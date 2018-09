La historia de Alba Palacios, primera futbolista transgénero federada en España

Voz 1375 00:00 una cuatro casi cinco de la mañana una hora menos en Canarias está por aquí Raúl Ruiz como cada lunes con

Voz 1806 00:29 yo sé dos Balones de Oro yo les daría dos balones

Voz 1375 00:31 no seas pelota tampoco ya también

Voz 1806 00:34 me parece muy interesante

Voz 1375 00:37 bueno pues que nos llame Cristal

Voz 1806 00:41 pues mira de todo esto que hace dos años así está a un partido fútbol sala femenino muy especial en Bilbao donde debutaba si se convertía en pionera la primera transexual en jugar con ficha federativa del cambio de hombre se llamaba Gorka a mujer que se puso en su en su DNI que significa estrella pues esa fue la la la primera Solbes te hace años cero ese partido de fútbol sala fútbol sala era fútbol sala era la primera que juega de forma federada con mucha pero iba porque sabes que tienes que suele tener un proceso mientras haces el cambio y la ordenación para que te den el DNI porque hay que pasar unos tribunales pero mejor nuestro lo nuestras protagonistas que el que lo expliquen no pues bien ahora en Las Rozas en el Fútbol de las Rozas en el fútbol femenino

Voz 1375 01:36 en fútbol sala no esta vez el once

Voz 1806 01:39 pues que se ha repetido la historia en este caso con Alba Palacios que ha hecho lo mismo n está en pleno proceso de de cambiarse de de hombre a mujer en la formulación pero con la salvedad de que todavía no tiene el DNI donde figura que se llama Alba hay figura todavía que se llama Álvaro pone que es hombre pero está con un permiso especial jugando a fútbol once femenino

Voz 1375 02:06 permiso especial ganador fútbol hasta que me parece puede cambiar el carné identidad así que hasta por aquí Alba Palacios los estudios de Gran Vía tardíos hola buenas noches buenas noches que además las empezado la temporada

Voz 2 02:20 en un nivelón vamos vamos vamos lo partidito Vol dos dos

Voz 1 02:25 los dos de drogo D2 bueno buena suerte sin ahorrar claro que hasta que no está por ahí al teléfono izaron nos escucha esta buenas noches

Voz 0267 02:35 Pablo buenas noches

Voz 1 02:38 en fútbol sala fútbol pero dos casos que os unen no de alguna manera en cómo está siendo en tu caso Alba el el periodo hasta que has podido conseguir a cambio de sexo el poder jugar en la Liga el conseguir tu sueño que ser futbolista una futbolista

Voz 3 02:57 bueno ya sabes lo que pasa es que Llor simplemente siempre he querido hacer una chica normal siendo Trans ir a jugar al fútbol once como una chica más a lo que pasa es que claro bueno lleva su tiempo y su proceso yo no me atrevía salir porque con mis padres pues bueno ya se sabe que quieren alijo perfecto entonces pues bueno tú que tarden salir no entonces al final pues bueno es decidí dar el paso gracias a mi pareja bueno lo estaba pasando muy mal yo lo único que quería era no perder todo lo que tenía no sea mi trabajo mi familia amigos y sobre todo el fútbol no yo canta al fútbol he nacido para jugar al fútbol y por el fútbol desde que tenía tres años bueno pues mira cuando ya ya se lo cuento a todo el mundo no que ya partirá a las allá Alba además decidí a los seis meses de armonización pues nada Irán cogí la la gente me pregunta que Las Rozas porque la rotas cogí el Google Maps

Voz 1375 03:49 cuál es el campo más cerca de Nick claro yo me voy a Yemen

Voz 3 03:56 dicho que buenas bueno que hay entonces bueno fui a un partido de pretemporada no que tenía encontrar Alcorcón y nada pues pillar entrar por banda es sorpresa de sopetón Le dije de cara a cara quiero jugar todo hacer este exacto imagínate es la cara de David que fue fue vamos espectáculo claro si ahora no se queja

Voz 1375 04:16 Nos empezamos bueno a mí

Voz 1806 04:18 a mano yo porque lo hemos leído sabemos ahora ya hay mucha información pero me gustaría saber de boca de ellas por ejemplo de Charo que es una transexual que Shaq que pasa cuenta no sé qué es un transexual

Voz 0267 04:33 pues bueno una persona transexual al final es una persona a la que cuando la asignan el sexo cuando nace no es el correcto digamos que tampoco hay mucho más realmente es eso no es ni que nazcan en un cuerpo equivocado yo relaciona cuerpo de emitida en acciones

Voz 1 04:56 sí sí sí

Voz 0267 04:59 pues realmente eso es una tontería lo que ocurre es que pues es simplemente el cuando naces y sexo en base a tus genitales que de alguna manera lo tienen que asignar y entonces pues ocurre que hay veces que se equivoca

Voz 1806 05:19 Ícaro IT y tú naces con esos genitales de hombre pero te sientes mujer

Voz 0267 05:25 sí bueno yo soy mujer si realmente es algo que que sabes desde desde muy pequeña lo que pasa que hasta que yo creo que llega el momento en que tu cuerpo empieza a cambiar hay te empiezas a dar cuenta que rechaza las totalmente esos cambios hay en ese momento pues

Voz 4 05:43 a mí me ocurrió realmente lo mismo que Alba

Voz 0267 05:46 que que yo llega un momento en el que pues y hoy leí en hace muchísimos años que que era una mujer transexual pero hombre tonás todos los ejemplos que veía eran de mujeres transexuales a las que les gustaban los hombres Idi Amin una muy a gusto en cada hombre entonces eh no esto no puede ser y al final utilizas como forma de engañar

Voz 1375 06:19 estaba diciendo que

Voz 0267 06:22 a los con tu pareja que te ayudan poco decir mañana

Voz 1 06:24 coño cuenta luego lo venga Hay ponte a jugar Hay lo que piensas y lo que siente sobre todo no tu pareja es una chica que conociste cuando tú eras

Voz 3 06:35 solos no si está bien contaba sí que sí por supuesto todo

Voz 1375 06:37 obras Álvaro conocen esta chica que después ahora se convierten tu pareja

Voz 3 06:40 no Alba exacto ella es la que te dice Alba vamos si a ver yo me casé con ella tenía diecisiete años la conocí bueno poco a poco pues les fue contando lo que me pasaba no yo le contaba todo de golpe la perdería no sabes cómo me quieres sexo no me iría hasta luego pues bueno fue poco a poco y la verdad es que yo yo intenté ser Álvaro de hecho yo yo no quería perder la la quiero tanto que no quiero perderla entonces le dije Jo prefiero será Álvaro y no perderte perderte no fue ella quien dijo no me gusta como persona me gustas como persona no entonces yo tuvimos ahí como tiranteces no de cuerda floja venga tejos Alba ese Navarro entonces para mi cabeza era oro

Voz 1 07:17 Liv le ese ese proceso es

Voz 1375 07:19 complicado pero al final sale adelante luego llegas llegas al equipo joyas

Voz 1 07:23 se una más en el vestuario como te acoge

Voz 1375 07:26 cómo te cogen las chicas ser entrenador

Voz 3 07:28 Emilia una familia es espectacular la verdad es que la reacción que han tenido de ellas conmigo ha sido increíble yo no me esperaba algo tan tan tan unido y tengo que agradecer al club de Las Rozas cedía sobre todo las chicas ya David Herrero todo el apoyo que han tenido conmigo

Voz 1 07:41 quién te ha gustado siempre como jugador

Voz 3 07:43 como jugador y bueno yo estoy del Valencia por Pedja Mijatovic no digas eso hemos hablado con él antes iban de estás escuchando

Voz 1375 07:48 no sí sí lo que pasa es que luego es bueno

Voz 3 07:51 seguimos Valencia me encantó mucho Claudio López que bueno me me caracterizo por Gareth Bale yo soy una jugadora que me encanta lo que es la potencia velocidad y verticalidad I was extremo si eso es así pagarla en cuanto pudo el apego ya está

Voz 1375 08:03 antes eras más lateral no eso de lateral porque

Voz 3 08:06 bueno en el club El Pozuelo había muy buenos extremos te dijera

Voz 1375 08:08 a tener en estamos ya va para atrás así que atrás

Voz 1 08:12 según Carvajal on Jordi Alba lateral el extremo el extremo además marcará izaron de que juegas

Voz 4 08:19 pues yo ahora mismo pues en el último partido que es el primero que jugando esta temporada fútbol frívolos

Voz 0267 08:25 le haya juega a vale si yo empecé el año pasado en el Indautxu los últimos los últimos siete partidos el último partido lo jugó de medio centro y luego de Interior también

Voz 1806 08:38 once jugará te gustará a alguien del Atleti entonces echará

Voz 0267 08:41 pues hombre la verdad es que de pequeña desde pequeña mi ídolo ha sido Raúl

Voz 1375 08:47 gracias a acuerdo

Voz 5 08:50 sí desde que jugaba en el Numancia no

Voz 0267 08:57 que taparon contra el Bayern

Voz 1375 09:02 perdimos un gran futbolista y un gran reportero lo reportero no

Voz 4 09:08 es decir bueno soy Portugal con lo cual los imagine es cuál fue mi mi jugador bandera como el de cualquier Portugal Luhan odioso Julen Guerrero

Voz 1806 09:18 claro de Portugal ahí el puente colgante oye hay una cosa que que que no quiero que que pase por alto porque parece que dicen puede puede incluso llegar a aparecer gente au ajeno que puede ser hasta un capricho dice no me voy a cambiar de de de hombre a mujer a la que me siento muy alta pero eso lleva un proceso muy costoso lo que decía Ile también le pasa a Álvaro Alba que tú naces aunque sea quiera ser mujer les gustan las mujeres eso te confunde joder si me gusta lo mismo que les gustan a los chicos me gusta jugar a fútbol me gustan los coches me gustan las mujeres entonces estoy bien no no me pasa nada extraño no te lo que decía claro y te quieres regular pero eso te llega a tener un cacao mental Alba que que hay que que puede estirar hasta la calle del medio que a ti te pasó

Voz 3 10:09 sí sí y no sabes qué hacer al final es como yo estoy bien no estuviera porque mi cuarto inminente van por todos lados porque porque si me gusta las mujeres los dos coches y el fútbol quiero ser una mujer no entonces al final lo que pasa es la sociedad pues bueno hace unos roles que yo creo que ahora poco a poco se están quitando la verdad es que bueno yo espero que con este mensaje la la gente que esté por nuestra bueno esto pasa lo mismo que no que no se confunda te pueden gustar las mujeres ser una mujer te puede ser una mujer que no pasa nada eso te

Voz 1375 10:38 la salida sí sí sí la verdad

Voz 3 10:40 que al final el yo yo me me preguntaba por qué me pasa esto a mí no entiendo nada todos los días me entendía nada bueno al final pues esté basado el psicólogo hoy te lo explica ni oye cuándo

Voz 1375 10:52 porque es tu primer gol de quién te acuerdas es algo en ese momento te pasa por la cabeza que cuando marcó el primer gol con Las Rozas esta te pues estaba esa es la verdad

Voz 3 10:59 que cuando marqué empuje el balón simplemente seguí y seguí la jugada sería tipo Raúl sino de Madrid no seguir la jugada ahí bueno con tuve la suerte de de empujar el balón y aquí fue un momento de de un cuando te dan una noticia que te casa hay marcas Vitor otro gol que me acuerdo ahora de que a pareja me fui privada mi pareja estaba la grada y luego al cuerpo técnico a la grada hay toda la gente que me apoya la verdad es que bueno es espectacular y el segundo gol como pues la verdad es que volvía de casa pareja ahí todos los goles que meta va va a ir a mi pareja porque es el apoyo que he tenido siempre Hay sobre todo pues luego dependiendo si me hacen pasen acompañado pues te dedico siempre le acompaña

Voz 1375 11:36 ya algún gesto o algún no no no no no no hay nada no hay nada tengo no de la espalda o no se gesto con la letra catenaria estoy a sí

Voz 1806 11:47 se oye porque él cambio Charo y Alba lo hicisteis tan tarde porque lo habéis empezado los dos practicamente las dos igual con treinta años en adelante

Voz 0267 11:57 pues en mi casa pero realmente yo fui negando melón negando melón negarnos Melón Melón dorados miedo hasta el momento en que Mi vida corrió peligro en ese momento pues decidí tirar definitivamente porque si no sabía que que se iba a acabar ahí se iba a acabar ahí

Voz 6 12:20 estás hablando de de quitarte de en medio al vale paso lo mismo efectivamente

Voz 0267 12:27 efectivamente estoy hablando de eso y en ese momento que que tú ves que lo vas a hacer y pues el instinto o lo que sea en mi caso pues mixto agarrar me es decir de aquí tengo que hacer algo en ese momento es cuando decidí hablar con las es decir y contárselo a la primera persona icono empezó todo hasta pues bueno dentro de unos días va hace un año que salir el quirófano y la verdad es que sería fue en el que realmente pensé que ya había terminado todo que ya que por fin gozaba de algo que es muy importante para todo el mundo que es la paz

Voz 6 13:15 yo me sentía en paz contigo mismo contigo misma

Voz 7 13:20 no sé si en algún momento en algún partido en algún otro

Voz 1 13:24 mientras otros partidos habéis tenido la sensación de que alguien diga claro es que está más fuerte físicamente en el fondo claro cómo era un chico claro que sí sí sí os lo ha dicho o la Bicing

Voz 3 13:36 yo estaba esta pretemporada que contra esa esa una división contra el Torrelodones y el pozo de Marconi ya es cierto que me llevan a mí salidos de bueno pues a a ver yo

Voz 1 13:45 sí sí

Voz 3 13:46 yo intento entrar normal vale lo que pasa es que cuando hablé con mi entrenador me dice no entre flojo porque al final te vas a llevar tuve el guantazo no entonces me lo llevé me lo llevé en los fines partidos y entonces ya habían tornos comportamientos claro las jugadoras de Pozuelo del terreno es algunas estas son jo es que claro antes son chico y cómo corre y tal la fuerza no tanto porque es cierto que yo con mi envergadura que unos setenta y pesa cincuenta kilos cualquiera ha metido maleza yo soy un peso pluma pero es verdad que corro mucho se quejan un poco no oí bueno pues sí que he recibido pero Mira da igual yo yo disfruto de del fútbol vidas

Voz 4 14:23 entonces yo no yo suavizar yo no estoy en el campo y no hay perdón el balón está dividido el el valor la jugadora puede pasar pero el balón no

Voz 5 14:38 o pasa o no pasa jugar los dos como te estoy viendo Iturralde llama grande te llama

Voz 4 14:44 tengo que ir al suelo si tengo que ir al suelo voy al suelo ten cuidado que Aibar ahora que si no no no le tengo miedo al Bared porque la verdad es que

Voz 0267 14:52 en Mi vida mal pues mira ahora que empezaba a jugar con más con la espantada Escuredo en mi pueblo pues el otro día tuve la suerte la mala suerte de perdón de de lesionada una a una contraria no fue por una entrada de hecho en mi vida he tenido la mala suerte de lesionar a dos personas y la primera fue porque me caí al suelo se le quedó enganchada la rodilla giró el otro día fue que me caí sobre su tobillo

Voz 4 15:22 usar fue encontrada norte y te gusta la protección siempre que

Voz 0267 15:26 tras su entrada al balón hay eso lo tengo clarísimo nunca jamás le voy a entrar a una jugadora

Voz 4 15:32 sí es duro jugar duro muerte voy al balón hay ahí

Voz 1375 15:38 lo has matizaba bien que está ahí viendo y tú que te estás por ahí otra cosa para

Voz 1806 15:42 qué rápida y trabajáis tu Alba trabajas en el trabajo que ha pasado con este proceso

Voz 3 15:49 qué queda bastaba en poco estatura se buen día del lunes de la verdad que todo el mundo año madre mía dónde me estoy metiendo pero no muy bien muy bien la verdad que el cambio desde un inicio llevo nueve años en una empresa Hay cuando empecé en el cambio y el tratamiento además la gente me hace todo muy bien y y bueno me miraban eso es verdad que me sentía muy observada pero bueno me da bastante igual no la verdad es que todo el mundo muy bien avenido gente extraña que yo no conozco de nada y hoy vaca lo estás haciendo muy bien y yo no sabía dónde meter medios como ah vale vale pero bueno que lo agradezco todo el apoyo y súper bien un trabajo genial

Voz 1 16:22 sirve para para mucha gente que en vuestro caso qué es lo que decías antes pues a los casos de Alba que nos ha traído Raúl Ruiz a este lunes de Larguero y que no sirven para conocer ese ese otro fútbol donde hay tantas historias tan personales todo entorno a un balón pero tan distintas a las que a las que tenemos cada noche que abriendo con el Madrid con el Barça con la Champions en la selección y con todo esto

Voz 3 16:45 hasta donde hubo hasta donde está dando el fútbol hasta donde como futbolista pues mira de edad he conocido en esto hace poco de un abuelo con setenta y cinco años no jugando

Voz 1375 16:54 he estado hablando con estuvo en El Larguero hace unos días pues si puedo así pues todo

Voz 3 17:00 intento de jugar y ahí bueno y luego de mi etapa futbolística pues nada yo intento ayudar a Rozas que es lo que tengo que hacer ahora mismo hay muy bien

Voz 1375 17:10 suerte con la temporada gracias siga la racha goleadora pero gracias por estar aquí en El Larguero Izar oí tú qué qué planes tiene esta hasta los setenta como Alba o no

Voz 4 17:17 bueno si yo me hubiera dejado setenta porque entre otras

Voz 0267 17:21 a Talone el ciclismo

Voz 4 17:24 el el fútbol aquí todo pues no sé si no sé si voy a llegar siquiera a los a los cincuenta pero desde luego

Voz 0267 17:33 hasta que el cuerpo aguante hay mientras me lo siga lo siga disfrutando porque el deporte es eso sino si no voy a disfrutar ese será el día que lo deje pero mientras mientras disfrute hay voy a seguir desde luego este año estoy muy feliz en el equipo que estoy espero pagarles todo lo que me han dado durante este año hay ir a ver a ver qué tal será la temporada que acaba de empezar yo sólo jugó un partido porque esta semana ha podido jugar queremos donde Menorca así espero que que la semana que viene ya

Voz 4 18:09 eh pueda pensáis dándolo todo si si mañana entreno ya hay muy bien dijo el domingo a darlo todo

Voz 5 18:16 total que vaya bien la temporada izaron si a un abrazo Otto Alba Palacios

