Adivina quién viene a cenar esta noche

Voz 1389

00:07

es una consecuencia que es la de que la ministra al parecer no dijo la verdad además no dijo la verdad estando Villarejo de promedio un hombre que ha hecho precisamente de la verdad uno de los instrumentos más sucios de la democracia y eso tiene bastante mérito también me preocupa el hecho de que la ministra como muchos políticos últimamente ante cualquier pregunta cimientos escurre el bulto por prevención e conoce usted a fulanito no de entrada no no como si fuese fulanito la OTAN de entrada yo no voy a ver luego a ver si lo conozco no pero lo que realmente me preocupa todo esto es que creo que no se puede vivir angustiada por los comentarios aunque sean comentarios decir la bajeza que pueden llegar a serlo como se ha visto ahora qué hiciste una mesa rodeada de gente de confianza en comidas Castedo hace diez años pueda haber uno que lo grave y que lo filtre pero convertir toda esa conversación en material político es lo mismo que aquello de Woody Allen cuando decía que la basura en Hollywood se reciclada para hacer Telephone