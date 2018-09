Voz 1563 00:00 muy crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay clientes escritores sino oradores por escrito a casa el día volví parte nada me me molesta más que ir decir de alguien que habla con libros prefiero los libros que hablan colofón como lo son como lo que es menester es que la gente aprenda a le con lo fui no coloso la palabra es lo vi en una palabra es en el principio en el principio fue el verbo y acaso en el fin del verano también

Voz 0772 00:55 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando la voz de Miguel de Unamuno es uno de esos grandes protagonistas de la historia contemporánea de la historia del siglo XX un personaje que ha marcado generaciones no solamente de intelectuales sino de de de gente de la calle me atrevería a decir que bueno pues se ha acercado a su obra a su legado a su trabajo no vamos a hablar de Unamuno vamos a hablar de Unamuno en el contexto histórico de la historia de España de esa España que en diferentes lugares de la Península Ibérica bueno pues ha marcado el devenir a lo largo de de siglos y siglos que en definitiva ha convertido lo que lo que hoy somos Unamuno solamente un una excusa con este discurso del año mil ochocientos XXXI que escuchábamos poco antes del comienzo de la de la Guerra Civil dictado en en en Salamanca porque como digo no se nos abre el escenario pues de bueno pues de un paisaje muchísimo más complejo muchísimo más atractivo también me atrevería decir que es la propia Historia de España en mis manos sobre la mesa de esta Mesa de de Ser Historia tengo el último libro de Fernando García de Cortázar que yo creo que sobra cualquier tipo de presentación para este genial e historiador y escritor español Viaje al corazón de España es el título de de este trabajo ya está publicado por Azalia don Fernando Fernando García de Cortázar bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 02:14 bien hallados como están

Voz 0772 02:17 muy bien Fernando un placer volverte a tener con con nosotros como ese gran referente de la Historia FIA española en en este caso que no estás hablando desde desde Radio Bilbao ese lugar donde naciste en Hoy donde donde tanto apego tienes a la a la historia sin embargo he tomado la la figura de de Unamuno

Voz 4 02:37 eh tú estudiante también en no sé

Voz 3 02:41 estoy este Salamanca no efectivamente estoy en Salamanca una ciudad que que en este libro Viaje al corazón de España aparece muy destacada es una ciudad que me boca muchísimo que me relaciona con ese muy mundo sentimental de Castilla y del propio Unamuno Unamuno aparece muy citado muy recordado en este viaje al corazón de España

Voz 0772 03:02 claro porque yo recuerdo yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid siempre es hablaba también no no de esa rivalidad no pero en el con la idea de que la Universidad Salamanca también era uno de los mejores sitios para estudiar historia también uno de los mejores enclaves para conocer algunas algunas de las etapas más gloriosas de nuestra historia no el Siglo de Oro

Voz 3 03:22 sí fue muy importante como tú dices la llegada a Salamanca de Miguel Artola el gran historiador que fue mi maestro y es el momento en que se instaura la Facultad de Historia en Salamanca años eh años sesenta íter un desarrollo importante la historia empujada por un por Miguel Artola yo ahí es donde Studio preparó mi tesis que luego defiendo la anorexia Autónoma de Madrid donde lesivo a Miguel Artola que ha sido catedrático muchos años de dónde se jubiló para mí Salamanca es una ciudad aparte de bellísima con una categoría intelectual muy destacable porque no hay que olvidar que Salamanca es la cuna de la llamada Escuela de Salamanca esa escuela

Voz 5 04:12 que hay que preside

Voz 3 04:15 eh Francisco de Vitoria que está integrada por por Francisco Suárez por Luis de León

Voz 5 04:21 pirueta

Voz 3 04:24 con una serie de de verdaderos genios de la teología de la filosofía de la economía que tuvieron una enorme importancia en Historia cultural del mundo de tal forma que las consecuencias muchas veces sacadas desde el estado de las obras de estos grandes hombres del siglo XVI XVII pues se han sido las que en buena medida hacen de esta escuela pues algo referente mundial yo creo que para hablar de la Escuela de Salamanca habría que referirse también a la Academia de Atenas para ver la importancia que tiene en el mundo la cultura la Escuela de Salamanca que define los derechos individuales los derechos colectivos es derecho internacional y que tiene esa expresión incluso poética Luis de León

Voz 0772 05:11 en tu nuevo libro con más de novecientas páginas presentan una serie de de de rutas por regiones por ciudades en donde se viaja a ese corazón de de España no en yo que soy bastante anglófila yo recuerdo que en cierta ocasión hace un par de años o tres en Londres viendo una una librería había una sección donde había libros satíricos relacionados con cada país no pues cogía el de Grecia el de Italia el de Francia el de España y siempre había como un buen arquetipos au tópicos relacionados con con esas ideas más sarcástica es de de cada país no recuerdo que en las primeras líneas de libro dedicado a España pues con esos tópicos como decía de los toros y los toreros etc

Voz 4 05:52 planteaba una idea que que la verdad es que

Voz 0772 05:55 me dolió pero tenía toda la razón no que en España no tenemos ese sentido de de de Nacional de la ambiente nacional del nacionalismo de de un mundo en el que todos nos aglutina en torno a una idea una historia a una creencia cuál es la razón porque después de de la dictadura cuarenta años donde ese enarbolaba Ai Se exageraba un poco ese sentimiento hemos pasado al lado contrario

Voz 3 06:20 pues sí la razón claramente si puramente histórica España ha sido un gran imperio pues durante buena parte de de la edad llamada moderna Sonia al siglos dieciséis diecisiete dieciocho los grandes imperios suscitan pues odios suscitan envidias suscitan leyendas negras el problema es que España los españoles han creído la leyenda negra que se ha dicho de de España por eso pues no han reforzado su conciencia ya ha nacional para que entendamos bien esto Gran Bretaña ya que has citado oye como tendencia anglófila que Gran Bretaña es el país al cual menos Le preocupan las visiones negativas que se reciben de de Gran Bretaña en cambio España por el contrario es el país donde más influyan lo que se dice del extranjero de nosotros de ahí que esa leyenda negra ha contribuido a erosionar el espíritu y la conciencia nacional al mismo tiempo más allá de de lo que hizo de erosión también el franquismo pues es ciertamente los años de la transición el modelo que se ha implantado es un modelo regional se fomenta la conciencia regional no se fomenta tanto la conciencia de patria este libro trata efectivamente con los mimbres de las regiones de las provincias de la belleza de una España tan diversa fomentar la conciencia de patria en los españoles que no deja de ser raro que a los españoles y muchos jóvenes yo estoy ambiente universitario todavía pues vayan a Hamburgo bayana a Nápoles o vayan a Lyon no conozcan Salamanca Valladolid hizo obra nada no por eso este viaje al corazón de España tiene claramente ese objetivo de que ya desde desde niños y dos de jóvenes se fomente la conciencia nacional yo puedo decir que la conciencia nacional puede tener algo que ver también cómo la conciencia religiosa en los ámbitos religiosos los padres católicos Si pues tratan de fomentar la piedad desde niños yo creo que también la conciencia nacional que fomentará desde niño este viaje al corazón de España tiene ese objetivo de que amén a todas las provincias de España que componen pues este gran mosaico cultural in deben fomentar yo lo digo explícitamente en este libro el amor a España no solo por qué nos garantiza los derechos y libertades individuales garantiza un bienestar sino porque además pues pocas naciones en el mundo pueden presentar este árbol genealógico tan importante desde el punto de vista artístico literario filosófico y eso

Voz 0772 09:20 un árbol genealógico que en ocasiones nos da vergüenza no lo hemos comentado infinidad de veces aquí en en Ser Historia la idea de por ejemplo de la conquista de América no el descubrimiento de América y es algo que quizá o si hubiera nacido en si hubiera mejor dicho si se hubiera producido pues con otro en otro Estado en otro imperio que no fuera él el español seguramente se hubiera reforzado más no la idea nacional la idea de patriotismo y sin embargo nosotros parece que nos da vergüenza no somos hay un poco estamos ahí cabizbajos con la idea de la conquista de América

Voz 3 09:52 sí exactamente porque hemos aceptado esas visiones negativas del mundo británico del mundo holandés sobre la actividad de diríamos de los conquistadores y la Iglesia en en América sin embargo habría que destacar ir precisamente este resurgir de una nube la visión de América lo han implantado los historiadores por ejemplo como todos Masó historiadores extranjeros que han llegado a la cumplirán siguiente que que es fácilmente inteligible que es eh en América la conquistaron para España los indios puesto que Hernán Cortés se basó en la división entre los distintos grupos indios sin embargo la sublevaron para los americanos los españoles puestos como sabemos todos muy bien en la independencia de de Amelia K la fomentaron los los criollos los hijos de españoles por otro lado hay que destacar que que comparativamente a otras colonización es pues creo que en la de España es es muy superior en el sentido ya llamaríamos cultural espiritual

Voz 6 11:20 eh

Voz 0772 11:25 escuchamos de fondo la música de Albéniz que nos viene como anillo al dedo para retomar la charla con nuestro invitado Fernando García de Cortázar autor de este libro publicado por Azalia Viaje al corazón de España en donde se aglutina un poco esos grandes lugares esos grandes destinos esas grandes historias que componen un poco eh la historia de nuestra de nuestra nación no de de España y Fernando antes comentábamos como finales del siglo XIX es precisamente cuando empiezan a eh bueno pues a a ver la luz en muchos aspectos culturales de de nuestra sociedad de de ahora escucha no también ahora la la música de Albéniz también es quizá un un momento de de eh bueno de florecer de nuevo florecer no de la idea esa idea más Nacional de de España que luego a lo largo del siglo XX pues buenos eh con los diferentes conflictos que que hubo golpes de Estado pues ese fue perdiendo poco a poco hasta nuestros días

Voz 3 12:20 si no deja de ser llamativo y conviene decirlo como yo lo digo con Viaje al corazón de España que estos dos grandes músicos representantes del digamos nacionalismo musical español de comienzos del siglo XX pues son catalanes que son Granados y Albéniz que que dan un poco la nota musical de de de la España que tal cómo se vivía en aquella época que también era una España sentida por los viajeros Icon algunos elementos folclóricos de los que nosotros ahora nos hemos esperado es claro que la música forma parte también de nuestra cultura y así debe ser y forma parte también de nuestros sentimientos yo en Viaje al corazón de España trato de fomentar el sentido de España pero también el sentimiento de España y la música es definitiva por eso yo me alegro que esté siendo acompañado por Albéniz como podía ser prorrogados o las grandes canciones de las cuales yo no el libro en Negra sombra maravilloso o a un dirán vasco o el viró Lay catalano o la parranda o o la jota de la Dolores etc entonces esa música que también configura este amor a un país hermoso como yo he tratado decirlo en Viaje al corazón de España por su paisaje y también a hermoso por su paisana desde

Voz 0772 13:44 que si como muchos de nuestros visitantes extranjeros cuando se acercan a a España hay descubre en la historia sus monumentos sus culturas e sus diferentes idiosincrasia no a las distintas regiones pues forma formamos todos parte no de de una idea buena idea casi trascendente no casi trascendental desde hace desde hace siglos que en definitiva con el pasar del tiempo es lo que ha venido a ser lo que hoy somos todos los que quieran redescubrir au acercarse de nuevo a esta idea de de la cultura de España desde el punto de vista histórico desde el punto de vista cultural lo pueden hacer a a través de las páginas de este libro Viaje al corazón de España cuyo autor Fernando García de Cortázar grandísimo Historiador en los atendido desde desde Radio Bilbao don Fernando Fernando muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 3 14:34 pues muchísimas gracias a hacer ya Radio Bilbao porque efectivamente gracias a los medios de comunicación podemos seguir insistiendo en la belleza de este hermosísimo país el gran depósito cultural que nos ha dejado muchísimas gracias por qué viaje al corazón de España también se cuelga de estas emisiones si de estas entrevistas como la que acaba de nacer

Voz 0772 14:59 muchísimas gracias