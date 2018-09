Voz 1 00:00 oye tú

Voz 3 00:13 Tica varias aldeas independientes se agrupan para dar nacimiento a una ciudad como comunidad política como esta en el caso de Esparta un caso un tanto peculiar fue en el siglo VIII antes de Cristo fueron cinco aldeas una de las cuales estaba bastante distante porque estaba a cinco kilómetros y eso hizo que por lo tanto el casco urbano lo que llamaríamos el casco urbano

Voz 3 00:42 yo nunca estuviera demasiado urbanizado ni siquiera ser rodeo con murallas cosa que iba muy bien también con la propia ideología de Esparta que cuando decía se necesita murallas decían los hombres de Esparta son son murallas si tienen el mejor Ejército del mundo griego para que se quieren murallas

Voz 0772 01:08 Esparta seguramente es una de las culturas una de las civilizaciones del mundo antiguo que más fascinación ha generado a lo largo de la historia sobre todo porque muchos amantes de la historia uno de esos aspectos que más les vincula o que más seguidores tienes la historia militar y desde luego que Sparta tiene muchos aspectos dentro de su cultura dentro se civilización dentro de su forma de pensar idea afrontar la la vida vinculadas precisamente con con el mundo militar escuchábamos un fragmento de una entrevista que ya tuvimos en este programa con César Fornesa profesor de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla hablando precisamente del mundo de de Esparta porqué que traemos en los siguientes minutos aquí de Ser Historia al a los espartanos porque acaba de ver la luz la última novela novela histórica de Sebastián Roa enemigos de Esparta Sebastián bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0772 02:07 primera pregunta Tel habrán hecho miles de veces en estas semanas que andas de promoción del libro pero has dejado el mundo medieval has dejado otros referentes del de la novela histórica para pasarte de la antigüedad porqué

Voz 4 02:19 se pregunta si pues la verdad qué bien Antigüedad Clásica es algo que siempre me ha gustado siempre desde desde pequeñito mucha marca la edad media de hecho lo que pasa es que cuando empecé a escribir me metí en este periodo el siglo XII no siglo XIII me gustó bastante llame que ve pero sí que tenía muchas ganas de dar el salto a Travesí encuentra en qué me gusta tanto no la decía clásica

Voz 0772 02:42 en el caso de enemigos de Esparta estamos en el siglo IV antes de nuestra era Sparta precisamente es una de esas culturas como decía yo en la introducción rodeada de mitos no sobre todo vinculados esa idea de de de ser ese invencibles

Voz 4 03:00 sí es una sociedad que es fascinante es fascinante por sí misma es más fascinante todavía por como nos la han representado últimamente no Últimamente hemos hemos sufrido o mejor dicho hemos gozado de un bombardeo de de Esparta por todas partes no hemos tenido películas comics hemos tenido novelas muy buenas todo productos de ficción maravillosos que que a mí me han encantado y todo eso ha contribuido a hacernos una idea de Esparta que es bueno relacionados con el valor no hagan el honor con eficacia en la guerra hay que a lo mejor deja un poquito de lado otras partes un poco más oscuras de una sociedad espartana

Voz 0772 03:34 hace pocas semanas estuvimos hablando de de los celtas donde también ellos eh bueno pues encajaban muchos aspectos de su cultura de su pensamiento en en la espada en lo bélico y lo violento en la violencia en la guerra los espartanos también eran muy parecidos en el sentido de que todo cualquier pensamiento cualquier gesto que tuvieran en su día a día estaba involucrado también de alguna forma por por ese sentimiento de de belicoso que les caracterizaba

Voz 4 04:06 pues yo creo que han hecho los espartanos sería el paradigma total no el de el herrero antiguo porque los ciudadanos de pleno derecho los patriotas vivían exclusivamente para la guerra yo lo hacía ningún trabajo no no trabajaban la tierra como cualquier otro griego en Atenas en Corinto ellos se dedicaban únicamente tenía un solo objetivo en la vida era prepararse para ese momento el máximo legal de defender su ciudad es de hecho ese fue el motivo por el que se procuraron a otras personas que trabajaran en su lugar y eso es lo que los vuelve un poquito más siniestros no los espartanos

Voz 0772 04:40 acabas de decir defenderá su ciudad estamos hablando de Esparta cuando hablamos del mundo griego y quizás esperen pensamos en una porción muy grande no de de territorio pero es para dar realmente era bueno pues es relativamente pequeño

Voz 4 04:51 sí Sparta común ciudad bueno lo comentaba el profesor organismo en esa grabación que ha puesto realmente espanta como ciudad no es gran cosa de hecho hoy en día si paseas por las pactada en la Sparta actúan no tiene nada que ver con Atenas por ejemplo o conteo en cualquier otra ciudad que ha dejado un rastro visible no en forma de elementos arquitectónicos de templos de de construcción es de estatuas las manifestaciones artísticas en Esparta prácticamente eran eran todas muy muy efímeras no ellos se preocupaban de de la guerra era su principal el motivo para vivir el rango que dejaban si acaso era pues es según la la leyenda están de Esparza como ciudad pues efectivamente no tenía murallas no las necesitaba o no las necesito mientras existió como potencia hegemónica si era tenía un carácter muy rural de hecho incluso lo esparcida tras tenían sus casas nuevo repartidas a bastante distancia de España no tenía suscrita por el por el campo todas trabajadas podría ser

Voz 0772 05:48 me imagino que a pesar de ese aspecto belicoso tendrían también muchos elementos en común similares a sus vecinos amigos y enemigos en muchas ocasiones los atenienses

Voz 4 05:58 bueno yo compro yo veo que compartieron sobre todo en la parte religiosa pero en todo lo demás seguirán tenían sus tenía sus diferencias no no hablaban exactamente la misma lengua llegaban sudó dialectos Gloria o no no único como los atenienses tenía su propio modo debido a que los volvía totalmente diferentes de los demás griegas en aquella época ir a parte de la religión que seguramente es el tema que al que se invoca siempre cuando tienen que enfrentarse amigo común como es el caso de los persas no en alargar las médicas en este famoso episodio con Leónidas a lo que se invocaba siempre era a que tenían una religiosidad como rezaban todos los mismos dioses ir de alguna manera se consideraban próximos no forman parte de la misma entidad política pero sí conste consideraban próximos y de todas maneras no es Diego se pasaban la vida de reanudarse

Voz 0772 06:46 y los atenienses precisamente han llegado hasta nosotros y bueno el siglo quinto o en el siglo IV en donde en cajas cronológicamente tu novela enemigos de Esparta el digo que los atenienses han llegado hasta nosotros como un pueblo sofisticado demócratas y a los espartanos como mucho más violentos en tu novela también aparece por ejemplo Platón la Academia bueno pues parece a simple vista que que son sociedades diametralmente diferentes no podemos no sé si es cara vamos un poquito en la en la superficie de esta cultura espartana de esta civilización espartana podemos encontrar elementos también de pensamiento pues muy elaborado filosófico casi podríamos decir en el en el mundo espartano al igual que en Atenas

Voz 4 07:35 o de difícilmente yo creo que eso tenía teníamos que admira a Obama Sparta como por ejemplo que no Fonte Tucídides Mi operen Peloponeso pero no ocultaba su admiración por sus enemigos cuando tienen que recurrir a a la filosofía da la razón no les queda más remedio que volver a Atenas Esparta tenía su propio fundamento ideológico tenían ahí a tiro de Beni también otras muchas otras muchas cosas no que habían determinado su manera de ser pero realmente valían para esa sociedad concretaba la espartana no creo que sean muy extrapolables a nuestra sociedad moderna y sin embargo tenemos tanto que agradecer a Atenas Nacho

Voz 0772 08:14 desde luego han sido un un referente para lo para lo bueno o para lo malo

Voz 3 08:19 por increíble que parezca en algún momento de la historia les ha considerado no uno creo particulares sino dudar incluso suelen ismos que no fueran griegos unas costumbres pues en parte pues los funerales orientalizante es en ciertos períodos de la historia notablemente en el nacional socialismo os les asociado con los con rosarios que por lo tanto descendían del norte de Europa una raza conquistador a bélica será privada de ese entonces tienen elementos comunes es decir tienen los mismos dioses hablan un dialecto herido pero tienen muchas también singularidades muchas diferencias y éstas han llamado siempre la atención

Voz 0772 09:08 decía que fueron inspiración de cosas buenas y también de de cosas malas no los inspiración por ejemplo en esos mitos del nacional socialismo la década de mil ochocientos treinta mil novecientos cuarenta en donde se veía a los espartanos como antes el es ancestros de ese mundo de ese mundo árabe e iban bien lo comentábamos a Sebastián Roa autor de esta novela enemigos de Esparta como en los últimos años han sido eh en el elemento inspirador no de de muchas películas de juegos de ordenador de de referentes de nuestra propia cultura del siglo XXI que ha hecho reverdecer no de alguna forma el el interés que tenemos por el mundo espartano

Voz 4 09:54 sí de alguna manera se ha dado la cara es verdad que era una sociedad militarista y eso sirve como ejemplo ha servido como ejemplo efectivamente para otras sociedades bastante deplorables hoy en día incluso hay anécdotas muy jugosas no como por ejemplo que la novela puertas de fuego es una novela en la que narra el hecho de las Termópilas pues será de obligada lectura para los marines americanos todos vimos como en en la película trescientos los espartanos remitían a través el rito a uno que es

Voz 0772 10:25 sí no Marine

Voz 4 10:28 digamos que de alguna manera se atiende a a a clonar un poco la sociedad espartana a veces para lo malo a veces para lo bueno en el caso de enemigos de Esparta nos encontramos con la peor Esparza nuevo una Esparta militarista a la que sí que podríamos comparar en cierto modo en cierto modo poco toreo de los pelos pero ahí está con la Alemania nazi una sociedad que impone impone la paz gracias al dominio de la guerra que impone gobiernos títeres en todas las ciudades Iker domina toda Grecia habrá ya a su poder armamentístico y a su capacidad de verdad

Voz 0772 11:00 precisamente en tu novela enemigos de de Esparta recoges estos argumentos que estás comentando excesivamente violentos pero que son un hecho real en la historia que están documentados

Voz 4 11:12 exactamente después de un siglo de que ocurrieran todos estos hechos tan honorable sí que todos conocemos unas ganas médicas de las Termópilas Leónidas y los hechos estos valerosos pues papas había convertido en un lado operadora de toda Grecia no tenía varias ciudades bajo sus armas trabas que eran gobernadores espartanos no cosa apoyaban las oligarquías locales procuraba que no hiciera democracia ninguna ciudad otras muchas ciudades las tenía directamente sometidas y actuaba oye lo llamaríamos política internacional actuaba sigue dominando prácticamente a Ordizia de manera que hubo bastantes pueblos que decidieron pues arrancarse You espartano

Voz 0772 11:51 en una época en la que la diplomacia como decías ahora pues tenía poco poca presencia no poco apego

Voz 4 11:59 misiones importantes tomaban pues espada en mano pues sabía que todo había realmente sí que había una respuesta bélica muchas más contundente dice tendía más a arreglar las diferencias en el campo de batalla pero sí que tenemos testimonios de embajadores que que iban desde Tebas a Esparta o desde Atenas incluso desde Persia avión juego de poder eh que forman una especie de laberinto de influencia en el que unos iban a pedir ayuda a los personas pagaban esperanzado con sus arcos para que fuera es parte en la que en un momento teoría tenía la hegemonía pero sí veía que salió un poquito por encima resulta un peligro cambiaba y pagaba a Atenas en fin el jugaban poco con todo debe hasta entonces sí que habían movimiento de embajadores espías nada despreciable mucho más de lo que de lo que puede parecer

Voz 0772 12:47 una historia apasionante en cualquier caso que nuestro invitado Sebastián Rúa describe de una manera brillante en estas páginas de enemigos de Esparta una novela histórica publicada por Ediciones B que recomendamos desde aquí porque nos ayuda a viajar no solamente al siglo IV antes de nuestra era sino a conocer también algunos de los pilares de de la cultura que en definitiva hemos ido dando hasta nuestros días Sebastián muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia