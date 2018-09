ESTADO CRÍTICO

Voz 1 00:00 llega el fatídico momento de saludar a luego todo el mundo dice por quienes lo llamas bien no porque no me da la has Chory Castro el hombre que apostó por que Tiger Woods jamás volvería a ganar un torneo

Voz 1995 00:11 el mismo que le advirtió a Manolo Blahnik que las mujeres jamás usarían esos tacones altos tenemos veintinueve como todas las redes desde lo más sublime hasta lo más rastrero ahí ya se encuentra semejantes ahí es donde me gusta mucho ese término ahí es donde hocico entre la basura y la o para encontrar la trufa del chascarrillo surgida de la mente de cualquier internauta reconvertido en crítico porque si hay algo que nos gusta más que comer con los dedos es que decrete se muy buenos días

Voz 2 00:46 muy buenos días Ashton editó fenomenal

Voz 1871 00:50 en aquí de paso el fin de semana agarra adicto bailando

Voz 1995 00:53 es con las críticas a Internet Bailar pegados es desvelan si se nota también son bailar con las críticas que pegan también te has enamorado especialmente en alguna estética

Voz 1871 01:02 pues sí porque este año se ha creado te diré una etiqueta en Twitter llamada Rage que significa clasifica o reseña una especie y la gente se ha vuelto un poco loca hacer reseñas de animales que hay en zoos y en otros lugares como si fueran productos que compras en Internet

Voz 1995 01:16 a la gente de criticas de animal

Voz 1871 01:19 coge animales de un zoo o de algún sitio y hace curiosamente han participado en estos museos todos acuarios de todo el mundo anglo parlante no por ejemplo en un tuit que había una foto de un búho dice la red

Voz 1995 01:30 Peña que hizo un zoo de Estados Unidos título no te nota lote decepción hará más bien está bien no te voy a nada y es la foto de un búho ya sabes que lo puedes pueden girar la cabeza así como trescientos sesenta grados casi no bueno pues dice la reseña también mañanas sino como la niña de la que despierta

Voz 1871 01:50 pues dice este pequeño y elegante dispositivo es increíble con calidad de sonido Applus sin distorsión cuando lo pones a todo volumen pero los graves son un poco

Voz 1995 01:58 lo que estaba haciendo aunque la parte

Voz 1871 02:01 de arriba gira lo cual es una ventaja luego hay otro que sale una foto de un hormiguero Rinko y el título es no es lo que pedí la reseña dice yo pedí un lote consistente en un pato una nutre hay un Castor pero debió de producirse algún accidente extraño en el transporte he hablado con la empresa de transporte dice que no ha habido ningún error vendedor chungo no vuelva a comprar

Voz 1995 02:21 es la critica de unos mitos RIM

Voz 1871 02:25 la barrera del pingüino que dice titula el mejor vestido le doy cuatro estrellas estilo elegante hace unos pasos de baile flipante a veces le canta a la boca pescado definitivamente funciona mejor

Voz 1995 02:34 el grupo no sé si me gusta la iniciativa de calificar animales encerrados son poco ahorrará no pero tengo claro pero bueno más que

Voz 1871 02:42 bueno ahí te traigo una una joya que es el te traigo al gerente de la casona de reales que es un hotel rural en Asturias que por cierto no tiene ni una crítica mala usar todas críticas excelentes y hay que decirlo o sea que eso gobierna y además tiene una casa de comidas en el hotel rural La Voz de Asturias se hizo eco de sus tuits que están muy trabajados en general yo recomiendo que no sería ese llama oso Cuervo vulgares en Twitter arroba bajo el tipo lo que hace es poner tuits con diálogos que ha tenido que algunos clientes que van a la casa de comida

Voz 1995 03:12 ya lo reales que han ido a su establecimiento

Voz 1871 03:15 el tiempo tiene muchas gracias la verdad en primer lugar empieza diciendo al agua con gas yo la llamo cerveza para hacer una declaración de intenciones pero reproduce aquí un diálogo dice un turista le dice aquí no hay mucho que ver no dice él hay playas valles montañas prados vacas acantilados buenos restaurantes cabos faros dicen ya ya pero de monumentos hice estoy yo

Voz 3 03:36 ah

Voz 1871 03:38 el otro que le dice unas bravas por favor las llevo dicen no te hemos pedido esto bueno pero sí pero estéis unas bravas sí pero no es esto dice esto son bravas pero no queríamos salsas queremos unas bravas sin salsas dicen las bravas llevan salsa brava por definición entonces como las llamaría sin salsas y patatas patatas

Voz 1995 03:59 luego hay otro cómo estás

Voz 1871 04:00 los sitios y muy rural la gente a veces piensa que la gente es muy rural porque está en un sitio rural entonces le dice me pones una Coca Cola fría sin hielo con una rodaja de limón crees que serás capaz hombre llevo toda la vida preparándome para esto los padres de los hosteleros los dejan en el monte a los tres años no volvemos hasta que vemos el primer Lobo o echamos sus cortos

Voz 1995 04:20 serás capaz de en fin hay otro que dice aquí tenéis la tortilla de patatas hice de qué está hecha ya no sé qué comentando hay que está hecho dice dice

Voz 1871 04:34 hola si reservamos dos habitaciones en vez de una Nos haríais un descuento del veinte por ciento dice la verdad es que no pero le podemos firmar una servilleta decir que sus

Voz 1995 04:44 sí

Voz 1871 04:45 llega claro entre entre paréntesis aclara tenemos las habitaciones rebajadas con desayuno bufete incluido las vistas espectaculares habitaciones espaciosas y bonitas el entorno es precioso que descuento níquel

Voz 1995 04:55 en cuanto cubata cubata todavía pues le dice

Voz 1871 05:02 es un cubata y le dice El tres euros con cincuenta responde es un poco caro para ser un bar de un pueblo perdido de Asturias no hice cuando deje de ser un bar de un pueblo perdido de Asturias para convertirse en un mercadillo

Voz 1995 05:14 quizá aceptemos regatea se alarga unos tascas maravillosos bien bueno vamos un poco más lejos no llega a un hotel de Inglaterra con criticas el dueño también el propio dueño

Voz 1871 05:25 imagínate cómo es este delito de Inglaterra que el que como debe ser de malo que hasta el dueño lo odiaba dice un cliente el dueño insistían venderme el hotel y me preguntó si conocía a alguien interesado en comprar

Voz 1995 05:37 el propio dueño el propio sueño por favor

Voz 1871 05:39 comprarme del por favor no quiero seguir aquí y otro cliente para confirmar lo dice este es el peor lugar en el que me alojado jamás encontré huellas de gato tu también tenía a una cómoda sin cajones un armario sin respaldo y la supuesta cama de matrimonio tenía el tamaño de una hamaca de hormigón los baños eran comunes no tenían pestillo se debería llamarse

Voz 3 06:00 Alcatraz

Voz 4 06:04 pero bueno el nombre ponen nombres pero iba no es que vaya yo mucho lotera Inglaterra pero

Voz 1871 06:11 pues yo estoy buscando para precisamente no quiere también hay cosas sí sí sí precisamente en mi ciudad natal en La Coruña hay un restaurante que se ha hecho muy famoso porque el dueño Pablo Gallego sí que lo podemos decir responde a las críticas que son negativas y especialmente en enconadas pues alguna responde bien pero otras les da duro entonces una tal Mildred Remi dice claro no lo que sigue carísimo carísimo te dicen sí sí claro cariz dice la reseña comimos regular el servicio malo el lugar nada el precio Ponta temblar jamón carísimo irregular el vino de la casa dieciocho euros el centollo sesenta y ocho euros los pusieron uno bueno para no volver nunca por cierto no me importa lo que me contestes ya veo que te defiendes agresivamente Dias

Voz 5 06:53 ya ya estaba ahí

Voz 1995 06:56 la historia local así

Voz 1871 06:58 de Las Palmas del del dueño del local que les responde los si voy es vamos le dice haber por cierto haberlo pone con hache con ver a ver Mildred lo primero que debes hacer es cambiar esa foto de perfil vasca lo segundo sino tenéis dinero para alternar quedaos en casa sobre sobretodo porque para alardear y fanfarrón como hacéis hace falta tener mucha plata como decís vosotros en Venezuela demostró que la conocía lo tercero es que no tenemos vino de la casa eso será usual en los sitios que frecuenta lo cuarto es que aunque no la viéseis había trascendido ya dos Hinault una y por último que si se esto te incluyen la cuenta lo que te llevas de desea que las da acusado de robar robó

Voz 6 07:40 estas dura poco agresivo pasivo agresivo todo bueno dado mal pase agresivo Camps más agresivo que pasa Valley la última buena persona sidrería de Gijón una una

Voz 1871 07:52 la clienta llamada Sandra dice mucha gente poco personal reseña El Cachorro estaba bastante bueno pero si vas tienes que armarse de paciencia hora y media de espera sentados a la mesa ya habíamos bebido comido todo el pan tardaron muchísimo acogen a más gente de la que pueden atender trato pésimo después de tanto esperar protestamos y la camarera Se puso chula respuesta de la dueña

Voz 1995 08:11 ahí vamos tiene gracia que tú digas que atenta

Voz 1871 08:14 vamos a demasiada gente dijo quién quiso encargar una mesa en pleno agosto cuando estábamos a tope que ya no tenía sitio y me dijiste que os habéis fuera en cualquier sitio que queríais cenar allí nos arregle una mesa es cierto que el chopo tardó más de lo normal pero hay que entender que somos humanos no maquinas más no puedo hacer hija no por Chíllar más el chopo vas

Voz 1995 08:33 al ir a una cosa tú eres lingüistas de profesión y mañana es el día de las lenguas esto sí mañana que vas a hacer sea como yo mañana es una fiesta desayuna champán es lo que bueno comer todos los días todos los días es padre coraje esa gente políglota de verdad gente que domine seis siete lenguas

Voz 1871 08:55 yo siempre desconfió cuando alguien dice que domina seis siete lenguas que la que se pueda defender en seis siete lenguas

Voz 1995 09:01 está como lingüista bueno bueno bueno a partir de cuentas ya cuántas chapurrea tres trenes no debe dominar dominarán cuántas pueden

Voz 1871 09:13 yo creo que dominar bien

Voz 1995 09:16 cuatro hablar perfectamente cuatro Ringo se tienes que tener ya acertada Estatuto entiendo las sueco correcto español español y nos vemos que no es igual que si da igual no ha sido el noruego es como es como contando hablar

Voz 4 09:35 es como cuando un revisor ven aquí así