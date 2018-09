"Airbnb solo representa el 5% del turismo"

Voz 1432 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:20 es un temor angustioso incontrolable ante ciertas situaciones que se sabe absurdo irse a próxima a la obsesión ni lo que muchos vecinos ciudades como Palma de Mallorca Barcelona o Madrid están denunciando un hartazgo muy concreto basado en hechos o por lo menos en las consecuencias que la masificación turística tiene para ellos por ejemplo que sus vecinos Rotten a diario porque se alojan en pisos inscritos en plataformas como Airbnb a día de hoy Airbnb tiene casi cinco millones de anuncios en ciento noventa y un países y ochenta y uno a mil ciudades del mundo un gigante que no va a desaparecer para buscar una convivencia lo más sana posible hoy empiezan a reunirse todos los actores implica a dos vecinos CCAA municipios hoteleros empresarios sindicatos consumidores y plataformas turísticas al frente de todos los grupos de trabajo la secretaria de Estado de Turismo Isabel Oliver muy buenos días o la muy buenos

Voz 3 01:26 días ustedes anticiparon ayer que iban

Voz 1727 01:29 con que las comunidades de vecinos decidan en asamblea si quieren o no pisos turísticos y su edificio esto no es delegar la responsabilidad

Voz 3 01:41 bueno no no es así nosotros lo que vamos a hacer hoy eh vamos a iniciar toda una serie de reuniones en primer lugar cerrada con las comunidades autónomas con la Federación Española de Municipios y Provincias y con representantes del Ministerio de Vivienda pues para a una serie de cuestiones que afectan a competencias del Gobierno del Estado como son de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el sentido de quedar claro acotar lo que es el arrendamiento de temporada por otra parte también la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que los propietarios puedan decidir aquello que decidan en su comunidad qué pasaba hora pues que para cambiar los usos o algunas cuestiones de las comunidades de propietarios exigen una mayoría absoluta entonces es muy difícil cambiar ahí en este sentido lo que vamos a hacer es cambiar esta mayoría para qué se pueda regular según las comunidades fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio con otra mayoría

Voz 1727 02:55 una mayoría absoluta que no tiene

Voz 3 02:57 será absoluta

Voz 1727 03:00 sería simple de de propietarios dicen no queremos un piso de alquiler turístico esos saldrá adelante si esa esa es la propuesta el Estado

Voz 3 03:10 sí están esta mañana vamos a proponer unos cambios en estas mayorías para que entre todos decidamos cuál es el número adecuado la mayoría adecuada o posible para que se puedan o no

Voz 1727 03:24 enviar estas usos en viviendas ahora mismo dice que las condiciones

Voz 3 03:31 qué tengo que liberarla muy pronto porque tiene ese compromiso esta mañana a día de hoy la Administración España

Voz 1727 03:37 hola sabe cuántos pisos turísticos hay

Voz 1321 03:39 añade

Voz 3 03:41 pues no no lo sabemos y esta es una de las cuestiones que también nos preocupan nos preocupan porque el gobierno del Estado anterior sinceramente pasó de perfil si no abordó esta situación no ejerció ninguna labor ni de coordinación ni de asunción de sus propias competencias entonces tenemos una situación que desconocemos una situación a la que queremos poner orden él por un queremos abordar esta situación lo hacemos con las comunidades autónomas con los municipios hoy y mañana con todos los agentes implicados para escuchar en primera persona pues todas los todos los puntos de vistas y así poder llegar a una regulación desde el punto de vista de las competencias del Gobierno del Estado quedando muy claro que toda la parte turística lo que son competencias turísticas son de las comunidades autónomas

Voz 1727 04:33 los Secretaria de Estado sino sabemos cuántos pisos turísticos parece fácil deducir que este sector es una de las principales fuentes de la economía sumergida en este país

Voz 3 04:46 pues no me atrevería decir que es la principal fuente puede ser una es un sector donde puede haber y parece que lo hay pues sí economía sumergida no regulación es un sector en donde es necesario pues poner esta regulación yo creo que totalmente necesaria de todas las administraciones que intervienen en el proceso la mayor responsabilidad recae en los ayuntamientos es una situación donde todas las administraciones tienen competencia unas más y unas menos no sé si los ayuntamientos tenga en cuenta que desde la Comunidad Europea algunas del Gobierno del Estado que son las que nosotros vamos a abordar comunidades autónomas consejos insulares en las comunidades de archipiélagos en Canarias y Baleares también ayuntamientos todas ellas tienen competencias que inciden en esta cuestión sean urbanísticas sean turísticas en este caso sean de propiedad horizontal dado de la Ley de Arrendamientos Urbanos todas tienen competencias y esto hace que sea un tema jurídicamente muy completo jo y que hay que abordar con seriedad Irwin rigurosidad que es lo que nosotros pretendemos hacer hay alguna experiencia en algún otro país que sirva de guía pues nosotros hemos estado viendo todo lo que han hecho todos los países tenemos toda la el estudio comparado y por supuesto intentamos recoger de cada uno de ellos lo que se puede adecuar a nuestra situación pero yo creo que en nuestro caso y por nuestra especial conformación del Estado es muy específica y creo que vamos a tener que abrir un nuevo sistema yo creo que puede ser un buen sistema lo que vamos a hacer estamos también con la idea de crear un registro Estatal Único de viviendas de uso turístico que te va a complementar toda esta regulación para que haya pues esta este instrumento que permita a las comunidades autónomas y en regular comprobar pues que Jesús propias exigencias son las que se llevan a la voy a poner coto poner a regular esta situación tan complicada

Voz 1727 06:58 le deseo suerte se que esto

Voz 3 07:01 mí me pareció un jurado tarea bien compleja a poner de acuerdo

Voz 1727 07:06 va a sectores con intereses están incontrolados Isabel Oliver Secretaria de Estado de Turismo tenía que dejarlo a las nueve y media nos ha dado un minuto

Voz 3 07:13 tras buenos días muchísimas gracias a ustedes hasta pronto por alusiones está con nosotros Sergio bien hay buenos días

Voz 1882 07:22 buenos días Pepa que es el responsable de políticas

Voz 1727 07:24 publicas de Airbnb y le tengo que decir que mi primera sorpresa es la existencia de su cargo de que se encarga el responsable de políticas públicas de Airbnb

Voz 1882 07:33 bueno realmente de colaborar con los gobiernos con las administraciones de El Aaiún desde el Ayuntamiento hasta las comunidades autónomas así precisamente también con la secretaria de Estado pues establecer vías de comunicación y sobre todo de soluciones donde la tecnología al final ayuda a los gobiernos y a los propios vecinos de de nuestros

Voz 1727 07:49 ustedes cómo encajan lo que acabamos de decir el que los alquileres turísticos sean el alimenta fundamental de la economía sumergida

Voz 1882 07:57 a ver yo creo que las plataformas han traído sobre todo trazabilidad la tecnología ha permitido que una actividad que se lleva a cabo en España y en el resto de Europa desde hace muchísimos años sea atrás hable gracias a esto por ejemplo la Agencia Tributaria cada año puede enviar miles de cartas dentro de su campaña de pago de impuesto a los anfitriones casa en esta actividad y al ser transacciones bancarias pues se da visibilidad a esto yo creo que más que sumergida la tecnología de plataformas ha dado visibilidad actividades que ya existían desde hace mucho tiempo

Voz 1727 08:25 quiere incorporar a esta mesa Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo y Lucía Méndez pero antes quiero escuchar a los vecinos vamos a irnos a dos ciudades gobernadas por partidos en las antípodas ideológicas pero todo todas describen un problema común empezamos en Málaga el Ayuntamiento más grande que conserva el Partido Popular nuestra compañera de ser Málaga Nieves Egea tiene todos los datos allí una de cada dos viviendas tú

Voz 1432 08:52 míticas en Málaga es irregular según el último informe elaborado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga hablamos de cerca de cinco mil pisos veinte mil plazas de las que la mitad no estarían reguladas supera en mucho a las camas hoteleras en el centro histórico son reiteraba las quejas de los vecinos por las viviendas turísticas Alejandro Villén es uno de ellos

Voz 4 09:09 no podemos ni abrí la ventana dentro de nuestra propia casa tenemos hordas de turistas que vienen a despedidas de soltero de fiesta con otro horario borracho y sin ningún respeto ninguna norma básica

Voz 1432 09:21 el Ayuntamiento acaba de anunciar que incluirá en las ordenanzas fiscales una nueva tasa para los pisos turísticos relacionada con la basura pero el debate en la calle tiene el pleno está servido Eduardo Zorrilla ir de Málaga para la gente Izquierda Unida María del Mar Martín Rojo concejal de Turismo

Voz 5 09:35 en otra ciudad existen dos mil seiscientas viviendas turísticas legalizada porque que las cifras que se manejan por agencias que han hecho estudios sobre la oferta en redes sitúa esta cifra en más del doble

Voz 6 09:49 el turismo eh no seré como algo negativo a pesar de que haya connotaciones como las causó ponen de manifiesto cabra corregir pero no vayamos ahora demonizar al turismo como en su día X con la mesa de el sector de la hostelería

Voz 1432 10:01 ya que el Ayuntamiento elabora ya un segundo informe sobre el impacto de las viviendas turísticas Madrid

Voz 1727 10:06 es la capital de España que gobierna Manuela Carmena también quiere acaba regula los pisos turísticos Radio Madrid Sara Selva en Madrid

Voz 1510 10:14 además de los habituales problemas de convivencia de cómo el aumento de los pisos turísticos está afectando al día a día de los barrios a los vecinos como a Fernando Bandera les preocupa sobre todo lo que llaman desahucios invisibles

Voz 7 10:25 de desahucios que que ahora se producen a personas no que no pueden pagar la hipoteca sino a

Voz 8 10:31 inquilinos que que pueden y quieren seguir pagando el alquiler

Voz 7 10:34 eh pero que cuando a las renovaciones de los contratos pues se les aumentar la cantidad desmesuradamente

Voz 1510 10:42 aumenta el precio en la mayoría de las ocasiones cuando los propietarios deciden cambiar el uso de la vivienda y utilizarla para uso turístico Fernando asegura que muchos casos son edificios enteros que se convierten en hoteles y acaban transformando la zona en un barrio fantasma esto es lo que el Ayuntamiento de Madrid quiere frenar con un plan que aún está tramitándose y que fija una serie de limitaciones que según ellos acabaría con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos José Manuel Calvo concejal de Desarrollo Urbano Sostenible lo que hacemos

Voz 9 11:08 es es garantizar que esa

Voz 3 11:11 la viviendas en planteen en condiciones de de legalidad

Voz 9 11:13 por eso les exigimos una licencia hasta que este plan

Voz 1510 11:16 los apruebe el Ayuntamiento ha suspendido la concesión de licencias para cualquier alojamiento turístico los vecinos no están del todo satisfechos aseguran que el plan deja muchos vacíos que permiten seguir especulando por ejemplo porque está muy centrado en el centro de Madrid así que terminaría trasladando el problema a otras zonas de la capital

Voz 1727 11:32 Airbnb nacía con una idea muy seductora vivir como un vecino más le propone al viajero perece el lema pierde su significado cuando prácticamente no quedan vecinos ayer estos días un taxis

Voz 3 11:45 esta de Madrid me decía toda esta calle que ve todo el

Voz 1727 11:47 centro toda la calle Atocha es un inmenso hotel Sergio Bin hay responsable de políticas públicas de Airbnb ustedes hablan con los vecinos que se quejan claro que sí Pepa hablamos

Voz 1882 11:57 sí sobre todo participamos activamente en todo este tipo de debates porque defendemos un modelo muy claro que es precisamente el modelo que que no está amparado ninguna regulación hoy por hoy en España que es el modelo del particular de la persona que comparten su vivienda habita hábito alguna habitación o la casa entera cuando está de vacaciones si se mira la Unión Europea por ejemplo Francia esta semana está pasando una nueva ley de Vivienda deshace la diferencia entre este particular y el profesional la paradoja ahora mismo es que se habla de este sueño de Airbnb que sigue siendo el sueño y el distintivo frente a otras plataformas pero la única regulación que hay hoy por hoy en España está hecha para los particulares para de esas pocas manos que siempre ha distribuido los los beneficios del turismo no entonces nuestra defensa su modelo que es el único que sostenible también en el tiempo en el cual son los vecinos y los particulares en su propia vivienda donde se distinga esto no entre entre este particular que lo hace para llegar a fin de mes muchas veces au para complementar a sus ingresos el profesional que usa a lo mejor una vivienda de los trescientos sesenta y cinco días al año no

Voz 1727 12:56 el alquiler turístico a debate esta mañana en Hoy por hoy a las nueve y treinta y siete las ocho y treinta y siete en Canarias a dos recuperamos la conversación con Sergio Bin hay que es responsable de políticas públicas de Airbnb y les recuerdo hoy se reúnen todos los sectores Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo si queréis a plantear alguna cuestión sobre este asunto que es central en el las ciudades muchos vecinos se quejan de que las ciudades ha cambiado su fisonomía por el alquiler turístico y otros vecinos que también son propietarios alquilan sus casas y consiguen un dinerito Joaquín

Voz 0958 13:33 bueno a mí me gustaría hacerle la misma pregunta que les echo a a la secretaria de Estado ellos ustedes tienen un registro un inventario del número de pisos turísticos que existen en España porque no es lo mismo que sean miles que decenas centenas que millones no de de piso da la sensación por lo que hemos escuchado a la a la secretaria de Estado de que esto es la la ley del Oeste no es decir no hay regulación es economía sumergida no se saben no se sabe la magnitud del problema que que tienen ustedes ese dato

Voz 1882 14:06 mira nosotros tenemos Serbia tiene como plataforma cerca de ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres mil ciento cuarenta mil anfitrionas que son personas que suben no anuncios a la plataforma que pueden ser desde una habitación en tu propia casa como junto vivienda entera cuando te vas un mes a dos veces de vacaciones y cerca del ochenta por ciento de estos de estos usuarios la alquilan de forma no profesional es lo importante no es que sea sumergido a casi diecisiete regulaciones hay diecisiete regulaciones en España pero que están pensadas para los profesionales para aquellas personas y entidades que con que con toda la legalidad lo hacen pero lo que no cubre las regulaciones actuales es a ese anfitriona a esa persona normal que que tiene una habitación sin usar en su casa que se va dos meses por cuestiones de trabajo y no quiere perder su vivienda habitual para beneficiarse del turismo y es precisamente lo que otros países de la Unión Europea como Francia que está haciendo estas semanas o Portugal pues están zanjando no darle una cabida este particular que también soluciona muchos problemas a nivel de convivencia con los vecinos Ignacio

Voz 10 15:04 sí yo yo creo que esto es un fenómeno emergente y que como todo emergente tiene muchas oportunidades y muchos riesgos no oportunidades para los consumidores pueden hacer más barato a usar temporalmente una vivienda con una habitación para los propietarios evidentemente para los operadores que efectivamente constituye vuestro vuestro Business no perfectamente a los vecinos y ríos para la colectividad en general no impide que triunfen las oportunidades sólo Re2 las ventajas los inconvenientes depende de cómo se aborde el tema de la regulación por eso es verdad tiene razón eso de turismo que es lacerante lacerante que el Gobierno de Mariano y Soraya

Voz 9 15:42 no

Voz 10 15:42 lo asumieran el tema cogían toro por los cuernos yo desde drogo felicitó al secretario de Turismo por por a afrontar el reto y me parece bien el planteamiento de hacerlo además de forma abierta y con intervención de todos los particulares no acabo diciendo yo creo que ante un un fenómeno como este que tiene anfitriones de llamáis vosotros propietarios que son muchísimos y por tanto muy dispersos si vosotros sois ciento treinta mil no se vuestro cuánto tenéis el sector pero seguramente estaremos cerca del millón es posible no no creo que tenéis más de un quince por ciento no estaremos cerca por lo menos a aproximadamente al millón lo cual es muchísimo claro eso hace muy difícil la interlocución entonces yo creo que las plataformas como la vuestra si se convierte en una palanca positiva efectivamente de interlocución con el Gobierno

Voz 1727 16:32 no lucía las ciudades la transformación parece que inevitable es inevitable que nuestras ciudades deje de parecerse a lo que fueron

Voz 1321 16:42 bueno yo creo que es una realidad que no que no se puede negar a mi me parece que el sueño del que del que hablaba esta plataforma pues es un poco pesadilla no usa para muchísima gente ah y hay en fin hay es verdad que esto lo lo tratamos poco Pepa ahí está fenomenal que lo tratemos aquí hoy porque realmente los los problemas que que está provocando esta nueva realidad son muchísimos no no sea son desde el aumento de los alquileres a las molestias de los vecinos a la conversión de los centros de las ciudades en algo que nunca han sido es decir todo esto en fin calificado como sueño nuestro invitado no pues en fin a mí me yo yo no sé yo no sé porque claro esta plataforma son realmente es una intermediación la que hace no entre entre dos es decir cómo se negocia con una plataforma es que no no sé muy bien exactamente pero ustedes tienen cara tienen ojos tienen son personas osos claro tenemos que si desde no

Voz 1882 17:45 sobre todo trescientos acuerdos alrededor del mundo con distintos tipos de gobierno desde de captación de plazas turísticas pasando por ayudar a los a los a los gobiernos que tienen registros a que a que implementen esas normativas de registro y es una de las de las particularidades y yo creo que esta idea de palanca positiva en la negociación es clara creemos que el fenómeno turístico va muchísimo más allá de estas plataformas para que os hagáis una idea Airbnb representa en las grandes ciudades apenas el cinco seis por ciento de todo el turismo que allegados al turismo masivo realmente lo controlan los hoteles lo controlan el todo incluido son los que realmente siguen siendo propietarios y son las manos en las que se queda sin sacan cosas de las que no son responsables

Voz 3 18:24 es decir totalmente ya hay que dimensionar yo creo que respuestas

Voz 1882 18:26 Elia es tienen todo si cuando hablabas de tenemos ojos tenemos cara queremos tener una presencia en la secretaria de Estado no ha invitado porque hay que dimensionar no el tema de la vivienda es un tema del cual somos súper sensibles pero queremos una vez más que la tecnología y las plataformas están sino para mejorar los modelos existentes para no están para otra cosa entonces si en España hubiera una regulación que pusiera por delante al portal particular a esa persona que tiene una habitación libre a ese joven que se va un mes a dos meses de vacaciones y que se recarga en esto el crecimiento de una industria que no para de crecer porque aquí nadie habla de limitar los números de turistas que llegan a España no se habla mucho de cómo se limita la oferta pero no de de quién se beneficia de esos flujos de turistas si se pusiera por delante al particular como se está haciendo en Portugal en Francia en Dinamarca que son todos países donde colaboramos tenemos acuerdos de colaboración en temas normativos con las administraciones públicas creo que se aportaría un granito de arena no a solucionar los problemas de convivencia ni de vivienda que pueda generar el turismo porque va muchísimo más allá pero sí un granito de arena que hoy por hoy no se está utilizando y nos estás ahí

Voz 1727 19:27 inutilizado

Voz 1882 19:30 aproximadamente noventa y siete céntimos de cada euro que se genera se quedan en el anfitrión se queden anfitrión algo

Voz 1727 19:36 a ese llevan tres céntimos aproximadamente de cada década un recuerdo muy un tres por ciento que realidades más complejas de Joaquín que deberíamos estar porque están aquí porque están aquí las que deberíamos poner tanta energía no

Voz 0958 19:52 la economía de plataformas no tenemos que empezar a estudiarla con una urgencia enorme a solamente los aspectos que he mencionado y y el representa derbi sino todos los problemas que hay que relacionados con el mundo del trabajo con el mundo de la convivencia esto está cambiando a Lemus llamado mal llamado economía colaborativa pero sin pero tenemos que abordarlo en algún momento