Antonio: "Dejé la cultura gitana por amor"

Voz 0020 00:00 desde Tarragona Antonio buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches

Voz 2 00:04 qué tal eh mire yo quería comentar porque

Voz 3 00:09 el referente a la chica esta gitana sí a ver yo soy gitano y entonces pues en una palabra la la lo que es la la homosexualidad no las la la el el Shell de

Voz 4 00:29 damos gay si no está no

Voz 3 00:32 no está contemplado en la comunidad gitana no está contemplado

Voz 4 00:38 porque normalmente los los de destierra

Voz 3 00:45 nuestra cultura y los de tierra digamos que no es mi caso

Voz 4 00:54 porque yo una hace veinticinco años que estoy con una paya

Voz 3 00:57 a ir me tuve que marchar de mi casa por mediación de que ni madre no la son no la quería uva era racismo digamos no

Voz 0020 01:11 su madre no quería que fuese una paya sino que fue una gitana

Voz 3 01:17 y entonces claro pues yo emprendían camino hace ya veinticinco años me apartado totalmente de mi familia ahí a ver yo les quería dar un consejo que no soy muy muy dado en dar consejos pero bueno esta chica lo primero que tendría que hacer es apartarse de su familia si de verdad quiere a esa chica su novia que creo creo recordar que ha dicho que lo primero que tendría que hacer es eh apartarse de su familia ir hacer una vida con la chica esta porque Si Si se mete en el colectivo gitano pues entonces a ver esa chica la novia digamos la paya pues llevan a nadie le harán mucho daño mucho daño y a ella también porque no está contemplado porque yo por ejemplo he visto

Voz 4 02:40 no

Voz 3 02:41 yo no he visto lo visto no que yo imposible no podía viví de yo con meter Le metería en un madre una paya en casa pues es práctica era prácticamente imposible el aprobada por por racismo porque non no la podía aceptar porque era paya el colectivo gitano es un colectivo cerrado ir dice que

Voz 4 03:20 dice que nosotros somos a la cita racistas no

Voz 3 03:24 no

Voz 4 03:26 efectivamente nosotros somos racistas por medio de a los payos somos noticia por lo a los payos no que lo bueno porque nosotros tenemos una cultura dije

Voz 3 03:42 vende vivimos de una manera de de forma muy diferente y una paya pues

Voz 4 03:52 rompe rompe la el el el vínculo de familiar digamos no porque a ver si en todos los sentidos en bailar en la en el en la juergas por ejemplo en las bodas gitanas Godard gitana pues Rolling

Voz 3 04:14 presionante lo que pasa

Voz 4 04:17 cometen yo pues me tuve que marchar de tuve que marchar yo he hecho mi vida con esta chica

Voz 3 04:23 eh

Voz 4 04:25 llevo veinticinco años como le he comentado antes vivo aparte no tengo contacto

Voz 3 04:33 con un con mi familia con mi familia no no no no

Voz 4 04:39 tengo contrato con ellos se que vi sé que están vivos bueno tres están vivo hay alguno habrá muerto pero no me he enterado pero normalmente estoy muy muy muy muy apartado de Mis costumbre yo hombre Nicole

Voz 3 04:56 costumbre la llevo como gitano y no

Voz 4 05:01 no no no soy reacio no a

Voz 3 05:06 a mi cultura no porque él no puede ser reacio porque nadie me me va a negar que yo soy gitano claro nadie nadie sobrepasa en bien claro yo ya me vi me he vivido en la sociedad paya

Voz 4 05:25 me he integrado en la sociedad Palha he aprendido el catalán me expreso común catalán sea hablar lo hizo vivo prácticamente como los payos ropa yo porque aunque se me gusta me gusta el flamenco te gustan y cultura porque es una cultura

Voz 3 05:51 muy muy bonita no pero no puedo no puedo ir a casa de mi madre ni mis hermanos ni nada no porque tengo nueve hermanos y con lo nuevo hermano con ninguno me hablo no puedo hablar con ellos yo no puedo ir a una boda yo no puedo ir a un impedimento no sé si sabe lo que no se sabe lo que eso sí se la de

Voz 4 06:25 no

Voz 3 06:26 yo no puedo ir a un bautizo no puedo ir a ningún ningún evento

Voz 4 06:32 que hagan lo gitano digamos que

Voz 0020 06:35 que se ha desautorizado usted ya no no tiene ningún acceso a la familia

Voz 4 06:43 no no no por supuesto yo yo vivo como los payos yo vivo como los payos Nin como como los payos duermo como los payos algo la vida como los payos ahí no no tengo prácticamente relación ninguna con con los gitanos hombre sí me me me encuentro a un gitano y la calle porque bueno pues yo hablo con ellos con algún gitano pero que no sea de mi familia

Voz 3 07:18 claro

Voz 4 07:20 pero yo no nos rechazo mi cultura

Voz 3 07:25 yo no la puedo verdad muy bueno eso no

Voz 0020 07:33 a pesar de que de alguna manera su cultura así lo ha rechazado usted

Voz 3 07:39 sí por eso nosotros ya mismo somos racistas en ese sentido no porque

Voz 4 07:50 aunque yo no yo no yo no me considero racista no

Voz 3 07:54 porque a la vista está que yo me me me fui con una paya ahí me he dicho oí yo por ejemplo pues en su día yo dije digo bueno mire aquí se acabó ellos que ellos dan su vida yo hago la mía porque era imposible de que no que ni me en la mente de mi madre es una mente antigua era un a era muy Fira es muy gitana no no le entraba en la cabeza lo mismo que a esta chica el padre de los hermanos y creo recordar que no tiene madre no tiene madre

Voz 4 08:47 claro por eso sería un apoyo muy grande para para ella no porque tendría donde apoyarse pero con todo y con eso lo mejor lo mejor que pudieron que que que lo mejor que puede hacer

Voz 3 09:03 ver

Voz 5 09:04 es salir salir salir de

Voz 4 09:10 el salirse de ahí vivir con un con un con su pareja digamos

Voz 3 09:17 vivir una vida pues aparte hacer su vida y olvidarse de de su cultura no no que se olvide de de su cultura sino que que fuera un que viviera como yo como yo yo estoy viviendo una casa tengo mi casa tengo a mi mujer y yo hago la vida pues eso como un payo más como un yo me considero

Voz 0020 09:55 Antonio ha tenido hijos

Voz 4 09:58 sí tengo del uno de veinticinco años ya

Voz 3 10:03 pero bueno

Voz 0020 10:05 la lea he inculcado algo de la cultura gitana no

Voz 3 10:10 no no no no no

Voz 6 10:14 porque a ver si soy un gitano quitando a él lo que tiene un gitano nunca lo pude de de Bayo nunca

Voz 3 10:31 no es lo mismo una pues un un arquero que no sé si es que lo que quiero es que la madre es gitana el padre espacio esos son pesos un Melchero pero inculcarle el digamos en Cuenca donde inculcarle a un a un hijo que no sea gitano porque bueno mi hijo vale gitano sí pero yo no le puedo inculcar la vida de mi cultura no no lo puede inculcar mi cultura porque nos ha criado no sea criado

Voz 4 11:29 en la cultura gitana

Voz 0020 11:32 lo habrá alguna cosa que sí que sí que le pueda enseñar de hecho entiendo que usted ha dicho que ustedes gitano que le que le ha explicado que habrá hablado no

Voz 3 11:43 sí pero el ex está más bien

Voz 4 11:52 metido digamos en la sociedad

Voz 3 11:55 vaya aunque sea gitano de de desguace para exacto

Voz 4 12:01 aunque sea gritas no porque ahí el qué

Voz 3 12:03 manda el que manda digamos es es el gitano digamos no la cultura gitana él el que manda gitano excitan el hombre exacto si el hombre

Voz 4 12:17 la madre nada la madre no no como si no existiera sea Palha osea gitana es desigual

Voz 3 12:25 hay el que manda es el

Voz 2 12:29 grande digamos el el patriarca no es el patriarca que es el el el

Voz 3 12:37 hay un respeto a a un señor que ha llamado antes que le ha comentado que vaya a la asociación Roma Nin sí de Juan de Dios Ramírez Heredia que fue diputado de el diputado vence de del del tela un Fede

Voz 4 13:04 o algo así

Voz 3 13:07 pues ahí no le van a ayudar para nada

Voz 0020 13:15 porque si no no les van a ayudar

Voz 3 13:17 nada porque hay ahí lo que van por ejemplo en Barcelona hay una

Voz 4 13:26 la Asociación Gitana

Voz 3 13:30 que se llama Tchité en Herat bueno Achi Peña nombre citado ahí van las mujeres yo bueno mayormente las mujeres ya se enseñan a escribir porque hay mucha

Voz 4 13:51 hay mucho alfabetización no porque la mujer gitana es practicamente muy alfabetos y allí pues la la la

Voz 3 14:03 añadan a escribir a Le pero claro nunca se puede napalm apartan de su cultura nunca porque una un agitan una niña gitana cuando viene catorce año ya está acabada hay ni tiene que estar siempre ha y no sé cómo explicarle a debajo de debajo del gitano digan nada más que la tienen para para fregar va en casa hay y eso no a mí no me no me entraba eso por la cabeza no no no Porcuna una una un un amor Rita digamos no con con

Voz 4 15:01 catorce años

Voz 3 15:04 pues es una niña

Voz 4 15:08 y con catorce años ya una mujer casada con niños y todo pues yo no eso no lo veo yo

Voz 3 15:17 no lo veo yo no no no lo hice lo está diciendo un gigante que

Voz 4 15:27 bueno me van a poner verde eh

Voz 3 15:30 por qué me va pero bueno

Voz 0020 15:32 pero también entiendo que ya que ya están poco acostumbrada

Voz 4 15:36 sí bueno sí sí sí yo yo me he apartado totalmente de él

Voz 5 15:43 hace de esto de de digan

Voz 3 15:46 por qué

Voz 4 15:48 de la forma de vivir el gitano no porque gitano por regla general es una persona errante

Voz 3 15:57 nómada viven a su manera viven a su forma ya hay

Voz 4 16:07 que no se que no que no quiero no pido generalizada no porque si a ver yo conozco me di yo conozco gitanos médicos

Voz 3 16:16 sí

Voz 4 16:17 iconos Juanita no un abogado

Voz 3 16:21 ahí ahí a ver que son personas normales

Voz 4 16:25 corrientes no

Voz 3 16:27 lo que pasa es que claro lo padre por ejemplo a los padres en gitano

Voz 4 16:38 pues las hijas y tiene

Voz 3 16:41 estudiar

Voz 4 16:42 por ejemplo un grado superior de paseo para para poder ser por ejemplo abogada no

Voz 3 16:53 au o enfermera no quiere los padres no no no no las dejan nada más que la la

Voz 4 17:04 mujer

Voz 7 17:05 es para estar en casa

Voz 0020 17:09 sí sí sí

Voz 7 17:10 a ver qué les parece a ustedes

Voz 3 17:15 que me parece pues no me parece bien

Voz 4 17:21 yo no me parece bien yo es que yo eso no lo no lo comparto no porque yo tengo tengo sobrinas tengo vi un bueno tengo sobrina tenía un montón sobrino tengo miedo no hay muchas veces claro

Voz 3 17:45 Ellos viven a su manera viven a a su forma ha no se vive en

Voz 4 17:53 como como los gitanos viven Benin como como lo que son

Voz 3 17:57 vi como lo que son

Voz 4 17:59 pero si a mi me gusta el flamenco me gusta mi cultura

Voz 3 18:05 ahí sin tengo la oportunidad de ir a una boda que no sea de mi familia claro yo me perdido los casamiento de de mis hermanos me permite

Voz 4 18:21 los casamientos de mis sobrinos me mi sobrina

Voz 3 18:25 porque

Voz 4 18:28 no aceptaban eso no no no no no no no se aceptar no se acepta aunque digan mucha gente sí

Voz 3 18:38 y es que que que sí pero no no no no no yo respeto a la película esta que hay la y Carmen eso es sí la pusieron los gitanos bueno la pusieron verde la pusieron verde por mediación de que ahora normalmente los gitanos tienen una religión que que es la la religión de que viene de Fira de Filadelfia que son son cultos digamos que que no no adoran adiós a adoran a Alá a una

Voz 0020 19:37 sí claro es un poco como la como la Iglesia evangélica no si Antonio pues muchísimas gracias de verdad por haber hablado y por haber sido tan generoso gracias por llamar