"En mi familia hay dos ramas políticas, pero la cuestión es quién es la oveja negra"

Voz 1995 00:00 desde hace una semana tenemos el placer de presumir hay que decirlo así de presumir con mayúsculas de dos colaboradores extraordinarios presumimos de Carretero que Gonzo que son ya saben donde el dos de los mejores contadores de historias de este país el más hoy lusos están en Madrid después de primeras la primera cita siempre es un poco de nervios

Voz 1 00:20 la semana pasada fue sí sí la verdad es que me me sentía más seguros sin tener aquí a a Nacho al lado era como si

Voz 2 00:27 sino me sentiría como el pequeñito el novato que acaba de llegar y Boris habría dejado que el llevase todo el peso pero no no fue así lo echaba de menos Él tenía ganas

Voz 1995 00:36 eh deberán Nacha de cerca ya saben ustedes que Nacho Carretero es el autor de Fariña ahora convertido autor de El corredor de la muerte de te has leído el segundo libros corros de la muerte no

Voz 3 00:46 él me ha llegado me me llegó de hecho me me

Voz 2 00:50 Le Bron mucho la forma en la que me llegó porque me llegó con un sobre en el que había una pega que ponía libro firmado por Nacho Carretero que como yo le tengo mucho cariño Nacho somos amigos pues siempre me gusta que

Voz 3 00:59 en vivas haya llegado al nivel pero una pegatina con su Carretero bueno yo mantas así los libros no vamos a Vigo firmó haciéndolo

Voz 4 01:08 vamos a ver buenos días esa pegatina obviamente la puso la editorial es que es una pegatina por la que me han caído muchos civiles y que resulta fascinante porque es como si fuera un indicador de producto frágiles libro firmado por esas redes manipular concluía

Voz 2 01:25 luego suele también le dije que me parecía muy acertada la dedicatoria que no sé bien cómo hemos recuerda bien cómo era pero al final que Begoña que sea por mucho tiempo le dije joder en un libro que va del corredor de la muerte tiene cierta gracia pero más eso para acabar la dedicatoria no ha podido leerlo porque bueno pues cosas de trabajo tengo que leer otros libros pero está está a la espera tengo muchas ganas bueno pues

Voz 1995 01:44 Se con Carretero Gonzo vamos hoy hablas de temas muy distintos no sin duda tiene que ver con la actualidad con las conversaciones privadas que publica hoy el pseudo medio Moncloa punto com a propósito del encuentro de la actual ministra Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional con entre otras personas el comisario Villarejo en un restaurante madrileño también en esa en esa comida

Voz 2 02:03 cuatro horas

Voz 1995 02:05 es un dato que está pasando muy desaparece y que algo que tiene peso una comida de cuatro horas en la que también se encontraba Garzón el comisario Villarejo es un tipo interesante una vida que está muy bien explicada en el POT en el podcast V las placas del Estado aún no que un policía que según el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz tiene un gran historial al servicio del Estado

Voz 5 02:29 ya ha relevantes servicios y es mi obligación decirlo relevante

Voz 3 02:32 los servicios de la lucha contra el terrorismo y el crimen

Voz 5 02:34 Pizarro y eso no se puede olvidar en ningún momento

Voz 1995 02:37 pero del que sus propios compañeros no dudan en definir como un tipo peligroso

Voz 6 02:41 Sara te puede joder es si te mueres con él tienes que tener mucho cuidado sobre todo con el teléfono los mensajes con lo que dices con quién hablas Villarejo aparece implicado

Voz 1995 02:50 de una forma en muchas de las episodios más sucios

Voz 7 02:53 las cloacas del Estado y la verdad es que he estado detrás de muchísimos casos famosos que han salido en la fontanería de este país e IU se habla de informes sobre Mario Conde sobre Ruiz Mateos el llamado informe Veritas sobre Garzón

Voz 1995 03:08 tipo cinematográfico en la extorsión a la Cienciología

Voz 8 03:13 puede que este extraño sonido casi imperceptible sea el ruido que hace la primera máquina religiosa de la historia de cuento Villarejo está también detrás de el pequeño Nicolás pero al margen de las fantasías de Nicolás lo cierto es que casi todo el mundo coincide en que tenía algún tipo de padrino

Voz 1995 03:29 ese país innata mover ahora están en prisión pero es fascinante la figura del comisario Villarejo pueden conocerla de primera mano en V las cloacas del Estado en Podium podcast en la Cadena SER Nacho Gonzo por más que creamos que la ficción interpreta resume muy bien lo que lo que pasa en la vida no es la propia vida la que debe ilustrar a la ficción es cada vez un capítulo más allá

Voz 4 03:53 de lo que es una historia alucinante que me da la impresión es que si Fraga decía que tenía al Estado en la cabeza Villarejo lo tiene un disco duro porque cada vez que cada vez que sale algo tiembla tiembla el Estado no se lo que tendrá pero dicen que etéreas de información peras Otello de entera de la Weitz

Voz 2 04:15 es un tipo que tiene os decía alguien ahora en ese pocas tienen mucho poder es si te metes con él esta en un lío me parece que tiene uno de los principales poderes que puede tener cualquier persona que es el de generar miedo es lo que decía Jabois esta mañana con con Pepa un tipo ahora todo el mundo más o menos que haya comido reunido tomado un café con él o incluso cruzarse un semáforo tiene que estar medio acongojado por empezando me ha Braga me habría grabado es decir es un que ha podido tener tiene la capacidad de generar miedo en gente como por ejemplo Dolores Delgado que acaba llegando a ministra eso es tener poder es poco el J el barbudo del FBI no siempre moviéndose en los círculos de poder aunque representa del orden y ley también esta manera de moverla

Voz 1995 04:59 bueno es que tienen V las cloacas del Estado una aproximación fascinante al al comisario Villarejo que estén está en prisión sube el sueldo por ciertos comenzamos hablando de esa subida de uno coma cinco por ciento de la Casa Real les han subido habéis mira

Voz 1 05:12 yo me casé no Sweeney Infante así que no no

Voz 3 05:15 ha tocado seguro subido a otras da cuenta uno se habría dado cuenta abrió cuenta porque aparecería algo en la cuenta ya hombre con las ventas del libro Carretero que uno coma cinco

Voz 4 05:25 sí la verdad es que ahora la gente se está quejando el uno por ciento la Casa Real

Voz 8 05:30 qué es eso

Voz 4 05:33 es tu del IPC yo creo de todas formas en la Casa Real igual tampoco se enteraron como Gonzo pues igual es paso desapercibido se habrán enterado por las noticias

Voz 1995 05:42 pues puede ser notario de que no cuando cuando hoy los sueldos lo que sí

Voz 2 05:44 dices es vale ya sabemos por lo menos en el debate de los Presupuestos Generales de parte de quién hasta porque si se aprueba lo que pretende el Gobierno pasan de los ciento cincuenta mil para arriba van a dar el hachazo así que no es difícil imaginarse de parte de quién

Voz 1995 05:57 está en este de la Familia Real a la hora de valorar los presupuestos no lo había pensado esa manera pero tienes toda la razón bueno vamos a comenzar esta ahora planteando un tema que surge de algo que ha pasado en un sitio muy lejano pero que tiene mucho que ver con con nuestra vida común con la sociedad española que tiene que ver con una historia universal de hermanos recordar aquella frase de seguirían como hermanos como Caín quería Abel bueno pues una historia que nos lleva hasta Arizona

Voz 3 06:28 te voy a Cruz muy buenos muy buenos días atadas cuéntanos qué ha pasado en Arizona

Voz 9 06:31 bueno es la historia de Paul Go usar su familia polvo a usar es dentista de profesión desde dos mil once representa al Estado de Arizona en el Congreso destaca porque es un republicano muy radical apoya fervientemente a Donald Trump y copó titulares año pasado declarando que la manifestación racista echarlos Bill que recordaréis había sido organizada por la izquierda para desestabilizar al Gobierno de Trump también ha dicho que George Soros un colaborador de los nazis hasta ha polemizado con el Papa cuenta el cambio climático por supuesto apoya a la Asociación Nacional del Rifle está en contra de la legalización de los Dreamers los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense también en contra de la legalización de la marihuana del aborto en fin un ultra

Voz 3 07:09 ha creado donde donde ponemos

Voz 1995 07:12 es donde situamos políticamente por acosar en el ala derecha de la derecha

Voz 9 07:18 ganó su escaño con un setenta y uno por ciento de los votos en el Distrito IV del estado de Arizona ahora el seis de noviembre se presenta a la reelección su oponente es el demócrata David Brin que es médico de profesión Yibril lo tiene difícil pero nadie esperaba que la batalla fuera tan encarnizada hiló es porque David Weill tiene un as en la manga

Voz 1995 07:39 sí vamos a escuchar en las que tiene la manga

Voz 9 07:42 eso es muy llamativo eso es vamos a escuchar el audio de un vídeo de campaña en Estados Unidos como todos sabéis está permitida la publicidad negativa se hacen anuncios políticos que en lugar de vender las cualidades del candidato que firma el vídeo despotricar contra el oponente todos los políticos lo han hecho este es uno de esos vídeos negativos aparecen Ciudadanos de Arizona un abogado a una médico rural un detective privado que opinan sobre Paul gozar y hay una sorpresa final

Voz 1995 08:07 hay una una sorpresa que da sentido todo quiénes va a permitir traer esa historia está en nuestro país escuchen

Voz 9 08:13 lo mejor Volvo Ocean el congresista no está haciendo nada

Voz 10 08:15 para ayudar a la América rural

Voz 3 08:18 trabajando para un distrito en absoluto

Voz 11 08:20 así les importara el sistema sanitario se les importara al Sistema Sanitario de sus hijos le pedirían cuentas si les importara el empleo le pedirían cuentas si de verdad le preocupara la gente de la Arizona rural estaría luchando para conseguir la Seguridad Social ha puesto a que estaría luchando por mejorar el acceso a la sanidad a que estaría investigando la manera más inteligente utiliza el agua para ayudar a que el medio ambiente Arizona fuera sostenible y tuviera éxito

Voz 3 08:45 a él nos está escuchando y no tiene en mente interés me llamo Jennifer con todos los hermanos del candidato mi hermano con toda mi alma apoyo al doctor David para Congreso yo soy el doctor David y apoyo exterior como para no

Voz 1995 09:06 hallar este anuncio seis hermanos del candidato republicano piden explícitamente que nadie voto a su hermana que lo hagas tu contrincante del Partido Demócrata es un anuncio de campaña donde seis no uno ni dos uno seis hermanos del candidato en Arizona hizo asistió

Voz 2 09:25 las comidas familiares de Navidad tienen que estoy pensando lo que pudo llegar a hacer de pequeño unas vacaciones a sus hermanos Carlos se la tenían guardada bueno sí que uno de ellos uno de los hermanos de los mayores llegó a ser presidente de del Partido Demócrata en Wyoming que de donde donde se originan esta familia pero cuántos pero es uno los otros cinco no hay más motivación y relación con el caso es que estéis

Voz 1995 09:49 Soria que es fascinante no se ha hecho pensar en las familias políticas porque en todas las familias cuecen habas pero la cuestión política las familias en los universos de políticos este país del PP y del PSOE de Podemos de Ciudadanos son compatibles en una misma en una misma familia pues los son Fernando Martínez Maíllo muy buenos días qué tal Zacarías Martínez Maíllo muy buenos días

Voz 12 10:14 hola buenos días sí participaría

Voz 1995 10:17 es en algún hijo parecido al que acabamos escuchar

Voz 13 10:22 eh yo no he visto poco claro

Voz 1995 10:27 no hablaré como seres ya ya saben Zacarías

Voz 8 10:30 eh del Partido Socialista

Voz 1995 10:34 Fernando es muy conocido por ser de del Partido Popular ambos con con distintas responsabilidades casa Zacarías más local en el caso de Fernando como ustedes saben a nivel nacional que les parece esto que acabamos de oír cómo deben ser esas comidas de Navidad

Voz 3 10:52 bueno yo creo que es un caso extraño lo esto porque llegar a pedir el voto para encontrar un poco heavys no poco fuerte no

Voz 0644 11:04 yo creo que la vida en general es más normal de lo que de lo que parece yo no llevábamos bien cada uno defiende posturas distintas también en esto ha habido una evolución eh Vermont han sido siempre de joven quizás más más más más rojo muy rojo Mar Rojo aquí el primero que llevaba coleta Nora Pablo Iglesias mermando

Voz 1995 11:26 según en qué momentos deis cuenta como hermanos que Zacarías más rojo más familiares

Voz 0644 11:32 yo te lo puedo contar el mejor

Voz 12 11:35 a ver esto viene efectivamente no es una anomalía como la cabeza porque escuchar tiene más que ver con una anomalía familiar que con la cosa política esto tiene que ver con una con una manera de pensar con una ideología en nuestra Familia ha ido Rama una rama de derechas una rama de izquierdas y cada uno pues hemos salido de un lado la cuestión es quién es la oveja negra entonces hay diferentes teorías eh claro como el más conocido es el porque tiene más proyección mediática porque dice la oveja negra soy yo y en realidad es al contrario el que es una oveja negra es él

Voz 3 12:09 pues gracias

Voz 12 12:12 políticamente hablando porque nuestros antepasados efectivamente pues nuestro abuelo por ejemplo pues fue un represaliado de la Guerra Civil fue socio por decir alguna cosa pues fue socio de despacho de Ángel Galarza que fue ministro de la Gobernación con Largo Caballero en la Segunda República es decir que la tradición viene de ahí

Voz 1995 12:32 entonces Fernando por alusiones CSS

Voz 13 12:35 sí sí lo que la familia iba claramente dirigida tenía un camino muy claro porque ese camino bueno teme que oro igual algo que ver con mi padre lo que también se sale

Voz 3 12:45 aquí va a haber tomado es una cosa cuál

Voz 0644 12:50 se dice de izquierdas y de derechas bueno yo en primer lugar no me siento derecho de entrada se centró yo de hecho entré en el Partido Popular en el año noventa y cuatro con oye con el viaje al centro que protagonizó Aznar

Voz 1995 13:03 acordaros sí sí sí sí sí pues eso si no sé si el viaje

Voz 3 13:08 cabo bueno pero acabó ahí acabó ahí porque se perdió

Voz 0644 13:12 yo yo me filial ese momento no quiero decir que que yo me siento más de centro centro derecha no si se puede decir así mi padre sin embargo en fin que padezca será una persona más más de derechas no por lo tanto pero es verdad lo digo así que que en Zamora es de donde procedemos es más conocida la parte de del abuelo que era republicano era de izquierdas y la verdad es que yo siempre he escuchado hablar muy bien del yo me siento muy orgulloso de mi padre y por supuesto abuelo de izquierdas lo lo llevó muy a gala va

Voz 1995 13:46 Nos hacer extensiva esta conversación a ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta no solamente en ámbitos políticos porque aparte de eso ya así me decís que unos de la le Dielo todo el Madrid

Voz 3 13:56 no no son sólo la única diferencia es política decidimos estáis de acuerdo pero somos del Barça

Voz 14 14:05 no claro

Voz 3 14:07 venga que pieza la anomalía ves yo soy el Barça los dos ahí no

Voz 12 14:15 el primero lo conocimos murió en los años cuarenta Hay no

Voz 3 14:17 no lo concibo está en el equipo era del Barça el Barça sí

Voz 0644 14:21 bueno a mi abuelo le pegaron un tiro verdad todo lo puedes encontrarte porque lo haga

Voz 12 14:27 G un tiro en la calle en el año cuarenta y algo si no la historia es larga e interesante muy intenso

Voz 3 14:34 yo estoy sean los mismos cambió ahí seguir aquí muchos caminos que tiene que ver con políticas y declaraciones de compañeros de Fernando pero vamos a intentar darnos el asunto puramente Fabien

Voz 1995 14:42 en una familia con dos ideologías completamente contrarias vamos enseguida saber si alguno de los dos participaría lo vamos a hacer en positivo vale hemos sabido la familia Arizona pidiendo el voto contra su hermano eh vamos a saber si vosotros participaría activamente en la campaña de uno por el otro no Zacarías ex concejal de Partido Socialista por Majadahonda y Fernando como exámenes miembro del Partido Popular y fue coordinador general del Partido Popular hasta hasta hace unos meses hasta julio es un tema interesante este de la Familia nueve cero dos catorce sesenta sesenta vosotros tenéis hermanos con los que pensáis de una forma radicalmente opuesta Gonzo no

Voz 2 15:20 acaso somos dos hermanos y mi hermana Lola yo no no discutimos sobre política discutió sobre otras cosas pero en política estamos bastante de acuerdo que todo lo contrario lo que piensan nuestros padres ese es nuestro caso es generar la oposición vale en

Voz 1995 15:33 casa Nacho

Voz 2 15:34 me caso hay alguna discusión en casa lo que pasa es que yo lo que veo

Voz 4 15:37 está en este anuncio de Arizona es claramente un asunto personal y familiar la política me parece hay un canal o una forma pero ahí

Voz 3 15:45 algo de rencor en el tono y eso que lleva también

Voz 1995 15:48 la preguntarles a ellos a nuestros invitados hoy también cómo se separa lo político en lo personal vamos a hacer

Voz 12 15:54 no hay que hacer un ejercicio vamos a hacerlo antes de responder

Voz 1995 15:57 no parece que volvemos a tener noventa no conteste dista todavía

Voz 3 16:00 sí

Voz 1995 16:01 vamos a hacer una pequeña pausa nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer extensiva esta conversación porque es interesante familias políticas muy distintas son las diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias escúchame

Voz 3 16:14 en la Cadena SER Hoy puros

Voz 1995 16:17 nueve cero dos catorce sesenta sesenta el tema tiene enjundia es un spot de campaña en unas elecciones legislativas en Estados Unidos para el mes de noviembre donde escuchamos a los hermanos de un candidato decir esto

Voz 11 16:29 usar el congresista no está haciendo nada para ayudar a las

Voz 10 16:31 América no está tras bastardos

Voz 1995 16:34 de su hermano Tito era su vídeo de campaña del contrario en fin la familia y la política que no hace muy buenas migas seguimos con Nacho Carretero con Gonzo y seguimos con Fernando Martínez Maillo el Partido Popular y Zacarías Martínez Maillo del Partido Socialista que son hermanos

Voz 3 16:49 del Barça de Zamora del Barça tenemos todo el deber custodia relación personales es buena se se me lo guardo ningún camino vais a venir otras a la era

Voz 0644 17:05 no no pero es verdad es verdad también que no es todavía como he dicho antes había una evolución por parte sobre todo porque yo me acuerdo que era más de Martí Ava con la música te acuerdas de Paco Ibáñez ves que ya te he dicho que yo era rojo joder de Paco Ibáñez de David que lo manda él la la la canción esa que yo me acuerdo a veces me despertó a Alberti esta opa por favor

Voz 13 17:32 tú queriendo usaron pero es que es que la me acuerdo tocáis eso que tengo

Voz 0644 17:38 digamos pues ahí ahí Se los raros que yo ya salido de centro derecha con esa música que escuchaba pues nos llevamos seis años o tal vez cuando

Voz 3 17:46 era pequeño favor los raros el revolucionario se participarían en la campaña uno del otro

Voz 0644 17:57 yo creo yo creo que hay una línea diferente entre lo público y lo privada de nosotros nunca vamos creo que es la primera vez que participamos en no yo creo que sí sí sí que hemos hecho alguna entrevista yo creo que en algún periódico local y tal sí pero nunca hemos participado la primera vez Si yo creo que no vamos esta es la última

Voz 2 18:21 mentiría si la parte que dejaba Nacho así sobre la mesa antes de de la de la publicidad que era cómo ser cómo se separa lo profesional de lo personal pero en lo positivo y en lo negativo me refiero a lo positivo supongo que en algún momento Fernando ha deseado que el PP saca un concejal menos para lo mejor garantizarse que su hermano Zacarías téngase puesto es un ejemplo o en lo negativo me imagino que igual teniendo el caso la familia de vuestro abuelo

Voz 12 18:45 alguien le diría oye como vuestro como no les

Voz 2 18:47 es algo al Gobierno con el tema de la memoria histórica decir

Voz 13 18:50 en qué punto hay que decir oye

Voz 2 18:52 ahora porque si no nos metemos en charcos que no vamos a salir

Voz 12 18:55 Nos vamos a salir bien ya yo creo a ver si estamos en ámbitos políticos diferentes también es decir el está en ámbito nacional y por tanto tiene una responsabilidad muy concretas yo estoy en el ámbito local tengo otras de aunque digamos que tenemos pocas interferencias políticas eh

Voz 15 19:11 pero sí que es verdad sí que es verdad que yo en lo personal todo lo que llegue el más arriba hay triunfe hay para mí yo Letta o qué

Voz 12 19:21 le tengo que felicitarle parecen una buena noticia para él

Voz 3 19:24 para no para el PP no lo quiere ver

Voz 4 19:28 en ningún sitio en ninguna institución si fuera posible pero en lo personal desde luego le deseo lo mejor como los vuestros aclara conocer la política por dentro no rebaja una vez que los dos estáis que sabéis cómo se maneja la política los códigos que hay no rebaja un poco la tensión en el sentido de que bueno desde fuera las discusiones son más pasionales más ideológicas una vez que que entras en política de les encanta tampoco sabes los funcionamientos

Voz 0644 19:51 a mí me de quién esté en el Partido Socialista es verdad que en otro ámbito o que yo también lo estado más tiempo local que lo nacional no quizás me ha ayudado un poco más a entender al al contrario iba a decir yo creo que en este caso al al Partido Socialista eso no significa que que les de ese a él sino personal pero al Partido Socialista no lo deseo compartimos valores compartidos que estamos de acuerdo pero sí que me ayudó a entenderlo con la Ley de la Memoria Histórica pues en ese punto a mí siempre se me produce una contradicción ejemplos y ahí en ese sentido pues pues ahí sí que se produce alguna fricción con la moción de censura pues hombre porque no estábamos ese día comiendo cenando juntos puesto seguro que se hubiera producido un intenso

Voz 12 20:36 el debate debates encuentros familiares os prohíbe hablar de política y no nos prohíben pero suele haber bastante silenciarlo sugiere

Voz 3 20:45 por el bien nuestra mal

Voz 12 20:47 de cómo se imponen en ese momento dice bueno vamos a dejar la policía para otro momento ya sí

Voz 0644 20:52 vamos a los pósters

Voz 3 20:55 yo como muchos hermanos que tu madre sin decir de tu hermano

Voz 1 20:59 lo que se hacer tú puedes criticar sin límite con como quieras a tu hermano pero como alguien critique a tu hermano sean que os pasa eso a ver si

Voz 12 21:12 la gente tiende a confundir la el plano personal el plano político yo tengo muy buenos amigos en el PP

Voz 16 21:18 con muy buenos amigos en el PSOE muy buenos amigos en Podemos es muy bueno

Voz 12 21:21 entonces sí que tengo malos amigos en el PP y en el PSOE sea la amistad y la relación no tiene nada que ver con con digamos con el plano político y critican a mi hermano me parece bien que critiquen porque le están criticando en el plano político ahora sí el criticara el plano personales defenderé como al plano político a mi me parece que es criticable

Voz 8 21:41 pues eso dice soy de centro

Voz 12 21:44 como el PP ya sabéis que lleva diciendo que el centro desde desde los años setenta y tantos digo estamos

Voz 3 21:49 a ver qué pasa el camino es largo eh se cuando llega Zacarías no sé si es el momento para aprovechar el viaje vamos bueno yo aprovecho la cuña

Voz 0644 21:59 socialdemocracia se está reinventando todos los sí sí

Voz 3 22:01 depende que nos escuche si hay alguien del 15M estará abierto buenas una al PSOE y PP ya se sabe el cánticos es hacer lo mismo pero pues también recordáis la última gran discusión

Voz 1995 22:12 política

Voz 0644 22:14 no yo es que creo que no le dio ninguna o alguna vez habéis tenido entrenar no yo yo solamente recuerdo me acordarás O'Shea y con el tema de la guerra o no la guerra yo recuerdo claro ahí era era jorobado defender esas posiciones y él estaba en ese sentido

Voz 13 22:36 mayoría cierto Jaycee

Voz 3 22:39 pero hubo un momento una mayoría muy grande el PP estaba en contra de

Voz 0644 22:44 que por eso digo pero es que hay veces que incluso en el debate Nos acercamos más que nos diferenciamos decir que muchas veces

Voz 3 22:51 de cara esto les va a perjudicar lo ves tú eliges no sea que lo va a perjudicar a alguien está haciendo politica pero sí a lo confirmaría entonces el cántico del que hablaba

Voz 1995 23:05 la Gonzo leída de de la discrepo

Voz 12 23:07 igualmente en es con esos cánticos porque a mí cuando la gente habla del bipartidismo lo malo que sí que todo eso dejó es lo que ha querido la gente durante muchos años se habían en cantidad de partidos políticos ya había bipartidismo porque la gente lo quería

Voz 1 23:20 lo botaba ahora se ha roto pues pues tiene la misma validez que lo anterior lo mismo yo cuando me planteaban que que estará veis aquí

Voz 2 23:28 que bueno cuando entraba en política era bipartidismo puro aquella o estabas en el PP o el PSOE entonces la pregunta es sincera si fue una opción libre y personal de cada uno de vosotros o fue una decisión de vuestra familia de diversificar inversión

Voz 3 23:41 es decir si no que una buena pregunta

Voz 1995 23:48 vosotros con vuestra experiencia después de muchos años ya en la primera línea local y nacional de distintos partidos esos jóvenes que ahora están escuchándonos hizo pues mira yo que soy más de Podemos y el hermano es más de ciudadanos digamos que se ha abierto un poco esa esa hoja de posibilidades que les diría Isadora a esas familias que están escuchando

Voz 12 24:10 a ver pues yo creo en política hace falta que entre la gente joven y entonces venga de donde venga yo creo que es muy importante que entre la gente joven porque es que si no nos convertimos en una gerontocracia y esto no puede ser la gente joven tiene que entrar gente preparada la gente que tenga ganas la gente que tenga estímulo que tenga ilusión que tenga principios en los que sea pero yo creo que eso es fundamental que se que se acercan a la política lo política tiene muchas cosas malas muchas cosas malas pero también tiene muchas cosas buenas y es que sobre todo en la local sea cada cosa que haces en lo local tiene el impacto inmediato a los ciudadanos tanto yo yo animaría a todos los jóvenes que quieran y puedan a dedicarse a la política cada uno pues como vaya pudiendo en función de su dedicación naturalmente yo les animaría a todos

Voz 3 24:56 cuando oye el bipartidismo no era tan malo yo

Voz 0644 24:58 acuerdo con yo estaba en la universidad que me influyó algunos compañeros de viaje tenía de compañeros de viaje más que nada de de de de residencia porque vivimos en un piso yo llegué a votar a los Verdes me acuerdo

Voz 3 25:13 de momento cosas por eso digo lo de los dos jóvenes lo del bipartidismo en aquel momento había lo que la universidad cosa que él no tenía quiere decir que no

Voz 0644 25:25 democracias impartidos no hay democracia sin participación política cada uno en el ámbito que sea siempre con mucho respeto al contrario yo digo que el hecho de que mi familia haya habido distintas como tú decías Gonzo diversificación de fuentes pues yo creo que nos ha enriquecido mucho como como Familia yo como persona entendido mucho más a a a la otra parte aunque no comparta

Voz 1995 25:47 era una no me ayuda mucho mayor que deja la conversación aquí porque Zacarías tiene que volver corriendo a un pleno que comienza dentro de quince minutos y en el caso Fernando es cierto que desde julio estamos un poquito menos agobiado

Voz 0644 25:59 bueno el Parlamento tiene estas cosas pero bueno me dio mucho

Voz 3 26:02 con gozo y eso es lo bueno sí sí en la calle

Voz 2 26:09 el carneros que cámaras grabando siempre podemos tenerlas entonces José nunca vamos a agradecer esta

Voz 1995 26:17 esta buena conversación y además nos deja unidad muy claro que es y estamos de acuerdo en casi todo la política es importante piense uno lo que piensa es importante la política y la forma activa de hacerla haya decidido cada uno como como quiere tomar nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida hablamos con ustedes les escuchamos sobre sus distintas posturas familiares políticas deportivas porque

Voz 3 26:37 los Martínez Maillo no psicosocial

Voz 1995 26:39 lista o será del PP pero ambos

Voz 3 26:42 son de Zamora del Barça que eso nos ha quedado muy claro

Voz 17 26:47 seguimos Toni Garrido Cadena Ser