórmula que en España abiertamente sólo defiende el Partido Nacionalista Vasco otro follón de este fin de semana el de los presos independentistas la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera dijo que si los presos fueran condenados y pidieron el indulto ella es partidario del indulto lo dice en catalán

Voz 20 17:40 si el tema en el Intur yo soy partidaria hacia pero la eh

Voz 0230 17:44 si piden el indulto yo soy partidaria pero lo tienen que pedir preguntado por esto Pedro Sánchez lo traduce al castellano de una manera peculiar

Voz 1722 17:51 en relación con los indultos yo yo creo que en la reflexión que trasladó la delegada del Gobierno y que yo desde luego comparto es que la política española y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana falta empatía

Voz 0230 18:04 habiendo escuchado una frase la otra no tiene mucho que ver pero eso pasa muchas veces en política la delegada del Gobierno siempre puede decir

Voz 7 18:11 es una forma de hablar ahora por ejemplo aquí decimos a pues es una es una forma de hablar lo puede repetir lo puedo decir más largo

Voz 8 18:24 a eh

Voz 0230 18:30 así hasta ahora es todos los presos se gestiona mediante indirectas es política de indirectas a escuchamos al ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 21 18:38 sí eso yo diría que no ayuda

Voz 10 18:41 el ministro de Exteriores Josep Borrell yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas

Voz 21 18:49 de precaución para evitar la fuga

Voz 0864 18:52 la vicepresidenta Carmen Calvo retrasaba mucho tiempo

Voz 22 18:56 sería alargar demasiado una una situación de prisión preventiva está prevista para que se alargue tanto en el tiempo

Voz 0230 19:03 tras esta sucesión de declaraciones y con este sentido del matiz que caracteriza la política española el vicesecretario del PP Javier Maroto lo interpreta así que

Voz 23 19:11 en lo que va a pasar mañana señor Sánchez que bailo usted

Voz 7 19:13 mismo a la puerta de la cárcel para abrirlo pues es una incógnita pero desde luego

Voz 0864 19:18 sería un notición eh llega a Pedro Sánchez a la puerta de la cárcel Lola y el funcionario de la iba a quién eres

Voz 1610 19:29 o sea Diego San Pedro Sánchez diez venido abrir la puerta de la cárcel que bien diría todos

Voz 7 19:34 pero una cosa que sólo salga los independentistas catalanes todo esto es es bla bla bla del día ahora bien pasar pasar lo que se dice pasar tampoco ha pasado nada salvo lo del calor

Voz 2 19:49 no

Voz 24 20:04 estamos en el gol de Pedro Aznar venga ahí bueno hay varias cosas que nos unen a todos ahí a usted como como estoy en la Comunidad Valenciana no la reconozco y entonces todo el rato me sorprende su norma bonito está todo bueno hay varias cosas que no suben a todas las poblaciones del mundo

Voz 7 20:19 aparte del Meroño que son los coches por ejemplo el olor a humanidad en el transporte público y este sonido atención

Voz 25 20:28 qué bonito la fantasía oiga ya ya esto es las tácticas imponía que nos acompaña en nuestro día a día una pieza de música clásica se conoce como el Opus cemento en sí pero no bemol esto está en taladro ma non troppo esto es lo único que no gusta desde que ha llegado a nuestro partido es lo único que no pasa en todas partes todos los días a todas las horas

Voz 2 20:51 así que yo pensó que esto es un síntoma de progreso y creo que ya es hora de hacer un musical al respecto porque ahora mismo llegar a donde está Francino

Voz 4 20:58 hace falta un curso acelerado de Indian Ayoze la película podría ser Indiana Jones y el socavón urbano más sobre el voz que es por nuestro bien aquí incrementar qué tal una con más coches que entran ganas de hacer nada una guerra no lo ves venir no la gran la Terme llenara cuando acabaran entrar en la Larra la Junta la atroz es bueno ahora mismo en trazo al Primark por cuatro euros un operario sudado de sobre el papel ajena etapa que nunca que al tráfico pues ya el mono entraba la per Medina era no entrar en la red Caicedo no tengo Masca

Voz 2 23:30 es que canción sin acabar como lo veo tirados

Voz 0864 23:51 minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio ya antes a saludar a nuestra invitada Especialistas secundarios va más allá

Voz 26 24:00 ahora

Voz 7 24:02 con la venia

Voz 26 24:04 hoy queremos abordar el fenómeno político la política

Voz 1610 24:08 pero desde una pronto en general pero desde un una perspectiva poco conocida casi diríamos inédita son políticos que abandonan la actividad política por causas naturales es decir los no forzados por sí mismo desde Yébenes yo tenemos a un testimonio el Espa Melo hola buenas tardes lo qué tal buenas tardes bueno usted palmero usted se dedicó a la política y nadie le obligó a abandonar verdad

Voz 27 24:33 no no no fue mi decisión porque yo quise porque usted quiso cuéntanos experiencia por favor

Voz 28 24:38 bueno yo era lo que se conoce como un político con agallas

Voz 1610 24:42 muy pocas un valiente de estos que lucha contra no

Voz 28 24:45 prefiero agallas físicas que pudo respirar debajo del agua agarrados de verdad que ese este mediodía salvo así como como se torea muy larga y muy aburrida

Voz 1610 24:56 bueno eso es quiero saberlo Pablo prueba un hombre M

Voz 28 25:01 sí era sordomuda mi padre monstruo marino se gustaron copular bajo el mar y nací yo la típica historia

Voz 1610 25:09 la típica historia sino en política usted usted no esconde su saga ya es verdad

Voz 28 25:15 al contrario el partido aprovecha mi talento podríamos decir pues para dar mítines de bajo el agua funciona no funciona por qué porque la gente tiene que subiera superficie acoger a cada treinta segundos ras menos todas Rato ves gente subiendo bajando aquí es muy difícil que cale el mensaje de nuestro partido lo los fanáticos Toral los fervientes el partido que eso es no hubiera respirado y sacaban a jugar de ojos

Voz 1610 25:41 claro yo acabo con un montón de cadáveres flotando no claro pero mira qué interés tenía el partido en dar mítines de bajo el agua no entiendo

Voz 28 25:49 estrategias de campaña ya sabes difundir mensajes en radio televisión prensa redes sociales y debajo el agua esas mierdas

Voz 1610 25:56 pero el título de estrategia no pero aun así el partido no te echan

Voz 28 25:59 no no soy yo que se va el partido me quería más funcionaba desde cuándo cuál fue la razón de las drogas como si las drogas si fuera trabajo en París o el nacimiento de un hijo en París

Voz 1610 26:15 parece que eso vaya a ocurrir

Voz 28 26:20 no tengo tiempo para la política objetivo tales otro cambia mis prioridades yo no estoy diciendo que era para nada ojo ojo en mensajes niños lejos siempre se lo digo que una vez entre en tu vida espacio para además al menos por la política es como la palabra de Dios

Voz 1610 26:40 pues es una historia yo quería traer otro tipo de historia pero estás es muy poco edificante

Voz 28 26:46 mira escucha si quieres cosas edificantes tienes la primera hora de la ventana

Voz 1610 26:52 ahora lo que hay claro en la segunda bueno pues muchísimas gracias sí vamos a intentarlo a ver si tenemos suerte remontémonos un motivo menos chungo con el siguiente político que es abyecto José qué tal buenas tardes hola buenas tardes manejado si tú también yo no me esperaba esto y usted que dejó la política

Voz 27 27:15 vais a reír si no haya deja la política por motivos súper naturales la verdad es que no sé cómo decirlo hasta ahora es que la política porque tenía que ir al baño

Voz 0573 27:26 el baño

Voz 1610 27:27 yo aguas mayores muy mayores

Voz 27 27:30 ya teníamos una votación importante en el Congreso hay una llamada urgente de la naturaleza en Mi bajo y entre sí dije tengo que ir al baño mis no disfrutar ya es una explotación importantes aunque me tengo que él que no que que votar sí al final pues bueno fue dantesco

Voz 1610 27:48 bien no nos explica el final porque nos lo imaginamos entiendo el drama de momento pero oiga tanto tanta tal como para dejar la política si es una vocación no

Voz 27 27:55 pensé a ver no puedo desarrollar una tímida que coarta verdad mi naturaleza es verdad es que a mí se ciudades fisiológicas eso les digo yo no puedo de vedad lo que significa bueno es que una persona debe realizar una labor profesional que les permita

Voz 29 28:15 a que así Carles bastar

Voz 1610 28:19 bueno pues con esta frase que pide mármol sin duda alguna bonita comenta de no soy

Voz 0864 28:27 no soy capaz de describir la cara de nuestra invitada no se comparte voy a darle un poquito de respeto de sosiego la presentación musical que hace todas las semanas

Voz 1610 28:35 mucho más bonita donde para

Voz 22 28:41 luego francesa

Voz 13 28:44 por parte materna donada de pequeña jugaba que tenía un programa de radio hice grababa en caset bueno incluso en el colegio tenía una radio propia ella era la directora abundaba maneras pero no de las que ustedes están fue el primer grupo de fans en esta época viajó a Londres para realizar cursos de dibujo pero que tampoco es un artista de pincel eso sí la pueden encontrar en casa bailando al estilo no esté mitades una mujer libre

Voz 30 29:23 que no corra a Samir

Voz 13 29:26 ya ya es una mujer que como esta canción canta a los cuatro vientos que es feliz invade las cosas con intensidad emotiva dice toma todo con mucha pasta

Voz 8 29:40 ser Repe pues aunque están preguntando quién

Voz 13 29:48 porque si les digo que gusta mucho Nacho Vega no existe incluso los estoy confundiendo bueno voy a terminar con una cita suya no Feijóo que me gusta la música indie para crear un envoltorio hay políticos que se crean envoltorios falsos para parecer modernos

Voz 8 30:10 siempre

Voz 2 30:19 todo por la radio Andrea Levy

Voz 0864 30:23 eres diputada en el Parlament de Catalunya hay vicesecretaria de estudios del Partido Popular esto de los políticos que se fabrica en un envoltorio estos transversal creo que no entiende ni de derechas ni de izquierdas ni de colores

Voz 0573 30:35 no es verdad que hoy en día además

Voz 0160 30:38 con esta sobreexposición ella no sólo cuando nos ponéis los micros y las cámaras sino porque ahora podemos acceder a comunicarnos personalmente a través de las redes sociales pues es muy falso

Voz 0573 30:49 eh

Voz 0160 30:49 el crea una imagen Moltó Orio el decir que sabemos cocinar cuando no sabemos que somos un desgaste la cocina o que tenemos determinadas aficiones simplemente pues para crear Nos esa imagen no entonces yo reivindico esa naturalidad aunque a veces sorprenda y aunque a veces algunos molesta

Voz 1722 31:06 cuando una cada vez han compañero Oller es un fan no pongas esto que no es verdad que tú no eres así porque te lo inventa pocas esto

Voz 1610 31:12 además no pero bueno

Voz 0160 31:18 pues sí que sí que te sorprende no de pero bueno eso es verdad Catí tú vas este concierto porque te gusta o o que sigue desde el grupo de musicado bueno las cosas a veces la lectura yo creo que al final lo que tenemos siempre y lo que que los políticos es está credibilidad tanto siempre hemos de trasladarnos si todo lo que digamos ha de ser lo que pensamos lo que creemos lo que sentimos y a partir de ahí pues construir nuestro discurso

Voz 1722 31:49 con Andrea Levy podríamos hablar a lo mejor sale de muchos temas de actualidad incluso del día de gente que así va a dimitir si no define historia que hay por ahí rondando pero me gustaría comenzar un poquito por el por el principio porque está andaría en política

Voz 0160 32:03 yo estaba en un despacho de abogados que había costado había currado muchísimo para entrar eso es verdad da el salto yo eso porque de hecho cuando les comuniquen la noticia no lo que decíamos porque ese va de lo que decía ahora lo es que escuchábamos no porque esto José

Voz 1509 32:19 bueno ahí Palmira Melo día que se iban pues yo cuando lo comuniqué me lo primer me dicen pero tú estás loca no claro

Voz 7 32:29 bueno pues no voy

Voz 1509 32:30 usarlo por pues acaso me lo pienso y digo que no pero era el año dos mil doce fue el primer Gobierno de

Voz 0160 32:37 a Convergencia con Esquerra Republicana hicimos un pacto llamado el pacto por la libertad en esos momentos yo estaba vinculada ya había hecho cosas pues con el Partido Popular pero bueno muy día los mítines no bajo el mar no tuvo esa suerte

Voz 1509 32:50 pero bueno me invitaran alguno me algo no tuve agallas

Voz 0160 32:55 me han invitado y entonces pues está el despacho decía allí pues no sé yo no siendo esto me parece que no sirve para bien ni para que vayamos a mejor para construir una sociedad mejor yo yo no sé si sí yo podría contribuir a comí con mi voz come palabra con con con con mis argumentos pues a hacer un un discurso pues también ilusionante en Cataluña para aquellos que nos sentimos independentistas y ahí pues me una oportunidad en en el Partido Popular en ese momento

Voz 1722 33:25 no es éste un espacio para meter el dedo en el ojo más de la cuenta pero este fin de semana escuchando a Pablo Casado decir que o leyendo porque lo leía en realidad ya Cataluña la de ahora se parece a la Alemania de los años treinta digo hombre no hace falta exagerar si se puede hacer crítica política de todo tipo pero igual a veces todos en general eh nos pasamos del paisaje en su momento de sobre actuaciones no

Voz 1509 33:45 creo que hay una tendencia a ser demasiado impetuoso lo mismo cuando alguien dice que España fascista pero exactamente igual estoy acuerdo porque creo que la la inmediatez en la que

Voz 0160 33:56 no tenemos expresar nuestras opiniones muchas veces a hacer ser muy impetuoso en el sentido de que estoy contigo estoy contra Ci si no me gustas te odio

Voz 31 34:05 sí a veces hemos posiciones intermedias

Voz 0160 34:08 que seguramente no son tan excitantes seguramente mediáticamente no dan grandes titulares pero yo creo que contribuyan a crear ese sosiego y la tranquilidad o esa serenidad en la reflexión en la sociedad yo creo que aportan muchísimo más si es cierto que a Cataluña pues quizá le sobren hormona si falta reflexión

Voz 1722 34:29 pero no es la Cataluña la Alemania de los años treinta con convengamos eso simpleza

Voz 1610 34:33 por suerte por suerte claro claro por suerte

Voz 32 34:35 yo siempre digo que que lo

Voz 0160 34:38 que sigue haciendo Cataluña pues un lugar que a pesar de tener esa lacra del nacionalismo

Voz 0573 34:45 lo que hay que combatir y que Europa siempre

Voz 0160 34:47 ha combatido pues aún el el el tejido la el tejer sociedad la piel los amigos los vecinos las familias pues pueden contribuir a que no sea una sociedad inflamable que provoque justamente pues esas historias no por ejemplo que que es que nos han contado de otros momentos en que el nacionalismo pues acabado destruyendo la sociedad

Voz 1722 35:08 sí la cosa yo creo problema no son tanto las sería sino cómo se ejercen no puede ser el el nacionalismo catalán pues era asfixiante el español a veces da miedo cualquier otro nacionalismo al final según como se ejerza pues puede ser

Voz 0160 35:19 Lisboa miedo era nacionalismos se ha combatido justamente con con

Voz 1722 35:23 libertad

Voz 0160 35:25 con esa gran palabra que dice muchas cosas y que hemos de interiorizar con ser diversos yo recuerdo una Cataluña y sobre todo una Barcelona ciudad cosmopolita ciudad diversa ciudad abierta moderna que representaba pues es aperturismo y a veces no sentía vamos muy orgullosos yo lo digo porque llevo tres años en Madrid y ahora me siento muy feliz de estar aquí en Madrid pero siempre teníamos desde cierto a diferencia no con nadie pues nosotros hemos mucho más abiertos ya ajustadamente que yo Madrid vivo al contrario no mucho más diversidad y pluralidad apertura gente que no tiene miedo de conocer a otra gente diversa más en Madrid que en Barcelona y es lo veo con mucha tristeza

Voz 1722 36:05 nacionalista

Voz 0573 36:07 no parece que tenga un proyecto nacionalismos no creo que haya que no creo que he dicho es asimilar el patriotismo con el nacionalismo nacionalismos salían que odia el otro yo nunca he sabido ha por ejemplo a un presidente del Partido Popular odiar insisto el Lazio

Voz 0160 36:29 hay sociedades inflamables

Voz 0573 36:32 me parece que en Cataluña hay lo veo

Voz 0160 36:35 como algunos nos odian simplemente por pensar diferente y eso me preocupa porque con mucha gente de que ahora me odia antes podía tener como

Voz 0573 36:42 exacciones y hará lo digo con y lo lamento no hay algunas personas que ya no me pone a hablar

Voz 0864 36:51 vamos a preguntar de todas partes que esto es una entrevista con rueda de prensa incluida sé que aquí los colegas están deseando plantear las suyas saber desde Barcelona por ejemplo Toni tú primero va

Voz 7 37:01 hola qué tal mira pues pongo en Google

Voz 0230 37:06 el buscador Pedro Sánchez Partido Popular tradición en España me sale dos millones ochenta mil resultados en cambio pongo Zapatero Partido Popular traición España salen sólo doscientos setenta y seis mil quería preguntar hay que parece Custo

Voz 1509 37:22 nunca hay que buscarse en Google por si acaso hay que no pero como si lo que no de gusta

Voz 0230 37:28 yo les intermedias que me ha parecido que situaban al Partido Popular en las posiciones intermedias que se pensado caray pues me quería preguntarte si te parece justo si Pedro Sánchez es diez veces más traidor a España de Zapatero

Voz 0160 37:39 yo creo fíjese que alguien que ha gobernado este país yo creo que no le puede gobernar pensando que que traiciona a España yo creo que hay algunos que han acertado más en la gestión que han hecho algunos que han acertado menos yo pues no comparto las recetas que aplica el Partido Socialista a nivel económico cuando Gobierno no estoy de acuerdo pues con la gestión que hizo Zapatero pero bueno pues eso déjeme pensar aún que que que cuando se gobierna no se gobierna pues con voluntad de traicionar a los a los suyos pero bueno yo recomendaría no buscarse en Google porque

Voz 1509 38:12 bueno dicen muchas mentiras muchas cosas que no son verdad yo siempre iba a mi madre por favor no entiendas Internet porque ahí me dicen nada cierto sobre mí

Voz 0573 38:22 quiero saber cómo se llama el grupo de whatsapp en el que el Partido poco claros mandáis los mes porque tienen que existir hombre

Voz 0864 38:29 claro bueno es que no nos reímos de nosotras mismas polares Nova

Voz 0160 38:35 me encanta me encanta cuando se ríen de mí también y cuando incluso nos vemos en programas de humor y que hacen Galaxy cuando nos equivocamos ya hacemos gazapos reírse de uno mismo es buenísimo sano

Voz 31 38:47 hay además una cura de humildad positiva

Voz 0160 38:50 pero la verdad pues bueno tendrá que plantear hay un ejercicio de creatividad porque nos llamamos con pues vicesecretarios

Voz 1610 38:57 hombre punto que también es una serie súper aburrido

Voz 33 39:04 es el secreto

Voz 1509 39:07 Darias pero es verdad que no no no ya partes nuestra foto saquen nieto

Voz 34 39:12 sabemos vemos al tenemos que de creatividad más preguntas Íñigo hola qué tal a ver de pequeña te gustaba jugar a hacer programas de radio entonces perdona ser directora Asier hay que matizar si el señor Cadena SER hoy ahora mismo que ofreciera un programa de siquiera si cerca Andrea Levy que que sería el programa de ayer

Voz 0160 39:34 política de música o de motos ves

Voz 7 39:38 es verdad es que me

Voz 0160 39:39 que me gustan mucho pues yo cuando tú del programa de radio que se llama Radio con gran parte emparentada con cae en ese momento

Voz 1509 39:48 no no no no no voy a una cosa revolucionaria en que pusieron laca dedicaban ver pues era era de música la verdad programas

Voz 0160 39:59 detenían pero bueno todo lo que se da poder explicar au contar el momento en el que vivimos desde sus diferentes aspectos pues en la política pero la música también explica política en las los movimientos sociales explican también las cuestiones que están candentes en nuestra sociedad

Voz 1509 40:16 no soy un programa como lo verías un programa de variedades no pude tenéis un canguro

Voz 1610 40:21 además mira a mi pregunta

Voz 1722 40:26 iba iba sobre eso también pero ahora si siguiera siendo la directora de tu radio a quién ficharía para hacer las mañanas de turba dijo no

Voz 0573 40:34 a quién ficharía Roberto día Roberto

Voz 1509 40:41 con y bueno perdonad echará Cuní sí claro

Voz 1610 40:48 tendré que no pensada para compensarlo

Voz 0160 40:52 hay gente que piensa como tú es es muy es muy fácil pero bueno ahora no sé

Voz 1509 40:57 me lo pones muy Wyoming por ejemplo muy complicado

Voz 1722 41:00 es una chica que decías que madrugar

Voz 1509 41:03 drama de mañana lo que se pero Wyoming Arman

Voz 1610 41:11 hola André eran no no no no me interesa me acuso de no sé qué opinión tiene saque jugadores futbolista del Barcelona Sergio Busquets le ha puesto a su hijo recién nacido Levy

Voz 0573 41:30 les vi pues que le llame como quiera no

Voz 1509 41:36 la polémica cuando daba hombre al vamos a perder os acordáis cuando Pujol

Voz 0160 41:41 llamó a su hijo Manuela S pusieron todos como porque le llama como no no sé estamos por encima de esas cosas así que que que sean felices que se quieran que desprendan amor eso es lo más importante

Voz 1509 41:54 ha sido has sido tan filosófico que Quique la siguiente pregunta

Voz 1722 41:56 venga hablábamos antes de creatividad del grupo

Voz 1509 41:59 el whatsapp estado estado mirando tu perfil de

Voz 35 42:01 eh Spotify ojalá aquí

Voz 1722 42:04 tiene un montón de pública si tiene sangre en que te inspira es para los títulos de las listas que se llaman play list uno

Voz 0573 42:14 de es así hasta la ocho que estaba vicesecretario

Voz 1610 42:16 yo también

Voz 1509 42:19 oye pero pero me parece una cosa como muy sería porque porque es una ordenación concatenación numérica sea no es discutido esa es la uno la dos le fallado nadie diciendo primera las seis ya os voy a engañar y pongo la ocho no hubo las siete

Voz 0864 42:35 en esas casas más cartesiana que cautivar

Voz 0160 42:40 sí pero como me gusta la música que no quiero que tampoco ese enfoque mal tal si esos porque una cosa o la otra pues no le puse nombre es verdad que sí

Voz 0573 42:48 ya no se quedan atrás revolucionario en la III quieres darme

Voz 0864 42:54 valdría un pronóstico

Voz 0573 42:56 cuándo habrá elecciones en España

Voz 0160 42:58 uf pues yo no sé si vamos a estar a punto de la tercera dimisión este Gobierno en poco días lo cual pues sería preocupante no porque independientemente de de no estar de acuerdo con este Gobierno ni con la forma que llegó al Gobierno pues efectivamente para lo que es el Gobierno no desea que está en buenas manos y a mi me parece que no está en alguien que no tiene un objetivo me parece que está en alguien que no tiene un rumbo fijo con unos socios pues que no le dan estabilidad veremos lo que sucede con la ministra de Justicia a lo largo de los próximos días y se aguanta ese este Gobierno no a mi me parece que sería poco sostenible que con una tercera dimisión el Gobierno de Sánchez pudiera seguir sin convocar elecciones

Voz 1722 43:39 pero si en este grupo de whatsapp de vicesecretarios bueno otro que surgiera alguien preguntara juega tela cuando habrá elecciones pues no quiero que haya sino cuando Grosjean yo estoy visto el panorama bloque dice

Voz 0160 43:50 has que hubiese ya a nosotros estamos preparados para para que haya elecciones en España y que desde luego pues un gobierno que no ha pasado por las urnas para ser elegido pasaba por las unos para ser elegido ahora veremos lo que los socios de Sánchez le permiten continuar en el Gobierno sí efectivamente pues tiene que convocar elecciones por una crisis de gobierno muy seria que es que le dimitan tres ministros menos

Voz 1722 44:13 cuál es la última película que ha visto Andrea Levy

Voz 32 44:16 la última serie

Voz 0160 44:19 que he visto es la visto

Voz 0573 44:21 cambios parte de la Casa de las Flores y mañana voy a ver una película que me han invitado su director protagonista polémica no figura en el Reino

Voz 1610 44:39 ah mira

Voz 0160 44:48 fomentar la pero bueno yo creo que Antonio de la Torre es una trazo esto

Voz 0573 44:55 y creo que merece que diga que la voy a ir mañana hay que les por invitarme así que espero que sea un éxito