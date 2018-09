Zooloco: Murciélagos sin peligro, ballenas en Euskadi y gorilas que buscan sal

Voz 1855 00:00 después de toda la noche

Voz 1 00:02 dándonos la información bueno digamos que en fin que te puedes votar sí

Voz 1855 00:09 no no sea al contrario la información que casi se puede encontrar en todas partes aunque no tan bien como en la Cadena Ser vamos con lo que realmente importa Rafa

Voz 1772 00:19 hola de nuevo chicos qué tal cómo estás muy bien mañana ya más relajado

Voz 1855 00:23 qué boletines al margen sin trabajo terminado casi para el Hoy por hoy si vamos a ver si has hecho los deberes pusimos la semana pasada sí lo ha hecho ya sabemos y las murciana otros se quedan no se quedan enganchados al pelo lo sabemos hechos facha vale

Voz 1772 00:43 no atacan al pero como te dijeron a ti de pequeña

Voz 1056 00:46 o no atacan al pelo ni en ninguna otra parte de el del cuerpo humano eso no tiene absolutamente el más mínimo fundamento

Voz 2 00:53 ninguno de esos

Voz 1056 00:56 el son nada no tiene ningún fundamento para quedarte

Voz 1855 00:59 menos mal que es de la radio no está aquí es que está a punto de abofetear sentido como si me encanta

Voz 3 01:05 andan los modos porque lo podría haber resumido es es una auténtica chorrada pero no no no no no

Voz 1772 01:11 pues bueno está claro que los murciélagos no se engancharon se casi andando y nos lo dice Juan Echevarría que es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de murciélagos pero además en Virología esto qué quiere decir pues que estudia los virus que nos pueden transmitir un murciélago hablábamos aquí en España la semana pasada del virus de la rabia del que no hay que temer porque uno hay cura porque dos los murciélagos no atacan

Voz 1056 01:34 si uno lo toca sino lo lo intenta coger o tocarlo pues como es un animal salvaje estaba asustado es lo más probable es que nos muerda pero el murciélago nunca va a ir atacar a una persona era que era una persona ir a acoger el murciélago eh o a lo mejor el murciélago está echado toca por por sin darse cuenta no porque no lo ha visto lo que sea pero el murciélago siempre es estar a veces interceptara del defendiendo de de de un de

Voz 4 02:01 por lo que él piensa que es un ataque de una persona y me encanta el concepto pertrechado abertzale bueno si tú no le hace nada el murciélago el murciano dicho con todos los bichos

Voz 1855 02:10 algo no se está está entramado verlos expertos pero me hace mucha gracia porque una cosa es saber murciélago se entra en tu habitación no despistado el pobre quién bien tal como lo dejas que claro es una ventana y que se va pero si lo intentas tocar pues ya claro como no te mueras tú al murciélago Clark estos aspavientos el pánico no son una agresión si Paco ya es otro capítulo aparte capítulo para próximas semanas deberes hechos no deberes hechos no falta ninguno bueno si éste y sectario de Estados Unidos John robo mayando o no han pillado lo he visto siete mil bichos reptiles nada no no no sigue por ahí el Geta por ahí está claro que que la cucaracha aquella de quinientos dólares y el FBI no le ha cogido Marina editores que no hay nada que hacer bueno desde aquí hace un llamamiento a los oyentes de de buenas a primera así que en el apartamento de al lado hay siete mil Beach peinados digan eh pendiente de Rafa Muñiz que menos vamos vamos a Euskadi más con

Voz 6 03:22 pues bien al puerto de Guetaria en Guipúzcoa que ha recibido un nuevo

Voz 1855 03:27 durante a través del mar

Voz 7 03:30 puede que eso había va lleno

Voz 6 03:39 no se trata de Calderón de una ballena de seis metros de largo muy difícil de ver en la zona así que le hemos pedido a nuestra compañera a Nike que Bernal de red

Voz 1772 03:49 de San Sebastián que nos cuente un poco más este cetáceo porque ha ido a parar allí a las costas de uso

Voz 1855 03:55 David Nike que buenos días por días chicos visita inesperada a la que ha llegado

Voz 0441 03:59 la costa guipuzcoana a un calderón boreal que entró desorientado en el puerto de Getaria Se trata de un cetáceo que frecuenta a grandes profundidades y resulta difícil de ver más por esta zona hechos suelen pagar sólo en aguas del Atlántico Norte y por lo general siempre en aquellas que superan los mil metros de profundidad es relativamente común en sitios como Ica nada pero desde luego no aquí en Euskadi sigue siendo una especie muy desconocida para la ciencia el animal que ha aparecido en Getaria mide en torno a los seis metros podría alcanzar más de siete mil quinientos kilos de peso en la edad adulta desde ámbar la Asociación para la Conservación de la Fauna Marina están preocupados por que el Calderón se encuentra malherido tras golpearse contra las rocas aunque no pierden la esperanza de que consiga ball

Voz 1855 04:36 mermara a gracias Nike que venga tendrá que ser

Voz 8 04:41 bueno una es que hay entorno iba a superar serio que es

Voz 1855 04:49 a ver si te has sin hablar Valle no

Voz 9 04:51 esperemos que este pueda volver lo antes posible no son espectaculares porque es tentación

Voz 1855 04:57 Torné ven ahí pues las heridas en pobre pues eso hay esperamos que vuelve que vuelva al claro que sí la canción también ahí yo todas las que te que sea de Disney dice adiós me me encanta soy la víctima vale un año víctima de pero suelto sabes de qué película estamos hablando si estamos hablando de gorilas

Voz 1772 05:27 ante los gorilas que según un estudio de la Universidad de Australia arriesgan su vida para conseguir la sal un alimento que es fundamental en sus dietas y que no siempre está presente en el habitat natural en el que viven pero inscribir en medio de soldados Carlas Talal súper es que es curioso no tienen vecinos lo sabes de donde coger la Liptón de ahí obtiene dos tercios de la sal que necesitan en en los de Ocariz bueno pues para conseguirla están en los eucaliptos pero claro lo los caballitos no siempre están en su zona protegida donde ellos viven en República del Congo por ejemplo así que tienen que abandonar esa zona protegida irá a plantaciones de eucalipto del del ser humano que hay pues pueden ser atacados o también arriesgan su vida subiendo a las cimas de los volcanes donde se arriesgan a sufrido por terminadas

Voz 1855 06:15 enana Galicia Rías Baixas que estamos a tope de eucaliptos están a tope que no sobran gorilas ya sabéis donde tenéis que venir siempre esa herida llamas porque quiérase sintonía como de las van vamos misteriosos este martes tres sonidos de un mismo animal que tenía que adivinar lince ibérico no está nada mal para empezar marítimo que Lince además el dio muy preciso de nada estáis absolutamente con Chava no no es de lince ibérico no no es que lo dicho por otra del Borja esto es un Aitor Albizua cuando suena el despertador después del Granada hasta este próximo sonido lo hacer jugar a ver es una llena de sólo cada pista muchísimo bueno yo estoy otro lo hace una llena no es una llena si yo si éste lo vengo es mero comenta lo que no es un ayer a Marina y éste lo hace cuando seamos los unos a los otros

Voz 11 07:39 ya está ya no hay más pistas se zorros

Voz 1855 07:41 sí es un zorro lo sabéis por qué porque yo

Voz 9 07:46 en veraneaba mucho tiempo en Gorbea cuando era pequeño que es un parque natural entre Vizcaya

Voz 1855 07:51 Gasteiz entonces había muchos zorros

Voz 3 07:54 anoche me acuerdo que mi llamamos mis abuelos nos decía mira mira mira mira Alice dan los dos ir a este eso

Voz 1855 07:59 ha ido bueno a ver cómo

Voz 11 08:03 este sonido es amigo

Voz 1855 08:05 claro porque es es uno de los veinte

Voz 1772 08:08 sonidos que hacen los zorros rojos que son los zorros que viven aquí en la Península Ibérica aquí por eso actuará reconoció inclemente veinte tipos sólo los que están aquí luego ya los zorros árticos

Voz 1855 08:19 pues ya no te puedes poner a ver si me presionaban oye que no hemos dicho nada pero un punto para mí

Voz 8 08:28 estamos ignorando nada que viene

Voz 1855 08:30 espero que me dejáis ganar bueno ya sabéis el sonido que haces los zorros pero claro podemos acreditar una canción de dos mil trece os sonará que se preguntaba en inglés que sonido hacía zorro

Voz 12 08:42 pero tú

Voz 13 08:49 en el juez lo ven

Voz 1855 08:54 las caras que el cual los ver cuando del tango con papá papá bueno no ingenieros de sonido que hace que es estilo

Voz 14 09:11 no no es bien bueno pues nada