Hora 25 Deportes: La gala The Best más descafeinada (24/09/2018)

Voz 4 00:24 dudó K un hombre que gana un campeonato del mundo para España es que no no en no no con este nombre ni con ninguno el primer español campeón del mundo de judo es este chaval de origen ucraniano ahora tiene veintidós años lleva ya conviviendo mucho tiempo con España escucharles es que parece bueno compiten Brunete

Voz 3 00:47 por España ahora mismo soy tercero Europa convocando al mundo Junio Baku para mí va a ser muy importante porque

Voz 4 00:55 dominico esta tarde en Bakú en el combate final por la medalla de oro ante el cubano Silva Morales ha ganado además ha ganado en el tiempo extra lo narraban así los compañeros con toda la emoción

Voz 1 01:18 ir Champions

Voz 4 01:23 así que desde esta tarde después de ese combate celebrado en los Mundiales de Bakú España tiene un hombre campeón del mundo de judo Nico será la que ojito tiene veintidós años y dentro de dos él los Juegos Olímpicos de Tokio va ser favorito para ganar una medalla de oro para el judo olímpico español acordados porque estar ahí compitiendo para ganar otra medalla

Voz 3 01:52 euros

Voz 4 01:53 esta es la noticia de la tarde a falta de que dentro de un ratito en Londres otorgue el Premio de ves la FIFA elige al mejor futbolista del año dos mil dieciocho los candidatos son Modric y Cristiano Ronaldo hoy hay un gran favorito que es Luka Modric y el jugador del Real Madrid en la Cadena Ser está allí con nuestro enviado especial Antón Meana por dónde va la gala ha empezado buenas tardes

Voz 0231 02:16 qué tal buenas tardes Gallego está ahora mismo empezando falta bastante para conocer el nombre del ganador aunque todos sabemos que va a ser Luka Modric que hemos pasado la tarde en el hotel de los finalistas hemos visto a Modric muy contento con su familia saludo por ejemplo a Zinedine Zidane que también está aquí aunque el favorito para ser mejor entrenador es vivienda ya hemos la ausencia de Cristiano y Messi es lo más comentado en las horas previas a la ceremonia y el Real Madrid va a ser otra vez el gran triunfador cinco jugadores en el once ideal Pitt pro con tres defensas Marcelo Varane Sergio Ramos con un portero Thibaut Courtois y también con el propio Luka Modric cierto otro español va a triunfar porque David De Gea está en ese once de la FIFA así que perdona te cambio el premio a Courtois le dan el mejor portero del mundo pero los futbolistas nombran a De Gea en el once ideal de la FIFA para este año arranca la gala ahora mismo iremos contando en Hora veinticinco Deportes los diferentes premios y más historias que han tenido Gallego la tarde por ejemplo te mando un pequeño avance se han saludado

Voz 4 03:20 Mbappé Florentino Pérez hombre mira qué bien luego volvemos a Londres en esa gala debe ya sabes que hoy hay fútbol de Segunda División A las nueve Se cierra la jornada con el partido entre el Deportivo de la Coruña y el Granada bueno todavía estamos con el ruido mediático que provocó ayer el enfrentamiento en redes sociales del presidente de la Federación Luis Rubiales con el presidente de la Liga Javier Tebas por los horarios y el calor y además todo viene todo empezó con el famoso partido de Miami pero es que a pesar de la negativa de la Federación hoy Javier Tebas en un congreso sobre fútbol que se ha celebrado en que se está celebrando en Madrid ha insistido que ese partido de la Liga en Miami es beneficioso y que es una gran idea primero que con todo lo ha creado

Voz 0906 04:07 pero que vamos a jugar toda la Liga en Miami eso se va a jugar un partido no vamos a ver en la industria del deporte es que intentar copiar y mejorar los casos los demás ha sido modelo de éxito das porque no porque la NBA puede sacar partidos oficiales fuera de Estados Unidos para pronunciar con pecho de competición Major en Londres partidos oficiales esta temporada que nosotros no porque la diferencia

Voz 4 04:30 qué hacer también porque m b la Liga

Voz 0906 04:32 que lo pueda hacer en Japón donde el béisbol el deporte también por qué no lo vamos a hacer nosotros estamos hablando de un solo partido porqué no vamos a crecer porque no que no podemos crecer más la pero la pregunta que yo me dado que problema temas en crecer si estoy somos diciendo llevar todos los partidos de Liga apoyaran de día lo que el TAE no es que se creaba la Liga

Voz 4 04:50 partir sorgo

Voz 0906 04:51 de un partido con un motivo estratégico para intentar crecer y mejorar la marca

Voz 4 04:55 de la el partido de Miami hoy no tenemos hoy no tenemos capítulo no no no no no no tan los guionistas trabajando a ver si a finales de semana tenemos una nueva entrega porque claro se van acumulando personajes Si y demás historias no pero bueno poder dejar vuestros mensajes como estos

Voz 3 05:15 la versión gallego vamos a ver esta política Teresa creado por lo del Girona Barcelona

Voz 5 05:20 eh para jugarse Miami yo creo que la mejor liga del mundo debe abrirse al mundo los debe conocer en todos los sitios hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay casi sesenta millones de latinos sin que eso es un mercado importantísimo

Voz 6 05:35 eh la pega está en que claro los americanos yo tengo primos hermanos en Estados Unidos que me dicen que fuma

Voz 5 05:42 pues no termina de cuajar allí como deporte pero bueno hay que intentarlo porque no abrirnos ahí yo le veo el problema con siete bueno al final pues se hará lo que diga el señor Rubiales como siempre a los como siempre ahora presidente y nada pues qué le vamos a hacer estamos en manos de este señor ponerme bien buenas tardes Gallego tardes

Voz 3 06:04 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él lo que quieras mandando tu nota de voz tener was a seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 06:17 veinticinco ahí hago me buenas el Madrid si cerrado para con doblete la abre con una Liga Copa Supercopa Copa Supercopa ganar ganando de forma justa como juego con Bono sensaciones los de Pablo Laso yo creo que este año puede dar muchos cosas el conjunto de Pablo Laso campeón de forma justa el Real Madrid un abrazo Gallego

Voz 3 06:44 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 06:54 que hablen también de baloncesto los oyentes siempre viene bien empezamos

Voz 4 06:57 venga hay asuntos que deja la jornada de liga la expulsión del central del Barça inglés después de que Gil Manzano el árbitro del partido revisara en el bar el codazo para algunos involuntario por ejemplo para mí y para otros no que le dio un jugador del Girona protestó el Barça su entrenador los jugadores que va a hacer el Barça va a ir al Comité de Competición va a esperar la sanción Adrià Barcelona buenas tardes

Voz 0017 07:35 hola Gallego qué tal buenas tardes ya lo ha hecho ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición porque los jugadores del Barça Valverde y el club siguen pensando que la expulsión fue injusta porque fue un gesto

Voz 4 07:45 voluntario de lenguaje sin ninguna intención de hacerlo

Voz 0017 07:48 el año aún pera Pons que incluso se disculpó con el central del Barça porque en un primer momento Gil Manzano pitó falta del jugador del Girona así que ahora el Barça va a hacer todo lo posible para intentar que se les retire esta tarjeta roja Clement Leti como digo hoy el club ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición que se reúne mañana a partir de las dos y media y que va a estudiar el caso el Barça tiene pocas esperanzas de que Le acaben quitando la tarjeta pero hay que recordar que competición ya corregido a Gil Manzano esta temporada anulando la expulsión de Roque Mesa en el derbi sevillano aunque ese día no entró el bar durante el partido pero veremos qué decide mañana el Comité de Competición

Voz 4 08:26 es que si el Comité de Competición mañana corrige Alvar nos tiramos por un barranco una cosa es corregir al árbitro que ya no parecía increíble pero si corrige Alvar se lo que sería lo nunca visto lo que puede pasar también estamos moscas en Valencia porque claro expulsaron a Parejo por una entrada Kepa parecía claramente amarilla vino roja y luego expulsaron a Marcelino y luego encima en el partido un jugador del Villarreal como Mario Gaspar que realizó una entrada que podía ser roja se quedó en amarilla Pedro Morata como está la cosa en Valencia buenas tardes hola buen

Voz 1716 08:58 más tarde bueno además es que no entró el bar en esa jugada de Mario Gaspar sobre Francisco que acababa de salir por cierto una lesión gravísima no entró el bar se quedó en cartulina amarilla se hubiese entrado y lo hubiesen avisado era una roja clarísima y el propio segundo entrenador del Valencia porque no quiso hacer rueda de prensa Marcelino probablemente porque estaba muy caliente Rubén Uría decía que entradas como la de Parejo que motivó la cartulina roja que muy probablemente le va a caer un partido de sanción de esa se ven muchas pedo las de entradas como la de Mario Gaspar se veían muy pocas claro el Valencia B que a Mario Gaspar no le va a pasar nada ve que no se produjo la expulsión que no entró el bar Ikea Marcelino por protestar si el Comité de Competición actual sigue el criterio del Comité de Competición que había la temporada pasada le van a caer a Marcelino dos partidos y aparejo uno

Voz 4 09:48 veremos qué dice mañana el Comité de Competición y otra cosa que queremos destacar el fin de semana ya sabéis que el Betis con Quique Setién está viviendo una época feliz había un idilio perfecto entre los aficionados el equipo los jugadores el cuerpo técnico pero ayer en un momento dado el entrenador mandó a algún sitio a determinados aficionados que estaban pitando a uno de los futbolistas Setién estuvo vehemente en el campo luego en la rueda de prensa quiso aclararlo pero Florencio Ordóñez Sevilla parece que la gente del Betis

Voz 0579 10:21 está un poco cabreada no hombre hay de todo eh hay gente que se da por satisfecha con su disculpa otros no creen que fuese para tanto lo que hizo Setién algunos lo consideran algo muy grave que se dirija en esos términos a un sector de la afición del Betis y hay quienes no se quedan conformes con la disculpa que pidió de esta manera que van ir ahora

Voz 3 10:43 con la reacción evidentemente yo lo siento pero esto es lo que me esto lo que me sale yo soy como soy no puedo cambiarme Joy de rápido disculpas porque eso en ningún caso lo debería hacer pero eh ya lo digo yo soy como soy uno a veces reacciona de esta manera irá era más y es lo que hay

Voz 0579 11:01 no debió hacerlo debió pedir disculpas nada más llegar a la sala de prensa Gallego el idilio continuará siempre que el equipo siga ganando más que perdiendo evidentemente

Voz 4 11:10 ocho y cuarenta y uno esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 12:27 un paseo por Londres a ver cómo va esa gala de ves mañana

Voz 0231 12:33 ya ha arrancado estamos bebiendo los típicos vídeos de presentación el primer premio importante será aproximadamente diez minutos cuando conozcamos el ganador del Premio Puskas al mejor gol de la pasada temporada lo normal es que no lo gane por ejemplo Gareth Bale porque no ha venido con la expedición ir debe saber que no es el ganador estaba también Messi nominado con un gol de Argentina Cristiano con la chilena del año pasado en el campo de la Juventus va a ser el premio que unos toque en Hora veinticinco Deportes y como te decía antes más reencuentros durante la tarde no solamente Florentino ha saludo a Mbappé también lo ha hecho Sergio Ramos el gesto cariñoso de Zinedine Zidane con Luka Modric la imagen de ver en el mismo hotel a la Delegación del Madrid ya Pochettino el técnico del Tottenham que se ha dejado ver por el Marriott durante buena parte de la tarde Icon esa sensación de vacío absoluto porque no estén aquí sentados acompañando a Salah ya Modric los más importante de la última década Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Voz 0919 13:34 esto en Londres en Madrid se está celebrando un Congreso Mundial de fútbol el Wall Foot Ball Summit donde el presidente de la Liga Javier Tebas ha explicado hoy todo el sistema de trabajo para para hacer

Voz 4 13:50 al fútbol español más grande y más rico

Voz 0919 13:53 después de ese acto

Voz 4 13:55 atendió a los medios de comunicación José Palacio ha contestado Tebas a las pretensiones de la federación que ya sabéis quiere recuperar los horarios la marca de la liga incluso decidir con qué valor se juega buena esta reparación qué tal

Voz 1038 14:11 al muy buena Gallego ha contestado a todo incluso a también a Florentino Pérez esas palabras que decía que el Madrid no va a viajar a Estados Unidos a jugar un partido de la Liga española ha dicho que eso partido en Miami ahora tiene un noventa y el noventa por ciento de posibilidades aunque bueno viendo cómo se está abordando todos a lo mejor tiene que pasarlo al ochenta y nueve pero sobre todo por esa guerra abierta que vimos ayer en Twitter y también en los medios comunicación entre Luis Rubiales ir Javier Tebas Javier Tebas le ha dicho Luis Rubiales que él no tiene ninguna guerra que aquí sólo se disparan dos sido quieren y sobre todo la mando un mensaje por eso qué quiere la Federación española que es coger los horarios el balón y el nombre de la Liga

Voz 0906 14:50 yo no tengo Guerra con la operación Gürtel lo único que veo es que pueda duración señala que quiere recuperar unas competencias yo sólo puedo contestar ese tema que puedes recuperar lo que el tuyo lo que no excluye propone recuperar toda esta cuestión esta amenaza que Si Untitled sponsor unos horarios que Silva don es es no es nueva ya soy decía desde hace catorce años

Voz 0919 15:12 va bien encargo iba a haber muchos capítulos lo vamos a pasar bien la verdad

Voz 4 15:15 mañana vuelve la Liga en Primera División vamos a repasar las novedades de los tres partidos que se juegan el martes diez de la noche metropolitano Atlético de Madrid Huesca los del Cholo cómo van al partido Pedro Fullana habrá alguno

Voz 1250 15:27 los cambios pero no muchos Juanfran va a descansar pensando en el derbi del fin de semana el canterano Carlos Isaac apunta a la titularidad en el lateral también podrían descansar jugadores como Saúl como Rodrigo Vitolo entra en la convocatoria tras recibir el alta médica hay Simeone asegura que entiende las críticas al equipo pero pide que no se le compare con Madrid y Barça a las críticas siempre DIU

Voz 0906 15:48 normales las espero que obviamente tienen que existir para un equipo

Voz 1250 15:51 sí que obviamente Chacón

Voz 0906 15:57 sí te puedo está claro que no son

Voz 1250 16:02 el Madrid como no somos así por cierto Jan Oblak no jugará más con Eslovenia hasta final de año para recuperarse de las molestias que arrastra en los últimos

Voz 4 16:09 o bien en Huesca al metropolitano última hora Luisa baldías

Voz 1187 16:12 qué tal buenas tardes del Huesca quiénes sin complejos Wanda pero sabiendo lo que les sucedió en el Camp Nou Leo Franco dispone de toda la plantilla podría haber cambios en el once edita podrían tener sitio en el equipo inicial el Huesca estará acompañado por seiscientos seguidores a pesar de jugarse martes ya a las diez de la noche

Voz 1825 16:27 Diana también Real Sociedad Rayo última hora de los donostiarras Roberto Ramajo hola hola qué tal Gallego muy buenas diecinueve convocados los diecisiete disponibles de la primera plantilla con la novedad del regreso del lateral derecho Andoni Gorosabel y dos chavales del filial el central Leno Armani sobre todo el extremo fichado en verano argelino gays llevara primera convocatoria para este joven jugador a las bajas de Shangri Merkel han por lesión se unen las de Theo ir Juanmi por sus expulsiones absurdas del pasado fin de semana hoy han recibido un toque de atención importante de su entrenado la última hora del Rayo Laura Díaz hola

Voz 0268 17:01 qué tal Gallego tras la grave derrota de este fin de semana Antena el Rayo se enfrenta mañana a la Real como bien has dicho con dos novedades en la convocatoria de Michel el sancionado Tula lleva Illa de Santi Comesaña por el lesionado Elustondo

Voz 4 17:12 y mañana también española Éibar la última hora de los pericos desde Barcelona Elena de Diego hola

Voz 14 17:18 hola Jesús el español recibe al Eibar con el objetivo de conseguir la tercera victoria consecutiva en casa el técnico Rubén Rubia abre la puerta a las rotaciones dice que quiere gente fresca así que esperamos cambios en el once el que se producirá seguro será el de David López en defensa fue baja en el Bernabéu persisten sus molestias en el cuádriceps y esta tarde no se ha entrenado con el grupo el equipo se ejercita de nuevo mañana por la mañana en Cornellà El Prat en el mismo día de partido ya al acabar conoceremos la convocatoria para la tarde

Voz 1825 17:46 los de Mendilibar cómo van al partido Roberto con rotaciones seguras porque Mendilibar ha dejado aquí en Éibar a Kike García Conte y Ramis titulares en la última jornada fuera de la convocatoria sí que mínimo tres cambios en ese partido frente al Espanyol

Voz 4 17:59 en segunda división dentro de doce minutos se juega el último partido de la jornada en Riazor Deportivo de La Coruña Granada vamos a ver qué novedades ahí porque es un partido muchas veces de primera y qué ambiente tenemos Fran Hermida ahora

Voz 1269 18:13 hola hola qué tal muy buenas como dices partido con aires de primera pero en Segunda con dos conjuntos que hasta hace poco estamos en la máxima categoría pero con dos equipos iniciales que no se parecen en nada aquellos conjuntos que transitaban por esa primera división hemos Riazor frío a golpe de lunes a las nueve de la noche de hoy acercamos aproximadamente diez mil abonados del Depor han tenido que ser reubicados por las obras que hay en este estadio municipal de hecho estamos viviendo un partido rodeados de grúas irían amigos el por buscar la segunda victoria en casa estamos en la sexta jornada de Liga y únicamente ha disputado un partido aquí en casa con esos tres puntos se encaramó a la cuarta posición el Granada llega invicto y quiere asaltar los puestos de ascenso venciendo hoy en A Coruña

Voz 4 18:57 seguimos enseguida van a elegir el mejor gol para la FIFA del año dos mil dieciocho lo contamos ahora mismo en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 16 20:18 ahí

Voz 0919 20:26 en esta cala debes en Londres donde van elegir enseguida el mejor gol de la última temporada hay muchos jugadores en directo de la Premier de

Voz 4 20:36 la Bundesliga de la liga francesa vamos a repasar lo más destacado que hemos tenido este fin de semana los grandes titulares iban Álvarez buenas tardes

Voz 17 20:45 qué tal Gallego buenas tardes en la Premier el Liverpool continúa con paso firme victoria tres cero contra Antón dieciocho de dieciocho para los de Klopp en este inicio de temporada segundo a dos puntos del Liverpool está el City que goleó cero cinco al Cardiff mismos puntos que el equipo de Guardiola tiene el Chelsea que sufrió el primer tropiezo de la temporada cero cero en el campo del West Ham pinchazo del United uno uno en Old Trafford del Wolverhampton y mejor racha lleva al Arsenal de Unai Emery que encadena cuatro victorias consecutivas en Italia nadie puede con la Juve pleno de victorias quince de quince y además Cristiano marcó su tercer gol en el calcio en la victoria cero tres Fred contra el frío sino en en Alemania idéntica película en la Bundesliga nueva victoria del Bayern que ganó cero dos ante el Schalke pleno de victorias también para el conjunto de Múnich en Francia el PSC ganó uno tres al Rennes hay que decir que Mbappé sigue sancionado no marcaron ni Cavani y además ha sido un fin de semana de clásicos en Holanda el PSV le ganó tres cero al hayas en Argentina River se llevó el súper clásico cero dos frente a Boca en la en la bombona

Voz 4 21:39 la Londres Meana seguimos esperando a que elijan el mejor gol del año que es están gustando en las entrevistas previas no

Voz 0231 21:45 sí por ejemplo acaba de decir Marcelo que el el tanto que quería marcar lo marcó contra el Bayern ha respondido con una sonrisa y así no se moja sobre cuál hubiera elegido el gallego de los diez que estaban en la final en breve conoceremos el mejor gol de la pasada campaña

Voz 4 22:01 a ver si llega bueno hemos abierto el programa con el primer campeón del mundo español de judo hasta esta tarde en Bakú España no había ganado un Mundial masculino de judo a nadó un chaval que nació en Georgia y que desde hace ya tiempo compite para España Uxue Caballero vamos a conocer buenas tardes

Voz 18 22:23 qué tal buenas tardes se proclamó este lunes Campeón Mundial de judo en va al derrotar al la final de menos noventa kilos al cubano Iván Felipe Silva por Ipod en el tiempo extra es el primer título de la historia para el judo masculino español como decías gallego y el femenino tiene dos campeonas mundiales Miriam Blasco lo consiguió en Barcelona en mil novecientos noventa y uno en menos cincuenta y seis kilos Isabel Fernández en mil novecientos noventa y siete en la misma categoría así de emocionado estaba el judoca español al proclamarse campeón del mundo

Voz 4 22:48 echándole

Voz 3 22:50 eh pan Notes on a Chamber pues Makoun

Voz 4 22:59 médico ser Azadi Zwick estaba acompañando por su entrenador y por su club con el que compite que es el de Brunete con el Club de Judo de Brunete vida en el Mundial de Motociclismo ya sabéis este fin de semana en el Gran Premio de Aragón ganó Márquez en una carrera polémica donde se cayó Jorge Lorenzo saber que van a ser compañeros en el año que viene y Jorge Lorenzo acusó a Marc Márquez de haber provocado su caída con un pilotaje agresivo sí repito van a ser compañeros el año que viene Mela Chércoles han hablado después de la carrera de las acusaciones de un hoy de la defensa de otro un día después Márquez y Lorenzo han cambiado impresiones tú que les conoce buenas tardes

Voz 19 23:45 fuese ráfagas gallego por la verdad es que no me consta ahí me imagino que el reencuentro se producirá dentro de dos semanas en Tailandia si es que Jorge Lorenzo viaja hasta allí porque hoy ha pasado revisión médica en Barcelona al han quitado la escayola recordemos que tiene el usado el dedo gordo del pie derecho hizo una fractura en el caso de al lado el jueves volver a pasar revisión ya hice una idea ya si puedo no viajar a Barcelona le han quitado la escayola como digo la puesto agua tanto perica hay dos problemas uno que le pueda entrar el pilar lo tiene muy muy hinchado tipos eh evaluar si una nueva caída podría agravar más la lesión que sufrió esto la cuestión está en que Lorenzo mantiene que Pablo su caída es Mar Márquez llamar piensa que fue blanqueo de carrera en este caso yo lo que tengo que dar la razón a Max

Voz 4 24:30 pues bien estaremos atentos como va la entrega de premios tenemos ya ganador al mejor gol del año Meana

Voz 0231 24:38 sí lo ha ganado Salah acaban de preguntar hace nada Zinedine Zidane con cuál se quedaba hiel se decantaba por el de Bale o el de Cristiano pero diciendo que Bale tenía un poco más de mérito que CR7 porque lo marcó una final pero el premio se lo lleva Salah el futbolista del Liverpool que está aquí en la gala presente y que se lleva el Premio Puskas al mejor gol de la pasada temporada es es

Voz 4 25:03 el aplauso para sala bueno yo creo que había otro goles mejor que el suyo pero la gala es en Inglaterra la Premier necesita tener algún trofeo el mejor gol el Premio Puskas ha sido para sala y ahora vamos al Mundial de Baloncesto a Nino que lleva ya tres días de competición en Tenerife la selección española ganó sus dos primeros partidos mañana juega con Bélgica estamos ya prácticamente clasificadas para la siguiente fase cómo están las españolas Armani buenas tardes qué tal Gallego

Voz 1371 25:37 las tardes cuenta atrás para el tercer partido de España en el Campeonato del Mundo de Tenerife mañana nueve hora peninsular contra Bélgica incluso una derrota por menos de siete puntos valdría para certificar la primera plaza del grupo llegar directamente a cuartos de final sin disputar la repesca que tendrá lugar el miércoles Lucas Mondelo no quiere ni oír hablar de la opción de ir por el camino largo quiere la primera

Voz 1716 25:55 plaza y así lo expresa en declaraciones a la Cadena Ser

Voz 21 25:57 dio bordó es es jugar cuartos siempre estás cabo dotados es al día siguiente

Voz 3 26:04 a pocas horas

Voz 4 26:11 ciudad mañana jugamos con Bélgica esta semana vamos a cerrar el programa

Voz 0919 26:15 con lo nuevo de GAR Valle el nuevo proyecto de Ignacio Gargallo fue el vocalista de zódiac durante mucho tiempo y que agradecido iniciar una carrera en solitario este es un tema que se llama nitroglicerina para lanzar su nuevo disco otros titulares de la jornada Toni

Voz 8 26:54 de ciclismo está en marcha el Mundial en Innsbruck que esté fines hermanos una prueba grandes allí estará Alejandro Valverde representando a España llega como número uno del mundo según el ranking UCI World Tour liderato al que llega tras su buen hacer en la Vuelta a pesar de no haber entrado en el podio de fútbol sala que empiezan a etapa de Fede Vidal como seleccionador absoluto a las nueve en Ceuta España Dinamarca la Dinamarca que jugó partido de fútbol once hace una semana por lo pronto la Federación hoy juega fútbol sala contra España aquí lo dejamos

Voz 4 27:20 qué hora25 con Ángels Barceló y a las once y media