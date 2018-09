La Ventana |Nuevo espacio sonoro en Podium Podcast

Voz 0564 00:00 alguna vez te has preguntado qué esta pasando por la cabeza de tu bebé Podium podcast y Fisher Price presentan el sonajero una forma diferente de explorar la maternidad y la paternidad con innovadores contenidos pedagógicos y la mejor música para disfrutar con tu bebé el sonajero convierte cada momento en una experiencia única para toda la familia

Voz 1 00:21 pierdas en Podium podcast el sonajero

Voz 2 00:23 Fisher Price la banda sonora ideal para tu bebé Fisher Price que los niños sean niños

Voz 1 00:33 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 00:48 con las lluvias de invierno con mis primeras llegaste a lo mismo ahora todo lo que daría la vida Port y derrumba la niña no quiero te roza

Voz 0313 01:36 mi niño a Marine Le pero dentro de un ratito después de las noticias de las seis las cinco en Canarias tendremos como cada viernes aquí una cita con la música en directo hoy con un trabajo muy muy especial llega un personaje también muy muy singular muy particular lo que la música no falla nunca la música es vida y en la música como ya sabrán hay un montón de temas que hablan por ejemplo de la maternidad de las madres de los padres de los hijos de las hijas como esta canción que estamos escuchando de de Pasión Vega que está dedicada precisamente a su hija

Voz 5 02:06 gente corriente

Voz 0313 02:11 bueno pues esta semana se ha puesto en marcha en Podium podcast una serie un proyecto un producto una iniciativa que se llama el sonajero que consta de cuatro apartados es muy interesante placentera placentera se encargará de poner las músicas al embarazo Dale al play hablará de los juguetes infantiles bebé a bordo relatará historias de ficción y cuentos para todas las edades charlas bueno ahí como su nombre indica a irse hablará de todo lo relacionado con con el mundo de los de los bebes para profundizar y dar más detalles de este nuevo proyecto que acabamos de estrenar tenemos con nosotros a María Jesús Espinosa de los Monteros jefa de podio hola María Jesús cómo estáis tal Carles buenas tardes acompañada de Cristina busca locutora de Los cuarenta conocida por todos los oyentes que es una de las voces que encontramos precisamente en los audios de de placentera hablando de música

Voz 6 03:02 en los embarazos en los estudios más recientes se habla de que no realmente no perciben el sonido tal como lo escucha escuchamos nosotros y no pueden escuchar la música tal como la escuchábamos nosotros pero es cierto que si la escuchamos nosotras nosotras vamos a transmitir a nivel de de la tensión muscular de nuestro estado de ánimo etcétera una serie de sensaciones y percepciones que son interesantes para el crecimiento

Voz 7 03:23 a través de momento puedo seguir siendo egoísta y escuchar la música que me gusta a mí que me ha

Voz 8 03:29 a sentir bien

Voz 1 03:35 Cristina busca buenas tardes buenas tardes ha seguido no ha seguido siendo egoísta poniendo a la música que te gusta ahora nazi de lo que yo quiero

Voz 0313 03:45 pues después de hablar claro oye tu trabajo tu trabajo gira en torno a la entorno a la música en ha cambiado la percepción que tenías de ella con la maternidad pregunto eh

Voz 8 03:56 la verdad es que sí mucho porque una de las cosas que que hablamos en placentera es que yo por por respeto a los oídos de los demás jamás cantado delante nadie porque creo que es una aberración de hecho mi marido es cantante con lo cual imaginados no pero desde que soy madre pues no paró de hacerlo todo el rato y claro le preguntaba si esto es normal es que es natural innecesario de hecho

Voz 0313 04:18 el Patxi del que habla Cristina es Patxi del campo musicólogo y director del Instituto agrupar de que es una de las estrellas María Jesús vendría de este proyecto nuevo eh

Voz 0268 04:28 sí la verdad es que sí hemos eh contamos en en el sonajero que es como se llama todo este gran espacio sonoro que has explicado muy bien con esos cuatro podcast diferentes con con expertos en maternidad en paternidad en juego además de lo explican de la forma más divulgativa posible porque Chris los ahora es una persona que que sabe explicar la importancia de de la música durante el embarazo también los primeros meses del del bebé ahí yo creo que en torno a todo este proyecto algo muy bonito que es poner en valor la importancia de los sonoro de la voz para para los más pequeños y para el desarrollo su desarrollo en los primeros años de vida

Voz 0313 05:09 Cristina que es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has aprendido

Voz 9 05:13 me ha sorprendido mucho que que Patxi me decía algo al ponerle

Voz 8 05:17 además yo un audio de mi bebé que que ya se expresaba no con sonidos ésta habla habla habla dice tú siempre déjale terminar porque él se está comunicando contiguo a su manera y entonces incluso cuando mueven los labios él deja que él se exprese y cuando termine entonces tú ya invitas los sonidos que él hace porque todos como música hasta los cinco años ellos expresan cantando y con con todas estas tonalidades y melodías easy tenéis que hacer un juego hay de el habla tú respondes la L imitan el sonido y entonces se siente comprendido

Voz 0313 05:52 recuerda es el recuerdo el primer sonido que hizo tu bebé

Voz 8 05:55 sí perfectamente el primer sonido que hizo pero al nacer porque es que el nada más nacer yo ya le grabé una odio que puse nada ya que era todo todo el rato como como como bueno pues decir si la hagas sonidos ruidito ya lo dijo desde el principio lo que pasa que Michiko si muy muy muy pequeño pero Michiko decía Chris ha dicho han Cal

Voz 1 06:20 digo co insistió en inglés si yo dije bueno o Ángel

Voz 8 06:25 el pelo mal pronunciado

Voz 0313 06:28 bueno esto es placentera luego Dale al play en Dalian

Voz 10 06:30 ley Imma Marín que suena

Voz 0313 06:32 la lista de educación y comunicación a través del juego nuestra compañera Ana Uslé charla charlan

Voz 11 06:38 los meses iniciales están marcados por un gran desarrollo sensorial todo lo percibe a través de los sentidos y adquieren una gran importancia los juegos que acompañan al bebé este proceso porque son una estimulación intencionada que favorecer a su evolución es decidirse en cuenta que el bebé está limitado es decir está tumbado no puede hacer nada sino sólo acercas no no toca nada que no lo pongas delante entonces todas las actividades de estimulación visual auditiva táctil o gustativas son las que le irán quitando a comenzar a tener el gusto por qué las ganas de pues eso de moverse de tocar de alcanzarle llevase alguno pues toda la boca

Voz 12 07:23 somos nosotros

Voz 1 07:32 buenas tardes

Voz 13 07:33 hola buenas también hay más qué tal cómo estás pues mira contenta de estar aquí con vosotros

Voz 0313 07:39 tú sabes que se podía hablar de juguetes en la radio no te lo creías

Voz 13 07:43 pues la verdad es que me sorprendió muchísimo porque una cosa es una entrevista y otra cosa es poder ver exprés al oyente solamente con palabras que como es juguete lo que es un poco es el y la verdad es que me ha encantado como ha quedado tendido muchísimo en agosto muchos muchos

Voz 0313 08:02 hoy hay juguetes o algún juguete en concreto que sea por definición más recomendable que otros hoy tenemos que ser que tener manga ancha

Voz 13 08:09 bueno más claras que depende de la edad depende de lo que sea la noche estás buscando algo para que la una o para que juegue regateo dos depende del momento hay por tanto también de la edad de las quizás de cada niño pues va a tener su mejor juguete no va a veces no es tanto que Un juguete sea mejor que otros sino que es lo más adecuado en un momento determinado a un niño que a otro

Voz 0313 08:33 claro porque se les pregunto es ese le da a un a un niño Un juguete antes de lo recomendable O'Shea lo tiene demasiado tiempo le puede llegar a perjudicar de alguna manera

Voz 13 08:43 más que perjudicar seguramente es que estamos perdiendo oportunidades nos citamos a un niño a que ese tiempo puede haber un problema de seguridad por ejemplo pero incluso si no hay claro pues seguramente no me resurge el atractivo y cuando les resulte estar aburrido de juguete no ir por tanto queremos quemado las posibilidades lúdicas Lleida atracción que podría haber tenido no

Voz 0313 09:06 porque por propia definición Inma que es lo más importante que es que es lo más importante que buscamos en Un juguete para los niños

Voz 13 09:13 pues no mes que divierta que divierta editor que despierte por tanto lo que no es la capacidad de asombro no esa capacidad que está entre la sorpresa algo que te sorprende no y que por tanto te provoca curiosidad pieza curiosidad es el motor del aprendizaje es lo que te lleva a explorar a investigar a poner pero una boca a querer conocer mejor de forma incentiva a aquel objeto aquello no por tanto el asombro es algo la diversión y el asombro que que conlleva es algo que se pedir a cualquier juguete

Voz 0313 09:44 estaba pensando Inma Irak Cristina María Jesús mete baza también está pensando que lo doy Marques es experta en educación y comunicación a través del juego esto que buscamos en la edad más temprana en nuestra relación con lo con los bebé con lo con los niños pequeñitos Bono de adultos también se intenta es decir Inma cuantos proyectos y cuántas historias hay de de empresas que llevan a sus empleados a un lugar para que jueguen para que mejor en relación es verdad que se crea un clima distinto

Voz 13 10:11 con su pues para clima por supuesto pero también para networking también para que los aprendizajes eh que llegas a programas de aquellas otras maneras de organizar sobre lo que sea se produzca de manera significativa del aprendizaje Ludovico

Voz 14 10:27 hola soy vuestra como como una

Voz 13 10:30 buenas maneras de que las cosas bien a tener sentido y porque ha quedado significarse no

Voz 0313 10:35 Cristina tú tienes algún plan con el tema juguetes tiene una hoja de ruta o tal o tal cual vaya surgiendo la cosa

Voz 8 10:42 tal cual vaya surgiendo no tengo demasiado pensado pero sí que es verdad que desde que desde que nació me doy cuenta que disfruto mucho estando con él no es como un mueble Cristina que usted tiene ahora Baku el lunes tres meses pero es muy despierto y entonces es verdad que ya un libro el edil otro día un libro y abre las las solapas

Voz 1 11:01 no no me lo creo yo estoy aquí de Carlos

Voz 15 11:07 sí habla que por ahí le pero por favor si ésta fuera aquí están por aquí el pequeño pero más si me prima por su prima también que tienen que son bebés un mes menos de un mes menos y han estado aquí armando armando follón antes de empezar y lo lleva guapísimo con una camiseta rockera como de rendirse pero

Voz 8 11:31 sí que es verdad que jugamos mucho y lo que sí que me daba cuenta es que claro no tenían idea de por ejemplo los peluches en sí pues que son un poco como estorbo no en realidad porque es lo que mola son los los juguetes que te hacen jugar con él

Voz 0268 11:43 melodías que tienen claro eso es lo interesante y por ejemplo en el en el podcast de Gdeim hayan Hawst le le Dale al play ese cogen esos es escogen sus nueve juguetes de en este caso de de Fisher Price que somos compañeros junto a esto el y la con con los que hacemos esté sonajero nueve juguetes muy específicos para cada una de las edades le ponemos banda sonora Inma explica cada una de las potencialidades que tiene y tenemos algo muy divertido que hicimos y es que una nena Marta de de ocho años que lo que tiene se convierte una especie de catador de juguetes les pusimos ahí los nueve juguetes en una mesa y ella fue juguete a juguete diciendo lo que parecía iba tocando los los sonidos y bueno yo creo que es una una experiencia muy chula para para papás y mamás

Voz 0313 12:25 Imaz aprovecho para sacarte ya no te molesto aparcó a partir a partir de qué edad a partir de qué edad un niño o una niña pueden empezar a meter mano al móvil y jugar y lo que se les ponga

Voz 14 12:37 hombre parcial móvil cuanto más tarde mejor cables o la claro

Voz 13 12:42 por el di hables ya hasta los tres años y si se puede prescindir mejor

Voz 0313 12:48 hombre hasta los tres simplemente

Voz 13 12:50 pero de entrada para el aprendizaje y dominio sensorial hechos China de esa primera etapa inmóvil a otro cualquiera cualquier aparato tecnológico de usted esa propinó un un un aprendizaje abstracto a los invitan tocar meterse las cosas en la boca a mira a notar la diferencia de pacto

Voz 16 13:13 de de de

Voz 13 13:15 sí es de frío de calor a temperaturas que tienen los objetos no o que un rato desde de los entes en la falta de ir juntos puede pues me temo eso una canción miremos un no pequeño y leotardos esto no no pasa nada el atasco no pero no no debería hacer el tipo de juguete es el tipo de juguetes que necesite un niño de estas edades más tarde va a tener tiempo de disfrutarlos de disfrutarlos Yves también aprendieron a manejar ya controlarlos mejor

Voz 0313 13:42 muy bien Inma Madrid muchísimas gracias por estar en La Ventana hay felicidad después del trabajo eh

Voz 13 13:46 además vosotros hace

Voz 0313 13:49 adiós buenas tardes

Voz 17 13:52 eh

Voz 12 14:11 huy ahí

Voz 0313 15:12 esta tarde presentamos en La Ventana del sonajero un proyecto de Podium podcast para la música la relación la vida de padres de madres de niños de niñas con cuatro patas hemos repasado y a dos placentera Dale al play

Voz 18 15:25 ahora vamos con la ficción con la serie Bebé a bordo erguidos robó Roy no es posible si nunca lo sacamos de casa has mirado en la habitación de los juguetes si no estamos

Voz 19 15:39 qué extraño siempre está allí con los otros juguetes de Carlitos

Voz 18 15:42 ayer ella Alves la cocina en la cocina sí que creo que ya sé lo que ha sucedido que Robot Rock está en la isla

Voz 19 15:55 la isla a la que van a parar los juguetes que se dejan en el lugar equivocado lejos de los otros juguetes La isla de los juguetes perdidos

Voz 10 16:04 María Jesús tiene una larga experiencia en lo de series en ficción

Voz 0313 16:09 proyectos pero no sé si alguna otra vez te habías puesto al frente de un proyecto de los pequeñitos porque esta sería David que es tú también sí sí

Voz 0268 16:17 se llama Bebé a bordo cuenta las aventuras de Martina que es esta como como lo hemos llamado nada estresada Sada estresada que interpreta Marta González Novo no es otra cosa que una mamá como puede ser Cris una mamá del siglo XXI que tiene que trabajar que tiene que ir al gimnasio que tiene que ir a comprar y que además tiene dos bebés y además de todo eso hace magia y esto solamente lo sabe su hijo Santi que es esta voz que habéis escuchado y que que es maravillosa Il ayuda a realizar ciertos ciertos hechizos con con el muchos niños ya ya empezarán a escuchar el Sam Sam su LED a baruc educar son las palabras mágicas in era muy importante porque es un podcast familiar para escucharme

Voz 0313 17:05 un día en el que

Voz 0268 17:07 coche y esto te estás estás pensando en el coche Gustavo si esta semana que hemos estrenado muchas mamás a través de papás también a través de de de twitter nos decía antes de dormir les he puesto la cama hemos apagado la luz hemos escuchado al episodio de La Martina que por cierto el guiones de de David Barreiro y luego hay una cosa muy bonita a final de cada episodio son episodios de cinco seis siete minutos porque porque es el tiempo que que los más pequeños pueden estar atentos hay una preciosa conversación entre Enel que es un un nene de cuatro años con su mamá Olalla juntos comentan el episodio que acaban de escuchar

Voz 0313 17:43 bueno pues nos falta el el último apartado de este proyecto del sonajero que son las charlas que como su nombre indica conversaciones claro habrá opiniones análisis expertos en coaching y demás pero pero también voces conocidas muy conocidas yo qué sé como Zara como Joaquín Reyes o como Juan Carlos Ortega si ahora admiro

Voz 1 18:03 no nosotros la ganamos a mi infancia me viera

Voz 20 18:10 por un agujerito una máquina del tiempo en el patio del cole unos estaría simulando que juego con otros niños el fútbol durante dos segundos email día porque la CIA eso hacía ver como jugaba al fútbol y cómo era tan malo me daban cuenta pues mira hormigas me encantaba mirar hormigas era una época en que en los patios del cual era de tierra son esos patios blando que no estarán también los niños rabia hormiguero se cosa se jugaba mucho mirando es decir que me vi me vería es jugando con dormido

Voz 12 18:42 a la verdad muy bien

Voz 1 18:59 está pensando Cristino María Jesús que estás otra forma de educar también de aprender no escuchar a los que ya pasa

Voz 0313 19:05 Aaron por eso totalmente si eso

Voz 0268 19:07 esa era la idea de de divertimento que es esta pequeña parte de charlas que estas personas conocidas nos van a explicar cómo se divertían cuando eran pequeños imagínate para mí Ortega me me pega muchísimo porque ese dato enormidad de hecho en el episodio dice es que yo creo que ahora hago más o menos lo mismo de la música a las hormigas la radio eh bueno esta parte es verdad que te charlas divulgativas muy interesante para papá y mamá tenemos monólogos de humor con José David del pueblo y Mónica de la Fuente tenemos también a veros Sánchez que tiene un consultorio de la cuenta hago o Mami Blue di yo creo que bueno que lo lo bonito de todo esto como se estaba hablando es en la importancia de bueno de de la voz de que los más pequeños entiendan que que a través de la voz de escuchar del juego de la de la diversión pues vamos a desarrollar a desplegar

Voz 0313 19:57 la utilidad a la utilidad absoluta muy larga vida el sonajero en Podium podcast María Jesús Espinosa de los Monteros Cristina busca besos

Voz 12 20:15 eh

Voz 8 20:34 es más