"En la política como en el matrimonio: reír juntos todos los días y callar cada uno cuando toca"

Voz 2 00:14 el Instituto Nacional de Estadística los matrimonios en España duran dieciséis años y seis meses de media que precisión así que nos preguntamos esta mañana si ustedes llegado o no a esa cifra oscila superan Dani Pepa hay algunas de largo buen día

Voz 3 00:30 buenos días soy José de Sant-Boí este año ha cumplido treinta años de casado cinco años de novios tengo cincuenta y dos años salgo con algo con mi mujer desde los dieciséis años y la verdad que muy feliz no puedo decir otra cosa aún hacemos cosas juntos compartimos cosas punto dedica explica que que nos reímos todos los días la verdad es que para mi todo un éxito Mi vida gracias

Voz 2 00:54 que se ríen todos los días enhorabuena los dos Jose un beso que suerte buen día buenos días de Julio no cuarenta años con su correspondiente pero la solución cada uno cuando toca

Voz 0456 01:11 ahora venta años Manuel de Castellón cuarenta y tres felizmente casado dice Juan Pedro desde Villafranca de los Caballero

Voz 4 01:18 no tengo hija hijo Pablo Casado de momento nieto no pero cómo voy a cambiar mi mujer es una cocinera excelente una mujer de su casa que me trata a cuerpo de rey sería idiota buenos días aunque sea un poco egoísta no pero yo colaboro eh

Voz 5 01:39 si bajamos Andalucía Toni Fuentes de Sevilla mi matrimonio toca los las bodas de plata entre lo que duran poco poquísimo hay muchos que derivan en rompimiento básicamente por falta de comprensión

Voz 6 01:54 en otro

Voz 0456 01:58 hasta ahí bien no llega a los dieciséis años Hereu y que todos los superaba en casi casi nos confiesa el secreto

Voz 7 02:07 Eva Asturias diez años de novios seis años viviendo en pecado en total dieciséis años nos casamos porque es la boda es el primer paso para el divorcio muriendo bueno Mullelo tanto ego ya notando

Voz 0456 02:21 si no sabemos desde dónde nos escucha Carmelo bien

Voz 8 02:24 todo se llama Rajoy hizo muy pocas veces exhibidos cuarenta y seis años de casado quiero decirle que la que reconoció que

Voz 9 02:32 vamos a seguir disfrutando de los cuatro hijos que hemos creado es desastres mientras talento ajeno a nado a los que viene de camino

Voz 2 02:40 un beso Carmelo y enhorabuena

Voz 0456 02:42 muchas gracias Carmelo y ahora ya nos ponemos con la economía sobre el bloqueo de los presupuestos

Voz 10 02:49 la de Palencia la unión entre ciudadanos y PP es una muestra más del acoso y derribo hasta que se está sometiendo al Gobierno que tenemos me demuestra una vez más que a los partidos políticos lo único que les importa son sus propios intereses Hinault el interés general de los ciudadanos por qué no dejamos gobernar porque no se piensa en los ciudadanos por favor

Voz 11 03:14 y terminamos buenos días soy Santiago osea que tenemos estancado el debate de Presupuestos Si presumiblemente vaya haber muchos problemas para que se puedan aprobar ayer vi publicado en diferentes medios que la Familia Real se sobre el sueldo de los diputados también para eso no veo ninguna reacción negativa por parte de ningún partido mientras a los pensionistas reclamando pensiones dignas ir otros colectivos afectados por los recortes luego veo al número dos de Casado diciendo que

Voz 12 03:40 yo quería que se ataques en pleno se a que se

Voz 11 03:42 tenemos españoles a lo mejor tendría que parafraseando su nombre hacer aquello de pero va a la escuela y aprender un poquito de ética y de respeto

Voz 2 03:52 van a tener que aplicarse los políticos lo que recomiendan los oyentes para el matrimonio reír

Voz 13 03:56 juntos todos los días y callar cuando prestando son las siete menos diez las seis menos diez en calle

Voz 0456 04:05 sobre el bloqueo de la Mesa del Congreso a los presupuestos

Voz 14 04:08 Julia de Alicante la derecha caverna área siempre ha sido muy buena cuando le toca estar en la oposición se les da muy bien poner zancadillas difamar bloquear al contrario mientras tanto la ciudadanía asiste a un espectáculo vergonzoso ya no vemos políticos intentando rescatar bienes comunes y sociales sólo vemos borregos jugando a ser políticos no se basan en nada sólo por qué no

Voz 15 04:34 el Luis Ponferrada de todos es sabido que Ciudadanos es un sucedáneo del PP me pregunto yo porque no trasladan su sede para Génova así por lo menos no se ahorraban gastos buenos días amigos

Voz 0456 04:48 buenos días y según el INE los matrimonios en España durante media dieciséis años y seis meses el único de nuestros oyentes que no llega se llama Jesús desde Coria

Voz 16 04:56 Del Río sólo llevo tres años casado pero me hace gracia lo de dieciséis y medio comedia ya que estadísticamente si yo me como un pollo tú no te caben ninguno ambos no hemos comido ERE pollo un saludo