El Larguero (24/09/2018): Hablamos con Luka Modric y con Javier Tebas

muy buenas noches las once y media bienvenidos al larguero hasta la una y media pega te a la radio aquí en la sintonía de la Cadena SER para hablar con la banda sonora esta que toca la

bueno bienvenido en el día en el que se ha entregado el premio The Best ya ya los hay que lo de los premios como dicen muchos de los Turquía no y de los ex futbolistas que son ahora aristas de la Cadena SER es un tostón ahora cada vez hay más premios antes era uno el Balón de Oro y ahora hay catorce de la UEFA el de la FIFA el deber es el pro el otro bueno hoy se entregó el premio The Best hasta ahora había ganado dos en las dos ediciones anteriores Cristiano Ronaldo es la primera vez que lo ha ganado Luka Modric hoy el jugador del Real Madrid en el mejor año de su carrera ha ganado el premio al Mejor Jugador de la FIFA ese impuesto a Cristiano Ronaldo que ha sido segundo ya Mohammed Salah que ha sido tercero Modric ha llevado el veintinueve por ciento de los otros Cristiano el diecinueve Isabella el once el cuarto ha sido Mbappé el cuarto más votado el quinto ha sido Messi el sexto ha sido Antoine Griezmann luego va a pasar séptimo y un octavo bueno es la tercera edición de este galardón repito que ha ganado los dos años anteriores Cristiano Ronaldo y lo gana Luka Modric en una gala en la que no ha estado Cristiano Ronaldo ni Luca Ny Leo Messi los dos mejores jugadores del mundo de la última década pues también estaría bien verlos hoy sentados aunque no hubieran a recoger el galardón ya aplaudir a Luka Modric pero uno por una cosa otro por otra si les dan el premio Evan no les dan el premio no van en una gala que es verdad que a mí cada vez me recuerda más Eurovisión

Voz 1375 02:21 voto a la allá hay no se sabe muy bien porque éste no está porque el otro sí porqué no está Griezmann entre los tres nominados lo bueno los debates más periodísticos que futbolísticos en un galardón que votan por un lado los jugadores otro también los entrenadores periodistas así que Luka Modric se ha llevado este

Voz 1375 02:39 donde el Real Madrid ha sido el gran triunfador de la noche otra vez como pasó con la gala de la UEFA una gala que se celebrará en Londres ahora estoy allí con Antón Meana muy blanca porque en el mejor once están Varane Sergio Ramos Marcelo Modric además de Cristiano por la temporada que hizo con el Real Madrid lo completa De Gea como mejor portero Dani Alves canté Hassan Mbappé Messi luego sea elegido al mejor portero que ha sido Courtois aunque en el mejor once está De Gea el mejor portero ha sido Courtois

Voz 1375 03:14 el mejor entrenador ha sido dice Didier Deschamps mejor entrenador en este caso seleccionador de Francia la mejor jugadora Marta la brasileña de Orlando City el mejor entrenador de equipo femenino reina al Pedrosa de Francia el entrenador del Lyon la mejor afición ha sido Perú en el Mundial de Rusia y el Premio Puskas para sala gol que metió por la escuadra al Antón el juego limpio sino para Lenear futbolista al PSV que donó sangre a un aficionado que tenía leucemia bueno está por ahí Antón Meana en Londres donde hace muy pocos minutos ha terminado esta tercera edición de The Best con Luka Modric como gran ganador y como gran triunfo hola Antón Meana muy buenas

Voz 0231 03:55 hola qué tal Manu cómo estás buenas noches aquí estamos en frente del Támesis

Voz 1375 03:59 con esta maravillosa noria de

Voz 0231 04:02 London Eye Amy Izquierda con una fiesta del fútbol que ha terminado con una ovación cerrada a Luka Modric los dos jugadores que no han venido Messi

Voz 1375 04:11 sobre todo Cristiano Ronaldo han dejado una animal

Voz 0231 04:14 gen muy fea delante de sus compañeros delante del presidente de la FIFA Gianni Infantino hacía tiempo afortunadamente hemos cubierto varias galas como esta

Voz 1375 04:23 en que no veía un aplauso tan unidos

Voz 0231 04:25 dime como el que ha llevado Luka Modric

Voz 1375 04:28 desde que llegaba Londres feliz con su familia

Voz 0231 04:31 sí ha encantado de compartir este premio con la afición croata con la afición blanca con sus compañeros bromeando con el toda la gala Ramos

Voz 0906 04:39 Marcelo Varane y compañía la verdad que ha sido uno

Voz 0231 04:41 noche preciosa aquí en Londres con un Luka Modric que no termina de creerse los premios que está ganando porque pensaba que le había pasado su época está posiblemente en el mejor momento de su carrera a las puertas de un Balón de Oro que se va a entregar en el mes de diciembre

Voz 1375 04:55 el último galardón que en este año dos mil dieciocho en un año inolvidable no se iba a decir insuperable voy mejorable nunca se sabe pero difícilmente va a mejorarlo al menos a nivel de títulos campeón de Europa con el Real Madrid ganando la Champions campeón y subcampeón del mundo con Croacia en la final perdieron contra Francia y luego eh galardón de la UEFA mejor jugador de la año ahora ganador del premio de vez por parte de la FIFA enseguida estamos ahí en Londres esto en la portada lo vamos a estar con nuestro Sanedrín también con Jesús Gallego con Javi Herráez con el propio Antón Meana con Pedja Mijatovic con algún protagonista más que nos espera en esta gala de ves con Luca como gran vencido pero además hoy como ya nos contaba adelantaba noche Rubiales aquí en El Larguero el presidente de la Federación hoy ha concedido una entrevista a la agencia Efe Andreu Camps el secretario general de la Federación diciendo que la Liga es por ley un gestor de competiciones y que así debe seguir siéndolo mientras que era federaciones por ley el titular de las competiciones y así debe seguir siéndolo es dice Camps la Federación la titular de los derechos propios de la competición como por ejemplo el nombre de la competición el balón con el que se debe jugar y los horarios y los cederá la liga mediante convenio si la Liga se ajusta a las necesidades de aficionados intereses de futbolistas del fútbol aficionado y territorial bueno esto en un día en el que Tebas también ha hablado se va a hablar aquí en el Larguero esta noche en unos minutos extra y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas respondiendo a este anuncio que ha hecho la Federación Española de Fútbol por parte de su secretario general sigue el pulso te vas Rubiales Rubiales Tebas ojalá que no se vea perjudicado el fútbol que es lo que peor podría ocurrir lo peor que nos podría pasar a a todos en general estamos alrededor de este de este deporte negocio a la vez llamado fútbol habido partido de Segunda no de primera porque mañana empieza ya la sexta jornada en primera división pero se ha cerrado la jornada de Segunda con el Deportivo de La Coruña dos Granada uno en Cuatro que ha cerrado esa sexta jornada en la División de Plata doblete de Quique González para los gallegos Ángel Montoro ha marcado el tanto nazarí

Voz 2 07:02 el Málaga de López Muñiz continúa líder

Voz 1375 07:05 en Segunda y mañana empieza la sexta jornada decía primera con tres partidos español Éibar a las ocho Real Sociedad Rayo a las nueve y Atlético de Madrid Huesca a las diez y dos apuntes en polideportivo en judo hay que felicitar al español de origen georgiano Nico ser Addis Billy que se ha proclamado hoy campeón del mundo en la categoría de menos de noventa kilos ha derrotado en la final al cubano Iván Felipe por y pon en el tiempo extra es la primera vez que un español es campeón del mundo You es la primera vez siguen había conseguido en categoría femenina Miriam Blasco en Barcelona en el noventa y uno también Isabel Fernández en el noventa y siete en la misma categoría por debajo de cincuenta y seis kilos y fuera del judo el otro apunte el polideportivo está con el Mundial de Motos Jorge Lorenzo Marc Márquez hay una novedad y es que hoy hace unas horas poco antes de que arrancara el larguero Jorge Lorenzo ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter donde ha dicho aclarada mi versión quiero comunicarnos que esta tarde he recibido una llamada de Mar Márquez interesándose por mi estado cosa que le honra eso lo ha dicho Jorge Lorenzo en las redes sociales esta noche once y treinta y ocho una menos en Canarias en la portada El Larguero que arranca ya desde Londres con la gala de ves con Luka Modric como gran vencedor

Voz 0470 08:18 busca lo más vital no más

Voz 1 08:44 esta mañana en Londres

Voz 1375 08:46 podrán enseguida Jesús Gallego Javier RAE también Mario Torrejón pero lo vamos a nuestro comentarista nuestro gran Pedja Mijatovic que está en sintonía El Larguero hola muy buenas

Voz 1 08:56 hola buenas noches que año de Luka Modric no

Voz 1375 08:58 es muy difícil que tengan un año mejor que ha tenido hoy que el que está teniendo que todavía queda no

Voz 4 09:04 impresionante impresionante estoy muy emocionado porque somos vocales quiero mucho y muy buen futbolista esto lo sabes todo el mundo pero también hay que es humanas que estoy más yo yo les quiero mucho y me alegro muchísimo es una gran noche para él para el evidentemente y para para el madridismo cualquiera después de digamos monopolio ha descubierto años cuenta el Balón de Oro ahora todos estábamos un poco de algún otro jugador y mejor evidentemente

Voz 1375 09:35 eh eso estaba diciendo Antón Pedja decía Antón Meana que la sensación que se ha vivido allí en Londres es es que ha sido un aplauso generalizado en el fútbol no no no hay nada en contra de Cristiano y Messi todo lo contrario pero sí la sensación de decir jo te lo mereces Luca no y también un soplo de aire fresco no digamos

Voz 4 09:52 exactamente y eso también a otros futbolistas que envía a hacer lo que ha hecho esta noche pues se demuestra que es posible no aunque los dos cracks como ha dicho pues son impresionantes en los últimos años pero ahora tienen jugadores jóvenes esto de esta noche de luzca pues demuestra claramente que puede digamos competir con ellos no me alegro mucho me alegro

Voz 1375 10:18 en una gran tú siempre creí esté mucho en Luka Modric tú siempre apostase por él siempre visten el unas unas enormes condiciones pero tanto como para llegar donde está llegando y donde ha llegado a ser el mejor del año para la FIFA para la UEFA para los compañeros para la prensa pensabas que el techo de Luka Modric estaba aquí donde está ahora

Voz 4 10:39 sinceramente hablando nunca nunca imaginé que podría que podría ser de oro sobre todo con esta competencia sobre todo con con Cristiano y Messi inactivo no pero merecido excluido en el país más hace mucho tiempo Dean Muriño cuenta era el centro Lord si te al Real Madrid Bono llegó llegó discretamente sigamos porque la gente no lo conocías ciertamente pero luego ha demostrado últimos seis años la verdad es que ha ofrecido un gran gol y hoy lo merece

Voz 5 11:12 sí

Voz 1375 11:12 él probablemente nunca haya tenido ni tendrá el cartel mediático Cristiano en el Real Madrid pero en el terreno de juego dentro del campo cuanto de importantes Luka Modric para este para este equipo Pedja

Voz 4 11:27 si no es fundamental yo creo que es fundamental pero bueno uno de los corredores importantísimo Real Madrid de seis años estos son títulos que ha conseguido junto con otros compañeros y él los ha demostrado es que es una pieza importantísima no él también siempre muy bien que edad todo en el campo a los jugadores los compañeros de respetan hace respetar no sólo en su selección ir cualquier equipo grande está jugadores como como Luka Modric son jugador que te hace un gran trabajo futbolístico pero también en uno de los Beatles que cuando Luca le dice a alguien algo pues lo tienes que hacer no tienes miedo porque es un jugador muy importante

Voz 1375 12:14 ya está todo ahí

Voz 4 12:17 idea que lo que

Voz 1375 12:19 más te gusta dime una una característica la que más te guste del fútbol del juego de Luka Modric

Voz 4 12:26 bueno es su gran visión de juego pues él prácticamente hace lo que nosotros vemos en los como el de fútbol muy bien y pues que ya está todo perfectamente y y bueno pues él hace cosas que tú ves ahí dices pues era posible que él puede tener eso dentro de de terreno de juego no es un nombre que tiene una visión de juego impresionante ya hace el equipo todavía más claro

Voz 1375 12:51 maravilla

Voz 4 12:52 jugando mejor no pues es un gran gran futbolista hay un una gran persona

Voz 1375 12:59 afortunadamente para los madridistas aquí sigue afortunadamente para la Liga aquí sigue le llegaste a abrir en algún momento del verano en el Inter fuera de la Liga española

Voz 4 13:09 no no no no no ya como sabes yo no hablo de las cosas estas pero no no desde el primer momento estaba con la cabeza me alegra muchísimo porque es un jugador que que prácticamente se ha formado como futbolista aquí pues que es muy importante ha sido el día donde eso sea demostrar pero él quería seguir iba a seguir muchos años

Voz 1 13:36 está Jesús Gallego hola qué tal muy buenas

Voz 4 13:39 con la mano buenas noches a Javi

Voz 1375 13:42 hola qué tal buenas noches a Antón que que por ahí en Londres enseguida con el protagonista de la noche allí enseguida se incorporó también María

Voz 1 13:49 yo Torrejón el gallego algo para Yago Javi Herráez antes de que despidamos a A

Voz 1375 13:54 Mijatovic y evidentemente pues ya tenía mucha confianza en él no sé si Gaye tú pensabas también lo que decía Pedja que no imaginabas el potencial el techo de Luka Modric donde podía estar bueno

Voz 5 14:07 que que que fuera a ganar estos premios individuales no nos lo imaginábamos pero yo creo que hemos visto que los dos últimos

Voz 1960 14:14 años el Madrid ha llegado a conseguir lo que ha conseguido yo creo que pongo por igual lo que ha hecho Cristiano Ronaldo por el Madrid como lo que ha hecho Luka Modric el Madrid de estos dos últimos años es el Madrid de los cuatro centrocampistas en el Madrid de la posesión es el Madrid dominio

Voz 1375 14:31 era dar perdóname gallego perdonar que está por ahí el once y cuarenta y cuatro Luka Modric buenas noches

Voz 6 14:37 hola buenas noches enhorabuena hombre

Voz 1375 14:40 muchas gracias estaba aquí Pedja Mijatovic y ahora mismo echando piropos que bueno es Jesús Gallego hablando de Luka Modric estés Tu mejor año Lucas sin duda de tu carrera no

Voz 5 14:50 sin ninguna duda es el mejor año de mi carrera hay

Voz 7 14:57 la verdad no tengo palabras para escribir

Voz 5 15:02 por todo esto que me está pasando es muy contento muy feliz de que todo es como has hecho un año antes

Voz 1375 15:12 joe últimamente está el Bernabéu rendido a Haití eh lo quita Balón de Oro lo quita Balón de Oro los escucha cada vez que estás en el Bernabéu que le dices a los madridistas que te están escuchando ahora mismo en en España a través de la SER

Voz 5 15:24 nada que no sólo agradecer todo el cariño el apoyo que me demuestran día a día pero no sólo los últimos tres años pero desde principio notaba desde es decir que duda en Madrid notaba el apoyo y cariño de aficionados del Bernabéu no hay suficientes palabras para agradecerle todo esto de sólo puedo prometer que seguir dándole todos para mí para para club para ellos Si ya está claro que va a salir bien como a Stalin

Voz 4 16:02 lo último es

Voz 6 16:04 últimos muchos años que no para

Voz 5 16:10 me y en principio no hay no hay cosas fácil para mí pero también de retaba en cada desde que Diego en Madrid

Voz 1375 16:25 has hablara claro claro

Voz 5 16:27 pero en principio también ella disfrutaba muchísimo

Voz 1375 16:30 has hablado con Pedja Mijatovic

Voz 5 16:32 sí habló antes Si ahora no la vista pero vamos a hablar ahora al teléfono

Voz 1375 16:39 Timothy aquí lo tienes por el teléfono de la Ser pero ya te escucha Luca

Voz 7 16:42 una desgracia Steffi Graf merecido no son sino también como personas muchas gracias señor avisa muchas gracias a mí lo hablamos hablabas hablabas si tú eres Lucky

Voz 5 17:03 sí es es un grande son grandes e impresionante me ha muchísimo en Madrid desde que Diego es Mi como persona muy importante en estos desde que debutó en el Madrid

Voz 1375 17:21 antes de que también en todo

Voz 5 17:24 claro que en todo este premio así todas parte del Espanyol

Voz 7 17:33 sí sí sí claro claro

Voz 1375 17:36 ya te da gracias

Voz 7 17:39 a la Federación tu tú

Voz 1375 17:46 oye Luca estaba diciendo Pete justo antes de que entraras y que nunca te llegó a ver fuera del Madrid durante el verano con lo que se habló de Lin Teddy tal cosa que tu corroboran

Voz 7 17:57 claro claro eso

Voz 5 18:01 lo lo mismo no es mi pensamiento de Ryan lo mismo fuera de Madrid también como Capello cómo dicha

Voz 7 18:17 joder hombre

Voz 5 18:18 me gustaría claro yo siempre decía estas muchas veces pero vamos a ver qué pasa en futuro lo es Klum muy exigente Hay vamos a ver qué va a pasar si pasas muy contento nada diez más contento que yo claro hay que ir poco a poco año tras año y hacer de cómo voy a jugar como bar rendir ya

Voz 1375 18:43 oye no no no

Voz 5 18:46 se mucho eh

Voz 1375 18:48 de Luca después de una década ganando todo Cristiano y Messi Messi Cristiano Cristiano Messi tú ahora con este galardón en tu mano con más el de la UEFA del otro día te sientes el mejor jugador del mundo

Voz 4 18:58 no

Voz 5 19:01 de verdad no lo sé no lo sé yo me gusta que otras que otras hablan de mí cero cuando que eligen como tu colega de profesión en entrenadores periodistas Si aficionados con tanta gente y te eligen como mejor claro que te tienes que sentirme jugar porque ha tenido un año como al de hecho ante el mejor año de mi carrera me alegro que otros grandes éxitos

Voz 1375 19:39 hasta dio un discurso emocionante has hecho que es emocionar a recordando a la generación del noventa y ocho que ganó el tercer puesto en el Mundial de Francia

Voz 5 19:47 si te porque esta generación ha sido siempre he ido no es para nosotros el para mí siempre me extraña vamos para señalar a para hacer algo parecido con Croacia hay yo siempre decía lo único que me falta para ganar esta algo grande con Kraksi hay a conseguir este año hay vía además como capitán Dani me he

Voz 1375 20:15 la última Luca a hemos votado tú a que a que tres jugadores

Voz 6 20:19 y en Cristiano hay Griezmann Varane cinco puntos Cristiano tres y Griezmann uno si me tengo que si no es así es así es así ella olvidado Messi no no

Voz 5 20:33 Messi es uno de los más fueras igual como cristiano y hay que mirar año que tenía hay yo puesto esta pero eso no no significa nada quedes Eli cristianos son dos mejores del mundo no mejores de Historias de fútbol aquí pero este año yo o mi mi votación era así si yo creo que es que es justa pero en acciones sean pruebas ser sabes de lo que ha esta fiesta es mi opinión y muy

Voz 1375 21:12 totalmente sí yo creo que

Voz 5 21:15 es mi mi opinión es que es justo oí ahora

Voz 7 21:20 ya está nada nada más

Voz 1 21:23 pues nada al algo para Bedia despide de Mijatovic ya ya hablar y luego otros

Voz 7 21:28 dieta nada Eloy hablamos y no sabemos si hablamos amigo nacemos con un abrazo fuerte

Voz 6 21:37 un abrazo hasta luego adiós hasta luego

Voz 5 21:41 te directo buenas noches en El Larguero es que es un tipo

Voz 1375 21:44 luego el gallego dejamos ya enseguida es un tipo que se hace querer por todo el mundo es que es un tipo que cae bien a todo el mundo Luka Modric no independientemente del equipo en el que juega

Voz 7 21:55 si ya te he dicho antes eh

Voz 4 21:57 aparte de sus cualidades futbolísticas que eso ya lo de todo el mundo es un chico axial sí hubo una humildad tremenda se hace querer ilegible todo el mundo además esta noche la viendo que somos amigos pues se me acercó muchísima gente diciéndome eso no es un grandísimo futbolista pero como persona yo creo que lo supera no sé qué muy bien muy bien

Voz 2 22:21 Pedja Mijatovic gracias por estar en el larguero por hablarnos

Voz 1375 22:25 este jugador que tuviste que supiste ver cuando llegaba casi desconocido al fútbol español y que hoy ha sido elegido es el mejor del mundo el mejor del mundo por la prensa entrenadores jugadores un abrazo muchísimas gracias al a pues cuida te amigo un abrazo fuerte don Torrejón Mario muy buena no engañó este tiene buen ojo eh Mijatovic algo saber esto sí estoy donde fichar estaba hablando gallego de Luka Modric cuando teníamos al al croata en directo estamos hablando

Voz 1960 22:52 sí sí la verdad es que da gusto escucharle porque

Voz 1375 22:55 cuando de verdad transmite una una un mil

Voz 1960 22:57 tras que que que que hay que decirlo claramente no es propia de los de los grandes futbolistas de de esta época no porque yo estar diciendo antes lo que supone futbolísticamente lo que ha supuesto Modric para este Real Madrid el Madrid de las de las cuatro Champions en cinco años y de las tres consecutivas las últimas dos jugando con cuando centrocampistas y el dirigiendo el juego pero quiero quiero hacer énfasis en en el discurso que ha hecho un discurso de generosidad idea agradecimiento no lo quiero comparar con otros discursos de otros jugadores pero señalando como partícipes de su triunfo a un montón de de jugadores de de su equipo de su selección a esa generación en la que se refería eso dice mucho de lo que es Modric no que además representa una cosa en el campo se el día a Jorge Valdano este Mundial de Rusia cuando otros jugadores marcan y piensan en tipo de celebración en el marketing en el crecimiento de la marca personal Modric nunca hará eso Modric solamente está pendiente de de del fútbol del equipo de los compañeros de aportar de la colectividad por eso es grande que haya sido el el ganador de este premio un jugador que simboliza todo eso no el la generosidad y el colectivo por encima del individual

Voz 1375 24:12 y dado su apareció se feo falta respeto no sé qué le pondría ISE Meana que está por ahí también no sé que se ha dicho de la ausencia de de Cristiano de Messi que hubiera estado bien que hubieran estado hoy que no ganan después de no sé cuántos años hoy aplaudiendo a Luka Modric no tampoco pasa nada por ir el año que no ganas no

Voz 0231 24:28 aquí no lo entiende nadie le ha parecido fatal a la FIFA por qué es una muestra de poca fuerza por parte del mar

Voz 1375 24:35 el organismo del fútbol mundial no poder convence

Voz 0231 24:38 a los dos mejores del mundo a que vengan a la gran fiesta del fútbol es un tema que durante la previa de la ceremonia atendido casi más minutos en los corrillos en el hotel de los jugadores que el propio premio están bastante enfadados los integrantes de la Familia del fútbol con que Messi y sobre todo Cristiano no hayan venido a esta gala de la FIFA lo pongo que te puede

Voz 1501 24:59 menoscabar en tu prestigio que no te den un premio concreto y te menoscaba mucho no ir a bloguera que lo gana y a dar la mano deportivamente sobretodo cuando en el caso de Cristiano compañero buen compañero tuyo hoy te has servido valores durante los nueve años que está aquí ha siendo una leyenda pues probablemente durante el ochenta por ciento del tiempo no en el caso de Messi también me parece que la excusa de una cuestión familiares bueno yo creo sencillamente que que no se ha visto sólo recogiendo el mejor once sencillamente y que y que nada de ahí estar tal a mi me parece que eso sí que de verdad menoscaba el prestigio de los jugadores que son gigantes seguramente los dos mejores de la historia por el top delante de todos los demás cuando se retiren incluso ahora ya

Voz 1375 25:41 pero que en el plano de el encajar las cosas

Voz 1501 25:44 con deportividad en ese yo creo estaba sola

Voz 1375 25:46 bastante dura pero a la cola Javi lo que cuando pasen los años se darán cuenta el ridículo que han hecho hoy porque no solamente que como decía Antón la FIFA no al final son la gente que te sigue no lo chavales que compran tu camiseta que iban a fútbol y que te ven con mujeres el el mejor y que el día que tienes que ponerte bueno pues debajo aplaudir al mejor de este año ha sido Luka Modric además uno de ellos Cristiano ha sido su compañero en el Real Madrid pues que no haya sido capaz de de estar ahí para aplaudir a a un compañero de profesión que sólo ha ganado y que como bien decía Capella es el anticipo no jamás le vi presumir Lebid casi debutar con la selección croata en el dos mil seis en Ginebra frente a España entonces estaba Luis Aragonés en la selección española de fútbol debutaba Pernía fíjate ya ha llovido ya estaba lo quita a Modric que era un niño y que comenzaba su andadura en la la selección croata solamente te voy a decir una cosa Modric no será el más guapo no será el más fuerte pero es de lejos el más inteligente el premio justo ha llegado en el día de hoy está por ahí Antón Meana T nos pide paso luego protagonista con quién andas Antón presidente de la Federación croata un croata como Luka Modric elegido mejor del mundo

Voz 0231 26:55 en directo en La Ser buenas noches buenas noches

Voz 8 26:58 saludos desde Londres crecientes siente como si hemos marcado muchísimos goles pero lo importante que Luca tiene ya el trofeo el torero trofeos del mejor jugador esto es inolvidable y esquís el ICO para para para fútbol croata

Voz 0231 27:18 sí yo estoy orgulloso no sé si percibe lo mismo pero sentía en la ceremonia que el fútbol está con Modric que más allá de que se lo merezca que al fútbol le hace ilusión que Modric se lleve este premio

Voz 8 27:30 sí hombre a jugar de lo mejor y los números son importantes salado de Eli nada más marcar goles no importa lo a jugar bien durante todo el año y yo creo que que que no quiero ahora decir alguna palabra más fuerte pero en unos próximos días Orce manita es decir lo que es lo que merece algunos protagonistas que no estar aquí

Voz 0231 27:52 intuyo que aunque no te lo dirá soy que te refieres a Messi y a Cristiano Ronaldo

Voz 8 27:57 un seis

Voz 0231 28:00 nada más nada más y la última Balón de Oro para Modric también que se lo de France Football en diciembre y ya sea el hat trick de Modric

Voz 8 28:08 le dije Si Si en Copas del Mundo cuando eh vamos doblando después de los partidos allí que de verdad a un jugador que ha merecido que ha entregado que toda la vida dedicado de fútbol oí es increíble ahora más que nunca les mejor jugador del mundo es Luka Modric de Croacia ida al Real Madrid

Voz 0231 28:34 me aprietan desde Madrid que no te deje escapar que no te muerda la lengua que lo digas en El Larguero que te quedes tranquilos

Voz 8 28:40 por nota no te preocupes que no comprende lo que me pregunta cargar que mutara que había en el amarre tenéis ni teléfono y tranquilos voy a decir algo que un jugador necesita tener

Voz 0231 28:53 gracias a este Davor Suker en directo El Larguero refiriéndose a Cristiano Ronaldo claramente mano ese mensaje que lanza por la ausencia del portugués en esta gala de la FIFA

Voz 1375 29:04 estábamos hablando de si es una falta respeto no estaba calentito Zucchero lo tiene claro es ya más de mañana o pasado dices bueno vamos a llamar a esa marchaba ya por ahí no echando humo Suker con la con la sonrisa marchaba ya con la sonrisa

Voz 2 29:16 yo diciendo que me voy a callar que prefiero no decir lo que pienso bueno presidente de la SER hay que llamarle tienen importantes realmente

Voz 1960 29:25 el la la foto que hoy se hubiera podido producir de Cristiano y Messi en el salón de pie aplaudiendo compañero hubiera sido una foto que a ellos les hubiera hecho más grande IU hubiera hecho más grande al fútbol yo creo que hemos perdido un momento que hubiera sido maravilloso no

Voz 9 29:43 que yo yo creo que por ejemplo hay

Voz 1960 29:45 y hay deportistas míticos que se han hecho más grandes en la derrota Rafa Nadal aplaudiendo a Federer totalmente llorando uno Nadal y estos dos señores han perdido oportunidad y la hemos perdido todos porque qué imagen más bonita de los dos mejores jugadores de los últimos tiempos de pie reconociendo lo en medio de un compañero es que es una lástima que no invertido

Voz 1375 30:06 siempre hemos dicho es verdad lo que dices de Rafa Nadal Federer los más grandes en la victoria y en la derrota y así lo hemos sentido siempre pero hay algunos que no sin no dan el premio

Voz 10 30:15 el morro el bigote ahí tiran mira

Voz 1375 30:17 otro lado dice muy poco de su categoría

Voz 2 30:21 humana humana

Voz 1375 30:23 sí era un compañero y de ser gente del fútbol y sentirse fue cuando gané el premio y cuando no pero bueno las doce de la noche está el señor Tebas esperándonos siempre hablar con el presidente que ha tenido a bien esta noche y mañana creo que madrugada también pero la terminal bienestar aquí también esta noche en El Larguero desde agradecer anoche estaba Rubiales vamos a hablar con el señor Tebas un abrazo Antón Meana buen viaje de vuelta eh gracias a un abrazo hasta un abrazo hasta luego y y bueno no le he preguntado pero además de Modric que ha dicho el que votaba Varane a Cristiano y a Griezmann Cristiano ha votado a Varane primero a Modric segundo ya Griezmann tercero Messi ha votado a Modric a Mbappé ya Cristiano por primera vez en la primera ahora llevan tanto la primera de que votan Messi a Cristiano Ramos a Molly prevista el mundo pues me militar Messi Modric Isabella ante siempre se decía que

Voz 1501 31:20 el compromiso que luego no sé que va a meter por lo menos de cree que Messi es el mejor pues no sé

Voz 1375 31:26 todo Modric terceros un abrazo Gallego

Voz 1 31:29 un abrazo chao hasta luego Javier Herráez hasta luego buenas hombre Torrejón

Voz 1375 31:33 las doce y uno de la noche Luka Modric protagonista en esta portada El Larguero el premio al mejor jugador del año para la FIFA pausa seguimos

Voz 1375 34:44 está por ahí el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas viene acompañado con José David Palacio que está superado la Palacio muy buenas hola qué tal muy buenas Manu día largo no para el president está siendo días largos no para Javier sí de largo Si semana largas

Voz 0931 34:58 qué queda también porque hay jornada entre semana hay jornada del fin de semana venimos de una jornada un poquito movida sobre todo en el en el día de ayer pero bueno hoy era un día importante también para la Liga para Javier Tebas porque era el tercer congreso el gol fútbol Sami hoy ha dado una charla Javier Tebas en la que ha hablado todo lo bueno que ha hecho por el fútbol ayudó a las seis de la tarde luego las siete podríamos charlar con él y hasta ahora de la noche Manu tenemos el placer de tenerle en el larguero a Javier Tebas

Voz 1375 35:24 el presidente de la Liga Javier Tebas buenas noches

Voz 0906 35:27 buenas noches cómo estás hombre me pero todos los días son largos para mí es son igual ese de trabajo de de sacar asuntos y proyectos y bueno pues uno más

Voz 2 35:36 sí a mañana a seguir trabajando yo digo igual lo quiere no quiere venir al larguero

Voz 1375 35:41 tiene tantas cosas que hacer y tal que al final la agenda no te da para todo

Voz 0906 35:44 no lo pasa que también hay muchos medios de comunicación todos quieren hablar por atender a todos a la vez es muy complicado me tendría que dedicar

Voz 1375 35:51 sí

Voz 0906 35:51 yo creo que doce horas diarias ante los medios imposible entonces tengo que intentar dividir porque eso es muy complicado

Voz 1375 35:59 van a cambiar los horarios de los partidos la temporada que viene de quién de quién es potestad de la Liga ese es un tema ya lo oyendo estos días no hay porque le pongáis dinero a la Federación por algo que es vuestra es que no es verdad que hemos dinero por eso es que no sé dónde se han sacado esa teoría no no es verdad son establecer comido coordinación de muchísimo menos en el terminación a vosotros ropa vosotros perdona no hay ningún dinero por no tener la potestad de los horarios de la Liga no no es verdad

Voz 0906 36:32 he comido coordinación está colgado en nuestra página web en Mestalla transparencia y ahí se puede leer como si alguien me dicen donde aparece que pagamos un euro por por el tema de los horarios JEME oye que me lo diga pero que no no es verdad es que no es cierto es ese sistema de no sé de dónde ha salido pero ahí está el comiendo coordinación que lo lea a cualquiera quien quiera que está colgado en la página web de esta de la la Liga desde hace mucho tiempo y hoy ha dicho

Voz 1375 36:59 según Camps el secretario general de la Federación que la Liga por ley lo dicho Andreu Camps la Liga por ley es un gestor de competiciones y así debe seguir siéndolo la Federación es el titular de las competiciones y así debe seguir siéndolo el titular es la Liga pero el gestor el titular es la Federación gestores la Liga es así

Voz 0906 37:16 no se se equivoca Camps que sabes que te deja de la Federación Española de Fútbol lógicamente indicaba lo que dice la ley que la la la competición de sal

Voz 1375 37:25 la organiza la Liga

Voz 0906 37:28 en coordinación con la Federación es lo que dice la ley no habla de titulares son menos titula ganar quién organiza la lo que está establecido en la Ley del Deporte lo que se ha ido desarrollando en muchísimos muchísimo tiempo además de resoluciones ya tanto del ámbito judicial y luego pues un santificado en muchas cuestiones el Real Decreto cinco barra dos mil quince de venta centralizada de los derechos audiovisuales no por lo tanto hay que tender quiénes organizador es el coordinador y eso es lo que viene establecido en el deporte

Voz 1375 37:57 la Federación dice Andreu Camps es la titular de los derechos propios de la competición como por ejemplo el nombre de la competición el balón y los horarios Leo textual lo que ha dicho el secretario general de la Federación sí sí

Voz 0906 38:08 pues ya digo que mide la Federación yo creo que eh Andreu Camps que como en letrado que si un buen profesor que es pues hace una construcción ingeniería jurídica para justificar eso pero que no es así ni ha sido así nunca ni lo será porque la propia legislación bien establecía claramente no habla de horarios no habla de balón no la sponsor pero habla de organización de la competición habrá de coordinación y en la ley establece claramente en el fútbol profesional de quién es la potestad de cada cuestión la Federación tiene es coordinación y Dalí nos dice en qué cuestión en los tenemos que coordinar y más aún la ley dice el Real Decreto de Federaciones Deportivas establece exactamente Cuba

Voz 1375 38:51 cuando no hay

Voz 0906 38:53 convenio establece cómo debe ser la obligación de para cada parte en ese caso hablar en absoluto responsable de horarios y habla de balón y habla nada dice aquí para el GIS hará esto

Voz 1375 39:07 noche a noche nos dijo Rubiales en este mismo programa el presidente de la Federación que el contrato termina esta temporada y que habrá que negociarlo sano se impuso a la inventados es una invención decíroslo

Voz 0906 39:17 no lo que terminadas el convenio coordinación que Vigo es lo leáis la página web Villaverde es como no hay nada de los horarios por precio determinado y muchísima ni muchísimo menos no estar aquí

Voz 1375 39:28 mira es decir muchas cosas claro exactas a ver lo que pasa Javier que ahora no está leyéndolo los oyentes hiciera anoche Rubiales dice una cosa esta noche Tebas dice la contraria y claro como visto están seguros la yo te voy a leer un documento que no sé si te suena lo estoy leyendo dice partidos y horarios dentro del convenio de partidos y horarios convenio de coordinación dice dice textualmente en virtud del convenio de coordinación suscrito por la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Profesional en agosto de dos mil catorce en concreto de su Anexo II ambas partes reconocen la posibilidad de que se celebre un encuentro de primera y de segunda tanto los viernes como los lunes de cada jornada establecen que por ello la Liga Nacional de pero el profesional abonará a la Real Federación Española de Fútbol en una cantidad inicial de tres coma tres millones de euros en la temporada catorce quince que se irá actualizando anualmente con el IPC de forma que esta temporada para la que se prorrogó el acuerdo que inicialmente finalizaba la pasada campaña se situaría en torno a los tres coma siete millones de euros joder si tú no conoces esto yo no no perdona explícame nos a ver si entre

Voz 0906 40:30 no sabe interpretada no yo no tengo aquí para qué

Voz 1375 40:33 Nos dan eso no habla de una sala de J nada sí bueno perdón a la posibilidad de que se celebre un encuentro primera y segunda los diez pero no de alguna cosa

Voz 0906 40:40 es una cosa es poner los horarios en las jornadas de otras cosas son extender las jornadas a viernes y lunes evidentemente ese acuerdo de económico que fui yo el que negoció en su momento si no recuerdo mal con Jorge Pérez que habla es de extender la jornada de sábado domingo habían es lunes y ese eso es lo que evidentemente termina en junio de del año que viene hiciese convenios no los tiene en este de la jornada jugaremos sábados y domingos pero poner los horarios en sábados domingos los ponemos la Liga porque es muy diferente estamos hablando de jornada no de horarios

Voz 1375 41:13 si no existe no ser nueva ese contrato que tenéis que firmar ambas partes llevaron acuerdo ambas partes como harías para poner todos los partidos sábado hoy domingo un partido tras otro un horario otras otro diez partidos diez horarios

Voz 0906 41:24 es que primero habrá que ver si no se renueva este este

Voz 1375 41:26 no digo en caso de que no serlo no segundo yo creo

Voz 0906 41:29 que el real decreto cinco a dos mil quince Nos deja de partidos viernes y lunes pero bueno pero ni Patti tengo caso que no dado que el Real Decreto de que lo dice pues los pondríamos llegue a lo mejor habría yo tendré que recordar porque hay que estar atento a todo en el convenio de en el concurso los derechos audiovisuales lo he dicho muchos medios de comunicación pasa que es difícil que tengáis tanta memoria para temas tan técnicos ahí

Voz 1375 41:52 no hay un nuevo horario que es el domingo a las dos de la tarde ya sea cada barrio o sea que habrá partió a las doce a las dos

Voz 0906 41:58 dos a las cuatro pues está puesto pero además eso insisto en reuniones donde asistió a la Federación y no dijo absolutamente nada de las dos pero es que además bueno el otro cómo serían partió de abierto obligatorio pues si se puede se puede solapar

Voz 1375 42:12 no no lo dudé tu palabra No somos técnicamente un abogado como en este caso como el señor Camps pero repito terminó con este tema que te quiero preguntar dos cosas más lo que dice Andreu Camps la Federación es lo ha dicho hoy secretario general de la Federación la titular la Federación la titular de los derechos propios de la competición tales como el nombre de la competición el balón y los horarios repito lo si la Federación no yo no pero yo no lo cederá a la Liga este convenio si la Liga se ajusta a las necesidades de aficionados llegan intereses de futbolistas aficionados y territorial

Voz 0906 42:42 parece voy a lo que diga la Federación y la Liga dice que no se puede recuperar lo que nos de uno y ahí están

Voz 1375 42:48 entiendo la Federación por eso te digo esto se lo está inventando esto es inventado vamos a

Voz 0906 42:53 Manu es que esto ya lo he dicho pero no han dicho el actual gestión de la Federación Española de Fútbol esto yo lo he oído en dos convenios que negociado de la época Viar Sando para mí no es nada novedoso esto yo lo oído el otro día en la reuniones de coordinación donde se discute esta cuestión que ha dicho costoso no estamos de acuerdo por eso cómo no estamos de acuerdo en muchísimos años se ha quedado como está todo ya está en manos de la Liga tras estas Potes perfecto de las que estamos exacto porque diga que es el el sponsor de la Liga que yo sepa llevamos ya casi diez años no y aquí nadie ha reclamado nunca nada a nadie ha dicho nadie canalla reclamó nadie nada lo quiere

Voz 1375 43:28 sí que no pueda reclamar lo que viene ahora bueno pero si acaso quiere decir que no haya reclamado nada Villar o que no iba a reclamar nada Larrea no quiere decir que las obras salen ahora puedo arreglar algo

Voz 0906 43:36 Pons en algún sitio habrá autorizado la Federación si es titular de de a no sea usted puede explotar en nombre del vuelve a algún sitio estará

Voz 1375 43:44 si en algún sitio estará pues pues no hay

Voz 0906 43:46 en un sitio que yo sepa ocurre

Voz 1375 43:49 qué es la liga española la única que tiene cuatro días de duración de jornada diez partidos diez horarios

Voz 0906 43:54 no pero bueno porque esto lo explican muchas veces porque esa es nuestra estrategia y ahí están no voy a los a los resultados ya los números no porque la Liga española gallega que más ha crecido en valor de los derechos audiovisuales durante los últimos cuatro años porque es la liga que que que que más ha crecido en audiencias en todo el mundo y en España porque pues pues será porque tenemos unas políticas

Voz 1375 44:13 por poneros Carbonero una iba digo mi Valladolid a nadie por poner un Valladolid Éibar perdona no es un tono despectivo la Liga española crecido por poner el Valladolid Éibar un viernes a las ocho y media de la tarde no ha crecido un lunes poner un Huesca Rayo a las a las diez de la noche está por eso crece la Liga española pero déjame contestaba diecisiete este por muchas circunstancias en esos

Voz 0906 44:34 esos factores también crece por eso en el mercado nacional

Voz 1375 44:36 pues te digo una cosa los partidos de los lunes que dimos en su día en Mediaset eh tampoco brillarán por su obediencia ni están destacando ahora mismo en la cadena que los da audiencia el partido en abierto cree nadie lo regalaron los regalos en una tómbola porque no lo quiere nadie pero ni vais al aficionado me da igual la hora que vaya aficionado partió en abierto te va a querer de verdad te vas y el partido en abierto es una joya es una

Voz 0906 44:58 entrevistan son mitin prepara las interesadas que meter