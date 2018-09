Pedja Mijatovic: "Nunca imaginé que podría ser Balón de Oro, sobre todo, con Cristiano y Messi en activo"

Voz 1 00:00 esta Atom ahora en Londres

Voz 1375 00:02 incorporan enseguida Jesús Gallego Javier RAE también

Voz 2 00:05 Mario Torrejón pero saludamos a nuestro comentarista a nuestro gran Pedja Mijatovic que está en sintonía de Larguero hola muy buenas tardes buenas noches que año de Luka Modric no es muy difícil que tengan un año mejor que el que ha tenido y en el que está teniendo que todavía queda no

Voz 3 00:21 impresionante impresiona estoy muy emocionado porque

Voz 4 00:24 eh como ella algo que le quiero mucho

Voz 3 00:27 muy buen futbolista esto lo sabes todo el mundo pero también y la de semanas que es todo y más yo yo les quiero mucho y me alegro muchísimo por una gran noche para él para el raro evidentemente y para para el madridismo que después de este digamos monopolio descubrieron en cien años cuenta el Balón de Oro ahora todos estábamos un poco de algún otro jugador y mejor

Voz 1375 00:51 eh eso estaba diciendo Antón Pedja decía Antón Meana que la sensación que ABS ha vivido allí en Londres es que ha sido un aplauso generalizado del fútbol no no no hay nada en contra de Cristiano y Messi todo lo contrario pero sí la sensación de decir joe te lo mereces Luca no y también un soplo de aire fresco no digamos

Voz 3 01:09 exactamente y eso también a otros futbolistas que enviar a hacer lo que ha hecho Lucas esta noche pues se demuestra que es posible no aunque los dos cracks como ha dicho pues son impresionantes en los últimos años pero ahora tienen jugadores jóvenes de esta noche de Luca pues demuestra claramente que puede digamos competir con ellos no me alegro mucho me alegro librará una gran noche

Voz 1375 01:36 eh tú siempre creéis te mucho en Luka Modric tú siempre apostase por Eric siempre visten el unas unas enormes condiciones pero tanto como para llegar donde está llegando y donde ha llegado a ser el mejor del año para la FIFA para la UEFA para los compañeros para la prensa pensabas que el techo de Luka Modric estaba aquí donde está ahora

Voz 3 01:55 sinceramente hablando nunca nunca imaginé que podría que podría ser Balón de Oro sobre todo con esta competencia sobre todo con con Cristiano y Messi Ivo no pero no me resisto lo ha merecido más hace mucho tiempo a Mourinho dos de del Real Madrid bueno llegó llegó discretamente sigamos porque la gente no lo conocía ciertamente espero luego ha demostrado últimos seis años la verdad es que ha ofrecido un gran gol y lo merece

Voz 1375 02:28 tienen probablemente nunca haya tenido ni tendrá el cartel mediático de Cristiano en el Real Madrid pero en el terreno de juego dentro del campo e cuanto de importantes Luka Modric para este para este equipo Pedja

Voz 3 02:43 es signo es fundamental yo creo que es fundamental pero bueno uno de los jugadores importantísimos

Voz 4 02:49 pues porque los que iba a seis años son títulos que ha conseguido junto con otros compañeros

Voz 3 02:55 el los ha demostrado es que es una pieza importantísima no él también siempre muy bien qué era todo en el campo a los jugadores los compañeros de respetan hacer respetar no sólo en su selección cualquier equipo grande necesita jugadores como como Luka Modric son jugador que te hace un gran trabajo futbolístico pero están viendo en uno de los Beatles Luca le dice a alguien algo por eso tienes que hacer no tienes miedo porque es un jugador muy importante no porque ves gente has todo iba bien

Voz 1375 03:35 lo que más te gusta dime una una característica la que más te guste del fútbol del juego de Luka Modric

Voz 3 03:42 bueno es su gran visión de juego pues él prácticamente a lo que nosotros hemos como en el fútbol muy bien y pues que ya está todo perfectamente y y bueno se todo pues él hace cosas que tú ves ahí dices pues era posible que él puede de eso dentro de de terreno de juego no es un nombre que tiene una visión de juego impresionante y hace el equipo todo el día jugando mejor no pues es un gran gran futbolista ahí y un gran pesar también

Voz 1375 04:14 eh afortunadamente para los madridistas eh aquí sigue afortunadamente para la Liga aquí sigue le llegaste a ver en algún momento del verano en el Inter fuera de la Liga española Pedja