"No hemos recreado nada"

Voz 1 00:00 Paco León muy buenos días buenos días Costa muy buenos días buenos días gracias por estar aquí casi

Voz 1995 00:06 qué opina no haber estado en el sesenta y uno yo del de dos mil dieciocho con todo el lío que vámonos al sesenta y uno no sé si habéis tenido esa impresión haciendo haciéndolas serias

Voz 1 00:14 sí la verdad es que estaría muy bien estar en el sesenta y uno Hay pertenecer al círculo que pertenecía cabalgando esculpe tu que son cosa que que toca el de los criados no tan claro y en el pan bendito pues claro las cosas en Carabanchel sesenta y uno mal mal no no

Voz 2 00:32 Gran Vía Chicote David Pino Diego perfecto

Voz 1995 00:35 bueno Paco ya no son los creadores de la serie de Movistar Plus que cuenta las fiestas los bueno cuenta muchas cosas pero cuenta gira todo en torno a Ava Gardner el animal más bello del planeta durante su estancia en nuestro país que fueron además muchos años enseguida nos lo cuenta no todo el mundo en aquel momento miraba a Ava Gardner para que aunque parezca extraño con buenos ojos americanos llevan tiempo viviendo malos

Voz 3 00:58 dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas

Voz 4 01:08 comunistas anarquistas

Voz 3 01:14 toda esa calidad añade la artista

Voz 5 01:19 no hay niños Kindle

Voz 1995 01:22 es que tenemos muchas ganas de ver vuestra sevillana que hacemos bien sea la expectativa de no vaya a ser que yo me pasa esto es un ladrillo vamos a nuestro caso hombres espero que no nos atrás

Voz 6 01:36 lo hemos hecho para que no sean ladrillo para que sea amena divertida y enseñe cosas de la época

Voz 1995 01:41 hay algo en aquel Madrid que que no fuese fascinante en sí Chicote en esa vagando en esa dirección de Libia de Dominguín Paco

Voz 1677 01:49 lo lo que a nosotros no nos fascinaba más era la mezcla de cosas Sáenz de la mezcla de de de de estratos sociales si no lo encontraste es exactamente una España en blanco y negro así tan tan tan analfabeta sexualmente con con con ese astro de Hollywood completamente completamente muy experta sexual Me in muy libre

Voz 1995 02:17 has eligiendo las palabras con mucho cuidado sí bueno quién era quién es esa mujer porque yo creo que conocemos su leyenda conocimos imagen

Voz 6 02:26 pero no sabemos pues lo que yo más he aprendido de Ava Gardner a es que fue una mujer muy coherente con lo que ella decidió eso es dificilísimo se ha visto desde nuestros tiempos todavía me cuesta creer cómo lo hizo porque ella se fue de Hollywood huyendo literalmente de su marido de la Metro idea los paparazzis eligió España porque no había ni paparazzis ni impuestos Mi marido no se volvió a casar nunca más osea que entonces decidir eso con

Voz 1 02:59 un poco más de treinta años me parece ser muy valiente pero cómo llega a nuestro país como que hace

Voz 6 03:06 pues ella vino a rodar en el cincuenta y tres creo que fue vino a rodar Pandora

Voz 7 03:10 y ahí El holandés errante Pandora y el holandés errante en Tossa de Mar y a raíz de eso pues hizo algún viaje por España se enamoró completamente Illa cuando volvió que tenía un par de películas por allí vino Se viviendo en un hotel durante un tiempo es fue amante de Dominguín en ese tiempo ya no volvió nunca más

Voz 1995 03:32 Villa se fue qué pena hemos escuchado lo que le gustaba mucho los toros y que tenía una relación especial

Voz 1677 03:40 le gustaban malos toreros sí claro no darme cuenta si eso no lo cuenta pero ya en cuenta ella no te que ya no en realidad los toros los toros no le gustaba tanto le gusta

Voz 6 03:51 a los toreros se Dominguín

Voz 1995 03:54 el matrimonio

Voz 6 03:56 no no nunca es fueron casi más amantes que novios incluso pero luego nosotros entrevistamos a Lucía Bosé que ellas dos fueron amigas porque el matrimonio de Dominguín y Lucía Bosé fue bastante posterior a la relación de Abba hay Dominguín

Voz 7 04:11 y Abás siempre le decía

Voz 6 04:13 Lucía que que tú has hecho bien que has conseguido casarte con él y tener hijos pero yo no valgo para para eso les decía

Voz 1677 04:21 el viaje lucía levantaba la ceja hasta que lo he hecho bien por eso la leyenda Frank Sinatra rodeaba Hispania por Dominguín en la historia

Voz 6 04:34 sí Frank Sinatra odiaba España por Dominguín por todos los toreros por Franco que ha a Francia ETA Frank Sinatra no les gustaba nada Franco y hable daba un poco igual

Voz 8 04:44 de Madrid Salvador donde está la mesa donde Dominguín sonaba con Ava cuando Frank Sinatra entró enfadado enfadadísimo buscando

Voz 1995 04:53 lo principal es todavía de sostén pues si es que está muy muy cerca la radio lleváis más de cinco años trabajando en este proyecto cuando uno llega por fin porque vuestra profesión requiere de esfuerzos a largo plazo y bueno voy a hacer una serie que voy a empezar a escribir ahora que voy a ver si alguien la compra el año que viene aquí la voy a producir de momento no pierde la pasión por por lo que está haciendo

Voz 6 05:16 pues con este proyecto no la verdad es que no porque a era inagotable la información las posibilidades lo que se te ocurren los personajes era tan había tanto universo tanto mundo

Voz 7 05:28 que que tiraba del hilo

Voz 6 05:31 sea por placer no lo que pasa es que si ya teníamos cierta prisa en que alguien lo comprase para empezar a hacer algo no

Voz 1995 05:36 producir algo que habrá que ver según una investigación de campo tendría que haber hecho hace pues pues nada habrá que ir a los bares habrá camareros tienen mucha información todavía hay algún camarero aquella época

Voz 6 05:48 sí hombre nosotros entrevistamos al pianista del Oliver

Voz 7 05:51 qué pues cotizando Paco Miranda que que

Voz 9 05:55 la conoció mucho estuvo en su casa va en casa de El Mundo uno de las entrevistas más curiosa que fue Elena el Marisa no Marisa la la así la telefonista una telefonista de internacional que pinchaba la no sí sí sí que pinche gracias a la que comunicaban siendo atraco

Voz 6 06:19 sí sí hice dormía Abba entre las borracheras si el desfase horario se dormía le ponían una cosa que le llamaban La Carraca que era para despertar

Voz 1995 06:28 a través entre sí y tras mes habéis abierto una espita nueva no vamos a entrar ahí pero aquí tiene una serie es el pianista de Loli madre mía lo vamos a hacer una una pequeñísima

Voz 10 06:39 una pausa y enseguida seguimos echando de Arde Madrid nueva serie Paco León que va a ver la televisión eso está garantizado Arde Madrid en la costa sigue los pasos de Ava Gardner por Madrid pero también sigue los pasos y otra mucha gente

Voz 1677 06:57 costado

Voz 3 06:58 Ana Mari

Voz 9 07:00 yo sí con ninguno

Voz 1995 07:04 acá en la que nuestra folclórica por antonomasia que es una palabra que me encanta antonomasia

Voz 11 07:10 cantaba esto hasta que en Grañón de corte de calle

Voz 1995 07:22 no hay un Madrid no hay una Barcelona no hay Bilbao hay muchos Madrid hay muchas y muchos de ellos están ocultos cuando abre esa puerta descubres universo fascinante sí sí sí

Voz 6 07:36 hombre a lo de

Voz 7 07:40 todo es la historia que que cruza entre Ava Gardner y sus criados de algún modo a un

Voz 6 07:47 se plantea todo ese universo de lo que dices tú no de de esas puertas misteriosas que se abren y descubres cosas porque la confrontación entre que no hay confrontación ellas nos enfrenta nunca pero la que este corte que habéis puesto de Ana Mari donde le preguntas con cuántos hombres te has acostado ella que es una mujer Kato virgen por supuesto católica y apostólica en el cruce de de Saba es donde se vela la las diferencias Si las diferentes maneras de deberes todo porque

Voz 1995 08:17 no se lo pregunta no no

Voz 1677 08:20 da gusto lástima dice dice bueno sólo con uno con mi marido he dice soy una mujer decente de dice yo no soy decente dice usted

Voz 6 08:29 esa americana escena hay unas

Voz 1995 08:31 en donde se habla abiertamente descubren que Ava Gardner utiliza el día

Voz 6 08:37 si bien eso lo regalaron la Metro Goldwyn Mayer cuando se casó con con Mickey Rooney para que no

Voz 1 08:45 se quejaron de tu empresa la vida antes no dista de Navidad con Xavi vilo

Voz 6 08:51 bueno que tenía justificación porque se lo regalaron porque como en ese momento Mickey Rooney era la estrella de la Metro no podían dejar que se viese como un hombre se tenía que ver como un niño claro no podía ser padre entonces para evitarlo regalaron el diafragma vagando

Voz 1995 09:06 es tremendo no bueno la sería abordar una sexualidad que parece que nuestros padres nuestros abuelos no tenían vida sexual y que las mujeres Vidal reprimidas parte de eso también aparecen en la serie pero había otro tipo de gente que vivía su vida con libertad y con alegría con absoluta displicencia Pacojo

Voz 1677 09:23 sí pocas pocas sobre todo de ya te digo en las americanas a lo algunas americana we pero aquí en España era era era curioso si el analfabetismo sexual de yo no se explicaba los criado no se explican por qué habano se queda embarazada sí cuesta cada día con un hombre au prácticamente yo no sabía no lo de los preservativos los condones había muy pocos había que buscarlas en alguna farmacia donde se vendían y completamente inmorales claro

Voz 6 09:53 se vende en las casas de putas los los preservativos se vendían en sus casas de putas Ábalos compraba en Barcelona en la casita blanca que es una casa que todavía existe que es para

Voz 1 10:06 gourmets de lo prohibido otra cosa es cuando claro claro

Voz 1995 10:13 las delgadas otros menos y sobre todas las avenidas por ejemplo la famosa anécdota del hombre que canta esta canción

Voz 12 10:21 entre el de

Voz 1995 10:28 llegó a Ava Gardner un tablao que ya no llegó

Voz 6 10:30 daba dinero luego la vista nunca se al día siguiente decía que le pagaran la leyenda fíjate Fary pero eso es verdad es verdad pero lo que no es verdad es que él lo negó hoy dijo no sé dónde sale ese rumor porque hay un vídeo en You Tube que él cuenta que no se acostó con Ava Gardner que él era taxista en acogió al salir del hotel

Voz 9 10:53 esa no salían del pasa por el ella aquí lo que pasa es lo que si no él pasa ponga estaba allí la Gran lo que era de lo que era el Palacio

Voz 1677 11:04 la HM ahora

Voz 1995 11:06 el HIV ahora entonces después de ese diecisiete si te hasta que

Voz 9 11:09 soy de Callao es muy bueno para abajo parado

Voz 1995 11:16 no estoy pero sí exactamente donde donde dices lo del Fary volvió al día siguiente y cobro

Voz 6 11:22 cobra hoy cobra la la devolvió al ella iba buscando a un gitano que se había medio he enamorado no pero que lo lo iba buscando esa noche entonces con había teléfono ni móviles ni nada pues se trataba de ir de de locales local de la venta hablado a las seis de la mañana ya rendida de que no lo había encontrado y borracha como una cuba El Fary la devolvió al hotel y nadie le pago la la carrera llegó al día siguiente

Voz 1995 11:47 sí habla fue al bautizo del hijo mayor de Lola Flores verdad al segundo asegura Antonio Flores fue el bautizo de de Antonio Flores es que hay que hablar de de nuestra vaga

Voz 13 12:00 que se llama Lola Flores poco la vida de una rayita un día a casa nada de fuman porros no pasa nada te pueden bordes algún día te vino tinto te gusta no pasa nada todo se puede hacer en la vida todo

Voz 1 12:15 el método opaco el método Cuéntame hablemos

Voz 2 12:20 todo para que la super bien Lola súper bien ya lo que dice que si al día siguiente pues te tienes

Voz 1677 12:28 me he hartado de dormir te meten un buen puchero entre pecho y espalda ir de dice lo que no se puede estar es por la mañana vendiendo tinto porque se te sale la mujer a las bolsas somos artista no por el método el meta

Voz 2 12:41 a ver qué método se puede no

Voz 9 12:45 sabes cómo llevaba Lola Ava Gardner la sin fin

Voz 1677 12:49 la así así es que Abbas no tenía método no tenía fines de todas las sin fin de Dios

Voz 1995 12:57 curioso pero cuesta pensar en ese universo a Flores en El Fary en en Ava Gardner en La duquesa de

Voz 1677 13:04 Silva también con nosotros lo hemos divertido mucho recreando es es un momento intentando hacerlo lo más lo más auténtico posible pues eso con mezclando a a a Carmen Sevilla con con la Duquesa de Alba con Lucía Bosé con con Lola Flores con apagando

Voz 1995 13:19 claro es mencionó que muchos nombres déjame que incluye además más que está en la serie es que Perona Juan Domingo Perón eran vecinos eran vecinas con su segunda esposa Isabelita Perón eran vecinos de va a ver qué pasa Juan

Voz 3 13:34 va a estar Franco no autorizó que seamos otra vez

Voz 14 13:40 entonces no van a salir no es caliente

Voz 9 13:43 las horas de la mañana

Voz 1 13:45 como si el mundo está a punto de implosión en la misma época

Voz 6 13:51 que hay tantos personajes femeninos y es que eran vecinos osea arriba y abajo eran Abad vivía encima de ellos Si las fiestas que hacía día tras día

Voz 1 14:02 amargados completamente nuca ha tenido más de él

Voz 6 14:08 bueno sí que la vemos en la serie se ve inventado eh todo no pero vamos que debió ser así pero sí

Voz 2 14:14 contar una anécdota que fue el el el germen de toda la serie

Voz 1677 14:18 cuando nosotros conocimos es anécdota empezamos a investigar y a crecer pero fuera que cuando en el balcón en la terraza Perón ensayaba los discursos para su vuelta eh a le gritaba desde arriba le dice a Perón cabrón pero maricón

Voz 2 14:34 en esto ya te te hace imaginar qué relación tenían del vecino

Voz 1995 14:41 es decir imaginen ustedes tener esta imagen

Voz 1 14:43 claro gritando cuando cuando amigo pero bueno habéis cuidado los detalles un ocho capítulos está grabado en blanco y negro que tiene una banda sonora de alto copete porque es decir sí de alto copete que incluye esta zambra

Voz 15 15:00 la boda ratificado

Voz 16 15:02 eh

Voz 17 15:12 es una música muy la destila humor en un palo muy de la época Iker es maravilloso

Voz 1677 15:22 esta versión estabilizando hace Manolo Caracol no es la versión de Rosalía que ha hecho con una zambra más libres sin sin tanto los ritmos así solamente con

Voz 6 15:32 bien la tenemos en la SER tenemos las dos la versión de Rosalía y la de Manolo Caracol deberíamos abrir

Voz 15 15:37 sí

Voz 6 15:38 el camino de Manolo Caracol el melón porque claro porque además coincide dos calles más atrás

Voz 9 15:50 el tablado que tenían al restaurante datos de jóvenes Salvador esto

Voz 1 15:55 ante donde entró Frank Sinatra cuando estaban comiendo Dominguín bueno pues los Oteros

Voz 1995 16:01 lo que pasarlo más grandes en el que ahora son restante argentino tuvo que pasar lo más grande

Voz 6 16:06 sí lo que pasa es que nosotros sólo sólo utilizamos los espacios que existen ahora sea lo no hemos recreado nada sólo hemos utilizado los lugares que están prácticamente iguales que la época

Voz 9 16:19 te bastante que hay bastantes como Chicote el Villa Rosa a el hotel

Voz 6 16:25 la Intercontinental sola solemos porque queríamos espacios naturales y no queríamos falsear nada entonces no hemos tocado lo lo que no está hoy en día no

Voz 1995 16:35 que una buena segunda parte de la serie con Caracol Caracol tiene unas declaraciones maravillosas que decía para ser cantado flamenco te acuerdas no tiene que gustar lo gallos de pelea

Voz 1 16:46 y media hora carrera el vino le gusta toro el fumar y al final decía Isabel mejor Caracol

Voz 1995 16:58 que tienen una vida absolutamente apasionante se va a ser el próximo todavía hasta el nueve de noviembre

Voz 2 17:04 alguna gente de noviembre el veintisiete jueves aquí hablando de esto y ahora sí que tengo que esperar veinte

Voz 9 17:12 el juez de esas Sebastian que la vamos a pasar entera en el festival

Voz 6 17:16 en edad a las ocho capítulos una maratón de cuatro horas de de Madrid y acompañados de tres mil personas que está lleno allá

Voz 1677 17:25 el velódromo haber Cabero a ver cómo aguantan porque el pelo

Voz 1995 17:29 Desperate Housewives sombras complementarios antes después de tres mil personas en el velódromo de Anoeta viendo los ocho capítulos seguidos desde Madrid

Voz 6 17:41 tenemos muchas ganas de ver cómo reacciona la abortó

Voz 1 17:44 qué

Voz 1995 17:46 ya les pues gustar y nervioso bueno tenemos muchas ganas de habéis hecho un trabajo fantástico Paco una vez más que gracias por por unos y divertirnos llana esta es tu casa sigue haciendo estas cosas pues foto ahora que has empezado ahí sí que tenemos esta relación ya firme y sólida

Voz 1 18:04 Manolo Caracol que hay que hablar de Madrid una exigía del futuro también vamos a hacer fuma añadido mil doscientos ahí estará el puedes contar que nosotros un verdadero placer hay que esperar hasta el nueve de noviembre