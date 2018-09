Voz 1 00:00 no no

Voz 1995 00:09 como dice Le Luthiers cualquier tiempo pasado fue ante Dios que dictadura de algún tiempo en el que destacaba la prensa extranjera que nuestro país era un oasis y un ejemplo de buena vida tanto es así que las estrellas de Hollywood abandonaban las calles en Los Angeles para vivir en nuestra capital la mismísima Ava Gardner acudió al bautizo del pequeño de las flores Sophia Loren Charlton Heston también estarán en la ciudad para disfrutar de sus gentes el clima su excelente gastronomía no sé por qué pero cuando hablas como Ascot es salen no da sale el legado destacaban los diarios de la época la mejora económica del país gracias al esfuerzo de los españoles y al mimo y cuidado de las esposas españolas en nuestra tierra se había convertido en un hogar envidiable para cualquier ciudadano

Voz 3 00:56 y eso lo sabían hasta en Colin para atender a los vecinos de una estrella cinematográfica muy a pidió nada se organiza una fiesta taurina hay campera con la colaboración de figuras conocidas la dirección de Libia corre a cargo de Luis Miguel Dominguín a Bagapsh que espera impaciente el momento de arena

Voz 4 01:14 tras entrar en acción Paco León muy buenos días buenos días Ana Costa muy buenos días buenos días gracias por estar aquí casi

Voz 1995 01:25 qué pena no haber están el sesenta y uno yo del de dos mil dieciocho con todo el lío que vámonos al sesenta y uno no sé si habéis tenido esa impresión haciéndolas

Voz 1677 01:33 sí la verdad es que estaría muy bien estar en el sesenta y uno hay pertenecer al círculo que pertenecía vagando por que son las dos cosa que sí

Voz 5 01:43 Cal de los criados no tanto

Voz 1677 01:46 en el pan bendito pues claro las cosas en Carabanchel sesenta

Voz 1995 01:49 no mal la Gran Vía Chicote sesenta

Voz 4 01:52 ah no perfecto

Voz 1995 01:54 a Paco ya no son los creadores de la serie de Movistar Plus que cuenta las fiestas bueno cuenta muchas cosas pero cuenta gira todo en torno a Ava Gardner el animal más bello del planeta durante su estancia en nuestro país que fueron además muchos años enseguida nos lo cuenta no todo el mundo en aquel momento miraba a Ava Gardner para aunque parezca extraño con buenos ojos americanas llevan tiempo viviendo

Voz 5 02:17 dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada

Voz 6 02:20 tenemos un giro suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas

Voz 1677 02:27 comunistas

Voz 6 02:33 toda esa calidad de la artista todo esto

Voz 1995 02:37 la inquina de el del artisteo que tenemos muchas ganas de ver vuestra sevillana no hacemos bien sea la expectativa de no vaya a ser que me siento yo me pasa muchas veces esto es un ladrillo vamos es tu caso hombres espero que no

Voz 5 02:55 lo hemos hecho para que no sea un ladrillo para que sea amena divertida y enseñe cosas de la época

Voz 1995 03:00 hay algo en aquel Madrid que no fuese fascinante en sí Chicote en esa va Gardner en esa dirección de Libia de Dominguín Paco

Voz 1677 03:08 lo lo que a nosotros nos fascinaba más era la mezcla de cosas

Voz 8 03:12 desde la mezcla de de de

Voz 1677 03:15 de estratos sociales si contrastes el contraste de exactamente una España en blanco y negro así tan tan tan analfabeta sexualmente con con con ese astro de Hollywood completamente completamente muy experta sexual Me in muy libre

Voz 1995 03:36 las eligiendo las palabras con mucho cuidado eh bueno quién era quién es esa mujer porque yo creo que conocemos su leyenda conocimos imagen

Voz 5 03:46 pero no sabemos pues lo que yo más he aprendido de Ava Gardner a es que fue una mujer muy coherente con lo que ella decidió eso es dificilísimo Se ha visto desde nuestros tiempos todavía me cuesta creer cómo lo hizo porque ella se fue de Hollywood huyendo literalmente de su marido de la Metro de los paparazzis eligió España porque no había ni paparazzis ni impuestos

Voz 1995 04:13 te vas a casar nunca más

Voz 5 04:16 qué y entonces decidir eso con poco más de treinta años me parece un de ser muy valiente pero

Voz 1995 04:22 cómo llega a nuestro país como que hace

Voz 5 04:25 sí ella vino a rodar en el cincuenta y tres creo que fue vino a rodar Pandora y el holandés errante Pandora y el holandés errante en Tossa de Mar hay a raíz de eso pues hizo algún viaje por España se enamoró completamente Illa cuando volvió que tenía un par de películas por allí vino Se estuvo viviendo en un hotel durante un tiempo es fue amante de Dominguín en ese tiempo ya no volvió nunca más

Voz 1995 04:52 se fue qué pena hemos escuchado antes en el nudo que le gustaba mucho los toros sí que tenía una relación especial le gustaba malos toreros claro está claro el nodo no cuenta si es a lo loco

Voz 1677 05:03 cuenta pero en ella no te ella no realidad los toros los toros no les gustaba tanto le gusta

Voz 1995 05:12 Dominguín llegó a pedirle matrimonio

Voz 5 05:15 no no nunca es fueron casi más amantes que novios incluso pero luego nosotros entrevistamos a Lucía Bosé que ellas dos fueron amigas porque el matrimonio de Dominguín y Lucía Bosé fue bastante posterior a la relación de Abbey Dominguín

Voz 9 05:30 y va siempre le decía Lucía que

Voz 5 05:33 que tú has hecho bien que has conseguido casarte con él y tener hijos pero yo no valgo para para eso les decía

Voz 1677 05:40 y Lucía Lucía levantaba la ceja hasta que no por eso

Voz 1995 05:48 según la leyenda Frank Chata o de España no

Voz 10 05:50 lo digo por Dominguín en la historia con no

Voz 5 05:53 sí Frank Sinatra odiaba España por Dominguín por todos los toreros por Franco que ha a Francia ETA Frank Sinatra no les gustaba nada Franco hable daba un poco igual

Voz 10 06:04 en Madrid Salvador donde está la mesa donde Dominguín cenaba con Ava cuando Frank Sinatra entró enfadado enfadadísimo buscándolo

Voz 1995 06:12 los difícil todavía de sostén pues decir que está muy muy cerca de la radio lleva cinco años trabajando en este proyecto cuando uno llega por fin porque vuestra profesión requiere de esfuerzos muy al al a largo plazo y bueno voy a hacer una serie que voy a empezar a escribir ahora que voy a ver si alguien la compra el año que viene aquí la me voy a producir de momento no pierde la pasión por por lo que está haciendo

Voz 5 06:35 pues con este proyecto no la verdad es que no porque a era inagotable la información las posibilidades lo que se te ocurren los personajes será tan había tanto universo tanto mundo

Voz 11 06:48 que que tirabas del hilo

Voz 5 06:50 sea por placer no lo que pasa es que si ya teníamos cierta prisa en que alguien lo comprase para empezar a hacer algo no

Voz 1995 06:56 producir alguien imaginó además que habrá que ver una investigación de campo donde que haber hecho pues pues nada habrá que ir a los bares ahora porque los camareros tienen mucha información todavía y entonces hay algún camerino aquella época

Voz 5 07:07 sí hombre nosotros entrevistamos al pianista del Oliver

Voz 11 07:11 qué pues que Paco Miranda que

Voz 5 07:14 que la conoció mucho estuvo en su casa va en casa de él un óvulo uno de las entrevistas más curiosa que fue

Voz 1677 07:20 a Elena

Voz 5 07:22 el Marisa no Marisa la la la mal así la telefonista una telefonista de internacional que pinchaba la que sí sí sí que pinche gracias a la única bala que comunicaba sí sí hice dormía Abba entre las borracheras si el desfase horario se dormía ponían una cosa que le llamaban La Carraca quiera para despertarle

Voz 1995 07:47 a través entre sí tras mes habéis abierto una espita no no vamos a entrar ahí pero aquí es que tiene una serie es el pianista de Loli madre mía bueno vamos a hacer una una pequeñísima pausa y enseguida seguimos dando de Arde Madrid nueva serie de Paco León que va a hacer a ver la televisión eso está garantías

Voz 5 11:15 Toni Garrido

Voz 1995 11:20 eh Paco León y a la costa sigue los pasos de Ava Gardner por Madrid pero también sigue los pasos y otra mucha gente

Voz 6 11:27 al costado Ana Mari yo sí con sólo en época

Voz 1995 11:36 en la que nuestra folclórica por antonomasia que es una palabra que me encanta antonomasia

Voz 27 11:41 cantaba esto que me Grañón recorte de Decca

Voz 1995 11:53 no hay un Madrid y no hay una Barcelona no hay un Bilbao hay muchos Madrid en ocho llevaba mucho más que muchos de ellos están ocultos cuando abres esa puerta descubres universo fascinante sí sí

Voz 5 12:07 a mí lo de todo la historia que que cruza entre Ava Gardner y sus criados de algún modo a un plantea todo ese universo de lo que dices tú no de de esas puertas misteriosas que se abren y descubres cosas porque la la confrontación entre que no hay confrontación ellas nos enfrenta nunca pero la que esté corte que habéis puesto de Ana Mari donde le preguntas con cuántos hombres te has acostado ella que es una mujer virgen por supuesto católica y apostólica en el cruce de de Saba es donde se revela la las diferencias Si las diferentes maneras de deberes todo porque

Voz 1995 12:48 no se lo pregunta no no

Voz 1677 12:50 no no dar gusto lástima dice dice bueno sólo con uno con mi marido he dice soy una mujer decente avale dice yo no soy decente dice usted

Voz 5 12:59 es americana hay unas

Voz 1995 13:02 en donde se habla abiertamente descubren que Ava Gardner utiliza el día

Voz 5 13:07 si bien que eso lo regalaron la Metro Goldwyn Mayer cuando se casó con con Mickey Rooney para que no se quedó solo

Voz 1995 13:16 presa

Voz 28 13:18 aquí la vida antes no es pista de Navidad con Xavi no

Voz 5 13:22 bueno que tenía justificación porque se lo regalaron porque como en ese momento Mickey Rooney era la estrella de la Metro no podían dejar que se viese como un hombre Se tenía que ver como un niño claro no podía ser padre entonces para evitarlo regalaron el diafragma paganas

Voz 1995 13:37 esto es tremendo no bueno la serie aportan una sexualidad que parece que nuestros padres nuestros abuelos no tenían vida sexual y que las mujeres Vidal reprimidas parte de eso también aparece en la serie pero había otro tipo de gente que vivía su vida con libertad y con alegría con absoluta displicencia Paco

Voz 1677 13:54 sí pocas pocas sobre todo de ya te digo las americanas a lo algunas americana pero aquí en España era era era curioso si el analfabetismo sexual de yo no se explicaba los criado no se explican por qué habano se queda embarazada sí sea cuesta cada día con un hombre au prácticamente yo no sabía no lo de los preservativos los condones había muy pocos edad había que buscarlos en alguna farmacia donde se vendían y completamente

Voz 5 14:22 inmorales claro damos suben las casas de putas los los preservativos

Voz 1995 14:27 se vendían se vendían en sí

Voz 5 14:30 en casas de putas Ábalos compraba en Barcelona en la casita blanca que es una casa que todavía existe que es para

Voz 1995 14:36 gourmets de lo prohibido otras cosas a otras candidatas otros menos eso y sobre todas las ayudas por ejemplo la famosa anécdota del hombre que canta esta canción

Voz 29 14:52 entre el mito

Voz 1995 14:56 date cuenta que El Fary llevó a Ava Gardner un tablado que ya no llevaba dinero luego la anécdota nunca en cuenta que Farid al día siguiente pagar decía que le pagara esos la leyenda quejas pero eso es verdad es verdad pero no

Voz 5 15:12 no es verdad es que esa costase él lo negó hoy dijo no sé dónde sale ese rumor porque hay un vídeo en You Tube que él cuenta que no se acostó con Ava Gardner que él era taxista cogió al salir del hotel esa noche sabiendo el paso a poco sí ella aquí lo que pasa es lo que si no estaba allí ya lo que era

Voz 8 15:32 el lo que era el Palacio el

Voz 5 15:35 HM ahora

Voz 1995 15:37 el HIV ahora exactamente entonces de ese diecisiete si te que

Voz 30 15:40 la vida de Callao es que como muy bueno para abajo para

Voz 1995 15:47 no estoy pero sí exactamente donde donde dicen lo del Fary volvió al día siguiente y cobro

Voz 5 15:53 y cobra hoy cobra la la devolvió al ella iba buscando a un gitano que se había medio ahora enamorado no pero que lo lo iba buscando esa noche entonces como una había teléfono ni móviles ni nada pues se trataba de ir de de local en local de Tablada ha entablado a las seis de la mañana ya rendida de que no lo había encontrado y borracha como una Cuba El Fary la devolvió al hotel y nadie le pago la la carrera hay llegó al día siguiente

Voz 1995 16:18 sí fue al bautizo de hijo mayor de Lola Flores verdad

Voz 5 16:22 al al segundo Antonio Floro todo esto

Voz 1995 16:26 por eso el bautizo de de Antonio tienes que hablar de de nuestra vaga

Voz 31 16:31 que se llama Lola Flores como la vida de una rayita un día casa nada de fuman porros no pasa nada te pueden emborrachado algún día te vino tinto te pasa nada todo se puede hacer en la vida todo

Voz 28 16:46 el método opaco el método Cuéntame

Voz 1677 16:50 todo para que el método el método la explicado la super bien eso ha explicado Lola súper bien ella lo que dice que si al día siguiente pues te tienes te hartado de dormir te meten buen puchero entre pecho y espalda ir de dicen lo que no puede estar es por la mañana vendiendo tinto porque se te sabes la mujer a las bolsas somos artista no por el método el método hay que tener el método se puede

Voz 30 17:16 sabes cómo llevaba lo la vaga la sin fin

Voz 1677 17:19 en la así así es que no tenía método no tenía fines de todas la sinfín de Dios

Voz 1995 17:27 curioso pero cuesta pensar en ese universo a Flores en El Fary en en Ava Gardner en La duquesa de Alba también

Voz 1677 17:35 con nosotros lo hemos divertido mucho recreando es es son momento intentando hacerlo lo más lo más auténtico posible poseso con mezclando a a a Carmen Sevilla con con la Duquesa de Alba con Lucía Bosé con con Lola Flores con Ava Gardner

Voz 1995 17:50 claro pero hemos mencionado muchos nombres déjame que incluye no más que está en la serie es que Perón Juan Domingo Perón eran vecinos eran vecinas con su segunda esposa Isabelita Perón eran vecinos de va a ver qué pasa Juan

Voz 6 18:04 va a estar Franco no autorizó que seamos

Voz 32 18:08 otra vez

Voz 33 18:11 entonces no van a salir no

Voz 1677 18:13 les calientan las horas de la mañana

Voz 1995 18:17 cómo el mundo está a punto de implosión arena Inma época en una misma calle tantos personajes tremendo

Voz 5 18:24 es que eran vecinos osea arriba y abajo

Voz 1995 18:27 Juan Abad vivía encima de ellos

Voz 9 18:29 si las fiestas que hacía día tras día

Voz 5 18:32 sostenía amargados completamente

Voz 1995 18:35 a partir de Perón de la casa

Voz 5 18:39 pero bueno sí que la vemos en la se B inventado eh todo no pero vamos que debió ser así

Voz 1677 18:44 ah pero cuenta una anécdota que fue el el germen de toda la serie cuando nosotros ximo es anécdota empezamos a investigar y a crecer pero fuera que cuando en el balcón en la terraza Perón ensayaba los discursos para su vuelta eh a grandes le gritaba desde arriba le dice a Perón cabrón pero maricón esas redes en esto ya te te hace imaginar qué relación tenían de decir

Voz 1995 19:12 se imaginan ustedes tener este gritando cuando cuando amigo pero bueno habéis cuidado los detalles en ocho capítulos está grabado en blanco y negro que tiene una banda sonó de alto copete porque que decirle sí de alto copete que incluye esta zambra

Voz 34 19:33 eh

Voz 6 19:40 ah sí

Voz 1995 19:44 zambra que era una música muy a un estilo un un palo muy de la época

Voz 36 19:48 que el flamenco es maravilloso

Voz 1677 19:51 a esta versión estable Sandra dice Manolo Caracol y no es la versión de Rosalía que ha hecho con una zambra más libre sin sin tantos ritmos así solamente con guitarra

Voz 5 20:03 bien la tenemos en la SER y tenemos las dos la versión de Rosalía

Voz 1995 20:07 Manolo Caracol deberíamos abrir el camino de Manolo Caracol porque claro porque además coincide que hay en famoso bar Chicote de la Gran Vía dos calles más atrás está los ceros el tablao que tenían dato dado de El Salvador entre donde entró Frank Sinatra cuando estaban comiendo Dominguín bueno pues tuvo que pasar lo más grandes que tuvo que pasar lo más grande

Voz 5 20:37 sí lo que pasa es que nosotros sólo sólo utilizamos los espacios que existen ahora sea lo no hemos recreado nada sólo hemos utilizado los lugares que están prácticamente iguales que la época bastante que hay bastantes como Chicote

Voz 6 20:53 el Villa Rosa a el hotel

Voz 5 20:56 la Intercontinental sola solemos porque queríamos espacios naturales y no queríamos falsear nada entonces no hemos tocado lo lo que no está hoy en día no

Voz 1995 21:06 yo una una segunda parte de la serie con Caracol lo veo Caracol tiene unas declaraciones maravillosas que decía para ser cantado flamenco te acuerdas no tiene que gustar lo gallos de pelea decidirán a media hora la carrera el vino le toro el fumar y al final decía Isabel cantaba mejor Manolo Caracol que tiene una vida apasionante Sebastian el próximo todavía que es una hasta el nueve de noviembre

Voz 1677 21:35 alguna gente de noviembre

Voz 1995 21:37 el jueves aquí hablando de esto y ahora tengo que no de noviembre ven

Voz 1677 21:43 el jueves a San Sebastián que lo vamos a pasar entera en el en el festival

Voz 5 21:47 en ocho capítulos una maratón de cuatro horas de arde Madrid pero veías acompañados de tres mil personas que está lleno ya

Voz 1677 21:56 el velódromo a ver a ver cómo aguantan porque pero

Voz 1995 22:00 espérate sombras antes de de tres mil personas en el velódromo de Anoeta viendo los ocho capítulos seguidos de Madrid tenemos muchas ganas de ver cómo reacciona la gente que después gustar nervios bueno tenemos muchas ganas de habéis hecho un trabajo fantástico Paco una vez más gracias por por entretenernos y divertirnos llana esta es tu casa sigue haciendo estas cosas que has empezado ahí sí que tenemos esta relación ya firme y sólida Manolo Caracol hay que hablar de Madrid una poesía

Voz 5 22:37 duro también vale vale el fumar añadido

Voz 1995 22:40 ahí estará puedes contar que nosotros Paco Ana un verdadero placer hay que esperar hasta el nueve de noviembre

Voz 6 22:49 sabía nada Paco León Ana consta muchísimos gracias a placer

