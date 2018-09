María Jesús Montero: "PP y Ciudadanos perjudican a la gente con su decisión con los presupuestos"

Voz 0194 00:00 parece que los Monteros la ministra de Hacienda ajenos está escuchando a esta hora ministra muy buenas noches escuchábamos a la presidenta del Congreso hablando de amenazas amenazas está refiriendo cuando cuando lo habla

Voz 1 00:12 de yo no tengo ni idea habrá que preguntarle a ella pero me parece mal va la cuestión en democracia está diciendo cuestiones de amenaza o estableciéndose tipo de de debate porque el debate importantes que hoy la mesa una vez más le ha ha hurtado a al Parlamento al pleno le ha hurtado el debate ya secuestrado la voluntad de los españoles y eso me parece un tema gravísimo sin antecedente en la democracia española que evidentemente hay que reconsiderar ya hay que mirarlo

Voz 0194 00:42 si el Gobierno ministra piensa actuar de alguna manera contra esta resolución de la mesa pensé hacer algo básicamente

Voz 1 00:47 el grupo parlamentario el que está explorando y el que está estudiando diferentes posibilidades que le confiere el ordenamiento jurídico desde el propio reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo la propia Constitución sin duda yo creo que alguna actuación se plantara visto que por la vía del diálogo por la vía de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible llevamos ya varios meses intentando que los españoles puedan disfrutar del mayor margen que ha concedido Bruselas margen que va a mejorar la sanidad y las pensiones la educación la dependencia y que no hay posibilidades de poder abordarlo porque se ha empeñado ciudadano el PP haciendo una pinza en que no se pueda ni siquiera discutir sobre la nueva senda

Voz 0194 01:31 mientras en el punto en el que estamos hoy mismo eh y habrá presupuestos para el año que viene

Voz 1 01:36 sí eso sí que puedo que pueda firmarlo si hay acuerdo con las formaciones política con la que estamos hablando habrá presupuesto porque no nosotros pensamos presentar la propuesta como estableció el calendario El presidente a finales del mes de noviembre principio del mes de diciembre puesto que lo que le afecta a los presupuestos generales del Estado esta senda son escasamente unos mil millones realmente quién tiene él problema gordo en la Seguridad Social y la comunidad autónoma que son cinco mil millones entre ambas administraciones que no se podrían disfrutar dado que parece que al Partido Popular ya ciudadano todo lo que sea revertir derecho de los ciudadano lo considera malgasto o despilfarro eso es lo que han etiquetado desde el primer día y por tanto se han opuesto de forma sistemática a que se puedan emplear esas décimas adicionales perjudicando a los pensionistas los enfermo a los escolares a los maestro en definitiva la gente porque no perjudican al Gobierno perjudican a la gente

Voz 0194 02:33 suele decir si hay acuerdo habrá habrá habrá Presupuestos hay alguna posibilidad de que no hay acuerdo

Voz 1 02:39 siempre que hay una negociación hay posibilidad de que la negociación prospere o no esto hay que tenerlo de forma realista siempre previsto las negociaciones con Podemos avanza yo diría que de forma bastante son hable ya un ritmo adecuado y por tanto confió llegue el escenario que barajó en en que haya un acuerdo con Podemos que posteriormente habrá que compartir con otras formaciones política para contar con esa mayoría en el Parlamento yo trabajo en esa en esa línea pero evidentemente las negociaciones la voluntad de todos los que está moco de convocado el Gobierno tiene una voluntad indudable que lo está demostrando contra viento y marea intentando aprovechar ese margen que nos concedía Bruselas

Voz 0194 03:19 eso sí no se puede aprovechar ese margen presupuestos sí aunque tenga que ser con la senda de déficit más restrictiva si presupuestos si eso en la Premier

Voz 1 03:29 esa eh digamos que que mayor porque de lo que se trata de que las nuevas cuentas pública realmente logren revitalizar e los derechos de los ciudadanos y el Estado del bienestar yo creo que además PP y Ciudadanos no quieren que demostremos lo que vamos a intentar poner de manifiesto en las cuentas pública como es que se puede cumplir con los objetivos que nos marca nuestro socio europeo sin afectar sino todo lo contrario revitalizado la calidad de vida de las personas de nuestro ciudadano a través de las políticas que están más directamente dirigida a ella a ello Kelly eh política de oportunidades para el empleo de crecimiento económico Micó de capacidad como decía de de revalorizar las pensiones de nuestros mayores o tener mayores medios tecnológicos en la sanidad menos alumnos por aula bueno son todo un compendio de medida que no se entiende porque la derecha de este país se está oponiendo a que sean a que sea puedan llevar a cabo llevo sólo me lo explico si efectivamente tienen una rabieta y una patada y una pataleta que combinan con que nunca han querido que haya un mayor gasto público porque para el Partido Popular sobre todo el hecho de que exista poco gasto público conlleva una serie de privatizaciones sobre los servicio fundamental que siempre hasta en su hoja de ruta

Voz 0194 04:46 una curiosidad ministra administraciones hay algún cargo público del Partido Popular que estará dirigido usted le haya reconocido que quieren más senda de déficit para que sus comunidades ayuntamientos puedan gastar más

Voz 1 04:59 abiertamente no oficialmente nunca pero luego posteriormente las conversaciones de pasillo ellos lo que te piden es que lo Pelé es lo que te piden es que se luche para que esa realidad se pueda convertir en cifras concretas mejores las cuentas autonómica estamos en un año además para las comunidades autónomas especialmente importante porque es el último presupuesto que elaboran de esta legislatura y que por tanto quieren culminar todas las actuaciones que no han podido hacer en los años de crisis doce por la digamos que con la letra pequeña o con la boca flojito te dije en pelea lo porque no vendría muy bien y usted no les dice pelean

Voz 0194 05:37 junto con los tuyos todo esto Ussía no les dice usted todo

Voz 1 05:40 los día todos los días cuando me dicen esto cuando me lo plantea desde la flexibilización de las reglas de gasto de los ayuntamiento hasta la oportunidad de poder hacer unas cuenta que realmente que que permitan mejorar la sanidad le digo decirlo dentro de nuestro partido y me dicen si ya así lo decimos pero yo digo bueno pues en insistir decirlo porque los perjudicados hoy vosotros no el Gobierno de España

Voz 0194 06:04 ante la ministra está nuestra compañera Nieves Goicoechea Nieves buenas noches qué tal angels alaba ahora a la ministra del posible acuerdo con Podemos tú has estado esta tarde en la presentación de la propuesta presupuestaria de Podemos garceta de Pablo Iglesias Neves pasa por crear por ejemplo un impuesto a los bancos

Voz 1468 06:18 si los presupuestos se llaman lo el documento que nuevo que ha presentado y que el Gobierno tendrá ya la ministra supongo en su despacho son presupuestos llaman con la gente dentro entonces ellos vuelven a plantear un impuesto temporal a la banca para recuperar parte del rescate financiero durante la crisis también propone subir diez puntos porcentuales el impuesto de sociedades a los bancos el Gobierno parece que sólo ha abandonado ya hayan fue decía la ministra si es así el impuesto específico a la banca sí admiten

Voz 1 06:46 el otro tributo sobre transacciones financieras

Voz 1468 06:48 las pero sobre compraventa de acciones a las grandes empresas Unidos Podemos propone aplicar el quince por ciento de los beneficios Pablo Iglesias pide que paguen los más poderosos

Voz 2 07:00 va bajando los impuestos a las duras y a los autónomos ya sino que se esfuerzo pensar bien los grandes privilegiados si no pagan impuestos y que sin embargo se beneficia entre el esfuerzo que hacer

Voz 1468 07:15 Unidos Podemos pide también ahora que el IRPF en suba a las rentas de ciento veinte mil euros anuales además más medidas aumentar el salario mínimo interprofesional a mil euros el año que viene ellos proponían antes novecientos cincuenta euros para dos mil veinte bajada de las tasas universitarias endurecer el delito de violación proteger a los ciudadanos de las casas de apuestas y la ludopatía más dinero para la Ley de Dependencia alquileres más baratos y sin especulación y un recibo de la luz más barato con límites máximos y un precio progresivo

Voz 1 07:49 ministra antes

Voz 0194 07:49 nada en porque lo preguntaba Nieves han abandonado lo del impuesto a la banca

Voz 1 07:53 bueno yo creo que en el documento que han presentado ahora a nuevo muchas de las medidas que se contemplan están prácticamente pactada es decir que hay gran parte de la discusión que se ha tenido en la mesa de negociación ya hay otras que que sigue manteniendo Podemos como elementos que para ellos son importante entre ellos está la parte de la fiscalidad y en concreto la fiscalidad a la entidad financiera el Gobierno en las diferentes reuniones y públicamente hemos trasladado que vamos a abordar una mayor contribución de las entidades financiera pero que lo vamos a hacer a partir de de dos impuesto uno el de transacción financiera que estamos de acuerdo en que se tenga que hacer sobre compra venta de acciones y el segundo es con la subida del impuesto de sociedades que para las entidades financiera afecta especialmente el quince por ciento que se planteaba de de mínimo en el impuesto de sociedades y que para algunas llegaría al dieciocho porque hoy por hoy tienen distinta tributación y esos elementos sí que están bastante discutido bastante consensuado habrá que ver cómo se comporta esa fiscalidad porque va a suponer un incremento de la aportación de las entidades financiera lo que hemos trasladado es que bueno que los sectores se puedan planificar que en este primer año se pueda hacer una aproximación que incremente su su capacidad de aportará la recaudación pero que seguir incidiendo sobre el mismo sector habría que hacerlo más adelante una de que las entidades financieras se hayan adecuado a esa nueva fiscalidad

Voz 0194 09:19 los hombres que han esto está de acuerdo podemos bueno

Voz 1 09:22 Podemos sigue manteniendo la la posibilidad de poner un impuesto a la banca asilo figura figura en su en su propio documento documento nuevo pero nosotros creemos que ya al sector financiero vamos a intervenir o aproximarnos a partir de dos figura impositiva hace gran calado y que por tanto sería recomendable y prudente que mayor imposición a este sector ese pudiera plantear una de física cómo se comportará recaudación en el primer año

Voz 0194 09:49 en esto ministra ha habido modulación por parte del Gobierno de de Pedro Sánchez porque parecía al principio que no impuesta Orbán ha sido sí bueno siempre moderna

Voz 1 09:57 un impuesto a las entidades financiera y no tiene por qué ser exactamente una figura específica para la banca quiero decir que el Ministerio de Hacienda desde el primer momento ha trabajado para que los bancos aporte más la propuesta que hacemos que los bancos aporte más otra cosa que esto se concrete en un impuesto sobre transacciones en el impuesto de sociedades o un impuesto exclusivo para la banca pero la realidad es que ambas formaciones estamos de acuerdo en que la banca por tema de una cosa

Voz 0194 10:25 simple y poner de acuerdo a Podemos al Partido Nacionalista Vasco a los catalanes es posible poner de acuerdo a todos ellos para decir sí a estos presupuestos

Voz 1 10:35 que si yo creo que si logramos un marco de acuerdo con Podemos a partir de ahí podemos hablar con PNV podemos hablar con Esquerra con PDK con el resto de formaciones políticas que apoyaron la moción de censura por tanto mi evidentemente para que el Presupuesto prospere todos tenemos que ceder sobre nuestra posicione originales cuando tengamos ese primer ese primer círculo de de de presupuesto esa primera acuerdo entre ambas formaciones política tener tenemos que ir a hablar con PNV y ahí también tendremos que volver a negociar nadie dijo que esto iba a ser sencillo es una tarea harto complicada pero que creo que estamos poniendo los mimbres para que los presupuesto puedan ser una realidad

Voz 0194 11:20 sí tendrán que hablar también con los independentistas catalanes si tenemos causa de condición no han puesto como condición que haya un cambio de criterio de la Fiscalía respecto a los pies

Voz 1 11:28 bueno yo creo que una cosa son lo que la palabra traducen en determinado entorno y otra cosa es que estoy convencida de que cualquier formación política seria cuando habla de presupuesto de lo que está hablando justamente de cómo se repercute en los ciudadanos la cuenta nueva y por tanto no creo que haya ninguna relación entre ambas cuestione ellos saben perfectamente la posición del Gobierno y por tanto cuando me siente hablar con ello me sentaría a hablar de cómo podemos revitalizar la sanidad la educación las inversiones en Cataluña o los elementos que afectan a los presupuesto ya la comunidad de Catalunya no vamos a hablar de ningún otro elemento político

Voz 0194 12:05 qué calendario tiene en la cabeza ministra

Voz 1 12:08 el calendario que trasladó el presidente que entregar el presupuesto o que tome digamos que entre la Cámara finalice noviembre principio de diciembre a partir de ahí son los tiempos parlamentario los que cuentan hoy estaríamos podríamos estar Si todo va bien sino se siguen planteando ningún tipo puede vericuetos por parte del Partido Popular de Ciudadanos para su tramitación podríamos estar hablando que en el mes de marzo en el mes de abril el presupuesto podría estar aprobado mientra ahí antes antecede el quince de octubre eh tenerlos mimbre es suficiente para poder elaborar el plan presupuestario que obliga o remitirla a Bruselas una

Voz 0194 12:46 encima cuestión casi que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero no sé si en las últimas horas se ha hablado con la ministra de Justicia Dolores

Voz 1 12:52 pero bueno no lo hecho en la última hora la verdad que llevo el día absolutamente eje atareado estamos entretenidos en la tarea de gobierno Si conozco perfectamente la posición de la ministra y creo que le honra el haber pedido a petición propia una comparecencia en el Congreso de los Diputados para para hablar y para dar explicaciones sobre las materias que se han publicado en el día de hoy es una magnífica ministra ha sido una magnífica fiscal y por tanto seguro que la explicaciones que pueda trasladar en sede parlamentaria que coincidirán con las que ha ido trasladando los medio de comunicación permitan pues zanjar esta materia Yeste elemento hoy espero que la política se concentre en lo que tiene que estar que estará hablando de cómo hacemos las cuenta pública como la sanidad se mejora qué pasa con los alquileres qué pasa con el recibo de la luz con lo que le preocupa a los ciudadano vamos a hacer la política de las cosa en vez de las cosas de la política que es lo que andamos enredado en los últimas semanas

Voz 0194 13:50 pero este no le preocupa que en una primera declaración la ministra de Justicia diga que no no no no han tenido ninguna reunión ni se ha encontrado con el comisario Villarejo in tenga que seguir después a decir que sí que hay una prueba que así lo demuestra

Voz 1 14:02 bueno no sé exactamente en esa primera declaración eh a la a lo que se refería creo que se refirió a relaciones profesionales o reuniones primero dijo

Voz 0194 14:11 dijo Reuniones en general y después matizó comuniones profesionales hubo las dos versiones

Voz 1 14:15 quién puede entonces yo entendí no que eran reuniones profesionales por tanto ahí creo que la ministra ha seguido sosteniendo su posición y por tanto creo que habrá que escucharla en sede parlamentaria y creo que será el sitio y el lugar en donde los grupo le puedan hacer todo tipo de pregunta por tanto habrá que estar en esa fecha pendiente de esa declaración pero mientra IU todos lo hacía trabajando por el bienestar de los ciudadanos que por lo que esta moción de censura se interpuso por lo que queremos que los ciudadano visibilidad en que hay otra forma posible de hacer política que a pesar de que la ejemplaridad en la vida política se ha puesto el listón muy alto ya hemos hablado de esto los días previo creo que es muy importante que sepan todos no ciudadano que desde luego la ministra de Hacienda y el COI el conjunto del Ejecutivo estamos trabajando sin descanso para que podamos tener anuncio que se refieran a nuestra tarea de gobierno y en donde los ciudadanos experimenten que la recuperación económica ya les toca que llega a la familia el y que por tanto la vamos a administrar para aquellos sean los primero que puedan recibir esos recursos públicos

Voz 0194 15:23 ministra Jara si la última cuestión si no hay presupuestos haya adelanto electoral

Voz 1 15:27 no estoy en el supuesto de que no haya de que Manolo con devuelto yo no lo contemplo en todo caso todas esas cuestiones no me corresponden a mí le corresponde al presidente pero le puedo decir que no trabajo en ese escenario porque creo que tenemos mucha buenas noticias quedar con los presupuesto mucha cuestiones que mejorar IBM y me parece difícil que alguien se pueda sustraer de apoyar esos presupuestos que estamos preparando salvo que realmente estricta Lao la rabieta en la pataleta que comentaba anteriormente algunos porque piensan que se le ha quitado lo que le pertenece en propiedad que es el Gobierno que es la actitud del Partido Popular que pareciera que que el Gobierno lo tienen ello y cuando no lo tienen ello es porque se les arrebata de forma ilegítima pasó cuando godos jugada gobernó el señor Zapatero está pasando ahora ciudadano que está instalado en la expectativa electoral y qué le da rabia le da coraje que cuando ellos creían que estaban en la cresta de la ola no se hayan convocado en lesione porque no le importa el bienestar de los ciudadanos lo que le importa aquí a cada uno es su calculadora electoral el Gobierno no está eso

Voz 0194 16:31 la prórroga tampoco la contempla ministra evidente

Voz 1 16:34 antes si el presupuesto no sale adelante la prorroga que automática o sea que no es ni siquiera una decisión pero insisto que nuestro escenario cómo avanzan las negociaciones me permite estar optimista por tanto pensar que vamos a tener una nuevas cuentas pública para la mejoría de la calidad de vida de los ciudadano que para eso estamos