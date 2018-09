La otra vida de Jorge Martí como enfermero

Voz 1 00:00 que duele tanto que no hemos podido Trevor pero no que hagan más Duke que pasa por esto una vez más

Voz 0313 00:32 a menudo nos gusta repetir aquí en La Ventana que la música pero casi nunca es casual pero hoy menos que nunca eh porque esta canción que sancionando de La Habitación Roja aparece en un documental que podrá verse muy prontito no cubre en el festival inédito en Barcelona y que se titula in the Middle of Norwich tiene como protagonista al líder y vocalista de este grupo a Jorge Martí pero no por su música aunque las canciones lo lo impregnan todo como es lógico sino por la vida que llega cuando se baja del escenario que uno dirá bueno si es enfermero cuidador de enfermos en Noruega y una persona enseguida verán porqué muy entregada a su familia

Voz 2 01:14 la verdad es que a no ser

Voz 3 01:18 nunca ha sido gran cosa que no que son muchos años

Voz 4 01:23 tengo discos saliendo en los medios

Voz 3 01:25 igual hay aquí es todo lo contrario

Voz 5 01:31 Jorge Martí buenas tardes hola qué tal hola cómo estás bien bien estoy bien pero estás en Valencia no Noruega eh si estoy en Valencia recién llegado de Donosti que estuvimos tocando el ruido si Il el sábado que viene tocamos en Las Palmas ya después sí que me voy para para casarme

Voz 0313 01:48 no nos cuentas esta esta doble vida porqué

Voz 5 01:51 bueno a mi mujer es Noruega como yo he contado algunas veces no hay entonces bueno en un momento de nuestra vida ya pues le trabajo en la Universidad de Trondheim Noruega y entonces se nos mudamos a a Noruega yo pues bueno tenía cierta libertad porque bueno ser músico y tal pero bueno la vida pues te pasan cosas inesperadas no ella enfermo hace nueve años y entonces pues bueno las cosas cambiaron pues con el tiempo tuvimos que mudarnos a al pueblo donde viven sus padres pues para que yo pudiera pues a tener cierta libertad de viajar pues mi suegro es poder ayudarnos un poco no claro en el momento en que ella pues enferma obviamente puedes al final le dan una una invalidez y si pasa a cobrar una pensión con el tiempo y tal vez las cuentas no cuadran y entonces pues bueno yo es decir decide bueno era decidimos Bono Jorge pues no se mira Ponta estudia noruego con validez del título y intentaba título

Voz 1501 03:02 enfermero sí sí yo era enfermero había ejercido

Voz 5 03:04 algo esporádicamente cuando estaba en España la verdad es que siempre he intentado dedicarme a la música pero bueno antiguamente pues cuando tenía periodos en los que no que no teníamos conciertos son había giras pues me buscaban un poco la vida no claro en Noruega pues te nunca lo había hecho pero llega un momento en que las cosas muy bien así y entonces pues bueno decidí decidí dar ese paso no curiosamente pues se cerca de casa había un un centro donde se atienden a pacientes de alzhéimer y demencia exclusivamente no dejé un currículum no hay entonces me llamaron y bueno ahí empezó pues una una aventura también no porque era una enfermedad que yo no conocía de cerca bueno y los contrastes no ya ya ya de por sí puede vivir en España entre España Noruega son un gran contraste a nivel cultural a nivel de clima etcétera imagínate pues si tu mujer ya está enferma es mi mujer en fin no no está tiene una vida Un poco ciertamente limitada no porque no puede salir mucho prácticamente de casa tiene que está la mayoría del tiempo pues descansando y es una enfermedad bastante limitante la que tiene encefalitis al Gica Síndrome de Fatiga Crónica yo a lo mejor habéis hablado alguna vez sí

Voz 1501 04:14 ahí sí sí sí sí condiciona

Voz 5 04:17 devorando con los años no y entonces claro yo he tenido que que motive Carme y nada pues empecé a hacer hacer guardias de sustitución afortunadamente Noruega pues tenía la oportunidad de tienes la oportunidad de de trabajar un poco a la carta cuando eres un sustituto no y entonces pues tienen una una aplicación y entonces yo me he ido cogiéndolo me me me he ido cogiendo los días que puedo pues lo cojo y entonces con esto pues es bueno y intente pues pues eso a la economía familiar no deja déjame que vaya

Voz 1501 04:47 los dos vías de lo que estás contando a que me parece muy bueno va a mí me está impactando mucho Jorge por dos vías una igual muchos oyentes creen entre los cuales me incluyo un músico en fin de un grupo de más conocido de éxito la gente tiene la vida solucionada no dos cuando la vida te plantea una situación inesperada bueno tú estás ahí por amor se lo puedo decir así no quiere decir esto cuidar lo estás escuchando a tu mujer

Voz 5 05:12 totalmente estoy por amor o sea de hecho pues bueno tampoco entra en el debate la va a ver mi mujer está enferma entonces el debate eterno que tuvimos hace han teníamos hace años de vamos a vivir en España vamos iraquí estuvo en el momento en que todo resuelto no así si no no al lugar a esto respecto a la al tema económico pues hombre yo es decir que que lo paradójico de esto es que yo toda la vida he vivido para la música intentando vivir de la música Iggy cuando llegó el momento de que viví vivía de la música pues de repente la vida te da un giro oí obviamente sí yo con lo que con los sí que podría vivir en España pero perfectamente con lo pero claro noruegas que es un país tan caro no que que que bueno supongo que el que ha ido lo sabe y es increíblemente caro entonces bueno llegó un momento en que combinó combinan ambas cosas yo creo que lo que lo que hace que bueno que sí casualmente en unos en unos encuentros que que bueno unos vídeos que se grababan para el país que se llaman Furious sessions pues Gueorgui mía que son el equipo que ha hecho que ha hecho el documental Nos conocimos y entonces ellos bueno empezamos a intercambiar emails y tal pero bueno por afinidad ella era músico también bueno empezamos a a intercambiar mails por amistad vamos por afinidad musical por por feeling y tal entonces sabiendo poco más de la vida de de de ellos yo yo llega un momento en el que en el que bueno me dicen que se mudan a Suecia porque bueno o la crisis etcétera en Barcelona las cosas no está muy bien entonces se mudan a Suecia Estocolmo y entonces pues ella yo creo que también se encuentra con con él es el hecho de ser expatriado de estar desplazado no de no conocer a mucha gente el cambio de clima no tener muchos amigos empezar Un poco de nuevo no me me me ha pasado esto ya no sólo me pasó cuando me fui a Trondheim sino luego me cambié de ciudad por motivos de salud de mi mujer y entonces ya bueno teníamos muchas cosas en común y entonces bueno ella empieza esa historia hay empieza a contar a la gente va pues yo conozco músico que dejó en España hoy tocan el toca en el pesar sobre todo en en tal o toca Madrid eleva de puta madre y luego lo bueno es que nadie sabe lo que es músico es yo yo yo siempre he mantenido yo fantástica un perfil bastante bajo allí y aquí tampoco he contado mucho de lo que

Voz 1501 07:33 ya sé que es lo eso es bueno

Voz 6 07:37 las buenas tardes hola bueno cómo está la la que ahora

Voz 1501 07:41 que ya algo mejor si se proyecta aquí no puedan seguir bebiendo el perfil tan bajo ella es la culpable efectivamente

Voz 6 07:48 no es la que es la que me ha metido

Voz 1501 07:52 dura además era si era seguido de la banda no desde hace tiempo mía

Voz 1640 07:55 pues sí yo conocía La Habitación Roja claro como todo como todo adolescente en España y las empecé a seguir con mi habitación desde mil novecientos noventa y seis y ocho y y claro yo fui al fin me acuerdo además que esto no lo digáis en público yo entré pero era menor de edad y que podía estilo iba a pero sí bueno no no es una cuestión de ser fan de la banda sino que realmente con Jorge lo que explicar la conexión no ahora mismo es de noche hace bastante frío ya para septiembre yo llegué aquí en enero te puedes imaginar estaba todo nevado no había luz para nada hostiase pueden poner remedio a las dos de la tarde tranquilamente si es que sale claro vivir de noche es muy duro y en ese momento me sentía como muy muy desplazada no de España entonces estoy creo que mejor que yo conectamos de una manera muy especial porque Escandinavia España realmente son países opuestos

Voz 6 08:49 nada nada nada que ver porque has querido contar esta historia mía

Voz 1640 08:54 pues yo empecé torea por la afinidad que tengo con los cuidadores no sea yo creo que más que un homenaje a la banda o a la música eh yo era cuidadora yo cuidaba a mi padre tenía una enfermedad terminal os escuchábamos que estamos La Ventana

Voz 6 09:11 qué tal

Voz 1640 09:11 y es muy hizo para mí fue unos años muy intensos la verdad porque urgencias sea siempre es esa ese peso no ese esa preocupación eterna que no sabes cuando Amauri siempre tienes que volver siempre tienes que estar ahí no a veces hay recuperada veces estaba muy mal a veces no se acordaba de nada veces Justo en ese momento que yo estaba en en los últimos años de mi padre incrustada realmente muy abrumada por todo el tema yo me dedicaba a la música en España entonces subirse a un escenario estar ahí con las sonrisas estará ahí a sabes por el apoyo pero siempre pensando bueno puede sonar el móvil tendré que salir corriendo no o bueno directamente volver de un viaje porque bueno pues porque la vuelta incrustar porque sabes que ya le queda poco hitos esos cuidadores tenemos y hemos tenido ahí he visto muchos he conocido muchos quizá yo no sea el mejor ejemplo porque todas las familias tienen una historia sino pero creo que es una fuerza interior que tienes que tener muy grande para poder soportar la otra vida la otra vida que estuve en tu trabajo tú con tus hijos tú con tu familia tú con tu pareja creo que yo cuando conocí a Jorge me impactó mucho que él llevaba una vida escenarios grandes y que nadie conocía acelera cuidador no solamente de su mujer sino en un hospital porque todos los enfermeros son cuidadores yo es también se llevan a casa esa carga también se llevan a casa esta pena cuando pierde la paciencia que no son láctico entonces yo siempre he mirado muchos enfermeros siendo muchísimo entonces cuidadores y en esto que comentaba al para mí era como muy obvio que la primera pieza que yo tenía que hacer como directora una ves tuve la oportunidad no de

Voz 0489 10:50 vete para allá verlo era esta tenía claro

Voz 1640 10:52 la música

Voz 1501 10:55 o un cantante un compositor se se desnuda sus sanciones de alguna forma no en su obra como si pinta escribe no motero en un documental debe ser otra cosa desnudarse en un documental no

Voz 0489 11:05 ciertamente estoy eso estoy un poco en estado de shock las últimas cuarenta y ocho horas la verdad porque yo además creo que siempre me abierto en canal las canciones pero pero esto es un poco es un poco diferente también pues el documental salió en mi mujer hablando esa enfermedad etc bueno estoy sí un poco abrumado no es realmente diferente verlo y bueno no sé si que es un poco bueno te sientes muy desnudo no yo de todas formas y para mí y no tuve la duda de si lo si les decía que si yo les decía que no y al final para mí después de tantos años de de lucha y no sé de ver a mi mujer luchar por por ser una buena madre una buena pareja una buena hija no se es creo que creo que también está estaba bien sacara a la luz es este tipo de de historias no y dar visibilidad también estuve colaborando cuando se estrenó el documental de res que estuvo finalista en los que sobre la la enfermedad y ahora pues he querido también estar un poco no se sacará a la luz es también el tema de los enfermos de Alzheimer que hace unos días fue pues el enviado mundial si se que estuvisteis hablando de ello no sí sí que es una enfermedad es muy dura y también el hecho de lo que sufren los los familiares de los enfermos que también pues sí señor llevamos una hay una carga muy fuerte y nadie se acuerda

Voz 1501 12:30 pues yo me alegro mucho de que te hayas animado Jorge Martín Salazar y otro día hablamos con más tiempo pero gracias a los dos para asomarnos a la ventana del verdad