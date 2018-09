Modric, sobre sus votaciones para el premio: "Messi es de lo mejores junto a Cristiano, pero hay que tener en cuenta la temporada"

Voz 1375 00:00 Luka Modric buenas noches buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias como estaba aquí Pedja Mijatovic ahora mismo echando piropos que bueno en Jesús Gallego hablando de Luka Modric estés Tu mejor año Lukasz sin duda de tu carrera no

Voz 1 00:14 siendo ya estoy en ninguna duda es el mejor año de mi carrera he que de verdad se eh

Voz 2 00:23 yo no tengo palabras a escribir

Voz 3 00:27 todo esto que me está pasando es muy contenta

Voz 1 00:29 muy salir y como has de hecho el año en ninguna Andrés

Voz 1375 00:36 eh últimamente está el Bernabéu rendido a Ci U quita Balón de Oro lo quita Balón de Oro se escucha cada vez que estás en el Bernabéu que les dices a los madridistas que te están escuchando ahora mismo en en España a través de la SER

Voz 3 00:48 nada que sólo agradecer todo

Voz 1 00:52 vino el apoyo que me muero

Voz 3 00:55 el día a día pero no es solo

Voz 1 00:58 últimos dos tres años pero desde principios notaba desde es decir el apoyo y cariño de aficionados del Bernabéu no

Voz 3 01:11 de palabras para agradecerle por eso

Voz 1 01:14 todo esto de sólo puedo prometer que puedas seguir dándole todos para mí para club para ellos Si ya está claro que va a salir bien como a salir a últimas

Voz 2 01:28 últimos

Voz 1375 01:31 para muchos años no

Voz 1 01:35 extraña que en principio no hay no hay cosas fácil para mí pero también diez retaba en cada momento desde que Diego en Madrid para claro Juan pagar cotas mar pero en principio tardía ella disfrutaba muchísimo Mijatovic sí habló antes Si ahora no pero vamos a hablar ahora eh Pelé aquí lo tiene

Voz 1375 02:05 ya te escucha loca

Voz 4 02:08 si estas fechas gracias

Voz 2 02:13 gracias merecido no son sino también como persona muchas gracias señor piensa muchas gracias hablamos hablabas hablabas nuevas si tú eres tú bien expedita no sí si sí es un grande son grandes e impresionantes me ayudó muchísimo en Madrid desde que Deco es

Voz 1 02:38 Ny como

Voz 2 02:41 persona muy importante en estos desde que debutó en el Madrid justo antes también en Esparta en todo esto

Voz 1 02:50 y a todo este premio así todas sea parte premios

Voz 2 02:57 sí sí sí claro claro

Voz 1375 03:01 ya te dar gracias

Voz 2 03:03 a la operación

Voz 1375 03:10 oye Luca estaba diciendo PT justo antes de que entraras y que nunca te llegó a ver fuera del Madrid durante el verano con lo que se habló de Lin Teddy tal cosa que tú corroboran

Voz 5 03:22 claro claro eso

Voz 1 03:24 yo no lo mismo no es mi pensamiento era él mismo y nunca fuera de Madrid también como Capello cómo ha dicho

Voz 5 03:41 joder hombre

Voz 1 03:43 me gustaría claro yo siempre decía esto muchas veces pero vamos a ver qué pasa en futuro excluye muy exigente Hay vamos a ver qué va a pasar si pasas muy contento nadie más consenso que hay otras Álvaro hay que ir poco a poco año tras año y hacer depende cómo voy a jugar como bar en Dir ya está oye no no poner se mucho

Voz 1375 04:13 de Luca después de una década ganando todo Cristiano y Messi Messi Cristiano Cristiano Messi tú ahora con este galardón en tu mano con más el de la UEFA del otro día te sientes el mejor jugador del mundo

Voz 1 04:25 de verdad no lo sé no lo sé me cuesta que otras que otras hablan de mí pero cuando que eligen como tu colega de profesión en entrenadores pero dice Si aficionados con tanta gente y te eligen como mejor claro que te tienes que sentirme jugar porque ha tenido un año como has dicho ante el mejor año de mi carrera me alegro que otros reconocido estas

Voz 1375 05:03 Astrium un discurso emocionante has hecho que es emocionar a boba recordando a la generación del noventa y ocho que ganó el tercer puesto en el Mundial de Francia

Voz 1 05:11 sí dice porque

Voz 3 05:14 y verdad verdad

Voz 1 05:17 siempre he ido para nosotros el para mí hice soñábamos para señalar a para hacer algo parecido con Croacia hay yo siempre decía lo único que me falta para ganar esta algo grande con Crack sí hay a conseguir este año hay vía además como capitán a mí me irme

Voz 1375 05:38 es la la última Luca a quienes votado tú a que a que tres jugadores

Voz 1 05:43 y han Cristiano

Voz 1375 05:46 Varane cinco puntos Cristiano tres y Griezmann uno sí sí sí sí sí es así es así es así el paro es que había olvidado Messi no no

Voz 1 05:57 Messi es uno de los mejoras igual como cristiano y hay que mirar año que tenía hay yo esta pero eso no no significa nada porque eres Eli y son dos mejores del mundo mejores de Historias de fútbol aquí pero este año yo o mi mi votación era así si yo creo que es que es justa pero en estos sean SER sabes de porque es que me otra fiesta es mi opinión muy

Voz 1375 06:37 totalmente yo creo que

Voz 1 06:39 es mi mi opinión es que es justo oí ahora

Voz 2 06:44 ya está no natas nada más

Voz 1375 06:47 nada al algo para Bedia despide te de Villatoro ya ya hablar y luego los otros

Voz 2 06:52 dieta o quita nada ahí hablamos y no sabemos si hablamos amigo no sabemos con abrazo fuerte

Voz 1 07:02 una abraza